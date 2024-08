7 technik kreatywnej burzy mózgów pozwalających znaleźć najlepsze pomysły

szukasz przydatnych technik burzy mózgów?

Każdy użył burzy mózgów do rozwiązania problemu przynajmniej raz w swoim życiu.

a jeśli nie jesteś pewien, czy to zrobiłeś, oto coś dla Ciebie jog your memory :

Pojawił się nowy projekt. Ale nie jesteś pewien, jak się do tego zabrać.

Ty i Twój zespół siadacie w kręgu i każdy jest zachęcany do wyrażania każdego szalonego pomysłu, który przychodzi mu do głowy.

Żaden pomysł nie jest zbyt szalony.

A każdy nietypowy pomysł okazuje się świetnym pomysłem.

Na tym polega moc burzy mózgów!

Nie jest to jednak jedyny sposób na burzę mózgów.

Istnieją różne metody burzy mózgów i musisz wybrać najlepszą dla siebie i swojej firmy virtual teams .

Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Ten artykuł obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o burzy mózgów i najlepszych technikach burzy mózgów, których możesz użyć.

Zaczynajmy burzę mózgów!

7 najlepszych technik burzy mózgów

1. Mapa myśli

Mapy myśli

jest jedną z najlepszych technik burzy mózgów, ponieważ pozwala na burzę myśli bez martwienia się o strukturę i porządek.

A

mapa myśli składa się z pojęć, które są ze sobą połączone

i ułożone wokół centralnej idei.

Nie wspominając już o wzmiankach,

narzędzia do tworzenia map myśli

są zabawne, ponieważ pozwalają zamienić nudne informacje w kolorowe i zapadające w pamięć diagramy.

Tak więc, ten jeden świetny pomysł istnieje; musisz go tylko znaleźć.

A mapa myśli doprowadzi cię do ziemi obiecanej (potencjalnie).

I z

Mapy myśli ClickUp'a

nie ma "potencjalnie", jest tylko "zdecydowanie"

Na czym polega funkcja Map myśli ClickUp?

Mapy myśli ClickUp pomagają przekształcić świeże pomysły w piękne, dobrze zorganizowane mapy myśli.

Możesz również udostępniać je swojemu zespołowi za pomocą jednego kliknięcia. W ten sposób wszyscy członkowie zespołu mogą wizualizować przebieg pracy i współpracować nad wszelkimi zmianami.

Niezależnie od tego, czy jest to regularna sesja rozwiązywania problemów, czy też próbujesz pobudzić kreatywność swojego zespołu, możesz użyć funkcji Map Myśli ClickUp do

najlepszy wizualny zarys

.

Do

tworzenie mapy myśli w ClickUp

możesz wybrać Tryb zadania lub Tryb pusty.

W Trybu zadań możesz wizualizować strukturę istniejących zadań ClickUp. Użyj trybu zadań, aby stworzyć mapę cyklu pracy projektu i przeorganizować zadania w logiczne ścieżki. Możesz także tworzyć, edytować i usuwać zadania bezpośrednio z widoku.

Jeśli chcesz być jeszcze bardziej kreatywny, wybierz tryb pusty ClickUp

W trybie Pustym możesz

tworzyć mapy myśli od podstaw

. Węzły nie muszą mieć połączenia z żadną strukturą zadań. Utwórz dowolną liczbę węzłów i przekształć je w zadania na dowolnej liście zadań w obszarze roboczym, gdy będziesz gotowy!

sprawdź te świetne przykłady map myśli !_ 😍

Dzięki mapom myśli ClickUp możesz przekształcić każdą

sesję ideacji

w coś naprawdę własnego!

2. Kwadrant osobistego panelu pomysłów

To właśnie mają na myśli ludzie, gdy mówią "myśl nieszablonowo"

Łącząc ze sobą niepowiązane koncepcje, jesteś w stanie rozwiązać problem w inny sposób.

_Ale jak działa kwadrant osobistych pomysłów?

co wyzwala te niepowiązane koncepcje?

To właśnie decyduje o powodzeniu lub porażce burzy mózgów.

Moją ulubioną metodą do zrobienia tego jest Personal Idea Pad od Todda Henry'ego z Accidental Creative.

Henry dzieli wyzwanie na cztery różne kwadranty, a następnie prosi o połączenie słów i pomysłów z jednego kwadrantu do drugiego.

Dowiedz się więcej kwadrant długu technicznego !

Ten szablon pochodzi ze strony Accidental Creative:

Oto jak to działa:

Zacznij od wyzwania: To jeststwierdzenie problemu.

To jeststwierdzenie problemu. Rozwiązanie: Jakie natychmiastowe rozwiązania przyszły ci do głowy, które mogłyby rozwiązać to wyzwanie? Są to typowe pomysły, które przyszły ci do głowy lub nawet coś, czego próbowałeś w przeszłości

Jakie natychmiastowe rozwiązania przyszły ci do głowy, które mogłyby rozwiązać to wyzwanie? Są to typowe pomysły, które przyszły ci do głowy lub nawet coś, czego próbowałeś w przeszłości Rola lub WW( )D? That's What Would (BLANK) Do? Tutaj robi się odsetki. Zadaj sobie pytanie: jak myślisz, kto mógłby rozwiązać dla Ciebie ten konkretny problem? Powiedzmy, że chcesz wprowadzić na rynek nową platformę mediów społecznościowych, ale dla właścicieli psów.

Kto jest odpowiedzią na twoje pytanie? Mark Zuckerberg. Ale także Cesar Milan. Lub może to być ogólna rola, taka jak prezes największego spotkania właścicieli zwierząt domowych w Twojej okolicy. Wszystko jasne. Jest to również znane jako figuring storming lub role storming

That's What Would (BLANK) Do? Tutaj robi się odsetki. Zadaj sobie pytanie: jak myślisz, kto mógłby rozwiązać dla Ciebie ten konkretny problem? Powiedzmy, że chcesz wprowadzić na rynek nową platformę mediów społecznościowych, ale dla właścicieli psów. Skrót: Jest to jedno słowo lub wyrażenie, które podsumowuje wyzwanie w nowy sposób

Jest to jedno słowo lub wyrażenie, które podsumowuje wyzwanie w nowy sposób Założenie : Lista powodów lub założeń, które ludzie mają w związku z problemem i wyzwaniem. Jakie są niektóre komplikacje lub czynniki, które zwiększają to wyzwanie?

: Lista powodów lub założeń, które ludzie mają w związku z problemem i wyzwaniem. Jakie są niektóre komplikacje lub czynniki, które zwiększają to wyzwanie? Połącz: Zacznij od wzięcia jednego elementu z jednego z kwadrantów i połącz go ze słowem z innego kwadrantu. Jakie pomysły przychodzą ci do głowy? Jak te dwie rzeczy razem mogłyby rozwiązać twój problem?

jeśli podoba Ci się ten układ ćwiartek, sprawdź te_ *Szablony analizySWOT* _!**_

3. Brainwriting

To jeden z najbardziej powszechnych burz mózgów techniki, które zazwyczaj najlepiej jest zrobić w teamach. w końcu praca zespołowa sprawia, że marzenia stają się rzeczywistością, prawda?

Oto jak brainwriting działa:

Lider lub moderator zespołu rzuca szalony pomysł Każdy uczestnik zespołu zapisze swój pomysł Następnie, po kilku minutach, kartka papieru jest przekazywana kolejnemu uczestnikowi, który następnie rozwija pomysł lub dodaje kolejny nowy pomysł

Zrób to przez cztery lub pięć rund z grupą osób (6-10), a będziesz mieć mnóstwo pomysłów.

Następnie moderator przejrzy pomysły podczas przerwy, wybierze te, które najbardziej mu się podobają, a następnie wróci do grupy, aby zbudować i skonstruować plan w oparciu o te pomysły.

Technika Brainwriting działa, ponieważ:

Nikt nie wie dokładnie, kto, co i kiedy napisał

Ludzie mogą swobodniej wyrażać swoje pomysły

Lider zespołu nadal ma kontrolę nad tym, co się dzieje, wybierając najlepsze pomysły do dyskusji grupowej

4. Brainwalking Kuzyn brainwriting technika brainwalking jest podobną koncepcją, z tą różnicą, że zamiast papieru poruszają się ludzie.

Kawałki papieru są wieszane na ścianie; ludzie dodają swój pomysł na rozwiązanie problemu, a następnie przechodzą do następnego papieru. Jest to świetny sposób na upublicznienie pomysłów i wygenerowanie nowego rodzaju energii poprzez myślenie na nogach.

Bonus:_ Design Thinking Tools

5. Siatki

Jest to podobne do pomysłu #2.

Zamiast czterech kwadrantów i łączenia pomysłów z nich, łączysz pomysły z siatki.

Aby rozpocząć, wykonaj następujące kroki:

Jeśli jesteś liderem zespołu, wypełnij górny wiersz nagłówka i pierwszą kolumnę tym samym pomysłem, a następnie przesuwaj się wzdłuż góry i wzdłuż kolumny Niech każdy uczestnik z zespołu zasugeruje pomysł i doda go do siatki Następnie zacznij łączyć pomysły, po jednym z każdego rzędu, aż do samego dołu Jeśli zaczniesz od 4 pomysłów, będziesz mieć 16 nowych, łącząc je ze sobą. Łączenie ze sobą tych samych pomysłów może wydawać się dziwne (np. Pomysł 2 + Pomysł 2), ale obiecujemy, że pojawi się kreatywność.

6. Bąbelki

Gdy pomysły naprawdę się kumulują, najlepszym rozwiązaniem są mapy burzy mózgów z bąbelkami!

Mapy bąbelkowe to łatwy sposób na notowanie i organizowanie pomysłów w sposób uporządkowany wizualnych ramach podczas sesji burzy mózgów.

Użyj tych kroków dla bańki technika burzy mózgów:

Narysuj 9 kółek na kartce, po trzy w każdym rzędzie. To są twoje bańki W samym środku umieść listę problemów, które próbujesz rozwiązać A następnie umieść na liście osiem innych kreatywnych pomysłów wokół tej głównej idei Po wygenerowaniu pomysłów, rozpocznij proces od nowa. Weźmiesz więc pomysł numer pięć, umieścisz go na środku i zbudujesz wokół niego więcej pomysłów

Ta technika burzy mózgów jest doskonałym połączeniem mieszania Teams z indywidualnym wkładem. To świetna metoda burzy mózgów do kreatywnego rozwiązywania problemów.

Członkowie Twojego teamu mogą wymyślić osiem pomysłów, a następnie możesz przypisać pomysł do każdej osoby i mogą oni pracować samodzielnie. Wszyscy mogą ponownie dołączyć, aby zobaczyć wyniki burzy mózgów.

Bonus: Sprawdź nasze top 10 szablonów map bąbelkowych do wizualizacji i burzy mózgów

7. Burza mózgów na tablicy

Użyj cyfrowej tablicy, aby zebrać wszystkie swoje pomysły w jednym miejscu. Tablica ClickUp to świetna alternatywa dlaMural lub Miro które oferuje wizualne i oparte na pomysłach podejście do burzy mózgów.

Pusty punkt wyjścia dla oprogramowanie do tablic pomaga również w promocji kreatywności w burzy mózgów odchodząc od modeli informacyjnych opartych na tekście lub praktyk opartych na dokumentach.

Sprawdź te_ **Narzędzia burzy mózgów !

Jak przejść do kreatywnej burzy mózgów?

Usiąść i zrobić burzę mózgów to jedno, ale zrobić to skutecznie to zupełnie inna sprawa.

Zanim zaczniesz burzę mózgów, musisz mieć otwarty umysł, dosłownie

Najlepsze sesje burzy mózgów rozpoczynają się zanim ktokolwiek wejdzie do pokoju.

Na przykład, trudno jest przejść od spotkania na temat budżetu do bezpośredniego myślenia o największych możliwościach. Twój umysł będzie skrępowany i nie będziesz miał swobodnego przepływu; prawdopodobnie będziesz ostrożny i ostrożny.

Oto jak pozbyć się niektórych z tych zahamowań, aby pozwolić najlepszym pomysłom wypłynąć na wierzch:

1. Idź na spacer

Zrób sobie krótką przerwę, aby uwolnić się od stresu i pozwól sobie i swojej podświadomości zaczerpnąć świeżego powietrza, aby oczyścić się i przygotować na sesję burzy mózgów.

poza tym, trochę ćwiczeń przed burzą mózgów nikomu nie zaszkodzi

2. Spożywanie różnych informacji

Utknąłeś w The Economist? Wybierz Better Homes & Gardens.

Zawsze oglądasz CNN? Przerzuć się na Travel Channel.

Spróbuj czegoś innego.

Jeśli zawsze czytasz i konsumujesz te same informacje, będziesz chciał tworzyć nowe skojarzenia. Pomocne może być przejrzenie magazynu, strony internetowej z obrazami lub czegoś zupełnie niezwiązanego z tym, o czym będziesz przeprowadzać burzę mózgów, aby pomóc ci uzyskać świeży stan umysłu.

3.Przełam swoją rutynę

Nie wiem dokładnie, co to oznacza dla ciebie, ale znajdź sposób do zrobienia tego przed burzą mózgów.

Może to być wyjście na lunch, załatwienie szybkiej sprawy lub skorzystanie z biurowej tabeli do ping-ponga po raz pierwszy. Przełamanie rutyny uwolni cię od typowej rutyny i wprowadzi w odpowiedni nastrój do skutecznego kreatywnego rozwiązywania problemów. Jeśli aktywnie korzystasz z urządzeń technologicznych, odejdź od nich na krok. Gadżety te mogą prowadzić do takich problemów, jak brak koncentracji, a nawet słaby sen .

Jakie są 2 rodzaje burzy mózgów?

Istnieją dwa rodzaje burzy mózgów:

Indywidualna burza mózgów i grupowa burza mózgów.

Pierwsza z nich sprawdza się lepiej w przypadku prostych problemów, które wymagają prostych rozwiązań, a druga może być wykorzystywana do rozwiązywania złożonych problemów.

zdezorientowany?

Przyjrzyjmy się:

Indywidualna burza mózgów

Indywidualna burza mózgów jest jak randka z własnymi myślami.

Rozmawiacie ze sobą o swoich losowych pomysłach i nagle te niekonwencjonalne pomysły zamieniają się w namacalne rozwiązania.

przepraszamy, jeśli nie było to tak romantyczne, jak w "Kawalerze"_🌹

Jednak podczas indywidualnej burzy mózgów, jeśli ty nie złamiesz zasad podczas sesji burzy mózgów, to nikt tego nie zrobi. Wpadniesz również w pułapkę słuchania pomysłów innych i unikniesz generowania własnych pomysłów

Problem z indywidualną burzą mózgów polega na tym, że możesz nie rozwinąć pomysłów w pełni, tak jak zrobiłbyś to podczas grupowej sesji burzy mózgów.

Grupowa burza mózgów

W przypadku grupowej burzy mózgów członkowie Teams mogą pomagać sobie nawzajem, gdy utkną na jakimś pomyśle; inny członek zespołu, który ma większą wiedzę na temat tego pomysłu, może przedstawić swoje sugestie.

w końcu dwie głowy są lepsze od jednej, prawda?

Inne korzyści są takie, że wzmacnia to budowanie zespołu i przypomnienie członkom zespołu, że każdy ma unikalne pomysły do zaoferowania zespołowi.

Jakie są 4 zasady burzy mózgów?

Zasady burzy mózgów są niezbędne, ponieważ pomagają kierować dyskusją i zapewniają, że każdy ma szansę zostać wysłuchanym podczas sesji burzy mózgów.

Oto cztery zasady:

Skup się na ilości, a nie na jakości

Nie krytykuj żadnego złego pomysłu, dopóki nie nadejdzie czas na ustalenie priorytetów

Zachęcaj do dużych pomysłów

Opieraj się na pomysłach innych

Zasady te gwarantują powodzenie sesji burzy mózgów.

dobra, dobra, przestaniemy nazywać je zasadami, ponieważ nikt nie lubi zasad, zwłaszcza gdy masz być "kreatywny" i pozwolić na przepływ kreatywnych pomysłów, prawda?

Ok, więc żadnych zasad. Po prostu myśl o nich jako o "wytycznych"

Jak udoskonalić i nadać priorytet swoim pomysłom

Cały zespół świetnie się bawił podczas burzy mózgów.

Każdy wpadł na co najmniej jeden kreatywny pomysł.

Hurra!

Generowanie dzikich, szalonych pomysłów to najłatwiejsza część.

Teraz robi się nieco trudniej. Musisz zdecydować, które pomysły są warte realizacji, a które powinny trafić do kosza.

Nie dosłownie.

Jeśli chcesz oddzielić świetne pomysły od dobrych, musisz je dopracować.

_Ale jak Twój team może to zrobić?

Wypróbuj te metody i kreatywne podejścia:

Opcja 1: Kropki

Zapisz wszystkie najlepsze pomysły na Tablicy lub kartce papieru i daj każdemu członkowi zespołu kropkę (lub użyj znaczników wyboru). Członkowie Teams muszą umieścić swoją kropkę obok pomysłu, który najbardziej im się podoba.

Opcja 2: Plusy i minusy

Dla każdego pomysłu zrób listę wad i zalet. Ponieważ (miejmy nadzieję) masz wiele pomysłów do przejrzenia, ogranicz się do kilku plusów i kilku minusów.

Wymień powody, dla których dany pomysł zadziała lub nie.

Ta metoda pomoże ci zdecydować, co jest wykonalne i co można zrealizować. Jak wszyscy wiemy, najlepszy pomysł jest czasem najtrudniejszy do zrobienia. To jest miejsce, w którym twój team może zacząć dokonywać oceny wartości.

Opcja 3: Zmierz się

nie, to nie jest czas na oglądanie tandetnego filmu Nic Cage'a z połowy lat 90-tych

Zamiast tego chcesz, aby Twoje pomysły "zmierzyły się" ze sobą, aby zająć pierwsze miejsce. Wszystkie walczą o pierwsze miejsce.

Oto jak to będzie działać.

Załóżmy, że masz 10 pomysłów. Umieść je na liście od jednego do dziesięciu

Następnie uszereguj je parami od dołu do góry. Porównaj 9 i 10. Czy 10 jest lepszym pomysłem niż 9? Przesuń go w górę. A co z 7 i 8? 5 i 6?

Każdy pomysł walczy o wyższe miejsce. Następnym razem wypróbuj dwie pary, których nie zrobiłeś wcześniej (np. 8 i 9 zmierzą się zamiast 9 i 10 itd.). Korzystaj z tej metody, dopóki najlepszy pomysł nie znajdzie się na szczycie

Dlaczego warto rozważyć nowe techniki kreatywnej burzy mózgów

Prawdopodobnie wypróbowałeś już kilka, jeśli nie każdą z omawianych przez nas technik, gdy zostałeś do tego zmuszony podczas sesji budowania grupy lub zespołu.

ale czy kiedykolwiek próbowałeś ich bez zachęty?

Regularne burze mózgów i ideacje pomogą ci wpaść na nowe pomysły, wymyślić nowe sposoby rozwiązywania problemów i pomogą twojemu zespołowi lepiej współpracować w czasie rzeczywistym.

Jeśli nadal nie jesteś przekonany, zapoznaj się z tym wpisem na temat tego, dlaczego powinieneś ponownie ocenić swoją strategię burzy mózgów .

ale nie traktuj tego wszystkiego zbyt poważnie..._

Pamiętaj, że to burza mózgów.

Wymyślasz pomysły. To, że je zapisujesz, nie oznacza, że są trwałe. Więc nie krępuj się eksperymentować z każdą techniką, a następnym razem, gdy ktoś będzie chciał, abyś myślał nieszablonowo, będziesz przygotowany.

Notatka: To nie wszystkie najlepsze dostępne metody burzy mózgów. Oto kilka wyróżnionych wzmianek:

Round Robin Brainstorming : Round Robin to tradycyjna metoda burzy mózgów, w której członkowie Teams siedzą w kręgu i temat jest udostępniany, a następnie każdy ma swoją kolej, aby podzielić się oryginalnym pomysłem.

: Round Robin to tradycyjna metoda burzy mózgów, w której członkowie Teams siedzą w kręgu i temat jest udostępniany, a następnie każdy ma swoją kolej, aby podzielić się oryginalnym pomysłem. Rapid Ideation : ta technika burzy mózgów polega na nakłanianiu członków teamu do wymyślania pomysłów w ustawionym limicie czasowym. Szybka ideacja działa, ponieważ ograniczenia czasowe mogą prowadzić do szybszego generowania pomysłów (nie masz czasu na nadmierne myślenie!)

: ta technika burzy mózgów polega na nakłanianiu członków teamu do wymyślania pomysłów w ustawionym limicie czasowym. Szybka ideacja działa, ponieważ ograniczenia czasowe mogą prowadzić do szybszego generowania pomysłów (nie masz czasu na nadmierne myślenie!) Asocjacyjna burza mózgów: ta technika burzy mózgów polega na kojarzeniu przymiotników ze słowem określającym problem. Celem jest pomoc zespołowi w spojrzeniu na problem z innej perspektywy

ta technika burzy mózgów polega na kojarzeniu przymiotników ze słowem określającym problem. Celem jest pomoc zespołowi w spojrzeniu na problem z innej perspektywy Tablica : w przypadku tej metody burzy mózgów, pomysły są przypinane do cyfrowej tablicy lub flipcharta i opracowywane za pomocą kart i pinezek. Pytania, cele i zadania są łączone, a każdy w zespole używa notatki samoprzylepnej, takiej jak te z Post-It, aby przypiąć do niej pomysł

: w przypadku tej metody burzy mózgów, pomysły są przypinane do cyfrowej tablicy lub flipcharta i opracowywane za pomocą kart i pinezek. Pytania, cele i zadania są łączone, a każdy w zespole używa notatki samoprzylepnej, takiej jak te z Post-It, aby przypiąć do niej pomysł Starbursting : to metoda burzy mózgów, która koncentruje się na pytaniach, a nie odpowiedziach

: to metoda burzy mózgów, która koncentruje się na pytaniach, a nie odpowiedziach Six Thinking Hats : członkowie zespołu noszą sześć różnych kapeluszy, a każdy z nich reprezentuje pewien punkt widzenia. Pomaga to zespołowi wymyślić wiele pomysłów z różnych punktów widzenia

: członkowie zespołu noszą sześć różnych kapeluszy, a każdy z nich reprezentuje pewien punkt widzenia. Pomaga to zespołowi wymyślić wiele pomysłów z różnych punktów widzenia Technika Stepladdera: jest to podejście krok po kroku, które zmusza każdego członka zespołu do przedstawienia własnych pomysłów

jest to podejście krok po kroku, które zmusza każdego członka zespołu do przedstawienia własnych pomysłów Odwrócona burza mózgów: w przeciwieństwie do zwykłej burzy mózgów, ta metoda skupia się najpierw na wszystkich problemach

w przeciwieństwie do zwykłej burzy mózgów, ta metoda skupia się najpierw na wszystkich problemach Brain Netting: jest to technika burzy mózgów online powszechnie stosowana w sesjach burzy mózgów w grupach wirtualnych

Notatka: Ponieważ większość z tych technik polega na dodawaniu przez członków zespołu swoich pomysłów do notatki lub dokumentu, należy wypróbować Dokumenty ClickUp dla tego. Jest to łatwy w użyciu rozwiązanie do współpracy nad dokumentami które umożliwia Twojemu zespołowi współpracę w czasie rzeczywistym!

Wnioski

Chociaż zawsze można zorganizować spotkanie bez użycia metod burzy mózgów, nie daje to zespołowi poczucia kierunku ani zorganizowanej przestrzeni do kreatywnego myślenia.

Jednak dzięki kreatywnym technikom burzy mózgów, to nie jest problemem.

Dzięki technikom, które pomagają w tworzeniu pomysłów, a także technikom, które pozwalają porównać różne pomysły, techniki burzy mózgów pomagają Teamsom znaleźć rozwiązania najbardziej złożonych problemów.

I chociaż istnieją strony, które oferują przyzwoite burze mózgów i narzędzia do zarządzania pomysłami funkcja map myśli ClickUp jest najlepszym narzędziem do burzy mózgów i tworzenia pomysłów.

