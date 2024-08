10 darmowych szablonów zleceń w Excel & ClickUp

Poruszanie się po świecie zleceń pracy to pestka z odpowiednimi szablonami.

Szablony zleceń pomagają zapewnić, że wszystko działa jak w zegarku: Od komunikacja z klientem do terminowego zakończenia zadania.

W tym artykule udostępniamy najlepsze darmowe szablony zleceń w Excelu i ClickUp. Gotowy na poprawę wydajności? Do zrobienia!

Czym jest szablon zlecenia pracy?

Szablony zleceń pracy to zasoby, które pomagają dostosować i tworzyć niestandardowe formularze zleceń pracy do użytku z klientami, pracownikami, członkami Teams i dostawcami. Pomagają poprawić wydajność, komunikację, dokładność i systemy śledzenia.

Szablony mogą być używane do tworzenia formularzy dla zgłoszeń serwisowych, wniosków kreatywnych, wniosków o zasoby i wielu innych. Większość z nich umożliwia dostosowanie pól, widoków i wyglądu, dzięki czemu wynik idealnie pasuje do firmy i jej potrzeb w zakresie zleceń pracy.

Standardowy szablon zlecenia pracy zawiera:

Numer zlecenia pracy : Unikalny identyfikator zgłoszenia serwisowego

: Unikalny identyfikator zgłoszenia serwisowego Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Imię i nazwisko osoby zlecającej pracę

Imię i nazwisko osoby zlecającej pracę Informacje kontaktowe: informacje kontaktowe osoby zgłaszającej

informacje kontaktowe osoby zgłaszającej Opis pracy: Opis pracy, która musi zostać zrobiona

Opis pracy, która musi zostać zrobiona Wymagane materiały i robocizna: Lista materiałów i robocizny potrzebnych do zakończenia prac

Lista materiałów i robocizny potrzebnych do zakończenia prac Koszt prac: Szacowany lub rzeczywisty koszt prac

Szacowany lub rzeczywisty koszt prac Oś czasu zakończenia : Przewidywana data rozpoczęcia, data wykonania usługi i data zakończenia wraz ze szczegółowymi instrukcjami

: Przewidywana data rozpoczęcia, data wykonania usługi i data zakończenia wraz ze szczegółowymi instrukcjami Zatwierdzenia: Podpisy lub początkowe linie dla odpowiednich stron

Jeśli szukasz zorganizowanego sposobu na zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność na szerszym poziomie, warto rozważyć połączenie dobrego szablonu zlecenia pracy z oprogramowaniem do zarządzania zadaniami i narzędzia do ustalania priorytetów, które mogą usprawnić ogólną działalność firmy.

Co składa się na dobry szablon zlecenia pracy?

Cechą charakterystyczną doskonałego szablonu zlecenia pracy jest jego przejrzystość, kompleksowość i możliwość dostosowania. Powinien on zwięźle określać wszystkie istotne informacje, których potrzebujesz, aby uniknąć nieporozumień lub brakujących danych kontaktowych.

Najlepsze szablony ułatwiają dostosowanie formularzy zleceń pracy do unikalnych wymagań, zapewniając, że nawet gdy zadania się zmieniają, szablon pozostaje skutecznym narzędziem komunikacji.

10 szablonów zleceń do wykorzystania w 2024 roku

1. Szablon zlecenia pracy ClickUp

Szablon zgłoszenia serwisowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu i zarządzaniu przychodzącymi zgłoszeniami serwisowymi

Usprawnienie komunikacji i organizacji ma kluczowe znaczenie dla zapracowanych firm i właśnie w tym miejscu Szablon zlecenia pracy ClickUp błyszczy.

Ten darmowy szablon zlecenia pracy minimalizuje niepotrzebną wymianę informacji, umożliwiając efektywne zarządzanie zasobami. Teams może współpracować w czasie rzeczywistym nad tym samym dokumentem.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się dużymi projektami, czy mniejszymi zadaniami, ten szablon pomaga udokumentować każdy szczegół podczas procesu zlecenia pracy, dzięki czemu możesz dotrzymać harmonogramu i budżetu.

2. Szablon zgłoszenia serwisowego ClickUp

Szablon zgłoszenia serwisowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu zgłoszeń serwisowych i zapewnić lepszą obsługę klienta

Szablon zgłoszenia serwisowego ClickUp oferuje sposób na zorganizowanie zespołu i zagwarantowanie niestandardowej podróży od daty rozpoczęcia do mety - wszystko w jednym szablonie!

Ten darmowy szablon zlecenia pomaga zarządzać zgłoszeniami serwisowymi klientów, a następnie nadawać im priorytety w oparciu o ich pilność lub dostawcę usług.

Ulepszone narzędzia do współpracy pomagają zespołowi radzić sobie z wąskimi gardłami w operacjach konserwacyjnych.

Poruszaj się po statusach, takich jak "zablokowane", "nowe zgłoszenie" i "w trakcie badania", aby dokładnie śledzić postępy, i osadzaj ważne informacje o klientach za pomocą niestandardowych pól, takich jak "zrzut ekranu" i "kontaktowy e-mail"

Dzięki wielu widokom można szybko uzyskać potrzebne informacje. Dostępne są na przykład widoki rozwiązanych błędów i podsumowanie dostarczonych usług.

Możesz włączyć funkcje śledzenia czasu ClickUp, aby upewnić się, że Twój zespół zapewnia klientom szybką i wydajną obsługę. Dodatkowo, możesz zintegrować swoją skrzynkę odbiorczą e-mail bezpośrednio z aplikacją, aby upewnić się, że nie ma żadnych niestandardowej komunikacji z klientami są pomijane.

Idealny dla każdej organizacji dążącej do usprawnienia operacji, szablon zlecenia serwisowego ClickUp jest przełomowy, gdy potrzebujesz pomocy w ustaleniu priorytetów satysfakcji klienta i wydajności operacyjnej.

3. Szablon żądań zespołu ClickUp

Szablon zgłoszeń zespołowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu i śledzeniu zgłoszeń od zespołu

Zarządzanie wnioskami zespołu, zbieranie opinii i wdrażanie pomysłów powinno być proste. To właśnie w tym miejscu Szablon Teams Requests by ClickUp kroki w.

Dzięki temu szablonowi zlecenia pracy, Teams mogą scentralizować wszystkie prośby w celu łatwego śledzenia i otrzymywania aktualnych informacji od współpracowników bez konieczności wysyłania e-maili w tę i z powrotem. Ponadto organizuje wszystkie opinie i pomysły w uporządkowanej przestrzeni.

Jeśli projekt okaże się nieco bardziej skomplikowany niż przewidywano, można utworzyć dodatkowe kroki i zagnieżdżone podzadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Szablon Teams Requests od ClickUp jest niezbędny dla zespołów, które chcą usprawnić komunikację wewnętrzną i śledzenie zgłoszeń.

4. Szablon formularza zamówienia ClickUp Creative

Szablon formularza zamówienia kreatywnego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc usprawnić i śledzić proces zamówień kreatywnych

Dzięki Szablon formularza zapytania kreatywnego od ClickUp zarządzanie natłokiem kreatywnych zgłoszeń nie musi już przypominać żonglerki. Pomaga on szybko przekształcić zagracony system zgłoszeń kreatywnych w usprawniony i oparty na współpracy proces.

Ten szablon zlecenia pracy pomaga uchwycić każdy istotny szczegół i służy jako ujednolicony hub, który centralizuje wszystkie żądania kreatywne. Zachęca do burzy mózgów w czasie rzeczywistym na temat briefów kreatywnych i sprawia, że uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej od członków zespołu i klientów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej zintensyfikować pracę zespołową, zastanów się nad stworzeniem plan komunikacji w projekcie i zawierający aplikacje do komunikacji zespołowej aby poprawić swoje wyniki.

5. Szablon formularza prośby o ClickUp

Szablon formularza wniosku ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu wniosków pracowników i wniosków od kontaktów zewnętrznych.

W każdym zespole lub biznesie szybkie i precyzyjne gromadzenie informacji ma kluczowe znaczenie, a to jest miejsce, w którym Szablon formularza zapytania ClickUp świeci pustkami !

Dostosowany dla Twojej wygody, formularz ten zapewnia, że proces składania zamówień przebiega sprawnie. W jednym miejscu można zebrać wszystkie niezbędne informacje zarówno od niestandardowych klientów, jak i pracowników.

Wszystkie zgłoszenia? Są teraz w jednej zorganizowanej przestrzeni, dzięki czemu współpraca i śledzenie są dziecinnie proste.

Z pomocą tego szablonu możesz szybko zbierać dane zarówno od klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych członków Teams, ponieważ służy on jako hub dla wszystkich zgłoszeń.

Ta zmiana w zleceniach pracy pomaga w niestandardowej obsłudze zgłoszeń, lepszej obsłudze klienta, nienagannym śledzeniu i opłacalnym przetwarzaniu.

6. Szablon wniosku o zasoby ClickUp

Śledzenie kosztów robocizny i materiałów za pomocą szablonu wniosku o zasoby ClickUp

Poruszanie się po zarządzaniu zasobami może być nieco zniechęcające, prawda? Właśnie dlatego szablon Szablon wniosku o zasoby od ClickUp został opracowany. Pomaga on stworzyć szablon zlecenia pracy, który upraszcza żądanie zasobów.

Ten szablon zlecenia pracy umożliwia szybkie składanie wniosków o zasoby, niezależnie od tego, czy chodzi o personel, koszty materiałów czy sprzęt. Następnie można śledzić postęp tych wniosków o zasoby, gdy przechodzą one przez łańcuch komendy.

Pożegnaj się z mnóstwem papierkowej roboty i przywitaj się z wydajnymi procesami zatwierdzania.

Jest to scentralizowane miejsce dla wszystkich Twoich potrzeb, zmniejszające biurokrację i usprawniające monitorowanie. Dodatkowo, zawiera wiele typowych pól (ale możesz je dostosować do swoich potrzeb).

7. Szablon wniosku o zmianę ClickUp

Szablon wniosku o zmianę ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu wniosków o zmianę w projektach.

Szablon Szablon wniosku o zmianę ClickUp to uniwersalny szablon, który pomaga być na bieżąco z wnioskami o zmianę dla niemal każdego rodzaju projektu lub biznesu.

Skorzystaj z tego szablonu, aby zarejestrować dowolny zakres, harmonogram lub szczegóły budżetu, a następnie wskazać i ustawić zmiany w tych szczegółach, gdy pojawią się one po drodze. Użyj tych niestandardowych statusów, aby informować wszystkich interesariuszy o zmianach i automatycznie powiadamiać ich w płynnych sytuacjach.

Spodoba ci się fakt, że jest on bardzo przyjazny dla użytkownika i wysoce konfigurowalny. Wielka wygrana? Twoje zmiany nie rozpłyną się w powietrzu - zostaną udokumentowane i udostępniane.

Rozważ sparowanie oprogramowanie do planowania produkcji z tym szablonem zlecenia pracy, jeśli pracujesz w branży produkcyjnej.

8. Szablon zlecenia pracy w programie Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42

Szablon zleceń pracy w Excelu Vertex42 zapewnia prosty sposób śledzenia i zarządzania zleceniami pracy w arkuszu Excel.

Można go używać do przetwarzania zleceń napraw, zadań i usług.

Ten szablon zlecenia pracy zawiera ważne szczegóły, których potrzebujesz:

Numer zlecenia

Informacje niestandardowe

Opis pracy

Wymagane materiały i robocizna

Koszt prac

Oś czasu dla zakończonych prac

Zatwierdzenia

Szablon Excel jest łatwy w użyciu i niestandardowy, co czyni go niezbędnym narzędziem i świetną opcją dla firm każdej wielkości.

9. Szablon prostego zlecenia prac konserwacyjnych Microsoft Word by Template.net

przez szablon.net

Zlecenia serwisowe wymagają określonych szczegółów, a jeśli chcesz je utworzyć w formacie Microsoft Word, ten szablon formularza zlecenia pracy jest idealny dla Ciebie! Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze zadanie konserwacyjne, prace konserwacyjne lub naprawcze, wniosek o konserwację, czy zlecenia pracy od zespołu konserwacyjnego, ten szablon zlecenia pracy zapewnia prostotę, a jednocześnie obejmuje wszystkie ważne szczegóły.

Ten łatwy w użyciu szablon Free pomaga śledzić i zarządzać projektami konserwacyjnymi oraz rejestrować szczegółowy opis każdego zadania za pomocą następujących pól:

Numer zlecenia

Nazwa sprzętu

Opis pracy

Data wykonania pracy

Przydzielony technik

Koszt pracy

Zatwierdzenia

Szablon jest dostępny w formacie Word, Excel i Arkusze Google w celu łatwej edycji. Jest to świetny wybór do zarządzania konserwacją i jest darmowy do pobrania i używania.

10. Szablon faktury zlecenia pracy Excel firmy WPS

przez WPS

Excel Work Order Invoice Template by WPS to profesjonalne i łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia faktur za zlecenia pracy. To świetne rozwiązanie dla osób, które wciąż się uczą jak oddelegować zadania i nie są gotowi, aby poradzić sobie z krzywą uczenia się, która wiąże się z nowym oprogramowaniem.

Szablon zawiera dane kontaktowe, faktury i płatności z następującymi sekcjami:

Nazwa

Adres

Kontakt

E-mail

Numer faktury

Data wystawienia faktury

Numer S.L., opis, ilość i kwota

Suma częściowa, podatek, rabat, suma całkowita

Szablon jest dostępny do pobrania za darmo w formacie Excel i można go łatwo otwierać i edytować. Można go również pobrać i używać za darmo.

ClickUp posiada szablony zleceń pracy dla każdego projektu

Niezależnie od tego, czy chodzi o zadania konserwacyjne, zlecenia serwisowe, czy dowolny projekt pod słońcem, istnieje podstawowy szablon zlecenia pracy, który można niestandardowo dostosować do danego przypadku użycia.

Szablony znacznie ułatwiają kontrolę nad wszystkimi szczegółami, które pomagają w płynnym prowadzeniu biznesu. Jeśli chcesz pójść o krok dalej, rozważ następujące rozwiązania narzędzia do usprawniania procesów , harmonogram projektu oprogramowanie, lub oprogramowanie do tworzenia projektów aby zapewnić wydajność w miarę rozwoju firmy.

Jeśli dążysz do maksymalnego zwiększenia wydajności, nie przegap wszystkich darmowych zasobów dostępnych na ClickUp! Możesz uzyskać dostęp do ponad 1000 szablonów i setek narzędzi do zarządzania projektami aby pomóc całej firmie działać tak sprawnie, jak zlecenia.

Po co czekać? Usprawnij i zwiększ wydajność swojego cyklu pracy dzięki ClickUp dzisiaj!