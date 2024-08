10 najlepszych programów do zarządzania umiejętnościami w 2024 roku (recenzje i ceny)

Dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu odnoszącymi sukcesy zespołami zrozumiałem, że oprogramowanie do zarządzania umiejętnościami jest jak GPS prowadzący do odpowiednich talentów. Dzięki próbom i błędom odkryłem, że takie oprogramowanie pozwala zespołom identyfikować, oceniać, rozwijać i skutecznie śledzić umiejętności pracowników.

Po prostu, dzięki temu my, menedżerowie, możemy zachować zdrowy rozsądek, a nasze zespoły HR są uśmiechnięte. Firmy, agencje, instytucje edukacyjne - wszyscy potrzebujemy solidnej platformy do zarządzania umiejętnościami.

Zróbmy więc sobie przysługę i wybierzmy tylko to, co najlepsze. Wspólnie zapoznajmy się z listą 10 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania umiejętnościami, które naprawdę mogą coś zmienić.

Zanurzmy się!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania umiejętnościami?

Potrzebujesz właściwego Oprogramowanie HR jeśli chcesz rozwijać umiejętności pracowników, usprawnić swoją strategię biznesową i uzyskać kompleksową wiedzę na temat swoich pracowników. Możesz pominąć tę sekcję, jeśli wiesz, czego szukasz.

W przeciwnym razie, oto kilka najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać:

Sztuczna inteligencja: Szukaj oprogramowania, które zawieraNarzędzia AI dla HRaI zajmuje się takimi rzeczami, jak podsumowywanie danych dotyczących umiejętności i ulepszanie programów szkoleniowych w zakresie rozwoju umiejętności

Szukaj oprogramowania, które zawieraNarzędzia AI dla HRaI zajmuje się takimi rzeczami, jak podsumowywanie danych dotyczących umiejętności i ulepszanie programów szkoleniowych w zakresie rozwoju umiejętności Automatyzacja : Znajdź platformę, która pozwoli ci umieścić małe rzeczy na autopilocie

: Znajdź platformę, która pozwoli ci umieścić małe rzeczy na autopilocie Kompleksowe narzędzia: Nie poprzestawaj na narzędziach do zarządzania umiejętnościami - poszukaj platformy z dodatkowymi narzędziami i szablonami do zarządzania pracownikami, wiedzą i projektami

Nie poprzestawaj na narzędziach do zarządzania umiejętnościami - poszukaj platformy z dodatkowymi narzędziami i szablonami do zarządzania pracownikami, wiedzą i projektami Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierzoprogramowanie do zarządzania pracownikami które jest łatwe w użyciu i zrozumiałe bez konieczności intensywnego szkolenia

Wszystko jasne. Zasadniczo potrzebujesz oprogramowania do zarządzania umiejętnościami z funkcjami ułatwiającymi każdy aspekt Twojej pracy.

10 najlepszych programów do zarządzania umiejętnościami w 2024 roku

Jesteś tutaj, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do zarządzania umiejętnościami, a ja wykonałem trudną część, przeszukując rynek w poszukiwaniu 10 najlepszych opcji.

Sprawdź naszą krótką listę, aby znaleźć to, czego potrzebujesz w rekordowym czasie.

Wizualizacja kamieni milowych projektu za pomocą widoku Gantta w ClickUp ClickUp dla zespołów HR usprawnia wszystko, od rekrutacji po onboarding i nie tylko. 🚀🧑‍💼

Udoskonal i uprość wszystkie kwestie związane z rozwojem i zarządzaniem pracownikami dzięki naszej kompleksowej platformie do zarządzania zasobami ludzkimi.

ClickUp ułatwia:

Śledzenie wydajności, zaangażowania i rozwoju poszczególnych pracowników

Tworzenie konfigurowalnych widoków w celu dostosowania członków zespołu

Bezpiecznie przechowywać poufną komunikację i informacje o pracownikach

Organizuj kandydatów, aplikacje i działania informacyjne

Oszczędzaj czas dzięki szablonom, niestandardowym statusom i automatyzacji

Generowanie raportów opartych na danych w celu uzyskania odgórnego widoku systemu zarządzania umiejętnościami

Użyj szablonów ClickUp, aby zaoszczędzić czas na analizie umiejętności i zobacz umiejętności i certyfikaty pracowników na pierwszy rzut oka.

Na przykład, użyj Szablon analizy luk kompetencyjnych ClickUp aby przeprowadzić ocenę umiejętności w celu zidentyfikowania kluczowych umiejętności, których brakuje członkom zespołu. Następnie otrzymasz praktyczne porady dotyczące wypełniania luk w umiejętnościach, poprawy produktywności i wszystkiego innego, czego potrzebuje Twoja firma, aby osiągnąć sukces.

Potrzebujesz aplikacja do śledzenia celów ? Cele ClickUp potęga sukcesu dzięki mierzalnym celom, automatycznemu śledzeniu postępów i jasnym harmonogramom. Użyj go do śledzenia indywidualnych celów związanych z umiejętnościami dla swoich zespołów i pracowników.

ClickUp posiada również oprogramowanie do monitorowania pracowników które pokazuje dane w czasie rzeczywistym na temat tego, co robią członkowie zespołu.

I nie zapomnij ClickUp AI i Automatyzacja ClickUp ! Te dwa narzędzia pozwalają zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo dzięki automatyzacji codziennych zadań i wykorzystaniu ogromnej mocy najlepszej obecnie sztucznej inteligencji.

Dzięki tysiącom narzędzi, szablonów i integracji, ClickUp's darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami jest na wyciągnięcie ręki.

Najlepsze funkcje ClickUp

Biblioteka z ponad 1000 szablonów (np,szablony planów rozwojuszablony przepływu pracy, szablony matryc umiejętności itp.)

Ponad 1000 integracji z popularnymi platformami i narzędziami, w tym Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot i innymi

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym ułatwiają komunikację między członkami zespołu na temat ich postępów, poprawiając krytyczne umiejętności

Zarządzanie projektami inarzędzia do ustalania priorytetów utrzymuj swój zespół na dobrej drodze do inicjatyw edukacyjnych, podnoszenia kwalifikacji i nie tylko

Szablon matrycy umiejętności technicznych ClickUp posiada funkcje oceny kompetencji, podnoszenia kwalifikacji, śledzenia poziomów umiejętności i rozwoju kariery

Szablon matrycy umiejętności ClickUp to potężne narzędzie, które pomaga poruszać się po wyjątkowych złożonościach zarządzania talentami.

ClickUp ograniczenia

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce podczas zapoznawania się z wieloma funkcjami ClickUp (rozwiązane za pomocą filmów instruktażowych i obszernych często zadawanych pytań)

ClickUp AI nie jest dostępny dla użytkowników planu darmowego

ClickUp ceny

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Baza umiejętności

przez Baza umiejętności Skills Base to oprogramowanie do zarządzania wiedzą które zapewnia przejrzyste i dostępne centrum taksonomii umiejętności. Korzystaj z tej platformy do zarządzania umiejętnościami, aby oceniać, wizualizować i działać na podstawie danych dotyczących umiejętności, aby uzyskać wgląd w przekwalifikowanie, zarządzanie talentami, planowanie siły roboczej i nie tylko.

Skills Base najlepsze funkcje

Podkreśl luki w umiejętnościach swojego zespołu, aby poprawić retencję, rekrutację i rozwój organizacji

Holistyczne śledzenie umiejętności identyfikuje, gdzie potrzebne jest dodatkowe wsparcie, aby uzyskać odpowiednie umiejętności w miejscu pracy

Oparta na chmurze matryca umiejętności zapewnia dane w czasie rzeczywistym w celu lepszego zarządzania wydajnością

Biblioteka Skills Base zapewnia wyselekcjonowaną kolekcję umiejętności opartych na rolach organizacyjnych w firmie

Baza umiejętności ograniczenia

Opinie użytkowników wspominają o potrzebie ulepszenia funkcji AI w celu zaoszczędzenia czasu i usprawnienia procesu rekrutacji

Według niektórych opinii, narzędzia administracyjne są czasami skomplikowane i trudne do zrozumienia

Skills Base ceny

Darmowy

Teams: $99/miesiąc płatne rocznie z góry

$99/miesiąc płatne rocznie z góry Enterprise: $149/miesiąc płatne rocznie z góry

$149/miesiąc płatne rocznie z góry Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Baza umiejętności oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (10+ recenzji)

4.6/5 (10+ recenzji) Capterra: 0/5 (0 opinii)

3. SkillNet

przez SkillNet SkillNet to platforma oprogramowania do zarządzania umiejętnościami, która przekształca firmy w organizacje oparte na umiejętnościach. Platforma na nowo odkryła ocenę i rozwój pracowników narzędzia do doskonalenia procesów ułatwiając ocenę, inspirowanie i optymalizację zasobów ludzkich.

SkillNet najlepsze cechy

Spersonalizowane ramy podnoszenia i zmiany kwalifikacji oszczędzają czas podczas tworzenia inicjatyw mających na celu poprawę umiejętności pracowników

Oparta na chmurze baza danych do zarządzania certyfikatami zawierająca wszystko, czego potrzebujesz do śledzenia zewnętrznych certyfikatów i poświadczeń na wszystkich stanowiskach

Baza danych umiejętności i arkusze kalkulacyjne śledzą, obserwują i mierzą umiejętności pracowników na podstawie danych ocenianych przez nich samych i menedżerów

Nacisk na umiejętności potrzebne w opiece zdrowotnej, produkcji i firmach technologicznych

SkillNet ograniczenia

Opinie użytkowników wspominają o sporadycznych błędach i awariach

Według niektórych opinii, członkowie zespołu twierdzą, że platforma mogłaby skorzystać z bardziej intuicyjnego projektu

SkillNet ceny

Kontakt w sprawie cen

SkillNet oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (10+ recenzji)

4.6/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (10+ opinii)

4. Avilar

poprzez Avilar Avilar zapewnia opartą na chmurze platformę oprogramowania do zarządzania kompetencjami: WebMentor LMS Learning Management System. Użyj go do zdefiniowania ról zawodowych, tworzenia ram kompetencji, szkolenia członków zespołu i zrozumienia aktualnych umiejętności pracowników. 📊

Najlepsze funkcje Avilar

Zarządzanie umiejętnościami ioprogramowanie angażujące pracowników umożliwia organizacjom uzupełnienie luk w umiejętnościach i zdefiniowanie ścieżki kariery dla każdego członka zespołu

Szczegółowe dane informują o ulepszeniach w inicjatywach związanych z uczeniem się i rozwojem

Siła robocza i sukcesjanarzędzia do planowania przygotuj się na potencjalne straty i znajdź zastępstwo z wyprzedzeniem

Współpraca z najlepszymi dostawcami kursów szkoleniowych daje użytkownikom dostęp do różnorodnych zasobów zarządzania nauczaniem

Ograniczenia Avilar

Kursy szkoleniowe w zakresie umiejętności muszą być kupowane indywidualnie (ceny za kurs są różne, ale wiele z nich kosztuje mniej niż 10 USD)

Brak opinii klientów na popularnych platformach z recenzjami utrudnia uzyskanie informacji na temat przeciętnego doświadczenia użytkownika

Avilar ceny

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Avilar

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Pluralsight

przez Pluralsight Pluralsight to narzędzie do zarządzania umiejętnościami pracowników, które zapewnia organizacjom i zespołom dostęp do najwyżej ocenianych produktów i kursów online w celu rozwoju umiejętności. Skorzystaj z opartych na danych spostrzeżeń, aby ocenić twarde i miękkie umiejętności swojego zespołu, wprowadzić ulepszenia i zlikwidować luki w umiejętnościach.

Najlepsze cechy Pluralsight

Niestandardowe programy i ścieżki edukacyjne wspierają unikalne cele organizacyjne, aby zapewnić odpowiednie kursy dla każdego członka zespołu

Kursy ukierunkowane na umiejętności w dziedzinie IT i technologii są idealne dla organizacji, które muszą wypełnić luki w specjalistycznych umiejętnościach

Mapy podnoszenia kwalifikacji tworzą uniwersalne ścieżki kursów, dzięki czemu zespoły rozumieją, od czego zacząć i gdzie iść dalej

Praktyczne doświadczenia edukacyjne wykorzystują projekty, laboratoria i piaskownice do utrwalania nowych umiejętności i zwiększania pewności siebie wśród członków zespołu

ograniczenia Pluralsight

Niektórzy użytkownicy wyrażają potrzebę integracji z innymi popularnymi systemami zarządzania nauczaniem

Recenzje niektórych użytkowników wspominają o braku motywujących powiadomień e-mail, które utrzymywałyby członków zespołu na kursach

Pluralsight cena

Starter: $33.25/miesiąc za użytkownika

$33.25/miesiąc za użytkownika Professional: $48.25/miesiąc za użytkownika

$48.25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Pluralsight

G2: 4/6/5 (ponad 1000 recenzji)

4/6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

6. intelliHR

przez intelliHR intelliHR jest oprogramowanie do zarządzania talentami z narzędziami do zarządzania umiejętnościami, które poprawiają wydajność, zaangażowanie, retencję i kulturę firmy. Użyj go, aby stworzyć lepsze środowisko pracy dla swojej organizacji, zespołów i ludzi, wypełniając luki w umiejętnościach i usprawniając procesy rozwoju.

najlepsze cechy IntelliHR

Samoobsługa pracowników pozwala członkom zespołu zarządzać swoimi danymi osobowymi, ocenami wyników, rekordami szkoleń i nie tylko

Analizy i spostrzeżenia w czasie rzeczywistym umożliwiają menedżerom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących planowania zatrudnienia i zarządzania wydajnością

System zarządzania wydajnością obejmuje ustalanie celów, informacje zwrotne i przeglądy wydajności

Wdrażanie i zwalnianie pracowników usprawnia proces i zapewnia zgodność z przepisami

ograniczenia IntelliHR

Niektórzy użytkownicy wyrazili potrzebę bardziej szczegółowych filmów instruktażowych, aby zmniejszyć krzywą uczenia się

Według opinii, niektóre zespoły skorzystałyby na dodatkowych integracjach z innymi firmami

intelliHR cena

Kontakt w sprawie cen

oceny i recenzje intelliHR

G2: 4.8/5 (80+ recenzji)

4.8/5 (80+ recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

7. Growthspace

przez Growthspace Growthspace to oparta na chmurze platforma edukacyjna, która oferuje szereg narzędzi do zarządzania umiejętnościami skierowanych do osób i organizacji dążących do osiągnięcia celów rozwoju zawodowego. Skorzystaj z szerokiej gamy interaktywnych, angażujących i praktycznych kursów i programów coachingowych prowadzonych przez ekspertów merytorycznych.

Najlepsze cechy Growthspace

Spersonalizowane sesje coachingowe z doświadczonymi profesjonalistami w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb każdej osoby

Interaktywne narzędzia edukacyjne, takie jak quizy i symulacje, zwiększające zaangażowanie pracowników

Wysokiej jakości treści i aktualne informacje od wiodących ekspertów i liderów myśli zapewniają wysokiej jakości inicjatywę podnoszenia kwalifikacji

Praktyczne i praktyczne podejście oferuje użytkownikom rzeczywiste spostrzeżenia i umiejętności, które mogą zastosować na swoich ścieżkach kariery

Ograniczenia przestrzeni wzrostu

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma do planowania spotkań nie jest tak przyjazna dla użytkownika, jak mogłaby być

W recenzjach niektórych zespołów wyrażono potrzebę dostosowania pulpitów nawigacyjnych użytkowników w celu poprawy doświadczenia edukacyjnego

Growthspace cena

Kontakt w sprawie spersonalizowanej propozycji cenowej dotyczącej rozwoju pracowników

Oceny i recenzje Growthspace

G2: 4.8/5 (200+ recenzji)

4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: N/A

8. Rallyware

przez Rallyware Rallyware to platforma wspierająca wydajność, która zapewnia rekomendacje dla Twojego zespołu. Użyj jej, aby zidentyfikować najlepsze działania edukacyjne i biznesowe dla każdej osoby we właściwym czasie, aby poprawić wpływ narzędzi do zarządzania umiejętnościami.

Najlepsze cechy Rallyware

Spersonalizowane plany nauczania ukierunkowane na potrzeby, cele i style uczenia się poszczególnych użytkowników, aby polecić im odpowiednie umiejętności i treści

Elementy grywalizacji, takie jak odznaki i tabele wyników, zwiększają zaangażowanie i motywację pracowników

Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, aby umożliwić uczniom dostęp do platformy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie 📲

Szczegółowe analizy i raporty dotyczące zaangażowania i postępów każdego uczestnika ułatwiają administratorom śledzenie skuteczności programów szkoleniowych

Rallyware ograniczenia

Opinie niektórych użytkowników donoszą, że ustawienie języka nie zawsze jest niezawodne, czasami wyświetlając akapity w języku angielskim zamiast w wybranym języku

Niektóre zespoły wyraziły chęć dalszego wdrażania funkcji AI na platformie Rallyware

Rallyware cena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Rallyware

G2: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

4.8/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 20 recenzji)

9. Cloud Academy

przez Cloud Academy Cloud Academy zapewnia oprogramowanie do zarządzania umiejętnościami w celu budowania solidnych umiejętności w zakresie przetwarzania w chmurze. Skorzystaj ze szczegółowych analiz i raportów, aby lepiej zrozumieć zaangażowanie i postępy w każdej nauce, aby podejmować bardziej świadome decyzje.

Najlepsze cechy Cloud Academy

Biblioteka kursów zawiera szkolenia dla głównych platform chmurowych, w tym AWS, Azure, Google Cloud Platform i innych

Praktyczne laboratoria pozwalają użytkownikom ćwiczyć i stosować wiedzę zdobytą podczas kursów w rzeczywistych warunkach

Oceny umiejętności dla użytkowników w celu zidentyfikowania mocnych stron i obszarów wymagających poprawy

Szczegółowe raporty i analizy z danymi potrzebnymi do śledzenia postępów w rozwoju umiejętności i zaangażowania pracowników

ograniczenia Cloud Academy

Recenzje wspominają o potrzebie ciągłych aktualizacji kursów, aby nadążyć za najnowszymi zmianami w popularnych platformach chmurowych (Cloud Academy twierdzi, że aktywnie nad tym pracuje)

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ograniczona dostępność offline i mobilna zmniejsza postępy w nauce członków zespołu

Cloud Academy cena

Osoby indywidualne: 39 USD/miesiąc

39 USD/miesiąc Małe zespoły: 55 USD/miesiąc za użytkownika

55 USD/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Cloud Academy

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

10. Runn

przez Runn Runn to oparta na chmurze platforma do zarządzania zasobami ze zintegrowanymi narzędziami do śledzenia czasu i prognozowania. Służy do planowania projektów, planowania zasobów, usprawniania pracy zespołów, identyfikowania luk w umiejętnościach i uzyskiwania widoku z lotu ptaka na siłę roboczą.

Najlepsze funkcje Runn

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja ułatwia członkom zespołu nawigację i korzystanie z narzędzi przy zerowej wiedzy technicznej

Konfigurowalne przepływy pracy umożliwiają dostosowanie platformy Runn do organizacji i członków zespołu

System zarządzania zasobami umożliwia zarządzanie i śledzenie obciążenia pracą zespołu oraz efektywne wykorzystanie zasobów

Analityka w czasie rzeczywistym zapewnia szczegółowe informacje na temat wydajności zespołu i postępów w realizacji projektu, co pozwala na lepsze podejmowanie decyzji w oparciu o dane

ograniczenia Runn

Opinie niektórych użytkowników wyrażają potrzebę dodatkowych funkcji API

Niektórzy recenzenci twierdzą, że konfigurowanie poziomów uprawnień jest trudne lub wymaga obejścia

Runn ceny

Darmowy

Pro: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Runn

G2: 4.5/5 (1+ recenzji)

4.5/5 (1+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 20 recenzji)

Zoptymalizuj swój zespół dzięki narzędziom do zarządzania umiejętnościami

W świecie, w którym umiejętności są walutą, wykorzystanie odpowiednich narzędzi do zarządzania umiejętnościami robi różnicę.

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania umiejętnościami usprawnia procesy organizacyjne i umożliwia członkom zespołu osiągnięcie pełnego potencjału. ✨💪

Gotowy do zwiększenia wydajności zarządzania umiejętnościami? Doświadcz nowego poziomu wydajności i zaangażowania pracowników zarejestruj się w ClickUp już dziś !