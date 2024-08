20 najlepszych alternatyw i konkurentów Smartsheet do zarządzania projektami 2024

szukasz najlepszych alternatyw dla Smartsheet?

Chociaż Smartsheet jest sprawną platformą z podstawowymi funkcjami zarządzania projektami, ma kilka poważnych wad.

Na początek, Smartsheet jest znany z tego, że jest trochę niezgrabny podczas aktualizacji lub ogólnego zarządzania projektami, które są nieco skomplikowane. Po drugie, jest to droga opcja dla zwinnych projektów i śledzenia zasobów, które można znaleźć w wielu alternatywach Smartsheet.

U podstaw Smartsheet leży format arkusza kalkulacyjnego, podobnie jak Excel. Jeśli chcesz kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami, Smartsheet może zmusić cię do spędzenia godzin na przekopywaniu się przez komórki i kolumny w celu znalezienia potrzebnych informacji.

A jeśli nie jesteś fanem zarządzania projektami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, istnieją inne opcje! Właśnie dlatego tu jesteśmy - aby zaprezentować najlepsze narzędzia, które nie tylko pomogą ci zorganizować projekty, ale także platformy, które mogą to zrobić przy użyciu różnych widoków.

Oto 20 najlepszych alternatyw dla Smartsheet, które musisz rozważyć (w tym szczegółowe informacje na temat głównych funkcji każdego narzędzia, zalet i wad, cen i ocen klientów).

Zanim przejdziemy do alternatyw, przyjrzyjmy się nieco głębiej, dlaczego ludzie rozważają odejście od Smartsheet w pierwszej kolejności.

Dlaczego warto szukać alternatyw dla Smartsheet?

Via SmartsheetSmartsheet jest zasadniczo oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego . Ale może być używany do zarządzania projektami. I to jest główna wada, ponieważ tylko tyle można zrobić z tym konkretnym widokiem.

Mówiąc najprościej, arkusze kalkulacyjne są niepraktyczne w nowoczesnym zarządzaniu projektami, gdzie - spójrzmy prawdzie w oczy - skupiamy się na wydajności. Jeśli szukasz rozwiązania, które pomoże zespołom zwiększyć wydajność, Smartsheet nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.

Jeśli jednak chcesz zarządzać ogromnymi ilościami danych (i przekopywać się przez nie 😬) lub polegać na ręczne wprowadzanie danych do skalowania Enterprise zarządzanie projektami Portfolios to może to być narzędzie dla Ciebie. Ale dla większości jest to bardzo niewygodne, aby pracować przez komórki i kolumny dla wszystkiego, zwłaszcza jeśli współpraca nad projektem jest niezbędna dla Twojej organizacji.

Smartsheet brakuje podstawowych funkcji współpracy i raportowania, które pomagają zespołom dobrze się rozwijać

Teams współpracujące ze sobą osiągają lepsze wyniki. W rzeczywistości, dane ankietowe pokazują powodem nr 1, dla którego pracownicy i liderzy organizacji uważają, że projekt zakończył się niepowodzeniem, była słaba współpraca.

Wszechstronny narzędzie do zarządzania projektami musi być wyposażone we wbudowane funkcje czatu i komentarzy, aby wszyscy byli na bieżąco. Smartsheet wymaga więcej komunikacji e-mail, co powoduje wąskie gardła przez konieczność poszukiwania informacji.

Przykład planowania kampanii w Smartsheet

Równie ważne są funkcje raportowania postępu prac nad projektem. Jednak w Smartsheet wszystko trzeba wprowadzać ręcznie, gdy tworząc szczegółowe wykresy Gantta .

Chociaż Smartsheet ma funkcję raportowania zespołowego, nie jest ona zbyt przyjazna dla użytkownika. Dla efektywnego śledzenie projektów , potrzebujesz łatwiejszego widoku za pomocą wykresów Velocity, Burnup i Burndown, których nie znajdziesz w Smartsheet.

Smartsheet nie ma funkcji śledzenia czasu, aby zrównoważyć zasoby

Każdy kierownik projektu potrzebuje funkcji śledzenia czasu w swoim zestawie narzędzi.

dlaczego?

Te narzędzia do zarządzania projektami pozwalają zespołom na większą elastyczność, dzięki czemu mogą oszacować wydajność, wdrożyć efektywne zarządzanie zasobami , mierzyć czas podlegający rozliczeniu lub łączyć czas spędzony na wielu zadaniach i projektach.

a co z Smartsheet?

Niestety, Smartsheet nie posiada zaawansowanych i automatycznych funkcji śledzenia czasu. Oznacza to, że nie masz możliwości określenia czasu spędzonego nad konkretnym zadaniem.

Smartsheet jest jedną z droższych opcji - nawet dla organizacji typu Enterprise

Po pierwsze, Smartsheet nie oferuje planu Free.

Plan Pro zaczyna się od 9 USD za użytkownika miesięcznie (do 10 użytkowników), podczas gdy plan Business kosztuje 32 USD za użytkownika miesięcznie (minimum trzech użytkowników). Najtańszy plan Business kosztuje 96 USD miesięcznie. Smartsheet oferuje również plan Enterprise z niestandardowym cennikiem.

Podsumowując, Smartsheet staje się drogi bez dogłębnego zarządzania zasobami, wielu widoków projektów i funkcji śledzenia czasu. Jeśli korzystasz z Smartsheet ORAZ innego narzędzia narzędzie do zwiększania wydajności w organizacji, być może nadszedł czas, aby ponownie rozważyć dostępne opcje.

20 najlepszych alternatyw dla Smartsheet, które musisz wypróbować

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

ClickUp to wiodąca na świecie platforma zapewniająca wydajność od ściany do ściany, a także jeden z najbardziej popularnych najwyżej ocenianych narzędzi na rynku. Dzięki potężnym funkcjom raportowania, śledzenia i współpracy ClickUp masz wszystko, czego potrzebujesz.

Oto dlaczego ClickUp jest numerem 1 na tej liście alternatyw dla Smartsheet i jak jego darmowa wersja może zrobić więcej niż płatne plany Smartsheet! Ponad 15 niestandardowych widoków w ClickUp pozwala wizualizować obszar roboczy projektu dokładnie tak, jak lubisz.

Niezależnie od tego, czy chcesz zobaczyć listę, box, wykres Gantta, tablicę Kanban czy kalendarz, ClickUp jest konfigurowalny, dzięki czemu wszystkie zespoły mogą pracować z widoku, który ma sens. Wyobraź sobie, że Twój zespół ds. sprzedaży pracuje w CRM, zespół ds. marketingu zawartości w Kanban, dział IT w widoku listy, a zespół ds. produktów w widoku kalendarza - a wszystko to połączone bez opuszczania platformy!

Przypisuj komentarze w zadaniach lub podzadaniach do członków zespołu w ClickUp, aby wszyscy byli na bieżąco

Każde zadanie w ClickUp ma wbudowaną sekcję komentarzy do dyskusji związanych z projektem. Niezależnie od tego, czy chcesz udostępniać plik, czy używać Przypisane komentarze aby przypisać dowolnego członka zespołu do zadania, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem do współpracy.

W przeciwieństwie do Smartsheet, wbudowana funkcja śledzenia czasu w ClickUp monitoruje pracę zespołu, śledzi rozliczane godziny lub gromadzi zebrany czas spędzony na projektach. ClickUp integruje również doskonale z prawie każdym narzędziem do śledzenia czasu innych firm, takim jak Time Doctor , Terminowy oraz Everhour .

ClickUp wykorzystuje wygodne i nieinwazyjne funkcje śledzenia czasu do pomiaru zasobów zespołu

Kluczowe funkcje

Ponad 100 gotowych rozwiązań Automatyzacja cyklu pracy szablony: Automatyzacja powtarzalnych zadań lub niestandardowe i tworzenie własnych automatyzacja cykli pracy * Przeciągnij i upuść: Przeciągnij dowolny profil członka zespołu z paska bocznego, aby przypisać zadania lub przenieść zadania do innego statusu

szablony: Przeciągnij i upuść: Przeciągnij dowolny profil członka zespołu z paska bocznego, aby przypisać zadania lub przenieść zadania do innego statusu Mapy myśli : Planuj i organizuj nowe lub istniejące zadania, pomysły lub projekty za pomocą wysoce wizualnego konspektu

: Planuj i organizuj nowe lub istniejące zadania, pomysły lub projekty za pomocą wysoce wizualnego konspektu Listy kontrolne zadań : Twórz listy kontrolne w ramach zadań, aby nadać projektom więcej szczegółów i odpowiedzialności

: Twórz listy kontrolne w ramach zadań, aby nadać projektom więcej szczegółów i odpowiedzialności ClickUp Dokumenty : Wszystko można łatwo tworzyć, przypisywać, etykietować i organizować dokumenty w zadania i podzadania, dzięki czemu wszystko pozostaje w jednym miejscu

: Wszystko można łatwo tworzyć, przypisywać, etykietować i organizować dokumenty w zadania i podzadania, dzięki czemu wszystko pozostaje w jednym miejscu Niestandardowe statusy: Nie wszystkie zespoły pracują tak samo, a konfigurowalne etykiety i statusy ułatwiają dostosowanie cyklu pracy do konkretnych potrzeb

Zalety

Potężny Free Forever Plan z mnóstwem zaawansowanych funkcji

Świetny dlaScrum, Kanban i inne Zwinne projekty rozwoju oprogramowania * Wizualizacja poziomu aktywności zespołu za pomocą szczegółowych raportów

Wysoce przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika dla zabawy i łatwościoprogramowanie do zarządzania projektami* Niestandardowe uprawnienia aby utrzymać interesariuszy projektu w pętli

Potężne pulpity nawigacyjne dla lepszegozarządzanie pracą* Łatwość tworzenia pulpitu nawigacyjnegoplan projektu lub rozbudowane bazy wiedzy z ClickUp Docs

Współpracuje z mnóstwem integracji innych firm (Microsoft Office 365,Zoom, Slacki inne)

Zależności pomagają organizować zadania we właściwej kolejności

Wygodne szablony zadań i funkcje automatyzacji zapobiegają rozpoczynaniu pracy od zera

Wady

Brak możliwości eksportu pulpitów

Brak możliwości tworzenia białych etykiet

Brak dostępnych etykiet dla dokumentów

ClickUp nieustannie pracuje nad wyeliminowaniem tych drobnych niedociągnięć. Dowiedz się więcej o Mapa drogowa produktów ClickUp tutaj i zapoznaj się z naszą listą najlepsze alternatywy ClickUp .

Ceny

ClickUp posiada plan Free Forever oraz cztery inne opcje cenowe do wyboru:

Free Forever : Nieograniczone zadania i członkowie Free Forever z 100 MB przestrzeni dyskowej

: Nieograniczone zadania i członkowie Free Forever z 100 MB przestrzeni dyskowej Unlimited : 7 USD na użytkownika miesięcznie za nielimitowane pulpity, wykresy Gantta, członków, integracje i przestrzeń dyskową

: 7 USD na użytkownika miesięcznie za nielimitowane pulpity, wykresy Gantta, członków, integracje i przestrzeń dyskową Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie za nielimitowane zespoły, mapy myśli,zarządzanie cyklem pracyśledzenie czasu i zaawansowane automatyzacje

: 12 USD za użytkownika miesięcznie za nielimitowane zespoły, mapy myśli,zarządzanie cyklem pracyśledzenie czasu i zaawansowane automatyzacje Enterprise: Niestandardowe ceny dostępne dla białych etykiet, API Enterprise i zaawansowanych uprawnień

Oceny klientów

G2: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Basecamp

Via BasecampBasecamp jest oprogramowaniem do zarządzania projektami i współpraca teżl skierowany do małych i średnich Business. Basecamp zapowiada się jako pojedyncza platforma zaspokajająca wszystkie potrzeby związane z projektami, ma jednak pewne wady.

Kluczowe funkcje

Listy do zrobienia pomagają w zarządzaniu zadaniami

Platforma czatu (Campfire i Pings) z pokojami rozmów grupowych do komunikacji w czasie rzeczywistym

Teams raportowanie dla szczegółowego przeglądu dowolnego zadania lub członka zespołu

Wykresy Hill pomagają śledzić postęp projektu w czasie rzeczywistym

Funkcja zarządzania dokumentami pozwala utrzymać porządek w dokumentacji

Plusy

Prosty interfejs z łagodną krzywą uczenia się

Łatwa funkcja przeciągania i upuszczania do udostępniania plików

Poręczny uniwersalny pasek wyszukiwania umożliwia łatwy dostęp do wszelkich informacji

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych co godzinę zapewnia bezpieczeństwo plików projektu

Wady

Brak zaawansowanych funkcji do organizowania zadań lub budżetowania projektów

Brak natywnych funkcji śledzenia czasu oznacza konieczność korzystania z integracji innych firm

Aplikacja Basecamp nie radzi sobie zbyt dobrze z listami zadań do zrobienia

Funkcje śledzenia projektów są ograniczone tylko do wykresów Hill

Ceny

99 USD miesięcznie za nieograniczoną liczbę użytkowników i nieograniczoną liczbę projektów z 500 GB miejsca na pliki.

Oceny klientów

G2: 4,1/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 11900 opinii)

Sprawdź te Alternatywy dla Basecamp !

3. Asana

Via AsanaAsana to proste oprogramowanie do zarządzania projektami, które jest dość popularne wśród kierowników projektów. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi użytkownika i mnóstwu integracji, Asana jest alternatywą dla Smartsheet, która jest bardziej odpowiednia dla mniejszych, prostszych projektów.

Compare Asana Vs Smartsheet !

Kluczowe funkcje

Tablica Kanban !

4. Trello

Via TrelloTrello jest dobrze znanym Narzędzie do zarządzania oparte na Kanban które może obsługiwać proste projekty dzięki automatyzacji i integracji. Zobaczmy, dlaczego to Rozwiązanie SaaS jest jednym z lepszych konkurentów Smartsheet:

Kluczowe funkcje

Interaktywne i konfigurowalne karty

Ulepszenia pomagają dodać dodatkowe funkcje do tablic Trello

Listy kontrolne dla lepszej organizacji zadań

Widoki ogólne dla lepszej współpracy w zespole

Kolorowe etykiety ułatwiają organizację zadań

Plusy

Gładka krzywa uczenia się z przyjaznym interfejsem użytkownika

Wyznaczanie zadań poprzez przeciągnięcie nazwy z paska bocznego na kartę

Mnóstwo skrótów klawiaturowych dla wygody użytkowania

Aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android

Wady

Brak natywnych funkcji raportowania (może być konieczne zakupienie rozszerzenia)

Nie nadaje się do zarządzania złożonymi projektami

Oferuje tylko widok tablicy Kanban (widok tabeli jest w fazie beta)

Ceny

Platforma Trello ma trzy opcje:

Free

Business : 9,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 9,99 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: 17,50 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny klientów

G2: 4.3/5 (10500+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (16600+ opinii)

sprawdź te Trello Alternatives !_

5. Jira

Via Jira Jira jest śledzenie błędów oprogramowanie do śledzenia błędów i zarządzania projektami ukierunkowane na Agile i Scrum teams. W przeciwieństwie do niektórych innych narzędzi, możesz nawet użyć jego wersji open-source, aby uzyskać dodatkowe możliwości dostosowywania.

Przyjrzyjmy się, dlaczego to narzędzie znalazło się na liście najlepszych konkurentów Smartsheet.

Kluczowe funkcje

Potężne widoki Agile zScrum i tablicą Kanban

Niestandardowe szablony przepływu pracy i funkcja automatyzacji przepływu pracy

Mapy drogowe do budowania struktury projektówZaawansowane narzędzia do raportowania !

6. Wrike

Via WrikeWrike to kolejne potężne oprogramowanie do zarządzania projektami i jedna z najlepszych alternatyw dla Smartsheet. Jego funkcje na poziomie Enterprise sprawiły, że stał się popularnym wyborem wśród menedżerów projektów na całym świecie.

Oto dlaczego jest to dobra alternatywa dla Smartsheet:

Kluczowe funkcje

Możliwości na poziomie Enterprise

Zaawansowana analityka do raportowania projektów

Współpraca w zakresie danych w czasie rzeczywistym

Unikalny trójpanelowy pulpit nawigacyjny

Zalety

Wbudowane śledzenie czasu pracy

Mnóstwo integracji z aplikacjami do udostępniania plików i sieciami społecznościowymi

Niestandardowa obsługa klienta

Wady

Interfejs użytkownika jest skomplikowany i wymaga stromej krzywej uczenia się

Aplikacji komputerowej brakuje funkcji wersji desktopowej

Brak możliwości przypisywania komentarzy do członków zespołu

Ceny

Wrike ma trzy warianty do wyboru i oferuje limitowaną wersję próbną dla planu Professional bez konieczności posiadania karty kredytowej.

Free: dla maksymalnie pięciu członków

dla maksymalnie pięciu członków Profesjonalny : 9,80 USD miesięcznie za użytkownika dla maksymalnie 15 członków

: 9,80 USD miesięcznie za użytkownika dla maksymalnie 15 członków Aplikacja Business: 24,80 USD miesięcznie za użytkownika dla maksymalnie 200 członków

Oceny klientów

G2: 4.2/5 (ponad 1000 opinii)

Capterra: 4.2/5 (ponad 1500 opinii)

sprawdź te Wrike Alternatives !_

7. Strefa pracy

Via Strefa pracy Workzone to popularne narzędzie do zarządzania projektami, które istnieje od 2000 roku. Jego proste możliwości zarządzania projektami sprawiają, że jest to świetna alternatywa dla Smartsheet.

Kluczowe funkcje

Proste możliwości zarządzania procesami

Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika

Dobre funkcje współpracy

Zaawansowane raportowanie

Plusy

Prosta krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Oprogramowanie z mnóstwem możliwości dostosowywania

Dobra obsługa klienta

Wady

Aplikacje mobilne na iOS i Androida wymagają pracy

Ograniczone widoki projektów

Nie można przypisywać komentarzy

Ta aplikacja nie ma wersji Free

Ceny

Workzone oferuje 14-dniową wersję próbną bez konieczności posiadania karty kredytowej i ma trzy różne typy kont:

Teams plan : 24 USD miesięcznie na użytkownika za 100 GB przestrzeni dyskowej

: 24 USD miesięcznie na użytkownika za 100 GB przestrzeni dyskowej Professional plan : 34 USD miesięcznie na użytkownika za 150 GB przestrzeni dyskowej

: 34 USD miesięcznie na użytkownika za 150 GB przestrzeni dyskowej Enterprise plan: 43 USD miesięcznie na użytkownika za 200 GB przestrzeni dyskowej

Oceny klientów

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

8. Microsoft Projects

Via Microsoft Microsoft Project, lub lepiej znany jako MS Project, jest platformą arkusza kalkulacyjnego i jednym z najstarszych i najbardziej solidnych narzędzi do zarządzania projektami na rynku. Możesz używać MS Project do zarządzania prostymi projektami, ale jest on lepszy dla złożonych projektów lub większych Enterprise.

Jednak jedną z głównych wad MS Project jest stroma krzywa uczenia się. Narzędzie to nie będzie idealnym wyborem, jeśli szukasz narzędzia do zarządzania projektami, które pozwoli ci od razu rozpocząć pracę.

Kluczowe funkcje

Śledzenie czasu poprzez funkcję przesłania karty czasu pracy

Zarządzanie zasobami

Wysokopoziomowe i łatwe do wygenerowania niestandardowe raportowanie dopasowane do złożonych projektów

Zaawansowane budżetowanie projektów

Udostępnianie kalendarzy zespołów

Zalety

Scentralizowany widok ekranu głównego umożliwiający łatwy dostęp do projektów, tworzenie nowych lub przeglądanie krytycznych informacji o projekcie

Wsparcie dla wielu metodologii zarządzania projektami (zwinnych, wodospadowych lub hybrydowych) i cykli pracy (Scrum, Kanban, a nawet niestandardowych)

Umożliwia szczegółowe opisy zadań

Ms Project płynnie integruje się z innymi narzędziami w Microsoft 365

Wady

Stroma krzywa uczenia się, ponieważ narzędzie jest przeznaczone dla zaawansowanych kierowników projektów

Brak wsparcia dla popularnych integracji, takich jak Zapier czy SalesForce

Brak interaktywnych pulpitów nawigacyjnych

Drogie i często mylące modele cenowe

Cennik

Microsoft Project oferuje dwie funkcje cenowe. Istnieje model cenowy oparty na chmurze i model cenowy lokalny.

Rozwiązanie oparte na chmurze

Project Plan 1 : 10 USD za użytkownika miesięcznie

: 10 USD za użytkownika miesięcznie Project Plan 3 : $30 na użytkownika miesięcznie

: $30 na użytkownika miesięcznie Project Plan 5: $55 za użytkownika miesięcznie

Rozwiązanie lokalne

Project Standard 2021 : Jednorazowa płatność w wysokości 679,99 USD

: Jednorazowa płatność w wysokości 679,99 USD Project Professional 2021 : Jednorazowa opłata w wysokości 1 129,99 USD

: Jednorazowa opłata w wysokości 1 129,99 USD Project Server: Ceny niestandardowe dostępne na życzenie

Oceny klientów

G2 : 4.0/5 (1,500+ reviews)

: 4.0/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,300+ opinii)

sprawdź te alternatywy dla projektów Microsoft_ !_

9. Arkusze Google

Przykład Arkusze Google szablon harmonogramu

Jedną z prostszych alternatyw dla Smartsheet jest Arkusze Google. Jest to darmowe narzędzie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych od Google o różnych zastosowaniach, takich jak zarządzanie danymi, a nawet projektami. Arkusze Google zostały zbudowane w oparciu o tę samą koncepcję co Excel, ale są prostsze i mają bardziej przejrzysty interfejs.

Choć Arkusze Google są Free, mają wiele wad jako narzędzie do zarządzania projektami. Może nie być dobrym wyborem, jeśli szukasz solidnego narzędzia do nowoczesnego zarządzania projektami.

Kluczowe funkcje

Współpraca zespołowa w czasie rzeczywistym na Dysku Google dzięki obsłudze do 100 użytkowników w dokumencie jednocześnie

Szablony projektów, takie jak plany projektów, time trackery i osie czasu projektów

Wykresy Gantta do śledzenia postępów projektu

Zaawansowana analiza danych dzięki tabelom obrotowym, formatowaniu warunkowemu i walidacji danych

Plusy

Free 15 GB na użytkownika

Łatwy i prosty w użyciu

Szczegółowe instrukcje obsługi, które pomogą ci, jeśli utkniesz

Oprogramowanie oparte na chmurze, które zapewnia łatwy dostęp do projektów przez cały czas

Free to use

Wady

Arkusze Google nie wspierają załączników, takich jak zdjęcia

Arkusze Google domyślnie nie są narzędziem do zarządzania projektami

Arkusze Google nie pozwalają na natywne przypisywanie zadań z poziomu aplikacji

Tworzenie pulpitów projektów w Arkuszach Google oznacza przeskakiwanie przez różne obręcze i ręczne aktualizacje

Brak wsparcia dla długich formularzy dokumentacji

Brak natywnego śledzenia czasu pracy

Ceny

Free : Ograniczona przestrzeń dyskowa

: Ograniczona przestrzeń dyskowa Pakiet obszaru roboczego Google: 12 USD na użytkownika miesięcznie z 1 TB przestrzeni dyskowej na użytkownika

Oceny klientów

G2 : 4.7/5 (39,000+ recenzji)

: 4.7/5 (39,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (12,000+ recenzji)

sprawdź te Google Sheets Alternatives !_

10. Podio

Via Podio W swej istocie, Podio jest niskokodowym narzędziem pomagającym firmom w niestandardowej pracy i komunikacji. Jak dokładnie Podio sprawdza się jako narzędzie do zarządzania projektami? Cóż, Podio pozwala dostosować wszystkie dane projektu, konwersacje i cykle pracy w centralnym hubie do współpracy.

Kluczowe funkcje

Centralny portal administratora ułatwiający kontrolowanie ról i ustawienie uprawnień dostępuWbudowane narzędzia komunikacyjne !

15. Workfront

Via Workfront Workfront to system online do zarządzania pracą w całej organizacji. Ponadto, spośród alternatyw Smartsheet, ta platforma bazodanowa zapewnia kadrze kierowniczej komunikację w czasie rzeczywistym na temat projektów, zasobów i osób.

Kluczowe funkcje

Powiadomienia w czasie rzeczywistym i niestandardowe inteligentne formularze ułatwiające płynną współpracę

Pulpity decyzyjne do planowania, wdrażania i przeglądania projektów i zadań

Funkcja zarządzania zasobami w celu zapewnienia, że projekty zostaną zakończone na czas i w ramach budżetu

Automatyzacja procesów w celu zaoszczędzenia czasu i szybszego skalowania

Usprawnione przepływy pracy zatwierdzania w celu utrzymania standardów firmy

Automatyczne wersjonowanie i śledzenie komentarzy

Zalety

Raportowanie w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco z Tablicą

Zaawansowane poziomy ról i uprawnień dla dużych Enterprise

Super konfigurowalny, aby pasował do organizacji wszystkich formularzy

Niesamowite narzędzia do sprawdzania solidnych projektów i zaawansowanych cykli pracy

Wady

Długotrwały proces nauki efektywnego korzystania z oprogramowania

Mało intuicyjna obsługa, z której wynika wiele powtarzających się kroków i procesów

Aplikacja mobilna może być niezgrabna i powolna

Ceny

Wszystkie plany cenowe Workfront są niestandardowe z różnymi funkcjami i dodatkami.

Enterprise : Premium API i integracje, zwiększone bezpieczeństwo i zaawansowane wsparcie

: Premium API i integracje, zwiększone bezpieczeństwo i zaawansowane wsparcie Business : Integracje Premium, ulepszona analityka i nieograniczona liczba recenzentów

: Integracje Premium, ulepszona analityka i nieograniczona liczba recenzentów Pro: Zarządzanie zasobami, zarządzanie popytem, przeglądanie zawartości i zatwierdzanie

Niestandardowe oceny klientów

G2: 4.1/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Check out these **Alternatywy_Workfront !

16. Celoxis

Via Celoxis Celoxis łączy w sobie nowoczesne trendy agile, niestandardowe funkcje i automatyzację cyklu pracy, dzięki czemu jego funkcje zarządzania projektami pozostają elastyczne. Ta alternatywa dla Spreadsheets jest zorientowana na szczegóły, z potężnymi pulpitami i możliwościami raportowania, które pasują do zespołów każdego rodzaju.

Kluczowe funkcje

Śledzenie wniosków projektowych za pomocą pól niestandardowych

Automatycznyharmonogram projektu i zależności między projektami deklaracje

Śledzenie projektów poprzezścieżka krytyczna analizę, wskaźniki kondycji RAG i EVA

Księgowość projektów z niestandardowymi finansowymi wskaźnikami KPI, śledzeniem zysków i marż oraz prognozą przychodów

Przegląd portfolio i zarządzanie nim

Dynamiczne pulpity i raportowanie

Zalety

Umożliwia "wyłączenie" funkcji, których nie potrzebujesz

Wiele udostępnianych pulpitów w celu usprawnienia zarządzania projektami

Możliwość zaplanowania dostarczania raportów za pośrednictwem e-maili

Konfigurowalne układy i widżety

Wady

Niezgrabne konfiguracje

Niestandardowa obsługa klienta i wsparcie

Brak powiadomień push w aplikacji

Ceny

W Celoxis można wybrać pakiet lokalny lub roczny pakiet w chmurze.

Chmura : 22,50 USD za użytkownika miesięcznie

: 22,50 USD za użytkownika miesięcznie On-Premise: 450 USD rozliczane jednorazowo z nieograniczoną liczbą użytkowników i wsparciem Free przez rok

Oceny klientów

G2 : 4.3/5 (60+ opinii)

: 4.3/5 (60+ opinii) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

17. Zoho Projects

Via Projekty Zoho Jedną z bardziej popularnych alternatyw Smartsheet jest Zoho Projects . Narzędzie to posiada funkcje zarządzania projektami w chmurze i jest częścią pakietu Zoho Suite. Narzędzie online łączy w sobie zarządzanie zadaniami, współpracę i automatyzację przepływu pracy w projektach, tworząc potężne oprogramowanie do zarządzania projektami.

Kluczowe funkcje

Zarządzanie dokumentami w chmurze

Wykresy Gantta i tablice Kanban do śledzenia zależności i przeglądania postępów projektu

Wsparcie wielu platform dla płynnego korzystania na różnych urządzeniach

Karty czasu pracy do śledzenia godzin pracy zespołu projektowego

Alerty e-mail, aby utrzymać członków zespołu w pętli

Strony do dokumentowania wszystkich informacji o projekcie

Plusy

Płynna integracja z aplikacjami innych firm

Wbudowany czat ułatwiający komunikację iszybkie aktualizacje projektów* Fora Teams z opcją organizowania dyskusji w folderach

Wady

Uciążliwa integracja z innymi narzędziami Zoho

Przytłaczający i skomplikowany interfejs użytkownika

Brak niestandardowej obsługi klienta

Cennik

Zoho ma jeden z najprostszych modeli cenowych na tej liście.

Free

Premium : 5 USD za użytkownika miesięcznie

: 5 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: $10 za użytkownika miesięcznie

Oceny klientów

G2 : 4.2/5 (200+ recenzji)

: 4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (200+ recenzji)

18. Scoro

Via Scoro Scoro to oprogramowanie do zarządzania projektami, które udostępnia kluczowe dane dotyczące projektów, aby pomóc zespołowi w szybszym skalowaniu. To narzędzie do zarządzania pracą automatyzuje również rozliczenia i wykorzystanie zasobów . Co ważniejsze, spośród alternatyw Smartsheet na tej liście, Scoro pełni funkcję wbudowanego CRM, aby ułatwić fakturowanie i prognozowanie przychodów.

Kluczowe funkcje

Platforma współpracy dla wszelkiego rodzaju projektów

Przeciągnij i upuść planer, tablice zadań Kanban do planowania zadań

Wykres Gantta do śledzenia zależności, zadań i postępów w czasie rzeczywistym

Automatyzacja rutynowych zadań z automatycznymi powiadomieniami i przypomnieniami o terminach

Wbudowany CRM

Plusy

Wiele niestandardowych opcji dopasowania do potrzeb organizacji

Raportowanie na wysokim poziomie za pomocą jednego kliknięcia

Wady

Powtarzające się zadania nie są zintegrowane z ogólnym cyklem pracy, co może powodować kolizję zadań podczas ich wykonywania

Funkcja planowania wymaga ręcznego śledzenia, aby zapobiec przegapieniu terminu wprowadzenia czasu

Ceny

Essential : $26 za użytkownika miesięcznie

: $26 za użytkownika miesięcznie Standard : 37 USD za użytkownika miesięcznie

: 37 USD za użytkownika miesięcznie Pro : $63 za użytkownika miesięcznie

: $63 za użytkownika miesięcznie Ultimate: Ceny niestandardowe

Oceny klientów

G2 : 4.5/5 (300+ opinii)

: 4.5/5 (300+ opinii) Capterra: 4.6/5 (170+ recenzji)

19. nTask

Via nTask Na naszej liście najlepszych alternatyw dla Smartsheet znajduje się również nTask. Spośród najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, nTask koncentruje się na monitorowaniu zadań i problemów dla szerokiej gamy Teams. Narzędzie to jest nie tylko lekkie, ale także oferuje solidne funkcje śledzenia zadań w czasie rzeczywistym.

Funkcje

Przeciąganie i upuszczanie tablic Kanban dla łatwego ustalania priorytetów zadań

Gotowe szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy

Powiązania projektów i zadań w celu tworzenia zautomatyzowanych cykli pracy

Śledzenie problemów i przypisywanie ich statusów

Zarządzanie spotkaniami

Zarządzanie ryzykiem za pomocą matrycy ryzyka i aktualizacji środków zaradczych

Natywne śledzenie czasu pracy

Zalety

Zbiorcze zaproszenia do zespołów oszczędzające czas

Dedykowane obszary robocze dla bardziej przejrzystego interfejsu użytkownika

Komentarze do zadań usprawniające współpracę w czasie rzeczywistym

Automatyczny timer do śledzenia wkładu członka zespołu

Wady

Błędne opcje sortowania zadań

Ograniczone i podstawowe funkcje w wersji Free

Ograniczone integracje

Cennik

Podstawowa : Free dla 100 MB przestrzeni dyskowej i do 5 członków zespołu

: Free dla 100 MB przestrzeni dyskowej i do 5 członków zespołu Premium : 3 USD miesięcznie na użytkownika za 5 GB przestrzeni dyskowej

: 3 USD miesięcznie na użytkownika za 5 GB przestrzeni dyskowej Business : 8 USD miesięcznie na użytkownika za 10 GB przestrzeni dyskowej

: 8 USD miesięcznie na użytkownika za 10 GB przestrzeni dyskowej Enterprise: Niestandardowa cena za 100 GB przestrzeni dyskowej

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

20. Airtable

Via Airtable Głównie, Airtable to arkusz kalkulacyjny i oprogramowanie do zarządzania bazą danych. Jednak dzięki kilku niestandardowym modyfikacjom można przekształcić platformę w narzędzie do zarządzania projektami. Jedną z zalet Airtable jest jego wszechstronność. Jest to raczej puste płótno, które może pasować do każdego zespołu, projektu, zastosowania i organizacji z dobrze zorganizowanymi modyfikacjami.

Kluczowe funkcje

Niestandardowe widoki, w tym arkusz kalkulacyjny, kanban, galeria i kalendarz

Gotowe szablony do szybkiego ustawienia

Przechowywanie dokumentów od 2 GB na użytkownika

Plusy

Wiele niestandardowych opcji kalendarza

Dość wszechstronny dla różnych projektów i zastosowań

Bazy danych Airtable umożliwiają złożoną manipulację, analizę i przechowywanie danych

Łatwa współpraca i niestandardowe tablice projektów

Łatwy import danych Excel

Wady

Automatyzacja przestaje działać po osiągnięciu limitów

Brak możliwości dodawania komentarzy do określonych komórek

Brak automatycznych aktualizacji zadań

Niezrozumiałe poziomy uprawnień

Okrojone funkcje w aplikacji mobilnej

Ceny

Free : Unlimited bazy i do 5 twórców lub redaktorów

: Unlimited bazy i do 5 twórców lub redaktorów Plus : $10 za użytkownika miesięcznie

: $10 za użytkownika miesięcznie Pro : $20 za użytkownika miesięcznie

: $20 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny klientów

G2 : 4.6/5 (1,400+ recenzji)

: 4.6/5 (1,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ recenzji)

sprawdź te dostępne alternatywy !_

Wypróbuj ClickUp! Najlepsza alternatywa dla Smartsheet

Chociaż Smartsheet mógłby ci pomóc, nie jest to najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami.

Po co zadowalać się arkuszem kalkulacyjnym, skoro mamy narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane tak, aby zapewnić opcje i niestandardowe dopasowanie do wszystkich zespołów?

ClickUp nie tylko oferuje wszystkie te funkcje, które posiadają inne narzędzia, ale także wnosi coś więcej do zrobienia dzięki priorytetom zadań, Zarządzanie zasobami, Zależności i wiele więcej.

Najlepsze jest to, że większość funkcji ClickUp wymienionych tutaj jest 100% Free i super przyjemna w użyciu!

Więc zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś swoją wydajność na wyższy poziom!