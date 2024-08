10 najlepszych aplikacji do robienia notatek na Androida w 2024 roku

Istnieją niezliczone scenariusze, w których notatki są niezbędne w codziennej pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o zapisywanie notatek ze spotkań, przechwytywanie pomysłów podczas burzy mózgów, czy po prostu zapisywanie najnowszych inspiracji. A może ostatnio natknąłeś się na wnikliwe wiadomości online, które chcesz zachować do wykorzystania w przyszłości.

Kiedy tak się dzieje, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest zawodny, zdezorganizowany system odręcznych notatek. Zamiast tego, potrzebujesz aplikacja do robienia notatek która sprawia, że pisanie notatek w locie, organizowanie ich w efektywne kategorie i przekształcanie notatek w praktyczne pomysły jest dziecinnie proste.

Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, niektóre z najlepszych aplikacji do robienia notatek na Androida oferują unikalne, specyficzne dla Androida funkcje i korzyści, które usprawnią twoją grę w robienie notatek.

Czym jest aplikacja do robienia notatek?

Aplikacja do robienia notatek to cyfrowy sposób na zapisywanie, przechowywanie i organizowanie wszystkich ważnych notatek. W niektórych przypadkach może nawet obejmować przechowywanie i organizowanie odręcznych notatek, dzięki możliwości skanowania dokumentów w celu dodania ich do systemu archiwizacji.

Większość aplikacji do robienia notatek na Androida to nie tylko proste edytory tekstu z załączonym systemem folderów. Zamiast tego oferują one zaawansowane funkcje, takie jak możliwość:

Organizowania notatek w grupy, zależnie od ich przeznaczenia i pochodzenia

Przechowywanie notatek wideo, głosowych i tekstowych

Udostępnianie notatek na różnych urządzeniach, umożliwiając sporządzanie notatek na telefonie i późniejsze przeglądanie ich na tablecie

Integrowanie obrazów lub notatek dźwiękowych i załączanie plików do notatek w celu uzyskania kontekstu

Najlepsze aplikacje do robienia notatek na Androida mają również zaawansowane funkcje wykraczające poza wszystkie podstawowe funkcje wymienione na tej liście, takie jak możliwość tworzenia notatek samoprzylepnych do burzy mózgów. Ich główny cel pozostaje jednak taki sam: aplikacje do notatek pomagają ułatwić i uprościć proces zapisywania myśli lub informacji.

Czego szukać w aplikacji do robienia notatek na Androida

Choć wybór aplikacji do robienia notatek jest bardzo szeroki, wszystkie dobre aplikacje mają kilka wspólnych funkcji, którym warto przyjrzeć się bliżej. Zwróć szczególną uwagę na poniższe funkcje, gdy będziesz robić notatki strategie robienia notatek na wyższy poziom z aplikacją na Androida.

Przyjazność dla użytkownika: Im łatwiejsze jest tworzenie notatek, zarządzanie nimi i udostępnianie ich innym urządzeniom lub użytkownikom, tym lepiej

Im łatwiejsze jest tworzenie notatek, zarządzanie nimi i udostępnianie ich innym urządzeniom lub użytkownikom, tym lepiej Free lub niska cena: Prawdopodobnie natkniesz się na zakupy w aplikacji lub poziomy premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Jednak świetna aplikacja do robienia notatek powinna oferować darmową wersję, która pozwala na tworzenie szybkich notatek i list do zrobienia

Prawdopodobnie natkniesz się na zakupy w aplikacji lub poziomy premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Jednak świetna aplikacja do robienia notatek powinna oferować darmową wersję, która pozwala na tworzenie szybkich notatek i list do zrobienia Wyczyszczona organizacja: Nie chodzi tylko o możliwość dostępu do notatek. Zamiast tego, aplikacja powinna ułatwiać organizowanie notatek według tematu lub kategorii

Nie chodzi tylko o możliwość dostępu do notatek. Zamiast tego, aplikacja powinna ułatwiać organizowanie notatek według tematu lub kategorii Intuicyjne wyszukiwanie: Im łatwiej jest znaleźć ostatnie pliki notatek lub nawet tekst w tych notatkach, tym bardziej użyteczna jest aplikacja, co jest szczególnie ważne, gdy procesy organizacji stają się z czasem bardziej złożone

Zaawansowane funkcje: Na przykład, czy funkcjazawiera narzędzia sztucznej inteligencji (AI)? Czy można eksportować notatki do innych aplikacji i jak aplikacja współdziała z innymi usługami Google?

10 najlepszych aplikacji do robienia notatek na Androida 2024

Pamiętając o tych niuansach, czas przejść do listy. Poznajmy najlepsze aplikacje do robienia notatek na Androida, które pomagają poprawić organizację i zapamiętywanie.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to wszechstronna platforma wydajności z narzędziami do tworzenia notatek, takimi jak ClickUp Notepad i Docs. Dzięki swojemu rozszerzeniu i przyjaznemu dla użytkownika ustawieniu funkcji, jest to nawet jeden z najlepszych najlepszych alternatyw dla Google Keep na rynku. Notatnik ClickUp świetnie radzi sobie z innymi aplikacjami do robienia notatek na tej liście. The Dokumenty ClickUp funkcja przechowuje moją pracę za pomocą edytora tekstu sformatowanego i umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z zespołem, a funkcja tablicy jest idealna, jeśli lubisz pracować z samoprzylepnymi notatkami.

Ale to zaawansowane funkcje wokół tych dwóch funkcji naprawdę błyszczą. Na przykład, co by było, gdyby asystent AI mógł podsumowywać notatki i dynamicznie przekształcać je w zadania? A gdyby te zadania dynamicznie stawały się częścią większych cykli pracy, aby zapewnić dotrzymywanie terminów projektów za każdym razem? ClickUp ma dla Ciebie rozwiązanie!

Z Aplikacje ClickUp dla wszystkich urządzeń , w tym Android, można łatwo udostępniać swoje ostatnie notatki na komputerze, telefonie i tablecie. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka nie tylko dedykowanej aplikacji do notatek, ale także kompleksowego pakietu aplikacji aplikacji zwiększających wydajność połączone w jedną platformę.

ClickUp najlepsze funkcje

Notatnik: Łatwy sposób na szybkie zapisywanie notatek, dodawanie obrazów i przekształcanie podstawowych notatek tekstowych w zadania i elementy do zrobienia

Dokumenty: Idealne narzędzie do kategoryzowania i współpracy nad notatkami rzeczowymi, które wykracza poza zwykłe notatki tekstowe zastępujące Dokumenty Google i inne edytory tekstu

ClickUp AI Assistant (asystent AI) : Asystent AI, który generuje podsumowania spotkań i notatki w ciągu kilku minut, zamienia notatki w elementy działań i automatycznie formatuje lub edytuje notatki w celu lepszego udostępniania i publikacji

Rozszerzenie integracji: Możliwość integracji ze wszystkimi narzędziami potrzebnymi do zapewnienia wydajności, w tym z Kalendarzem Google, Outlookiem i Dropboxem

Limity ClickUp

Bogaty zestaw funkcji może utrudniać naukę niektórym użytkownikom

Aplikacja mobilna ma pewne ograniczone funkcje dla użytkowników, którzy chcą w pełni korzystać z ClickUp za pośrednictwem aplikacji na Androida

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. OneNote

Via Microsoft OneNote OneNote od Microsoftu jest jedną z najlepszych darmowych aplikacji do robienia notatek, dzięki swojej prostocie i integracji z innymi popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność. Zapętla się bezpośrednio w aplikacjach takich jak Microsoft Outlook, Excel i Word, ale działa we wszystkich systemach operacyjnych Apple, Windows i oczywiście Android.

Pod wieloma względami jest to standard notatek na urządzeniach z systemem Windows, a wielu uważa jej konkurentów w tej samej kategorii za Alternatywy dla OneNote .

OneNote najlepsze funkcje

Opcja Clip notatek i zrzutów ekranu z zewnętrznych stron internetowych i innych narzędzi do dodawania własnych podstawowych notatek i bazgrołów

Wsparcie multimedialne dla obrazów, nagrań audio i odręcznych notatek

Zintegrowany skaner do dodawania odręcznych kartek lub innych dokumentów do list rzeczy do zrobienia i innych typów notatek

Kategoryzacja notatek na podstawie ich ważności, co ułatwia wyszukiwanie i znajdowanie potrzebnych informacji

Limity OneNote

Notatki są domyślnie zapisywane w usłudze Microsoft OneDrive, co może sprawiać trudności użytkownikom innych alternatywnych rozwiązań do przechowywania danych w chmurze

Pełna integracja z innymi aplikacjami Microsoftpakiet wydajności wymaga subskrypcji Microsoft Office 365

OneNote ceny

Free

Niektóre funkcje premium dostępne w ramach subskrypcji Microsoft Office 365

Oceny i recenzje programu OneNote

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1 300 recenzji)

3. Evernote

przez Evernote Popularny Konkurent Google Keep evernote jest jedną z najlepszych aplikacji do robienia notatek na Androida, dzięki swojej wszechstronności. Oferuje solidny redaktor tekstu, szyk szablonów i płynną synchronizację między urządzeniami, co wyróżnia ją na tle innych aplikacji do robienia notatek.

Najlepsze funkcje Evernote

Rozbudowana biblioteka plikówSzablony Evernote w zakresie od planów spotkań po notatki z wykładów i dzienniki

Zaawansowana funkcja wyszukiwania, która ułatwia znajdowanie notatek audio, klipów internetowych i innej zawartości w aplikacji

Skróty klawiaturowe, które umożliwiają tworzenie lub blokowanie notatek, udostępnianie notatek lub formatowanie notatek według potrzeb

Wsparcie dla rysika w aplikacjach mobilnych, pozwalające na tworzenie dowolnych notatek

Limity Evernote

W przeciwieństwie do niektórych innych aplikacji do robienia notatek, wersja Free ma pewne limity, w tym niewielką przestrzeń dyskową, brak niestandardowych szablonów i brak opcji zarządzania zadaniami

Niektórzy użytkownicy zgłaszali powolne czasy ładowania aplikacji komputerowej i internetowej w porównaniu do natywnych aplikacji mobilnych

Cennik Evernote

Free

Personal: 10,83 USD/miesiąc

Professional: 14,17 USD/miesiąc

Teams: $24.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8 000 recenzji)

4. Squid

Via Kałamarnica Jeśli nie chcesz całkowicie rezygnować z odręcznych notatek, Squid - wcześniej znany jako Papyrus, który zmienił nazwę w 2015 roku - może być najlepszą opcją. W przeciwieństwie do innych aplikacji Google, doświadczenie obraca się wokół używania palca lub rysika do zapisywania myśli bezpośrednio w interfejsie.

Squid najlepsze funkcje

Nieskończony redaktor papieru, umożliwiający tworzenie dowolnej liczby notatek na jednym ekranie

Dynamiczne dostosowywanie pisma odręcznego, poprawiające czytelność notatek na ekranie

Funkcja importowania plików PDF, umożliwiająca ręczne zaznaczanie dużych dokumentów

Wiele opcji tła i możliwość wstawiania obrazów i udostępniania, zwiększające możliwości kreatywności podczas tworzenia notatek do zaprezentowania innym

Squid limits

System archiwizacji i organizacji nie jest tak przyjazny dla użytkownika, jak niektóre inne opcje z tej listy

Oprogramowanie nie jest idealne dla tych, którzy wolą pisać notatki lub tworzyć notatki audio

Ceny Squid

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Squid oceny i recenzje

G2: Brak dotychczasowych recenzji

Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

5. Google Keep

przez Google Keep Google Keep jest popularnym Alternatywa dla Evernote ale to znacznie więcej. Jest to jedna z najpopularniejszych aplikacji do robienia notatek na Androida, głównie dzięki rozbudowanemu zestawowi funkcji, który pozwala na zrobienie wszystkiego, od stworzenia szybkiej notatki do zbudowania obszernych multimedialnych protokołów i dokumentów.

Najlepsze funkcje Google Keep

Funkcja przypomnienia, którą można również ustawić jako powtarzającą się, aby nigdy więcej nie zapomnieć o tworzeniu notatek

Możliwość łatwego dodawania obrazów do notatek, w tym bezpośrednia integracja z aplikacją z rolki aparatu

Funkcja listy rzeczy do zrobienia z polami wyboru, które mogą automatycznie przekształcić się w zadania

Możliwość korzystania z oprogramowania za darmo, ponieważ wszystkie funkcje są dostępne za darmo

Limity Google Keep

Brak uprawnień do blokowania notatek; odbiorcy mogą edytować wszelkie notatki udostępniane za pośrednictwem aplikacji

Ograniczone opcje formatu w porównaniu do innych darmowych aplikacji do robienia notatek z tej listy

Ceny Google Keep

Free

Oceny i recenzje Google Keep

G2: Brak dotychczasowych recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

6. Notatnik ColorNote

Via ColorNote ColorNote jest prawdopodobnie najpopularniejszą aplikacją do robienia notatek w sklepie Google Play nie bez powodu, z oceną 4,9 z ponad 3 milionów recenzji. Wygrywa dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i umożliwia tworzenie notatek za pomocą listy kontrolnej lub zwykłego tekstu.

Najlepsze funkcje ColorNote

Przypomnienia i powiadomienia ułatwiają zarządzanie podstawowymi zadaniami na codziennej liście do zrobienia

Funkcja widżetu umożliwia dodawanie i tworzenie istotnych notatek na ekranie głównym urządzenia

Funkcja wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie notatek za pomocą tekstu lub głosu

Ochrona kodem dostępu pozwala zachować prywatność notatek

Limity ColorNote

Aplikacja dostępna tylko na Androida, więc nie można udostępniać ani tworzyć notatek na urządzeniach z pulpitem

Ograniczony system archiwizacji może mieć trudności z utrzymaniem organizacji w miarę wzrostu liczby plików

Ceny ColorNote

Free

ColorNote oceny i recenzje

G2: Brak dotychczasowych recenzji

Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

7. Simplenote

Via Simplenote Jeśli szukasz aplikacji do notatek, które stawiają na prostotę, Simplenote jest najlepszym wyborem. Pozbawia ona użytkownika wszelkich ozdobników, skupiając się na tym, co najważniejsze: porządkowaniu myśli w prosty (i cyfrowy) sposób.

Najlepsze funkcje Simplenote

Synchronizacja w czasie rzeczywistym na wszystkich platformach, w tym możliwość wyjścia poza system Android

Etykiety ze słowami kluczowymi i funkcje przypinania ułatwiają znajdowanie i kategoryzowanie notatek

Funkcja publicznego udostępniania, pozwalająca każdemu z połączonym linkiem na widok notatek

Wsparcie dla Markdown, umożliwiające formatowanie notatek bez użycia edytora WYSIWYG

Limity Simplenote

Brak wsparcia dla obrazów, dźwięku lub rysunków

Brak funkcji cofania, co może utrudniać poprawianie błędów

Ceny Simplenote

Free

Plan Sustainer: $19,99/miesiąc, który firma określa jako darowiznę na pokrycie kosztów utrzymania i rozwoju aplikacji

Oceny i recenzje Simplenote

G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 10 recenzji)

8. Notatka Nimbus

Via Notatka Nimbus Dzięki Nimbus Note możesz tworzyć to, co twórca nazywa super notatkami - audio, wideo, tekst, interaktywne listy kontrolne, arkusze kalkulacyjne i tabele - wszystko w tej samej aplikacji. Po dodaniu opatrzonych adnotacjami wycinków stron internetowych, otrzymujemy być może najbardziej zaawansowaną opcję na tej liście.

Najlepsze funkcje Nimbus Note

Zaawansowane narzędzie do wycinania plików PDF i pojedynczych stron, w tym opcje adnotacji

Najbardziej zaawansowane wsparcie multimedialne ze wszystkich aplikacji na tej liście

Wysoce przeszukiwalny i intuicyjny interfejs użytkownika, który sprawia, że wdrożenie jest proste

Szablony dla popularnych typów notatek, które minimalizują czas spędzony na przygotowywaniu notatek

Limity Nimbus Note

Bardzo ograniczony zestaw funkcji w wersji Free, która jest w dużej mierze wersją próbną dla płatnych planów

Limit funkcji dla arkuszy kalkulacyjnych i tabel w porównaniu do alternatyw takich jak Microsoft Excel i Arkusze Google

Cennik Nimbus Note

Free

Plus: $9/miesiąc na użytkownika

Teams: $12/miesiąc na użytkownika

Business: $30/miesiąc na użytkownika

Nimbus Notatka oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (150+ recenzji)

9. Dołączone notatki

Via Dołączone notatki Jak sama nazwa wskazuje, Bundled Notes służy do kategoryzowania notatek sporządzonych w danym dniu, tygodniu lub miesiącu. Nie oznacza to jednak, że jej redaktor musi się ukrywać, a intuicyjny i elegancki interfejs sprawia, że proces zapisywania myśli jest dziecinnie prosty.

Najlepsze funkcje aplikacji Bundled Notes

Sortowanie notatek w tablice w stylu Kanban dla lepszych skojarzeń wizualnych

Łączenie notatek w pakiety i nadawanie im etykiet, aby ułatwić ich późniejszą kategoryzację i wyszukiwanie

Ustawienie pakietów w dokładnie taki sposób, jaki jest dla nich najlepszy, dzięki ulepszonym funkcjom dostosowywania

Limity Bundled Notes

Brak opcji udostępniania notatek innym osobom, które mogłyby z nich skorzystać

Notatki Unlimited i wsparcie dla przeglądarek internetowych dostępne tylko w ramach planu subskrypcji

Cennik Notatek w pakiecie

Free

Bundled Pro: 1,89 USD/miesiąc

Bundled Notes oceny i recenzje

G2: Brak dotychczasowych recenzji

Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

10. Standardowe notatki

Via Standardowe notatki Standard Notes jest aplikacją typu open source, dzięki czemu jest bardziej elastyczna niż wiele innych opcji na tej liście. Jest on z natury konfigurowalny, ale wciąż może polegać na swoim zaawansowanym ustawieniu funkcji, aby być jedną z najlepszych dostępnych aplikacji do robienia notatek.

Najlepsze funkcje Standard Notes

Zaawansowane szyfrowanie typu end-to-end i uwierzytelnianie dwuskładnikowe zapewniają, że prywatne notatki pozostają prywatne

Prosty proces przenoszenia notatek z innych platform do Standard Notes ułatwia migrację z tych platform

Synchronizacja notatek w czasie rzeczywistym z czytelnym paskiem statusu pozwala na bieżąco śledzić proces synchronizacji i przesyłania/pobierania

Nieograniczona synchronizacja na wszystkich platformach, w tym na urządzeniach z systemem iOS i pulpitach

Limity Standard Notes

Ograniczenie do zwykłych tekstów notatek bez subskrypcji

Synchronizacja i szyfrowanie notatek może być powolne, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych z połączeniem WiFi

Cennik Notatek Standardowych

Free

Wydajność: $15/miesiąc

Professional: 18 USD/miesiąc

Standardowe notatki oceny i recenzje

G2: 3,9/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

Przenieś notatki z Androida na wyższy poziom dzięki ClickUp

Znalezienie zwycięzcy wśród najlepszych aplikacji do robienia notatek na Androida nie jest proste. A jednak, gdy weźmie się pod uwagę cały większy kontekst i integracje, ClickUp musi zgarnąć tort.

Możesz łatwo tworzyć tyle notatek, ile chcesz. Wykorzystaj funkcje takie jak Notatnik, Dokumenty i podsumowania spotkań z obsługą AI. Połącz swoje bazgroły bezpośrednio z zarządzaniem zadaniami, aby lista rzeczy do zrobienia była bardziej praktyczna.

Co najlepsze, aplikacja jest całkowicie Free, co pozwala przetestować jej możliwości jako aplikacji na Androida, zanim zdecydujesz się na bardziej zakończone funkcje.

Gotowy, by zacząć? Utwórz darmowe konto dzisiaj!