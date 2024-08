Przetestowaliśmy 10 najlepszych protokołów i notatek ze spotkań w 2024 roku

Skuteczna komunikacja i współpraca mają kluczowe znaczenie dla wydajności zespołu. W tym kontekście protokoły ze spotkań stały się niezbędnym narzędziem, które może usprawnić dyskusje i wesprzeć wspólny postęp.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, kierownikiem projektu, czy liderem zespołu, wartość protokoły ze spotkań zapewnia ustrukturyzowane środki do prowadzenia znaczących rozmów i osiągania konkretnych wyników.

W tym przewodniku omówimy 10 najlepszych programów do protokołowania spotkań, które umożliwiają tworzenie wspólnych programów spotkań, konsolidację informacji zwrotnych ze spotkań w czasie rzeczywistym i nie tylko!

**Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do protokołowania spotkań?

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania spotkaniami ułatwia tworzenie i udostępnianie notatek. Podczas gdy różne programy do protokołowania spotkań opisane w tym artykule mają unikalne zalety, wszystkie mają następujące kluczowe funkcje, które wyróżniają je spośród innych dostępnych narzędzi:

Elastyczność: Żadne dwa spotkania nie są takie same. Dzięki odpowiedniemu narzędziu można dostosować szablon notatki i protokołu do własnych potrzeb i rodzaju prowadzonego spotkania

Żadne dwa spotkania nie są takie same. Dzięki odpowiedniemu narzędziu można dostosować szablon notatki i protokołu do własnych potrzeb i rodzaju prowadzonego spotkania Łatwość obsługi: Nie każdy protokolant będzie ekspertem w danym narzędziu. Im łatwiej jest sporządzać notatki, przydzielać zadania i tworzyć działania następcze, tym lepiej

Nie każdy protokolant będzie ekspertem w danym narzędziu. Im łatwiej jest sporządzać notatki, przydzielać zadania i tworzyć działania następcze, tym lepiej Standaryzacja: Oprogramowanie do protokołowania spotkań powinno pomóc w stworzeniu standardowego protokołu sporządzania notatek na spotkaniach, zwłaszcza w przypadku zarządzaniazespołami o różnych funkcjach *Edycja w czasie rzeczywistym: Nowoczesne narzędzia do współpracy pozwalają na robienie notatek podczas spotkania i jednoczesną pracę wielu redaktorów nad dokumentem bez zamieszania

Oprogramowanie do protokołowania spotkań powinno pomóc w stworzeniu standardowego protokołu sporządzania notatek na spotkaniach, zwłaszcza w przypadku zarządzaniazespołami o różnych funkcjach *Edycja w czasie rzeczywistym: Nowoczesne narzędzia do współpracy pozwalają na robienie notatek podczas spotkania i jednoczesną pracę wielu redaktorów nad dokumentem bez zamieszania Możliwość udostępniania: Prawdopodobnie będziesz chciał udostępnić wcześniejsze spotkania interesariuszom w celuprzejrzystości projektu *Integracje: Oczywiście, możesz używać swojego oprogramowania do robienia notatek. Ale jeszcze lepiej jest, gdy te notatki można zintegrować bezpośrednio z innymi narzędziami, takimi jakwymagania projektu iplany komunikacji ## 10 programów do protokołowania spotkań do wykorzystania w 2024 roku

1.

ClickUp - Najlepsze dla protokołów ze spotkań opartych na AI

Podsumowywanie notatek ze spotkań, wyszukiwanie konkretnych informacji i automatyzacja zadań manualnych dzięki ClickUp Brain

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności zaprojektowana dla Teams i branż każdej wielkości, aby pozostać w połączeniu, pracować razem i skutecznie się komunikować.

Wybieraj spośród tysięcy gotowych szablonów, aby organizować protokoły z poprzednich spotkań i komunikację związaną ze spotkaniami w jednym dokumencie z wieloma podstronami. The Szablon protokołu spotkania ClickUp to świetne miejsce do rozpoczęcia robienia notatek i osadzania stron internetowych, arkuszy kalkulacyjnych, wideo i innych multimediów w celu udostępniania kontekstu.

Szablon protokołu ze spotkania ClickUp

Użyj innych narzędzia do zarządzania projektami w platformie, takich jak ClickUp AI, do tworzenia zawartości, generowania podsumowań i tworzenia elementy akcji aby przyspieszyć swój cykl pracy!

Najlepsze funkcje ClickUp:

OdsyłaczFunkcja Notatnika ClickUp pomaga organizować notatki z poprzednich spotkań, listy kontrolne i zadania oraz uzyskiwać do nich dostęp z jednego miejsca na dowolnym urządzeniu

FunkcjaFunkcja ClickUp Docs jest idealna dla bardziej szczegółowych notatek i dokumentów, takich jak agenda spotkania, które wymagają wielu redaktorów i łatwego udostępniania

UżyjClickUp Brain do podsumowywania notatek ze spotkań w protokołach i wyciągania spostrzeżeń i elementów działań za pomocą AI

Protokoły ze spotkań można zintegrować z projektami, łącząc je z zadaniami, aby były dostępne dla wszystkich interesariuszy

Szeroka biblioteka szablonów i rozszerzona baza wiedzy sprawiają, że ustawienie protokołu ze spotkania jest proste i nieskomplikowane

Integracja z Kalendarzem Google, Dokumentami Google, Zoomem, Slackiem i tysiącami innych aplikacji do pracy

Limity ClickUp:

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Bogaty zestaw funkcji może utrudniać naukę niektórym użytkownikom

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Fellow - dobra do integracji z innymi aplikacjami

Via Kolega Fellow został zaprojektowany jako wszechstronny oprogramowanie do zarządzania spotkaniami które pozwala użytkownikom na ustawienie grup i spotkania 1:1 , tworzyć agendy i zarządzać nimi oraz sporządzać i udostępniać notatki.

Większość oprogramowania wykorzystuje szablony, dzięki czemu łatwiej jest zarządzać powtarzającymi się spotkaniami. Twórcy narzędzia zaprojektowali je z myślą o zwiększeniu zaangażowania w trakcie i po spotkaniach, aby zwiększyć wydajność całego zespołu.

Inne najlepsze funkcje:

Wszechstronny system kalendarza, który ułatwia zarządzanie zarówno pojedynczymi spotkaniami, jak i całymi ustawieniami i seriami

System agendy oparty na współpracy, który umożliwia wszystkim uczestnikom spotkania dodawanie do agendy, zwiększając ich własność i zaangażowanie w spotkanie

Zarządzanie powtarzającymi się spotkaniami, które przenosi agendy i niekompletne zadania do przyszłych działań następczych

Szybka krzywa uczenia się, która pozwala użytkownikom rozpocząć korzystanie z funkcji w zaledwie kilka minut po zarejestrowaniu się

Inne limity:

Niewiele funkcji udostępniania plików, co utrudnia wyjście poza proste notatki i nagrania spotkań po fakcie

Brak integracji z większym pakietem do zarządzania projektami lub wydajnością, co oznacza, że zadania związane ze spotkaniami pozostają odizolowane od tych spotkań

Inne ceny:

Free

Pro: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Business: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje:

G2: 4,7/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

3. FreJun - Dobry do automatyzacji

Via FreJun W swoim rdzeniu FreJun jest wywołaniem oprogramowanie do automatyzacji dla organizacji, które chcą usprawnić swoje połączenia wychodzące. Ale jego funkcje nadają się również do przechowywania minut, dzięki automatyzacji połączeń transkrypcjom i analizom AI.

Najlepsze funkcje FreJun:

Automatyzacja transkrypcji rozmów ułatwia prowadzenie protokołów i tworzenie elementów działań po fakcie

Funkcja spotkań AI zapewnia organizacji głębszy wgląd w rozmowy i spotkania

Rozszerzenie do Chrome umożliwia korzystanie z FreJun bez konieczności wchodzenia do dedykowanego interfejsu

Chwalony w recenzjach użytkowników za łatwość obsługi, co oznacza, że nowi członkowie Teams mogą szybko rozpocząć pracę

Limity FreJun:

Nie jest to tradycyjne oprogramowanie do protokołowania spotkań, co ogranicza użyteczność dla organizacji, które chcą go używać głównie do wewnętrznych podsumowań rozmów i elementów działań

Niektóre sporadyczne problemy z siecią mogą powodować niewielkie opóźnienia, które utrudniają prowadzenie protokołów w czasie rzeczywistym

Ceny FreJun:

Standard: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $21/miesiąc za użytkownika

$21/miesiąc za użytkownika Dodatek do transkrypcji połączeń: 3 USD za godzinę połączenia

Oceny i recenzje FreJun:

G2: 4.9/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 70 recenzji)

4. Magic Minutes - dobre do samodzielnego protokołowania spotkań

Via Magiczne minuty Szukasz jeszcze bardziej ukierunkowanego oprogramowania do protokołowania spotkań? Jeśli tak, to Magic Minutes (prawie) spełnia obietnicę swojej nazwy. Nie jest to magia, ale do zrobienia jest blisko. Jest to świetne narzędzie, jeśli chcesz, aby uczestnicy spotkania, protokoły ze spotkań i kolejne kroki były zorganizowane w jednej przestrzeni.

Najlepsze funkcje Magic Minutes:

Uproszczony ekran przeglądu spotkań pozwala zobaczyć wszystkie zaplanowane i poprzednie spotkania, wraz z uczestnikami i agendami

Prosty redaktor tekstu z możliwością edycji w czasie rzeczywistymmożliwości robienia notatek i nagrywania protokołów

Funkcja zadań pozwala na przypisanie ich do uczestników spotkania i zawiera przypomnienia e-mail o niekompletnych elementach działań

Funkcje żądania informacji pomagają organizatorowi spotkaniazebrać razem dokumenti informacje od każdego uczestnika przed spotkaniem

Magiczne limity protokołów:

Możliwość przesyłania tylko plików PDF

Ograniczone integracje, które mogą utrudnić włączenie Magic Minutes do większego planu pracy

Ceny Magic Minutes:

Free

Premium: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika 10+ Teams: $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Magic Minutes:

G2: N/A

Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

5. Evernote - Dobry do robienia notatek

Via Evernote Evernote to narzędzie do zwiększania wydajności które pomaga przechwytywać notatki ze spotkań i projektów. Prosta struktura pozwala przekształcić stos pojedynczych notatek w bardziej wydajny, zorganizowany wirtualny system archiwizacji notatek i protokołów ze spotkań.

Dzięki Evernote możesz przechwytywać i zarządzać pomysłami , projektami, wspomnieniami i listami do zrobienia, aby nic nie umknęło. Twórz notatki, załączaj dokumenty, skanuj obrazy, twórz notatki głosowe lub twórz klipy z Internetu. Organizuj wszystko, od dużych projektów po osobiste chwile, w jednym miejscu, dostępnym na komputerze, tablecie lub telefonie - nawet w trybie offline.

Najlepsze funkcje Evernote:

Łączenie pisemnych notatek z notatkami głosowymi, zeskanowanymi obrazami i plikami z sieci

Integracja między urządzeniami, w tym komputerem, tabletem i telefonem - można nawet dołączyć odręczne notatki

Szybkie wyszukiwanie poprzednich notatek, zadań i minut dzięki potężnej wyszukiwarce z obsługą AI

Przeszukiwanie rozszerzonej biblioteki szablonów dla różnych typów notatek i spotkań

Limity Evernote:

Stosunkowo wysoka cena w porównaniu z innymi programami z tej listy, zwłaszcza w przypadku wybrania opcji współpracy Teams

Nie nadaje się do zarządzania spotkaniami w przedsiębiorstwach ze względu na ograniczony dostęp do notatek i plików podczas pracy w trybie offline

Ceny Evernote:

Free

Personal: $10.83/miesiąc za użytkownika

$10.83/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $14.17/miesiąc na użytkownika

$14.17/miesiąc na użytkownika Teams: $24.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Evernote:

G2: 4,4/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 8,000 recenzji)

Check out these Alternatywy dla Evernote_ !

6. Beenote - Dobra notatka do planowania spotkań

Via Beenote Beenote szczyci się tym, że pomaga swoim użytkownikom w prowadzeniu bardziej zorganizowanych i wydajnych spotkań poprzez łatwe tworzenie agendy, protokołów i rozbudowane integracje, które włączają narzędzie do większego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Beenote:

Funkcje współpracy w ramach agendy spotkania pomagają uczestnikom w ustalaniu tematów przed spotkaniem

Notatki, decyzje i dalsze zadania automatycznie kompilują się w kompleksowe protokoły, które można udostępniać innym interesariuszom

Rozszerzenie integracji z Microsoft Teams, Office 365 i obszarem roboczym Google dla szerszej współpracy

Zaawansowane rozwiązania dla zarządów i komitetów w celu poprawy zarządzania w bardziej formalnych aplikacjach

Benote limits:

Złożony interfejs, który może być trudny w obsłudze dla nowych użytkowników

Podstawowa analityka, która utrudnia uzyskanie szerszego wglądu w spotkania

Ceny Beenote:

Beenote 1: $8.67/miesiąc dla jednego użytkownika

$8.67/miesiąc dla jednego użytkownika Beenote 10: $4.60/miesiąc za użytkownika dla maksymalnie 10 użytkowników

$4.60/miesiąc za użytkownika dla maksymalnie 10 użytkowników Beenote 30: $3/miesiąc za użytkownika dla maksymalnie 30 użytkowników

$3/miesiąc za użytkownika dla maksymalnie 30 użytkowników Beeboard: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Beeote:

G2: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (2+ recenzji)

7. MeetingBooster - Dobry do szyfrowanego przechowywania

Via MeetingBooster Większość profesjonalistów wie, że czas potrzebny na spotkania jest znacznie większy niż czas poświęcony na dyskusję. MeetingBooster uczynił swoją misją skrócenie tego dodatkowego czasu, oszczędzając ponad 100 minut na każde zorganizowane spotkanie.

Najlepsze funkcje MeetingBooster:

Rozszerzony redaktor agendy spotkania z szablonami i zadaniami przed spotkaniem, aby przygotować wszystkich z wyprzedzeniem

Karty notatek dla uczestników spotkania do śledzenia dyskusji i wniosków

Zautomatyzowany edytor protokołów, który formatuje notatki w standardowy format do wysłania e-mailem do uczestników

Ulepszona analityka spotkań i mechanizmy informacji zwrotnej w celu poprawy spotkań w czasie

MeetingBooster ograniczenia:

Początkowe ustawienia mogą być nieco trudne

Brak funkcji udostępniania własności spotkania wielu uczestnikom

Ceny MeetingBooster:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje MeetingBooster:

G2: 4.5/5 (2+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (5+ recenzji)

8. Tactiq - Dobry do nagrywania i transkrypcji

Via Tactiq Dzięki Tactiq możesz automatycznie nagrywać i transkrybować dowolne spotkania i rozmowy. Funkcja oparta na AI przekształca te transkrypcje w zwięzłe notatki, protokoły i dalsze agendy.

Najlepsze funkcje Tactiq:

Integracja z większością głównych programów do obsługi spotkań, w tym Zoom, MS Teams i Google Meet

Automatyzacja identyfikacji mówców upraszcza działania po spotkaniu

92% wskaźnik dokładności transkrypcji spotkań

Jedna z najbardziej przystępnych cenowo opcji na tej liście, dzięki zryczałtowanej ocenie i darmowej opcji

Limity Tactiq:

Wąskie skupienie się na transkrypcji oznacza, że inne funkcje, takie jak zadania uzupełniające i kompleksowe elementy agendy spotkania, nie są dostępne

Czasami niestandardowa obsługa klienta

Ceny Tactiq:

Free

Pro: $8/miesiąc

$8/miesiąc Business: $16/miesiąc

Oceny i recenzje Tacatiq:

G2: 4.2/5 (5+ recenzji)

Capterra: 4.2/5 (4+ recenzji)

9. MeetingKing - Dobry do agend spotkań

Via MeetingKing MeetingKing wyróżnia się prostotą jako oprogramowanie do protokołowania spotkań. Jego wartość koncentruje się powoli na usprawnianiu agendy spotkań , notatki i protokoły. Obejmuje to integrację z Kalendarzem Outlook i Kalendarzem Google, wraz z prostymi funkcjami współpracy, aby wszyscy uczestnicy spotkania byli na tej samej stronie.

Najlepsze funkcje MeetingKing:

Prosta funkcja eksportu umożliwia dodawanie zadań po spotkaniu do folderu narzędzia do zarządzania projektami * Narzędzie do automatyzacji zarządzania spotkaniami zamienia improwizowanenotatki ze spotkań w formalne, profesjonalne protokoły ze spotkań

Funkcja komentowania pozwala wszystkim uczestnikom na płynną współpracę

Uczestnicy spotkania mogą tworzyć darmowe konta, aby dodawać komentarze i zakończyć zadania, więc wystarczy zapłacić tylko organizatorom spotkania

MeetingKing ograniczenia:

Dokumenty są załączone do agend spotkań, ale nie ma scentralizowanej sekcji zasobów

Ceny grupowe są mniej elastyczne budżetowo niż ceny za użytkownika

Ceny MeetingKing:

Pro Single: $9.95/miesiąc

$9.95/miesiąc Pro Small: $39.95/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników

$39.95/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników Pro Medium: $64.95/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

$64.95/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Pro Large: $124.95/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników

Oceny i recenzje MeetingKing:

G2: 4.5/5 (5+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (3+ recenzji)

10. Tadum - Dobry na cykliczne spotkania

Via Tadum Aplikacja Tadum, stworzona specjalnie z myślą o powtarzających się spotkaniach, ma na celu uporządkowanie chaosu otaczającego przeciętny dzień pracy. Dzięki automatyzacji tworzenia agendy i protokołów ze spotkań, członkowie zespołu są na bieżąco, a jednocześnie proste zarządzanie zadaniami zwiększa odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych osób.

Najlepsze funkcje Tadum:

Łatwa data powstania, z niekompletnymi elementami z poprzedniego spotkania, automatycznie przenoszonymi do przodu

Dynamiczne tworzenie protokołów tylko do odczytu, które łączą notatki, komentarze i elementy agendy w profesjonalny pakiet

Integracja w czasie rzeczywistym na wielu urządzeniach, w tym komputerach, laptopach i telefonach

Umyślna prostota, która pozwala członkom na rozpoczęcie pracy w ciągu kilku minut

Tadum limit:

Brak aktualnych integracji z innym oprogramowaniem do zarządzania pracą

Bardziej nadaje się do nieformalnych spotkań niż spotkań zarządu lub Tablicy

Ceny Tadum:

Członek: $9/miesiąc

$9/miesiąc Współpracownik: $0/miesiąc

Oceny i recenzje Tadum:

G2: 5/5 (1+ recenzji)

Capterra: 5/5 (3+ opinii)

Prowadzenie lepszych notatek ze spotkań dzięki oprogramowaniu Meeting Minutes

Pomimo nazwy, nie musisz zapisywać każdej minuty spotkania w protokole. Termin ten pochodzi od łacińskiego minuta scriptura, co oznacza małe notatki.

Jego celem jest szybkie skondensowanie spotkania do najważniejszych punktów, przy użyciu jak najmniejszej liczby słów.

Samo w sobie jest to sztuką. Jest to jednak znacznie łatwiejsze, gdy ma się u boku odpowiednie oprogramowanie.

Wyobraź sobie, o ile łatwiejsze może być sporządzanie notatek dzięki narzędziu, które upraszcza ten proces i umożliwia przekształcanie wniosków w zadania, udostępnianie protokołów i załączanie ich do większych projektów.

I tu właśnie wkracza ClickUp. Intuicyjne szablony spotkań i funkcja Docs są częścią większego oprogramowania do zarządzania pracą, dzięki czemu idealnie nadają się do rozpoczęcia zapisywania ważnych notatek.

Co najlepsze, z platformy można korzystać za darmo przez cały czas. Załóż konto ClickUp już dziś aby rozpocząć odkrywanie!