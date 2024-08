10 najlepszych programów do tworzenia osi czasu projektu w 2024 roku

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś żonglować płonącymi pochodniami i okazjonalnym metaforycznym nożem - podczas jazdy na monocyklu - to masz już pewne pojęcie o tym, jak to jest zarządzać złożonym projektem. 🤹

Zarządzanie projektami, terminami i zespołami nie jest łatwym zadaniem, ale wiemy, że jesteś gotowy na to wyzwanie. Jako kierownik projektu (PM) potrzebujesz tylko odpowiedniego zestawu narzędzi, które pomogą Ci w pełni wykorzystać Twoje zasoby.

Podczas gdy budżet i doświadczenie zespołu z pewnością mają znaczenie, czas jest również bardzo ważny. Potrzebujesz narzędzia do wizualizacji zadań projektowych i utrzymania wszystkiego na czas - i to jest miejsce, w którym oś czasu projektu przydaje się oprogramowanie. 🛠️

W tym przewodniku wyjaśnimy, co osie czasu projektu i dlaczego ich potrzebujesz, a w 2024 r. podzielimy się naszymi 10 ulubionymi typami oprogramowania do tworzenia osi czasu projektu.

Czym jest oś czasu projektu?

Oś czasu projektu to wizualna reprezentacja zadań i kamieni milowych projektu rozłożonych sekwencyjnie w czasie. Pomyśl o osi czasu projektu jako o mapa drogowa, która prowadzi cię przez każdy etap projektu, od jego powstania do ukończenia.

Harmonogramy projektów pomagają kierownikom projektów zrozumieć sekwencję tego, co należy zrobić i kiedy, zależności między zadaniami i jak iść naprzód.

Spraw, by oś czasu projektu była łatwiejsza do uchwycenia za pomocą diagramu sieciowego, wykresu Gantta ClickUp lub innej metody

Każda oś czasu projektu jest wyjątkowa, ale wszystkie zazwyczaj zawierają następujące elementy.

Zadania: Są to konkretne działania, które należy odhaczyć na liście. Mają one datę rozpoczęcia i zakończenia

Są to konkretne działania, które należy odhaczyć na liście. Mają one datę rozpoczęcia i zakończenia Kamienie milowe : Są to istotne punkty kontrolne w projekcie

: Są to istotne punkty kontrolne w projekcie Zależności : Zadania zależne są uwarunkowane ukończeniem innych zadań

Zadania zależne są uwarunkowane ukończeniem innych zadań Czas trwania: reprezentuje czas potrzebny zespołowi na ukończenie zadania

reprezentuje czas potrzebny zespołowi na ukończenie zadania Zasoby: Odnosi się do osób lub zespołów odpowiedzialnych za wykonanie każdego zadania

Zamiast po prostu wyświetlać listę projektów w widoku listy, narzędzie osi czasu projektu wizualizuje wszystkie te czynniki. Wizualizacja obciążenia pracą zapewnia większą przejrzystość, a większa przejrzystość sprawia, że jesteś lepszym kierownikiem projektu. 🙌

Należy pamiętać, że oś czasu projektu nie jest tym samym, co wykres Gantta chociaż są one podobne. Wykres Gantta oferuje wiele szczegółów w jednym widoku, podczas gdy wykres Widok osi czasu daje szybki przegląd tego, jak wszystko do siebie pasuje.

Jeśli chcesz wizualizować mapę drogową projektu i przyszłe wydarzenia, oprogramowanie osi czasu projektu jest tym, czego potrzebujesz.

Korzyści z oprogramowania osi czasu projektu

Czy można odnieść sukces w zarządzaniu projektami bez osi czasu projektu? Oczywiście, ale oś czasu zarządzania projektem narzędzie znacznie ułatwia pracę jako PM - dlaczego więc z niego nie skorzystać?

Narzędzia osi czasu projektu oferują wiele korzyści, w tym

Lepsze zarządzanie zasobami, takimi jak siła robocza, sprzęt i materiały

Proaktywne zarządzanie ryzykiem

Zwiększona odpowiedzialność zespołu dzięki zależnościom zadań i kamieniom milowym

Automatyzacja i inne narzędzia oszczędzające czas dla kierowników projektów

Co można stracić? Każdy kierownik projektu marzy o większej widoczności i odpowiedzialności w całym projekcie, a narzędzie do zarządzania osią czasu projektu właśnie to zapewnia.

10 najlepszych programów do zarządzania projektami w 2024 roku

Gotowy, aby samemu przekonać się o mocy oprogramowania do osi czasu projektu? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. 🤝

Zapoznaj się z listą 10 najlepszych narzędzi do tworzenia osi czasu projektu w 2024 roku, aby znaleźć najlepszą opcję dla swojego zespołu.

Zaplanuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety w niestandardowej osi czasu projektu dzięki widokowi osi czasu w ClickUp

Niespodzianka! ClickUp jest ulubionym pakietem produktywności wszystkich użytkowników, więc nie powinno być zaskoczeniem, że posiadamy również solidne oprogramowanie do tworzenia osi czasu projektu.

Aby utworzyć własny widok osi czasu w ClickUp, przejdź do istniejącego obszaru roboczego i dodaj widok osi czasu . To wszystko!

Przekształcenie obszaru roboczego w przejrzystą i wysoce wizualną oś czasu dla zespołu jest proste jak bułka z masłem. Ale to dopiero początek: ClickUp oferuje znacznie więcej niż zarządzanie zadaniami i narzędzia do wizualizacji projektów. ✨

Jeśli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o projektach, przejdź do sekcji Widok wykresu Gantta ClickUp . Widok wykresu Gantta zapewnia widok z lotu ptaka wszystkich przestrzeni, projektów i list. Współpracuj ze swoim zespołem, śledź zależności między zadaniami i ustalaj priorytety zadań i projektów w jednym miejscu.

Nie jest możliwe, aby PM był wszędzie na raz, ale ClickUp sprawia, że zarządzanie projektami jest dziecinnie proste, łącząc całą pracę na jednej platformie.

Aha, i czy wspomnieliśmy o szablonach? Pożycz Szablon Whiteboard Timeline projektu ClickUp do wizualizacji osi czasu w jednym wygodnym panelu. Szablon Szablon osi czasu do wypełnienia ClickUp ułatwia szybkie mapowanie projektów i wydarzeń. Ale nie martw się - jeśli jesteś zagorzałym zwolennikiem Gantta, szablon Szablon osi czasu ClickUp Gantt jest tutaj również dla Ciebie.

ClickUp najlepsze cechy:

Burza mózgów wirtualnie zTablice ClickUpi przekonwertuj swoją tablicę Whiteboard na projekt jednym kliknięciem

Śledź postępy w czasie rzeczywistym dziękiClickUp Dashboards Oszczędzaj godziny każdego tygodnia dziękiSzablony osi czasu projektu ClickUp Uzyskaj pomoc w edytowaniu, pisaniu i tworzeniu pomysłów dla konkretnych zadań dziękiClickUp AI Ograniczenia ClickUp:

ClickUp ma tak wiele funkcji, że nowi użytkownicy czasami uważają platformę za przytłaczającą

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Ceny ClickUp:

Free Forever

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (8,300+ recenzji)

4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Wrike

przez Wrike Wrike jest narzędzie do zarządzania projektami wykorzystywane do planowania projektów, tablic Kanban i kreatywnych zatwierdzeń. To sprawia, że jest to popularne narzędzie do współpracy dla zespołów kreatywnych, ale każdy rodzaj zespołu może korzystać z Wrike, aby przyspieszyć procesy i zaoszczędzić czas.

Dashboardy Wrike wizualizują zadania i procesy. Umożliwiają one tworzenie niestandardowych pól, dzięki czemu można tworzyć praktycznie każdy rodzaj raportu z danymi w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Wrike:

Harmonogram z udostępnionymi kalendarzami

Widok obciążenia to narzędzie typu "przeciągnij i upuść" do zarządzania zasobami

Śledzenie rozliczanych godzin i kosztów w narzędziu do zarządzania przychodami

Ograniczenia Wrike:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Wrike jest trudny w nawigacji i wygląda na przestarzały

Inni twierdzą, że trudno jest uzyskać ogólny obraz ich pracy

Ceny Wrike:

Darmowy

Zespół: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika, dla dwóch do 25 użytkowników

9,80 USD/miesiąc za użytkownika, dla dwóch do 25 użytkowników Business: $24.80/miesiąc za użytkownika, od pięciu do 200 użytkowników

$24.80/miesiąc za użytkownika, od pięciu do 200 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike:

G2: 4.2/5 (3,400+ recenzji)

4.2/5 (3,400+ recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 400 recenzji)

Check out these Wrike alternatywy !

3. Monday.com

przez Monday.comMonday.com ma gotowe przepływy pracy dla zespołów sprzedaży, PM, HR, programistów i nie tylko. Przyjrzyj się swoim projektom w Kanban, Timeline, Workload lub Widoki Gantta do wizualizacji zadań, kamieni milowych i zależności według własnego uznania.

Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych Monday.com, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym. Ta oszczędzająca czas funkcja jest niezbędna dla każdego PM, zwłaszcza jeśli żonglujesz wieloma projektami (a wiemy, że prawdopodobnie tak jest). 👀

Najlepsze funkcje Monday.com:

Monday.com integruje się z narzędziami takimi jak Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook i innymi

Zarządzasz prośbami o pracę? Użyj Monday.com Forms, aby utworzyć konfigurowalne formularze wewnętrzne

Monday.com zawiera automatyzacje do śledzenia czasu, terminów, zależności i nie tylko

Ograniczenia Monday.com:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że śledzenie celów projektu jest trudne

Inni twierdzą, że Monday.com nie oferuje tak wielu możliwości dostosowywania, jak inne platformy

Ceny Monday.com:

Darmowy

Podstawowy: 8 USD/miesiąc za miejsce, rozliczane rocznie

8 USD/miesiąc za miejsce, rozliczane rocznie Standard: $10/miesiąc za miejsce, rozliczane rocznie

$10/miesiąc za miejsce, rozliczane rocznie Pro: $19/miesiąc za stanowisko, rozliczane rocznie

$19/miesiąc za stanowisko, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Poniedziałkowe oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,500+ recenzji)

4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: N/A

4. Jira

przez Jira Jira to narzędzie do zarządzania projektami, którego zespoły programistów używają do planowania projektów, śledzenia zadań, zarządzania wydaniami, generowania raportów i automatyzacji zadań.

Jira Timelines to interaktywna funkcja, która wizualizuje elementy pracy, zależności i wydania. Została zaprojektowana z myślą o zespołach Agile i oferuje kierownikom projektów wgląd w wiele zespołów i projektów za pomocą jednego kliknięcia myszą.

Najlepsze funkcje Jira:

Tworzenie tablic Scrum lub Kanban

Szybka wizualizacja postępów za pomocą raportów generowanych jednym kliknięciem

Dostosowywanie przepływów pracy w celu nadania zespołowi większej struktury

Ograniczenia Jira:

Jira została zaprojektowana z myślą o zespołach programistycznych, więc jeśli nie jesteś programistą, prawdopodobnie niewiele z niej skorzystasz

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Jira ma wiele ruchomych części i jest trudna w użyciu

Ceny Jira:

Darmowy

Standard: $7.75/miesiąc za użytkownika

$7.75/miesiąc za użytkownika Premium: $15.25/miesiąc na użytkownika

$15.25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jira:

G2: 4.3/5 (5,400+ recenzji)

4.3/5 (5,400+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 200 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Jira !

5. Kreator osi czasu

przez Twórca osi czasu Być może nie wygląda tak fantazyjnie, jak inne narzędzia z naszej listy 10 najlepszych, ale jest czas i miejsce na prostsze narzędzia, takie jak Timeline Maker. Nie zawiera on dodatkowych funkcji, takich jak zarządzanie zadaniami lub szablony planerów dziennych ale jeśli szukasz prostego narzędzia do tworzenia osi czasu projektu, ten szablon może być właśnie dla ciebie.

Timeline Maker pozwala na wprowadzanie własnych danych z plików Excel CSV, TXT lub Microsoft Project plik. Wybierz jeden z pięciu stylów wykresu osi czasu, a oprogramowanie automatycznie wygeneruje opcje dla Ciebie. Wyeksportuj swoją oś czasu przez e-mail, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF, a nawet PowerPoint, aby udostępnić ją swojemu zespołowi lub szefowi.

Najlepsze cechy programu Timeline Maker:

Zapłać za jednorazową licencję, a będziesz właścicielem Timeline Maker na całe życie

Wypróbuj pięć różnych stylów osi czasu za pomocą jednego kliknięcia

Dodawanie kontekstu do osi czasu poprzez dołączanie dokumentów i plików

Ograniczenia Timeline Maker:

W przeciwieństwie do innych narzędzi do zarządzania projektami na tej liście, Timeline Maker nie oferuje rozbudowanych funkcji zarządzania pracą

Timeline Maker nie ma wielu recenzji

Ceny Timeline Maker:

Indywidualna dożywotnia licencja: 149 USD (opłata jednorazowa)

149 USD (opłata jednorazowa) Small Business Pack: 299 dolarów za dożywotnią licencję dla trzech użytkowników

299 dolarów za dożywotnią licencję dla trzech użytkowników Enterprise: od 535 dolarów za dożywotnią licencję dla pięciu użytkowników

Timeline Maker oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. GanttPRO

przez GanttPRO Jak sama nazwa wskazuje, GanttPRO to narzędzie do wizualizacji projektów, które specjalizuje się w wykresach Gantta. Jego Struktura podziału pracy (WSB) widok dzieli projekty oprogramowania na możliwe do wykonania zadania, dzięki czemu nawet najbardziej złożony proces pracy jest łatwy do naśladowania.

GanttPRO to interaktywne narzędzie do tworzenia wykresów Gantta, które może obsługiwać wiele projektów jednocześnie. Posiada narzędzia do zarządzania zasobami, szacowania kosztów projektu i udostępniania plików zespołowi za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze cechy GanttPRO:

GanttPRO oferuje automatyczne planowanie projektów

Ludzie uwielbiają przyjazny dla użytkownika interfejs typu "przeciągnij i upuść"

Zarządzanie czasem i współpraca zespołowa na jednej platformie

Ograniczenia GanttPRO:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs i wygląd są nieco przestarzałe

Inni chcieliby, aby GanttPRO oferował lepszą obsługę klienta

Ceny GanttPRO:

Basic: $7.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$7.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Pro: $12.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$12.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $19.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$19.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje GanttPRO:

G2: 4.8/5 (450+ recenzji)

4.8/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (440+ opinii)

7. Toggl Plan

przez Plan Toggl Możesz znać Toggl jako aplikację do śledzenia czasu, a Toggl Plan jest jej odgałęzieniem zaprojektowanym do wizualizacji projektów. Jeśli i tak już śledzisz czas w Toggl, oba produkty integrują się płynnie, więc wybór Toggl Plan ma sens. 🕣

Dzięki integracji z Toggl możesz płynnie pobierać dane między dwoma produktami, czerpać wiedzę o projekcie z danych śledzenia czasu zespołu i zapewniać dokładne rozliczenia.

Najlepsze cechy Toggl Plan:

Wizualizacja czasu i zadań zespołu w jednym miejscu

Usprawnienie planowania zespołu dzięki współdzielonemu widokowi kalendarza

Zapraszanie klientów jako gości do współdzielonego projektu z uprawnieniami opartymi na rolach

Ograniczenia Toggl Plan:

Kilku użytkowników twierdzi, że na początku mieli trudności z zaaklimatyzowaniem się w aplikacji i znalezieniem wszystkiego

Inni chcieliby, aby Toggl Plan miał więcej integracji

Ceny Toggl Plan:

Team: 8 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Biznes: 13,35 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Toggl Plan:

G2: 4.3/5 (30+ recenzji)

4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 110 recenzji)

Check out these Toggl alternatywy !

8. Trello

przez TrelloTrello to przede wszystkim cyfrowa tablica Kanban do zarządzania projektami. Ponieważ tablice Kanban są już bardzo wizualne, sprawia to, że Trello znajduje się na naszej liście 10 najlepszych programów do zarządzania projektami.

Do wyboru są widoki tablicy, osi czasu, tabeli, kalendarza, pulpitu nawigacyjnego, mapy i obszaru roboczego, aby lepiej zrozumieć swoje projekty. Widok osi czasu jest szczególnie przydatny do wizualizacji harmonogramów projektów: Pozwala śledzić sprinty, cele i terminy w potoku w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Trello:

Użyj funkcji Power-Up, aby zintegrować istniejące narzędzia z wtyczkami Trello

Automatyzacja Butler w Trello może płynnie prowadzić zespół przez ustalone przepływy pracy

Wypróbuj szablony Trello do wszystkiego, od wdrażania nowych pracowników po zarządzanie potencjalnymi klientami

Ograniczenia Trello:

Bezpłatny plan Trello ogranicza integracje, funkcje i rozmiary załączników

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcja raportowania Trello nie jest dostosowana do ich potrzeb

Ceny Trello:

Darmowy

Standardowy: 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Premium: $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Trello:

G2: 4.4/5 (13,300+ recenzji)

4.4/5 (13,300+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 600 opinii)

Check out these Trello alternatywy !

9. Pojęcie

przez Pojęcie Czy wiesz, że Notion to znacznie więcej niż aplikacja do robienia notatek? To narzędzie łączy wiki, dokumenty i projekty w jednym miejscu. I tak: jest to również solidna opcja jako narzędzie do zarządzania projektami na osi czasu.

Użyj widoku osi czasu zarządzania projektami Notion, aby zobaczyć, jak cały projekt lub projekty pasują do siebie. Możesz także wizualizować pracę w widoku bazy danych, kalendarza lub tablicy w konkretnych zadaniach projektu.

Najlepsze funkcje Notion:

Chociaż Notion nie jest jeszcze dostępny, ma zostać wydany w przyszłościautomatyzacja przepływu pracy kluczowe funkcje wkrótce

Dzielenie zadań na podzadania i przypisywanie zależności

Monitorowanie postępu projektu za pomocą paska stanu Notion

Ograniczenia Notion:

Notion nie posiada integracji w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs może się zacinać podczas pracy z dużą ilością danych

Ceny Notion:

Darmowy

Plus: 8 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

8 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Biznes: 15 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

15 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Notion:

G2: 4.7/5 (4,700+ recenzji)

4.7/5 (4,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

Check out these Notion alternatives !

10. Asana

przez Asana Asana to solidne narzędzie do zarządzania projektami z celami, śledzeniem obciążenia zespołu, automatyzacjami, formularzami i współdzielonymi kalendarzami. Użyj widoku osi czasu Asana, aby wizualizować swoje zadania jako tablicę Kanban, listę, oś czasu, kalendarz lub wykres Gantta. A jeśli zdecydujesz, że chcesz zobaczyć to wszystko z innej perspektywy, Asana umożliwia zmianę widoku jednym kliknięciem.

Najlepsze funkcje Asana:

Użyj kreatora przepływu pracy typu "przeciągnij i upuść", aby zautomatyzować pracę swojego zespołu

Raporty produktywności w czasie rzeczywistym

Mierz obciążenie zadaniami członków zespołu za pomocą funkcji Workload

Ograniczenia Asany:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcja wyszukiwania nie jest tak solidna, jak by chcieli

Inni twierdzą, że Asana nie jest intuicyjna dla nowych użytkowników

Ceny Asany:

Darmowa

Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$10.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Biznes: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Asana:

G2: 4.3/5 (9,400+ recenzji)

4.3/5 (9,400+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 100 recenzji)

Sprawdź te_ Asana alternatywy !

Rozpocznij tworzenie osi czasu projektu za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami

Niezależnie od tego, czy tworzysz kampanię marketingową, czy opracowujesz aplikację, potrzebujesz osi czasu projektu, aby pokonać dystans ze swoim zespołem. Zamiast bazgrać na papierze lub po prostu wypisywać zadania, wizualizuj wszystko natychmiast dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do tworzenia osi czasu projektu. 🌻

Możesz wybrać swoją ulubioną opcję z tej listy, ale jeśli masz dość przełączania się między różnymi platformami, wybierz ClickUp. Przenosimy Twoje dokumenty, tablice, projekty, zadania i zespoły w jedno miejsce. Nasza solidna biblioteka szablonów jest idealna do wizualizacji harmonogramów projektów, ale zawiera również szablony do wszystkiego, od księgowości po HR.

Przekonaj się o sile ClickUp na własnej skórze: Stwórz swój ClickUp Workspace za darmo.