Oceniliśmy 10 najlepszych aplikacji do robienia notatek w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Czy zauważyłeś, że najlepsze pomysły zawsze przychodzą, gdy jesteś w środku czegoś? Być może pracujesz właśnie nad kluczowym zadaniem, gdy pojawia się inspiracja i rozwiązanie, za którym tęskniłeś.

Któregoś dnia pracowałem nad strategią naszego bloga, kiedy wpadł mi do głowy genialny pomysł (a przynajmniej tak mi się wydawało) dotyczący poprawy rankingów wyszukiwania.

Oczywiście chciałem się go trzymać. Ale tylko tyle jestem w stanie zapamiętać. Polegam na aplikacjach do robienia notatek, aby uchwycić i powrócić do tych unoszących się myśli, gdy skończę to, co mam pod ręką.

Aplikacje te działają jak drugi mózg pomagając mi przekształcić błądzące pomysły w działania.

Bazując na moim doświadczeniu i testach przeprowadzonych przez nasz zespół w ClickUp, stworzyłem listę, która obejmuje zarówno darmowe, jak i płatne alternatywy. Mam nadzieję, że pomoże ci to znaleźć odpowiednią aplikację do tworzenia notatek.

Czego należy szukać w aplikacjach do robienia notatek?

Wybierając aplikację, priorytetowo traktuj funkcje, które uzupełniają Twoją rutynę zawodową i zwiększają produktywność. Jestem szczególny, jeśli chodzi o sposób, w jaki pracuję i niezliczone ścieżki, które wybieram, aby czuć się produktywnym i mniej obciążonym informacjami, które muszę zapamiętać.

Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

Funkcje organizacyjne: Aplikacje do notatek z narzędziami organizacyjnymi, takimi jak foldery, tagi i zaawansowane funkcje wyszukiwania, pomagają łatwo kategoryzować i wyszukiwać notatki (jest to dla mnie bardzo ważne; dwukierunkowe łączenie lub zależności to moje ulubione funkcje. Pomaga zrozumieć, w jaki sposób moja praca jest powiązana i zależna od innych priorytetów lub pomysłów) Możliwości integracji: Upewnij się, że twoja aplikacja do robienia notatek płynnie integruje się z innymi często używanymi narzędziami - takimi jak aplikacje kalendarza, narzędzia do zarządzania projektami i platformy współpracy - aby usprawnić przepływ pracy (ponownie, kluczowe dla mojej osobistej i zawodowej produktywności. Często zapisuję swoje notatki z Kindle, aby przesłać je do aplikacji do zarządzania projektami jako coś, do czego chciałbym się odnieść, a zazwyczaj, gdy czytam coś w Internecie, chcę dodać powiązany pomysł jako potencjalny temat do omówienia na blogu ClickUp) Łatwość użytkowania: Poszukaj aplikacji z intuicyjnym interfejsem, który ułatwia szybkie dodawanie, edytowanie, organizowanie i wyszukiwanie notatek Pomoc AI: SzukajAplikacje do robienia notatek z obsługą AI które mogą pomóc w podsumowywaniu notatek, generowaniu transkrypcji spotkań i filmów, intuicyjnej edycji lub tworzeniu notatek oraz lepszej organizacji notatek. (To miało największy wpływ na moje robienie notatek. Wcześniej spędzałem czas na podsumowywaniu moich słabo napisanych, wstępnych notatek, ale teraz pozwalam, by robiła to sztuczna inteligencja, oszczędzając mi mnóstwo czasu. Teraz mogę przejść bezpośrednio do moich dopracowanych notatek jako punktu wyjścia) Dostęp z różnych urządzeń: Wybierz aplikację, która synchronizuje się na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu masz dostęp do swoich notatek gdziekolwiek jesteś - w biurze, w domu lub w podróży

Te podstawowe funkcje pomogły mi uporządkować wiele narzędzi do robienia notatek dostępnych na rynku i znaleźć te najlepsze dla ciebie.

Najlepsze aplikacje do robienia notatek w skrócie

Oto najlepsze aplikacje do robienia notatek w skrócie:

10 najlepszych aplikacji do robienia notatek w 2024 roku

Wymieniliśmy aplikacje, które są popularne nie tylko wśród profesjonalistów, ale także te, które każdy może wykorzystać na swoją korzyść - studenci, freelancerzy, właściciele firm lub pracownicy biurowi.

Zacznijmy od wewnętrznego faworyta.

1. ClickUp - najlepsza darmowa aplikacja do robienia notatek ze sztuczną inteligencją

ClickUp nie bez powodu stał się moją ulubioną aplikacją do robienia notatek w ciągu ostatnich kilku lat.

Używam Dokumenty ClickUp do zapisywania notatek i zadań oraz budowania bazy wiedzy i wiki. Ułatwia mi to przydzielanie zadań i współpracę z członkami zespołu w czasie rzeczywistym.

Opcje formatowania tekstu sformatowanego, takie jak wypunktowania, listy kontrolne, banery, nagłówki, podkreślenia i bloki kodu, pozwalają mi dostosować moje dokumenty i wyróżnić poszczególne sekcje moich notatek (bonus dla wzrokowców!). Do Docs można również dodawać i osadzać elementy multimedialne.

Korzystałem z tych funkcji zarówno w wersji internetowej, jak i mobilnej, i wszędzie działają one płynnie.

Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym razem ze swoim zespołem w ClickUp Docs

ClickUp obsługuje również dwukierunkowe łączenie w ramach Zadania ClickUp za pomocą relacji - bezproblemowy sposób na połączenie podobnych zadań i uzyskanie kompleksowego przeglądu mojego przepływu pracy. ClickUp Brain jest teraz integralną częścią mojego strategii robienia notatek . To narzędzie AI pomaga mi podsumowywać długie notatki, tworzyć tabele z dokładnymi danymi, otrzymywać automatyczne aktualizacje zadań i szybko znajdować informacje z dowolnego miejsca w moim obszarze roboczym.

Kiedy się spieszę, używam ClickUp Brain do podsumowywania wątków komentarzy w zadaniach, dzięki czemu mogę zrozumieć, co się dzieje, bez konieczności czytania każdego z ponad 200 komentarzy. (Używam tego często do śledzenia sygnału od szumu i szybkiego sprawdzania, co robi mój zespół)

Podsumuj długie wątki komentarzy za pomocą ClickUp Brain i zaoszczędź czas Notatnik ClickUp to kolejna funkcja, na której polegam, jeśli chodzi o szybkie sporządzanie notatek, zarówno na telefonie, jak i na komputerze. Mimowolnie stał się on moją ulubioną aplikacją do pisania. Robię tu wiele pierwszych szkiców z prostym formatowaniem, zanim przeniosę je gdzie indziej.

Najlepsze jest to, że w razie potrzeby mogę przekształcić te wpisy w zadania, które można śledzić.

Na przykład, jeśli notatka brzmi "Wyślij cytaty e-mailem do Sama", mogę szybko utworzyć z niej zadanie z terminem i innymi szczegółami.

Rób notatki w podróży dzięki ClickUp Notepad i uzyskuj do nich dostęp z przeglądarki lub telefonu komórkowego

Kiedy nie mam czasu na rozmowę telefoniczną, aby wyjaśnić coś członkowi zespołu, używam Klipy ClickUp . Pozwala mi udostępniać nagrania ekranu bezpośrednio w notatkach, dodając wizualny i interaktywny element, którego brakuje nawet niektórym najlepszym aplikacjom do robienia notatek.

Możesz uzyskać transkrypcję opartą na sztucznej inteligencji dla tych klipów, dzięki czemu każde wypowiedziane słowo można przeszukiwać w ClickUp.

Transkrybuj notatki głosowe i wideo ze sztuczną inteligencją za pomocą ClickUp Clips

Oprócz powyższych, ClickUp oferuje wiele szablonów do robienia notatek aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Mój ulubiony to Szablon notatki projektowej ClickUp .

Obejmuje on konfigurowalne statusy do śledzenia postępów projektu, niestandardowe pola do kategoryzacji i wizualizacji danych projektu oraz niestandardowe widoki, takie jak lista, Gantt, kalendarz i inne, aby dostosować się do przepływu pracy.

Używam tego szablonu do:

Organizowania szczegółów projektu (takich jak brief projektu, zakres, kamienie milowe) w jednym miejscu z widocznością dla wszystkich zaangażowanych osób

Przypisywania zadań do członków zespołu

Być na bieżąco ze zmianami w zadaniach

Monitorować postęp zadań i identyfikować wąskie gardła

Ustanowienie jasnej komunikacji między członkami zespołu Pobierz ten szablon ClickUp najlepsze cechy

Pobierz ClickUp do robienia notatek na dowolnym urządzeniu - mobilnym, stacjonarnym, rozszerzeniu Chrome, inteligentnych urządzeniach do noszenia i nie tylko

Użyj rozszerzenia Chrome do szybkiego wycinania stron internetowych i zrzutów ekranu

Zamieniaj notatki w elementy działań i bądź na bieżąco z zadaniami do wykonania

Twórz notatki na własny użytek lub udostępniaj je i współpracuj z innymi - to Ty decydujesz, kto może mieć do nich dostęp

Dostęp do funkcji tworzenia notatek, zarządzania zadaniami i projektami oraz współpracy zespołowej w jednej aplikacji

Ograniczenia ClickUp

Ma niewielką krzywą uczenia się, jeśli chcesz korzystać z zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Biznes : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka na Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

Nie tylko ja; wielu użytkowników ClickUp zgadza się, że Notatnik stał się dla nich narzędziem ratującym życie. Jeden z nich nazywa ClickUp najlepszą aplikacją do zarządzania projektami i podkreśla:

_Wcześniej korzystałem z karteczek samoprzylepnych, ale teraz dzięki Notatnikom mogę wyszczególnić moje wspomnienia i punkty do rozmowy skategoryzowane na podstawie tematu, klienta i priorytetu, szczególnie gdy muszę o czymś pamiętać przed spotkaniami z klientami

2. Notion - najlepsze konfigurowalne obszary robocze dla notatek, zadań i wiki

przez Pojęcie Notatnik Notion obsługuje różne typy treści, w tym obrazy, notatki tekstowe, zakładki, filmy i kod. Możesz dodawać je do swoich notatek za pomocą intuicyjnych elementów sterujących, takich jak przeciąganie i upuszczanie oraz polecenia ukośnika.

Bardzo spodobały nam się opcje personalizacji. Pozwoliły nam one dostosować nasz obszar roboczy do różnych potrzeb osobistych i zespołowych, takich jak zmiana ustawień prywatności w celu zachowania poufności notatek ze spotkań lub udostępnianie ich członkom zespołu w razie potrzeby.

Jedną z bolączek zespołu związanych z Notion jest labirynt organizacji; czasami gubisz się w aplikacji, a okruszki chleba nie zawsze są pomocne. Z drugiej strony, aplikacja jest dość popularna wśród osób, które chcą tworzyć bazy danych i wiki. Zrozumiałe.

UX jest czasami trafiony lub chybiony; okna, które chcesz otworzyć jako osobne strony, często otwierają się jako wyskakujące okienka i odwrotnie. Oczywiście zależy to od osobistych preferencji użytkownika.

Podczas testowania aplikacji majstrowałem przy Pojęcie AI aby dowiedzieć się, jak może uprościć tworzenie notatek i organizację. Wymieniłem kilka zadań, głównie związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek, a Notion AI szybko automatycznie wypełniło kroki, które musiałem wykonać, aby wykonać te zadania. Chociaż nie były one w pełni dokładne, narzędzie wykonało dobrą robotę.

Platforma dobrze sprawdza się w zespołach wielofunkcyjnych, w których współpraca jest koniecznością. Komentarze i edycja w czasie rzeczywistym oferują płynny sposób na tworzenie pomysłów ze zdalnymi zespołami, szybkie zbieranie i przekazywanie opinii oraz utrzymywanie wszystkich na tej samej stronie.

Najlepsze cechy Notion

Tworzenie niestandardowych szablonów i integracja bazy danych z notatkami

Szybki dostęp do ważnych informacji za pośrednictwem paska bocznego

Pisanie i formatowanie notatek przy użyciu Markdown

Skoncentruj się na tym, co piszesz, dzięki wciągającemu doświadczeniu, które sprawia, że wszystko inne znika na razie

Ograniczenia Notion

Złożone zestawy funkcji i interfejs użytkownika mogą być zniechęcające dla nowych użytkowników

Nie oferuje żadnych funkcji nagrywania ekranu ani transkrypcji - w tym celu należy zapoznać się z innymi funkcjamiAlternatywy dla Notion* Aplikacja mobilna wydaje się niezgrabna w porównaniu do wersji desktopowej

Ceny Notion

Podstawowy : Darmowy

: Darmowy Plus : 10 USD/miejsce miesięcznie

: 10 USD/miejsce miesięcznie Business : 18 USD/miejsce na miesiąc

: 18 USD/miejsce na miesiąc Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Notion AI można dodać do planu za $10/członka/miesiąc

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4.7/5 (5000+ recenzji)

: 4.7/5 (5000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (2000+ recenzji)

3. Evernote - najlepsza organizacja i możliwość wyszukiwania notatek

przez Evernote W przypadku Evernote chodzi o to, by nigdy nie zapomnieć o swojej pierwszej miłości. Spędziłem lata majstrując przy Evernote, aby zbudować idealne doświadczenie i przepływ pracy, ale nigdy nie udało mi się tego osiągnąć.

Od notatek, zadań i harmonogramów po ulubione zasoby internetowe, Evernote ułatwia zapisywanie wszystkiego, co chcesz, na wybranym urządzeniu.

Mogłem szybko zintegrować Evernote z ClickUp, Kalendarzem Google, Slackiem i Microsoft Teams, dzięki czemu wszystkie moje standupy, spotkania z klientami i przypomnienia automatycznie synchronizowały się z Evernote.

Narzędzie jest również dostępne w trybie offline, więc pocieszające jest to, że nadal będę mieć dostęp do swoich notatek, jeśli będę na kempingu lub w podróży bez dostępu do Internetu.

Funkcja wyszukiwania Evernote oparta na sztucznej inteligencji jest szybka i intuicyjna. Działa ona na plikach PDF, dokumentach i obrazach, więc przeszukiwanie dużej liczby notatek i treści nigdy nie stanowi problemu.

Funkcja Tasks pozwala nakreślić etapy projektu i przypisać obowiązki innym osobom - świetny sposób na współpracę z zespołem w podróży.

Najlepsze funkcje Evernote

Zapisywanie fragmentów z Internetu bezpośrednio w notatkach za pomocą aplikacji Web Clipper

Skanowanie, digitalizacja i porządkowanie dokumentów papierowych za pomocą aparatu w telefonie

Edycja notatek i zadań w czasie rzeczywistym i utrzymywanie wszystkich współpracowników na tej samej stronie

Ograniczenia Evernote

Ograniczona darmowa wersja, która skłania użytkowników do wykupienia subskrypcji premium. Jeśli szukasz tańszej opcji, sprawdź inne aplikacje do robienia notatek z tej listy lub zapoznaj się z tymiAlternatywy dla Evernote Ceny Evernote

Darmowy

Personal : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Profesjonalny : $17.99/miesiąc

: $17.99/miesiąc Teams: $24.99/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (2000+ recenzji)

: 4.4/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8200+ recenzji)

Większość użytkowników uwielbia to, jak szybko i łatwo mogą znaleźć i uporządkować swoje notatki w Evernote. Jeden użytkownik również docenia możliwość łączenia notatek w celu płynnego budowania banku wiedzy:

_Naprawdę wierzę, że Evernote zawdzięcza swoje logo: Rzeczywiście pomaga zbudować pamięć słonia, nie tylko pod względem pojemności, ale także w odniesieniu do nieograniczonych połączeń, które można tworzyć i wzbogacać, kierując się preferowanymi zasadami klasyfikacji. Możesz dodać dowolną liczbę tagów, notatników i podnotatników, nie wspominając o wewnętrznych linkach łączących notatki ze sobą

4. Microsoft OneNote - najlepsze swobodne tworzenie notatek z synchronizacją i współpracą na wielu urządzeniach

przez OneNote Microsoft OneNote zapewnia zestaw narzędzi do tworzenia notatek, które umożliwiają wprowadzanie różnych danych, w tym pisanie na klawiaturze, pismo odręczne i rysowanie.

Treści z Internetu można włączać bezpośrednio do notatek, usprawniając proces wyszukiwania i dokumentowania. Organizacja w OneNote zawsze była dla mnie świetna. Bardzo łatwo jest dotrzeć do tego, czego się szuka, za pomocą kilku kliknięć. Inną rzeczą, którą uwielbiam, jest to, że aplikacja jest mniej sztywna i bardziej płynna w tekście, liczbach i obrazach.

Możesz szybko dodać formułę, tabelę lub obraz do tej samej notatki. Doceniam płynność tego podejścia - wydaje mi się, że jest to naturalne doświadczenie tworzenia notatek i dzienników. Szablony OneNote stanowią wygodny punkt wyjścia do organizowania notatek, niezależnie od tego, czy planujesz projekt, śledzisz zadania, czy prowadzisz dziennik.

Nasz zespół przetestował funkcje współpracy, które okazały się całkiem płynne. Możesz pracować w tandemie (nad listami zakupów spożywczych, zakupami na imprezę lub zadaniami do wykonania w pracy) z członkami rodziny lub zespołem, a twoje notatki są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Zawsze istnieje ta wzajemna łączność pakietu Microsft, która czyni go jego USP i jego ograniczeniem - zależy od tego, kogo zapytasz.

Najlepsze funkcje Microsoft OneNote

Odtworzenie wyglądu fizycznego segregatora z oddzielnymi sekcjami i stronami w układzie notatnika cyfrowego

Konwertowanie odręcznych notatek na tekst pisany na maszynie

Synchronizowanie notatek na różnych urządzeniach i platformach, zachowując ciągłość myśli

Dostęp do notatek nawet w trybie offline

Ograniczenia Microsoft OneNote

Użytkownicy muszą posiadać subskrypcję Microsoft 365, aby uzyskać dostęp do narzędzia. W przeciwnym razie będziesz musiał uciekać się doAlternatywy dla OneNote* Zapewnia integrację głównie z produktami Microsoft, co jest ograniczające dla użytkowników innych ekosystemów

Ceny Microsoft OneNote

Zawarte w subskrypcji Microsoft 365, od 69,99 USD/rok

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

4,5/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

5. Apple Notes - najlepsza integracja do tworzenia notatek dla użytkowników Apple

przez Uwagi Apple Apple Notes to prosta, ale wydajna aplikacja do notatek, która działa na wszystkich urządzeniach Apple. Jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Apple, to może stać się Twoim narzędziem pracy.

Jest to nadal najprostsza aplikacja, jeśli pracujesz w świecie Apple - przywołaj ją w dowolnym momencie na komputerze Mac z prawego dolnego rogu, a pojawi się ona na poważnie. Synchronizacja jest w większości świetna; kopiowanie czegoś z telefonu i wklejanie tego na pulpit to magia. Małe rzeczy, które podnoszą jakość doświadczenia.

Wymagaj więcej od aplikacji, a będziesz rozczarowany. Samo przesuwanie tekstu, formatowanie i wcięcia nie są łatwe ani proste. Wszelkie bardziej zaawansowane przypadki użycia nie są obsługiwane.

Aplikacja umożliwia zapisywanie wielu rodzajów treści, w tym obrazów, linków internetowych, odręcznych notatek, map, plików PDF i szkiców.

Osobiście preferuję funkcję skanowania w Apple Notes, która umożliwia skanowanie dokumentów bezpośrednio z iPhone'a - nie ma potrzeby korzystania ze skanerów innych firm! Dokumenty są zapisywane bezpośrednio w aplikacji Notes jako pliki PDF.

Najlepsze funkcje Apple Notes

Tworzenie notatek, edytowanie list, porządkowanie notatek w folderach i zarządzanie załącznikami

Przypinanie priorytetowych notatek na wierzchu w celu szybkiego dostępu

Dodawanie tagów w celu łatwego sortowania i wyszukiwania notatek

Ograniczenia Apple Notes

Ograniczone do użytkowników w ekosystemie Apple

Ceny Apple Notes

Bezpłatna: Dostępne bezpłatnie na wszystkich urządzeniach Apple

Oceny i recenzje Apple Notes

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

6. Google Keep - najlepszy do prostych notatek i przypomnień

przez Google Keep Google Keep pozwala użytkownikom bez wysiłku przechwytywać różnorodne treści, w tym notatki, listy, zdjęcia i audio, i organizować je wszystkie na cyfrowej tablicy ogłoszeń.

Udostępnianie notatek rodzinie i znajomym jest bardzo proste. Można na przykład udostępnić listę zakupów i zobaczyć aktualizacje w czasie rzeczywistym, gdy pozycje są zaznaczane - nie ma potrzeby komunikacji zwrotnej.

Osobiście lubię funkcję notatek głosowych w Google Keep. Gdy jestem w pośpiechu i muszę zanotować coś ważnego, mogę po prostu nagrać notatkę głosową i później przepisać ją na tekst - szybko i skutecznie!

Podobnie jak w przypadku Apple Notes, wszystko, co bardziej złożone lub zaawansowane, jest trudne. Można by pomyśleć, że Google dołożyłoby większych starań, aby połączyć doświadczenie Keep z Zadaniami i Kalendarzem Google, ale tak się nie stało. Nadal są to odrębne doświadczenia, co może być frustrujące, jeśli chcesz mieć oprogramowanie typu "wszystko w jednym lub doświadczenie.

Najlepsze funkcje Google Keep

Przypomnienia o zadaniach do wykonania we właściwym miejscu i czasie dzięki przypomnieniom opartym na czasie i lokalizacji

Organizowanie notatek za pomocą etykiet i kolorów

Płynna integracja notatek z Dokumentami Google, Kalendarzem i innymi aplikacjami w ekosystemie Google

Przypinaj notatki do ekranu głównego urządzenia i bądź na bieżąco z priorytetowymi zadaniami

Ograniczenia Google Keep

Bardziej nadaje się do szybkich notatek niż do szczegółowego, długiego notowania

Funkcje są zbyt podstawowe, by zapewnić kompleksową organizację notatek

Ceny Google Keep

Darmowy: Całkowicie darmowy z kontem Google

Oceny i recenzje Google Keep

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

7. Obsidian - najlepsza dla zaawansowanych notatników z połączonymi notatkami

przez Obsydian Obsidian to aplikacja do robienia notatek przydatna dla ludzi takich jak ja, którzy mają setki lub tysiące notatek na swoich urządzeniach.

To, co najbardziej podoba mi się w tym narzędziu, to wzajemne i dwukierunkowe powiązania - możesz tworzyć połączenia między notatkami, pomysłami, ludźmi, miejscami i nie tylko.

Na przykład, zapisałem wiele notatek dotyczących różnych kampanii marketingowych, wszystkie dla tego samego produktu. Łączenie pomogło mi zachować wszystko zintegrowane i szybko uzyskać dostęp do odpowiednich notatek. Interaktywny wykres identyfikuje również ukryte wzorce w notatkach i wizualizuje ich relacje.

W związku z tym jestem wielkim fanem Obsidian i Notion. Ale gdybym miał ocenić Notion vs Obsidian w bezpośrednim starciu wybiorę Notion każdego dnia, ponieważ jego funkcje udostępniania notatek i współpracy są znacznie płynniejsze. Obsidian jest świetny, jeśli chcesz spędzić dużo czasu na samym narzędziu. Jeśli szukasz funkcji współpracy lub integracji, w których możesz przesyłać informacje lub zadania w celu wsparcia przepływu pracy - nie jest do tego stworzony.

Najlepsze cechy Obsidian

Burza mózgów, badania i pomysły na Canvas - twoja osobista przestrzeń

Śledzenie historii wersji notatek przez okres do jednego roku

Spersonalizowane wrażenia dzięki wtyczkom i motywom

Kontroluj, które pliki chcesz zsynchronizować z którymi urządzeniami

Ograniczenia Obsidian

Współpraca z innymi nad notatkami to złożony proces

Głównie aplikacja na komputery stacjonarne; wersja mobilna nie jest tak solidna ani przyjazna dla użytkownika

Ceny Obsidian

Personal : Darmowy

: Darmowy Komercyjny : $50/użytkownika rocznie (plan miesięczny niedostępny)

: $50/użytkownika rocznie (plan miesięczny niedostępny) Dodatki: 5 USD/użytkownik miesięcznie za synchronizację i 10 USD/strona miesięcznie za publikację (rozliczane miesięcznie)

Oceny i recenzje Obsidian

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.9/5 (20+ recenzji)

Większość Użytkownicy Obsidianu przysięgają na łatwość używania markdown do formatowania swoich notatek w aplikacji.

Obsługa Markdown przez Obsidian jest również świetna. Ułatwia formatowanie moich notatek i dołączanie do nich obrazów, tabel i innych multimediów Niektóre z nich nie podoba się jednak, że wiele podstawowych i interesujących funkcji, takich jak synchronizacja w chmurze i subskrypcja na wiele urządzeń, znajduje się za płatnymi zaporami.

Wady: "Musisz zapłacić za subskrypcję łącza do wielu urządzeń, myślę, że powinna to być jednorazowa płatność."

8. Joplin - najlepszy notatnik open-source z silnym naciskiem na prywatność

przez Joplin Joplin to aplikacja open-source do robienia notatek, która pomaga ująć myśli w słowa i bezpiecznie uzyskać do nich dostęp w systemach Windows, MacOS, Windows, Linux i iOS. Narzędzie obsługuje notatki multimedialne, w tym obrazy, filmy, pliki PDF i pliki audio.

Jego funkcje udostępniania i współpracy są płynne. Pozwoliło mi to udostępnić moje notatki przyjaciołom, rodzinie i współpracownikom oraz bezproblemowo z nimi współpracować.

Dostępna była również opcja zapisania notatki (w Internecie) i udostępnienia linku innym osobom - łatwy sposób na udostępnianie list zadań, firmowych wiki lub notatek ze spotkań dużej grupie osób.

Joplin oferuje szerokie opcje dostosowywania za pomocą wtyczek, niestandardowych motywów i edytorów tekstu (takich jak Rich Text i Markdown), zapewniając możliwość dostosowania narzędzia do własnych upodobań.

Chociaż jest to aplikacja typu open source, zachowuje prywatność danych dzięki szyfrowaniu end-to-end (E2EE). Twoje notatki będą dostępne tylko dla Ciebie, chyba że zdecydujesz się je udostępnić.

Najlepsze funkcje Joplin

Formatowanie notatek za pomocą tekstu sformatowanego lub Markdown

Zapisywanie stron internetowych lub robienie zrzutów ekranu bezpośrednio za pomocą rozszerzenia Web Clipper (dostępnego dla przeglądarek Chrome i Firefox)

Praca w trybie offline i sporządzanie notatek w podróży

ograniczenia #### Joplin

Interfejs nie jest tak przyjazny dla użytkownika, jak niektóre opcje komercyjne, co ogranicza jego atrakcyjność dla mniej obeznanych z technologią użytkowników

Synchronizacja wymaga nieco więcej konfiguracji w porównaniu do innych popularnych aplikacji do notatek

Ceny Joplin

Podstawowy : €2.99/miesiąc

: €2.99/miesiąc Pro : €5.99/miesiąc

: €5.99/miesiąc Teams: €7.99/miesiąc za użytkownika (wymagane minimum 2 użytkowników)

Oceny i recenzje Joplin

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Simplenote - najlepszy do robienia notatek bez rozpraszania uwagi, koncentrując się na zwykłym tekście

przez Simplenote Simplenote to prosta aplikacja do robienia notatek, która synchronizuje się na wielu urządzeniach i platformach, w tym Android, iOS, Mac, Windows, Linux i przeglądarkach internetowych. Notatki aktualizują się automatycznie w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach - nie ma potrzeby szukania przycisku "synchronizacji"!

Najbardziej przydatna okazała się dla mnie funkcja historii wersji. Czasami tworzę szczegółową notatkę na dany temat, a po zakończeniu pracy edytuję ją, dodając nowe treści. Później, jeśli chcę odzyskać tę notatkę, nie jest to już możliwe.

Simplenote jest wybawieniem w takich przypadkach - tworzy kopie zapasowe notatek przy każdej zmianie, dzięki czemu mogę sprawdzić, co zapisałem kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy temu.

Interfejs jest dość podobny do Apple Notes, ale nie ma opcji dodawania obrazów lub szkiców.

Najlepsze cechy Simplenote

Organizowanie notatek za pomocą tagów i szybkie ich wyszukiwanie dzięki funkcji natychmiastowego wyszukiwania w tej aplikacjiaplikacja do robienia notatek na Androida* Współpracuj ze znajomymi i członkami zespołu, udostępniając listy, publikując instrukcje lub publikując notatki online

Tworzenie, podgląd i publikowanie notatek w formacie Markdown

Ograniczenia Simplenote

Brak opcji wstawiania tabel

Brak estetycznego wyglądu

Ceny Simplenote

Darmowy dla wszystkich użytkowników

Oceny i recenzje Simplenote

G2 : 4.2/5 (30+ recenzji)

: 4.2/5 (30+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Simplenote wydaje się popularnym wyborem do notowania notatek w klasach i na spotkaniach, a użytkownicy podziwiają jego prosty interfejs użytkownika .

_Bardzo pomogło mi to w spotkaniach, aby zanotować MOM

Minusem jest oczywiście brak dzwonków i gwizdków, takich jak szablony, jak wskazał ten użytkownik .

10. Bear-najpiękniejszy, minimalistyczny interfejs użytkownika (dla użytkowników Apple)

przez Niedźwiedź Bear to aplikacja do tworzenia notatek oparta na Markdown, która pozwala formatować i organizować różne rodzaje treści (w tym tekst, zdjęcia, tabele i listy rzeczy do zrobienia) w ramach jednej notatki.

Spodobała mi się jej estetyka, a zwłaszcza minimalistyczny interfejs użytkownika - dzięki temu czułam się mniej zaniepokojona, gdy bawiłam się aplikacją, mimo że miałam ogromną listę zadań do odhaczenia!

Bear jest dostępny na Maca, iPhone'a i iPada. Jest to świetny wybór, jeśli jesteś bardziej skłonny do ekosystemu Apple i szukasz czegoś bardziej przyjemnego wizualnie niż Apple Notes.

Zdecydowanie się na płatną wersję, Bear PRO, odblokowuje zaawansowane funkcje, takie jak funkcje wyszukiwania OCR i eksportowanie notatek do wielu formatów (PDF, HTML, DOCX i JPG). Aplikacja jest warta swojej ceny, jeśli lubisz projektować.

Najlepsze funkcje Bear

Formatowanie notatek za pomocą prostego Markdown

Organizowanie notatek za pomocą elastycznych systemów tagowania

Składanie, aby skupić się na jednej sekcji naraz i ukryć resztę

Dostosuj aplikację za pomocą pięknych motywów

Ograniczenia Bear

Aplikacja dostępna tylko na iOS i macOS, co ogranicza jej zastosowanie do ekosystemu Apple.

Niektóre podstawowe funkcje, takie jak synchronizacja iCloud i opcje eksportu, wymagają subskrypcji

Jeśli korzystasz z systemu Windows lub innego systemu operacyjnego, możesz zapoznać się z następującymi funkcjami Alternatywy dla aplikacji Bear .

Ceny aplikacji Bear

Podstawowy : Darmowy

: Darmowy Pro: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje niedźwiedzi

G2 : 4.6/5 (40+ recenzji)

: 4.6/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (za mało recenzji)

Która aplikacja do robienia notatek jest najlepsza ze wszystkich?

Aplikacje, które przetestowaliśmy i umieściliśmy na krótkiej liście, mają kilka cech wspólnych: wszystkie są proste w użyciu, dostępne na różnych platformach i zapewniają mi lepszą organizację i produktywność.

Chociaż świetnie nadają się do robienia notatek i późniejszego uzyskiwania do nich dostępu, bardzo niewiele narzędzi wykracza poza podstawowe funkcje.

Wolę narzędzia, które pomagają mi zrównoważyć zadania osobiste i zawodowe, więc preferuję aplikacje z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak współpraca zespołowa, zarządzanie zadaniami, zarządzanie projektami i solidne integracje.

Posiadanie wielu aplikacji do notatek na moim urządzeniu mija się z celem - tylko zaśmieca moją cyfrową przestrzeń i przytłacza mnie. Lubię więc korzystać z jednej potężnej aplikacji, która ma wiele funkcji i integruje się z moim stosem technologicznym.

Jest tylko jedno oprogramowanie, które spełnia wszystkie te wymagania - ClickUp!

Upraszcza ono sporządzanie notatek dzięki Dokumentom, Notatnikowi i gotowym do użycia szablonom. Funkcje sztucznej inteligencji przyspieszają pisanie, odzyskują stare notatki i transkrybują notatki głosowe. A narzędzia do zarządzania projektami pozwalają nam być na bieżąco z listami zadań i współpracować z zespołami wielofunkcyjnymi. Wypróbuj ClickUp już dziś!