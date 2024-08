10 najlepszych alternatyw i konkurentów Toggl na rok 2024 (funkcje, ceny, oceny)

szukasz najlepszych alternatyw dla Toggl?

Toggl to narzędzie do śledzenia czasu, które oferuje również pewne możliwości zarządzania projektami i rekrutacji.

Na pierwszy rzut oka Toggl może wydawać się małą magiczną różdżką, która może usunąć wszystkie problemy związane z zarządzaniem czasem!

Wystarczy jednak przyjrzeć mu się bliżej, a okaże się, że Toggl posiada znaczące limity.

W tym artykule przyjrzymy się pokrótce, czym jest Toggl i jakie są jego krytyczne limity.

Następnie omówimy dziesięć najlepszych alternatyw Toggl i zbadamy ich kluczowe funkcje, zalety, wady, ceny i oceny użytkowników, aby pomóc ci znaleźć idealne narzędzie do zarządzania czasem.

gotowy?

zacznijmy 💫!_

Co to jest Toggl?

Toggl rozpoczął się jako śledzenie czasu narzędzie pomagające zachować wydajność.

Mierzyło czas spędzony na wykonywaniu zadań, dostarczało informacji na temat współpracy w zespole i pomagało zrozumieć, jak dochodowy jest Twój biznes.

Narzędzie to ewoluowało jednak, by oferować coś więcej niż tylko automatyczne oprogramowanie do śledzenia czasu pracy .

Obecnie Toggl oferuje trzy produkty:

Toggl Track: dokładne śledzenie czasu spędzonego nad cyklem pracy

dokładne śledzenie czasu spędzonego nad cyklem pracy Toggl Plan : planowanie i zarządzanie projektami

: planowanie i zarządzanie projektami Toggl Hire: efektywne sprawdzanie i zatrudnianie kandydatów

o co więcej można prosić, prawda?!

cóż, jeśli jesteś jak wielu użytkowników Toggl, prawdopodobnie poprosiłbyś o mniej **_wad na pewno. 😕

Oto kilka krytycznych limitów Toggl:

Ograniczone funkcje wydajności, więc nie ma zbyt wiele do zrobienia, aby utrzymać koncentrację członków zespołu

Ograniczone opcje raportowania, więc nie można uzyskać głębszego wglądu w wydajność zespołu

Oddzielne plany śledzenia czasu, zarządzania projektami i rekrutacji sprawiają, że jest to drogie rozwiązanie

Więc jakiego narzędzia powinieneś używać zamiast tego?

nie martw się. Zajmiemy się tym 😇!

10 fantastycznych alternatyw dla Toggl

Toggl mógłby być twoim ulubionym narzędziem do śledzenia czasu, gdyby nie te rażące limity.

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom, zaletom, wadom, cenom i ocenom użytkowników alternatyw dla Toggl:

Pobierz ClickUp na dowolne urządzenie i uzyskaj dostęp do swojej pracy z dowolnego miejsca ClickUp

ClickUp jest narzędzie nr 1 na świecie do zarządzania projektami używane przez ponad 200 000 superwydajnych teamów w firmach takich jak Uber, Airbnb i Google, a także startupach z całego spektrum.

Ale szukasz czegoś, co jest koncentruje się na śledzeniu czasu , prawda?

nie martw się. ClickUp Cię wspiera!_ 💪

ClickUp oferuje bezpłatne oprogramowanie do śledzenia czasu i inne zarządzanie wydajnością funkcje ułatwiające śledzenie i analizowanie czasu spędzonego na realizacji zadań i projektów.

ciekawy? 👀

Na początek, ClickUp jest wyposażony w Natywny Time Tracker, który można szybko aktywować w obszarze roboczym.

Uruchom timer, aby śledzić czas podczas pracy przez ClickUp

Uruchom timer, aby rejestrować czas spędzony na każdym zadaniu lub ręcznie dodawać wpisy czasu, aby nadążyć.

Korzystanie z globalnego timera to bułka z masłem:

Możesz uruchamiać i zatrzymywać czas z każdego urządzenia, z którego korzystasz, ponieważ działa on w aplikacji internetowej, komputerowej i mobilnej

urządzenia, z którego korzystasz, ponieważ działa on w aplikacji internetowej, komputerowej i mobilnej Szybko przełączaj się między wieloma projektami lub zadaniami, nad którymi pracujesz, tworząc nowe wpisy czasu

między wieloma projektami lub zadaniami, nad którymi pracujesz, tworząc nowe wpisy czasu Zachowaj widoczność timera w trybie mini, aby nigdy nie zapomnieć o zatrzymaniu śledzenia po zakończeniu zadania

Ale to nie wszystko.

Możesz także dodawać etykiety do wpisów czasowych w celu łatwego filtrowania, oznaczać czas jako rozliczalny w celu szybkiego fakturowania, a nawet dodawać notatki do wpisów czasowych, aby określić, nad czym dokładnie pracowałeś.

Zobacz zadania spełniające określone kryteria, stosując opcje filtrowania przez ClickUp

Możesz również bez wysiłku zintegrować ClickUp z oprogramowaniem do śledzenia czasu innych firm, takim jak Everhour , Time Doctor , Toggl , TimeCamp , Harvest , Clockify oraz więcej dla dodatkowej funkcji.

Połączenie aplikacji innych firm w celu rozpoczęcia śledzenia czasu w ClickUp przez ClickUp

ClickUp Pros

Łatwy w użyciu i intuicyjny interfejs użytkownika

Tryb offline umożliwia pracę z dowolnego miejsca i synchronizację zadań, gdy tylko uzyskasz połączenie z Internetem

Tworzenieprzypomnienia w dowolnym miejscu obszaru roboczego, aby wyprzedzać ważne terminy realizacji projektów

Interaktywny widok Gantt ułatwia menedżerom projektów planowanie zadań i zarządzanie osią czasu

Dostępny jakoaplikacje na platformy Android lub iOS, a także Windows, Mac i Linux

Otrzymywanie powiadomień o projektach w przeglądarce, aplikacji internetowej, na telefonie komórkowym lub na adres e-mail

Wady ClickUp

Użytkownicy nie mogą eksportować pulpitów z ClickUp

Sprawdź nasze mapa drogowa produktów aby zobaczyć, jak naprawiamy te drobne wady i sprawiamy, że ClickUp jest jeszcze bardziej magiczny! ✨

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje multiple ceny plany. ClickUp posiada bogaty w funkcje Free Forever Plan z nieograniczoną liczbą projektów i użytkowników. Płatne plany zaczynają się już od $7/użytkownika miesięcznie.

Ocena ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2,390+ recenzji)

4.7/5 (2,390+ recenzji) G2: 4.7/5 (3,720+ recenzji)

2. TimeCamp

przez TimeCamp TimeCamp to popularna aplikacja do śledzenia czasu, która zapewnia wgląd w zarządzanie zadaniami i wydajność projektu.

ale czy można na nim polegać, aby śledzić _produktywność podczas wędrówki z dala od base camp? 🌄

Kluczowe funkcje TimeCamp

Automatyczne śledzenie czasu rejestruje, ile czasu spędzasz na pracy lub innym zadaniu

Śledzenie czasu pracy pomaga ustawić cele i monitorować czas produktywności i bezczynności

Śledzenie czasu spędzonego na korzystaniu z określonych aplikacji, stron internetowych i dokumentów

Zalety TimeCamp

Możliwość generowania dokładnych faktur na podstawie śledzenia czasu

Śledzenie obecności pomaga monitorować wejścia i wyjścia z pracy, urlopy i nadgodziny

Zatwierdzanie jednym kliknięciem umożliwia przetwarzaniekarty czasu pracy pracownikówszybko

Wady TimeCamp

Interfejs jest skomplikowany w użyciu

Niestandardowy pulpit nawigacyjny

Raportowanie wydajności oferuje ograniczoną elastyczność, więc nie można uzyskać głębszego wglądu w informacje o wykorzystaniu czasu

Ceny TimeCamp

TimeCamp oferuje trzy plany cenowe. Plan podstawowy zaczyna się od 7 za użytkownika miesięcznie.

Ocena TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (530+ recenzji)

4.7/5 (530+ recenzji) G2: 4.7/5 (170+ opinii)

Check out these *alternatywy *_TimeCamp !

3. Clockify

przez ClockifyClockify to aplikacja do śledzenia czasu i karta czasu pracy używana do śledzenia przepracowanych godzin w różnych projektach.

ale czy warto używać Clockify jako narzędzia do śledzenia czasu pracy?

przekonajmy się

Kluczowe funkcje Clockify

Time tracker umożliwia automatyczne śledzenie czasu spędzonego na zadaniach lub ręczne wprowadzanie godzin

Karty czasu pracy pozwalają rejestrować tygodniowe działania, dodawać notatki i wyświetlać całkowity czas spędzony na działaniu/dzień

Raportowanie pomaga zrozumieć, kto nad czym pracował, ile godzin można rozliczyć i pozwala wyeksportować te dane

Zalety Clockify

Zawiera podstawowe funkcjeoprogramowanie do zarządzania projektami możliwości, takie jak zadania, szacunki, statusy i inne

Umożliwia śledzenie czasu spędzonego w innych aplikacjach internetowych, takich jak Jira, ClickUp, GitHub itp.

Dostępne jako aplikacje komputerowe na Windows, Mac i Linux, a także aplikacje mobilne na urządzenia z systemem Android i iOS, takie jak iPad i iPhone

Wady Clockify

Większość użytkowników wspomina, że narzędzie może często zawierać błędy

Interfejs użytkownika jest skomplikowany

Brak przypomnień informujących o tym, że timer nadal działa, więc użytkownicy rejestrują niepotrzebny czas, jeśli zapomną wyłączyć timer

Ceny Clockify

Clockify oferuje trzy plany cenowe. Płatne plany zaczynają się od 9,99 USD za użytkownika miesięcznie.

Ocena Clockify

Capterra: 4.7/5 (1,590+ recenzji)

4.7/5 (1,590+ recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Sprawdź nasze pełne_ Clockify vs. przewodnik Toggl!

4. Time Doctor

przez Time Doctor Time Doctor to oprogramowanie do śledzenia czasu pracy i zarządzania wydajnością popularne wśród pracowników zdalnych zespołów członkowie.

ale czy Time **_Doctor leczy punkty produktywności pain zespołu? 😩

Kluczowe funkcje Time Doctor

Time tracker pomaga śledzić czas spędzony w pracy nad każdym zadaniem, projektem lub klientem

Raportowanie wydajności podsumowuje godziny śledzenia na dzień, tydzień lub dowolny wybrany zakres dat i pomaga zidentyfikować nieproduktywne wzorce zachowań

Karty czasu pracy i listy płac pomagają w automatycznym rozliczaniu zbiorczym i płatnościach wsadowych

Zalety Time Doctor

Śledzenie czasu w trybie offline pozwala śledzić postępy w projektach nawet po odłączeniu od Internetu

Monitorowanie stron internetowych i aplikacji zapewnia, że pracownik zdalny lub pracownik w biurze trzyma się aplikacji związanych z pracą i wydajnością

Dostępne na urządzenia z systemami Windows, Mac, Linux, Android i iOS

Wady Time Doctor

Nie oferuje wersji Free i oferuje jedynie 14-dniowy okres próbny

Użytkownicy nie mogąplanować zadań, tak jak w przypadku zarządzania projektami* Nie można edytować czasu bezpośrednio z aplikacji komputerowej i należy zalogować się do aplikacji internetowej w celu wprowadzenia zmian

Ceny Time Doctor

Time Doctor oferuje trzy plany cenowe. Płatne plany zaczynają się od 8 USD za użytkownika miesięcznie.

Ocena Time Doctor

Capterra: 4.5/5 (ponad 390 recenzji)

4.5/5 (ponad 390 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 250 recenzji)

5. Everhour

via Everhour Everhour jest narzędzie do zarządzania pracownikami z funkcjami zarządzania projektami i śledzenia czasu, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dla zespołów do wizualizacji i planowania obciążeń pracą.

Kluczowe funkcje Everhour

Edytowalny rejestr czasu pracy .

7. Hubstaff

przez Hubstaff Hubstaff to zakończone narzędzie do zarządzania projektami z solidnymi funkcjami śledzenia czasu dla członków zespołu, aby utrzymać czas na swoich projektach i zadaniach.

Kluczowe funkcje Hubstaff

Integracje PayPal, Payoneer, Wise i Bitwage do wysyłania płatności z platformy

Wykrywanie bezczynności w celu zatrzymania śledzenia czasu lub jego ponownego przypisania

Planowanie i śledzenie zmian oraz frekwencji zespołu

Zalety Hubstaff

Dostępny na pulpicie, w przeglądarce internetowej, mobilnej lub Chrome

Automatyzacja przypomnień dla członków zespołu

Dodawanie notatek do wpisów czasu pracy

Hubstaff Wady

Pracownicy mogą czuć, że narusza prywatność

Pracownicy stacjonarni, którzy spędzają czas na zadaniach offline, są trudni do śledzenia

Ograniczone podstawowe funkcje w planie Free

Cennik Hubstaff

Harvest oferuje trzy plany cenowe. Płatne plany zaczynają się od 7 USD za użytkownika miesięcznie.

Hubstaff Ocena

G2: 4.3/5 (370+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 1,180 recenzji)

Check out these Alternatywy dla pracowników !

8. RescueTime

przez RescueTime RescueTime to oparty na sieci Web narzędzie do zarządzania czasem które oferuje analizy pomagające użytkownikom dobrze zarządzać czasem i optymalizować możliwości pracy w skupieniu.

Kluczowe funkcje RescueTime

RescueTime Assistant śledzi postępy w trakcie realizacji spersonalizowanego dziennego celu Focus Work

Ocenia i raportuje użytkownika na temat jego pracy w skupieniu,aplikacje do zarządzania czasemi rozpraszania uwagi

Blokuje miejsca do głębokiego skupienia, gdy aktywowana jest sesja Focus

Zalety RescueTime

Dostawca udostępnia stronę aktywności z kategoriami pracy i spraw osobistych

Alarm wielozadaniowości pomagający użytkownikowi wrócić na właściwe tory

Aplikacja internetowa oferuje przegląd tygodnia pracy i celów użytkownika

Wady RescueTime

Nie radzi sobie z zarządzaniem projektami i zadaniami

Brak funkcji współpracy

Brak możliwości niestandardowych

Ceny RescueTime

RescueTime oferuje bezpłatną wersję próbną. Poproś o wycenę dla użytkowników/zespołów w RescueTime.

Oceny RescueTime

G2: 4.2/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 120 opinii)

9. Timeneye

przez Timeneye Timeneye jest oprogramowaniem do śledzenia czasu z narzędzia do zarządzania projektami aby pomóc zdalnym Teams śledzić czas spędzony na jednoczesnych zadaniach i projektach.

Kluczowe funkcje Timeneye

Otrzymywanie powiadomień o budżecie, raportowanie i aktualizacje projektów

Dostęp do pulpitu kalendarza i przeglądu statusu zespołu

Import i eksport danych

Zalety Timeneye

Tworzenie ręcznych lub zautomatyzowanych wpisów czasu pracy

Dodawanie notatek, etykiet i szczegółów do wpisów czasu pracy

Sprawdzanie aktywności w czasie rzeczywistym dzięki osobistemu wykresowi podsumowującemu

Wady Timeneye

Brak dostępnego planu Free

Zarządzanie projektami dla zespołów programistycznych i zwinnych będzie ograniczone

Nieodpowiednie dlawielofunkcyjnego zespołu współpraca

Ceny Timeneye

Timeneye oferuje ceny all-in-one zaczynające się od 7 USD za użytkownika miesięcznie.

Ocena Timeneye

G2: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 100 recenzji)

10. DeskTime

przez DeskTime DeskTime jest oprogramowanie do zarządzania czasem oferujące szczegółową analizę aktywności zawodowej i pasek wydajności do śledzenia i uzyskiwania wglądu w wykorzystanie aplikacji każdego dnia.

Kluczowe funkcje DeskTime

Oferuje obliczanie kosztów, opcję czasu prywatnego i fakturowanie

Śledzenie czasu spędzonego na URL, programach i tytułach dokumentów

Śledzenie czasu offline niestandardowe jako produktywne, nieproduktywne lub neutralne

Zalety DeskTime

Wbudowane oprogramowanie do śledzenia czasu Pomodoro, aby przypomnieć użytkownikom o przerwach w pracy

Kalendarz do udostępniania poza biurem, aby wyprzedzać i planować obciążenia pracą

Galeria kart kontaktowych Teams dla wygody komunikacji

Wady DeskTime

Nie nadaje się dla Teams, które wykonują zadania z dala od ekranu

Ograniczone podstawowe funkcje w planie Free

Brak możliwości śledzenia zadań

Cennik DeskTime

DeskTime oferuje cztery plany cenowe. Płatne plany zaczynają się od 7 USD za użytkownika miesięcznie.

Ocena DeskTime

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 230 opinii)

Wybierz alternatywę dla śledzenia czasu Toggl już dziś

Toggl to całkiem przyzwoite narzędzie do śledzenia czasu pracy i zarządzania pracownikami. Jednak po prostu nie jest najlepsze na rynku.

Narzędzie oferuje ograniczoną elastyczność w zakresie raportowania, nie ma wsparcia dla blokowania stron internetowych i wymaga zakupu oddzielnych planów śledzenia czasu, zarządzania projektami i rekrutacji.

Zasługujesz na coś lepszego.

Na szczęście zawsze możesz polegać na ClickUp, doskonałej alternatywie dla Toggl.

ClickUp umożliwia płynne śledzenie czasu, a nawet dodawanie ręcznych wpisów czasu. Możesz także tworzyć cele, przydzielać zadania wielu osobom przypisanym, rysować mapy myśli, zarządzać postępem projektu za pomocą wykresu Gantta i robić o wiele więcej.

Możliwości są praktycznie nieograniczone!

Dlaczego nie pobierz ClickUp za darmo i spraw, aby śledzenie czasu było naprawdę magiczne?