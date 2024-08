10 Szablonów i przykładów protokołów spotkań dla Word i ClickUp

Wszyscy tam byliśmy. Kiedy osiągnąłeś swój limit i nie możesz sobie przypomnieć kolejnych kroków, o które prosił Barb w swoim ostatnim wirtualnym spotkaniu .

To uczucie uderza jak tona cegieł, zawsze w najgorszych momentach - w połowie prezentacji lub zaraz po wylogowaniu się w stylu "co się właśnie stało". Na szczęście nie ma powodu do paniki, ponieważ rozwiązanie jest proste: sprawdź protokół ze spotkania!

Spotkania są kluczowym elementem miejsca pracy i stanowią około 15% czasu pracy każdego pracownika całkowitego czasu spędzonego w organizacji . To prawie cały dzień pracy!

Bez niezawodnego oprogramowanie do śledzenia protokołów ze spotkań teams mogą stracić możliwość śledzenia rozmów krytycznych dla rozwiązania głównych problemów nękających firmę. Dokładne rejestrowanie tego, co dzieje się podczas tych spotkań, to inwestycja w przyszłe zdrowie, funkcję i efektywność zespołu.

Wciąż jednak pozostaje ważne pytanie: _Jak prawidłowo sporządzać protokoły ze spotkań? I tu właśnie wkraczamy my! 💪🏼

Pod koniec tego wpisu będziesz mieć solidną wiedzę na temat pisania protokołów ze spotkań i 10 szablonów protokołów ze spotkań z możliwością dostosowania do ClickUp, Excel i Word, aby informować swój zespół na bieżąco.

Załóż okulary z niebieskim światłem, otwórz cyfrowy notatnik i podążaj za nami!

Czym są protokoły ze spotkań?

Protokoły ze spotkań (określane również jako minutes of meeting lub MOM) są pisemną dokumentacją tego, co dzieje się podczas spotkania, dzięki czemu wszyscy zaangażowani - niezależnie od tego, czy brali w nim udział, czy nie - mają jasny zapis.

Są one doskonałym narzędziem dla organizacji, które spotykają się regularnie w związku z wydarzeniami takimi jak spotkanie rozpoczynające projekt lub aktualizację statusu. Zrobione poprawnie, służą jako okno do wcześniejszych dyskusji, pomagając powrócić do pomysłów i ułatwiając rozwiązywanie problemów.

Informacje te stanowią również szybki sposób dla osób na wyższych stanowiskach, aby być na bieżąco z ważnymi zmianami. A jeśli któryś z członków przegapił zaproszenie, może odnieść się do protokołu i skontaktować się z odpowiednią osobą w celu uzyskania dalszych pytań lub komentarzy.

Ale naszym osobistym ulubionym sposobem wykorzystania protokołów ze spotkań jest wyróżnienie zespołu. Jeśli klient pochwali twoją pracę nad projektem - zostanie to odnotowane w protokole! Kto nie kocha zdrowego morale w zespole? 👏

Ostateczna kopia jest następnie sprawdzana pod kątem błędów lub literówek i wysyłana do wszystkich członków zespołu, w tym wszystkich, którzy przegapili spotkanie lub którzy mogliby skorzystać z wiedzy o tym, co się wydarzyło. Gwarantuje to, że każdy ma dostęp do ważnych informacji w odpowiednim czasie i zapobiega FOMO w pracy. 💞

Jak pisać protokoły ze spotkań

Protokoły ze spotkań różnią się w zależności od potrzeb zespołu, branży lub produktu, ale wszystkie powinny zawierać kilka kluczowych informacji:

Tytuł i temat spotkania

Data i godzina

Lista uczestników (imię i nazwisko, tytuł i organizacja)

Aprogram spotkania/kadencja* Krótkie podsumowanie każdego elementu dyskusji

Główne decyzje i elementy działań

Data następnego spotkania

Niektóre sekcje będą dłuższe niż inne. Tytuł, data i godzina nie powinny zajmować więcej niż linijkę, podczas gdy podsumowanie porządku obrad może zająć kilka akapitów. Uczestnicy i elementy działań powinny być zwięzłymi, wypunktowanymi listami.

Każda sekcja powinna być zgodna z agenda spotkania . Pomaga to czytelnikowi zrozumieć kolejność wydarzeń i łatwo przeskoczyć do lokalizacji konkretnego punktu! Potraktuj swoje protokoły ze spotkań jak notatki Sparka - są one łatwe do przyswojenia, ale nadal dają ci całą historię!

Jeśli poruszane są dodatkowe tematy, które nie były zaplanowane w porządku obrad, możesz utworzyć nową sekcję lub oznaczyć inną jako "otwarta dyskusja" lub "inne elementy", aby wskazać, że pojawił się problem, który nie był początkowo planowany.

Uchwycenie wszystkich tych informacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że notatki są wyczerpujące i dokładne. Dlatego zawsze należy zacząć od szablonu protokołu ze spotkania, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte. 🤓

Co to jest szablon protokołu ze spotkania?

Szablon protokołu ze spotkania to wstępnie sformatowany dokument, który zawiera wszystko, czego potrzeba do sporządzenia sensownego protokołu ze spotkania. Odpowiedni szablon pozwoli ci dodać kluczowe informacje, takie jak kto był obecny, początek i koniec spotkania, kluczowe punkty i wiele innych.

Ponadto, szablony protokołów ze spotkań współpracują z różnymi formatami oprogramowanie do współpracy nad dokumentami aby pomóc w ich edycji, niestandardowym dostosowaniu i ponownym wykorzystaniu podczas przyszłych spotkań.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Co składa się na dobry szablon protokołu ze spotkania?

Skuteczny szablon protokołu ze spotkania zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do wystarczającego udokumentowania wydarzeń ze spotkania. Korzystając z tego szablonu, powinieneś być w stanie uporządkować wszystkie szczegóły spotkania w przystępnym formacie, który będzie zrozumiały dla każdego.

Zanim jednak zaczniesz tworzyć własny szablon od podstaw lub zainwestujesz w pierwszy, który pojawi się podczas wyszukiwania, istnieje kilka istotnych funkcji, których należy szukać w skutecznym szablonie protokołu ze spotkania:

Funkcje współpracy umożliwiające edytowanie, komentowanie ioddelegowane zadania pomiędzy Teams

Elastyczne opcje udostępniania i uprawnień, aby upewnić się, że właściwe osoby mają dostęp do protokołów

Intuicyjne i bogate opcje stylizacji do odpowiedniego formatowania protokołów ze spotkań

Możliwość osadzania w dokumencie innych plików, multimediów, połączonych stron i obrazów

Najlepsze szablony protokołów ze spotkań będą kompatybilne lub wbudowane w preferowaną aplikację edycja dokumentów narzędzie. Dzięki temu możliwe jest zintegrowanie szablonu z innymi narzędziami do spotkań roboczych lub nawet platforma do wirtualnych spotkań! W tym przypadku upewnienie się, że szablon protokołu ze spotkania jest zgodny ze stosem technologii, jest kolejnym ważnym atutem.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Te elementy zapewnią, że każde spotkanie będzie wartościowe i że każdy wyjdzie z niego z potrzebnymi informacjami. W połączeniu z innymi materiałami ze spotkań i nagraniami, szablon protokołu ze spotkania będzie nieocenionym atutem w maksymalizacji wydajności każdego spotkania.

10 szablonów i przykładów protokołów ze spotkań

Poniższa lista 10 najlepszych szablonów protokołów ze spotkań dla ulubionych edytorów dokumentów pomoże ci znaleźć odpowiedni szablon na następną sesję burzy mózgów. Znajdź szczegółowe opisy szablonów i podział funkcji, a także uzyskaj dostęp do każdego szablonu bezpośrednio z tego artykułu!

1. Szablon protokołu ze spotkania od ClickUp

Szablon protokołu spotkania ClickUp

Szablon Szablon protokołu ze spotkania autorstwa ClickUp sprawia, że łatwiej niż kiedykolwiek jest zawrzeć wszystkie kluczowe szczegóły spotkania za pomocą jednostronicowego szablonu ClickUp Doc który można edytować, udostępniać i kopiować na przyszłe spotkania.

Ten szablon jest wstępnie sformatowany z oddzielnymi sekcjami na informacje ogólne, program spotkania, aktualizacje, ogłoszenia i inne. Jest również bardzo wizualny, z konfigurowalnymi funkcjami stylizacji, które umożliwiają dodawanie list kontrolnych, tabel, multimediów, danych i innych elementów, aby pomóc członkom w szybkim zapoznaniu się z protokołem.

Szczególnie w przypadku rutynowych spotkań z Teams, ten przyjazny dla początkujących szablon obejmuje wszystkie podstawy i jest świetnym punktem wyjścia dla tych, którzy są nowicjuszami w pisaniu protokołów ze spotkań w ogóle! Jeśli szukasz prostej, ale dokładnej struktury, która sprawi, że organizacja będzie wydajna - niezależnie od rodzaj spotkania -ten szablon dokumentu powinien być Twoim ulubionym.

2. Szablon protokołu ze spotkania autorstwa ClickUp

Ramowy szablon protokołu ze spotkania autorstwa ClickUp

Nie tylko Szablon ramowy protokołu ze spotkania autorstwa ClickUp przyjazny dla początkujących, łatwy do niestandardowego dostosowania i dokładny - istnieje również w ramach potężnej i opartej na współpracy funkcji ClickUp Docs, która umożliwia pracę wraz z zespołem dzięki edycji w czasie rzeczywistym.

Podsumuj ważne szczegóły swoich spotkań, w tym uczestników, elementy działań i linki do dodatkowych zasobów, z których wszystkie możesz wygodnie zorganizować jako oddzielne podstrony w dokumencie protokołu ze spotkania.

Możesz również użyć tego szablonu ramowego do śledzenia kluczowych wyciągniętych wniosków, wyników dla interesariuszy i zadań dla wyznaczonych członków zespołu, które zostaną zakończone w oparciu o wymienione elementy działań. Szczegółowość tego szablonu sprawia, że jest to idealne źródło informacji dla wszystkich, którzy są zaangażowani i znajdują się na tej samej stronie.

Dodawaj emotikony, obrazy, formaty i opcje stylizacji do natychmiastowa struktura notatek i wyróżnij swój tekst. Ponadto, możesz natychmiast udostępniać swój dokument za pośrednictwem adresu URL lub załączyć go do zadania, aby mieć do niego łatwy dostęp w dowolnym momencie. Czy wspomnieliśmy już, że dokumenty ClickUp są połączone bezpośrednio z Twoim cyklem pracy?

3. Szablon protokołu ze spotkania (MoM) od ClickUp

Szablon protokołu spotkania (MoM) od ClickUp

Przyjmując nieco inne podejście organizacyjne do protokołów, szablon Szablon protokołu ze spotkania (MoM) autorstwa ClickUp stosuje wstępnie utworzone zadanie do obszaru roboczego. Upraszcza to i standaryzuje tradycyjny proces sporządzania notatek poprzez uporządkowanie powtarzających się szczegółów i elementów działań w interaktywnym szablonie Lista .

W opisie tego zadania znajduje się przewodnik dla początkujących z opisem krok po kroku, jak korzystać z szablonu w najbardziej wydajny sposób. Będziesz mieć również dostęp do wielu Dokumenty pomocy aby w pełni wykorzystać inne kluczowe funkcje ClickUp, w tym podzadania , Pola niestandardowe , Listy kontrolne i nie tylko.

Oprócz opisu zadania, szablon ten automatycznie wypełnia cztery podzadania do śledzenia frekwencji, elementów następnego spotkania, rozwiązywania bieżących problemów i widoku agendy spotkania z tego tygodnia. Aby dokładnie sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały omówione, protokolant może skorzystać z listy kontrolnej oceny po spotkaniu, aby określić, czy spotkanie zakończyło się powodzeniem w oparciu o jego cele.

4. Szablon protokołu ze spotkania rady dyrektorów od ClickUp

Szablon protokołu ze spotkania zarządu firmy ClickUp

Wymagania dotyczące protokołów ze spotkań mogą się różnić, jeśli chodzi o Teams z różnych branż i przypadków użycia. Na szczęście ClickUp oferuje mnóstwo szablonów, aby sprostać temu wyzwaniu! Zaczynając od szablonu Szablon protokołu ze spotkania zarządu firmy ClickUp .

Podobnie jak inne szablony w tym przewodniku, ten szablon protokołu ze spotkania umożliwia rejestrowanie i etykietowanie wszystkich uczestników, wraz z porządkiem obrad i elementami działania. Tablica może jednak mieć specyficzne oczekiwania, które różnią się od typowego spotkania, a ten szablon to rozumie - więc masz również możliwość rejestrowania wyników głosowania dla każdego elementu działania i dostarczania notatek ze spotkania na wysokim poziomie.

Możesz również szybko udostępnić dokument wszystkim kluczowym graczom za pomocą przycisku "Udostępnij dokument" w ClickUp!

5. Szablon protokołu spotkania dotyczącego zarządzania projektami od ClickUp

Szablon protokołu spotkania dotyczącego zarządzania projektami od ClickUp

Szablon Szablon protokołu ze spotkania dotyczącego zarządzania projektami autorstwa ClickUp pomoże Ci w pełni wykorzystać spotkania dotyczące zarządzania projektami z zakończoną listą elementów w konfigurowalnym zadaniu ClickUp.

Możesz zacząć korzystać z tego szablonu jeszcze przed spotkaniem inaugurującym projekt, z wyznaczonymi sekcjami na pomocne linki, szczegóły spotkania, agendę i członków zespołu projektowego - wszystko z obszernego opisu zadania.

Kolejna sekcja zawiera szczegóły przeglądu harmonogramu projektu, który wskaże zakończone prace, prace planowane na przyszłość i inne różne notatki. Ponadto, można umieścić listę różnych zagrożeń i problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na każdy projekt, korzystając z jednego z sześciu pól niestandardowych znajdujących się w tym szablonie.

Następnie można nadzorować postępy w projekcie po spotkaniu, korzystając z pięciu gotowych podzadań:

Upewnić się, że wszyscy członkowie mają dostęp do odpowiednich narzędzi

Podział kosztów jest przydzielony dla zespołu zarządzania jakością

Przygotować pulpity KPI

I nie tylko! Jeśli potrzebujesz kompleksowego szablonu protokołu ze spotkania do zarządzania projektami, trudno będzie ci znaleźć lepszy szablon niż ten.

6. Szablon notatki ze spotkania od ClickUp

Szablon notatek ze spotkania od ClickUp

Nie jesteś jeszcze gotowy na prowadzenie protokołów ze spotkań? Zacznij od robienia szczegółowych notatek! Szablon Szablon notatki ze spotkania od ClickUp to idealny szablon do prowadzenia spotkań szablon notatek aby uporządkować szczegóły spotkania i zapewnić spójność członkom Teams.

Szablon zawiera następujące sekcje:

Data spotkania, Godzina, Agenda

Link do nagrania spotkania

Kluczowe wnioski i podsumowanie

Elementy działań.

Razem, to szablon one-pager pomoże ci sporządzić podstawowe notatki, które mogą uzupełnić inne materiały ze spotkania - w tym protokół ze spotkania!

7. Notatki ze spotkań cyklicznych od ClickUp

Notatki ze spotkań cyklicznych ClickUp

Innym szablonem, który może pomóc w sporządzaniu notatek podczas spotkań jest Notatki ze spotkań cyklicznych ClickUp . Ten szablon jest idealny, jeśli prowadzisz regularne spotkania i chcesz śledzić postępy na każdym z nich.

Możesz użyć tego dokumentu do zarządzania wszystkimi elementami agendy, tworzenia list zadań do wykonania, odświeżania pamięci z poprzednich spotkań za pomocą przeglądu wysokiego poziomu i przypisywania różnych elementów działań członkom zespołu. Oczywiście można również uwzględnić szczegóły, takie jak data poprzednich, bieżących i przyszłych spotkań, konkretny cel spotkania, uczestnicy i nieobecni. Dodatkowo należy wskazać, czy liczba uczestników spełnia kworum dla każdego spotkania.

8. Szablon do śledzenia spotkań od ClickUp

Szablon do śledzenia spotkań od ClickUp

Potrzebujesz rozwiązania, które pomoże Ci śledzić spotkania od początku do końca? Dodaj szablon Szablon do śledzenia spotkań od ClickUp do obszaru roboczego! Ten szczegółowy szablon zawiera wszystkie informacje w kompleksowej i wykonalnej Liście, aby planować, przygotowywać i zarządzać elementami działań na bieżąco.

Szablonu można używać do śledzenia wszystkich rodzajów spotkań i projektów, od jeden na jeden i kwartalne przeglądy biznesowe po obchody urodzin i inne wydarzenia, które wykraczają poza tradycyjne spotkania biznesowe.

Szablon zawiera wiele elementów pomocnych w każdym aspekcie śledzenia spotkań, w tym trzy statusy, osiem pól niestandardowych i cztery typy widoków.

9. Szablon protokołu spotkania dla programu Excel

Szablon protokołu spotkania dla programu Excel za pośrednictwem szablonów WPS

Chociaż ClickUp jest świetnym rozwiązaniem do przechowywania wszystkich dokumentów ze spotkań w jednej lokalizacji z optymalną możliwością udostępniania i innymi funkcjami, możesz chcieć skorzystać z protokołu spotkania szablonu dla programu Excel jeśli Twoja organizacja już inwestuje w produkty Microsoft. Lista Meeting Minutes Executive Tracking List to podstawowy szablon arkusza kalkulacyjnego do śledzenia szczegółów spotkań kadry kierowniczej.

Ten szablon protokołu ze spotkania w formacie XLS wykorzystuje prosty układ arkusza z wieloma kolumnami do śledzenia wszystkich szczegółów spotkania. Zawiera informacje takie jak opisy zadań, osoby przypisane, terminy, wymagane zasoby i zapisy statusu wykonawczego.

10. Szablon protokołu spotkania dla programu Microsoft Word

Szablon protokołu spotkania za pośrednictwem Microsoft 365

Jeśli regularnie korzystasz z programu Microsoft Word, możesz skorzystać z szablonu protokołu spotkania dla programu Word, ponieważ Microsoft oferuje wiele szablonów protokołów spotkań. Znajdziesz tu wiele dostosowywanych szablonów dokumentów dla wszystkich rodzajów spotkań, w tym spotkań administratorów, spotkań PTA, a także ten klasyczny szablon protokołu spotkania dla ogólnych spotkań zespołu.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego szablonu dla programu Word? Microsoft umożliwia również tworzenie dokumentów od podstaw.

Najlepsze praktyki dotyczące protokołów ze spotkań

Sposób zapisywania protokołów ze spotkań zależy od stylu pisania i umiejętności szybkiego sporządzania notatek. Nie musisz jednak od razu martwić się o szybkość, ponieważ przy odrobinie czasu i doświadczenia wypracujesz rytm przechwytywania właściwych informacji.

Niemniej jednak, oto kilka przypomnień, które pomogą ci stworzyć najlepszy protokół ze spotkania wszechczasów:

Notatnik nie jest autorem protokołu

Notatki i protokoły różnią się od siebie - i tak należy je traktować! Podczas gdy notatki ze spotkania mogą być formalne lub nieformalne, protokoły ze spotkań mają standardowe ustawienia i informacje w nich zawarte.

Czasami planiści spotkań wyznaczają moderatorów do sporządzania notatek ze spotkania, a później proszą tę samą osobę o stworzenie protokołu z tych notatek. Innym razem organizator spotkania może nawet używać tych terminów synonimicznie! Prawdopodobnie poświęcisz spójność i jakość swoich protokołów do zrobienia.

Nałożenie zbyt dużej odpowiedzialności na notatkę może prowadzić do mniej wyczerpujących notatek lub luk w sekcjach protokołu ze spotkania. Przeciążenie jednej osoby obydwoma zadaniami może zagrozić jej zdolności do zrobienia któregokolwiek z nich z powodzeniem.

Jeśli więc jesteś odpowiedzialny za protokół, poświęć mu 100% swojej uwagi.

Opowiadaj historię tak efektywnie, jak to tylko możliwe

Trzymaj się ważnych punktów.

Zamiast skupiać się na każdym szczególe, skup się na najważniejszych elementach i pozostaw czytelnikowi możliwość zadawania pytań. Twoje minuty wskażą im właściwą osobę, z którą będą mogli się skontaktować. 🙂

Jeśli podczas spotkania zostanie poruszony jakiś problem, należy to udokumentować:

Problem lub wyzwanie, które zostało poruszone

Pomysły rozważane jako rozwiązania

Uzgodnioną ścieżkę rozwoju

Kiedy można spodziewać się rozwiązania problemu

Załączanie dodatkowych informacji może przeszkadzać czytelnikowi, utrudniając śledzenie protokołu. Lepszym pomysłem jest zawarcie tylko najistotniejszych punktów.

Uporządkuj

Zaufaj mi, nie będziesz chciał udostępniać surowych protokołów ze spotkań bez gruntownej edycji. Zamiast tego, użyj pierwszego przejścia jako podstawy do ustrukturyzowania ostatecznej wersji roboczej. Podczas procesu edycji, notatki zostaną przekształcone w spójną narrację, która będzie zgodna ze spójną strukturą protokołów twojego zespołu.

Podczas spotkania skup się na informacjach. Nie martw się o organizację notatek, dopóki nie będziesz gotowy do edycji - wtedy protokół nabierze kształtu!

Ponowne przeczytanie i przepisanie notatek pomoże ci lepiej zapamiętać dyskusję i da ci świeże spojrzenie na każdy temat.

Pro tip: Zamiast polegać na staromodnym długopisie i papierze, spróbuj sporządzać uporządkowane notatki w cyfrowym notatniku!

Narzędzia takie jak Notatnik ClickUp i Rozszerzenie Chrome zapewnia szybkie i intuicyjne rozwiązanie do szybkiego sporządzania notatek. Błyskawicznie dodawaj formaty i styl dzięki edycji tekstu, aby notatki były bardziej szczegółowe, nawet w trakcie spotkania.

użyj funkcji edycji tekstu sformatowanego, aby dodać format i styl do swoich notatek w ClickUp, nawet w trakcie spotkania

Zawsze, zawsze, zawsze zadawaj pytania

Nie pozostawiaj niczego przypadkowi! Jeśli notatki lub komentarze wydają się niejasne, skontaktuj się z daną osobą w celu uzyskania wyjaśnień. Najważniejsze jest, aby fakty były poprawne dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu lub potrzebują odświeżenia wiedzy. Dokładność ponad szybkość!

Odpowiedzialność zaczyna się od elementów działania

Elementy działań będą jednym z najkrótszych elementów protokołu ze spotkania, ale prawdopodobnie najważniejszym!

Jest to sekcja, w której zapisujesz kolejne kroki w celu rozwiązania problemów poruszonych podczas spotkania. Dlatego też każdy element działania powinien zawierać kilka konkretnych szczegółów:

Decyzja lub działanie, które należy podjąć

Kto jest odpowiedzialny za zakończenie zadania

Kiedy zadanie powinno zostać zakończone

W ten sposób protokoły ze spotkań promują odpowiedzialność i pomagają uczestnikom skuteczniej śledzić zadania. Nasza sugestia? Stwórz protokół ze spotkania w dynamicznym narzędziu do tworzenia dokumentów, które pozwala na dodawanie i przypisywanie komentarzy do swojego tekstu.

oznaczaj zespół w komentarzach, przypisuj elementy działań i przekształcaj tekst w zadania, które można śledzić za pomocą ClickUp Docs_

(AP) Styl ma znaczenie

Podczas finalizowania podsumowania zawsze warto postępować zgodnie z AP Stylebook. Protokół ze spotkania powinien być zredagowany, sprawdzony i wolny od błędów. Literówki odciągają uwagę czytelnika od omawianych spraw i szczerze mówiąc, są po prostu nieprofesjonalne.

Sprawdź, sprawdź dwukrotnie i poproś kogoś innego o sprawdzenie Twojej pracy. Wyeliminuj błędy i pozwól czytelnikowi skupić się na zawartości.

Uporządkuj fakty

Głównym celem protokołów ze spotkań jest przekazanie tego, co się wydarzyło.

Zapoznaj się ze swoimi notatkami lub nagranie spotkania aby upewnić się, że udostępniasz prawidłowe informacje. Zamiast zgadywać, porozmawiaj ze swoimi współpracownikami! Zrób wszystko do zrobienia, aby zweryfikować wiarygodność protokołu.

Przygotuj swoje spotkania z odpowiednim szablonem protokołu spotkania

Szablony pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu, ale stają się jeszcze bardziej wartościowe, gdy można je edytować, uzyskiwać do nich dostęp i zarządzać nimi wraz z innymi zadaniami. Free oprogramowanie do zarządzania projektami takie jak ClickUp zostało zaprojektowane, aby rozwiązać ten problem i wiele więcej.

Można nawet wybierać spośród rosnącej oferty ClickUp Biblioteka szablonów lub stwórz własny, aby dopasować go do unikalnych potrzeb swojego zespołu. 🦄

A czy wspomnieliśmy, że ClickUp integruje się z ponad 1000 innych narzędzi do pracy ? Nawet Zoom ! Wszystko po to, aby proces tworzenia protokołu ze spotkania był o wiele łatwiejszy. 😇

A co najlepsze: te funkcje są zakończone Free .

Kolekcja szablonów protokołów spotkań, dokumenty do współpracy i potężne funkcje zarządzania spotkaniami ClickUp są dostępne dla każdego za darmo, na zawsze. Chcesz zasiąść za licencją? Zacznij korzystać z ClickUp już teraz !