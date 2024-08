ponad 20 przykładów tablic Kanban niezbędnych w 2024 roku

Zarządzanie projektami nie powinno być wypełnione pytaniami typu:

"Jaki jest status projektu?"

"Czy orzeł wylądował?"

czy mogę zobaczyć obraz?

W końcu kierownicy projektów i zespoły są po to, by zarządzać projektami, a nie tajnymi misjami!

Sprawy muszą być tak jasne i przejrzyste, jak to tylko możliwe. W ten sposób nikt nie będzie trzymany na uboczu.

Jednym z najłatwiejszych sposobów na zwiększenie przejrzystości projektu i poprawę wydajności cyklu pracy jest użycie narzędzia Kanban framework .

W tym artykule omówimy, czym jest tablica Kanban i wyróżnimy ponad 20 doskonałych przykładów tablic Kanban, które można wykorzystać jako inspirację dla własnych projektów.

do dzieła

Czym jest tablica Kanban?

Tablica Kanban to wizualna reprezentacja procesów przepływu pracy z prostymi statusami w kolumnach. Jest to narzędzie używane w metodzie Kanban, która jest zwinną metodologią, która koncentruje się bardziej na komunikacji w zespole, ciągłym doskonaleniu i przejrzystości.

Tablica Kanban umożliwia tworzenie standardowych kolejek zadań, takich jak "Do zrobienia", "W trakcie" i "Zrobione", które odzwierciedlają potrzeby związane z cyklem pracy.

Oto szybki podział podstawowej struktury tablicy Kanban:

Tablica główna: jest to miejsce, w którym można zobaczyć i zarządzać całym projektem

jest to miejsce, w którym można zobaczyć i zarządzać całym projektem Kolumny: listy zadań, które należą do tego samego kroku cyklu pracy

listy zadań, które należą do tego samego kroku cyklu pracy Karty: elementy reprezentujące zadanie. Zadania można przenosić przez różne sceny projektu, przeciągając je i upuszczając

elementy reprezentujące zadanie. Zadania można przenosić przez różne sceny projektu, przeciągając je i upuszczając Limity pracy w toku: ograniczają liczbę zadań, które można umieścić na różnych scenach

ograniczają liczbę zadań, które można umieścić na różnych scenach Kanban swimlanes: poziome pasy, które pomagają rozróżnić działania, Teams i usługi 🏊 Zespoły Agile uwielbiają tablice Kanban, ponieważ nie potrzebujesz żadnego rodzaju certyfikatu Kanban, aby z nich korzystać, a kierownicy projektów uwielbiają to narzędzie, ponieważ wymaga ono bardzo niewielu szkolenia pracowników !

Jakie są zalety Tablicy Kanban w zarządzaniu projektami?

Wizualizacja pracy w toku : Podstawowa struktura tablicy Kanban jest jednym z najprostszych i prawdopodobnie najmądrzejszym sposobem wizualizacji cykli pracy, zadań i projektów. Połączenie kolorów kart i odpowiednich pasów pomaga zorientować się, jakie prace są zrobione i jaki jest ich status.

: Podstawowa struktura tablicy Kanban jest jednym z najprostszych i prawdopodobnie najmądrzejszym sposobem wizualizacji cykli pracy, zadań i projektów. Połączenie kolorów kart i odpowiednich pasów pomaga zorientować się, jakie prace są zrobione i jaki jest ich status. Optymalizacja cyklu pracy : Celem Kanban jest ograniczenie ilości pracy w toku (WIP). Limit WIP pozwala członkom zespołu nie rozpoczynać żadnych nowych zadań, dopóki te w toku nie zostaną ukończone, pomagając w pełni przejść przez cykl pracy bez bycia przytłoczonym.

: Celem Kanban jest ograniczenie ilości pracy w toku (WIP). Limit WIP pozwala członkom zespołu nie rozpoczynać żadnych nowych zadań, dopóki te w toku nie zostaną ukończone, pomagając w pełni przejść przez cykl pracy bez bycia przytłoczonym. Ciągłe doskonalenie: Z każdym sprintem, twój zespół może zmierzyć, jak szybko zadania przeszły przez kolejne sceny czas realizacji potrzebny do rozpoczęcia zadania i ile trzeba było odesłać z powrotem w poszukiwaniu błędów po kontroli jakości. Ten system Kaizen do identyfikacji marnotrawstwa (również część systemu Metodologia Lean ) pomoże członkom zespołu zidentyfikować oszczędności - zarówno zasobów, jak i czasu.

20+ Przykłady tablic Kanban do zarządzania projektami

Przygotuj się do gry, ponieważ zamierzamy zagrać naszego asa, pokazując kilka fantastycznych przykładów Kanban.

A jeśli znasz już zasady gry, możesz od razu zacząć tworzyć internetową tablicę Kanban; po prostu odkryj tablicę Kanban ClickUp!

1. Zarządzanie projektami

Bycie pełnoetatowym kierownikiem projektów jest jak życie w niekończącym się świecie SimCity.

Grając w SimCity, musisz zarządzać zasobami i ustalać ich priorytety, tworzyć dokładne szacunki budżetowe i dbać o zadowolenie mieszkańców (pracowników i innych interesariuszy).

brzmi znajomo?

Ale jeśli chcesz wygrać w grze w zarządzanie projektami, musisz wykonać właściwy ruch i zacząć używać systemu Kanban do organizowania swojego zespołu i działów.

Aby stworzyć tablicę Kanban do zarządzania projektami, możesz stworzyć prostą tablicę z kolumnami dla:

Wymagania biznesowe

Gotowe do rozpoczęcia

W trakcie realizacji

Oddelegowane do klientów

Zrobione

Twoje karty mogą zawierać zadania z każdego działu. W ten sposób możesz zbudować pulpit do zarządzania projektami i śledzenie nad czym pracuje każdy członek zespołu w danym czasie.

wszystko to wygląda dobrze na papierze, prawda?

Ale aby rozpocząć swój projekt, musisz wcielić ten przykład Kanban w życie!

A jeśli myślisz, że papier nadal wygląda tu jak dobra opcja, twój projekt rozpadnie się jak domek z kart.

dlaczego nie zagrać dobrze kartami i nie skorzystać z najlepszego narzędzia Kanban?

ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi do Kanbana najwyżej ocenianych na świecie wydajność i Zarządzanie projektami Kanban narzędzie używane przez Teams w wielu firmach na całym świecie.

Z Widok Tablicy ClickUp'a można

Przenosić karty za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść

Sortować zadania według statusu, osób przypisanych, priorytetu, etykiety i terminu wykonania

Widok zadań w całym obszarze roboczym

Używać paska narzędzi wielozadaniowych do zbiorczych edycji

Ustawienie limitu pracy w toku

Dodawanie pięknych obrazów okładek i nie tylko

Oto Szablon prostej tablicy Kanban firmy ClickUp jako przykład tego, jak wygląda tablica do zarządzania projektami Kanban:

Umieść wszystkie swoje zadania, terminy i szczegóły projektu w jednym miejscu dzięki szablonowi Simple Gantt Chart od ClickUp Pobierz ten szablon

2. Zarządzanie produktem

Zamiast budowanie i używanie tablicy scrumowej firmy SaaS, producenci i twórcy oprogramowania mogą zyskać większą elastyczność dzięki tablicom Kanban.

Oto przykład tablicy Kanban do zarządzania produktem w ClickUp:

Przykład tablicy Kanban do zarządzania produktem

Oto kilka scen, które można dodać do różnych tablic Kanban dotyczących rozwoju produktu:

A. Rozwój oprogramowania:

Projektowanie

Rozwój

Przegląd kodu

Testowanie/zapewnienie jakości

Wdrożenie

B. Lean manufacturing:

Zamówione

Zaplanowany

Produkcja

Kontrola

Wysyłka

Dostarczono

C. Rozwój Saas:

Backlog

Praca w toku

W trakcie przeglądu

Gotowe do zrobienia

Tablice Kanban do zarządzania produktem mogą pomóc w śledzeniu kluczowych elementów procesu rozwoju produktu.

Na przykład, jeśli interesariusz chce poznać status produktu, zespół programistów może po prostu spojrzeć na tablicę Kanban i zaktualizować ją w ciągu kilku sekund.

⭐️ Wskazówka dla profesjonalistów: Zarządzaj swoimi zaległościami produktowymi za pomocą ClickUp idealne oprogramowanie do zarządzania produktami dla 2022. Dzięki funkcjom takim jak Sprinty, automatyzacja sprintów, i Pulpity , możesz bez wysiłku zamknąć książkę na dowolnej historii użytkownika.

3. Zasoby ludzkie

Jeśli nie chcesz Dział HR być znany jako wydział przeciwpożarowy, powinieneś zainwestować w świetne aplikacje Kanban. Why?

Dzięki tablicy HR Kanban rekruterzy mogą z łatwością zatrudniać i zatrzymywać najlepszych kandydatów (i swoje zdrowie psychiczne). Ponadto, ze względu na zwiększoną wydajność candidate experience będą znacznie bardziej korzystne.

Oto przykład tablicy Kanban HR:

Jak widać, te szczegółowe fazy pomogą rekruterom śledzić status każdego kandydata, harmonogramy rozmów kwalifikacyjnych i inne KPI HR mają.

⭐️ Pro tip: Przyspiesz swoje procesy HR dzięki Oprogramowanie do zarządzania projektami HR jak ClickUp. Od Szablony do zatrudniania kandydatów do łatwego śledzenia aplikacji dzięki widokowi formularza, ClickUp jest jedynym zasobem, którego potrzebujesz!

Dzięki tablicy Kanban Twój zespół ds. sprzedaży może zautomatyzować procesy i przeprowadzić klientów przez cały pipeline, od punktu pierwszego kontaktu do końcowej fazy zakupu i onboardingu.

4. Sprzedaż

Oto przykład tablicy Kanban do zarządzania kontami:

Śledzenie ostatniej aktywności użytkownika, odnowień konta, kontaktów i zagrożeń dzięki szablonowi tablicy Kanban Account Manager od ClickUp

Szablon Tablicy Kanban do zarządzania kontem ClickUp pomaga teamom sprzedażowym śledzić odnowienia kont, śledzić ryzyka i nie tylko. Pobierz ten szablon ⭐️ Pro tip: zminimalizuj wprowadzanie danych i spraw, aby leady przechodziły przez Twój pipeline dzięki ClickUp, aplikacji doskonałe oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi dostępne już dziś.

Dodatkowo, Brett Polvado, wiceprezes ds. operacji sprzedażowych w firmie Appeal Wizards zaleca korzystanie z automatyzacji.

"Używamy automatyzacji do etykietowania kart, gdy przechodzą przez nasze kolumny, co pozwala nam skupić się na głównym zadaniu" - mówi.

Oto przykład ich automatyzacji:

Via Appeal Wizards

5. Nieruchomości Tablica Kanban dla nieruchomości może pomóc agentom sprzedaży w zarządzaniu potencjalnymi klientami, negocjacjach i śledzeniu lejka sprzedaży.

Oto kilka scen, które można dodać do tablicy Kanban sprzedaży:

Skontaktowano się

Odsetki

Negocjacje

Wysłanie umowy

Otrzymano umowę

Podpisano

Transakcja zamknięta

Korzystając z powyższych scen, Twój zespół zawsze będzie wiedział, gdzie znajduje się każdy potencjalny klient w procesie sprzedaży wewnątrz Twojej firmy cRM dla nieruchomości . Co więcej, Twoi agenci będą również wiedzieli, kiedy najlepiej skontaktować się z klientem (a nie wtedy, gdy mają jedną nogę za drzwiami, dosłownie).

Oto przykład tablicy Kanban dla nieruchomości:

⭐️ Pro tip: użyj oprogramowania do zarządzania projektami na rynku nieruchomości, takiego jak ClickUp, aby pomóc swoim klientom znaleźć wymarzony dom. W ten sposób możesz powiedzieć: "Jeśli ci się podobało, to powinieneś był złożyć ofertę!"

6. Konstrukcja

Tablica Kanban dla budownictwa może pomóc małym i dużym organizacjom w planowaniu i zarządzać projektami budowlanymi .

Oto kilka typowych faz projektu budowlanego:

Tablica Kanban pozwala podzielić każdy etap budowy na mniejsze zadania.

Na przykład, faza budowy może być dalej podzielona na:

Rozbiórka

Konstrukcja szkieletowa

Wylewanie betonu

Takie przykłady kart Kanban mogą również pomóc zwinna konstrukcja teams wizualizują sceny projektu, identyfikują niedobory zasobów i dostrzegają potencjalne problemy, zanim przerodzą się one w awarie konstrukcyjne

Oto podstawowy przykład tablicy Kanban dla zespołów budowlanych:

via Mapa biznesowa ⭐️ Konstruktywna wskazówka: użyj ClickUp, doskonałego zarządzanie projektami budowlanymi oprogramowanie, aby zbudować imperium powodzenia projektów.

potrzebujesz konkretnych wyników?

Wystarczy skorzystać z naszego profesjonalnego, gotowego Construction Templates !

7. Kreatywność i rozwój mediów

Teamsy kreatywne mogą używać tablic Kanban do śledzenia pomysłów, harmonogramów, opinii klientów i nie tylko.

Oto kilka scen, które można dodać do różnych tablic Kanban do zarządzania mediami:

A. Planowanie danych powstania zawartości:

Zamówione

W trakcie realizacji

Zatwierdzenie kopii

Projekt

Wdrożenie

Promocja

B. Sesja zdjęciowa:

Koncepcja

Plan

Zaplanowane

W trakcie realizacji

Edycja

Edycja

Dostarczone

C. Tablica Kanban dla zawartości i kalendarza społecznościowego:

Pomysły

Zaplanowane w tym tygodniu

Zaplanowane na przyszły tydzień

Później w tym miesiącu

Opublikowano

Oto przykład tablicy Kanban dla produkcji medialnej:

Planuj, zarządzaj i produkuj swoje wideo dzięki szablonowi Produkcja wideo Szablon tablicy Kanban od ClickUp

Szablon Szablon Tablicy Kanban do produkcji wideo ClickUp może pomóc w planowaniu sesji zdjęciowych, od przygotowania do postprodukcji i wszystkiego pomiędzy. Pobierz ten szablon

8. Administrator edukacji

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji zarówno pracownikom, jak i uczniom może być nie lada wyzwaniem dla instytucji edukacyjnych.

dlaczego? Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne zagrożenia mogą powodować naruszenia danych w organizacjach edukacyjnych. Na przykład, jeśli uczeń pobierze darmowy podręcznik z podejrzanej strony, może szybko przenieść złośliwe oprogramowanie do sieci komputerowych instytucji.

Na szczęście Dział IT może wizualizować incydenty bezpieczeństwa z tablicami Kanban, spełniać wymogi zgodności i z łatwością zarządzać zaległościami i aktualizacjami.

Oto przykład edukacyjnej tablicy Kanban dla administratorów:

⭐️ Pro tip: zarządzaj swoim działem IT z łatwością za pomocą bezpiecznego oprogramowanie do zarządzania projektami edukacyjnymi jak ClickUp. Z funkcjami takimi jak Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szczegółowe Uprawnienia, Twoja organizacja może uzyskać wynik A+ w zakresie zgodności z przepisami bezpieczeństwa.

9. Student

Jako student możesz z łatwością utworzyć tablicę Kanban za pomocą programu Excel lub Arkuszy Google, aby ułatwić organizowanie projektów, współpracę nad projektami grupowymi oraz śledzenie harmonogramów i zadań.

Oto kilka kolumn, które można dodać do tablicy Kanban dla uczniów:

Do zrobienia

Temat

Przypisany typ

W trakcie realizacji

Zrobione

A jeśli projekt jest zbyt duży, po prostu podziel go na mniejsze zadania, aby był łatwiejszy w zarządzaniu.

Załóżmy na przykład, że Twoim zadaniem jest przeczytanie sztuki Williama Szekspira Hamlet. zamiast dodawać "przeczytać całą sztukę" w kolumnie "Do zrobienia", możesz dodać:

Przeczytaj akty 1 i 2

Przeczytaj akt 3

Przeczytaj akty 4 i 5

Teraz nie będziesz musiał zadawać sobie pytania: "do zrobienia lub nie do zrobienia projektu ."

Dodatkowo, uczniowie mogą podzielić projekt grupowy na mniejsze zadania do zrobienia i przydzielić zadania konkretnym członkom zespołu za pomocą Wiele osób przypisanych w ClickUp funkcja. W ten sposób uczniowie mogą śledzić swoje postępy i upewnić się, że projekt grupowy zostanie przesłany na czas.

Oto szablon tablicy Kanban dla studentów:

Psst... ClickUp oferuje studentom rabat w wysokości 35%.

10. Planowanie i zarządzanie pacjentami

Jak pokazała nam pandemia COVID, izby przyjęć mogą szybko się zapełnić. Dlatego placówki opieki zdrowotnej szukają sposobów na przyspieszenie usług opieki w nagłych wypadkach.

nie chcesz, aby Twoim pacjentom zabrakło cierpliwości, prawda?

Na szczęście można wykorzystać tablice Kanban do łatwego zarządzania przepływem pracy pacjentów i personelu.

Oto jak ustawić tablicę Kanban do planowania pacjentów:

Utwórz kolumny z nazwiskami lekarzy

Pod każdą kolumną umieść listę pacjentów, którzy zostali przypisani do danego lekarza

Uwzględnij daty i godziny, dane kontaktowe i inne szczegóły na kartach pacjentów

UżyjPriorytety ClickUp aby wyświetlić pacjentów, którzy potrzebują pilnej pomocy

Oto przykład tablicy Kanban do planowania pacjentów:

⭐️ Pro tip: ClickUp jest zgodny z HIPAA narzędzie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej które oferuje Szablon zarządzania pacjentami aby pomóc Ci zacząć od razu.

11. Burza mózgów Sesje burzy mózgów mogą pomóc Teams i pojedynczym osobom opracować fantastyczne pomysły, ale czasami potrzebny jest sposób na śledzenie postępów w realizacji tych pomysłów. Potrzebujesz metodologii Kanban.

Korzystając z podejścia Kanban, kreatywne Teams mogą bawić się w Survivor ze swoimi pomysłami.

jak?

Stwórz tablicę Kanban do burzy mózgów z kolumną na wszystkie potencjalne pomysły. Następnie członkowie Teams mogą głosować na pomysły, które ich zdaniem powinny zostać przeniesione do następnej rundy lub do kolumny "Do zrobienia".

Oto przykład tego, jak może wyglądać tablica Kanban do burzy mózgów:

**Zastanawiasz się, jak zrobić skuteczną burzę mózgów?

Sprawdź 6 sprawdzonych technik burzy mózgów **które pomogą ci znaleźć najlepsze pomysły

12. Zarządzanie pomysłami firmy

Czasami korzystne może być przeprowadzenie burzy mózgów asynchronicznie, zamiast na spotkaniu.

Być może ktoś z zespołu marketingowego ma pomysł na produkt lub przedstawiciel działu obsługi klienta ma pomysł na marketing.

W takim przypadku korzystne może być ustawienie tablicy Kanban do zbierania pomysłów i sprawdzania ich statusu. Aleksandra Cygan kierownik projektów IT w firmie SurferSEO udostępnia przykład zarządzania pomysłami w Kanban w całej firmie.

"W naszej firmie mamy wielu kreatywnych ludzi, którzy często zaskakują nas świetnymi pomysłami, więc aby ich nie stracić, powstała ta tablica Kanban. Tutaj każdy w firmie może dowiedzieć się, nad czym obecnie pracuje zespół produktowy (kolumna "Przekształcone w projekt") i nad czym najprawdopodobniej będziemy pracować w następnej kolejności (kolumna "Odsetki pomysłów"). W pracy zdalnej przejrzystość jest bardzo ważna, a dzięki takiej tablicy każdy w firmie ma dostęp do informacji o tym, kto jest zaangażowany w jaki projekt"

via SurferSEO

13. Śledzenie postępów i czasu pracy

Tablice Kanban są stworzone do śledzenia postępów.

Jednak Widok Kanban w ClickUp znacznie to ułatwia, umożliwiając dodawanie Niestandardowych statusów zadań do cyklu pracy Kanban. W ten sposób możesz śledzić postępy w projekcie w taki sposób, w jaki chcesz.

Co więcej, możesz posortować swoje karty według Statusów, aby mieć oko na swój postęp.

I choć tablice Kanban nie mogą bezpośrednio śledzić czasu, możesz śledzić czas wraz z tablicą Kanban za pomocą Natywny tracker czasu ClickUp .

wiesz, co mówią: nie możesz zrobić wszystkiego, a jeśli spróbujesz, zrobisz jeszcze mniej!

14. Uruchomienie nowej książki Elizabeth Harrin , FAPM oraz dyrektor i autor Engaging Stakeholders on Projects, używa

szablony Tablic ustawienie i śledzenie postępów dla wielu projektów, w tym wprowadzania produktów na rynek.

"Obecnie mam ustawioną tablicę, aby wesprzeć pisanie nowej książki, która ukaże się w przyszłym roku. Zamiast tradycyjnych kolumn "do zrobienia", "do zrobienia" i "zrobione", cykl pracy dotyczy pisania, tworzenia grafiki, produkcji, przedsprzedaży, a następnie marketingu, dzięki czemu mogę śledzić, czego potrzebuje mój wydawca, co robi nasz grafik i rozliczać się z ukończenia tekstu" - mówi.

Oto przykład jej tablicy Kanban do śledzenia postępów w jej najnowszym projekcie książkowym:

via Elizabeth Farrin

15. Marketing Teams marketingowe muszą zarządzać projektami , terminami, analizować opinie klientów i prowadzić kampanie do przodu. Jednak bez sposobu na śledzenie postępów, niemożliwe byłoby ustalenie, czy zespół wyprzedza grę, czy też spóźnia się z harmonogramem.

Na szczęście zespół marketingowy może śledzić różne działania zespołu, od zarządzanie projektowaniem stron internetowych do SEO, z tablicą Kanban.

Twoja marketingowa tablica Kanban może zawierać takie sceny jak:

Backlog

Do zrobienia

W trakcie realizacji

Oczekujące na zatwierdzenie

Odrzucone

Końcowe

Dodatkowo można dodać kolumnę "W kampanii", aby śledzić promocje na żywo.

Co więcej, możesz użyć Kanban swimlanes, aby pomóc teamom rozróżnić różne działania marketingowe, takie jak "metryki marketingowe" i " cotygodniowy newsletter ."

Oto przykład tablicy Kanban kampanii marketingowej w ClickUp:

Śledź swój marketingowy cykl pracy i nadchodzące kampanie dzięki szablonowi Campaign Tracking Kanban Board od ClickUp Pobierz ten szablon ⭐️ Pro tip: planuj i wspólnie edytuj swoje kampanie marketingowe z Dokumenty ClickUp . Możesz nawet wiedzieć, kiedy ktoś wprowadza zmiany w czasie rzeczywistym dzięki Wykrywaniu współpracy

16. Proces produkcji zawartości Przydatne może być wizualizowanie różnych statusów operacji związanych z zawartością na tablicy Kanban.

Na przykład, artykuł może znajdować się w fazie szkicu lub zaległości, a różni interesariusze mogą zarządzać różnymi częściami procesu. Kashyap Trivedi marketingowiec wzrostu w Salesmate dostarcza przykład tablicy Kanban swojego zespołu do zarządzania operacjami związanymi z zawartością.

"Używamy tablicy Kanban do zarządzania przepływem zawartości dla naszego zespołu marketingowego. Zasadniczo podzieliliśmy całą podróż zawartości na szereg kroków i przekształciliśmy ją w rurociąg. Gdy karta z zawartością zostanie przeniesiona do następnej sceny, odpowiednie osoby otrzymują kolejne zadanie za pomocą automatyzacji"

Oto ich tablica Kanban dla content marketingu:

via Salesmate

bonus: Sprawdź, jak możesz_ *zarządzać cyklem pracy nad zawartością* _w ClickUp i_ *utwórz bazę danych zawartości* _.**_

17. Wsparcie i sprzedaż biletów

O ile nie chcesz uzyskać one-way ticket do utraconych klientów, zespoły wsparcia i ticketingu muszą działać szybko, aby rozwiązać problemy klientów.

Ale nie martw się, tablice Kanban mogą zaoferować twojemu zespołowi pewne wsparcie!

Załóżmy na przykład, że członek zespołu wsparcia klienta widzi, że klient zgłosił błąd w witrynie e-commerce.

Członek zespołu wsparcia rejestruje problem na tablicy Kanban i przypisuje go do jednego z deweloperów. Programista może szybko przeanalizować sytuację, rozwiązać problem i przenieść go do kolumny "Zrobione".

Oto przykład tablicy Kanban dla zespołów wsparcia:

⭐️ Pro tip: usprawnij swój system ticketów używając Integracje ClickUp z Zendesk , Front , SupportBee i nie tylko.

18. Zarządzanie projektami osobistymi

Tablic Kanban można również używać do osobistych projektów, takich jak planowanie wakacji, remontu strony głównej i nie tylko.

Mimo że blokady COVID nie pozwalają nam podróżować, zobaczmy, jak osobista tablica Kanban może pomóc nam w planowaniu przyszłych wakacji.

Możesz użyć standardowych faz, takich jak do zrobienia, w trakcie, zrobione, lub możesz dodać kolumny, takie jak:

Administrator

Pakowanie

Atrakcje turystyczne

Jedzenie i napoje

Chociaż prawdopodobnie wszyscy jesteśmy już zmęczeni dodawaniem wakacyjnych teł do naszych rozmów na Zoomie, dobrym pomysłem jest dodanie zdjęć plaż do swojej wakacyjnej tablicy.

Oto osobista tablica Kanban, która sprawi, że nie zapomnisz spakować kremu z filtrem:

⭐️ Osobista wskazówka: śledź dowolne zadanie podczas wakacji za pomocą Aplikacje mobilne ClickUp dla systemów iOS i Android i Tryb offline

19. Zarządzanie zapasami

Tablice Kanban mogą pomóc firmom zarządzać przepływem zapasów .

Na przykład, limity pracy w toku w tablicach Kanban mogą pomóc Teams utrzymać minimalną ilość potrzebnych zapasów. Koniec z nadmiernymi zakupami i zapełnianiem magazynu tonami Boxów.

można powiedzieć, że bez tablic Kanban zespół zarządzający zapasami byłby zamknięty w pudełkach

Aby efektywnie zarządzać zapasami, można również dodawać szczegóły do kart, takie jak koszt, lokalizacja i data dostawy.

Oto przykład tablicy Kanban do zarządzania zapasami w ClickUp:

⭐️ Zabawna wskazówka: śledź swoje zapasy za pomocą Pola niestandardowe ClickUp'a dodając do procesu pracy unikalne statusy, takie jak koszt jednostkowy, ilość zamówienia i daty następnego zamówienia.

20. Planowanie tygodniowe

Wszyscy byliśmy w sytuacji, w której ustawiliśmy mnóstwo imponujących celów na tydzień, ale skończyło się to niezbyt imponującymi wynikami.

w końcu siedem dni czyni człowieka słabym

ba dum tss!*_ 🥁

Na szczęście można użyć tablicy Kanban z planem tygodniowym do zwinne planowanie sprintów , budowanie nawyków, zarządzanie zadaniami i wiele innych.

Oto jak ustawić cotygodniową tablicę zadań:

Na początku każdego tygodnia wybierz kilka kart, które możesz zrealizować w danym tygodniu

Pracuj nad jedną kartą na raz

Dodaj podzadania do każdego elementu mojej pracy

Utwórz swimlanes na tydzień drugi, trzeci itd

Oto przykład tablicy Kanban, która pomoże ci w sprincie przez twoje tygodniowych celów :

⭐️ Pro tip: nigdy nie zapomnij zająć się cotygodniowym zadaniem, ustawiając te zadania tak, aby powtarzały się automatycznie za pomocą Powtarzające się zadania ClickUp .

21. Zarządzanie Portfoliosem

Tablice Kanban do zarządzania portfolio mogą pomóc pracownikom i interesariuszom zrozumieć cele organizacji.

Aby utworzyć tablicę Kanban do zarządzania portfolio, wystarczy nakreślić cele firmy i podzielić je na możliwe do wykonania elementy za pomocą swimlanów.

Użyj pierwszego obszaru dla celów, drugiego dla projektów, które pomogą ci osiągnąć te cele, a trzeciego dla mniejszych zadań, które pomogą ci zakończyć projekty.

Oto przykład prostej tablicy Kanban dla inicjatyw strategicznych:

⭐️ Zabawna wskazówka: połącz swoją tablicę Kanban z Portolios ClickUp'a, aby uzyskać przegląd wysokiego poziomu postępu dostosowanych inicjatyw.

22. OKR OKR skrót od objective i key results.

Cel to cel, który chcesz osiągnąć, a kluczowe wyniki to mniejsze zadania lub kroki, które doprowadzą cię do celu. Na przykład, jeśli twoim celem jest walka na jedzenie, jednym z kluczowych wyników może być rzucenie pierwszego (owocowego) ponczu. 😜

Aby ustawić tablicę OKR, należy utworzyć dwie tablice: jedną dla celów, a drugą dla kluczowych wyników.

Jeśli ustawiasz cele biznesowe, możesz dodać dodatkowe swimlany, aby reprezentować wiele celów wysokiego poziomu w różnych działach i oddzielić kluczowe wyniki, nad którymi będą pracować Teams.

Oto przykład tablicy OKR Kanban:

Źródło: Mapa biznesowa ⭐️ Zabawna wskazówka: ustaw, śledź i otrzymuj w czasie rzeczywistym aktualizacje postępów w zakresie OKR za pomocą ClickUp's Goals.

23. Zarządzanie wydarzeniami

Tablice Kanban mogą również pomóc w planowaniu angażujących wesel, imprez, wydarzeń w pracy i nie tylko.

Aby utworzyć zarządzanie projektami wydarzeń Tablica Kanban, możesz użyć standardowych kolumn tablicy Kanban i dodać zdjęcia projektów, ciast i innych. 🎂

A jeśli musisz poczekać na zatwierdzenie umów lub faktur, po prostu dodaj do tablicy kolumnę "Oczekujące".

Oto przykład tablicy Kanban do planowania ślubu:

⭐️ Zabawna wskazówka: dlaczego nie ustawić się z fantastyczne oprogramowanie do zarządzania projektami wydarzeń zaufaj nam, nie proponowalibyśmy Ci tego pomysłu, gdybyście nie byli parą stworzoną w niebie! 💞

24. IT i zarządzanie zmianą Zarządzanie systemami IT i zarządzanie zmianą wymaga wydajnych cykli pracy, a wykorzystanie Kanban jest naturalnym rozwiązaniem.

Według Clinta Lindstroma, menedżera IT w firmie Prime Retail Services "Tablice Kanban pozwoliły nam zakończyć projekty na czas i w ramach lub poniżej budżetu. Nie ma już żadnych niejasności dla elementów i łatwo jest zobaczyć, gdzie coś utknęło w martwym punkcie, dlaczego tak się stało i jak można naprawić ten problem"

Ważne jest, aby zdefiniować swoje kolumny i odzwierciedlić zadania, które wnoszą wartość dodaną, a nie tylko sceny.

Lindstrom dostarczył poniżej przykład swojego cyklu pracy Kanban:

Źródło: Prime Retail Services

W tym przykładzie widać wyraźnie zdefiniowane kroki zamiast używania ogólnych kategorii, takich jak "W trakcie".

Jak stworzyć przykładową tablicę Kanban

Dostęp do ClickUp na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie

ClickUp, oczywiście! Dzięki oszczędzającym czas cyfrowym tablicom Kanban, które umożliwiają każdemu zespołowi zarządzanie wieloma cyklami pracy i inteligentniejszą współpracę, przykłady tablic Kanban ClickUp można rozciągać i skalować do dowolnej wielkości zespołu. Stwórz swoje preferowane rozwiązanie Kanban, zaczynając od tych funkcji w ClickUp:

🚦 Limity pracy w toku ClickApp : Miękkie limity nie blokują tworzenia, przenoszenia lub aktualizowania zadań, nawet jeśli spowodowałoby to przekroczenie zdefiniowanego limitu WIP w kolumnie

👤 Me Mode : widzisz tylko zadania przypisane do ciebie, w tym komentarze i listy kontrolne, za które jesteś odpowiedzialny

📱 Widok tablicy w wersji mobilnej aplikacja mobilna ClickUp pomoże Ci zarządzać projektami, gdy jesteś w podróży

🤖 Automatyzacja ClickUp : Członkowie mogą automatyzować pracę, taką jak przydzielanie zadań na podstawie kryteriów, aktualizowanie statusów, wysyłanie e-maili do potencjalnych klientów i nie tylko Wypróbuj widok Tablicy w ClickUp