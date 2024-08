10 najlepszych darmowych programów do tworzenia wykresów Gantta: Przewodnik kierownika projektu

Jako wzrokowiec, przygotowywanie map drogowych projektów w stary sposób nigdy nie było dla mnie łatwe. Długopis i papier powodują bałagan i dezorganizację. Tablice są lepsze, ale bardziej nadają się do kreatywnych pomysłów i schematów blokowych, a nie do kompleksowego planowania projektów.

Na szczęście z pomocą przyszły narzędzia cyfrowe i odkryłem oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta.

W najprostszym ujęciu, wykres Gantta wizualizuje harmonogramy projektów, tj. wszystkie zadania projektowe wykreślone w czasie. Posiadanie tego wszystkiego na jednym ekranie pomaga zapracowanym kierownikom projektów, takim jak ty, być na bieżąco.

We wczesnych latach straciłem dużo czasu, próbując różnych rozwiązań, aż w końcu znalazłem to, co działało dla mnie. Jestem tutaj, aby zapewnić, że nie będziesz musiał tego robić. Dlatego też, wraz z zespołem ClickUp, przetestowałem kilka darmowych kreatorów wykresów Gantta, aby wybrać najlepsze z nich. Zapraszamy do zapoznania się z dziesięcioma fantastycznymi (i darmowymi) narzędziami do tworzenia wykresów Gantta, które ułatwią ci życie (i planowanie projektów)!

Korzyści z korzystania z darmowych kreatorów wykresów Gantta

Pomijając fakt, że mówimy o darmowym oprogramowaniu do tworzenia wykresów Gantta, które samo w sobie nie stanowi dużej korzyści - oto kilka powodów, dla których narzędzia do tworzenia wykresów Gantta znajdują się tak wysoko na mojej liście niezbędnych narzędzi funkcjonalnych:

Wizualizacja projektu : Narzędzia do tworzenia wykresów Gantta wizualizują oś czasu projektu i odpowiadającą jej mapę drogową. Daje to pełny obraz projektu i jego różnych funkcjonalnych i ruchomych części. Obejmuje to harmonogramy projektów, zadania, zależności, priorytety, interesariuszy itp. Kierownicy projektów uważają, że możliwość uzyskania kompleksowego widoku każdego projektu jest niezwykle pomocna

: Narzędzia do tworzenia wykresów Gantta wizualizują oś czasu projektu i odpowiadającą jej mapę drogową. Daje to pełny obraz projektu i jego różnych funkcjonalnych i ruchomych części. Obejmuje to harmonogramy projektów, zadania, zależności, priorytety, interesariuszy itp. Kierownicy projektów uważają, że możliwość uzyskania kompleksowego widoku każdego projektu jest niezwykle pomocna Lepsza współpraca : Narzędzia wykresu Gantta nie są przeznaczone tylko dla kierowników projektów - przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym! Członkowie zespołu mogą zobaczyć przydzielone lub oczekujące zadania i ich wpływ na wyniki projektu. Pomaga to budować poczucie pracy zespołowej i współpracy. Podobnie klienci mogą śledzić postępy projektu - naprawdę mam na myśli wszystkich interesariuszy. Wynikające z tego wspólne zrozumienie pracy, pokazujące, w jaki sposób indywidualny wkład wiąże się z nadrzędnymi celami, zbliża wszystkich do siebie

: Narzędzia wykresu Gantta nie są przeznaczone tylko dla kierowników projektów - przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym! Członkowie zespołu mogą zobaczyć przydzielone lub oczekujące zadania i ich wpływ na wyniki projektu. Pomaga to budować poczucie pracy zespołowej i współpracy. Podobnie klienci mogą śledzić postępy projektu - naprawdę mam na myśli wszystkich interesariuszy. Wynikające z tego wspólne zrozumienie pracy, pokazujące, w jaki sposób indywidualny wkład wiąże się z nadrzędnymi celami, zbliża wszystkich do siebie Szybkie planowanie : Narzędzia wykresu Gantta oferują ogólny przegląd projektu, zadań, kamieni milowych, harmonogramów i przepływu pracy. Pomaga to kierownikom projektów śledzić zależności zadań i terminy. Podkreślają również wszelkie nieefektywności proceduralne lub operacyjne lub punkty przerwania, które mogą opóźnić projekt. Możesz opracować bardziej realistyczny i wydajny harmonogram, sprawdzając, jak te elementy pasują do siebie.

: Narzędzia wykresu Gantta oferują ogólny przegląd projektu, zadań, kamieni milowych, harmonogramów i przepływu pracy. Pomaga to kierownikom projektów śledzić zależności zadań i terminy. Podkreślają również wszelkie nieefektywności proceduralne lub operacyjne lub punkty przerwania, które mogą opóźnić projekt. Możesz opracować bardziej realistyczny i wydajny harmonogram, sprawdzając, jak te elementy pasują do siebie. Efektywne zarządzanie zasobami : Dzięki narzędziom wykresu Gantta kierownicy projektów mogą strategicznie zarządzać zasobami. Pokazują one obciążenie pracą każdego zespołu lub osoby, dzięki czemu można upewnić się, że żaden pracownik nie jest przeciążony lub niedostatecznie wykorzystany. To samo dotyczy zasobów, takich jak oprogramowanie, aplikacje, urządzenia, maszyny itp Takie proaktywne zarządzanie pomaga wydobyć to, co najlepsze z ludzi, procesów i technologii

: Dzięki narzędziom wykresu Gantta kierownicy projektów mogą strategicznie zarządzać zasobami. Pokazują one obciążenie pracą każdego zespołu lub osoby, dzięki czemu można upewnić się, że żaden pracownik nie jest przeciążony lub niedostatecznie wykorzystany. To samo dotyczy zasobów, takich jak oprogramowanie, aplikacje, urządzenia, maszyny itp Takie proaktywne zarządzanie pomaga wydobyć to, co najlepsze z ludzi, procesów i technologii Zwiększona produktywność : Wykresy Gantta sprawiają, że wszyscy są na bieżąco z celami projektu. Pomagają również w zarządzaniu zasobami i zwiększają zaangażowanie pracowników oraz ogólną produktywność. Jest to korzystne dla obu stron, biorąc pod uwagę, że wynikające z tego postępy będą dodatkowo motywować zespoły - nazywam to pozytywnym cyklem sprzężenia zwrotnego, który nie przestaje dawać

: Wykresy Gantta sprawiają, że wszyscy są na bieżąco z celami projektu. Pomagają również w zarządzaniu zasobami i zwiększają zaangażowanie pracowników oraz ogólną produktywność. Jest to korzystne dla obu stron, biorąc pod uwagę, że wynikające z tego postępy będą dodatkowo motywować zespoły - nazywam to pozytywnym cyklem sprzężenia zwrotnego, który nie przestaje dawać Proaktywne zarządzanie ryzykiem: Szczegółowy wgląd w projekt pozwala kierownikom projektów identyfikować problemy - niektóre proaktywnie. Posiadanie takiego widoku z lotu ptaka na potencjalne zagrożenie przygotowuje do zarządzania i łagodzenia ryzyka. Takie prewencyjne podejście pozwala uniknąć opóźnień lub awarii w późniejszym czasie i utrzymać projekt na właściwym torze

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia wykresów Gantta?

Zanim podzielę się naszą listą dziesięciu najlepszych darmowych programów do tworzenia wykresów Gantta, pozwolę sobie wyjaśnić uzasadnienie każdego wyboru. Oceniliśmy dostępne opcje pod kątem wielu parametrów, aby uzasadnić, dlaczego należą one do tej listy. Rozważając je, zadaj sobie następujące pytania:

Używaj wykresów Gantta do śledzenia produktywności, a także opóźnień i wąskich gardeł

Możliwości : Jakie są oczekiwane możliwości oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta? Czy potrzebujesz podstawowych funkcji, takich jak tworzenie wykresów metodą "przeciągnij i upuść", czy bardziej zaawansowanych, takich jak identyfikacja ścieżki krytycznej, alokacja zasobów lub zarządzanie zadaniami?

: Jakie są oczekiwane możliwości oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta? Czy potrzebujesz podstawowych funkcji, takich jak tworzenie wykresów metodą "przeciągnij i upuść", czy bardziej zaawansowanych, takich jak identyfikacja ścieżki krytycznej, alokacja zasobów lub zarządzanie zadaniami? Łatwość użytkowania : Kto będzie korzystał z narzędzia do tworzenia wykresów Gantta? Ile szkolenia, wdrożenia i wsparcia będą potrzebować?

: Kto będzie korzystał z narzędzia do tworzenia wykresów Gantta? Ile szkolenia, wdrożenia i wsparcia będą potrzebować? Integracje : Czy oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta można zintegrować z istniejącym stosem technologicznym?

: Czy oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta można zintegrować z istniejącym stosem technologicznym? Kompatybilność : Czy narzędzie do tworzenia wykresów Gantta jest kompatybilne z innymi narzędziami, takimi jak narzędzie do śledzenia czasu lub oprogramowanie do zarządzania projektami?

: Czy narzędzie do tworzenia wykresów Gantta jest kompatybilne z innymi narzędziami, takimi jak narzędzie do śledzenia czasu lub oprogramowanie do zarządzania projektami? Współpraca : Czy będziesz korzystać z narzędzia samodzielnie, czy też zespół (lub zespoły) będą nad nim wspólnie pracować? Czy członkowie zespołu będą pracować w jednym miejscu, czy zdalnie?

: Czy będziesz korzystać z narzędzia samodzielnie, czy też zespół (lub zespoły) będą nad nim wspólnie pracować? Czy członkowie zespołu będą pracować w jednym miejscu, czy zdalnie? Dostosowanie : Czy chcesz mieć możliwość dostosowania wykresu Gantta w jakikolwiek sposób? Na przykład, aby wskazać priorytety lub pilność?

: Czy chcesz mieć możliwość dostosowania wykresu Gantta w jakikolwiek sposób? Na przykład, aby wskazać priorytety lub pilność? Budżet : Jaki jest twój budżet na kreator wykresów Gantta? Czy będzie to jednorazowa inwestycja czy opłata abonamentowa?

: Jaki jest twój budżet na kreator wykresów Gantta? Czy będzie to jednorazowa inwestycja czy opłata abonamentowa? Raportowanie : Jakich funkcji analizy danych i raportowania oczekujesz od wykresu Gantta? Czy chcesz mieć pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, czy też twój zespół okresowo generuje statyczne raporty?

: Jakich funkcji analizy danych i raportowania oczekujesz od wykresu Gantta? Czy chcesz mieć pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, czy też twój zespół okresowo generuje statyczne raporty? Dostępność mobilna: Czy potrzebujesz mobilnego dostępu do narzędzia na swoim telefonie?

10 najlepszych narzędzi do tworzenia wykresów Gantta w skrócie

Zanim przejdziemy do konkretów, oto wersja TL;DR wszystkiego, co zamierzamy omówić:

10 najlepszych darmowych wykresów Gantta do zarządzania projektami w 2024 roku

Zapnij pasy, a ja przeanalizuję każde z dziesięciu darmowych rozwiązań do tworzenia wykresów Gantta, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, które wybrać.

1. ClickUp

Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta do wielu zastosowań

Zacznę od tego, że ClickUp to pełnoprawne narzędzie do zarządzania projektami, a imponujące wykresy Gantta to tylko jedna z wielu jego funkcji.

Darmowy plan Forever ClickUp zapewnia (między innymi) nieograniczoną liczbę zadań, nieograniczoną liczbę użytkowników i 60 zastosowań widoku wykresu Gantta. Każdy z płatnych planów zapewnia nieograniczoną liczbę wykresów Gantta.

Twórz szczegółowe i przydatne wykresy Gantta za pomocą ClickUp Widok wykresu Gantta w ClickUp pomógł mi wizualizować wiele wymagań projektowych, ułatwiając śledzenie zadań, zarządzanie priorytetami, obsługę zależności i zasadniczo utrzymywanie rzeczy razem.

ClickUp ułatwia definiowanie relacji na wykresie Gantta

Uwielbiam to, że mogę po prostu narysować relacje między zadaniami (patrz obrazek). Mogę również definiować ścieżki krytyczne i uwzględniać czas luzu, aby projekt przebiegał płynnie.

Definiowanie ścieżek krytycznych w ClickUp w widoku wykresu Gantta

Podoba mi się to, że mogę kolorować zadania, aby wiedzieć, co jest w trakcie realizacji, co jest pilne, terminy, właściciele zadań i każdy inny najdrobniejszy szczegół na pierwszy rzut oka. Widok kaskadowy tworzy chronologiczną oś czasu projektu, a paski postępu pomagają mierzyć wskaźniki ukończenia.

Planuj projekty, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety zadań za pomocą widoku Gantta w ClickUp

Co więcej, ClickUp oferuje bogatą bibliotekę szablonów dla różnych przypadków użycia i aplikacji. Znajdziesz tu całkiem sporo rzeczy do pracy.

Uzyskaj pełny przegląd swoich zadań dzięki ClickUp Simple Gantt Chart Template

Możesz użyć szablonu Szablon prostego wykresu Gantta ClickUp do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania. Jest gotowy do użycia, w pełni konfigurowalny i może dać ci szeroką perspektywę projektu, zobaczyć zależności i przewidzieć przeszkody, zanim się pojawią. Pobierz ten szablon ClickUp oferuje również wiele innych opcji szablonów, takich jak szablony harmonogramów projektów .

Ale oto nadeszła moja ulubiona część: konwertowanie moich danych na wykresy Gantta za pomocą zaledwie kilku kliknięć! W ClickUp wykresy Gantta są rodzajem widoku. Zasadniczo więc, niezależnie od tego, czy dane projektu są w formie listy, tabeli, czy nawet kalendarza, możesz przekonwertować je na widok wykresu Gantta za pomocą kilku kliknięć. W mgnieniu oka otrzymasz kompleksowy wykres Gantta - natychmiastową mapę drogową do realizacji projektu!

Aha, a jeśli zastosowałeś jakąkolwiek ręczną kolejność sortowania do widoku listy, nie obawiaj się - zostanie ona również zsynchronizowana z wykresem Gantta!

Profesjonalna wskazówka: Jeśli jesteś nowy w zarządzaniu projektami i nie możesz się zdecydować pomiędzy Widokami Gantta i osi czasu obejrzenie naszego filmu porównującego wykresy Gantta z widokiem osi czasu pomoże w przygotowaniu projektów!

To tylko część wykresu Gantta. Jak już wspomniałem, ClickUp to coś więcej. Dzięki ClickUp możesz powiększać i pracować z innymi funkcjami zarządzania projektami, takimi jak dokumenty, czat, cele, zarządzanie zadaniami, pomoc AI i nie tylko.

Włączenie ich do przepływu pracy będzie absolutnym przełomem, ponieważ możesz zrobić wszystko - i mam na myśli wszystko - z poziomu platformy ClickUp. Pożegnaj się więc z żonglowaniem wieloma narzędziami i zastąp je tylko jednym!

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizacja projektu w wielu widokach wykresy Gantta, osie czasu, listy, kalendarze,ClickUp Kanban Boardsi nie tylko

Definiowanie i łączenie zależności zadań oraz automatyczne planowanie zadań w całym łańcuchu za pomocą jednego kliknięcia

w całym łańcuchu za pomocą jednego kliknięcia Aktualizuj status zadania za pomocą prostej funkcji przeciągnij i upuść; definiuj również niestandardowe statusy zadań zgodnie z potrzebami projektu

zgodnie z potrzebami projektu Dynamiczne zarządzanie projektem dzięki planowaniu zadań, śledzeniu postępów, identyfikowaniu wąskich gardeł, zarządzaniu terminami i nie tylkoClickUp Project Time-Tracking *Centralizacja wszystkich informacji w praktycznej hierarchii w przestrzeniach, projektach, listach, zadaniach i podzadaniach oraz dodawanie niestandardowych pól w celu uzyskania szczegółowych informacji

Współpracuj ze swoim zespołem za pomocą komentarzy, czatu, @wzmianek itp.

ze swoim zespołem za pomocą komentarzy, czatu, @wzmianek itp. Używaj tagów i priorytetów, aby rozróżniać zadania o wysokiej wartości, dużym wpływie lub pilne i sortuj je jednym kliknięciem ClickUp Task Priorities * Oszczędzaj czas i wysiłek używającClickUp Brainzintegrowanego asystenta AI, aby zautomatyzować zadania, wyszukiwać wszystko w ekosystemie ClickUp w ciągu kilku sekund i nie tylko

Oszczędzaj czas i wysiłek używającClickUp Brainzintegrowanego asystenta AI, aby zautomatyzować zadania, wyszukiwać wszystko w ekosystemie ClickUp w ciągu kilku sekund i nie tylko Śledź i udostępniaj postępy wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom dzięki konfigurowalnemuPulpity nawigacyjne ClickUp które aktualizują się w czasie rzeczywistym

ograniczenia ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma, ponieważ ClickUp jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem do zarządzania projektami

Aplikacja mobilna jest wciąż w fazie rozwoju i nie osiągnęła jeszcze tego samego poziomu, co wersja webowa

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc

$7/miesiąc Biznes: $12/miesiąc

$12/miesiąc Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9,400+ recenzji)

: 4.7/5.0 (9,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (4,000+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat ClickUp

Najlepszą częścią ClickUp jest wszechstronność dostosowywania, oferująca niemal nieograniczone możliwości niestandardowych pól, które pozwalają na segregację i wizualizację informacji w praktyczny i możliwy do zastosowania w różnych sytuacjach sposób. Ponadto dostępne są różne rodzaje widoków, które dostosowują się do każdego rodzaju rzeczywistości, począwszy od prostych widoków, takich jak sprawdzanie zaplanowanych działań na tydzień, które osobiście uważam za idealne dla zespołu operacyjnego, po widoki wykresów Gantta do zarządzania projektami w skali makro. Wreszcie, co nie mniej ważne, łączność z innymi narzędziami do automatyzacji, takimi jak Make, dodatkowo zwiększa dynamikę zarządzania

Recenzja G2

2. GanttProject

Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta o otwartym kodzie źródłowym

via GanttProject Uwielbiam opowiadać się za rozwiązaniami typu open-source, dlatego chętnie pracuję z GanttProject. To darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta istnieje od ponad dwóch dekad i zachowuje absolutną przejrzystość dzięki aktualizowanej dokumentacji. Jest ono rozpowszechniane na licencji GPL3, a kod źródłowy można pobierać, modyfikować i rozpowszechniać. Możliwość dostosowania sprawia, że GanttProject jest opłacalną inwestycją dla małych i średnich firm.

Bardzo podoba mi się również prosty i retro interfejs użytkownika, który upraszcza tworzenie wykresów Gantta, przypisywanie zasobów i obliczanie kosztów projektu. Rozumiem jednak, że dla niektórych może to być zniechęcające, zwłaszcza jeśli chcesz czegoś bardziej nowoczesnego i intuicyjnego.

Najlepsze cechy GanttProject

Bezpłatny dostęp do oprogramowania, kodu źródłowego i bibliotek

Wdrażanie w chmurze z GanttProject Cloud po koszcie opartym na użytkowaniu

Dodawaj zadania ikamienie milowe na wykresie Gantta i zdefiniuj zależności

Porównywanie postępów i dokonywanie bezpośrednich porównań z wartościami bazowymi w celu mapowania odchyleń

Odczyt i zapis w plikach Microsoft Project oraz eksport w wielu formatach

ograniczenia GanttProject

Działa najlepiej do podstawowego użytku; nie można przeprowadzić złożonej analizy

Projekt interfejsu użytkownika jest niezgrabny i przestarzały (nie można go winić; ma ponad 20 lat!)

Ceny GanttProject

Darmowy

Dobrowolne składki zaczynające się od 5 USD

GanttProject Cloud ma model płatności za użytkowanie, w którym jeden punkt kredytowy kosztuje 1 EUR

Oceny i recenzje GanttProject

G2 : 4.3/5.0 (50+ recenzji)

: 4.3/5.0 (50+ recenzji) Capterra: 4.2/5.0 (150+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat GanttProject

Podoba mi się prostota projektu, która pozwala początkującym na przetestowanie zarządzania projektami i wykresów Gantta. Paski menu na górze są podobne do tego, co można znaleźć w innych programach, które można kupić. Ponadto fakt, że jest to darmowe i otwarte oprogramowanie w porównaniu do innych, czyni go niezwykle korzystnym

Recenzja G2

3. Office Timeline Online

Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta dla ekosystemu Microsoft PowerPoint

via Office Timeline Jako osoba, która praktycznie dorastała korzystając z produktów Microsoftu, cieszę się ze znajomości oferowanej przez Office Timeline Online. Używam tego dodatku PowerPoint do przygotowywania szybkich osi czasu i wykresów Gantta do prezentacji. Pozwoliło mi to zaoszczędzić czas, a jednocześnie wygenerować dobre wizualizacje dla moich projektów. Odkryłem również, że można go używać z Microsoft Excel, Wrike i Smartsheet do importowania i eksportowania zestawów danych.

Interfejs użytkownika jest dość prosty, a jego opanowanie nie zajmuje wiele czasu. Ponadto, można uzyskać dostęp do biblioteki podstawowych Szablony projektów wykresów Gantta aby zacząć. Chociaż sprawdził się dobrze w moim jednorazowym, okazjonalnym użyciu, mój zespół miał problemy podczas pracy nad złożonymi projektami. Tak więc, polecam go głównie do podstawowego użytku.

Najlepsze funkcje Office Timeline Online

Konwertowanie zestawów danych i informacji z programów PowerPoint, Excel itp. na przyjemne wizualnie i estetyczne wykresy Gantta i osie czasu

Aktywacja jako dodatek do Microsoft PowerPoint dla płynnej integracji i natywnego dostępu

Konfigurowalne elementy projektu, takie jak strzałki, linie, symbole itp. dla bardziej dostosowanego doświadczenia

Ograniczenia Office Timeline Online

Działa tylko jako kreator wykresów Gantta, co ogranicza jego zastosowanie w stosunku do wysokiej ceny

Dodatek PowerPoint nie posiada funkcji współpracy

Zarządzanie wykresami Gantta staje się trudne, gdy projekt nie mieści się na pojedynczej stronie PowerPoint

Ceny Office Timeline Online

Darmowy

Pro: 149 USD za roczną licencję

149 USD za roczną licencję Pro+: $199 roczna licencja

Office Timeline Online oceny i recenzje

G2 : 4.3/5.0 (10+ recenzji)

: 4.3/5.0 (10+ recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (30+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Office Timeline Online

Jest przyjazna dla użytkownika, wygląda dokładnie tak, jak kierownictwo chciałoby zobaczyć wizualizację dowolnej osi czasu i jest bardzo intuicyjna

Recenzja G2

4. Online Gantt

Najlepsze oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta online z dostępem z dowolnego miejsca w sieci

via Online Gantt Jeśli chcesz tworzyć wykresy Gantta w przeglądarce bez rejestrowania się lub pobierania czegokolwiek, to Online Gantt jest doskonałym wyborem. Używałem go w sytuacjach, gdy nie miałem dostępu do innych narzędzi i mogłem pracować z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Gdy jestem zadowolony z mojego wykresu Gantta, pobieram go w pliku .gantt w celu zaimportowania do innego urządzenia lub przeglądarki, a nawet innych kompatybilnych narzędzi do tworzenia wykresów Gantta. To całkiem przyjemne doświadczenie.

Ponadto Online Gantt oferuje również wersję chmurową oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta, której można używać do łączenia zdalnych zespołów za symboliczną cenę.

Najlepsze cechy Online Gantt

Wizualizacja zadań w widoku projektu i widoku zasobów

Eksportowanie wykresów Gantta w celu osadzenia ich w prezentacjach, raportach lub innych narzędziach do zarządzania projektami

Płynna obsługa dzięki prostemu interfejsowi użytkownika

Ograniczenia Gantta online

Oferuje ograniczoną przepustowość pobierania

Opcje dostosowywania są mocno ograniczone

Nie można aktualizować zależności bez użycia przycisku edycji

Nie można przypisać różnych kolorów dla różnych zadań

Ceny Gantt online

Darmowy (aplikacja przeglądarkowa)

(aplikacja przeglądarkowa) Online Gantt z chmurą: $5/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Gantt online

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Online Gantt

Dzięki łatwej dostępności, płynnemu działaniu i bezproblemowemu dostępowi online, to narzędzie do tworzenia wykresów Gantta jest najlepszym oprogramowaniem do generowania wykresów Gantta bez konieczności instalacji

Recenzja G2

5. GanttPRO

Najlepsze darmowe oprogramowanie do wykresów Gantta do optymalizacji zasobów

via GanttPRO Podobnie jak ClickUp, GanttPRO to oprogramowanie do zarządzania projektami z narzędziami do tworzenia wykresów Gantta. ClickUp posiada jednak darmowy plan, podczas gdy GanttPRO jest narzędziem płatnym. Może to być dość kłopotliwe, jeśli chcesz korzystać z kreatora wykresów Gantta do użytku osobistego (np. do badań) lub dla swojej małej firmy lub startupu.

Abstrahując od tego, GanttPRO wyróżnia się tym, że umożliwia kierownikom projektów obsługę wielu zasobów. Oferuje widok projektu z lotu ptaka, dzięki czemu można wizualizować obciążenie zespołu, harmonogramy, pojemność itp. oraz optymalizować zasoby. Uważam, że jest to pomocne w zapobieganiu wypaleniu wśród zespołów i utrzymywaniu wysokiego morale. Mój zespół miał jednak problemy z personalizacją, płynnością projektowania i układami. Jeśli więc szukasz czegoś, co możesz dostosować do swoich potrzeb, GanttPRO może nie być dla Ciebie.

Najlepsze cechy GanttPRO

Tworzenie atrakcyjnych wizualnie wykresów Gantta do śledzenia zadań, terminów, terminów, zależności, osób przydzielonych itp.

Wyświetlanie projektu w widokach siatki, tablicy, listy i portfolio

Łącz zadania w oparciu o zależności, aby zablokować czas realizacji i opóźnienia zależnych zadań

Współpraca ze zdalnymi zespołami dzięki synchronizacji danych w czasie rzeczywistym, udostępnianiu plików, komentarzom i wzmiankom oraz powiadomieniom

Dynamiczne zarządzanie zasobami dzięki dziennikom działań, szczegółom zespołu, przeglądowi obciążenia pracą i nie tylko

ograniczenia GanttPRO

Początkowa krzywa uczenia się może być stroma dla osób niezaznajomionych z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania projektami

Brak opcji personalizacji ogranicza możliwości zarządzania projektami

Ceny GanttPRO

Basic: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Pro: $15.99/miesiąc

$15.99/miesiąc Biznes: $24.99/miesiąc

$24.99/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GanttPRO

G2 : 4.8/5.0 (490+ recenzji)

: 4.8/5.0 (490+ recenzji) Capterra: 4.8/5.0 (480+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat GanttPRO

_GanttPRO przyczynia się do powstania zarządzania zasobami i szczegółowych komunikatów, które promują płynną wymianę i inteligentne decyzje. Sprawia, że zarządzanie projektami staje się ludzkie, ułatwiając dokładne i szybkie osiąganie celów

Recenzja G2

6. ProjectManager

Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta w czasie rzeczywistym

via ProjectManager Jeśli dopiero zaczynasz pracę z wykresami Gantta, polecam zacząć od ProjectManager. Jest to jedno z tych narzędzi do zarządzania projektami, które dobrze radzi sobie z wykresami Gantta. Posiada przyjazny dla użytkownika i intuicyjny pulpit nawigacyjny, który upraszcza tworzenie wykresów Gantta. Możesz definiować zależności na wykresach Gantta, uzyskać przegląd statusu projektu, mierzyć kondycję projektu i korygować kurs, generować raporty i wiele więcej.

ProjectManager nie oferuje jednak planu darmowego ani freemium. Inwestycja kapitałowa jest więc dość zniechęcająca dla osób z ograniczonym budżetem.

Najlepsze cechy ProjectManager

Planowanie projektu online za pomocą interaktywnych i estetycznych wykresów Gantta

Organizowanie wszystkich szczegółów związanych z projektem w scentralizowanej lokalizacji

Wyświetlanie zależności zadań, kamieni milowych, statusu projektu, ścieżki krytycznej itp. na jednej platformie

Planuj zadania za pomocą funkcji przeciągnij i upuść oraz oznaczaj je kolorami

Współpracuj ze swoim zespołem poprzez udostępnianie plików, komentowanie i automatyczne powiadomienia

ograniczenia ProjectManager

Integracja z aplikacjami i usługami innych firm jest trudna i ograniczona

Funkcja raportowania oferuje ograniczone opcje dostosowywania

Ceny aplikacji ProjectManager

Zespół: $13/miesiąc (rozliczane rocznie)

$13/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: $24/miesiąc (rozliczane rocznie)

$24/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ProjectManager

G2 : 4.4/5.0 (93 opinie)

: 4.4/5.0 (93 opinie) Capterra: 4.1/5.0 (338 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o ProjectManager

Uwielbiam wiele opcji widoku (lista, tablica, Gantt, arkusz, pulpit nawigacyjny itp.), uwielbiam łatwość obsługi i wiem, że wszystko jest aktualizowane na żywo między mną a moim zespołem

Recenzja G2

7. Smartsheet

Najlepsze darmowe oprogramowanie do wykresów Gantta z funkcją arkusza kalkulacyjnego

via Smartsheet Zazwyczaj używam Smartsheet, aby wypełnić lukę między oprogramowaniem do zarządzania projektami a arkuszami kalkulacyjnymi. Dzięki Smartsheet można łatwo przełączać się między arkuszami kalkulacyjnymi a wykresami Gantta. Możesz zaimportować istniejące dane z arkuszy kalkulacyjnych i przekształcić je w wizualne wykresy Gantta z kolorowymi informacjami, zależnościami zadań, czasem trwania itp.

I odwrotnie, można wyeksportować dane wykresu Gantta z powrotem do arkuszy kalkulacyjnych w celu szybkiej analizy lub manipulacji danymi. Pozwala to wykorzystać mocne strony obu rozwiązań - wykresów Gantta i arkuszy kalkulacyjnych - do pracy opartej na danych planowanie projektu i wykonanie.

Moim jedynym zastrzeżeniem do Smartsheet jest to, że funkcja AI wciąż jest w toku. Biorąc pod uwagę, że asystenci AI są raczej koniecznością niż miłym dodatkiem, Smartsheet miał nieco spóźniony start.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Automatyczne wypełnianie formuł lub tekstu w komórkach arkusza kalkulacyjnego za pomocą Smartsheet AI

Koordynowanie działań zespołu dzięki udostępnianiu plików, alertom i powiadomieniom, wątkom konwersacji i sprawdzaniu dokumentów

Praca nad wieloma projektami przy użyciu funkcji zarządzania portfelem w celu kontrolowania budżetów, ryzyka i zasobów

Tworzenie i śledzenie ścieżek krytycznych w celu zarządzania zależnościami zadań, alokacją zasobów i obciążeniem pracą

Ograniczenia arkusza kalkulacyjnego

Można używać tylko jednego arkusza kalkulacyjnego na plik

Pojemność przechowywania danych w wierszach i kolumnach jest ograniczona

Ceny arkuszy kalkulacyjnych

Darmowy

Pro: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Biznes: $32/miesiąc za użytkownika

$32/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje arkuszy kalkulacyjnych

G2 : 4.4/5.0 (15,000+ recenzji)

: 4.4/5.0 (15,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (3,200+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Smartsheet

_Smartsheet oferuje elastyczność tworzenia niestandardowych arkuszy kalkulacyjnych, wykresów Gantta, pulpitów nawigacyjnych i formularzy spełniających określone potrzeby. Możemy dostosować platformę do naszego unikalnego przepływu pracy

Recenzja Capterra

Przeczytaj również:_ **Alternatywy dla arkuszy kalkulacyjnych, które możesz wybrać

8. Toggl Plan

Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta z możliwością śledzenia czasu

via Toggl Plan Toggl Plan maluje wizualny obraz projektu, łącząc wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy na tej samej stronie. Użyłem kombinacji Toggl Plan i Toggl Track do stworzenia prostych wykresów Gantta z funkcjami śledzenia czasu. Pomaga to wizualizować harmonogramy projektów, śledzić czas spędzony na każdym zadaniu, optymalizować alokację zasobów i wiele więcej.

Takie dane wejściowe z poprzednich projektów pomagają również oszacować, ile czasu zajmą podobne projekty, zadania lub działania w przyszłości. To przewidywanie poprawiło moją zdolność do szacowania harmonogramów, budżetów i wydajności.

Żałuję tylko, że nie oferuje tego "czegoś ekstra", co robią inne narzędzia Gantta z tej listy. Nie jest to tak naprawdę zarzut, ponieważ spełnia swoje zadanie, ale ponieważ jesteśmy rozpieszczani wyborem, możemy pozwolić sobie na bycie wybrednymi, prawda?

Najlepsze cechy Toggl Plan

Śledzenie wykorzystania czasu zespołu, przydzielonych zadań, statusu zadań, harmonogramów i innych krytycznych szczegółów

Łączenie różnych zespołów i interesariuszy w scentralizowanej lokalizacji i śledzenie postępów projektu

Zaplanuj zadania i zasoby, aby zminimalizować konflikty i konkurencję

Generowanie publicznie udostępnianych linków tylko do odczytu dla zewnętrznych interesariuszy

Automatyzacja powtarzających się zadań w celu wyeliminowania ręcznej i zbędnej pracy

ograniczenia Toggl Plan

Aplikacja mobilna nie jest tak wszechstronna jak aplikacja internetowa (brakuje jej wielu narzędzi)

Ograniczona integracja z aplikacjami innych firm

Dodawanie nowych osób i przypisywanie zadań do wielu użytkowników jest uciążliwe

Cennik planu Toggl

Team: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Biznes: $15/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Toggl Plan

G2 : 4.3/5.0 (40+ recenzji)

: 4.3/5.0 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (110+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Toggl Plan

Toggl Plan ma naprawdę ładny, przejrzysty interfejs, dzięki czemu dodawanie projektów i zarządzanie nimi jest proste. Wykresy Gantta to świetny sposób na zarządzanie harmonogramami projektów

Recenzja Capterra

9. Instagantt

Najlepsze oprogramowanie do wizualizacji wykresów Gantta

via Instagantt Instagantt pozostaje wierny swojej nazwie - to narzędzie do tworzenia wykresów Gantta przygotowuje je błyskawicznie. Jest to moje ulubione rozwiązanie do szybkiego i łatwego tworzenia wykresów Gantta. Posiada intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs z prostą funkcją przeciągania i upuszczania, co zmniejsza obciążenie poznawcze związane z korzystaniem z aplikacji. To, w połączeniu z responsywnością, pozwala stworzyć przejrzystą wizualną reprezentację planów projektu w zaledwie kilka minut.

Ze względu na ograniczone możliwości (w porównaniu do pełnoprawnego oprogramowania do zarządzania projektami), używam go głównie na etapie planowania i burzy mózgów. Gdy mam już gotowe proste wykresy Gantta, importuję je do innych narzędzi w celu dalszego dopracowania i współpracy. Oczywiście, jeśli nie chcesz przeskakiwać przez te obręcze, możesz wybrać coś bardziej wszechstronnego.

Najlepsze cechy Instagantt

Przeglądanie projektów poza widokiem Gantta - tabela, tablica Kanban, obciążenie pracą i widoki projektu

Logiczna organizacja projektu i jego zasobów za pomocą skoroszytów

Bądź na bieżąco z pracą dzięki funkcjom zarządzania zadaniami, takim jak tworzenie zadań, przypisywanie, filtrowanie, sortowanie, ustalanie priorytetów itp.

Komunikuj się z zespołem za pomocą skrzynki odbiorczej, komentarzy i nie tylko

Skonfiguruj wykresy Gantta za pomocą importu CSV i natywnej integracji z Asana

Ograniczenia Instagantt

Przejrzysty interfejs użytkownika odbiera część użyteczności narzędzia do tworzenia wykresów Gantta

Obsługuje tylko dostęp użytkownika na skoroszyt

Ceny Instagantt

Instagantt Standalone:

Plan indywidualny: $12/miesiąc

$12/miesiąc Plan zespołowy: $24/miesiąc

Instagantt Asana:

Plan indywidualny: $12/miesiąc

$12/miesiąc Plan zespołowy: $24/miesiąc

Oceny i recenzje Instagantt

G2 : 4.4/5.0 (20+ recenzji)

: 4.4/5.0 (20+ recenzji) Capterra: 4.3/5.0 (430+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Instagantt

Narzędzie Instagantt wykonuje wizualizacje Gantta w sposób bardziej przejrzysty i przyjazny dla użytkownika niż projekty Asany - przynajmniej kilka pierwszych iteracji wykresów Gantta w Asanie. Kiedy testowałem możliwości Asany w zakresie wykresów Gantta, chciałem, aby były one bardziej podobne do Instagantt

Recenzja Capterra

10. Poniedziałek

Najlepsze oprogramowanie do wykresów Gantta do dostosowywania aplikacji

via poniedziałek_ Poniedziałek to darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami do użytku osobistego. Nie tylko oferuje on całkiem spore możliwości zarządzania projektami, ale jego zdolność do dostosowywania wykresów Gantta do moich konkretnych potrzeb jest również imponująca.

Pozwala mi dostosować wyświetlane kolumny, dzięki czemu mogę skupić się na bardziej krytycznych aspektach szczegółów projektu. Ponadto, mogę rozszerzyć widok wykresu Gantta do widoku obciążenia pracą i zasobów. Czasami przeciwdziała to zmęczeniu planowaniem lub podkreśla nieefektywności, które mogły przedostać się do projektu.

Opłaty teleskopowe to jedyny zauważalny problem, z którym spotkałem się podczas pracy w poniedziałek. Platforma skalowała się bardzo dobrze z moim rosnącym zespołem, ale koszty osiągnęły niezrównoważony poziom w praktycznie krótkim czasie!

Najlepsze cechy poniedziałku

Budowanie automatyzacji z pomocą Monday AI, asystenta opartego na sztucznej inteligencji

Dostosuj swoje wykresy Gantta za pomocą ponad 30 widżetów, które dostosowują doświadczenie użytkownika

Osadzanie funkcji zarządzania projektami w wykresach Gantta

Wyświetlanie projektu w różnych trybach poza wykresami Gantta, takich jak listy, tablice Kanban itp.

Dostosowanie celów i strategii do zarządzania zadaniami i zasobami w celu osiągnięcia sukcesu projektu

Poniedziałkowe ograniczenia

Staje się kosztowne w miarę skalowania

Darmowa wersja narzędzia do zarządzania projektami ma ograniczoną funkcjonalność

Poniedziałkowe ceny

Od 3 do 49 stanowisk:

Darmowy: 0 USD za 2 miejsca

0 USD za 2 miejsca Podstawowy: 12 USD/miesiąc za miejsce

12 USD/miesiąc za miejsce Standard: $14/miesiąc za miejsce

$14/miesiąc za miejsce Pro: $24/miesiąc za miejsce

$24/miesiąc za miejsce Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Poniedziałkowe oceny i recenzje

G2 : 4.7/5.0 (10,680+ recenzji)

: 4.7/5.0 (10,680+ recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (4,740+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Monday

Monday sprawia, że śledzenie wszystkich moich klientów, ich notatek, wątków e-mail i załączników jest czyste, uporządkowane i łatwe do znalezienia. Zabawne animacje, które zmieniają się wraz z porami roku i świętami, są bardzo zabawne i ułatwiają logowanie. Istnieje wiele sposobów na dostosowanie konta i zawartych w nim informacji, a ponieważ jestem bardzo wizualną osobą, dostosowanie to pozwala mi wyraźnie zobaczyć za pomocą kolorów, gdzie znajduje się potencjalny klient w procesie i kto zgodził się na obsługę itp

Recenzja G2

Nie jesteś pewien co do poniedziałku? Mamy kilka_ Monday alternatives dla ciebie

Wspólne przypadki użycia dla wykresów Gantta

Zanim podsumujemy, chciałbym podzielić się kilkoma praktycznymi zastosowaniami i przypadkami użycia wykresów Gantta, aby zapewnić większą przejrzystość. Oto kilka z nich przykłady wykresów Gantta użycie według konkretnego przypadku użycia:

Planowanie projektu : Zbuduj realistyczną i praktyczną oś czasu dla swojego projektu. Wykresy Gantta zapewniają wizualną przejrzystość harmonogramu projektu, zadań i zależności, dzięki czemu można dostarczać wyniki w wyznaczonych terminach

: Zbuduj realistyczną i praktyczną oś czasu dla swojego projektu. Wykresy Gantta zapewniają wizualną przejrzystość harmonogramu projektu, zadań i zależności, dzięki czemu można dostarczać wyniki w wyznaczonych terminach Alokacja zasobów : Użyj wykresów Gantta do wizualizacji obciążenia pracą zespołu i poszczególnych osób. Zapobiegnie to wypaleniu zawodowemu i pomoże kierownikom projektów przydzielać właściwe zadania lub zasoby właściwym osobom we właściwym czasie. Pamiętaj, że szczęśliwy zespół osiąga wyniki, które uszczęśliwiają innych

: Użyj wykresów Gantta do wizualizacji obciążenia pracą zespołu i poszczególnych osób. Zapobiegnie to wypaleniu zawodowemu i pomoże kierownikom projektów przydzielać właściwe zadania lub zasoby właściwym osobom we właściwym czasie. Pamiętaj, że szczęśliwy zespół osiąga wyniki, które uszczęśliwiają innych Zarządzanie terminami : Wykresy Gantta przydają się do śledzenia postępów w stosunku do harmonogramów. Pilnowanie terminów lub kamieni milowych pomaga zapobiegać opóźnieniom i zapewnia przestrzeń do powrotu projektów na właściwe tory. Możesz sparować tę aplikację z alokacją zasobów, a będziesz złoty

: Wykresy Gantta przydają się do śledzenia postępów w stosunku do harmonogramów. Pilnowanie terminów lub kamieni milowych pomaga zapobiegać opóźnieniom i zapewnia przestrzeń do powrotu projektów na właściwe tory. Możesz sparować tę aplikację z alokacją zasobów, a będziesz złoty Współpraca zespołowa : Jako wspólna mapa drogowa, wykres Gantta łączy cały zespół. Bycie na tej samej stronie sprzyja przejrzystości, celowej komunikacji i odpowiedzialności za zadania. Dzięki temu wszyscy są zgodni i odpowiedzialni

: Jako wspólna mapa drogowa, wykres Gantta łączy cały zespół. Bycie na tej samej stronie sprzyja przejrzystości, celowej komunikacji i odpowiedzialności za zadania. Dzięki temu wszyscy są zgodni i odpowiedzialni Określanie ścieżki krytycznej: Tworzenie wykresów Gantta, które określają ścieżkę krytyczną. Posiadanie tej sekwencji działań, które bezpośrednio i znacząco wpływają na projekty, pozwala zespołom działać z naciskiem na wyniki

Przeczytaj również: Różnica między wykresami Gantta a mapami drogowymi Przyszłość oprogramowania do wykresów Gantta

W nadchodzących latach oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta ulegnie dalszemu udoskonaleniu. Dzięki technologiom takim jak AI i ML, które odgrywają transformacyjną rolę, narzędzia do tworzenia wykresów Gantta będą bardziej intuicyjne, dokładne i wartościowe.

Wyobraź sobie oprogramowanie, które automatycznie planuje zadania, przydziela zasoby, przydziela zadania w oparciu o obciążenie pracą, dostępność i zestaw umiejętności oraz przewiduje ryzyko, zanim się pojawi. Mówimy o inteligencji zarządzania projektami w połączeniu z prostotą wykresów Gantta i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co nadejdzie.

Jeśli szukasz Alternatywy dla wykresu Gantta które również pomogą Ci osiągnąć więcej, narzędzia do zarządzania projektami są dobrym rozwiązaniem. Jeśli pracujesz w średniej lub dużej firmie, możesz przyjrzeć się ClickUp, Asana i kilku innym. W rzeczywistości, niedawno przygotowaliśmy listę następujących narzędzi najlepszych narzędzi do zarządzania projektami może okazać się pomocne.

Gdybym miał wybrać tylko jedno, zdecydowanie wybrałbym ClickUp, ponieważ zapewnia on wszystkie cechy, funkcje i możliwości kreatora wykresów Gantta oraz zaawansowanie narzędzia do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym". Co więcej, jest darmowy, w zasadzie pozostając wiernym głównemu celowi tego artykułu. Zarejestruj się na ClickUp za darmo aby odkrywać!