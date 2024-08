25 oszałamiających przykładów map myśli na rok 2024

Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie projektów, czy tworzenie przepysznego menu, wszyscy byliśmy w sytuacji, w której mamy fantastyczny pomysł, ale nie jesteśmy pewni, jak wprowadzić go w życie.

Na szczęście istnieje proste rozwiązanie, z którego można skorzystać: mapy myśli. 🧠✨

W tym artykule pokażemy 25 praktycznych przykładów map myśli, które możesz wykorzystać jako inspirację, a także pokażemy, jak tworzyć mapy myśli.

do dzieła!

Czym jest mapa myśli?

Mapa myśli to rodzaj diagramu pająka, wizualnego narzędzia, które pomaga odkrywać relacje między poszczególnymi pojęciami i strukturyzować informacje.

Aby zbudować diagram mapy myśli, należy najpierw wybrać centralną ideę lub główny temat. Główny temat będzie miał gałęzie, które połączą go z innymi połączonymi podtematami i powtarzasz ten proces, aż uzyskasz dosłowną mapę myśli!

25 przydatnych przykładów map myśli (+ rzeczywiste przypadki użycia)

Oto ponad 20 kreatywnych

mapa myśli

przykłady, z których możesz skorzystać już dziś:

1. Zarządzanie projektami

Proces tworzenia map myśli ułatwia rozbijanie złożonych pomysłów lub planów projektów. Zwłaszcza te, które zawierają dokumenty liczące setki stron.

Niektóre z wyróżniających się branchów w mapie myśli planowania projektu mogą obejmować:

Podejście do zarządzania projektami

Zakres projektu

Komunikacja

Plan zarządzania kosztami

Zarządzanie harmonogramem

Zarządzanie jakością

Plan zarządzania ryzykiem

Zarządzanie zasobami

Mapa myśli pomoże ci opracować te plany tak, aby nic nie umknęło uwadze.

gdzie można zbudować mapę myśli?

W notatniku? Nie.

Przywitaj się z

ClickUp

. 👋🏼 😄

To jeden z najbardziej

najwyżej ocenianych

narzędzia zwiększające wydajność, uwielbiane przez

liczne Teams na całym świecie

i najprostsze narzędzie do tworzenia map myśli, jakie można znaleźć.

Dlaczego?

Ponieważ wystarczy jedno kliknięcie, aby przełączyć widok mapy myśli i rozpocząć tworzenie mapy myśli!

Aha i czy wspomnieliśmy, że

Mapy myśli ClickUp'a

mają dwa tryby dla dodatkowej elastyczności?

Oto, co otrzymujesz:

Tryb zadania : szybko zmieniaj kolejność swoich Obszary robocze poprzez rysowanie branchów i organizowanie ich w logiczne ścieżki. Można również bezpośrednio tworzyć, edytować i usuwać zadania (i podzadania ) bezpośrednio z poziomu mapy myśli

: szybko zmieniaj kolejność swoich Obszary robocze poprzez rysowanie branchów i organizowanie ich w logiczne ścieżki. Można również bezpośrednio tworzyć, edytować i usuwać zadania (i podzadania ) bezpośrednio z poziomu mapy myśli Blank mode: tworzy mapy myśli w dowolnej formie, które nie mają połączenia z żadną strukturą zadań lub cyklem pracy. Możesz szybko przekonwertować je na zadania w dowolnym Lista w obszarze roboczym

Oto jak wygląda jeden z naszych

próbka mapy myśli do zarządzania projektami

wygląda na ClickUp:

*_Potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak mapy myśli mogą być przydatne w zarządzaniu projektami? Przeczytaj nasze ostateczny przewodnik po wizualnym zarządzaniu projektami aby to zrozumieć.

2. Planowanie strategii biznesowej

Planowanie strategii biznesowej

i mapy myśli to idealne połączenie, jak gorące kakao i pianki marshmallows.☕️💕

dlaczego?

Planowanie biznesu może zawierać przerażające ilości informacji, z którymi poradzi sobie tylko prosta mapa myśli.

Skorzystaj ze strategicznej mapy myśli, aby rozpocząć nowe przedsięwzięcie i zarządzać procesami jak profesjonalista. A kiedy już wszystko sobie wyobrazisz, zafunduj sobie gorące kakao i pianki marshmallows, aby uczcić nowe początki biznesu.

To

zarządzanie biznesem

przykład mapy myśli powinien dać ci pomysł, od czego zacząć:

3. Rozwój oprogramowania/produktów

Mapa myśli jest świetnym substytutem schematu przepływu podczas projektowania oprogramowania/produktu

wydajność oprogramowania

.

Użyj go do planowania architektury oprogramowania, funkcji, faz rozwoju i nie tylko. Możesz nawet zagłębić się w specyfikę rozwoju i tworzyć mapy myśli dla różnych scen.

Oto przykład mapy myśli, która pokazuje typowe sceny w procesie tworzenia oprogramowania

rozwój oprogramowania

:

⭐️ Pro tip: z ClickUp, możesz użyć naszego

Funkcje sprawdzające

aby bez wysiłku współpracować nad różnymi projektami oprogramowania.

4. Produkcja i logistyka

Jeśli pracowałeś w branży produkcyjnej, na pewno słyszałeś o zasadach 8M.

Jeśli nie, jest to kompleksowa lista kontrolna podstawowych czynników, które należy wziąć pod uwagę, takich jak:

M maszyna (technologia)

maszyna (technologia) **metoda (proces)

**materiał (surowce, materiały eksploatacyjne i informacje)

**siła robocza (praca fizyczna) lub siła umysłu (praca umysłowa)

M pomiar (kontrola)

pomiar (kontrola) M inna natura (środowisko)

inna natura (środowisko) M zarządzanie/ M siła pieniądza

zarządzanie/ siła pieniądza Mutrzymanie

Użyj mapy myśli, aby rozgałęzić te aspekty i dodać więcej szczegółów do planu.

Oto przykład

przykładowy diagram mapy myśli

:

**Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu zasobami dla swojego teamu?

Sprawdź nasze_

najlepszy przewodnik po zarządzaniu zasobami

.

5. Finanse

chcesz stworzyć budżet na zakup samochodu, wyjazd na wakacje lub emeryturę?

Mapa myśli to łatwy sposób na nakreślenie wszystkich wydatków i inwestycji.

A jeśli prowadzisz firmę zajmującą się planowaniem finansowym, możesz stworzyć mapę myśli, aby przedstawić plany, które opracowałeś dla swoich klientów. Żegnajcie arkusze kalkulacyjne i pliki papierowe!

**Chcesz zacząć od razu?

Wypróbuj ClickUp szablon do zarządzania projektami księgowymi i finansowymi .

6. Kampanie marketingowe A

plan działania projektu marketingowego jest kluczowy dla każdej organizacji, ponieważ może przyczynić się do jej powodzenia.

W końcu musisz promować swoją ofertę, aby ludzie zauważyli Twoją markę, prawda?

Za pomocą mapy myśli można stworzyć ostateczny wizualny zarys, plan i zorganizować wszystkie działania marketingowe i strategie, i wiele więcej.

Oto przykład mapy myśli, która zawiera zawartość, media społecznościowe i inne kanały marketingowe dla skutecznego plan marketingowy . Użyliśmy innego koloru dla każdej gałęzi, aby rozróżnić różne kanały marketingowe. 🎨

Bonus: Sprawdź nasz przewodnik na **zarządzanie projektami marketingowymi! ⭐️

7. Zarządzanie witryną Planowanie i zarządzanie stroną internetową nie jest łatwym zadaniem.

Musisz zadbać o jej wygląd i funkcje, stworzyć zawartość i zrobić o wiele więcej, aby upewnić się, że strona jest zoptymalizowana i reprezentuje Twoją firmę w jak najlepszym świetle.

Co więcej, może wydawać się obcym językiem dla osób, które nie są zaznajomione z kodowaniem, co może utrudniać przekazanie tego, co dokładnie masz na myśli.

Wtedy właśnie przydaje się mapa myśli.

Stwórz wizualny zarys dla swojego wirtualnego zespołu i popraw widoczność wszystkiego, co wymaga przemyślenia i planowania, używając mapy myśli jako listy kontrolnej dla zespołu programistów. Oto przykład mapy myśli dla zarządzanie stroną internetową :

Przykład mapy myśli rozwoju strony internetowej w ClickUp

8. Tworzenie zarysu złożonych artykułów

Chociaż istnieją różne sposoby zarządzania cykl pracy z zawartością proces, produkcja i planowanie zawartości mogą być czasami nieuporządkowane. Mapy myśli mogą być świetnym sposobem na mapowanie wysiłków związanych z marketingiem zawartości. Tamara Omerovic menedżer ds. marketingu zawartości w Databox , udostępnia sposób, w jaki wykorzystuje mapy myśli do planowania złożonych, długich treści.

"Takie podejście przyniosło świetne wyniki, jeśli chodzi o pozycjonowanie zawartości dla wielu słów kluczowych. Często używam map myśli do planowania 3 rzeczy: zarysu zawartości strony filarowej, zawartości wspierającej i wewnętrznego połączenia między stronami klastra.

"Zaczynam od głównego słowa kluczowego, a następnie branchuję je, aż obejmę cały klaster. Notuję wszystkie słowa kluczowe z długiego ogona, które wymagają osobnych stron do wsparcia strony filarowej, a później używam mapy myśli jako odniesienia do wewnętrznego linkowania (cofając się, od H3 do H1). Może to również pomóc w stworzeniu mapy struktury URL"

Sprawdź jej mapę myśli dla artykułu filarowego na stronie raportowanie biznesowe .

źródło: Databox_

Bonus: dowiedz się więcej zarządzanie projektami content marketingowymi z ClickUp .

9. Burza mózgów

Pomysły pojawiają się w umysłach inteligentnych ludzi.

ale wiesz, co jest mądrzejsze od mądrych ludzi?

Sesja burzy mózgów z zespołem!

Mądra grupa zakładająca czapki do myślenia, współpracująca nad mapą myśli, aby generować różne pomysły .

_Czy możesz sobie wyobrazić możliwości? 🌈✨

Nie wspominając już o tym, że samo powstanie mapy myśli może zaowocować nowym pomysłem lub dwoma.

Dlatego jest to doskonały narzędzie do burzy mózgów nawet dla osobistych potrzeb.

Od oceny pomysłu na nowy produkt lub wygenerowania głównego tematu wpisu na blogu, mapa myśli burzy mózgów może pomóc!

Oto przykład mapy myśli dla pomysłu na nowy produkt:

**Nie wiesz, jak współpracować z zespołem, aby znaleźć najlepsze pomysły?

Oto one skuteczne techniki burzy mózgów do zatrudnienia.

⭐️ Pro Tip: Jeśli szukasz więcej sposobów na współpracę ze swoim zespołem, wypróbuj Dokumenty ClickUp .

Utwórz dowolną liczbę dokumentów za pomocą Edycja tekstu sformatowanego i praca z zespołem w czasie rzeczywistym .

Bonus: Sprawdź 10 narzędzi AI do tworzenia map myśli i burzy mózgów w 2023 r

10. Testowanie SEO

Złożone procesy oparte na danych czasami wymagają elementu wizualnego, aby ułatwić ich zrozumienie. Przykładem tego jest cykl pracy dla testów podzielonych SEO. Daria Sherr marketing manager i scrum master w Semrush udostępniając przykład mapy myśli i sposób, w jaki korzysta z niej jej zespół.

"Często tworzymy łatwe do zrozumienia mapy myśli, aby wyjaśnić bardziej skomplikowany temat, taki jak testy SEO, naszym pracownikom lub potencjalnym klientom. W ten sposób możemy pokazać proces bez wchodzenia w zbyt szczegółowe i złożone wyjaśnienia. Jest to również pierwszy krok przed przekształceniem naszych wizualizacji w infografiki, które następnie udostępniamy w naszych mediach społecznościowych. Sugeruję, aby każdy używał map myśli w swojej roli, aby ujednolicić swoje procesy, a nawet własne myśli przed ich przedstawieniem komukolwiek"

źródło: Semrush_

Dowiedz się więcej o zarządzanie przepływem pracy w projektach SEO w ClickUp.

11. Robienie notatek

czy podczas słuchania wykładu lub uczestniczenia w spotkaniu robisz notatki w notatniku?

dobrze. A kiedy później odwołujesz się do notatek, czy mają one sens? 🤔

Próbujesz przypomnieć sobie, czego się nauczyłeś, ale twoja pamięć cię powstrzymuje. Skończmy z tymi historiami "nie mogę sobie przypomnieć" dzięki mapom myśli, ponieważ wszystkie notatki wywodzą się z powiązanych pomysłów lub tematów.

Sprawdź ten przewodnik, aby dowiedzieć się więcej_ **Techniki zapamiętywania !

Załóżmy na przykład, że podczas wykładu z biologii często pojawia się temat komórek.

Oto przykład pomysł na szablon mapy myśli dla notatek z wykładów:

**Potrzebujesz pomocy w robieniu notatek ze spotkania?

Przeczytaj naszą jak skutecznie sporządzać notatki ze spotkań. ⭐️ Wskazówka dla profesjonalistów: Najłatwiejszym sposobem na utrzymanie porządku nawet przy setkach powiązanych tematów jest użycie oprogramowanie do tworzenia map myśli jak ClickUp. Posiada również Notatnik na wypadek, gdybyś zaczął tęsknić za swoim zwykłym notatnikiem lub ręcznie rysowaną mapą myśli 😉

12. Planowanie wydarzenia

Jak pięknie, zarządzanie projektami wydarzeń może być stresem związanym z planowaniem.

Weźmy na przykład przypadek ślubu.

Ogromna lista gości, catering, wystrój, zmienne nastroje pary młodej itp.

Lepiej też modlić się o to, aby panna młoda i pan młody nie mieli zimnych nóg, w przeciwnym razie harmonogram dnia ślubu jest tak dobry, jak brak harmonogramu. 🙄

Jednak mapa myśli, zwłaszcza w oprogramowaniu takim jak ClickUp, może sprawić, że wszystko będzie mniej stresujące, ponieważ można ją łatwo edytować.

Jeśli pan młody chce niebieskie zasłony, a panna młoda białe róże, wystarczy dodać je do mapy myśli.

Oto przykład szablonu, który można dostosować do każdego rodzaju wydarzenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu wydarzeniami? Przeczytaj nasz ostateczny przewodnik na_ zarządzanie projektami eventowymi .

13. Nauczanie map myśli

czy wiesz, że mapy myśli są doskonałym narzędziem do nauczania?

Nauczyciele i zarządzanie edukacją przemysł może wykorzystać tę technikę do lepszego wyjaśniania tematów. Nie jest ona przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli.

Uczniowie mogą również używać map myśli do nauki, studiowania, burzy mózgów, robić lepsze notatki itp.

Później mogą wykorzystywać pomysły map myśli w całym swoim życiu do planów projektów, kreatywnego myślenia, finansów, prowadzenia spotkań i nie tylko.

wreszcie nauczysz się w szkole czegoś, co jest przydatne w codziennym życiu, w przeciwieństwie do trygonometrii 🙄

⭐️ Zabawna wskazówka: użyj mapy myśli, aby nauczyć uczniów techniki mapowania myśli!

14. Organizowanie się do esejów i egzaminów

Dodatkowo, prywatny korepetytor Caitriona Mc Tiernan z TPR Teaching używa map myśli jako narzędzia organizującego egzaminy.

"Ponieważ mapy myśli są mniej ograniczające niż inne rodzaje planerów, dają mi więcej przestrzeni do swobodnego myślenia i poszerzania moich myśli. Czasami tworzenie map myśli może zająć dużo czasu, więc korzystanie z graficznego organizera, takiego jak diagram rybiej ości może być pomocny" - powiedziała.

Udostępnia przykład tego, jak uczniowie mogliby studiować lub pisać esej na temat starożytnego Egiptu. Ta mapa myśli składałaby się z podtematów, na przykład faraonów, kultury, gospodarki i życia codziennego.

źródło: TPR Teaching_

15. Przygotowanie planu spotkania

Spotkania wymagają przygotowania, w przeciwnym razie przegapisz omawianie ważnych tematów i możesz usłyszeć wiele "Uhm..." i "co jeszcze musimy do zrobienia?"

To całkowita strata czasu.

A ponieważ mapy myśli są doskonałym narzędziem do planowania, strukturyzowania i organizowania informacji, przygotowanie agendę spotkania staje się o wiele łatwiejsze.

_Co jest potrzebne do zrobienia porządku obrad? 🤔

Cele, uczestnicy, tematy..

Wszystkie te aspekty i nie tylko zostały uwzględnione w tym prostym przykładzie mapy myśli.

Skorzystaj z niej, gdy będziesz musiał zaplanować powodzenie spotkania i sporządzić szczegółowe notatki ze spotkania.

⭐️ Pro tip: z narzędziami takimi jak ClickUp, możesz bezpośrednio udostępniać swoją mapę myśli wszystkim uczestnikom z wyprzedzeniem. Jednocześnie możesz zapisywać dowolne elementy działań omówione na spotkaniu w naszym Notatnik i bezpośrednio przekształcić je w zadania .

Download our szablon protokołu spotkania do wykorzystania podczas prowadzenia spotkań.

16. Renowacja nieruchomości

Renowacja i projekty budowlane mają wiele szczegółów do rozważenia.

Jest projekt, budowa, budżet, pracownicy, dostawcy, sprzęt, materiały, pozwolenia... oof!

biorę pięć oddechów

Na szczęście można użyć map myśli, aby z łatwością zarządzać tymi aspektami.

Stwórz branch'y dla przygotowań, kuchni, wyglądu zewnętrznego, łazienki, spraw technicznych i wszystkich innych szczegółów, których potrzebujesz.

Spójrz na tę mapę myśli, aby uzyskać pomysł:

Dowiedz się więcej zarządzanie projektami budowlanymi tutaj .

17. Zasoby ludzkie

W przypadku działu HR główną ideą jest skuteczna selekcja i rekrutacja talentów.

Jakość badań i headhuntingu musi być na najwyższym poziomie. Ale niechlujny proces w tym nie pomoże.

Bez obaw! Po prostu ustawienie wyczyszczonych KPI HR i zwizualizuj cały proces rekrutacji, począwszy od badania informacji rynkowych po planowanie rozmów kwalifikacyjnych i onboarding, a wszystko to na mapie myśli.

Oto prosty przykład onboardingowej mapy myśli dla specjalistów HR:

⭐️ Pro tip: zaplanuj swoje potrzeby HR na mapach myśli ClickUp. A do zrobienia, możesz łatwo śledzić postępy kandydatów w procesie rekrutacji lub onboardingu dzięki ClickUp Wykres Gantta .

Możesz również użyć naszego Integracja z Zoomem do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych bezpośrednio z ClickUp.

zapraszamy 😇

**Nie wiesz, jak przeprowadzić skuteczny onboarding?

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem na_ jak powitać nowego członka zespołu .

18. Streszczenia książek i mediów

czy wiesz, że możesz używać map myśli do tworzenia streszczeń książek, audiobooków lub innych kursów multimedialnych?

Streszczenia te ułatwiają późniejsze ich przeglądanie.

Łatwiej jest spędzić kilka minut przeglądając jednostronicową mapę myśli, która podkreśla główną koncepcję, niż przeglądać całą książkę. Jeszcze raz!

Zapisywanie głównych punktów i centralnej koncepcji książki pomoże również wzmocnić zrozumienie.

Oto przykład, który można wykorzystać jako szablon do podsumowania książki:

Dodatkowo, Randall Englund, wykładowca zarządzania projektami na Uniwersytecie Northeastern, a także konsultant wykonawczy firmy Englund Project Management Consultancy często używa map myśli ze współautorami do planowania i przygotowywania rozdziałów książek.

"Decydujemy o zawartości każdego rozdziału, przenosimy tematy i określamy kroki działania według właścicieli. Te mapy myśli są dołączane do ostatecznie opublikowanych książek jako pomoc dla czytelników w zakresie zawartości" - powiedział.

W ten sposób każdy temat jest wyróżniony i rozszerzony, a jednocześnie pozostaje widoczny w szerszym kontekście.

Bonus:_ **Mapy myśli a mapy koncepcyjne 🤩

19. Planowanie i realizacja celów

chcesz wspinać się po drabinie korporacyjnej lub po schodach swojego budynku bez zadyszki?

Oba są celami, których wykonanie wymaga planu.

ale do zrobienia?

Najpierw należy ustawić Cele SMART : sspecific, measurable, achievable, relevant, and time-bound.

Niezależnie od tego, czy chodzi o cele osobiste, zawodowe, fitness czy rodzinne, każdy cel, o którym myślisz, powinien być zgodny z klauzulami SMART.

Jednak głównym motywem osiągnięcia każdego celu jest przekształcenie go w mniejsze kroki. I to jest właśnie miejsce, w którym mapa myśli błyszczy.

Użyj mapy myśli, aby ustawić szeroki cel i rozgałęzić go na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu cele. Nie zapomnij zdefiniować OKR więcej szczegółów.

Oto prosty przykład szablonu mapy myśli do realizacji celów:

⭐️ Pro tip: łatwiejszym sposobem na ustawienie i śledzenie celów jest użycie Cele ClickUp'a . Automatycznie aktualizuje postępy w osiąganiu celów, gdy osiągasz mniejsze cele.

20. Planowanie zarządzania czasem

Niektórzy ludzie wydają się maksymalnie wykorzystywać swój dzień i sprawiają, że wygląda on, jakby mieli 25 godzin. Ugh.

ty też poszedłeś?

Następnie należy rozważyć techniki zarządzania czasem .

Najprostsza technika: zaplanuj swoje zadania i działania na mapie myśli, która pozwoli ci ustrukturyzować harmonogram każdego tygodnia.

Podziel swój tygodniowy plan na dni, a następnie je rozgałęź zależnie od priorytetu . Będziesz miał dobrą wizję tego, co musisz zrobić najpierw, a co możesz zrobić później.

Oto jeden z najprostszych pomysłów na mapę myśli na tydzień plan zarządzania czasem :

Pro tip: zrobimy to lepiej dzięki Natywne śledzenie czasu w ClickUp . Może dokładnie pokazać, ile czasu spędzasz na każdym zadaniu lub aktywności. zarządzanie czasem 101!

Spróbuj. Nie będziesz musiał marzyć o 25 godzinach w ciągu dnia.

Bonus:_ Raci Chart Examples !

21. Planowanie menu restauracji

czy kiedykolwiek poszedłeś do eleganckiej restauracji tylko po to, by zobaczyć menu bez zdjęć?

albo z nazwami, których nie można wymówić i bez opisu potrawy?

Co najgorsze, menu jest krótsze niż twoja cierpliwość, jeśli chodzi o czekanie na jedzenie.

Jeśli jesteś właścicielem restauracji, masz ostateczną moc uszczęśliwiania klientów poprzez planowanie dobrego menu na mapie myśli! 😇

Pomyśl o najlepszych daniach i napojach, które mogą spodobać się Twoim klientom i dodaj zdjęcia, aby wiedzieli, czego się spodziewać. (Reprezentacja wizualna wzbudza apetyt 🤫)

Oto przykładowy pomysł na szablon mapy myśli menu restauracji:

22. Zarządzanie ryzykiem

"Przyczyny" i "konsekwencje" to dwie rzeczy, o których należy pamiętać, tworząc mapę myśli. Ponieważ mapa myśli jest doskonałym narzędziem do burzy mózgów, można łatwo zwizualizować wszystkie potencjalne zagrożenia.

Użyj jej, aby zidentyfikować, ocenić i zająć się ryzykiem.

Takie przewidywanie i gotowość pozwolą zaoszczędzić czas, pieniądze i inne szkody.

Oto zarządzanie ryzykiem mapę myśli, którą możesz dostosować do swojej organizacji i zapisać jako szablon do wykorzystania w przyszłości.

Przejmij kontrolę nad tym, co się dzieje i bądź gotowy na wszystko, co pojawi się na Twojej drodze! 💪

Bonus: Dowiedz się o najlepsze oprogramowanie do zarządzania ryzykiem !

23. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej podekscytowanie, stres, motyle... do zrobienia?

Choć rozmowa kwalifikacyjna jest ekscytująca, może utrudniać skupienie się i przygotowanie.

Jeśli naprawdę chcesz zrobić dobre pierwsze wrażenie, wypróbuj technikę map myśli.

Notuj wszystko, czego potrzebujesz, od odpowiedzi na zdradliwe pytanie "gdzie widzisz siebie za 5 lat?" do zrobienia ostatniego szczegółu, który musisz wiedzieć o firmie.

Oto szablon, który zawiera już wszystkie aspekty, które musisz wziąć pod uwagę, a także te, które nie przyszły Ci do głowy.

24. Opieka zdrowotna Non Profit

Jami Yazdani, certyfikowany Project Management Professional (PMP) i Disciplined Agile Scrum Master (DASM) w Yazdani Consulting & Facilitation udostępnia przykład mapy myśli zaczerpnięty z sesji rozpoznawczej związanej z wdrażaniem projektu procesów i cykli pracy w organizacji non-profit zajmującej się opieką zdrowotną .

Mapa myśli została wykorzystana do rozważenia obecnych i możliwych cykli pracy oraz burzy mózgów w celu rozwiązania zidentyfikowanych wyzwań związanych z akceptacją.

źródło: Yazdani Consulting & Facilitation_

Bonus:_ Jak stworzyć mapę myśli w Google Docs !

25. Zasady negocjacji

Ta mapa myśli stworzona przez Randalla Englunda z Englund Project Management Consultancy przedstawia Dziesięć Zasad Negocjacji. Pokazuje sposób myślenia i zachowania, które są niezbędne dla tej umiejętności zawodowej, a następnie przechodzi do szczegółowych działań.

Zapoznaj się z jego mapą myśli i inne wykresy tutaj .

źródło: Englund Project Management Consultancy_

Czas na branch out do ClickUp

Oto ponad 20 przykładów map myśli, które pomogą ci uporządkować myśli, zaplanować projekty i osiągnąć cele.

**Jaki jest następny krok?

Niestety, samo patrzenie na przykłady map myśli nie pomoże ci osiągnąć rzeczy w życiu - bez względu na to, jak bardzo sobie to wyobrażasz.

Będziesz potrzebował solidnego planu działania, aby wszystko się wydarzyło.

Aby stworzyć plan działania, musisz stworzyć własną mapę myśli i pracować nad każdą gałęzią. I chociaż możesz stworzyć mapę myśli na papierze lub Excel czasami papierowe mapy myśli nie są w stanie przetrwać burzy mózgów ☔

Ale z narzędziem do tworzenia map myśli, takim jak ClickUp, twoje myśli i pomysły mogą przetrwać każdą burzę mózgów, która pojawi się na twojej drodze. Pobierz ClickUp za darmo aby doświadczyć oprogramowania do tworzenia map myśli, które może pomóc ożywić każdy przykład mapy myśli.