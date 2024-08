16 przykładów agendy spotkania i darmowych szablonów

Wszyscy byliśmy częścią spotkań zespołowych, podczas których większość uczestników nie miała pojęcia o celu spotkania, a mówcy zbierali dyskusję z tropu.

To, co następuje, to prawdziwa katastrofa.

Okazuje się, że zespół spędził wiele bezproduktywnych godzin z powodu "wspomnianego spotkania", nie osiągając żadnego celu.

Dobra wiadomość!

Agenda spotkania może pomóc ci tego uniknąć i być odpowiedzią na wszystkie twoje zmartwienia.

Skuteczna agenda spotkania to plan, który udostępniasz uczestnikom spotkania. Pomoże on zespołowi ustalić jasne oczekiwania dotyczące tego, co ma się wydarzyć przed, w trakcie i po spotkaniu.

W tym artykule omówimy, czym jest agenda spotkania i poznamy pięć kluczowych kroków związanych z jej napisaniem. Przyjrzymy się również 16 opcjom szablonów agendy spotkania i zbadamy powody, dla których cały zespół potrzebuje agendy spotkania.

Zaczynajmy.

Korzyści płynące z efektywnej agendy spotkania

Uczestniczenie w spotkaniu bez agendy przypomina wyruszenie na poszukiwanie skarbu bez mapy.

Agenda spotkania pozwala zespołowi ustawić kadencję spotkania przygotuj się do tematu spotkania, upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie i utrzymuj ich na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów.

Agendy spotkań:

Nadają spotkaniu jasny cel

Pomagają pozostać na dobrej drodze

Pomagają zdefiniować obowiązki

Składa się z listy tematów, elementy akcji i działania, które chcesz omówić podczas spotkania.

Prosta agenda spotkania może być krótką listą wypunktowaną. Bardziej szczegółowe agendy zawierają opisy każdego punktu agendy, materiały referencyjne i oczekiwane wyniki dla każdego tematu dyskusji.

Formalne agendy zawierają również informacje o czasie i prezenterze dla każdego punktu porządku obrad.

Przykładem formalnego porządku obrad może być porządek obrad rady miasta wykorzystywany na posiedzeniu rady miasta w danym stanie. Porządki te mogą mieć sekcję otwartego forum, która przewiduje czas na publiczne komentarze.

Formalne porządki obrad nie są jednak ograniczone do rządu.

Można ich również używać na spotkaniach firmowych. Musisz tylko wybrać agendę, która najlepiej pasuje do Twojego zespołu.

Teraz, gdy już wiesz, czym jest agenda spotkania, przyjrzyjmy się, jak możesz ją napisać. ✍

Jak napisać agendę spotkania? 5 kluczowych kroków

Oto pięć prostych kroków, które możesz wykonać, aby stworzyć odpowiednią agendę spotkania dla swojego zespołu:

1. Ustalenie typu spotkania

Niepoinformowanie zespołu o rodzaju spotkania w którym będą uczestniczyć, może powodować wiele nieporozumień.

Wyobraźmy sobie członka zespołu, który uczestniczy w zwykłym spotkaniu tylko po to, by dowiedzieć się, że to jego ocena wyników .

Zgroza!

Aby uniknąć zaskoczenia ludzi, upewnij się, że wszyscy wiedzą, czego dotyczy spotkanie.

Spotkania mogą mieć kilka różnych typów, w tym:

Spotkanie zespołu: zwane również spotkaniem pracowników, są to okazje dla zespołu do omówienia różnych aspektów biznesowych

zwane również spotkaniem pracowników, są to okazje dla zespołu do omówienia różnych aspektów biznesowych Spotkanie zarządu: formalne spotkanie zarządu organizacji. Zazwyczaj odbywają się one w regularnych odstępach czasu w celu przeglądu wyników zespołu i kwestii politycznych

formalne spotkanie zarządu organizacji. Zazwyczaj odbywają się one w regularnych odstępach czasu w celu przeglądu wyników zespołu i kwestii politycznych Sesja wykonawcza: przeprowadzana przez członków zarządu regularnie przed rutynowymi spotkaniami zarządu

przeprowadzana przez członków zarządu regularnie przed rutynowymi spotkaniami zarządu Spotkanie cykliczne: codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne spotkania, które powtarzają się regularnie

codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne spotkania, które powtarzają się regularnie Spotkanie rozpoczynające projekt **Przeprowadzane na początku każdego nowego projektu w celu poinformowania zespołu o celach projektu, rezultatach i harmonogramach

Spotkanie burzy mózgów: wykorzystywane do opracowania nowego pomysłu z zespołami w sprzyjającej sesji burzy mózgów

wykorzystywane do opracowania nowego pomysłu z zespołami w sprzyjającej sesji burzy mózgów Spotkanie z informacją zwrotną: służy do zebrania konstruktywnej informacji zwrotnej od zespołu na temat nowych projektów i procesów

służy do zebrania konstruktywnej informacji zwrotnej od zespołu na temat nowych projektów i procesów Spotkanie Agile : Specjalne spotkanie wykorzystywane do prowadzenia hiper-koncentrycznych dyskusji dla zwinnych zespołów w celu przeprowadzania przeglądów sprintów, dzielenia się cennymi informacjami o projekcie, opiniami klientów,aktualizacje projektu, itp.

Spotkanie Scrum: wykorzystuje agendę spotkania scrumowego, która może obejmować planowanie sprintu, codzienne standupy, udoskonalanie rejestru produktu, przeglądy sprintu itp.

Spotkanie retrospektywne: odbywające się po zakończeniu projektu w celu omówienia tego, co poszło dobrze, a co nie

odbywające się po zakończeniu projektu w celu omówienia tego, co poszło dobrze, a co nie Spotkanie wdrożeniowe Spotkania wdrożeniowe: pomagają nowym pracownikom zrozumieć oczekiwania zawodowe w ich środowisku pracy

pomagają nowym pracownikom zrozumieć oczekiwania zawodowe w ich środowisku pracy Spotkania komitetów: pomagają podgrupie członków zespołu z firmy utworzyć komitet w celu realizacji dowolnej specjalnej funkcji.

2. Określ cel spotkania

jakie są najważniejsze powody, dla których organizujesz spotkanie ze swoim zespołem?

czy chcesz poinformować ich o projekcie? Czy chcesz poznać ich opinie na jakiś temat?

Wyraźne określenie celu spotkania daje zespołowi przewagę nad tym, co go czeka. Przynajmniej będą wiedzieć, czy przynieść ze sobą raport z projektu lub piwo na spotkanie.

3. Określanie konkretnych tematów spotkań

Gdy masz już jasny cel spotkania, przygotuj listę tematów dyskusji, które chcesz, aby Twój zespół omówił.

Zdradzimy ci nasz sekret, dzięki któremu twoje spotkania będą bardziej angażujące.

Upewnij się, że wybierasz tematy dyskusji, które dotyczą każdego uczestnika spotkania.

W ten sposób wszyscy członkowie zespołu będą chcieli uczestniczyć w dyskusji.

4. Przydziel czas na omówienie każdego tematu

Spotkania są kosztowne i mogą być trudne do zorganizowania. Są one produktywne tylko wtedy, gdy można efektywnie wykorzystać czas.

Dlatego ważne jest, aby przeznaczyć określoną ilość czasu na omówienie każdego tematu spotkania. W ten sposób unikniesz błądzenia i poświęcania całego dostępnego czasu na jeden temat.

Korzystanie z agendy zgody to kolejna sztuczka pozwalająca zaoszczędzić czas podczas spotkań. Agenda zgody grupuje powtarzające się tematy dyskusji w jeden punkt porządku obrad, który można łatwo skreślić.

Środki te sprawią, że spotkania nie staną się czasochłonne i nie zapchają kalendarza.

5. Dołącz listę niezbędnych dokumentów

Załóżmy, że organizujesz spotkanie ze swoim interesariuszami projektu .

Jednym ze sposobów na zwiększenie produktywności spotkania jest udostępnienie wszystkich dokumentów projektowych za pośrednictwem agend spotkań zespołu przed spotkaniem.

Pomyśl o tym jak o jednym z zadań przed czytaniem, o które nauczyciel poprosiłby cię w szkole. ta praktyka ustawia właściwy kontekst dla każdego uczestnika spotkania i daje mu możliwość wniesienia wkładu w dyskurs.

Teraz, gdy już wiesz, co robić, spójrzmy na kilka przykładów agendy spotkania, aby zobaczyć, jak te kroki wyglądają w akcji.

Jak używać AI do tworzenia agend spotkań

Sztuczna inteligencja (AI) może znacznie usprawnić zarządzanie spotkaniami, zmieniając każde spotkanie w wydajne i produktywne doświadczenie. Integrując sztuczną inteligencję z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp Brain zespoły mogą wykorzystać automatyzację do obsługi rutynowych zadań i zwiększenia produktywności spotkań. Oto jak sztuczna inteligencja może pomóc:

Agendy spotkań oparte na sztucznej inteligencji : Możliwości sztucznej inteligencji ClickUp mogą tworzyć spersonalizowane agendy spotkań w oparciu o role uczestników, poprzednie notatki ze spotkań i bieżące wymagania projektowe. Analizując wcześniejsze notatki i cele spotkania, sztuczna inteligencja może pomóc zapewnić, że każde spotkanie obejmuje wszystkie krytyczne punkty bez pominięcia żadnego z nich.

: Możliwości sztucznej inteligencji ClickUp mogą tworzyć spersonalizowane agendy spotkań w oparciu o role uczestników, poprzednie notatki ze spotkań i bieżące wymagania projektowe. Analizując wcześniejsze notatki i cele spotkania, sztuczna inteligencja może pomóc zapewnić, że każde spotkanie obejmuje wszystkie krytyczne punkty bez pominięcia żadnego z nich. Smart Summarization : Po spotkaniu,Sztuczna inteligencja może skondensować godziny notatek z dyskusji w zwięzłe, przydatne podsumowania. Ta funkcja umożliwia uczestnikom szybkie zapoznanie się z istotą spotkania i przejrzenie wszelkich punktów, które mogli pominąć, zapewniając, że wszyscy są zgodni i poinformowani.

: Po spotkaniu,Sztuczna inteligencja może skondensować godziny notatek z dyskusji w zwięzłe, przydatne podsumowania. Ta funkcja umożliwia uczestnikom szybkie zapoznanie się z istotą spotkania i przejrzenie wszelkich punktów, które mogli pominąć, zapewniając, że wszyscy są zgodni i poinformowani. Instant Action Items Creation: ClickUp AI może identyfikować potencjalne zadania z notatek i automatycznie tworzyć elementy działań w ClickUp. To płynne przejście od dyskusji do wykonania oznacza, że działania następcze są jasne, określone w czasie i mniej prawdopodobne, że zostaną przeoczone lub zapomniane.

Osadzenie sztucznej inteligencji w procesach spotkań nie tylko oszczędza czas, ale także poprawia jakość spotkań. Pomaga utrzymać koncentrację, śledzić postępy w realizacji celów i wspierać kulturę odpowiedzialności poprzez automatyzację rutynowych, ale kluczowych aspektów zarządzania spotkaniami.

Przykłady agendy spotkania zespołu

Oto kilka prostych przykładów agendy spotkania:

Spotkanie zespołu projektowego

Data: 02/07/24

Czas: 09:00 - 09:45

Uczestnicy spotkania: @SpongeBob, @Patrick, @Mr.Krabs, @Squidward

Cel spotkania:

Opracowanie nowej strony internetowej dla referencji produktów

Agenda

a. Przed spotkaniem:

Każdy uczestnik musi zapoznać się z dokumentem dotyczącym referencji produktów

b. Tematy dyskusji:

Zapoznanie się z dokumentem dotyczącym referencji produktów (10 min)

Omówienie treści, które mają znaleźć się na stronie internetowej (10 min, @Nazwisko)

Przedstawienie przykładowych projektów strony internetowej (15 min, @Name)

Podziel się sugestiami i zagłosuj naprojekt strony internetowej (10 min)

c. Punkty działania:

Stworzenie osi czasu dla rezultatów projektu - @SpongeBob

Udostępnienie pierwszej wersji projektu strony internetowej - @Patrick

Harmonogram istworzyć plan podróży na drugie spotkanie w celu sfinalizowania projektu - @Mr.Krabs

Cotygodniowe spotkanie zespołu ds. sprzedaży

Data: 04/14/24

Czas: 02:00 pm - 02:45 pm

Uczestnicy spotkania: @Alice, @Bob, @Charlie, @Dana

Cel spotkania:

Ocena tygodniowych wyników sprzedaży i omówienie strategii ich poprawy

Agenda

a. Przed spotkaniem:

Każdy uczestnik powinien zaktualizować CRM o najnowsze dane dotyczące sprzedaży

b. Tematy dyskusji:

Przegląd tygodniowych danych dotyczących sprzedaży i trendów (15 min)

Omówienie przeszkód wi rozwiązania (10 min, @Alice)

Strategie burzy mózgów dla nadchodzącej kampanii sprzedażowej (10 min, @Bob)

Ustalenie celów na następny tydzień (10 min)

c. Elementy działań:

Sporządzenie raportu tygodniowych wskaźników sprzedaży - @Charlie

Opracowanie wstępnego planu kampanii sprzedażowej - @Dana

Zorganizowanie sesji szkoleniowej na temat nowego oprogramowania sprzedażowego - @Alice

Miesięczne spotkanie planistyczne HR

Data: 04/21/24

Czas: 11:00 - 12:00

Uczestnicy spotkania: @Emma, @Liam, @Noah, @Olivia

Cel spotkania:

Zaplanowanie działań HR na następny miesiąc i aktualizacja bieżących inicjatyw pracowniczych

Porządek obrad

a. Przed spotkaniem:

Przeglądopinie pracowników z poprzedniego miesiąca

b. Tematy dyskusji:

Analiza wyników badania satysfakcji pracowników (20 min)

Aktualizacja statusu bieżących działań rekrutacyjnych (15 min, @Emma)

Plan pracownika działania angażujące pracowników na następny miesiąc (15 min, @Noah)

Omówienie aktualizacji polityki HR (10 min)

c. Punkty działania:

Wdrożenie zmian w oparciu o opinie pracowników - @Liam

Sfinalizowanie harmonogramu i procesu rekrutacji - @Olivia

Przygotowanie harmonogramu nadchodzących działań angażujących - @Emma

Powyższe przykłady powinny dać ci wyobrażenie o tym, jak chcesz zaprojektować agendę spotkania. Aby pomóc ci dalej, spójrzmy na niektóre szablony agendy spotkania z najpopularniejszych narzędzia do spotkań online .

16 szablonów agendy spotkania zespołu

Oto 16 szablonów agendy spotkania, których możesz użyć do stworzenia kolejnej agendy:

1. Szablon tygodniowego spotkania 1 na 1 od ClickUp

Zachowaj wszystkie swoje agendy, elementy działań i informacje zwrotne w jednym zorganizowanym miejscu dzięki temu tygodniowemu szablonowi spotkań 1 na 1 od ClickUp

2. Szablon agendy spotkania zespołu All hands by ClickUp

3. Szablon agendy spotkania Scrum od ClickUp

4. Szablon agendy notatek ze spotkania od ClickUp

5. Projekt szablon post mortem by ClickUp

6. Szablon protokołu spotkania od ClickUp

7. Szablon spotkania retrospektywnego burzy mózgów według ClickUp

8. Szablon agendy spotkania zespołu przez Meeting Booster

11. Szablon pulpitu spotkań od ClickUp

Kto korzysta z agendy spotkania?

Jeśli chodzi o planowanie spotkania, stworzenie dokładnej i dobrze zorganizowanej agendy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego przebiegu spotkania i osiągnięcia jego celów. Oto niektóre z kluczowych korzyści płynących z korzystania z agendy spotkania:

Wyeliminuj stres z życia zawodowego dzięki agendom spotkań zespołu

Skuteczna agenda spotkania sprawi, że

współpracę w zespole

wydaje się być bułką z masłem.

A gdy współpraca staje się łatwa, zespół może skupić się na zwiększeniu produktywności i pobudzeniu kreatywności.

Z pomocą narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, pisanie skutecznych agend spotkań i zarządzanie spotkaniami są łatwiejsze niż kiedykolwiek!

ClickUp pozwala dokumentować każde spotkanie, zarządzać agendami, zapisywać efektywne protokoły ze spotkań , przypisywać komentarze do zespołu i wiele więcej.

