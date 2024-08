10 darmowych szablonów harmonogramów projektów w Excelu i ClickUp

Szablony harmonogramów projektów mają kluczowe znaczenie dla każdego kierownika projektu, który chce utrzymać swoje projekty na właściwym torze. Szablony te pomagają w planowaniu i zarządzaniu oś czasu projektu zadania, budżety i zasoby.

Jednak tworzenie planu harmonogramu projektu od podstaw jest ogromnym, czasochłonnym przedsięwzięciem. Harmonogram musi pomagać w zarządzaniu czasem, dodawać wszystkie krytyczne aspekty i tworzyć mapę zależności zadań w każdej fazie.

Dobra wiadomość jest taka, że możesz skorzystać z pomocy ekspertów.

Korzystając z gotowych szablonów dla plan projektu ning pozwala organizować zadania i terminy, wizualizować postępy i korzystać z automatycznych alertów, aby aktualizować wszystkich.

Jeśli brakuje ci czasu i chcesz szybko rozpocząć kolejny projekt lub zakończyć pracę, wypróbuj 10 szablonów harmonogramów projektów w ClickUp i Excel.

Co to jest szablon harmonogramu projektu?

Szablon harmonogramu projektu to mapa drogowa całego projektu, którą można podzielić na łatwe do zrozumienia fragmenty. Szablon pozwala planować i komunikować każde zadanie, które musi zostać zakończone od początku do końca. Harmonogram projektu zawiera ogólny przegląd, daty rozpoczęcia i zakończenia, budżet projektu, alokację zasobów, strukturę podziału pracy oraz miesięczne i tygodniowe harmonogramy.

Dla kierownictwa szablon planu projektu pomaga śledzić postępy projektu. Dla osób zarządzających projektami, szablon osi czasu projektu ma kluczowe znaczenie przy planowaniu nowego projektu harmonogram projektu . Wykorzystają go do oszacowania kosztów projektu, przydzielenia każdemu członkowi zespołu indywidualnych zadań i przedstawienia przeglądu tego, jak zadanie wpisuje się w większe cele projektu.

Szablon harmonogramu projektu jest gwiazdą północną dla członków zespołu. Zorganizuj każdy aspekt w szablonie, od zadań projektowych, kamieni milowych i osi czasu po dostosowanie wszystkich do kluczowych celów.

Co składa się na dobry szablon harmonogramu projektu?

Szablon harmonogramu projektu powinien ułatwiać zespołom widok zadań i osi czasu za pomocą niestandardowych pól.

Szablon musi mieć intuicyjny pulpit, niestandardowe pola, przestrzeń do zrobienia notatek z opisami zadań, miejsce na nieprzewidziane sytuacje, umożliwiać współpracę w zespole, mieć listy rzeczy do zrobienia i wbudowany czat.

Definiowanie i sekwencjonowanie działań, szacowanie zasobów i czasu trwania oraz planowanie oś czasu projektu z szablonem do zarządzania projektami.

Weźmy przykład zespołu programistów, którego zadaniem jest projekt strony internetowej.

Myślący przyszłościowo kierownik projektu używa niestandardowego szablonu harmonogramu projektu, aby pokazać deweloperom szersze pola, takie jak np faza projektu tworzenia szkieletów, kodowania i testowania.

Aby zapewnić lepszą widoczność projektu dla innych zaangażowanych działów, dodają do listy zadań dodatkowe zależności, takie jak tworzenie zawartości, optymalizacja obrazów pod kątem SEO, projektowanie interfejsu użytkownika i oś czasu.

Kiedy masz do wykonania wiele zadań i zastanawiasz się jak ustalić priorytety swojej pracy , mamy wskazówkę.

Użyj Rejestr ryzyka ClickUp aby zrozumieć wpływ zadań Twojego zespołu, jeśli byłyby one niekompletne i potencjalne ryzyko, które wpłynęłoby na ogólną wydajność.

10 darmowych szablonów harmonogramów projektów do wykorzystania w 2024 roku

Szablon do zarządzania projektami w programie Excel jest skuteczny w przypadku prostych projektów, które obejmują tworzenie i śledzenie harmonogramów projektów. Jednak do zarządzania złożonymi projektami, które obejmują wielu interesariuszy, zaawansowaną współpracę, tworzenie zależności i możliwości zarządzania projektami, potrzebne są zaawansowane funkcje.

To właśnie tutaj ClickUp przychodzi na ratunek. The oprogramowanie do zarządzania projektami posiada niestandardowe szablony harmonogramów projektów z funkcjami ułatwiającymi zarządzanie projektami.

Szablon projektu ClickUp pomaga zarządzać wszystkimi zasobami, od automatyzacja cyklu pracy do planowania, śledzenia wyników oraz organizowania zadań i dokumentów.

Poznajmy nasze ulubione szablony do planowania projektów ClickUp.

1. Szablon harmonogramu projektu ClickUp

Ten szablon jest przepustką do usprawnionego planowania i zarządzania projektami, umożliwiając śledzenie pracy, ustawienie priorytetów i zarządzanie harmonogramem projektu

W dzisiejszych czasach zarządzanie projektami wymaga kreatywności w zakresie pomysłów i organizacji w zakresie terminów.

Szablon Szablon harmonogramu projektu autorstwa ClickUp szablon przeznaczony jest dla osób zarządzających projektami, które żonglują różnymi priorytetami. Użyj tego szablonu, aby ustawić cele projektu, podzielić je na zadania i przypisać je członkom zespołu.

Dodatkowo, wizualizuj i zarządzaj priorytetami za pomocą Wykresy Gantta lub tablice Kanban i otrzymywać powiadomienia o potencjalnym ryzyku lub przekroczeniu budżetu.

Menedżerowie śledzą status projektu, analizują i dostosowują cele, ustawiają powtarzające się zadania i optymalizują zasoby w podróży.

Załóżmy, że jesteś w fazie planowania kolejnego projektu. Dzięki możliwości śledzenia czasu, etykietom i zależnościom, dostosuj zespół do zadań, możliwych zagrożeń dla projektu, priorytetów i kamieni milowych na wizualnej osi czasu.

Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu znają terminy realizacji zadań projektu i twórz niestandardowe aktualizacje, aby informować wszystkich o postępach.

2. Szablon harmonogramu zarządzania projektami ClickUp

Ten szablon typu "wszystko w jednym" pomaga w sprawnym zarządzaniu projektami.

Gdy projekt obejmuje kilka zasobów, takich jak projekt budowlany, integracja szablonu planu projektu ClickUp z szablonem narzędziem do zarządzania projektami jest ratunkiem.

Bycie na szczycie wielu projektów jednocześnie jest skomplikowane i potrzebujesz szablonu do zarządzania projektami, który ustanowi równowagę i odpowiedzialność dla zespołu.

Użyj Szablon harmonogramu zarządzania projektami ClickUp do wizualizacji, organizacji i strukturyzacji kamieni milowych projektu. Wykorzystaj listy zadań, aby upewnić się, że Twój zespół zakończy wszystko na czas i w ramach budżetu.

Pierwszym krokiem do stworzenia harmonogramu zarządzania projektami jest nakreślenie projektu pod kątem jego celów, przypisanie zadań i zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy. Korzystanie z Cele w tym darmowym szablonie harmonogramu zarządzania projektami, przypisz cele, ustaw jasne osie czasu i mierzalne cele oraz zautomatyzuj śledzenie postępów.

Wizualizuj działania w projekcie za pomocą widoku listy, tablicy lub osi czasu.

Widok Listy to elastyczny widok do grupowania, sortowania i filtrowania zadań

Widok Tablica umożliwia grupowanie zadań według osób przypisanych, priorytetów, terminów i zależności

Wykorzystaj widok Osi czasu do zarządzania zasobami, tworzenia map drogowych i planowania projektów

Wskazówka dla menedżerów: Jeśli szukasz techniki zarządzania czasem aby przepracować zadania w kolejności ich pilności, spróbuj Szablon matrycy Eisenhowera w ClickUp .

3. Szablon planu pracy nad projektem ClickUp

Szablon planu projektu ClickUp umożliwia powodzenie złożonych projektów i ich płynną realizację

Bez względu na to, w jaki sposób ustawimy oś czasu lub zakres projektu, należy przewidzieć nieprzewidziane sytuacje, takie jak brak zasobów przed datą końcową.

Przygotowanie i uwzględnienie nieprzewidzianych czynników podczas realizacji projektu ma kluczowe znaczenie.

W tym miejscu Szablon planu pracy nad projektem ClickUp staje się krytyczne, aby planować sytuacje awaryjne i ryzyka, które zapewnią powodzenie projektu.

Przyjrzyjmy się, jak korzystać z tego prostego szablonu planu projektu.

Podczas tworzenia rządowego portalu opieki zdrowotnej, zgodność i dane mają ogromne znaczenie. Potrzebujesz szablonów zarządzania projektami z zabezpieczeniami Enterprise, aby zapewnić bezpieczeństwo PII (danych osobowych pacjenta).

Szablon harmonogramu projektu ClickUp pozwala podzielić listę zadań projektowych i deweloperskich na wiele środowisk z pięcioma niestandardowymi polami: Czas trwania, Opóźnienia, Faza, Wysiłek i Postęp.

Pola szablon harmonogramu produkcji eliminuje domysły na każdej scenie, od planu wstępnego po postprodukcję. Jest w nim przestrzeń na cele projektu, zadania rozwojowe, alokację zasobów i śledzenie postępów.

4. Szablon Tablicy z osią czasu projektu ClickUp

Wizualizuj całą oś czasu projektu na jednej wygodnej tablicy za pomocą tego szablonu

Wielofunkcyjne partnerstwa wymagają wyższego poziomu współpracy. Złożona dynamika pomiędzy teamami projektowymi wymaga wyczyszczonej komunikacji, wizualizacji planów projektu i elastyczności we wprowadzaniu zmian na bieżąco. Szablon Tablicy Oś Czasu Projektu ClickUp wspiera to wszystko. Różne Teams przeciągają i upuszczają notatki w celu odniesienia się do nich i przekształcają pomysły w skoordynowane działania, a wszystko to w jednym miejscu.

Tablica jest doskonałym płótnem dla Teams do burzy mózgów, strategii, mapy i budowania zwinne cykle pracy do śledzenia zadań. ClickUp Chat przenosi całą komunikację zespołu pod jeden dach, dzięki czemu nie trzeba żonglować między wieloma narzędziami i rozproszonymi rozmowami.

Niezależnie od tego, czy planujesz uruchomienie funkcji, czy kładziesz podwaliny pod kampanię marketingową, ten darmowy szablon pomaga zidentyfikować potencjalne przeszkody i zachować porządek.

Menedżerowie produktu korzystają z widoku projektu z lotu ptaka dzięki Tablicy osi czasu projektu. Z drugiej strony, Teams będą mogli ustawić Automatyzacja w ClickUp do przypisywania zadań, publikowania komentarzy, przenoszenia statusów i załączania plików bezpośrednio dla innych zespołów.

5. Szablon harmonogramu rozwoju ClickUp

Upewnij się, że Twoje projekty rozwojowe są zakończone na czas, korzystając z tego szablonu Szablon harmonogramu rozwoju ClickUp ma kluczowe znaczenie dla wszystkich teamów programistycznych, aby pozostać na dobrej drodze i osiągnąć cele projektu.

Od opracowywania nowych produktów po aktualizację istniejących, zapewnienie, że projekty zostaną zakończone na czas, nigdy nie było łatwiejsze. Zacznij od nazwy projektu, wypełnij tabelę działaniami związanymi z rozwojem produktu na widoku listy i śledź postępy za pomocą interaktywnych osi czasu.

Zdefiniuj działania rozwojowe, takie jak nazywanie lub zmiana nazw zadań, używanie pól niestandardowych do szczegółów lub opisów lub aktualizowanie statusu zadań i harmonogramów projektów.

Dodatkowo Dokumenty w ClickUp są świetne dla menedżerów do tworzenia listy celów i założeń projektu oraz integracji baz wiedzy z narzędziem do zarządzania projektami w celu szybkiego odwoływania się do szczegółów technicznych.

Integracja ClickUp z aplikacje do planowania pracy pomaga przydzielać zadania członkom zespołu w oparciu o ich istniejące obciążenie pracą, aby zmaksymalizować wydajność.

6. Szablon osi czasu ClickUp Creative Schedule

Dzięki charakterystycznym widokom i niestandardowym polom szablon ten zapewnia nowatorskie podejście do zarządzania zadaniami, przekształcając rutynowe listy kontrolne w porywające narracje

Kreatywne projekty to świetna zabawa. Potrzebujesz jednak szablonu do zarządzania projektami, aby śledzić status projektu i pozostać na właściwym kursie. Szablon osi czasu harmonogramu kreatywnego ClickUp dzieli projekty na mniejsze kroki, dzięki czemu Twój zespół ustala priorytety dla każdego zadania i zajmuje się tym, co najważniejsze.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu w agencji marketingu cyfrowego i chcesz przenieść swoje kreatywne projekty na wyższy poziom, wprowadzając odpowiedzialność do swoich procesów.

Darmowy szablon planu projektu ClickUp pozwala śledzić i zarządzać postępami zespołów zajmujących się zawartością, grafiką i mediami społecznościowymi za pomocą elastycznych widoków. Skorzystaj z funkcji "przeciągnij i upuść", aby nadać zadaniom priorytety i przypisać je członkom zespołu, aby zadowolić najlepszych klientów oś czasu.

Podczas zarządzania wieloma klientami, ten szablon harmonogramu projektu integruje się z zarządzaniem projektami, dzięki czemu masz jasny widok na oś czasu projektu i kolejne kroki w procesie.

Ten przyjazny dla początkujących szablon jest doskonałym punktem wyjścia dla początkujących menedżerów, którzy chcą szybko zakończyć pracę.

7. Szablon osi czasu ClickUp Gantt

Widok wielu projektów na jednym wykresie Gantta w ClickUp

Zarządzanie projektami bez szablonu wykresu Gantta jest jak spędzanie sporej ilości czasu na przeszukiwaniu bałaganu przed znalezieniem tego, czego szukasz. Szablon osi czasu Gantta dla ClickUp jest powszechnie używany do wyświetlania zadań w odniesieniu do czasu przeznaczonego na ich zakończenie.

Na pierwszy rzut oka, ten szablon osi czasu projektu pozwala łatwo komunikować nakładanie się zadań i faz projektu. Rozpowszechniaj informacje o wszystkich zadaniach zaangażowanych w nowy projekt, ważnych terminach, czasie trwania zadania oraz datach rozpoczęcia i zakończenia.

Twórz zadania w ramach harmonogramów projektów, które automatycznie aktualizują się w trakcie pracy. Co więcej, organizuj zadania w projekty, dostosuj oś czasu każdego projektu i śledź postępy za pomocą oznaczonych kolorami statusów zadań.

Weźmy przykład Prosty szablon wykresu Gantta dla ClickUp aby uzyskać ogólny przegląd projektu. Menedżerowie projektów używają szablonów do zarządzania projektami, aby wizualizować zależności i wyprzedzać blokady, zanim się pojawią.

Ten szablon planu projektu ClickUp natychmiast pobiera zadania z Twojej Listy do prostego wykresu. Sprawdź, czy zadanie projektu jest otwarte, w trakcie realizacji, czy zakończone, kodując kolorami wykres Gantta. Z wieloma przypadkami użycia Szablony projektów wykresu Gantta niebo jest limitem dla wszystkich różnych sposobów korzystania z szablon harmonogramu pracy .

8. Szablon harmonogramu zespołu ClickUp

Szablon harmonogramu zespołu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zachować porządek i kontrolę nad harmonogramem zespołu.

Jako kierownik zadania lub lider zespołu, zarządzanie codziennym obciążeniem pracą różnych teamów w firmie jest wyzwaniem. Chcesz, aby wszyscy byli zorganizowani, na bieżąco i zmotywowani.

The Szablon harmonogramu Teams clickUp pomaga zaplanować i wizualizować obciążenia pracą zespołu w oparciu o codzienne kalendarze, aby uniknąć mikrozarządzania zespołem.

Tworzenie harmonogramu zespołu przy użyciu tego szablonu umożliwia:

Wyeliminować nieporozumienia w komunikacji zadań

Uzyskać lepszą widoczność zadań z zakończoną przejrzystością

Motywowanie członków zespołu do śledzenia zadań

Usprawniony i elastyczny przepływ pracy umożliwiający wprowadzanie zmian w razie potrzeby

Ten szablon do zarządzania projektami jednoczy zespoły w dążeniu do wspólnego celu biznesowego i dostosowuje cele do każdego zadania.

9. Szablon harmonogramu projektu Excel autorstwa Vertex42

Szablon harmonogramu projektu Excel by Vertex42 Jeśli potrzebujesz szablonu harmonogramu projektu, który zarządza przeglądem projektu i opisami zadań w prosty i atrakcyjny wizualnie sposób, szablon harmonogramu projektu Excel firmy Vertex42 jest właściwym wyborem. Ten darmowy szablon świetnie nadaje się do tworzenia i udostępniania interesariuszom raportów z postępu prac.

Szablon Alternatywa programu Excel jest idealny do bezproblemowego zarządzania prostymi zadaniami operacyjnymi, takimi jak projekt uczelniany między studentami, których nie można zautomatyzować. Na przykład, ustaw zadania tygodniowe lub miesięczne i utwórz arkusze harmonogramu projektu.

Ale gdy potrzebujesz bardziej złożonych propozycji, takich jak szablony budżetu projektu ten szablon harmonogramu projektu może nie być pomocny, ponieważ brakuje w nim arkuszy budżetowych do śledzenia i szacowania wydatków.

10. Szablon harmonogramu projektu Excel autorstwa TeamGantt

Szablon harmonogramu projektu Excel by TeamGantt Dzięki darmowemu szablonowi harmonogramu projektu Excel firmy TeamGantt nie musisz się martwić, że krytyczne zadania umkną Twojej uwadze.

Jeśli jesteś organizatorem wydarzenia, użyj tego szablonu do śledzenia zadań do zrobienia, ustawienia osi czasu w oparciu o datę rozpoczęcia i czas trwania zadania oraz przechwytywania aktualizacji w czasie rzeczywistym od prelegentów, działu marketingu, organizacji sprzedaży i kierownictwa w miarę postępu projektu.

Załóżmy, że w przyszłym miesiącu odbędzie się wydarzenie branżowe. Ten szablon harmonogramu projektu określa, kto ma co zrobić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W lewej kolumnie określ zakresy dat dla pierwszego i drugiego tygodnia. Dodaj zasoby, które przyczynią się do realizacji projektu w przypisanej kolumnie. Niestandardowy szablon projektu, kolorowy kod szablonu według zadań oraz dodawanie wierszy i kolumn w celu rozszerzenia osi czasu.

Elastyczne planowanie projektu zaczyna się od skupienia się na zadaniach, które poruszają igłę. Podłącz swój plan projektu w ciągu kilku minut i obserwuj, jak Twój zespół szybciej osiąga powodzenie.

Do zrobienia więcej w krótszym czasie z szablonami harmonogramów projektów ClickUp

Wybór odpowiedniego szablonu harmonogramu projektu ma kluczowe znaczenie dla kierownika projektu, aby zachować porządek i śledzić postępy zespołu. Niezależnie od tego, czy preferujesz wykres Gantta, Tablicę czy widok osi czasu, dokumentowanie mapy drogowej nadaje projektowi strukturę i przejrzystość.

Szablony do zarządzania projektami ClickUp oferują zaawansowane funkcje, takie jak współpraca przy użyciu list zadań, niestandardowe priorytety w oparciu o pilność, dodawanie celów w celu wyrównania wszystkich, a także pulpity do wizualizacji i raportowania postępów dla kierownictwa.

Ponadto automatyzacja umożliwia integrację z oprogramowaniem innych firm, takim jak oprogramowanie do planowania zadań , CRM i oprogramowanie do zarządzania projektami w celu zapewnienia przepływu danych między różnymi systemami.

Rozpocznij pracę z dowolnym z tych szablonów, aby poradzić sobie z następnym projektem. Zarejestruj się w ClickUp już dziś.