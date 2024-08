Zarządzanie projektem strony internetowej: Przewodnik dla agencji z szablonami

Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych klientów jako agencja to nie lada wyzwanie. Musisz zarządzać wkładem zarówno klienta, jak i członków zespołu wewnętrznego - programistów, projektantów i copywriterów. Śledzenie pracy w tak wielu grupach może wydawać się przytłaczające, jeśli nie niemożliwe.

Awaria często ma miejsce, gdy przepływ pracy każdego zespołu jest przerywany przez ciągłe przełączanie kontekstu między narzędziami w celu współpracy z innymi zespołami. A kierownikom projektów trudno jest zidentyfikować te awarie.

Trudno jest nawet uzyskać poczucie ukończenia projektu, ponieważ każdy element jest silosowany w narzędziach różnych działów.

Dobra wiadomość?

Istnieją sposoby na uproszczenie i zorganizowanie procesu w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy z klientem na stronie internetowej zarządzanie projektami taktyka. W tym przewodniku znajdziesz narzędzia, szablony i wskazówki, które pozwolą Ci realizować projekty klientów internetowych na czas i w ramach budżetu - i_bez chęci wyrywania sobie włosów z głowy.

Czym jest zarządzanie projektami stron internetowych?

Zarządzanie projektem strony internetowej to proces planowania, budowania i monitorowania odporności i sukcesu nowo utworzonej (lub odnowionej) strony internetowej, strony docelowej lub funkcji witryny.

Podobnie jak w przypadku innej pracy z klientem, zarządzanie projektem strony internetowej wymaga przemyślanego alokacji zasobów . Dobry kierownik projektu zrównoważy różne zadania związane z witryną, takie jak Audyty SEO , procesy kontroli jakości i sprawdzanie błędów -pomiędzy członkami zespołu, aby upewnić się, że jeden współpracownik nie jest nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywany.

Sieć zarządzanie projektami projektowymi wymaga również od kierowników projektów rozciągnięcia budżet projektu między zadaniami i pozostawić miejsce na nieprzewidziane wydatki. Typowa agencja będzie zawierać następujące usługi zarządzania projektem strony internetowej:

Metodologie zarządzania projektami stron internetowych

Przed rozpoczęciem projektów stron internetowych dla klientów, ty i członkowie twojego zespołu agencyjnego powinniście rozważyć, w jaki sposób chcecie podejść do pracy. Aby ułatwić pracę wszystkim zaangażowanym, warto zastosować metodologię zarządzania projektami, która odpowiada potrzebom zespołów i klientów.

Na przykład, czy chcesz często współpracować z korektami na miejscu, czy też chcesz ukończyć pracę zgodnie z jasnym harmonogramem? oś czasu projektu z okazjonalnym wkładem?

Dowiedz się, która metodologia zarządzania projektami jest najlepsza dla Twojego zespołu i klientów, biorąc pod uwagę te dwa wspólne procesy:

Metodologia kaskadowa

Przykład procesu zarządzania projektem Waterfall

Nazwa pochodzi od tego, jak wygląda, gdy jest ułożony w Wykres Gantta metodologia zarządzania projektami kaskadowymi jest tradycyjnym podejściem do zarządzania projektami stron internetowych. Podąża za liniowym procesem zarządzania projektem, w którym członkowie zespołu wykonują pojedynczy element projektu na raz.

Strona internetowa agencje zarządzania projektami zgodnie z tą metodologią zarządzania projektami pracują nad tym, aby ich zadania były jak najdoskonalsze przed dostarczeniem ich do następnego zespołu lub klienta. Gdy zadanie lub projekt przechodzi do następnej fazy, zespół projektowy przypieczętowuje zmiany w poprzedniej fazie.

Jeśli chodzi o metodologie zarządzania projektami, ta sprawdza się najlepiej w przypadku klientów, którzy jasno rozumieją swoje cele i wizję tego, co chcą osiągnąć. Agencja i klient uzgadniają z góry określony budżet i harmonogram przed rozpoczęciem projektu, pozostawiając niewiele miejsca na adaptację po drodze. Zespoły zarządzające projektami tworzenia stron internetowych również zazwyczaj kończą większość prac przed otrzymaniem informacji zwrotnej od klienta, pozostawiając bardzo mało miejsca na ewolucję projektu.

Ponieważ każdy zespół doskonali swoją pracę na każdym etapie - zamiast iterować pomysły - projekty stron internetowych typu waterfall mogą zająć trochę czasu. Niektórzy twierdzą, że ta metodologia jest nierealistyczna, ponieważ kreatywne projekty często ewoluują w miarę ich rozwoju . Zespoły, które preferują bardziej elastyczne podejście, często korzystają ze zwinnej metodologii.

Zwinna metodologia zarządzania projektami stron internetowych

Przykład osi czasu sprintu scrumowego w aplikacji zwinne zarządzanie projektami system

Zwinne tworzenie stron internetowych polega na elastyczności zespołów projektowych i kierowników projektów. Zespoły agencji stosujące tę metodę pracują jednocześnie w krótkich cyklach zwanych sprinty . Ewoluują produkt na bieżąco i zbierają opinie klientów między każdą iteracją produktu, aby zastosować je w następnym sprincie.

Zwinny rozwój koncentruje się na szybkim dostarczaniu wartości klientowi i doskonaleniu w czasie, a nie na dostarczaniu pojedynczego, końcowego produktu, który jest w pełni ukończony przed wydaniem. Ta metoda zarządzania projektami pozwala zespołom tworzyć terminowe aktualizacje i pozostawać na bieżąco ze zmieniającymi się potrzebami rynku.

Sprinty trwają zazwyczaj od dwóch tygodni do miesiąca. Ta metoda zarządzania projektami może wydawać się szalona, jeśli jesteś przyzwyczajony do projektów stron internetowych trwających od 6 do 12 miesięcy.

Istnieje jednak wiele zwinnych zespołów które uwielbiają tę metodologię, ponieważ zniechęca ona do przywiązywania się do pomysłów. Zmusza również zespoły projektowe do odkrywania oryginalnych koncepcji i rozwiązań. Zwinne zespoły zazwyczaj używają zwinne szablony dla sprintów, zapewniając solidną podstawę do pracy i utrzymując zespoły w ścisłej współpracy przez cały czas trwania projektu.

Agile pozostaje preferowanym systemem zarządzania projektami

Metodologia Agile szybko stała się ulubioną wśród zespołów zarządzających projektami tworzenia stron internetowych i deweloperów, odkąd została ukuta w 2001 roku w artykule Manifest Agile . W rzeczywistości raport Digital.ai pokazuje 94% deweloperów korzysta ze zwinnych metodologii.

Przez Digital.ai

Mają one zastosowanie do wielu tradycyjnych ram programistycznych, takich jak Scrum , Kanban lean, Extreme Programming (XP), Feature Driven Development (FDD), Crystal i inne. W tym samym raporcie 54% respondentów stwierdziło, że większość lub wszystkie zespoły - w tym zespoły zajmujące się tworzeniem stron internetowych - w ich organizacji korzystają ze zwinnych metod pracy.

Ten proces tworzenia stron internetowych opiera się w dużej mierze na opiniach klientów i eksperymentach. Agile działa najlepiej w przypadku klientów z elastycznymi celami, którzy chcą często dzielić się swoimi uwagami.

Zespoły i kierownicy projektów opierają się na współpracy koncepcyjnej, aby iterować wraz z klientem w celu znalezienia niestandardowych rozwiązań.

9 faz zarządzania projektami stron internetowych dla klientów

Niezależnie od metody, zarządzanie projektami stron internetowych dla klientów zazwyczaj obejmuje 9 etapów. Podziel się tymi fazami z wewnętrznym zespołem ds. tworzenia stron internetowych i klientami, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie przez cały czas trwania projektu.

Współpraca w oprogramowanie do zarządzania projektami jest najłatwiejszym sposobem na wielofunkcyjnych zespołów i kierowników projektów, aby projekty stron internetowych przebiegały sprawnie.

1. Badanie projektu strony internetowej

Badania nad projektowaniem stron internetowych rozpoczynają się od zapoznania się z produktem i branżą klienta. Każdy dział prawdopodobnie koncentruje się na własnej specjalizacji na tym etapie, ale twój zespół marketingowy musi prowadzić badania.

Wspólna edycja, opcje typografii i nie tylko w ClickUp Docs

Niektóre przykłady badań projektów stron internetowych to:

Wywiad z członkami zespołu klienta, którzy pracują nad stroną internetową: Zapytaj ich, jakie są ich obowiązki związane ze stroną internetową, abyś wiedział, z którą osobą należy się skontaktować w sprawie różnych obszarów projektu. Zapytaj ich o wcześniejsze wyzwania związane z witryną, aby wiedzieć, co wymaga poprawy.

Zapytaj ich, jakie są ich obowiązki związane ze stroną internetową, abyś wiedział, z którą osobą należy się skontaktować w sprawie różnych obszarów projektu. Zapytaj ich o wcześniejsze wyzwania związane z witryną, aby wiedzieć, co wymaga poprawy. Wywiad z obecnymi klientami klienta: Zapytaj, co najbardziej cenią w marce klienta, abyś wiedział, co należy podkreślić w treści strony internetowej. Uzyskaj również ich opinie na temat strony internetowej klienta - które aspekty witryny są pomocne, a które trudne w nawigacji. Te informacje kształtują doświadczenie użytkownika (UX) i proces zarządzania projektem projektowania stron internetowych, dzięki czemuznaleźć luki w wiedzy klienta na temat produktu.

Zapytaj, co najbardziej cenią w marce klienta, abyś wiedział, co należy podkreślić w treści strony internetowej. Uzyskaj również ich opinie na temat strony internetowej klienta - które aspekty witryny są pomocne, a które trudne w nawigacji. Te informacje kształtują doświadczenie użytkownika (UX) i proces zarządzania projektem projektowania stron internetowych, dzięki czemuznaleźć luki w wiedzy klienta na temat produktu. Czytaj newslettery i inne treści dotyczące branży klienta: Badania te pomagają zidentyfikować bolączki i problemy klientacechy copywriterów muszą podkreślić na stronie klienta.

Po zbierzesz te badania , poproś kierownika projektu o pomoc w zebraniu informacji w jednym, zwięzłym raporcie. Dokument ten służy jako trampolina do współpracy zespołowej w ramach procesu zarządzania projektem strony internetowej, a cały zespół opracowuje jedną wizję projektu.

Raport umożliwia kierownikom projektu określenie kluczowych funkcji, rezultaty projektu i budżety dla projektu strony internetowej klienta.

2. Utworzenie propozycji projektu i uzyskanie zgody klienta

W oparciu o przeprowadzone badania, kierownicy projektów muszą współpracować z zespołem projektantów stron internetowych w celu określenia propozycja projektu strony internetowej . Dokument ten powinien zawierać pozycjonowanie produktu, kluczowe funkcje witryny, harmonogram, kamienie milowe dla każdej fazy rozwoju oraz budżet wymagany do zaspokojenia intencji użytkownika i osiągnięcia celów klienta.

Przykłady kamieni milowych projektu w oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp

Pomocne jest również dołączenie do prezentacji moodboardu projektu, aby uzgodnić z klientem kierunek kreatywny i techniczny. Tablica nastrojów powinna zawierać przykłady motywów stron internetowych, kolorów i elementów projektu.

Klienci podpisują się pod twoimi zaleceniami i budżetem - ale bądźmy szczerzy. Będą tam i z powrotem wokół życzeń klienta. Budowanie zaufanie klienta w Twoje porady poprzez tworzenie kopii zapasowych propozycja projektu z danymi badawczymi.

Kierownicy projektów muszą udokumentować rezultaty projektu. Obejmuje to ceny i warunki uzgodnione w umowie. Ma to zasadnicze znaczenie dla zarządzania projektem strony internetowej, ponieważ służy jako zapis w celu zminimalizowania zakres projektu w miarę rozwoju sytuacji, aby zespoły były do siebie dopasowane.

Po uzyskaniu zgody na propozycja projektu ustal budżet i wewnętrzną osobę odpowiedzialną za każdy element projektu zarządzania stroną internetową. Po rozpoczęciu działań agencja musi postępować zgodnie z planem za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami.

Istnieje wiele opcji oprogramowania do zarządzania projektami, ale wraz ze wzrostem liczby zespołów pracujących na jednej platformie, potrzebne jest oprogramowanie, które łączy wszystkich i promuje współpracę.

Przeciąganie i upuszczanie zadań w widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, oferują zarządzanie zadaniami, pulpity nawigacyjne do raportowania w czasie rzeczywistym, śledzenie czasu, alokację budżetu, dokumentację do dzielenia się wiedzą, a nawet funkcje przeciągania i upuszczania, aby zespoły były poważnie wydajne.

3. Tworzenie struktury i projektu strony internetowej

Teraz, gdy wszyscy są na tej samej stronie z konkretnymi rezultatami witryny, nadszedł czas, aby rozpocząć tworzenie witryny klienta! Zespoły User Interface (UI) i User Experience (UX) Twojej agencji rozpoczną proces, budując strukturę i projekt strony internetowej.

Sitemap

Podobnie jak budowa domu zaczyna się od planu, który definiuje układ, strona internetowa zaczyna się od struktury mapa strony . Inżynier ds. interfejsu użytkownika Twojej agencji stworzy mapę witryny, starannie planując podstawową strukturę nawigacji witryny i hierarchię informacji dla reszty zespołu zarządzającego projektem witryny.

Uruchomienie strony internetowej Wykres PERT przykład w ClickUp Mapa witryny zdefiniuje połączenia i zawartość strony klienta. Na przykład mapa witryny może określać, w jaki sposób strona główna zawiera główną kartę nawigacyjną, która prowadzi do sekcji "o".

Może również definiować, jakie podstrony będzie zawierać sekcja "o", takie jak podstrona z historią organizacji, profile pracowników i strona kontaktowa. Kierownik projektu potrzebuje jednak odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami, aby upewnić się, że inżynierowie i projektanci są na tej samej stronie.

Tablice są niezwykle wydajne dla zespołów zarządzających projektami stron internetowych, umożliwiając współpracę, dopracowywanie szczegółów i ostatecznie wspólną wizualizację strony internetowej. Łatwo przydzielaj zadania, oznaczaj interesariuszy lub pracuj jednocześnie w Tablice ClickUp.

Wireframes

Jeśli mapa strony jest planem strukturalnym, szkielety są jak projektanta wnętrz makiety. Projektant UX Twojej agencji będzie kuratorem tych makiet projektów stron internetowych.

Makiety strony internetowej definiują wizualny układ i projekt witryny oraz jej kluczowe funkcje. Na przykład makieta szkieletowa określi, gdzie zostaną umieszczone przyciski nawigacyjne i wezwania do działania, kolory projektu i wygląd menu rozwijanych.

Łatwe szkicowanie makiet i pomysłów na szkielety na tablicach ClickUp Whiteboards

Szkielety pomagają wielu osobom w całym procesie zarządzania i tworzenia projektu strony internetowej:

Zespół zarządzający projektem rozwoju strony internetowej : Zyskuje jasne wyobrażenie o wyglądzie i funkcjonalności efektu końcowego

: Zyskuje jasne wyobrażenie o wyglądzie i funkcjonalności efektu końcowego Zespół zarządzający projektem projektowania stron internetowych : Gromadzi zasoby wizualne dla witryny i określa wszelkie ważne elementy potrzebne w procesie twórczym

: Gromadzi zasoby wizualne dla witryny i określa wszelkie ważne elementy potrzebne w procesie twórczym Klient: Widzi, jak wygląda produkt końcowy i identyfikuje wszelkie elementy projektu, które nie są zgodne z jego wizją

Zawsze należy uzyskać zgodę klienta, zanim projekty stron internetowych przejdą etap szkieletu, aby zespoły nie spędzały niezliczonych godzin na niepotrzebnej pracy.

4. Przegląd struktury i projektu strony internetowej z klientem

Spotkanie z klientem jest okazją do zaprezentowania mu mapy witryny i szkieletów oraz potwierdzenia, że zespół prawidłowo zinterpretował wyniki projektu. Skuteczne zarządzanie projektem zapewnia, że wszystkie te kroki są ze sobą zgodne.

W zależności od warunków umowy, klient może zażądać kolejnej rundy poprawek i przeglądu. W takim przypadku zespół projektowy będzie musiał powrócić do fazy trzeciej (lub ewentualnie fazy drugiej, jeśli żądane zmiany wykraczają poza zakres projektu).

Po wprowadzeniu żądanych zmian należy ponownie przedstawić strukturę strony internetowej i szkielety klientowi w celu ich zatwierdzenia.

Wielu członków zespołu edytujących dokument jednocześnie w ClickUp Docs

Dokumentuj wszystko w procesie przeglądu, jakby to była prawie cała nowa propozycja projektu.

Kierownicy projektów muszą nakreślić rzeczy na etapie przeglądu i ustalić umowy z klientem, aby członkowie zespołu nie dokonywali niekończących się zmian w projektach internetowych. Ten proces zarządzania projektem ma kluczowe znaczenie w przypadku wyjścia poza zakres projektu lub przekroczenia pierwotnie zaplanowanego budżetu.

Jeśli żądania wykraczają poza pierwotny zakres projektu, ważne jest, aby podkreślić dodatkowe koszty związane z żądaniem. Wizualnie pokaż swoim klientom, gdzie żądania mogą (lub już wyrzuciły) z harmonogram projektu ze szczegółowym narzędziem do zarządzania projektami.

Użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby zaplanować zadania śledzić postępy projektu, zarządzać terminami i radzić sobie z wąskimi gardłami

5. Tworzenie projektu i kopiowanie elementów

Mając gotowe elementy strukturalne, członkowie zespołu ds. projektowania graficznego i copywritingu mogą dopracować kreatywne elementy projektów szkieletowych. Skuteczne zarządzanie projektem rozpoczyna się od przypisanych i szczegółowych wymagań dla skomplikowanych projektów internetowych.

Grafika zespół projektowy członkowie muszą stworzyć wszelkie elementy wizualne, których potrzebuje projekt strony, takie jak:

Animacje

Obrazy

Ilustracje graficzne

Typografia

Ikony

Tekstury

Ramki

Najważniejszymi czynnikami, które powinny uwzględniać wszystkie elementy projektu, są demografia odbiorców i tożsamość marki. Elementy projektu są równie istotne w przekazywaniu przesłania marki, jak użyte słowa.

Elementy wizualne muszą być przejrzyste i atrakcyjne wizualnie, aby zmusić użytkownika do zatrzymania się i rozważenia zaangażowania się w treść, szczególnie w przypadku użytkowników mobilnych, którzy szybko przewijają stronę. Proces zarządzania projektem strony internetowej powinien wykorzystywać odpowiednie narzędzia do adnotowania tych konkretnych zmian lub elementów projektu.

Funkcja adnotacji ClickUp umożliwia zespołom przypisywanie komentarzy do plików w celu szybszej współpracy

Pozwól projektantom stron internetowych łatwo komunikować się ze sobą za pomocą adnotacji, przypisanych komentarzy i nie tylko. Oprogramowanie do zarządzania projektami stron internetowych pomaga zespołom zwiększyć wydajność, zmniejszając stres związany z zastanawianiem się, o co konkretnie pytano i przez kogo.

Następnym krokiem jest zespół copywriterów, który przejdzie przez szkielety projektu i wypełni tekst dla każdego elementu, takiego jak pola tekstowe i przyciski. Kierownicy projektów muszą upewnić się, że członkowie zespołu copywriterskiego pasują do tonu i głosu marki oraz podążają za nią on-page SEO najlepsze praktyki. Umożliwia to wyszukiwarkom łatwe indeksowanie witryny.

Gdy wyszukiwarki mogą łatwo indeksować witrynę, będzie bardziej prawdopodobne, że zajmie ona wysoką pozycję na stronie wyników wyszukiwania (SERP) dla odpowiednich słów kluczowych.

6. Rozwój strony internetowej

Teraz, gdy struktura i projekt są już gotowe, zespół programistów Twojej agencji może wreszcie zabrać się do pracy, aby strona internetowa klienta stała się rzeczywistością! Czy w końcu widzisz, jak skuteczny proces zarządzania projektami wchodzi w życie?

Mamy nadzieję, że tak! Ponieważ teraz zespół programistów, który jest zwykle podzielony na dwie grupy, może specjalizować się w różnych częściach witryny.

Back-endtwórcy oprogramowania: Często budują funkcjonalne części strony internetowej, takie jakanalityka śledzenie lub kod SCHEMA schematu irich snippets aby poprawić SEO Deweloperzy front-end: Zwykle budują wizualne części witryny, takie jak kolory i czcionki, jednocześnie wypełniając elementy projektu i kopię witryny

Lub, jeśli masz mniejszy zespół, możesz mieć programistę wszechstronnego, zwanego "full-stack developerem", który zbuduje zarówno front-end, jak i back-end strony internetowej.

Stwórz idealną Zwinny przepływ pracy i zbuduj elastyczny system Kanban, aby wizualizować swoją pracę i usprawnić zarządzanie projektami dzięki widokowi tablicy w ClickUp

Zespół programistów rozpocznie tworzenie witryny w tak zwanym "środowisku piaskownicy" Zespół programistów może wypróbować różne wtyczki, integracje oprogramowania i zależności w środowisku piaskownicy w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i funkcjonalności.

Aby utrzymać rozwój do przodu, zespół zarządzający projektem strony internetowej będzie potrzebował jasnego plan i właścicieli zadań dla każdego aspektu projektu. Dodatkowo, każde zadanie i właściciel zadania powinny być zdefiniowane przez kierowników projektu w narzędzia do zarządzania projektami które centralizują komunikację.

Pomaga to kierownikowi projektu śledzić budżet, terminy i rezultaty całego procesu zarządzania projektem strony internetowej.

7. Testowanie strony internetowej

Gdy strona internetowa jest w końcowej iteracji, jest gotowa do przeniesienia do chronionej hasłem witryny przejściowej. W środowisku przejściowym zespół programistów może przetestować kluczowe funkcje bez wpływu na działającą witrynę.

Kierownicy projektów muszą upewnić się, że ich zespoły programistyczne najpierw przeprowadzają testy linków, testy błędów w różnych przeglądarkach i testy bezpieczeństwa. Następnie zespół UX może przeprowadzić swoje testy, takie jak:

Śledzenie ruchu gałek ocznych

Ankiety użyteczności

Mapowanie ciepła kliknięć i przewijania

Testy prędkości

Testy te są nieco skomplikowane do przeprowadzenia, więc może być konieczne zatrudnienie zewnętrznego dostawcę dla wsparcia. Ale nadal powinien integrować z preferowanym narzędziem do zarządzania projektami.

ClickUp obsługuje ponad 1000 integracji, w tym Zoom, Google Drive, Slack i Microsoft Teams, aby usprawnić przepływ pracy

Te testy deweloperskie i UX pomogą Twojej agencji zidentyfikować sposoby na wzmocnienie witryny klienta i skonfigurowanie jej tak, aby była wydajna. Kierownicy projektów będą chcieli zachęcić do przeprowadzenia testu szybkości, aby sprawdzić, czy konieczne jest skompresowanie niektórych plików graficznych. Śledzenie ruchu gałek ocznych może ujawnić, że wezwania do działania powinny zostać przeniesione do innej części strony.

8. Końcowy przegląd klienta

Po sfinalizowaniu witryny przez wewnętrzny zespół, nadszedł czas, aby kierownicy projektów uzyskali ostateczne podpisy od klienta. Przed spotkaniem z klientem wyślij link do strony testowej, aby mógł ją przejrzeć i utworzyć listę wszelkich pytań lub wątpliwości.

Następnie spotkaj się z klientem, aby wyjaśnić wartość każdego elementu witryny i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Jeśli klient zażąda zmian, uzupełnij poprawki i wyślij je z powrotem do klienta w celu ostatecznego przeglądu.

Gdy klient zatwierdzi ostateczną wersję, uzgodnij datę uruchomienia.

Przepływ pracy zatwierdzania projektu w ClickUp Mind Maps

Mapy myśli ClickUp pomagają zespołom projektowym i programistycznym organizować i planować projekty stron internetowych, pomysły lub istniejące zadania w najbardziej szczegółowej wizualnej osi czasu. Z łatwością rysuj relacje między zadaniami na stronie internetowej, aby zapewnić klientom jak najlepsze wrażenia podczas dostarczania nowej lub zmodernizowanej witryny.

9. Uruchom witrynę!

Gdy witryna otrzyma ostateczne zatwierdzenie od klienta, nadszedł czas, aby przygotować się na datę uruchomienia! Jest tylko kilka ostatnich kroków do wykonania przez zespół programistów i ich kierowników projektów w celu uruchomienia:

Przesłanie witryny na platformę hostingową klienta i podłączenie jej do jego systemu zarządzania treścią (CMS) Zarejestrowanie domeny (domen) witryny u dostawcy usług internetowych (ISP) klienta, jeśli jeszcze tego nie zrobił. Przesłanie mapy witryny do Google Search Console, aby witryna była indeksowana i wyświetlana na stronach wyników wyszukiwania (SERP) tak szybko, jak to możliwe Kliknij opublikuj!

W ten sposób stworzyłeś stronę internetową od podstaw.

7 darmowych i pomocnych szablonów do zarządzania projektami stron internetowych

Kierownicy projektów zawsze potrzebują sposobów na zwiększenie wydajności i współpracy z zespołami programistów stron internetowych i klientami. Dlaczego więc nie skorzystać z szablon zarządzania projektami aby przyspieszyć procesy organizacji i planowania?

Oto siedem naszych ulubionych szablonów do zarządzania projektami stron internetowych:

1. Szablon do zarządzania treścią ClickUp

Użyj szablonu zarządzania treścią ClickUp, aby wyświetlić niestandardowe kalendarze w wielu kanałach

Kierownicy projektów mogą łatwo przypisać każde żądanie dotyczące treści do odpowiedniego procesu, co gwarantuje, że interesariusze lub właściciele zadań niczego nie przeoczą. Jest to niezbędne przy rozdzielaniu zadań związanych z treścią między zespoły w całej agencji.

Dodatkowo Szablon zarządzania treścią ClickUp pomaga kierownikom projektów rejestrować wszystko, aby zapobiegać wąskim gardłom i planować rozszerzanie zakresu w miarę pojawiania się nowych żądań. Zapewnia również widok z lotu ptaka dzięki funkcji widoku kalendarza, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

2. Szablon mapy witryny ClickUp Whiteboard

Zaplanuj wizualną reprezentację swojej mapy witryny za pomocą tego łatwego w użyciu szablonu

Nie ma wątpliwości, jak trudne może być zbudowanie nowej strony internetowej od podstaw. Jednym z trudniejszych aspektów zarządzania projektem strony internetowej jest zrozumienie i - co ważniejsze - zaplanowanie mapy witryny.

Użyj Szablon mapy witryny ClickUp jako przewodnik po organizowaniu stron docelowych, doświadczeń użytkowników i tematów witryny, które należy uwzględnić. Nie zaczynaj tworzenia mapy witryny od pustego ekranu - zamiast tego użyj tego szablonu, aby rozpocząć planowanie w prostej i wysoce wizualnej funkcji Whiteboard ClickUp.

3. Szablon zespołu PMO ClickUp

ClickUp PMO Team Template upraszcza zarządzanie projektami, zarządzanie programem i zarządzanie portfelem potrzeb poprzez przełamywanie barier i umożliwienie szybkiej realizacji

The Szablon zespołu PMO umożliwia kierownikom projektów podzielenie projektów na 14 konfigurowalnych statusów i sześć różnych widoków w celu maksymalnej optymalizacji procesu zarządzania projektami w witrynie.

Szablon ten jest idealny dla zespołów, które chcą zapewnić jasny wgląd w wyniki projektu, statusy i ogólny zakres projektu, aby z łatwością śledzić i zarządzać zadaniami.

4. ClickUp Szablon zarządzania Agile Scrum - widok tablicy

Użyj widoku tablicy, aby zaplanować projekt i zoptymalizować przepływy pracy w procesie zwinnym, aby uzyskać bardziej przejrzysty widok

Dla kierowników projektów, którzy chcą intuicyjnego i wizualnego podejścia do zwinnego zarządzania projektami, ten szablon jest idealnym rozwiązaniem. Zapewnij swojemu zespołowi zasoby do dodawania spostrzeżeń, abyś mógł łatwo zmieniać członków zespołu w oparciu o wymagania konkretnego projektu internetowego.

Oto dobra wiadomość na temat tego szablonu - ułatwiamy wdrożenie podstawowego zwinnego przepływu pracy w zaledwie kilka minut. Jednocześnie, jeśli szukasz czegoś bardziej zaawansowanego, nadal możesz użyć tego szablonu do złożonych zwinnych przepływów pracy.

Korzystając z widoku Whiteboard w aplikacji Szablon zarządzania zwinnym Scrumem ClickUp umożliwia kierownikom projektów poznanie dokładnego przepływu pracy w celu ustalenia priorytetów żądań i zadań, przy jednoczesnym skutecznym organizowaniu sprintów i projektowania stron internetowych oraz spotkań deweloperów.

5. Szablon zakresu prac dla witryny ClickUp

Dokumentuj wszystko, czego potrzebujesz, aby zapobiec pełzaniu zakresu prac podczas tworzenia następnej strony internetowej

Pełzanie zakresu może wydawać się nieuniknione dla kierowników projektów, ale w przypadku następnego projektu strony internetowej zacznij od udokumentowania wszystkiego w szablonie Szablon zakresu prac ClickUp . Pomoże Ci to dostosować wszystko, co zrobi Twoja agencja, do oczekiwań klientów.

Pomoże to klientom zrozumieć, co konkretnie robisz i jaka jest związana z tym cena. Ponadto w ClickUp Docs można łatwo przypisać użytkowników do komentarzy, dzięki czemu znalezienie tego, co jest potrzebne do przejścia do następnej fazy, nie przeszkadza we współpracy zespołowej.

6. Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Zaplanuj wszystko, co jest związane z przepływ pracy przy projektowaniu stron internetowych aby upewnić się, że nic nie umknie uwadze Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp działa jako dziennik dla wszystkich działań podejmowanych podczas tworzenia strony internetowej. Przypisanie wszystkiego do odpowiedniego właściciela procesu gwarantuje, że nic nie zostanie przeoczone.

Skorzystaj z widoku tablicy Kanban lub zaplanuj wszystkie zadania związane z projektowaniem strony internetowej w widoku listy. ClickUp oferuje ponad 15 widoków do wyboru i dostosowania, dzięki czemu nasza platforma do zarządzania projektami działa dokładnie tak, jak chcesz.

7. Szablon ClickUp do śledzenia błędów i problemów

Śledź i monitoruj błędy i problemy w witrynie oraz łatwo przypisuj je do swojego zespołu

Nikt nie chce uruchamiać strony internetowej tylko po to, by odkryć niekończącą się listę błędów do usunięcia. Użyj narzędzia Szablon śledzenia błędów i problemów ClickUp aby zapewnić, że wszystko jest rejestrowane, monitorowane i odpowiednio delegowane do programistów w jednym narzędziu do zarządzania projektami.

ClickUp: Najlepsza aplikacja do zarządzania projektami stron internetowych dla Twojego zespołu

Być może myślisz sobie: "łatwiej powiedzieć niż zrobić" - zwłaszcza jeśli zarządzasz projektami stron internetowych klientów za pomocą wielu niepowiązanych ze sobą narzędzi. Rzecz w tym, że gdy kierownicy projektów pracują z oprogramowanie do współpracy podobnie jak ClickUp, zarządzanie udanym projektem jest tak proste, jak otwarcie aplikacji ClickUp.

Kiedy używasz ClickUp jako platformy do zarządzania projektami, możesz z łatwością:

Śledzić budżety

Monitorować projekt Harmonogramy

Śledzenie ukończenia rezultatów

Oznaczanie wewnętrznych i zewnętrznych członków zespołu

Prośba o opinie klientów

I wiele więcej!

Chcesz nas wypróbować? Pobierz ClickUp całkowicie za darmo już dziś lub zacznij od jednego z naszych pomocnych szablonów wspomnianych powyżej!