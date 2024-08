11 najlepszych alternatyw i konkurentów dla programu Excel 2024 (funkcje, zalety, wady, ceny)

Od ponad 30 lat prawie wszyscy używają arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, od uczniów szkół średnich po naukowców z NASA. 🚀

Jednak sposób, w jaki pracujemy, wciąż zmienia się z prędkością światła, a Excel powoli nadrabia zaległości.

Dlatego też wielu profesjonalistów, takich jak Ty, szuka alternatyw dla Excela, które potrafią znacznie więcej.

W tym artykule przyjrzymy się dziesięciu zaawansowanym alternatywom dla programu Excel, wraz z ich kluczowymi funkcjami, zaletami, wadami i cenami.

Przejdźmy od razu do rzeczy!

11 najlepszych alternatyw dla Microsoft Excel w 2024 roku

Widzieliśmy już, dlaczego Excel nie jest tak świetnym narzędziem jak kiedyś. Oto najlepsze alternatywy dla Excela, których możesz użyć już dziś, aby tworzenie arkuszy kalkulacyjnych :

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest jednym z najwyżej ocenianych produktywność i narzędzie do zarządzania projektami s używane przez produktywne zespoły w małych i dużych firmach. Ta platforma do zarządzania projektami i produktywności oferuje prawie rozwiązanie arkusza kalkulacyjnego w książce. Narzędzie obsługuje również potężne zarządzanie zadaniami funkcje pozwalające w pełni wykorzystać dane arkusza kalkulacyjnego.

Kluczowe cechy

Zobaczmy, dlaczego ClickUp jest jedną z najlepszych darmowych alternatyw dla programu Excel:

Śledź i organizuj swoją pracę za pomocą Widok tabeli Podczas gdy arkusz kalkulacyjny Excel jest świetnym sposobem na zarządzanie, edytowanie i organizowanie surowych danych, co by było, gdybyś mógł zrobić to samo dla swoich zadań?

Cóż, teraz możesz. Widok tabeli porządkuje wszystkie zadania wraz z ich szczegółami (osoby przypisane, status, termin wykonania i inne) w atrakcyjnej siatce.

Ułóż wszystkie swoje zadania na siatce wraz z ich kluczowymi szczegółami, w tym statusem, terminem wykonania, przydzielonymi osobami i nie tylko, dzięki widokowi tabeli w ClickUp

Widok tabeli pozwala w mgnieniu oka określić postęp każdego zadania w projekcie.

Oto kilka dodatkowych możliwości tego widoku:

Skopiować i wkleić tabelę do innego arkusza kalkulacyjnego, takiego jak plik Excel lub arkusz Google

Przypiąć kolumnę, którą chcesz widzieć przez cały czas podczas przeglądania tabeli

Automatyczne dostosowywanie rozmiaru kolumn, aby zapobiec ucinaniu tekstu

Udostępnianie tabel dowolnym osobom za pośrednictwem osobistego łącza

Wykonuj obliczenia za pomocą Pola formuł ClickUp umożliwia wykonywanie prostych i złożonych obliczeń numerycznych

Pola niestandardowe w zadaniu.

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze:

Numeryczne pole niestandardowe może przechowywać szczegóły zadania, takie jak godziny, liczby i budżety. Wszystkie te liczby można sumować za pomocą pól formuły.

Znajdź koszt całych kampanii, rozliczalnych godzin i nie tylko dzięki zaawansowanym formułom w ClickUp Custom Fields

Możesz określić koszt kampanii reklamowej, liczbę przepracowanych godzin i nie tylko, wykonując te obliczenia.

Chcesz użyć starej formuły Excela, która dobrze Ci służyła? Możesz tworzyć zaawansowane formuły z listy 70 unikalnych funkcji w ClickUp!

Wykonuj szybkie obliczenia matematyczne za pomocą Obliczenia kolumn ClickUp może również pomóc w znalezieniu sumy, średniej lub zakresu dla całej kolumny. Pozwala to szybko określić budżet projektu,

Punkty Scrum , szacunki czasowe i inne.

Błyskawiczne znajdowanie dokładnych liczb za pomocą prostych lub zaawansowanych formuł w polach niestandardowych ClickUp

Eksperymentuj z Elastyczne widoki MS Excel daje jeden żmudny widok wszystkich danych.

ClickUp robi dokładnie odwrotnie; może dostosować się do Twojego stylu pracy. W rezultacie możesz przeglądać projekty i zadania z różnych perspektyw za pomocą jednego kliknięcia.

Oto lista przydatnych widoków, które można przeglądać w dowolnym momencie: Widok tablicy Nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, ile czasu zajmuje ukończenie zadania lub ile pracy ma na głowie członek zespołu.

W rezultacie tworzenie planu zarządzania projektem w Excelu jest tak trudne, jak składanie mebli IKEA po raz pierwszy!

C. Jest drogi

Chcesz kupić Excel? Będziesz musiał wydać sporo pieniędzy - dokładnie 139,99 dolarów.

Funkcje programu Excel można również uzyskać w ramach pakietu Microsoft 365 za 6,99 USD miesięcznie.

Będziesz jednak musiał kupić go wraz z innymi narzędziami, takimi jak MS Word, Powerpoint i Outlook, nawet jeśli ich nie potrzebujesz.

Bonus:_

[Narzędzia AI dla programu Excel](_https://clickup.com/pl/blog/138487/narzedzia-ai-excel/)

!

Najlepsza alternatywa dla Excela czeka

Excel jest jak odtwarzacz płyt winylowych. Jest excel-lent w tym co robi i ma wielu wiernych fanów.

Jednak Excel boryka się z tymi samymi problemami, co gramofon; jest nieporęczny, trudny w użyciu i nie oferuje tak wielu funkcji, jak jego współcześni.

Najlepsze alternatywy dla programu Excel mają wszystkie funkcje programu Excel i kilka innych. Jednakże, choć każde z wymienionych tutaj narzędzi ma coś do zaoferowania, nie ma to jak ClickUp!

ClickUp posiada Widok tabeli do zarządzania danymi, Pola formuł do wykonywania obliczeń, Pulpity nawigacyjne do tworzenia bardzo szczegółowych raportów, a nawet makr podobnych do Automatyzacja aby sprawnie wykonywać powtarzające się zadania!

