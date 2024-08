10 darmowych szablonów kalendarzy marketingowych dla treści w 2024 roku

Jako marketer żonglujesz wieloma projektami jednocześnie, a utrzymanie ich wszystkich zgodnie z harmonogramem jest wyzwaniem. Nie tylko śledzisz wskaźniki i rezultaty ale prawdopodobnie zarządzasz również zespołem, który jest zaangażowany w różne projekty - od prowadzenia płatnych reklam i planowania postów w mediach społecznościowych do publikowanie treści na blogu Korzystanie z szablonów kalendarzy marketingowych może pomóc ci być na bieżąco ze wszystkimi projekty marketingowe od początku do końca. Tutaj omówimy, do czego służą te szablony i omówimy, jak znaleźć odpowiedni.

Podzielimy się również 10 najlepszymi szablonami kalendarzy marketingowych, których można użyć do osiągnięcia sukcesu kampanie marketingowe . ✨

Czym jest szablon kalendarza marketingowego?

Szablon kalendarza marketingowego to arkusz kalkulacyjny lub dokument, który zawiera wszystkie ważne terminy, zadania projektowe i osoby wyznaczone do kampanii marketingowych. Szablony te ułatwiają rozpoczęcie podobnych projektów marketingowych i zapewniają szeroki przegląd postępów.

Idea stojąca za stworzeniem kalendarz marketingowy jest to, że możesz zacząć od mapy drogowej, aby osiągnąć określone cele i śledzić postępy od początku do końca. W ten sposób można szybko zidentyfikować obszary wymagające poprawy i określić potencjalne opóźnienia, zanim będą miały szansę wykoleić projekt.

Przeciąganie i upuszczanie zadań do widoku kalendarza ClickUp

Istnieje kilka rodzajów szablonów kalendarzy marketingowych, w tym kalendarze e-mail marketingu, redakcyjne, treści i mediów społecznościowych. Niektóre małe firmy i działy marketingu używają jednego kalendarza do śledzenia wszystkich ich strategii content marketingowej i kampanie, podczas gdy większe podmioty mogą wybrać wiele kalendarzy marketingowych, aby być na bieżąco z bardziej złożonymi kampaniami. 🗓️

Co składa się na dobry szablon kalendarza marketingowego?

Istnieje mnóstwo opcji szablonów kalendarzy marketingowych, ale niektóre są bardziej przydatne niż inne. Znalezienie odpowiedniego może zwiększyć produktywność, zarządzać zasobami marketingowymi i prowadzić do bardziej udanych kampanii. 💪

Oto, czego należy szukać w szablonie kalendarza marketingowego:

Różne typy treści: Szablon kalendarza marketingowego powinien obsługiwać tagi lub pola dla różnych typów treści. Ułatwia to śledzenie różnych kampanii i pozwala uzyskać lepszy wgląd w skuteczność każdego elementu treści i czas potrzebny na jego utworzenie

Szablon kalendarza marketingowego powinien obsługiwać tagi lub pola dla różnych typów treści. Ułatwia to śledzenie różnych kampanii i pozwala uzyskać lepszy wgląd w skuteczność każdego elementu treści i czas potrzebny na jego utworzenie Automatyczne delegowanie zadań: Świetny szablon kalendarza marketingowego wykonuje przyziemną pracę za ciebie, automatycznie przypisując zadania do odpowiedniego członka zespołu

Świetny szablon kalendarza marketingowego wykonuje przyziemną pracę za ciebie, automatycznie przypisując zadania do odpowiedniego członka zespołu Wiele widoków: Niektórzy ludzie lubią widzieć zadania zintegrowane z kalendarzem miesięcznym. Inni wolą śledzić postępy w widoku dziennym lub tygodniowym. Wybierz szablon kalendarza marketingowego, który oferuje elastyczność, jeśli chodzi o wyświetlanie zadań w harmonogramie

Niektórzy ludzie lubią widzieć zadania zintegrowane z kalendarzem miesięcznym. Inni wolą śledzić postępy w widoku dziennym lub tygodniowym. Wybierz szablon kalendarza marketingowego, który oferuje elastyczność, jeśli chodzi o wyświetlanie zadań w harmonogramie Funkcje współpracy: Usprawnij pracę zespołową, szukając szablonu kalendarza marketingowego, który pozwala współpracować ze wszystkimi członkami zespołu i otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym

10 szablonów kalendarzy marketingowych do wykorzystania w 2024 roku

Najlepszy typ kalendarza marketingowego zależy od cele marketingowe , rodzaj planowanych treści i niszę. Możesz także potrzebować kalendarzy marketingowych na ten kwartał i różnych typów, gdy zmienisz swoje ukierunkowanie marketingowe na następny kwartał.

Od kalendarzy marketingu e-mailowego po harmonogramy mediów społecznościowych i plany treści - oto 10 najlepszych szablonów kalendarzy marketingowych do wypróbowania już dziś. 👀

1. Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Zacznij budować swój idealny kalendarz marketingowy, korzystając z konfigurowalnego szablonu kalendarza marketingowego ClickUp

Szablon kalendarza marketingowego ClickUp ułatwia przegląd wszystkich kampanii marketingowych i utrzymanie ich na właściwym torze. Ten darmowy szablon kalendarza marketingowego jest integralną częścią każdej strategii marketingowej, ponieważ umożliwia śledzenie wielu kampanii w jednym wygodnym miejscu.

Użyj szablonu, aby śledzić przepływy pracy i monitorować wydajność w celu dostosowania jej do potrzeb zespołu marketingowego. Automatyzacja zadań usprawnia proces poprzez natychmiastowe przypisywanie zadań i podzadań do innych interesariuszy po zakończeniu jednego kroku.

Ten szablon oferuje sześć różnych typów widoków, dzięki czemu można zagłębić się w poszczególne projekty marketingowe, uzyskać szeroki przegląd wszystkich kampanii marketingowych i śledzić wpływ na budżet. Dodatkowo, możesz nadawać priorytety zadaniom za pomocą czterech różnych ustawień flag, od niskiego do pilnego priorytetu. Teraz każdy w zespole marketingowym będzie wiedział, co ma priorytet. Pobierz ten szablon

2. Szablon zarządzania kampanią marketingową ClickUp

Planuj kampanie marketingowe od produkcji do uruchomienia, korzystając z szablonu zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Planuj sukces i śledź projekty marketingowe za pomocą szablonu Szablon zarządzania kampaniami marketingowymi od ClickUp . Szablon zawiera przykładowe zadania dla każdego etapu kampanii marketingowej, co ułatwia rozpoczęcie pracy i wykorzystanie dokumentu do zaspokojenia konkretnych potrzeb zespołu marketingowego.

Zacznij od stworzenia struktury kampanii i określenia ogólnego celu, grupy docelowej i zasobów potrzebnych do realizacji projektu. Następnie należy utworzyć zadania przy użyciu oprogramowanie do zarządzania projektami i do dzieła!

Ten szablon kalendarza marketingowego zawiera widoki i sekcje dla wszystkich rodzajów kampanii zespołu marketingowego, w tym:

Product Launch Campaign: Ułatwia tworzenie i grupowanie zadań, które należy wykonać, aby pomyślnie opracować produkt

Ułatwia tworzenie i grupowanie zadań, które należy wykonać, aby pomyślnie opracować produkt Kalendarz mediów społecznościowych: Monitoruj wyniki mediów społecznościowych za pomocą zadań zaprojektowanych w celu identyfikacji typu treści, wersji roboczych, ostatecznej treści i zatwierdzenia do opublikowania

typu treści, wersji roboczych, ostatecznej treści i zatwierdzenia do opublikowania Faza marketingowa: Uzyskaj wizualizacjęWidok tablicy różnych etapów kampanii marketingowej. Przeciągnij i upuść je z jednego etapu na drugi i wskocz do poszczególnych kart zadań, aby uzyskać więcej szczegółów na temat kroków projektu

Uzyskaj wizualizacjęWidok tablicy różnych etapów kampanii marketingowej. Przeciągnij i upuść je z jednego etapu na drugi i wskocz do poszczególnych kart zadań, aby uzyskać więcej szczegółów na temat kroków projektu Kalendarz: Widok kalendarza wyświetla wszystkie zadania i podzadania w kalendarzu, aby uzyskać dzienny, tygodniowy i miesięczny wgląd w obciążenie pracą i postępy

Widok kalendarza wyświetla wszystkie zadania i podzadania w kalendarzu, aby uzyskać dzienny, tygodniowy i miesięczny wgląd w obciążenie pracą i postępy Odniesienia: Zbudujbaza wiedzy z przewodnikami stylu,wytyczne dotyczące marki, najlepsze praktyki SEO i informacje o produktach, do których zespół może się odnieść podczas tworzenia treści

Zbudujbaza wiedzy z przewodnikami stylu,wytyczne dotyczące marki, najlepsze praktyki SEO i informacje o produktach, do których zespół może się odnieść podczas tworzenia treści Budget Tracker:Widok tabeli śledzi wszystkie wydatki związane z cyfrową kampanią marketingową, aby nie przekroczyć budżetu Pobierz ten szablon ### 3. Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Zarządzaj kalendarzem mediów społecznościowych i publikuj posty na różnych kanałach w widoku kalendarza ClickUp i szablonie kalendarza mediów społecznościowych

Nowoczesny kalendarz mediów społecznościowych ClickUp pozwala wyprzedzić konkurencję i być na bieżąco z kampaniami marketingowymi w mediach społecznościowych. Skorzystaj z szablonu kalendarza marketingowego, aby zaplanować posty społecznościowe na różnych platformach i przypisać zadania wszystkim członkom zespołu - od menedżera ds. marketingu po specjalistę ds. reklam.

Ten szablon kalendarza mediów społecznościowych oferuje usprawniony przepływ pracy dzięki niestandardowym statusom, widokom i polom. Przypisz kategorie, takie jak kanał, hashtagi i data publikacji, aby monitorować kampanie w mediach społecznościowych w trakcie ich realizacji.

Dzięki oznaczonym kolorami flagom priorytetów możesz precyzyjnie dostosować swoje działania marketingowe i zmniejszyć prawdopodobieństwo, że coś umknie Twojej uwadze. To jest szablon marketingowy jest szczególnie pomocny dla startupów ! Użyj widoku kalendarza, aby uzyskać wgląd w to, co zostało opublikowane, co działa dobrze i co jest następne w kolejce. ✅ Pobierz ten szablon

4. Szablon kalendarza redakcyjnego marketingu treści ClickUp

Zobacz na pierwszy rzut oka, jak wygląda Twój nadchodzący harmonogram treści dzięki szablonowi kalendarza redakcyjnego marketingu treści ClickUp

Planowanie treści jest kluczowym aspektem każdej kampanii marketingowej - niezależnie od tego, czy piszesz filarowe artykuły na swojego bloga, tworzysz kreatywne posty w mediach społecznościowych, czy też przygotowujesz przyciągające wzrok e-maile marketingowe.

Z Szablon kalendarza redakcyjnego marketingu treści ClickUp pozwala opracować i monitorować proces tworzenia treści - od burzy mózgów po sprawdzanie ich w harmonogramie publikacji.

Użyj szablon planu marketingowego taki jak ten, aby stworzyć przyjemny wizualnie kalendarz marketingu treści. Siedem statusów i 12 niestandardowych pól sprawia, że planowanie treści jest dziecinnie proste.

Cztery typy widoków, w tym Content Plan, pozwalają zobaczyć słowa kluczowe, na które kierujesz reklamy i różne typy treści w harmonogramie. Widok kalendarza publikacji zapewnia wgląd w harmonogram publikowania treści.

Dodatkowo można skorzystać z tablicy postępu w kalendarzu marketingu treści, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opublikowanych treści i ich skuteczności. Szablon kalendarza marketingowego można łatwo udostępniać klientom lub wewnętrznym współpracownikom w zespole marketingowym. Pobierz ten szablon

5. Szablon listy kalendarza redakcyjnego ClickUp

Dzięki szablonowi listy kalendarza redakcyjnego ClickUp możesz monitorować proces publikacji od początku do końca w jednym, łatwym do przeglądania panelu

Dzięki temu szablonowi kalendarza marketingowego ClickUp możesz monitorować proces publikacji od początku do końca w jednym, łatwym do przeglądania panelu listy.

Użyj Szablon listy kalendarza redakcyjnego od ClickUp aby położyć podwaliny pod aktywną i spójną komunikację oraz monitorować zadania redakcyjne od pomysłu do publikacji. Niezależnie od tego, czy śledzisz wprowadzenie produktu na rynek, czy monitorujesz harmonogram publikacji różnych typów treści, osiągnij swoje cele marketingowe dzięki temu poręcznemu szablonowi.

Skorzystaj z pięciu niestandardowych statusów - w tym do zrobienia, weryfikacji, w toku, w trakcie przeglądu i ukończenia - aby przenieść projekty i zadania przez potok. Priorytetyzuj zadania i używaj filtrów, aby zawęzić widok na podstawie daty publikacji lub typu treści w tym kalendarzu marketingu treści. Pobierz ten szablon

6. Szablon kalendarza postów ClickUp

Śledź wszystkie treści, które są gotowe do publikacji, korzystając z szablonu kalendarza publikacji ClickUp

Śledź wszystkie swoje treści, które są gotowe do publikacji, korzystając z kalendarzy marketingowych, które zapewniają szczegółowe aktualizacje harmonogramów publikowania blogów, mediów społecznościowych lub kampanii e-mailowych.

Jednym z najlepszych etapów proces produkcji treści to publikacja. Włożyłeś mnóstwo ciężkiej pracy, współpracowałeś z innymi twórcami treści i stworzyłeś idealną treść. Teraz nadszedł czas, aby udostępnić go na żywo i pokazać docelowym odbiorcom, aby wesprzeć działania marketingowe.

Użyj Szablon kalendarza publikacji ClickUp do śledzenia wszystkich inicjatyw na etapie publikowania. Siedem niestandardowych statusów tworzy ramy dla zespołu ds. treści, w tym etapy wyszukiwania, pisania treści i zatwierdzania do publikacji.

Dzięki trzem niestandardowym polom można przeglądać postępy według daty publikacji, platformy i typu treści. Ten prosty kalendarz marketingu treści będzie promieniem słońca dla całego procesu. 🌻 Pobierz ten szablon

7. Szablon redakcyjnego kalendarza marketingowego ClickUp Blog

Stwórz spójny harmonogram publikowania wpisów na blogu, korzystając z szablonu kalendarza marketingowego Blog Editorial firmy ClickUp

Ogromną częścią strategii treści dla większości firm jest pisanie postów na blogu. Wiele firm robi to dobrze, ale często spada to na dalszy plan, a treści nie są tworzone regularnie. Czasami dzieje się tak dlatego, że założyciel nie ma czasu na pisanie treści. Innym razem jest to wynikiem złego planowania i braku harmonogramu treści.

Niezależnie od przyczyny, słaba częstotliwość publikacji wpływa na rankingi wyszukiwania i zmniejsza ruch w witrynie. Oznacza to mniej konwersji i sprzedaży.

Użyj Szablon kalendarza redakcyjnego bloga od ClickUp aby stworzyć spójny plan publikowania treści na blogu. Skorzystaj z czterech statusów, aby śledzić każde zadanie i element treści w trakcie jego realizacji. Przejdź do widoku kalendarza bloga, aby zobaczyć kamienie milowe zespołu ds. treści i to, co zaplanowali w następnej kolejności. Pobierz ten szablon

8. Szablon kalendarza treści ClickUp

Zorganizuj swoje treści na tydzień, miesiąc lub kwartał za pomocą konfigurowalnego szablonu kalendarza marketingu treści od ClickUp

Konsekwentne publikowanie treści nie kończy się na postach na blogu. Skuteczne plany zarządzania treścią obejmują również kroki regularnego tworzenia innych rodzajów treści marketingowych, w tym biuletynów e-mailowych, postów w mediach społecznościowych i specyfikacji technicznych produktów.

Stwórz jasny i zwięzły harmonogram treści, korzystając z szablonu Szablon kalendarza treści od ClickUp . Podziel zadania na tygodnie i utwórz niestandardowe pola do śledzenia postępów i różnych typów treści. Inne pomocne pola niestandardowe obejmują datę publikacji, zatwierdzenia i oceny wartości, dzięki czemu zespół może pracować nad najważniejszymi elementami w pierwszej kolejności.

Dzięki pięciu typom widoków można stworzyć kalendarz marketingu treści i monitorować proces szybciej niż kiedykolwiek. Widok Content Plan List to świetne miejsce do przechowywania pomysłów na słowa kluczowe i tematy nadchodzących postów. Ponadto widok tablicy produkcyjnej łączy zadania w widoku Kanban na podstawie statusu, aby zmaksymalizować wydajność. 🛠️ Pobierz ten szablon

9. Szablon kalendarza treści w Arkuszach Google od Spreadsheetpoint

via Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint oferuje darmowy szablon do tworzenia prostego kalendarza treści w Arkuszach Google. Szablon zawiera miesięczny przegląd kalendarza po lewej stronie oraz kolumny z terminami, typami treści i szczegółami formatowania. Poproś członków zespołu o użycie pól wyboru do śledzenia postępów w pracy nad każdym elementem treści i dodawania notatek w stosownych przypadkach.

Szablon zawiera zakładkę dla każdego miesiąca w roku. Planuj z wyprzedzeniem, planując treści na cały kwartał i przeglądaj poprzednie zakładki, aby zobaczyć, nad czym już pracowałeś.

Arkusze Google oferują integrację z Kalendarzem Google w celu importowania kluczowych terminów i zadań dla wszystkich członków zespołu. Niezależnie od tego, czy są to menedżerowie projektów, treści czy mediów społecznościowych, zespoły marketingowe mają łatwy do udostępniania arkusz kalkulacyjny zawierający informacje o wielu kampaniach marketingowych. Pobierz ten szablon

10. Szablon kalendarza treści marketingowych Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42

Jeśli lubisz używać szablony kalendarza treści w pakiecie Microsoft Office, warto rozważyć szablon kalendarza treści marketingowych Excel od Vertex42.

Zaprojektowany do planowania różnych rodzajów treści w wielu kanałach, szablon ten jest idealny dla małych i dużych zespołów z szeroko zakrojoną strategią marketingową. Szablon jest również przydatny do planowania urlopów zespołowych, regularnych odpraw i przeglądów.

Darmowy szablon działa w Excelu i Arkuszach Google i zawiera następujące funkcje Oś czasu wykresu Gantta i widoki kalendarza miesięcznego. W ramach szablonu utwórz folder współdzielony do przechowywania obrazów dla różnych elementów treści oraz śledzenia opisów i hashtagów dla różnych kampanii. Dodaj niestandardowe kolumny do śledzenia ważnych wskaźników i użyj kodowania kolorami, aby wyróżnić różne typy treści lub etapy procesu. Pobierz ten szablon

Twórz przydatne kalendarze marketingowe z szablonami od ClickUp

Tworzenie kalendarza treści jest niezbędnym zadaniem dla każdego menedżera ds. marketingu. Musisz konsekwentnie publikować świetne treści, aby dotrzeć do odbiorców i klientów.

Kalendarz pomaga określić, co produkujesz i jak to robisz. Stanowi również podstawę do śledzenia skuteczności każdego elementu. Ponadto kalendarz może zapewnić wgląd w wydajność pracy i przepływ pracy, aby zespół działał jak najlepiej.

Od strategii mediów społecznościowych po marketing treści na blogu i inne kampanie, posiadanie świetnego szablonu może zaoszczędzić czas i pieniądze podczas mapowania procesu. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś aby zacząć usprawniać proces tworzenia treści i tworzyć kalendarze marketingowe, które wspierają wszystkie Twoje przedsięwzięcia. Dostęp ponad 1000 szablonów aby znaleźć idealne narzędzie dla swojego zespołu. 🙌