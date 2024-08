10 darmowych szablonów matrycy umiejętności w Excelu i ClickUp

Co czyni wielkiego lidera? Robienie wszystkiego, co w jego mocy, aby zapewnić sukces każdemu członkowi zespołu. 🎉

Wielcy liderzy firm wiedzą, że niezbędne jest inwestowanie we wzrost i rozwój każdego pracownika. W jaki sposób? Upewniając się, że jednostki nie pozostają w stagnacji w swojej karierze, stale zdobywają nowe umiejętności i konsekwentnie podnoszą swój poziom wiedzy specjalistycznej.

Matryca umiejętności to narzędzie wykorzystywane przez zespoły HR i liderów działów do rejestrowania, monitorowania i ostatecznie poprawy umiejętności każdego członka zespołu. Matryca umiejętności tworzy siatkę każdego członka działu lub projektu, a następnie wymagane umiejętności na odpowiadającym im stanowisku. Z biegiem czasu, matryca umiejętności może być wykorzystana do usprawnienia procesów rekrutacyjnych, alokacji zasobów i

szkolenia i rozwój

. 👏👏

Zastanawiasz się jak stworzyć matrycę umiejętności? Czytaj dalej. Jeśli chcesz stworzyć matrycę umiejętności, nie musisz zaczynać od zera. Poniżej przedstawiamy, czym jest matryca umiejętności, co sprawia, że jest to świetny szablon, a także 10 szablonów matryc umiejętności, które można wykorzystać w firmie. 📚

Co to jest szablon matrycy umiejętności?

Mówiąc prościej, matryca umiejętności określa, jakich umiejętności potrzebuje zespół, aby odnieść sukces.

Specjaliści ds. zasobów ludzkich

i kierownicy działów często korzystają z matryc umiejętności, aby wizualnie przedstawić, które umiejętności są wymagane, objęte i których brakuje w każdym projekcie. 👍

Matryca umiejętności (czasami nazywana matrycą kompetencji) tworzy siatkę niezbędnych umiejętności lub cech wymaganych dla każdego działu lub projektu. Podczas gdy każda matryca umiejętności będzie się różnić w zależności od unikalnej organizacji, przykładowy szablon może zawierać listę członków zespołu dla każdej kolumny i pożądane zestawy umiejętności dla każdego wiersza. Z tego miejsca liderzy zespołów mogą szybko zidentyfikować luki w umiejętnościach w organizacji.

oprogramowanie do monitorowania pracowników

oprogramowanie do monitorowania pracowników

platformy. Można też znaleźć wiele darmowych szablonów do pobrania online. Wystarczy pobrać szablon do programu Excel, Word lub innego narzędzia, spersonalizować zestawy umiejętności, aby pasowały do Twojej organizacji i regularnie je aktualizować, aby monitorować postępy pracowników.

Co składa się na dobry szablon matrycy umiejętności ?

szablony matryc

szablony matryc

pomagają organizacji lepiej przydzielać zadania i obowiązki członkom zespołu. Odpowiedni szablon powinien być łatwy do zrozumienia, łatwy do aktualizacji i oferować 360-stopniowy przegląd mocnych stron i możliwości umiejętności dla każdego działu. 👊

Dzięki odpowiedniej matrycy umiejętności kierownictwo firmy jest lepiej przygotowane do:

Podejmować lepsze decyzje dotyczące zatrudniania: Matryca umiejętności jest niezbędna narzędzie do zarządzania pracownikami . Jeśli dana umiejętność jest nieobecna w całym zespole, może to być znak, że należy zatrudnić nową osobę

Matryca umiejętności jest niezbędna narzędzie do zarządzania pracownikami . Jeśli dana umiejętność jest nieobecna w całym zespole, może to być znak, że należy zatrudnić nową osobę Przeprowadzenie nowego szkolenia: Jeśli dana umiejętność jest obecna tylko u kilku członków zespołu, może to być okazja do zwiększenia możliwości uczenia się i rozwoju. Rozważ zorganizowanie lunchu i nauki lub wewnętrznego dnia szkoleniowego, aby członkowie zespołu byli na bieżąco

Jeśli dana umiejętność jest obecna tylko u kilku członków zespołu, może to być okazja do zwiększenia możliwości uczenia się i rozwoju. Rozważ zorganizowanie lunchu i nauki lub wewnętrznego dnia szkoleniowego, aby członkowie zespołu byli na bieżąco Oferuj awanse: Jeśli znajdziesz konkretnego członka zespołu, którego poziom umiejętności jest bardziej zaawansowany niż jego odpowiedników, może on lepiej nadawać się do roli kierowniczej

Jeśli znajdziesz konkretnego członka zespołu, którego poziom umiejętności jest bardziej zaawansowany niż jego odpowiedników, może on lepiej nadawać się do roli kierowniczej Przydzielaj zadania i obowiązki: Spójrzmy prawdzie w oczy - ludzie lubią wykonywać zadania, w których się wyróżniają. Analizując umiejętności miękkie i techniczne każdego członka zespołu, można przydzielać zadania zgodnie z jego mocnymi stronami

Spójrzmy prawdzie w oczy - ludzie lubią wykonywać zadania, w których się wyróżniają. Analizując umiejętności miękkie i techniczne każdego członka zespołu, można przydzielać zadania zgodnie z jego mocnymi stronami Usprawnienie oceny wyników: Oceny wydajności są korzystne zarówno dla przełożonych, jak i podwładnych. Odpowiednia matryca umiejętności może pomóc poinformować członków zespołu o tym, nad którymi umiejętnościami powinni pracować

Oceny wydajności są korzystne zarówno dla przełożonych, jak i podwładnych. Odpowiednia matryca umiejętności może pomóc poinformować członków zespołu o tym, nad którymi umiejętnościami powinni pracować Wyznaczanie indywidualnych celów: Aby pomóc pracownikom w doskonaleniu ich umiejętności kwartał po kwartale, użyj matrycy umiejętności wyznaczać cele mające zastosowanie do każdego stanowiska

10 szablonów matrycy umiejętności do wykorzystania w 2024 roku

Szukasz szablonu matrycy umiejętności, aby zagłębić się w mocne strony każdego członka zespołu? Aby uzyskać wizualną reprezentację umiejętności każdego działu, rozważ wykorzystanie tych szablonów.

1. Szablon matrycy umiejętności ClickUp Board

Zmierz umiejętności każdego członka zespołu za pomocą tego szablonu matrycy umiejętności zarządu od ClickUp

Szukasz niezwykle prostego sposobu na śledzenie umiejętności każdego członka zespołu? Szablon

Szablon matrycy umiejętności ClickUp Board

ma łatwy do naśladowania układ, który dedykuje wiersz dla każdego członka zespołu. Każda kolumna jest zarezerwowana dla umiejętności, które chcesz śledzić, takich jak przywództwo, znajomość finansów lub zarządzanie ryzykiem.

Jeśli pracownik wykaże się biegłością w danej umiejętności, wystarczy zaznaczyć tę kolumnę. Możesz łatwo zamieniać nazwiska pracowników, aby odzwierciedlić nowych pracowników lub dodawać, zamieniać lub usuwać umiejętności, aby jak najlepiej odzwierciedlić potrzeby każdego działu.

Pobierz ten szablon

2. Szablon mapowania umiejętności ClickUp

Rejestruj i monitoruj umiejętności twarde i miękkie dla każdego projektu lub członka zespołu za pomocą szablonu mapowania umiejętności ClickUp

Jeśli chcesz, aby Twoja firma działała sprawnie, musisz dobrać odpowiednich ludzi do odpowiednich zadań. Jak to zrobić? Poprzez zrozumienie, gdzie leżą ich mocne strony.

Z

Szablon mapowania umiejętności ClickUp

pozwala zidentyfikować, śledzić i mapować unikalny zestaw umiejętności każdego pracownika. Wystarczy wymienić każdego członka zespołu (pogrupowanego według działu) i nadać mu ranking od jednego do pięciu w oparciu o jego biegłość w danej umiejętności. Po wypełnieniu szablonu można zidentyfikować luki w umiejętnościach dla każdej osoby i większego działu.

Z czasem szablon mapowania umiejętności może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących zatrudniania, szkolenia i możliwości rozwoju.

Pobierz ten szablon

3. Szablon matrycy szkoleniowej ClickUp

Usprawnij szkolenie pracowników i planowanie siły roboczej za pomocą tego poręcznego szablonu matrycy szkoleniowej od ClickUp

Chcesz stworzyć skuteczny program szkoleniowy?

Szablon matrycy szkoleniowej ClickUp

ułatwia zarządzanie, rejestrowanie i monitorowanie zestawów umiejętności zespołu. Regularne korzystanie z szablonu może pomóc w usprawnieniu programów szkoleniowych i rozwojowych.

Szablon Training Matrix umożliwia śledzenie umiejętności miękkich i twardych każdego pracownika. Każdy wiersz oferuje miejsce na wpisanie imienia i nazwiska pracownika, roli, działu i indywidualnych umiejętności. Role i działy są oznaczone kolorami, podczas gdy mocne strony oferują łatwy do naśladowania system rankingowy.

Możesz tworzyć niestandardowe widoki, aby uzyskać ogólny przegląd wydajności pracowników. Ponadto można tworzyć niestandardowe statusy, aby oznaczać zadania jako ukończone, nie w firmie i w trakcie przeglądu.

Pobierz ten szablon

4. Szablon matrycy zatrudnienia ClickUp

Podejmuj strategiczne decyzje dotyczące zatrudnienia i zapewnij swoim pracownikom awanse, na które zasługują, dzięki szablonowi macierzy zatrudnienia od ClickUp

Czy przenosisz swoją firmę na wyższy poziom? Zanim zatrudnisz nowego członka zespołu, musisz wiedzieć, jakie zestawy umiejętności chcesz dodać do swojego arsenału.

Szablon matrycy rekrutacyjnej ClickUp

wyszczególnia umiejętności wymagane dla każdej konkretnej roli. Dla każdego stanowiska wystarczy stworzyć listę pożądanych cech. Stamtąd można zaznaczyć każdą konkretną umiejętność, dając kierownictwu wyższego szczebla wizualny obraz brakujących umiejętności w każdym dziale.

Staffing Matrix oferuje układ siatki, w którym można wymienić każdą rolę, a następnie opis stanowiska, dział i wymagane umiejętności. Po prostu zamień każde niestandardowe pole lub stwórz własny unikalny system kodowania kolorami, aby najlepiej pasował do Twojej firmy.

Pobierz ten szablon

5. Szablon matrycy umiejętności technicznych ClickUp

Śledź szczegółowe umiejętności techniczne całego personelu, korzystając z tego prostego szablonu matrycy umiejętności technicznych od ClickUp

Monitorowanie umiejętności technicznych jest niezbędne dla rozwoju każdej firmy - szczególnie w przypadku działów IT, inżynierii lub zarządzania produktem. Jeśli chcesz przekształcić swój proces rekrutacji lub szkolenia wewnętrzne, powinieneś wykorzystać

Szablon matrycy umiejętności technicznych ClickUp

.

Ten szablon matrycy umiejętności pomaga zespołom poruszać się po złożoności zarządzania talentami. Każdy dział otrzymuje jeden wiersz poświęcony każdemu pracownikowi. Następnie każda kolumna koncentruje się na określonej umiejętności, takiej jak tworzenie oprogramowania, języki kodowania, procedury testowania lub debugowanie.

Szablon oferuje miejsce na stworzenie własnej legendy oceny umiejętności, klasyfikując każdą umiejętność od jednego do czterech. Jeśli dana osoba jest ekspertem w danej dziedzinie, wpisz czwórkę. Jeśli ktoś jest początkujący, wpisz jeden.

Szablon automatycznie koduje się kolorami na podstawie rankingu, oferując ogólny przegląd biegłości technicznej zespołu.

Pobierz ten szablon

6. Szablon matrycy umiejętności IT ClickUp

Rejestruj, monitoruj i oceniaj dokładnie, jakich umiejętności twardych potrzebuje Twój dział IT, aby odnieść sukces, korzystając z tego szablonu matrycy umiejętności IT firmy ClickUp

Każdy dział IT potrzebuje odpowiedniej kombinacji umiejętności i wiedzy, aby odnieść sukces. Dzięki szablonowi

Szablon matrycy umiejętności IT od ClickUp

, możesz śledzić mocne i słabe strony swojego zespołu oraz luki w umiejętnościach technicznych.

Ta siatka oferuje wizualną reprezentację stopnia wiedzy specjalistycznej każdej osoby w dziale IT. Aby dodać nowy zestaw umiejętności, wystarczy przejść do widoku tablicy umiejętności, kliknąć znak plus, a następnie dodać obszar wiedzy specjalistycznej. Możesz przeglądać i oceniać umiejętności swojego zespołu jako całości lub zagłębić się w każdą osobę z działu.

Pobierz ten szablon

7. Szablon macierzy umiejętności Excel od AIHR

przez AIHR

Szukasz prostego sposobu na ocenę i zarządzanie umiejętnościami swojego zespołu? Oceny umiejętności pomagają kierownictwu firmy inwestować w rozwój pracowników, podejmować mądre decyzje dotyczące zatrudniania i przydzielać zasoby do każdego projektu.

Dzięki temu prostemu szablonowi matrycy umiejętności Excel od AIHR, Twoja organizacja może z łatwością utrzymać swoje

zarządzanie umiejętnościami

aktualne. Wystarczy wpisać imię i nazwisko każdego pracownika u góry kolumn i przypisać umiejętność do każdego wiersza. Następnie zapisz biegłość i poziom zainteresowania każdego członka zespołu dla każdej umiejętności.

Pobierz ten szablon

8. Szablon matrycy umiejętności programu Excel autorstwa AG5

przez AG5

Śledzenie umiejętności pracowników nie musi być skomplikowanym procesem. Dzięki temu darmowemu szablonowi od AG5 możesz z łatwością śledzić twarde i miękkie umiejętności pracowników.

Matryca umiejętności jest dostępna do pobrania w formatach Excel, Microsoft Word i PDF. Wystarczy pobrać szablon w wybranym formacie, a następnie wpisać imiona i nazwiska członków zespołu oraz dostępne umiejętności. Szablon zawiera wbudowaną paletę kolorów, a każda osoba ma jeden z następujących statusów: brak wiedzy, początkujący, niezależny, ekspert lub trener.

Pobierz ten szablon

9. Szablon macierzy umiejętności Excel od Skilltree

przez Skilltree

Oto kolejny szablon, który nie wymaga oprogramowania do tworzenia matrycy umiejętności i może być używany bezpośrednio w programie Excel. Dodatkowo, można go pobrać za darmo.

Ten szablon Excel od Skilltree zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby przeprowadzić analizę luk umiejętności w swojej firmie. Wystarczy wymienić imię, nazwisko i rolę każdego pracownika, a następnie jego pożądane umiejętności miękkie i twarde. Każdy pracownik otrzymuje własny wiersz, w którym można łatwo zapisać poziomy biegłości dla każdej analizowanej umiejętności.

Szablon oferuje wizualizację mocnych stron i luk w umiejętnościach dla każdego projektu lub działu. Podczas kwartalnych sesji przeglądowych pracownicy mogą wypełniać go jako narzędzie do samooceny, a liderzy mogą dokumentować poziomy biegłości w celu

przydzielać zadania

, przyznawać awanse lub przypisywać liderów projektów.

Pobierz ten szablon

10. Szablon macierzy umiejętności Excel od CIToolkit

przez CIToolkit

Szablony matryc umiejętności mogą być nieocenionym

narzędzie komunikacji

między pracownikami a liderami działów. Matryca umiejętności może łatwo zidentyfikować luki w szkoleniach pracowników, certyfikatach lub wykształceniu całego zespołu. Na tej podstawie kierownictwo firmy może zmienić proces wdrażania, promować wyższe wykształcenie, a nawet zapewnić szkolenia na miejscu.

Aby rozpocząć rozmowę, warto pobrać szablon Excel Skills Matrix Template od CIToolkit. Ten łatwy w użyciu szablon pozwala ocenić umiejętności całego zespołu. Wystarczy zapisać nazwiska członków zespołu w lewej kolumnie i dodać umiejętność na początku każdego wiersza.

Matrycę tę można łatwo dostosować do wymagań firmy. Na tej podstawie możesz zmienić swoje potrzeby szkoleniowe, aby pomóc pracownikom zdobyć nowe umiejętności.

Pobierz ten szablon

Inwestuj w rozwój pracowników korzystając z szablonów matrycy umiejętności ClickUp

Sukces Twojej firmy zależy od sukcesu każdego pracownika. Aby upewnić się, że członkowie Twojego zespołu doskonalą umiejętności, których potrzebują, skorzystaj z szablonu matrycy umiejętności. 🤩

Szablon matrycy umiejętności jest niezbędny

narzędzie do zarządzania zespołem

wykorzystywane przez specjalistów HR i liderów zespołów. Rejestrując biegłość każdego pracownika w zakresie umiejętności twardych i miękkich, można podejmować lepsze decyzje dotyczące zatrudnienia, usprawnić wdrażanie pracowników i upewnić się, że żaden członek zespołu nie jest przepracowany.

Aby zacząć korzystać z szablonu matrycy umiejętności, skorzystaj z ClickUp. Dzięki ClickUp możesz łatwo wymieniać niestandardowe pola, przełączać się między różnymi widokami i ostatecznie spersonalizować swój szablon, aby pasował do Twojej organizacji. Ponadto, ClickUp oferuje więcej niż tylko szablon matrycy umiejętności, w tym pełen zestaw funkcji zarządzania projektami, ponad 1000 integracji, 100 MB przestrzeni dyskowej, nieograniczoną liczbę zadań i bezpłatne funkcje na zawsze.

Wypróbuj ClickUp już dziś

