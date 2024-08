10 zasad etykiety wirtualnych spotkań: Najlepsze praktyki w pracy

Wydaje się, że jeszcze wczoraj żartowaliśmy na temat łączenia spodni dresowych z koszulami z guzikami dla firmy All Hands. Ale to było wtedy, gdy wirtualne spotkania były wyjątkiem!

Od tego czasu uczestniczyliśmy w większej liczbie dyskusji online, happy hours, baby shower i sesjach burzy mózgów niż jesteśmy w stanie zliczyć - do punktu, w którym wirtualne spotkania są nową normą.

Szczególnie w profesjonalnych ustawieniach, większość spotkań odbywa się online, chyba że zaproszenie stanowi inaczej. A wraz z tym nowym standardem pojawia się wirtualny kodeks postępowania, aby upewnić się, że każdy uczestnik rozmowy czuje się wysłuchany, zaangażowany i może właściwie uczestniczyć w znaczących rozmowach.

Bez względu na to, jak komfortowo i swobodnie zachowuje się Twój Teams podczas regularnego spotkań podsumowujących sprint etykieta wirtualnych spotkań jest niezbędna do zwiększenia wydajności, zaprezentowania się z jak najlepszej strony i budowania profesjonalnych relacji.

Przeczytaj, jak zagłębić się w podstawowe zasady nowoczesnej etykiety spotkań, w tym czym jest etykieta wirtualnych spotkań, jej zalety i 10 podstawowych zasad dla każdego profesjonalnego ustawienia online.

Czym jest etykieta wirtualnych spotkań?

Etykieta wirtualnych spotkań wyznacza pasek dla sposobu, w jaki Teams i liderzy mają się zachowywać i traktować innych podczas spotkań online. Jest to ustandaryzowany zestaw wytycznych mających na celu utrzymanie profesjonalizmu we wszystkich obszarach. 🫱🏼‍🫲🏾

Jeśli firma chce, aby wszyscy jej pracownicy przestrzegali określonego protokołu podczas połączenia z innymi działami, prowadzący spotkania rozpoczynające projekt lub uczestnicząc w formalnych ustawieniach, sugerujemy dostarczenie dostawcy zasobów dokumentujących dokładnie to, czego się oczekuje. W takim przypadku można powiązać etykietę spotkań online z etykietą firmy podstawowe wartości , filozofie lub cele. 🎯

A jeśli Twoja firma nie ma łatwo dostępnych oczekiwań - nie ma problemu! Każda z poniższych wskazówek jest dobrą zasadą, aby wywrzeć trwałe i pozytywne wrażenie na kimkolwiek, z kim się spotkasz. Więcej na ten temat za chwilę. ⬇️

Należy pamiętać, że wzajemny szacunek i ogólna etykieta biznesowa nie są niczym nowym! Istnieją jednak pewne istotne różnice między spotkaniami wirtualnymi i osobistymi, które należy wziąć pod uwagę, aby pozostać na bieżąco, na czas i poinformowanym.

Dlaczego etykieta spotkań wirtualnych jest ważna?

Etykieta spotkań wirtualnych to ustawienie ton spotkania i wspiera silne powiązania w pracy poprzez przestrzeganie stałego poziomu profesjonalizmu.

Łatwo jest zmarnować cenne minuty, a nawet godziny swojego tygodnia przed spotkaniem, które "mogłoby być e-mailem" - gdzie niektórzy członkowie teamu dokonują astralnego projektu w przestrzeń, podczas gdy inni kierują dyskusję poza temat.

Czas spędzony na czekaniu, aż inni dołączą, zaangażują się w rozmowę lub nadrobią stracone punkty rozmowy, naprawdę się sumuje. I choć miło jest widzieć członków naszego zespołu na ekranie, istnieją bardziej celowe sposoby spędzania czasu przez nas wszystkich.

Synchronizuj spotkania z innych narzędzi pracy z ClickUp, aby zarządzać całym dniem w widoku Kalendarza

Poza codziennym kalendarzem, istnieją inne znaczące korzyści z utrzymywania właściwej etykiety wirtualnych spotkań - począwszy od szacunku dla innych.

Prawie każdy aspekt etykiety spotkań biznesowych wiąże się po prostu z byciem przygotowanym.

Poświęcenie czasu, przemyśleń i wysiłku na spotkanie przed jego rozpoczęciem pokazuje twojemu teamowi, liderom i potencjalnym klientom, że ich szanujesz. Co więcej, spotkania przebiegają sprawnie dzięki ustawieniu i prowadzeniu rozmowy w celu poprawy ogólnej współpracy, wydajności i komunikacji w zespole! ✅

Przemyślana etykieta wirtualnych spotkań pozostawia dużo czasu na słuchanie, myślenie i odpowiadanie sobie nawzajem. To nie tylko buduje zaufanie między uczestnikami, ale także ustawia wszystkich na powodzenie, informując ich, czego mogą oczekiwać od ciebie i czego ty oczekujesz od nich w zamian.

10 zasad etykiety wirtualnych spotkań

Nawet jeśli uważasz, że ogólnie stosujesz odpowiednią etykietę wirtualnych spotkań, drobne szczegóły robią różnicę.

Kiedy przychodzi co do czego, osoba, która stosuje ten 1% dodatkowego wysiłku do tego codzienne spotkanie scrumowe zawsze będzie tym, który pozostawi po sobie trwały ślad. Bycie punktualnym, uprzejmym i uważnym nie wystarczy, aby pokazać swoim współpracownikom i organizatorom, ile pracy i wiedzy włożyłeś w spotkanie.

Ale nie musisz się martwić! Mamy dla Ciebie 10 zasad etykiety wirtualnych spotkań dla każdego ustawienia biznesowego online. Traktuj te zasady jako swoją osobistą etykietę SOP , udostępnianie ich zespołowi lub sprawdzanie swojego obecnego postępowania w porównaniu z nimi, aby zobaczyć, gdzie twoje wysiłki są najlepsze, a gdzie można je poprawić.

Dodatkowo, mnóstwo zasobów, szablonów i wskazówek znajduje się przed Tobą, aby uzyskać jeszcze większe wsparcie w opanowaniu tej nowej umiejętności - w sam raz na kolejne Spotkanie Agile . 😎

1. Poznaj swoją platformę spotkań

Podobnie jak w przypadku odwiedzania sal lekcyjnych przed pierwszym dniem szkoły lub lokalizacji sali konferencyjnej podczas zwiedzania nowego biura, ważne jest, aby znać oprogramowanie do wideokonferencji, którego używasz do wirtualnych spotkań.

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, stań się ekspertem na platformie wirtualnych spotkań, będąc pewnym siebie w korzystaniu z oprogramowania. Jeśli korzystasz z narzędzia, którego ludzie nie znają, przygotuj się na szybkie odpowiadanie na pytania i pomóż im skupić się na spotkaniu, nie skupiając się na doświadczeniach technicznych

A skoro już jesteśmy przy tym temacie... jeśli wybór platformy do spotkań należy do ciebie, wybierz taką, z której ludzie prawdopodobnie już korzystali lub szybko się w niej odnajdą, jak Zoom, Microsoft Teams czy Google Meet.

Kolejną ważną częścią znajomości platformy do wirtualnych spotkań jest znajomość jej funkcji. Jeśli twoje spotkanie wymaga możliwości tworzenia wydzielonych pomieszczeń, udostępniania ekranu lub współpracy nad udostępnionymi zasobami, upewnij się, że platforma to wspiera.

Korzystanie z dynamicznych oprogramowanie do zarządzania spotkaniami jak ClickUp to świetny sposób, aby upewnić się, że korzystanie z narzędzi do wideokonferencji, takich jak Zoom, jest płynne i wydajne za każdym razem.

Rozpoczynaj spotkania i dołączaj do nich bezpośrednio ze swoich zadań dzięki integracji ClickUp z Zoom Integracja ClickUp z Zoomem pomaga lepiej komendować wirtualną przestrzenią spotkania, realizować agendę i prowadzić dyskusje bez konieczności odchodzenia od komputera Obszary robocze .

Rozpocznij spotkania Zoom, obejrzyj nagranie później lub przejrzyj podsumowanie spotkania - wszystko to z poziomu aplikacji Zadanie ClickUp ! A jeśli spotkanie już trwa, ClickUp automatycznie opublikuje komentarz z połączonym linkiem, aby wszyscy zaangażowani mogli dołączyć jak najszybciej.

2. Przyjdź przygotowany z agendą spotkania

Wspomnieliśmy o tym już wcześniej i nie możemy tego wystarczająco podkreślić - przygotuj się, przygotuj, przygotuj!

Miej plan na spotkanie przed jego rozpoczęciem i stwórz agendę, aby nadać dyskusji jasny kierunek od początku do końca. Aby zapewnić najwyższą jakość wirtualnych spotkań Teams, udostępniaj swoje agenda spotkania z uczestnikami na długo przed spotkaniem, aby mieli czas na zapoznanie się z nim, aby wiedzieli, czego się spodziewać i aby mogli dodać wszystko, co niezbędne.

Jeśli są jakieś materiały, które uczestnicy muszą przeczytać lub odpowiedzieć na nie z wyprzedzeniem, aby wziąć udział w dyskusji, potraktuj agendę jak zestaw wskazówek i daj uczestnikom odpowiednią ilość czasu i zasobów na przygotowanie się.

Najlepszym sposobem, aby upewnić się, że jesteś gotowy na każde spotkanie, jest dostosowany szablon agendy spotkania, który obejmuje wszystkie podstawy. Obszerna biblioteka szablonów ClickUp jest pełna darmowych zasobów dla każdego przypadku użycia - w tym tego!

Łatwo zarządzaj logistyką, czasem i planem następnego spotkania firmowego dzięki all Hands Meeting Szablon autorstwa ClickUp

Przygotuj agendę, która jest specyficzna dla twojej sytuacji, korzystając z tego szablonu Szablon spotkania All Hands by ClickUp lub Szablon raportowania komitetu przekazywanie jasnych celów.

Oba szablony promują przejrzystość w całym zespole lub organizacji i dostosowują członków do kluczowych celów za pomocą funkcji takich jak Dokumenty ClickUp , niestandardowe statusy oraz widoki wielu projektów aby zapewnić przejrzystość i zachęcić do współpracy.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Inny sposób na przygotowanie się do spotkania? Wiedz, co znajduje się na ekranie, zanim go udostępnisz. 1000 otwartych zakładek nie wygląda dobrze. I chociaż nie byłby to pierwszy raz, gdy ktoś przypadkowo udostępnił poufne informacje firmowe, prywatną rozmowę na Slacku lub swoją playlistę Spotify Wrapped - nie chcesz, aby przytrafiło się to tobie.

3. Szanuj czas drugiej osoby

Przede wszystkim bądź punktualny. ⏱

Jako gospodarz spotkania, nigdy nie jest dobrą etykietą wirtualnego spotkania, aby kazać swojemu zespołowi czekać, a zwłaszcza nie potencjalnym klientom.

Ale ta sama zasada dotyczy uczestników spotkania - nie każ gospodarzowi czekać! Gospodarzem spotkania jest najprawdopodobniej jeden z członków twojego zespołu, osoba z innego działu lub kierownik. Prawdopodobnie pracujesz z nimi na co dzień lub nawet się przyjaźnisz. Traktuj ich z szacunkiem, na jaki wszyscy zasługujemy, pojawiając się w gotowości do rozpoczęcia spotkania w zaplanowanym czasie.

Jeśli jesteś osobą, która czasami zmaga się z codziennym zarządzaniem czasem, użyj ClickUp, aby ustawić przypomnienie ! Twoje przyszłe ja będzie Ci wdzięczne za przypomnienie. 🙌🏼

Ustaw przypomnienia w ClickUp, aby być na bieżąco z nowymi pozytywnymi nawykami

Dodatkowo, wszyscy mamy napięte harmonogramy, ale zasoby takie jak ten interaktywny Szablon harmonogramu Teams od ClickUp sprawi, że każdy członek zespołu będzie wiedział, kiedy i jakich spotkań może się spodziewać w nadchodzących tygodniach. Jako lider zobaczysz również, w jaki sposób twój plan podróży teamu zapełnia się, dzięki czemu możesz podejmować strategiczne decyzje dotyczące najlepszego wykorzystania ich czasu!

Bądź na bieżąco z obciążeniem pracą swojego zespołu dzięki szablonowi harmonogramu spotkań w ClickUp Pobierz szablon harmonogramu Teams przez ClickUp

4. Strój na powodzenie

Możemy żartować na temat kombinacji spodni dresowych i koszuli z guzikami, ale nadal powinieneś przestrzegać tego podczas wszystkich wirtualnych spotkań.

Zarówno w biurze, jak i online, odpowiedni ubiór jest bardzo ważny. Właściwa etykieta sugeruje, by na wideokonferencję ubrać się tak, jak na spotkanie osobiste. Dobrą wiadomością jest jednak to, że w przypadku spotkań wirtualnych istnieje pewna swoboda, ponieważ ekran jest przycięty znacznie powyżej - co oznacza, że tak, możesz nosić te Uggs!

Poza ładnym wyglądem, garderoba na wirtualne spotkanie powinna być zgodna z tonem samego spotkania. Unikaj rozpraszającej biżuterii, wzorów, które nie przekładają się dobrze na wideo lub graficznych koszulek, których inni mogą nie zrozumieć.

5. Unikaj rozpraszania uwagi

Unikanie rozpraszania uwagi obejmuje unikanie chęci wielozadaniowości. Skoncentruj się na spotkaniu! Jeśli gospodarz przygotował i udostępniał agendę z wyprzedzeniem, możesz założyć, że każdy punkt rozmowy jest zamierzony i istotny dla rozmowy. Przed spotkaniem pamiętaj, aby..

Odłożyć telefon

Wyłączyć telewizor lub muzykę

Wyciszyć powiadomienia

Zamknij dodatkowe zakładki

I proszę, z miłości do wszystkiego, co dobre i wydajne, nie jedz podczas rozmowy.

Chaotyczne otoczenie to kolejny częsty zabójca skupienia podczas wirtualnych spotkań. Jeśli jesteś w kawiarni, masz dzieci na cały dzień lub dzielisz przestrzeń biurową ze swoim partnerem, wybierz alternatywne tło lub użyj efektu rozmycia, aby utrzymać siebie i wszystkich innych uczestników spotkania na sesji.

Poszukaj czegoś czystego, minimalistycznego i neutralnego. Następnie możesz skupić się na znalezieniu miejsca w domu z najlepszym oświetleniem zamiast najbardziej estetycznej ściany.

Nie musisz jednak przeszukiwać sieci w poszukiwaniu jednego z tych idealnych teł!

Kliknij poniższe obrazy, aby zapisać te darmowe tła i uniknąć rozpraszania uwagi innych osób przechodzących z tyłu twojej wielkiej prezentacji. 📩

przez Cadeau Maesto na Pexels

via Marc Mueller on Pexels

przez Max Vakhtbovych na Pexels

6. Wiedzieć, kiedy mówić, a kiedy słuchać

Aktywni słuchacze nie tylko dają każdej osobie szansę na zabranie głosu, ale także pokazują, że zależy ci na tym, co mają do powiedzenia.

Gospodarz spotkania i jego uczestnicy muszą znaleźć równowagę między mówieniem, słuchaniem i zadawaniem pytań, aby zrozumieć kogoś, a nie go zburzyć. Pomoże to wszystkim zaangażowanym uzyskać więcej z rozmowy poprzez promocję otwartości umysłu, a także otwartej komunikacji!

Oto kilka innych sposobów na włączenie etykiety wirtualnych spotkań do swojego stylu dyskusji:

Mów pewnie, ale zwięźle

Unikaj powtarzania się lub zbyt mocnego podkreślania swojego punktu widzenia

Nie wyciszaj mikrofonu, chyba że zostaniesz o tym poinformowany lub przemówisz

Zachowaj pytania na koniec dyskusji, chyba że gospodarz o nie poprosi

Innym problemem, z którym wszyscy spotykamy się podczas wirtualnych spotkań, jest przerażające opóźnienie dźwięku. 🙄

Bez względu na to, jak silne jest twoje wifi, połączenie nadal czasami spada podczas spotkań online! Aby uniknąć mówienia nad kimś lub zakłócania przepływu rozmowy, użyj funkcji podniesionej ręki na swojej platformie, jeśli to możliwe, lub wyraź swoje odsetki na czacie. 🙋🏼‍♀️

7. Ogranicz notatki do minimum

Nawet jeśli masz dobre intencje, unikaj robienia notatek szczegółowych notatek ze spotkania chyba że zostaniesz do tego poinstruowany. Zamiast tego trzymaj się kluczowych punktów rozmowy i przejrzyj później protokół ze spotkania, jeśli w twoich notatkach są jakieś rażące luki.

Główną zaletą wirtualnych spotkań jest możliwość nagrywania całego spotkania lub tworzenia jego podsumowania. Skorzystaj z tych funkcji, aby samo spotkanie było jak najmocniejsze - częste przerwy w rozmowie zakłócają przepływ informacji, spowalniają agendę i marnują cenny czas.

Jako gospodarz spotkania, wyznacz członka swojego zespołu, aby śledzenie protokołów ze spotkań i poinformuj uczestników, że będą one dystrybuowane podpowiedź po zakończeniu spotkania. Pomoże to Tobie i Twoim uczestnikom pozostać obecnym i sprawi, że nie będziesz musiał się powtarzać!

Pisz szybko, współpracuj i notatki ze spotkań do udostępniania i protokoły w ClickUp Docs

Protokoły ze spotkań podsumowują ramy i kluczowe wnioski z ważnych spotkań. Są one udostępniane wszystkim zaangażowanym i pozwalają na bieżąco śledzić postępy, aby szybciej realizować działania następcze i elementy działań.

Zasoby takie jak ten Szablon protokołu ze spotkania rady dyrektorów oraz Szablon protokołu ze spotkania autorstwa ClickUp spraw, aby ten proces był bardziej zorganizowany i wydajny dzięki konfigurowalnym, wstępnie zbudowanym stronom do zarządzania zespołami, notatkami i szczegółami we wspólnym dokumencie ClickUp!

Twórz szybkie, szczegółowe i wydajne protokoły ze spotkań za pomocą szablonu protokołu spotkania ClickUp Pobierz szablon protokołu ze spotkania przez ClickUp Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak protokoły mogą poprawić wydajność podczas spotkań? Sprawdź ten przewodnik dla_ pisania skutecznych protokołów ze spotkań za każdym razem!

8. Długie spotkanie? Zaplanuj przerwy

Jeśli wiesz, że spotkanie będzie bardzo długie, zaplanuj w agendzie czas na krótką przerwę.

Pozwól sobie i swoim współpracownikom na chwilę oderwania się od ekranu, przekąszenia czegoś lub przeciągnięcia się. Nie przeszkodzi to w rozmowie - znacznie ją poprawi! Krótkie przerwy pomogą wszystkim pozostać w dobrym nastroju bez walki ze zmęczeniem lub bólem głowy.

Przerwy nie muszą być długie, wystarczy ich ustawienie timer w ClickUp na pięć minut i otwórz wodę sodową, bo na to zasługujesz.

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca z ClickUp's Global Timer

A jeśli spotkanie, w którym uczestniczysz, nie określa, czy przerwy będą oferowane, zostaw szybkie "brb!" na czacie, jeśli potrzebujesz chwili wytchnienia. 💬

9. Zostaw przestrzeń na pytania

Uwzględnij część spotkania przeznaczoną na pytania i odpowiedzi w agendzie, aby Twoi współpracownicy mieli odpowiedni czas na mentalne przygotowanie pytań, wyrażenie swoich opinii lub zaoferowanie sugestii.

...Jeśli wziąłeś sobie do serca wszystkie te zasady etykiety wirtualnych spotkań, prawdopodobnie właśnie zakończyłeś obszerną i angażującą rozmowę - spodziewaj się, że ludzie będą mieli coś do powiedzenia na ten temat. 🙂

Pro tip: zachęcaj uczestników spotkania do zadawania pytań, zgłaszania pomysłów lub komentarzy nawet po jego zamknięciu.

10. Komentarz końcowy

Znasz to uczucie paniki przed zrobieniem zdjęcia, które sprawia, że wykrzykujesz "co mam zrobić z rękami?!" Cóż, ucięcie wirtualnego spotkania bez oświadczenia końcowego jest profesjonalnym odpowiednikiem tego.

Zanim twoi koledzy się wylogują, krótko omów najbliższe kolejne kroki, jak i kiedy podejmiesz dalsze działania, wszelkie rezultaty i oś czasu w przyszłości.

Pro tip: ClickUp może pomóc w oddelegowaniu elementów działań z Dokumentów, Tablice , komentarze i wiele więcej, dzięki czemu możesz wykonać te zadania bez pomijania żadnego rytmu! Obróć tekst, nagrania ekranu i obiekty w zadania połączone bezpośrednio z cyklami pracy w celu zwiększenia wydajności i utrzymania tempa spotkania.

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Tablica, aby natychmiast wprowadzać swoje pomysły w życie

Następnie - i co najważniejsze - podziękuj swojemu Teamsowi za poświęcony czas! Wszyscy wykonaliście dziś kawał dobrej roboty. 👏

Etykieta wirtualnego spotkania - najczęściej zadawane pytania i wskazówki

Jakie są do zrobienia i czego nie należy robić podczas wirtualnych spotkań?

Spotkania wirtualne często mają inne oczekiwania dotyczące uczestnictwa niż spotkania osobiste. Aby upewnić się, że wszyscy pozostają na właściwym torze i wnoszą wkład w rozmowę, oto kilka wskazówek dotyczących etykiety, których należy przestrzegać:

Do zrobienia

**Bądź punktualny. Zalogowanie się na wirtualne spotkanie kilka minut wcześniej pozwala na dokonanie niezbędnych ustawień technicznych. Zachowaj koncentrację. Zwracaj uwagę na mówcę tak, jakbyś był na spotkaniu twarzą w twarz. **Wycisz się, gdy nie mówisz. Pomaga to zredukować hałas w tle. **W miarę możliwości korzystaj z wideo. Pomaga to stworzyć bardziej osobistą interakcję. Prezentuj w cichym, dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Jasne, wolne od rozpraszaczy środowisko pomaga wszystkim pozostać skupionym. **Przygotuj się z wyprzedzeniem. Jeśli prowadzisz prezentację, upewnij się, że wszystkie materiały są gotowe przed rozpoczęciem spotkania.

Zakazy

**Nie wykonuj wielu zadań jednocześnie. Jest to lekceważące i może prowadzić do pominięcia ważnych informacji. **Nie przerywaj. Pozwól innym dokończyć swoje myśli, zanim zaczniesz mówić. **Nie jedz podczas spotkania - może to rozpraszać i być nieprofesjonalne. **Upewnij się wcześniej, że twoje połączenie internetowe, mikrofon i kamera działają prawidłowo. **Jeśli musisz wcześniej opuścić spotkanie, poinformuj o tym prowadzącego z wyprzedzeniem.

Jak zrobić wirtualne spotkanie i powitanie?

Wirtualne spotkanie i powitanie to świetny sposób na nawiązanie relacji ze współpracownikami, nawet podczas pracy zdalnej. Oto kilka wskazówek dotyczących powodzenia wirtualnych spotkań:

Powitaj ludzi indywidualnie. Rozpocznij każdą rozmowę od przedstawienia się i zapytania drugiej osoby o to, co u niej słychać. **Staraj się skupić na rozmowie i unikaj zbaczania na boczne tory. **Bądź aktywnym słuchaczem. Słuchaj uważnie i zwracaj uwagę na komentarze drugiej osoby. Upewnij się, że wiesz, jak korzystać z technologii, aby wszyscy mogli komunikować się w czasie rzeczywistym bez zakłóceń lub trudności technicznych. Zwracaj uwagę na mowę ciała, nawet jeśli nie widzicie się nawzajem, mowa ciała nadal ma znaczenie. Upewnij się, że utrzymujesz dobrą postawę i jesteś świadomy mimiki twarzy. Grzecznie zakończ rozmowę, dziękując drugiej osobie za poświęcony czas i wyrażając chęć ponownego połączenia się w przyszłości.

Jak zachować dobrą etykietę na wirtualnym spotkaniu jako jego uczestnik?

Uczestnicy spotkań odgrywają ważną rolę w powodzeniu wirtualnych spotkań. Oto kilka wskazówek dotyczących etykiety uczestników wirtualnych spotkań:

Bądź przygotowany. Przeczytaj wszelkie materiały, które zostały wysłane przed spotkaniem i przyjdź przygotowany z pytaniami lub komentarzami.

Przeczytaj wszelkie materiały, które zostały wysłane przed spotkaniem i przyjdź przygotowany z pytaniami lub komentarzami. **Bierz udział w dyskusji. Nie bój się zabierać głosu i udostępniać swoich przemyśleń na dany temat.

**Unikaj wielozadaniowości, ponieważ może ona rozpraszać wszystkich uczestników3.

**Bądź pełen szacunku. Słuchaj uważnie i bądź uprzejmy dla innych uczestników dyskusji.

Udostępniaj swój ekran. Jeśli masz materiały, które muszą być udostępniane, upewnij się, że udostępniasz swój ekran wszystkim, aby mogli śledzić dyskusję.

Jeśli masz materiały, które muszą być udostępniane, upewnij się, że udostępniasz swój ekran wszystkim, aby mogli śledzić dyskusję. **Upewnij się, że wszyscy uczestnicy wiedzą, jak korzystać z technologii przed rozpoczęciem spotkania.

Trzymaj się zadania i nie bój się sprowadzić rozmowy z powrotem na właściwe tory, jeśli zacznie ona zbytnio odbiegać od tematu.

Nowoczesne wirtualne spotkania zaczynają się w ClickUp

Bez względu na to, jak formalne lub częste są Twoje spotkania, te 10 zasad etykiety wirtualnych spotkań zapewni, że wysyłasz właściwą wiadomość. Twój wysiłek będzie widoczny dla wszystkich zaangażowanych, a niezależnie od tego, czy jesteś gościem, czy gospodarzem, czas poświęcony na profesjonalizm zostanie doceniony i odwzajemniony dziesięciokrotnie!

A wszystko to dzięki zwykłemu szacunkowi dla rówieśników. 💜 Oprzyj się na ClickUp zasoby dostępne na tym blogu, aby zwiększyć ogólną wydajność i ustawić standard etykiety wirtualnych spotkań, którą Ty i Twój zespół powinniście przestrzegać za każdym razem.

Zarejestruj się Free Forever Plan firmy ClickUp aby uzyskać dostęp do wszystkich szablonów połączonych powyżej, mnóstwa funkcji zarządzania spotkaniami, ponad 1000 integracji i wiele więcej! Wszystko to za darmo. 💸