15 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami w 2024 roku

Jako kierownik projektów nauczyłem się jednego - ta praca nie jest dla osób o słabych nerwach.

Typowy dzień w moim życiu to ciągły wir ścigania się z terminami, żonglowania zasobami i angażowania interesariuszy - każdy z tych elementów to wspinaczka pod górę (zwłaszcza ostatni, gdy masz trudnych klientów).

Na początku mojej kariery zmagałem się nawet z podstawami. Pomiędzy staraniami o spotkanie z klientem i interesariuszami a przeglądaniem raportów i analiz, w końcu przegapiłem ważne zadanie lub dwa. Albo trzy. Rozumiesz.

Na szczęście w końcu odkryłem, jak ułatwić sobie pracę (i życie) dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami. Mam teraz solidne procesy i systemy oraz korzystam z narzędzi i automatyzacji do zrobienia wielu ciężkich rzeczy w moich projektach.

Bazując na moim doświadczeniu oraz badaniach i testach zrobionych przez nasz zespół w ClickUp, przygotowaliśmy listę 15 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami.

Tak więc, bez zbędnych ceregieli, zaczynajmy!

Zacznę od przedstawienia kilku informacji na temat znaczenia tego rodzaju oprogramowania i tego, na co należy zwrócić uwagę podczas tworzenia krótkiej listy narzędzi.

Korzyści z używania narzędzi do zarządzania projektami

Oto przegląd powodów, których nie mogę przecenić znaczenie narzędzi do zarządzania projektami .

Zwiększona wydajność

Narzędzia do zarządzania projektami pomogą ci zmaksymalizować wydajność i produktywność. Mogą uprościć skomplikowane cykle pracy i zautomatyzować powtarzalne zadania, uwalniając czas, który można poświęcić na prawdziwą pracę.

Co więcej, pomagają zbudować jedno źródło prawdy dla wszystkich zaangażowanych w projekt. W ten sposób nie będziesz musiał radzić sobie z różnicami w raportowaniu z różnych źródeł lub na polu sprzecznych żądań informacji od Teams.

Używałem tego oprogramowania do przypomnienia o oczekujących zadaniach, ustawienia automatycznych cykli pracy opartych na logice warunkowej i tworzenia niestandardowego dostępu do dokumentacji projektu dla różnych typów interesariuszy. Pomyśl o nich jak o dodatkowej parze rąk do zarządzania projektami.

Zaawansowana organizacja

Organizacja jest podstawą efektywnego zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy zarządzam dokumentami związanymi z planowaniem projektu, czy wdrażam zarządzanie zmianą, narzędzia do zarządzania projektami pomagają mi zachować porządek. Połącz taki poziom organizacji z możliwościami wizualizacji projektu, a otrzymasz formułę powodzenia!

Centralizacja pracy

Drżę, gdy przypominam sobie przełączanie się między Arkuszami Google, e-mailem Outlook, Slack, Microsoft Word, Notion, Jira i kilkudziesięcioma innymi narzędziami w typowym dniu pracy. Życie staje się łatwiejsze, gdy wszystkie działania i informacje związane z projektem są dostępne w jednym scentralizowanym hubie. Od briefów projektowych, przez aktualizacje postępów, po zaproszenia na spotkania, narzędzia te konsolidują informacje w jednym miejscu i udostępniają je autorom.

Nie muszę kontaktować się z różnymi Teams i działami w celu uzyskania danych lub aktualizacji. Wszystko jest dostępne w jednej lokalizacji, ponieważ wszyscy korzystają z tej samej platformy. Jest wiele do powiedzenia na temat bezustannego przełączania ekranów!

Szybsza i lepsza współpraca

Wiele rąk do pracy to moje motto i jestem pewien, że wszyscy kierownicy projektów się z nim zgodzą. Jednak zorganizowanie platformy współpracy nie jest łatwym zadaniem. Co ciekawe, oprogramowanie do zarządzania projektami również jest do zrobienia. Wiele dzisiejszych narzędzi zawiera funkcje takie jak udostępnianie plików, czat i inne formularze komunikacji między zespołami. W ten sposób zespoły łączą się we wspólnym obszarze roboczym, w którym mogą pracować jako zespół

Może to być ogromna zaleta, szczególnie w przypadku zespołów zdalnych. Pracuję z ludźmi, których dystrybucja obejmuje trzy kontynenty i podoba mi się, że możemy komunikować się asynchronicznie, nie zakłócając niczyjego harmonogramu.

Ulepszone zarządzanie zasobami

Systemy zarządzania projektami to oczy i uszy kierowników projektów. Używam ich do śledzenia obciążenia pracą zespołu (chcesz zapewnić równowagę), identyfikowania wymagań dotyczących zasobów, rozwiązywania wąskich gardeł i dynamicznej alokacji zasobów, aby utrzymać tempo pracy.

Trzymając rękę na pulsie, mogę zaoferować moim zespołom odpowiednie wsparcie we właściwym czasie, aby zapewnić powodzenie. Dodatkowo, nie muszę się już martwić, że ktoś wypali się z przepracowania.

Proaktywne ograniczanie ryzyka

Po zrobieniu tego przez kilka lat, miałem swój spory udział w starciach z ryzykiem. Na szczęście można w dużym stopniu uniknąć ryzyka dzięki odpowiednim rozwiązaniom do zarządzania projektami. Oferują one widok z lotu ptaka na projekt i leżące u jego podstaw działania, a ty możesz ustawić rzeczy tak, abyś był powiadamiany, jeśli coś jest nie tak.

Posiadanie jasnego przeglądu poczynionych postępów i ewentualnych wstrzymań pomaga mi przygotować się na wszelkie zagrożenia lub proaktywnie je kompensować.

Spostrzeżenia oparte na danych

Kiedy zarządzasz złożonymi projektami z wieloma interesariuszami, musisz znać swoje liczby. Używamy narzędzi do zarządzania projektami, aby śledzić ich wydajność, kondycję i status. Lubię ustawić pulpity dla wszystkich krytycznych wskaźników i porównywać wydajność.

Dzięki interaktywnym pulpitom, które aktualizują się w czasie rzeczywistym, można również upewnić się, że zespół i interesariusze są na tej samej stronie. Umożliwia to ostrzejsze podejmowanie decyzji i korektę kursu. Ponadto trudno jest wątpić w siebie (lub swoje możliwości), gdy masz dane po swojej stronie!

Przejrzystość i odpowiedzialność

Nie lubię - ani nie chcę - mikrozarządzać moim zespołem, ale muszę mieć pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem. Odkryłem, że najlepsze narzędzia do zarządzania projektami mogą pomóc w stworzeniu poczucia własności. Odpowiedzialność jest budowana automatycznie, gdy jesteś oznaczony na platformie jako właściciel zadania.

Korzystanie z oprogramowania do zarządzania projektami promuje również przejrzystość, ponieważ wszystkie aktualizacje i dane dotyczące wydajności są dostępne dla zespołu. Członkowie teamu mogą zrobić krok naprzód i wykazać się zdolnościami przywódczymi.

Odporność i zdolność adaptacji

Projekty mogą być nieprzewidywalne; czasami to, co zaczyna się jako plan drobnej funkcji, zamienia się w przebudowę lub wydanie całego produktu. W takich przypadkach chcę rozwiązania, które spełni moje zmieniające się wymagania. Większość narzędzi do zarządzania projektami skaluje się wraz z potrzebami. Pozwala to na korzystanie z istniejących funkcji i możliwości oraz wybieranie dodatkowych funkcji w miarę rozwoju zespołu lub biznesu.

Najważniejsze funkcje, których należy szukać w narzędziu do zarządzania projektami

Nie wszystkie narzędzia do zarządzania projektami są do siebie podobne.

Kierownicy projektów mogą korzystać z darmowych narzędzi do zarządzania projektami w przypadku prostych projektów lub z narzędzi do zarządzania zasobami klasy Enterprise w przypadku złożonych wymagań. Mogą używać ich do śledzenia czasu lub planowania projektu. Możliwości są nieograniczone.

Z tego powodu należy wybrać odpowiednie ustawienie funkcji. Aby uprościć ten wybór, podzieliłem najważniejsze funkcje, których należy szukać w narzędziu do zarządzania projektami na trzy kategorie: podstawowe funkcje, zaawansowane funkcje i dodatkowe kwestie.

Podstawowe funkcje

wiele widoków i niestandardowe pola to kilka podstawowych funkcji, których szukam w rozwiązaniu do zarządzania projektami

Podstawowe funkcje takiego narzędzia obejmują:

Zarządzanie zadaniami: Używamy funkcji zarządzania zadaniami do tworzenia, przypisywania i zarządzania zadaniami, ustawienia terminów, definiowania priorytetów i podkreślania zależności. Dzielenie większych projektów na mniejsze zadania pomaga w efektywnym zarządzaniu zadaniami

Używamy funkcji zarządzania zadaniami do tworzenia, przypisywania i zarządzania zadaniami, ustawienia terminów, definiowania priorytetów i podkreślania zależności. Dzielenie większych projektów na mniejsze zadania pomaga w efektywnym zarządzaniu zadaniami Funkcje współpracy: W miarę jak projekty stają się coraz bardziej partycypacyjne, potrzebne jest oprogramowanie do zarządzania projektami z narzędziami do współpracy. Platforma powinna połączyć Teams na tej samej wirtualnej stronie, udostępniając dokumenty i rozmawiając. Wybierz coś, co pomoże zespołom być zespołami. W rzeczywistości zalecałbym poproszenie kilku członków zespołu do zrobienia wersji próbnych produktu przed sfinalizowaniem narzędzia

W miarę jak projekty stają się coraz bardziej partycypacyjne, potrzebne jest oprogramowanie do zarządzania projektami z narzędziami do współpracy. Platforma powinna na tej samej wirtualnej stronie, udostępniając dokumenty i rozmawiając. Wybierz coś, co pomoże zespołom być zespołami. W rzeczywistości zalecałbym poproszenie kilku członków zespołu do zrobienia wersji próbnych produktu przed sfinalizowaniem narzędzia Zarządzanie wiedzą: Każde narzędzie do zarządzania projektami ubiegające się o pierwsze miejsce musi oferować intuicyjne i konfigurowalne sposoby tworzenia, zarządzania i udostępniania dokumentacji . Często zdarzało mi się, że przeszukiwalne, edytowalne i udostępniane briefy projektowe, SOP, szablony, wiki itp. były przełomem w powodzeniu projektu

Każde narzędzie do zarządzania projektami ubiegające się o pierwsze miejsce musi oferować intuicyjne i konfigurowalne sposoby tworzenia, zarządzania i udostępniania . Często zdarzało mi się, że przeszukiwalne, edytowalne i udostępniane briefy projektowe, SOP, szablony, wiki itp. były przełomem w powodzeniu projektu Planowanie i harmonogramowanie: Pamiętasz, co powiedziałem o narzędziach do zarządzania projektami, które są twoimi oczami i uszami? W związku z tym potrzebujesz funkcji planowania i harmonogramowania projektu, abyś mógł zobaczyć wszystkie zadania na różnych scenach. Co najmniej, chcesz mieć wykresy Gantta, listy zadań, na które możesz przełożyć WBS (Work Breakdown Structure), śledzenie czasu, budżetowanie, analizę obciążenia pracą oraz możliwość dodawania kamieni milowych i zależności

Pamiętasz, co powiedziałem o narzędziach do zarządzania projektami, które są twoimi oczami i uszami? W związku z tym potrzebujesz funkcji planowania i harmonogramowania projektu, abyś mógł zobaczyć wszystkie zadania na różnych scenach. Co najmniej, chcesz mieć wykresy Gantta, listy zadań, na które możesz przełożyć WBS (Work Breakdown Structure), śledzenie czasu, budżetowanie, analizę obciążenia pracą oraz możliwość dodawania kamieni milowych i zależności Sztuczna inteligencja: Narzędzia AI były kiedyś miłą funkcją dla kierownika projektu, ale teraz są na porządku dziennym. Wszystkie wiodące programy do zarządzania projektami są dziś wyposażone w funkcje AI, które pomagają lepiej wykorzystać dostępne dane i zasoby. Od podejmowania świadomych decyzji po automatyzację i przyspieszenie cykli pracy AI w zarządzaniu projektami to absolutny przełom

Narzędzia AI były kiedyś miłą funkcją dla kierownika projektu, ale teraz są na porządku dziennym. Wszystkie wiodące programy do zarządzania projektami są dziś wyposażone w funkcje AI, które pomagają lepiej wykorzystać dostępne dane i zasoby. Od podejmowania świadomych decyzji po automatyzację i

Zaawansowane możliwości

Zaawansowane funkcje dbają o złożoność projektów:

Zarządzanie zasobami: Kierownicy projektów muszą przydzielać i przenosić zasoby w oparciu o zmieniające się wymagania projektu. Niezależnie od tego, czy są to udostępniane zasoby, takie jak narzędzia i platformy, czy też ograniczone zasoby, takie jak talent lub budżet, funkcje zarządzania zasobami są niezbędne w narzędziu zapewniającym wydajność i wyniki. Obejmuje to również śledzenie czasu, śledzenie celów, między innymi

Kierownicy projektów muszą przydzielać i przenosić zasoby w oparciu o zmieniające się wymagania projektu. Niezależnie od tego, czy są to udostępniane zasoby, takie jak narzędzia i platformy, czy też ograniczone zasoby, takie jak talent lub budżet, funkcje zarządzania zasobami są niezbędne w narzędziu zapewniającym wydajność i wyniki. Obejmuje to również śledzenie czasu, śledzenie celów, między innymi Raportowanie i analityka: Analiza danych i raporty pomagają śledzić i zarządzać kondycją projektu i jego wydajnością w stosunku do celów. Pomocne jest posiadanie opartych na danych raportów w czasie rzeczywistym i pulpitów, które obliczają poświęcony czas, poniesione koszty, uzyskaną wartość itp. Interwencje oparte na tych danych utrzymują wszystko na właściwym torze

Analiza danych i raporty pomagają śledzić i zarządzać kondycją projektu i jego wydajnością w stosunku do celów. Pomocne jest posiadanie opartych na danych i pulpitów, które obliczają poświęcony czas, poniesione koszty, uzyskaną wartość itp. Interwencje oparte na tych danych utrzymują wszystko na właściwym torze Automatyzacja: "Uwielbiam spędzać godziny na żmudnej pracy" - tego nie powiedział jeszcze żaden kierownik projektu! Uwielbiamy narzędzia zwiększające wydajność, które pomagają nam w automatyzacji rutynowych i powtarzalnych zadań. Zautomatyzowane aktualizacje i cykle pracy minimalizują pracę ręczną bez uszczerbku dla szybkości i dokładności

"Uwielbiam spędzać godziny na żmudnej pracy" - tego nie powiedział jeszcze żaden kierownik projektu! Uwielbiamy narzędzia zwiększające wydajność, które pomagają nam w automatyzacji rutynowych i powtarzalnych zadań. Zautomatyzowane aktualizacje i cykle pracy bez uszczerbku dla szybkości i dokładności Dostosowanie: Idealne oprogramowanie do zarządzania projektami pozwoli ci dostosować przepływy pracy, pulpity i widoki projektów do konkretnych preferencji lub potrzeb twojego zespołu. Na przykład, używamy pól niestandardowych do przechwytywania informacji specyficznych dla projektu i definiujemy kontrolę dostępu do zarządzania szczegółami projektu

Dodatkowe uwagi

Osoby zarządzające projektami, które szukają najlepszego rozwiązania, będą również musiały wziąć pod uwagę dodatkowe kwestie, takie jak:

Integracje: Praca z narzędziami, które łatwo łączą się ze sobą to kolejny poziom spokoju. Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania projektami integruje się z innymi aplikacjami, platformami i systemami, takimi jak CRM, oprogramowanie księgowe itp. Sprawdź również, czy są to natywne integracje, czy też potrzebne będzie narzędzie innej firmy

Praca z narzędziami, które łatwo łączą się ze sobą to kolejny poziom spokoju. Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania projektami integruje się z innymi aplikacjami, platformami i systemami, takimi jak CRM, oprogramowanie księgowe itp. Sprawdź również, czy są to natywne integracje, czy też potrzebne będzie narzędzie innej firmy Bezpieczeństwo danych i prywatność: Jeśli spóźniłeś się na tę imprezę, weź to pod uwagę: 7 na 10 globalnych konsumentów martwi się o prywatność swoich danych. Upewnij się więc, że platforma oferuje odpowiednie zabezpieczenia danych i kontrolę prywatności, aby cieszyć się całkowitą własnością swoich danych

Jeśli spóźniłeś się na tę imprezę, weź to pod uwagę: 7 na 10 globalnych konsumentów martwi się o prywatność swoich danych. Upewnij się więc, że platforma oferuje odpowiednie zabezpieczenia danych i kontrolę prywatności, aby cieszyć się całkowitą własnością swoich danych Skalowalność : Poruszyłem tę kwestię wcześniej. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad produktem, czy funkcją, chcesz czegoś, co będzie rosło wraz z twoim projektem - i odwrotnie. Należy więc ocenić, czy narzędzie do zarządzania projektami może być skalowane w górę lub w dół w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby. Ponadto skalowalność może być pozioma i pionowa; przejrzyj oprogramowanie w obu liniach, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji

: Poruszyłem tę kwestię wcześniej. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad produktem, czy funkcją, chcesz czegoś, co będzie rosło wraz z twoim projektem - i odwrotnie. Należy więc ocenić, czy narzędzie do zarządzania projektami może być skalowane w górę lub w dół w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby. Ponadto skalowalność może być pozioma i pionowa; przejrzyj oprogramowanie w obu liniach, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji Łatwość obsługi: Możesz być cyfrowym tubylcem, który dobrze czuje się z technologią i narzędziami do zarządzania projektami. Jednak będziesz również współpracować z interesariuszami, którzy mogą nie być tak zaawansowani technologicznie. Przetestuj preferowane narzędzia do zarządzania projektami pod kątem intuicyjności i łatwości obsługi (aby zapewnić przyjęcie) oraz prostej nawigacji (aby zmaksymalizować użyteczność)

Możesz być cyfrowym tubylcem, który dobrze czuje się z technologią i narzędziami do zarządzania projektami. Jednak będziesz również współpracować z interesariuszami, którzy mogą nie być tak zaawansowani technologicznie. Przetestuj preferowane narzędzia do zarządzania projektami pod kątem intuicyjności i łatwości obsługi (aby zapewnić przyjęcie) oraz prostej nawigacji (aby zmaksymalizować użyteczność) Cena: Niezależnie od tego, czy wybierzesz model subskrypcji w miarę użytkowania, czy opłatę licencyjną, uwzględnienie wartości nominalnej inwestycji byłoby błędem debiutanta. Oblicz kompleksowy koszt w tym koszty jednorazowe, powtarzające się wydatki, a nawet dodatki - i sprawdź, czy pasuje on do twojego budżetu i wielkości zespołu

Niezależnie od tego, czy wybierzesz model subskrypcji w miarę użytkowania, czy opłatę licencyjną, uwzględnienie wartości nominalnej inwestycji byłoby błędem debiutanta. Oblicz

15 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami w 2024 roku

Przetestowaliśmy kilka rozwiązań do zarządzania projektami, aby zidentyfikować najlepsze z nich. Oto ogólny widok narzędzi do zarządzania projektami w skrócie:

Nazwa Najlepsze dla Cena ClickUp Zaawansowane zarządzanie projektami z obsługą AI Od 0 do 19 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla Enterprise Plan Asana Zarządzanie projektami bez dodatków Od 0 do 30,49 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Plan Trello Wizualizacja cykli pracy jako cyfrowa Tablica Kanban Od $0 do $17.50 miesięcznie dla 50 użytkowników Wrike Zarządzanie interesariuszami Od 0 do 24,80 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Zoho Projects Praca w ekosystemie Zoho Od 0 do 9 USD miesięcznie Monday Skalowalne zarządzanie projektami Od 0 do 24 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Jira Zarządzanie projektami zwinnymi i IT Od 0 do 16 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Basecamp Współpraca dla małych teamów Od $15 do $299 miesięcznie Smartsheet Zarządzanie projektami w interfejsie podobnym do Excela Od 0 do 32 USD miesięcznie; niestandardowe ceny planów dla przedsiębiorstw Adobe Workfront Zarządzanie projektami kreatywnymi i marketingowymi Ceny niestandardowe Microsoft Project Zarządzanie projektami na poziomie Enterprise Od $10 do $55 miesięcznie i od $679.99 do $1299.99 za zakup licencji TeamWork Śledzenie projektów i przegląd wydajności Od 0 do 25,99 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Celoxis Zarządzanie nieograniczoną liczbą zadań, projektów i portfolio Od $15 do $25 miesięcznie Miro Burza mózgów przy użyciu tablic Od 0 do 20 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla planów Enterprise Nifty Łączenie zdalnych Teams Od $0 do $499 miesięcznie

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się każdemu z 15 rozwiązań do zarządzania projektami i zobaczmy, co je wyróżnia.

1. ClickUp

Najlepsze wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami oparte na AI

widok hubów elementów ClickUp ułatwia sortowanie dokumentów, pulpitów i tablic według ostatnich, ulubionych lub "Utworzone przeze mnie"_

Natknąłem się na Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami przez przypadek. Było to około 2020 roku, kiedy wszyscy szukali narzędzi do zdalnego zarządzania projektami do zrobienia, nawet w środku globalnej pandemii. Mniej więcej w tym czasie rozważałem swoje opcje, a ClickUp również dopiero raczkował.

Pomimo mojego początkowego wahania, ClickUp zaimponował mi kilkoma zgrabnymi funkcjami zarządzania projektami i zadaniami, organizacją dokumentów, śledzeniem postępów itp. Podobało mi się, że mogłem zrobić wiele nawet na darmowym koncie - możesz dodać nieograniczoną liczbę użytkowników i zadań do planu Free Forever.

To powiedziawszy, najbardziej doceniam to, jak ClickUp rozwijał się na przestrzeni lat. Szybkość aktualizacji i nowych wersji w ClickUp jest niesamowita. Byłem świadkiem dodawania funkcji, a doświadczenie użytkownika stawało się coraz bardziej przyjazne dla użytkownika, a teraz dodali także AI. Wersja 3.0 wydaje się być najlepszą z dotychczasowych.

Jednak to, co naprawdę się wyróżnia, to narzędzie AI - ClickUp AI Brain.

Zarządzanie projektami oparte na AI

wykorzystaj ClickUp Brain, aby pracować szybciej i mądrzej_

Podczas gdy niektóre z innych programów do zarządzania projektami, które omówimy później, mają wbudowane AI, ClickUp Brain , asystent AI, jest w swojej własnej lidze.

ClickUp Brain łączy całą infrastrukturę cyfrową - od ludzi, przez zadania, po dokumenty w ClickUp, a nawet wszystkie połączone aplikacje. Dzięki temu nasze stosy technologii biznesowych stają się coraz łatwiejsze w nawigacji i wyszukiwaniu.

Menedżer wiedzy AI może udzielić nam kontekstowych i natychmiastowych odpowiedzi na temat wszystkiego, co znajduje się w ClickUp i jest z nim połączone.

Jako AI Project Manager, ClickUp Brain automatyzuje zadania, udostępnia aktualizacje postępów, wypełnia dane w tabelach i generuje podsumowania. Może nawet automatycznie sugerować i tworzyć podzadania dla twoich zadań i przypomnieć ci, gdy coś jest zaległe. Uwielbiam możliwość generowania stand-upów i podsumowań spotkań za pomocą jednego kliknięcia.

AI Writer for Work sprawił, że moja praca stała się 10x łatwiejsza. Oto jak:

pozwól ClickUp Brain pisać za Ciebie, a następnie niestandardowo - oszczędzaj czas i wysiłek!

ClickUp Brain może pisać i edytować za Ciebie w oparciu o Twoje podpowiedzi. Jeśli ich nie masz, możesz wybrać z kolekcji 100+ podpowiedzi opartych na rolach. Usprawnia również pisanie dzięki wbudowanym funkcjom sprawdzania gramatyki i pisowni, generuje szybkie odpowiedzi na wiadomości i transkrybuje pliki audio.

Przygotuj skuteczne e-maile, dopracuj swoją kopię i wiele więcej dzięki ClickUp Brain

Ale to nie wszystko, co oferuje ClickUp; jego inne funkcje zarządzania projektami są równie potężne.

Efektywne zarządzanie zadaniami

ClickUp pozwala organizować szczegóły projektu w hierarchicznym formacie w przestrzeniach, folderach, listach, zadaniach i podzadaniach. Pozwala również dodawać listy kontrolne, podzadania i niestandardowe pola do zadań w celu granularnego śledzenia.

Podoba mi się możliwość definiowania relacji i współzależności na poziomie zadania, dzięki czemu nigdy nie przegapię ważnego do zrobienia zadania. Flagi priorytetów pomagają również mojemu zespołowi określić, które zadania należy wykonać w pierwszej kolejności.

Co więcej, ClickUp pomaga przyspieszyć codzienne procesy. Oferuje ponad 50 konfigurowalnych receptur automatyzacji, które można połączyć z akcjami, wyzwalaczami lub warunkami. Możesz również dostosować doświadczenie użytkownika za pomocą ponad 35 konfigurowalnych aplikacji ClickApp, które dodają możliwości do oprogramowania do zarządzania projektami.

Praca zespołowa Dokumenty ClickUp pomaga Teamsom tworzyć, edytować i udostępniać dokumentację sobie nawzajem i zewnętrznym interesariuszom. Możesz dodawać komentarze, dokonywać rozbudowanych edycji i łączyć dokumenty z zadaniami w celu łatwego udostępniania wiedzy.

Tablice w ClickUp pomagają upewnić się, że wszystkie dane wejściowe interesariuszy zostały uwzględnione w zakresie projektu. Używam Tablic do budowania moich cykli pracy (ponieważ jestem wizualnym myślicielem!). Mogę nawet osadzać dokumenty, połączone strony internetowe i obrazy, aby dodać głębi i kontekstu do Tablicy.

Zarządzanie zasobami

Śledzenie postępów jest łatwe w ClickUp; ustaw swoje cele w obrębie Cele ClickUp , przypisz każdy z nich do odpowiednich właścicieli i stwórz niestandardowy Pulpit ClickUp do śledzenia czasu rzeczywistego. Dodawaj widżety według własnego uznania i udostępniaj pulpit odpowiednim interesariuszom.

Podoba mi się również możliwość przełączania się między różnymi typami widoków w moich projektach Widok wykresu Gantta daje mi wysokopoziomowy przegląd projektów, podczas gdy widok Widok listy pokazuje mi każde zadanie z jego statusem, właścicielem, priorytetem itp. oraz Widok Tablicy pozwala mi przeciągać i upuszczać zadania do kategorii "w trakcie realizacji", "zrobione", "do zrobienia" itp. W stylu Kanban.

Szablony

W ClickUp dostępnych jest również ponad 1000 różnych szablonów, które mogą pomóc w rozpoczęciu pracy.

Realizuj wszystkie swoje projekty sprawnie i skutecznie dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Jednym z bardzo przydatnych szablonów jest Szablon do zarządzania projektami ClickUp . Daje ci przewagę nad innymi projektami. Zawiera zaawansowane funkcje dla złożonych potrzeb projektowych i ustawi zorganizowany obszar roboczy za pomocą kilku kliknięć. Zawiera podstawowe widoki, takie jak lista, Kanban, formularz itp.

Szablon ułatwia organizowanie zadań poprzez wstępne ustawienie pól, takich jak priorytet, szacowany czas, wskaźniki powodzenia itp. Użyj go, aby uniknąć planowania od zera i efektywnie realizować swoje projekty.

ClickUp ułatwia życie każdego dnia.

I nie jestem jedyną osobą, która tak uważa - a Recenzja G2 mówi,

"Mam obsesję na punkcie wszystkiego. Narzędzie AI to niesamowita wartość dodana. Uwielbiam różnorodność opcji widoku w każdej przestrzeni. Uwielbiam opcje integracyjne dla powtarzalnych zadań. Uwielbiam łatwe i przejrzyste funkcje komentowania, dzięki którym mój zespół może być na bieżąco podczas wspólnej pracy nad różnymi zadaniami. Ogólnie jest to najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami na rynku, a wypróbowałem już wszystkie!"

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzanie projektami i efektywna organizacja pracy dziękiZadania ClickUp* Wizualizuj, śledź i zarządzaj swoimi Zadaniami z ponad 15ClickUp Widoki w zakresie od wykresów Gantta, przez listy, po tablice Kanban i nie tylko

Współpracuj ze swoim zespołem w aplikacjiWidok czatu ClickUp-dyskutuj o pomysłach, udostępniaj aktualizacje i bezpośrednioPrzypisywanie komentarzy jako elementy działań dla członków zespołu

Znajdź wszystko w aplikacji i połączenie z aplikacją za pomocąUniwersalne wyszukiwanie ClickUp* Centralizuj i organizuj informacje o projektach z wykorzystaniem AIDokumenty ClickUp-Pisz, edytuj, udostępniaj i współpracuj w czasie rzeczywistym

Precyzyjne planowanie i zarządzanie harmonogramami dzięki natywnemuŚledzenie czasu ClickUp z której można korzystać nawet z rozszerzenia Chrome

Śledzenie i porównywanie statusu projektów dzięki bogatym i interaktywnym funkcjomPulpity ClickUp które można niestandardowo dostosowywać i udostępniać interesariuszom

Połączenie i śledzenie celów firmowych, zespołowych i indywidualnych dziękiCele ClickUp limity ClickUp

Aplikacja mobilna nie posiada jeszcze wszystkich funkcji aplikacji komputerowej

Nowi użytkownicy mogą uznać wyczerpującą listę funkcji za przytłaczającą

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc

$7/miesiąc Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5.0 (9,400+ recenzji)

4.7/5.0 (9,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (ponad 4,000 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat ClickUp

Jedno miejsce do zarządzania projektami dla WSZYSTKICH moich zadań związanych z moim biznesem i klientami. ClickUp zmniejszył hałas w mojej skrzynce odbiorczej, umożliwiając mi posiadanie portali klientów, na których znajduje się 95% komunikacji z klientami. Moja Wirtualna Asystentka i ja również usprawniliśmy nasze SOP w ClickUp!

Recenzja G2

2. Asana

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla bezproblemowej pracy zespołowej

via asana_ Asana wyróżnia się przede wszystkim przyjaznym dla użytkownika, przejrzystym interfejsem. Nie muszę nawigować po niezgrabnych menu lub przytłaczających pulpitach, co bardzo doceniam. To naprawdę spora oszczędność czasu. Interfejs użytkownika podzielony jest na pięć części - pasek boczny, nagłówek, pasek górny, panel główny i panel szczegółów zadania.

Podoba mi się, że każdy element układu jest intuicyjny i intuicyjny, co pozwala od razu rozpocząć zarządzanie projektami. Możesz dodać swoje Ulubione do paska bocznego w Asana, aby uzyskać szybką nawigację.

Podobało nam się, że Asana pomaga szybko rozpocząć projekt dzięki gotowym szablonom projektów i łatwemu w użyciu kreatorze cyklu pracy. Zarządzanie projektami jest również dość łatwe dzięki funkcjom takim jak śledzenie postępów i terminów. A zabawne animacje po oznaczeniu zrobionego zadania wywołają uśmiech na twarzy.

Możesz łatwo dodawać Teams do zadań i komunikować się z nimi za pomocą komentarzy. Asana przebije się przez bałagan i sprawi, że ty i twój zespół skupicie się na tym, co najważniejsze - na zrobieniu rzeczy!

Zdałem sobie jednak sprawę, że Asana nie zapewnia niestandardowych statusów zadań ani ról. Nie można również tworzyć list kontrolnych zadań ani mieć wielu osób przypisanych do zadania, co uznaliśmy za limit.

Najlepsze funkcje Asany

Kompleksowy widok projektu w postaci Tablic, List, Osi czasu, Kalendarzy i Wykresów Gantta

Ustawienie automatyzacji cyklu pracy przy użyciu Formularzy, Reguł, Pakietów i Szablonów

Efektywnie zarządzaj zasobami dzięki funkcjom takim jak zarządzanie obciążeniem pracą i śledzenie czasu

Wykorzystaj AI w zarządzaniu projektami dzięki Asana Intelligence do inteligentnych pól, podsumowań, edycji, statusów, odpowiedzi i podsumowań

Centralizacja zarządzania projektami poprzez połączenie Asany z ponad 200 aplikacjami (w tym ClickUp) przy jednoczesnym korzystaniu z nieograniczonej liczby projektów i przechowywania plików

limity Asany

Budowanie i zarządzanie bazą wiedzy, choć wykonalne, stanowi wyzwanie

Brak kompleksowego ustawieniaszablonów do zarządzania projektami* Asana Intelligence nie jest dostępna w planie darmowego oprogramowania do zarządzania projektami

Cennik Asana

Personal: $0

$0 Starter: $13.49/miesiąc za użytkownika

$13.49/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $30.49/miesiąc za użytkownika

$30.49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4.3/5.0 (9,900+ recenzji)

4.3/5.0 (9,900+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (ponad 12 500 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Asany

Narzędzie jest bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze. Interfejs jest świetny, bardzo zgodny z innymi narzędziami, co pomaga, jeśli przechodzisz z innego narzędzia. Dużym plusem są liczne animacje podczas zakończonych zadań, które przełamują monotonię dnia pracy

Recenzja G2

3. Trello

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami z wizualizacją w stylu Tablicy Kanban

via Atlassian Trello będzie idealnie pasować do Ciebie, jeśli jesteś wizualnym myślicielem, takim jak ja, który lubi zarządzać projektami za pomocą Tablic Kanban. Trello to nieskomplikowane narzędzie, które pozwala przekształcić złożone projekty w proste Tablice Kanban i ułatwiają wizualizację cyklu pracy. Interaktywna cyfrowa Tablica Kanban pomaga szybko aktualizować status projektów i zadań, przesuwając karty między takimi scenami jak "Do zrobienia", "Backlog", "W trakcie realizacji" i "Zrobione"

Jest to łatwy sposób na sprawdzenie postępów, problemów i ograniczeń zasobów. Zauważyliśmy również, że możemy użyć power-upów, aby dodać zaawansowane funkcje zarządzania projektami bez zaśmiecania interfejsu.

Możesz użyć niestandardowych pól do personalizacji i etykiet do priorytetyzacji zadań.

Narzędzie jest proste, ale może być zbyt proste. Brak niestandardowych statusów i brak możliwości tworzenia i śledzenia celów sprawiają, że Trello może nie pasować do złożonych projektów.

Najlepsze funkcje Trello

Szybki przegląd projektu dzięki prostemu układowi w stylu Kanban

Wizualizacja szczegółów projektu w postaci Tablic, List i Kart

Organizowanie w jednym miejscu danych projektu, takich jak dane członków, terminy, załączniki itp

Dostosowywanie kart Trello do konkretnych wymagań biznesowych za pomocą niestandardowych pól

Ustawienie zautomatyzowanych reguł dla różnych działań w celu automatyzacji cyklu pracy przy użyciu sprytnego asystenta AI o nazwie Butler

limity Trello

Nie oferuje czatu w czasie rzeczywistym ani inteligentnych powiadomień

Prosty system kart może nie sprawdzić się w przypadku większych i bardziej złożonych projektów

Narzędzia do współpracy i widoki inne niż Tablica są za paywallem

Brak wsparcia 24/7 do zrobienia

Ceny Trello

Free: $0

$0 Standardowy: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Premium: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika dla 50 użytkowników

Oceny i recenzje Trello

G2: 4.4/5.0 (13,500+ recenzji)

4.4/5.0 (13,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (23,100+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Trello

To wyjątkowa aplikacja z tablicą Kanban. Fantastyczne wykorzystanie funkcji przeciągnij i upuść do aktualizacji zadań. Rozszerzenie z planowaniem zadań. Niezawodna wizualizacja projektów za pomocą wykresów

Recenzja G2

4. Wrike

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla klientów i zespołów

via Wrike Stwierdziliśmy, że Wrike jest doskonałym oprogramowaniem do zarządzania projektami dla zarządzania interesariuszami i informowania ich na bieżąco. Niezależnie od tego, czy współpracujesz z wewnętrznymi Teams, czy zewnętrznymi klientami, Wrike zapewnia wszystkim informacje i zadowolenie, nawet jeśli sami nie mają płatnego konta.

Okazało się to szczególnie przydatne, gdy miałem do czynienia z klientem, który nie chciał utworzyć konta w naszym narzędziu do zarządzania projektami w celu aktualizacji statusu.

Używałem go do tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych z różnymi poziomami uprawnień do udostępniania informacji bez naruszania prywatności i bezpieczeństwa danych. Podczas testowania narzędzia spodobała nam się możliwość tworzenia niestandardowych raportów i różnych typów widoków projektu.

Wyróżnia nas również sposób, w jaki Wrike eliminuje silosy komunikacyjne. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i narzędziom do sprawdzania, można utrzymać wszystkich w pętli i promować przejrzystość.

Chciałbym jednak, aby dodali również widok "Wszystko" i sposób na tworzenie szybkich notatek, takich jak Notatnik.

Najlepsze funkcje Wrike

Szybciej i płynniej wykonuj swoją pracę dzięki Work Intelligence od WrikeNarzędzie AI do zarządzania projektami* Inicjuj zadania lub projekty za pomocą prostego formularza zapytania

Organizowanie projektów w dedykowanych Przestrzeniach i katalogowanie danych w projektach, folderach, zadaniach i podzadaniach

Wizualizacja pracy w różnych układach, takich jak widok kalendarza, tablica Kanban, widok tabeli, wykresy Gantta i wykresy obciążenia pracą

Uproszczenie zarządzania interesariuszami przy użyciu funkcji takich jak etykieta krzyżowa, edycja dokumentów na żywo, korekta, zewnętrzni współpracownicy itp.

Limity Wrike

Wersja Free oprogramowania do zarządzania projektami nie posiada funkcji takich jak wykresy Gantta, pulpity i automatyzacja

Nowi użytkownicy będą mieli trudności z nauką i początkową obsługą

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest niezgrabny, co przeszkadza w pracy

Ceny Wrike

Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe innacle: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5.0 (3,600+ recenzji)

: 4.2/5.0 (3,600+ recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (2,600+ recenzji)

Co użytkownicy mówią o Wrike

Podoba mi się, że mogę komunikować się z moim zespołem i łatwo zobaczyć przegląd większego projektu. Po zrozumieniu struktury Wrike łatwo jest komunikować się z interesariuszami i członkami zespołu

Recenzja G2

5. Zoho Projects

Najlepsze narzędzie do zarządzania projektami w środowisku Zoho

via Zoho Dedykowani użytkownicy Zoho nie muszą daleko szukać narzędzia do zarządzania projektami. Zoho Projects to natywny system zarządzania zadaniami gdy chcesz pozostać w obrębie platformy Zoho. Okazuje się również, że jest bardzo przystępny cenowo, jeśli już zainwestowałeś w ekosystem Zoho.

Podobało mi się, że Zoho Projects płynnie integruje się z innymi aplikacjami Zoho i narzędziami innych firm, z których mój zespół korzysta na co dzień. Jednak niezbyt intuicyjny interfejs użytkownika i brak funkcji raportowania sprawiają, że nie jest to najlepsza opcja. Ponadto inwestycja w środowisko Zoho sprawdza się tylko w przypadku złożonych wymagań na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Wdrożenie praktycznego zarządzania zadaniami dzięki strukturze podziału pracy, uniwersalnemu dodawaniu, listom zadań, przypomnieniom i powtarzającym się zadaniom

Niestandardowe układy, pola, widoki, statusy, szablony, etykiety itp.

Współpracuj z innymi za pomocą kanałów, czatu, wzmianek, forów, e-maili i dokumentów

Projektowanie zautomatyzowanych cykli pracy dopasowanych do reguł i logiki biznesowej

Uproszczenie zarządzania czasem na potrzeby fakturowania i zarządzania obciążeniem pracą

Zoho Projects limit

Pulpit nawigacyjny i interfejs użytkownika Zoho wymagają wiele pracy i brakuje im podstawowych funkcji raportowania

Organizowanie, sortowanie i wyszukiwanie danych jest boleśnie nieintuicyjne

Niestandardowe ustawienia są żmudne i czasochłonne

Ceny projektów Zoho

Free: $0

$0 Premium: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $9/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje projektów Zoho

G2: 4.3/5.0 (ponad 400 recenzji)

4.3/5.0 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (ponad 500 opinii)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Zoho Projects

Zoho One to dobry CRM i pakiet narzędzi dla małych firm, które zwracają uwagę na cenę. Jest łatwy w użyciu dla osób niezaznajomionych z CRM. Brakuje mu wielu integracji i funkcji, które można uzyskać w HubSpot lub Salesforce, ale działa dobrze, jeśli potrzebujesz tylko podstawowego marketingu e-mail, sposobu zarządzania kontaktami oraz prostych subskrypcji i produktów_.

Recenzja G2

6. Monday.com

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla firm każdej wielkości

via Monday.com Niezależnie od tego, czy jesteś szybko rozwijającym się startupem o dużym potencjale, czy przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji, Monday.com może zaspokoić Twoje zmieniające się potrzeby. Odkryliśmy, że oprogramowanie do zarządzania projektami intuicyjny interfejs użytkownika dobrze się skaluje, umożliwiając teamom o różnej wielkości wykonywanie różnych funkcji.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz prostą listą rzeczy do zrobienia, czy też tworzysz strukturę podziału pracy złożonego projektu, Monday.com pozwala ci to zrobić ze względną łatwością. Pozwala również na przełączanie się z listy rzeczy do zrobienia na listę rzeczy do zrobienia Widok wykresu Gantta do widoków kalendarza do tablic Kanban, w zależności od projektu.

Niestety, aby uzyskać dostęp do krytycznych funkcji, takich jak integracje i automatyzacja, potrzebny jest jeden z droższych płatnych planów. Monday.com nie oferuje również funkcji przechwytywania ekranu, która jest niezbędna dla zdalnych Teams.

Najlepsze funkcje Monday.com

Skorzystaj z pomocy asystenta AI Monday, aby zautomatyzować pracę i generować zawartość

Podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki konfigurowalnym pulpitom z ponad 30 widżetami

Zobacz swój projekt tak, jak chcesz, dzięki ponad 10 widokom projektu, takim jak wykresy Gantta, tablica Kanban itp.

Wykorzystaj tworzenie bez użycia kodu do niestandardowego dostosowywania i automatyzacji cyklów pracy

Wdrażaj kompleksowe zarządzanie projektami, aby dopasować je do swoich projektów, celów i cykli pracy

Płynna współpraca przy użyciu Tablicy, osadzonych dokumentów, sekcji aktualizacji itp.

Ograniczenia Monday.com

Niektórzy użytkownicy wskazywali, że darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami jest mocno rozwodnione, przez co przypomina kolorowego Excela

Stroma krzywa uczenia się w połączeniu z kosztowną ceną jest zniechęcająca

Pobiera duże ilości danych, co wpływa na wydajność i sprawia, że platforma działa z opóźnieniem

Wycena Monday.com

Od 3 do 49 licencji:

Free

Podstawowy: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Standard: $14/miesiąc za licencję

$14/miesiąc za licencję Pro: 24 USD/miesiąc za licencję

24 USD/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5,0 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4.6/5.0 (4,700+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Monday.com

Ogólnie Monday jest dobrym narzędziem do zarządzania projektami. Gorąco polecam je osobom pracującym w startupach lub firmach o dużym nakładzie pracy

Recenzja Capterra

7. Jira

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla zwinnych zespołów IT

via Atlassian Jira to popularne oprogramowanie do zarządzania projektami dla zwinnego rozwoju i projektów IT. Menedżerowie IT i projektów używają go do śledzenia problemów i błędów, ustawienia przestrzeni współpracy i organizowania sprintów.

Naszym zdaniem Jira jest imponująca, ale bardziej odpowiednia dla doświadczonych specjalistów IT. Jest całkiem skuteczna w zarządzaniu zwinnymi projektami, w których programiści tworzą historie użytkowników i wizualnie śledzą postępy.

Jednakże, choć świetnie nadaje się do śledzenia błędów, nie uznaliśmy jej za łatwą w użyciu do innych zadań związanych z zarządzaniem projektami. Ponadto dodawanie wtyczek w celu zwiększenia możliwości szybko zwiększy koszty Jira.

Do zrobienia jest jednak spory wybór szablonów, które pozwalają szybko rozpocząć pracę.

Najlepsze funkcje Jira

Tworzenie tablic Scrum do dzielenia dużych, złożonych projektów na mniejsze, łatwe do zarządzania zadania

Śledzenie projektów za pomocą gotowych pulpitów i raportów

Intuicyjna funkcja "przeciągnij i upuść" do ustawienia automatyzacji

Pozwól programistom skupić się na tworzeniu kodu dzięki widoczności DevOps i dostępowi do repozytorium

Ustawienie Open DevOps w celu automatycznej integracji Jira z Atlassian i narzędziami partnerskimi

limity Jira

Systemy wyszukiwania i filtrowania mogłyby być bardziej intuicyjne

Koszty subskrypcji stale rosną bez żadnej namacalnej wartości dodanej

Sztywny interfejs i trudności w niestandardowym dostosowaniu sprawiają, że Jira jest nieelastyczna

Ceny Jira

Dla 10 użytkowników:

Free: $0

$0 Standard: $8.15/miesiąc na użytkownika

$8.15/miesiąc na użytkownika Premium: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jira

G2: 4.3/5.0 (5,800+ recenzji)

4.3/5.0 (5,800+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (ponad 14 000 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Jira

Absolutnie uwielbiam Jira, ich wsparcia brakuje, ale dostępne niestandardowe rozwiązania są na najwyższym poziomie. Wyeliminowaliśmy mnóstwo ręcznej żmudnej pracy dzięki regułom automatyzacji, a pulpity, które można zbudować, są całkiem fajne_.

Użytkownik Reddit

8. Basecamp

Najlepszy system zarządzania projektami do współpracy online

via Basecamp Dla mnie Basecamp jest przykładem "jak zachować prostotę"

W przeciwieństwie do innych narzędzi do zarządzania projektami, które są dość rozbudowane, Basecamp ma łatwy w użyciu interfejs z podstawowymi funkcjami.

To oprogramowanie do zarządzania projektami koncentruje się na współpracy online, połączeniu małych teamów i utrzymaniu ich koncentracji na celach. Pomaga zespołom lepiej się komunikować dzięki tablicom ogłoszeń, udostępnianiu plików, listom do zrobienia itp.

Spodobało mi się to, że Basecamp jest centralnym hubem do udostępniania plików, aktualizacji, zasobów i innych ważnych materiałów. Pomyśl o nim jak o wewnętrznym forum organizacji. Co więcej, Teams mogą łatwo współpracować bez poczucia przytłoczenia funkcjami zarządzania projektami. Naszym zdaniem czyni to Basecamp jednym z najlepszych narzędzi do łatwej współpracy.

Niemniej jednak, bez niestandardowych pól i statusów, natywnych dokumentów, etykiet, wykresów Gantta i tym podobnych, oprogramowanie jest nieco ograniczone. Ponadto, Basecamp nie posiada darmowego planu, a jedynie wersję próbną.

Najlepsze funkcje Basecamp

Organizowanie zadań, przydziałów i harmonogramów w jednostronicowym pulpicie

Bądź na bieżąco dzięki Messages, scentralizowanej lokalizacji do dyskusji w zespole

Tworzenie list do zrobienia i śledzenie pracy, terminów, postępów i obowiązków

Interakcja z członkami zespołu przy użyciu funkcji współpracy, takich jak Campfire

Tworzenie, przechowywanie, udostępnianie i omawianie plików i obrazów - fizycznych lub w chmurze

Limity Basecamp

Układ przypominający forum jest świetny dla mniejszych projektów, ale rozpada się, gdy w grę wchodzą większe i bardziej złożone projekty

Brak podstawowych funkcji, takich jak wykresy Gantta, przydzielanie zadań itp. obecnych w większości narzędzi do zarządzania projektami

Tablica wiadomości i czat są podatne na zawieszanie się

Ceny Basecamp

Basecamp: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: $299/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4.1/5.0 (5,200+ recenzji)

4.1/5.0 (5,200+ recenzji) Capterra: 4.3/5.0 (14,400+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Basecamp

Basecamp jest bardzo przyjazny dla użytkownika i oferuje wiele funkcji dla naszego zespołu. Pozwala nam na współpracę przy projektach/wydarzeniach, a także na codzienną komunikację. Ludzie w naszym zespole, którzy odnieśli największe powodzenie z Basecamp używają go przez cały dzień, każdego dnia._

Recenzja G2

9. Smartsheet

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla miłośników arkuszy kalkulacyjnych

via Smartsheet Jeśli Twój zespół czuje się komfortowo pracując na arkuszach kalkulacyjnych, wdrożenie oprogramowania do zarządzania projektami nie oznacza konieczności odejścia od tego stylu pracy.

Układ arkusza kalkulacyjnego Smartsheet upraszcza pracę dzięki śledzeniu zadań, komentarzom i terminom. Oferuje również funkcje zarządzania projektami, takie jak automatyczne cykle pracy, Wykresy Gantta , pulpity w czasie rzeczywistym i praca zespołowa - wszystko to wbudowane w środowisko arkusza kalkulacyjnego. Jest to bardzo przydatne, jeśli jesteś przeszkolony do pracy w środowisku podobnym do Excela! Co więcej, integruje się z wieloma narzędziami używanymi w pracy.

Podobały nam się narzędzia AI do tworzenia formuł, tekstów i podsumowań, ale są one oferowane tylko w planie Enterprise. Brak możliwości tworzenia notatek i dokumentów oraz budowania celów również był dla mnie sporym minusem.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Wizualizacja projektów w wielu widokach, takich jak siatki, wykresy Gantta, karty, kalendarz itp.

Generowanie formuł lub tekstów w komórkach arkusza kalkulacyjnego za pomocą narzędzi AI

Uproszczenie współpracy dzięki udostępnianiu dokumentów, sprawdzaniu poprawności, powiadomieniom i wątkom konwersacji

Wykorzystanie gotowych szablonów do zarządzania budżetem, zasobami itp.

Tworzenie i śledzenie ścieżek krytycznych przy jednoczesnym zarządzaniu zależnościami zadań i obciążeniami pracą

Limity Smartsheet

Nie można dodawać wielu arkuszy kalkulacyjnych w ramach jednego pliku Smartsheet

Wizualizacja projektu i wykresy mogą zostać ulepszone

Brak odpowiedniego wsparcia dla formuły i obciążenia danych

Ceny Smartsheet

Free

Pro: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Business: $32/miesiąc za użytkownika

$32/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4.4/5.0 (ponad 15 000 recenzji)

4.4/5.0 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (ponad 3,200 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Smartsheet

Najbardziej w Smartsheet podoba mi się jego wszechstronność i łatwość obsługi. Ponieważ program pełni funkcję intuicyjnego interfejsu, bardzo łatwo jest tworzyć i niestandardowe arkusze kalkulacyjne i pulpity zgodnie z moimi pragnieniami i potrzebami projektów, w które jestem zaangażowany

Recenzja G2

10. Adobe Workfront

Najlepsza platforma do zarządzania projektami dla teamów marketingowych

via Adobe Jestem zwolennikiem korzystania z jednego narzędzia zamiast wielu różnych systemów lub platform. Jednak za każdym razem, gdy musiałem pracować nad projektem kreatywnym lub marketingowym, Adobe Workfront był opcją typu go-to - i powiem ci dlaczego.

Adobe Workfront i inne produkty Adobe, takie jak Illustrator i Photoshop, mogą stworzyć spójne środowisko kreatywne dla Twojego zespołu. Funkcje zarządzania projektami, takie jak zarządzanie zasobami, planowanie zasobów i cyfrowy proofing, są dostosowane do potrzeb projektów kreatywnych.

Dostarcza on zakończony zestaw narzędzi dla każdego rodzaju wymagań kreatywnych. Takie skoncentrowane podejście pozwala artystom skupić się na swoich kreatywnych zadaniach. Rozszerzenie funkcji i nieco skomplikowany cykl pracy są jednak dla mnie dość przytłaczające.

Uważamy, że Workfront może być odpowiedni tylko dla dużych organizacji, które potrzebują dedykowanych narzędzi do zarządzania kreatywnością.

Najlepsze funkcje Adobe Workfront

Planuj, przydzielaj i dostarczaj pracę w ruchu dzięki dynamicznemu zarządzaniu zadaniami

Wykorzystanie automatyzacji do priorytetyzacji zadań i szybkiego przydzielania ich do odpowiednich Teams

Śledzenie postępu projektu i identyfikowanie przestojów za pomocą pulpitów w czasie rzeczywistym

Połączenie rozproszonych teamów dzięki scentralizowanej komunikacji i procesowi zatwierdzania online

Integracja z innymi produktami Adobe, takimi jak Adobe Experience Cloud, Adobe Creative Cloud, Marketo Engage itp.

Limity Adobe Workfront

Wykorzystuje przestarzałe techniki, takie jak samodzielne nagrywanie przewodników i fora społecznościowe do wdrażania i szkolenia

Interfejs użytkownika jest sztywny, nieporęczny i nie można go dostosować do wymagań biznesowych

Ma tendencję do zalewania skrzynki odbiorczej niechcianymi powiadomieniami, nawet jeśli zmienisz ustawienia, aby je ograniczyć

Ceny Adobe Workfront

Select: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Prime: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Ultimate: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Adobe Workfront

G2: 4.1/5.0 (ponad 900 recenzji)

4.1/5.0 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (ponad 1400 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Adobe Workfront

Przed Workfront mój dział marketingu miał trudności z komunikacją zadań marketingowych z wieloma osobami w różnych lokalizacjach. Zbadaliśmy kilka narzędzi, zanim zdecydowaliśmy, że WF ma najlepsze procesy, cykl pracy i raportowanie dla działu kreatywnego. Samo narzędzie do proofingu jest pierwszorzędne

Recenzja G2

11. Microsoft Project

Najlepsze narzędzie do zarządzania projektami umożliwiające efektywne planowanie zasobów

via Microsoft program Project, który wkrótce zostanie przemianowany na Microsoft Planner_, jest przeznaczony dla przedsiębiorstw pracujących nad wieloma projektami o złożonych wymaganiach dotyczących zasobów. Uznane firmy używają go do planowania, realizacji i łatwego śledzenia projektów na dużą skalę. W rzeczywistości nazwałbym go narzędziem do zarządzania portfolio.

Potężne funkcje planowania Microsoft Project pomagają opracować szczegółową oś czasu projektu, zarządzać zależnościami zadań i optymalizować alokację zasobów w celu zapobiegania konfliktom. Naturalnie, problemy te są bardziej palące w przypadku operacji na dużą skalę.

Bardzo spodobały nam się kompleksowe możliwości raportowania; platforma pozwala kierownikom projektów na śledzenie kondycji projektu, wydajności budżetu i uzyskanej wartości na każdej scenie projektu. Integracja z pakietem Microsoft jest dodatkowym plusem, zwłaszcza jeśli już pracujesz w ekosystemie Microsoft 365.

Microsoft Project byłby dobrym wyborem dla przedsiębiorstw, które chcą zarządzać wieloma projektami. Nie polecam go jednak do innych zastosowań.

Ponadto kaskadowy styl zarządzania projektami może stanowić problem dla zwinnych zespołów projektowych, które mają bardziej iteracyjne podejście. Innymi słowy, rynek projektów Microsoft Project jest dość niszowy.

Najlepsze funkcje Microsoft Project

Wdrożenie jako oprogramowanie do zarządzania projektami na miejscu lub w chmurze

Zarządzanie dynamicznymi harmonogramami zależnie od czasu trwania projektu, wymaganego wysiłku, siły zespołu itp.

Współpraca z członkami zespołu za pomocą Microsoft Teams w celu udostępniania plików, czatowania, organizowania spotkań itp.

Tworzenie interaktywnych pulpitów za pomocą Power BI w celu śledzenia postępów i zależności w projekcie

Płynna integracja z innymi środowiskami Microsoft 365, takimi jak Loop, Outlook, Viva Goals, Teams itp.

Microsoft Project limit

Ponieważ jest to bardziej oprogramowanie do zarządzania projektami, nie jest idealne dla mniejszych projektów

Ma stromą krzywą uczenia się, co czyni go nieodpowiednim dla nowych użytkowników

Brak integracji z aplikacjami, oprogramowaniem i platformami innych firm

Ceny Microsoft Project

Wdrożenie w chmurze

Planner Plan 1: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Plan projektu 3: $30/miesiąc na użytkownika

$30/miesiąc na użytkownika Plan projektu 5: $55/miesiąc na użytkownika

Wdrożenie lokalne

Project Standard 2021: $679.99 jednorazowy zakup

$679.99 jednorazowy zakup Project Professional 2021: $1,299.99 jednorazowy zakup

$1,299.99 jednorazowy zakup Project Server: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Microsoft Project

G2: 4.0/5.0 (ponad 1600 recenzji)

4.0/5.0 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4,4/5,0 (ponad 1 800 opinii)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Microsoft Project

Ich zgrabna funkcja planowania obciążenia upraszcza naszą pracę w efektywnym przydzielaniu zasobów. Ponadto narzędzia do harmonogramowania i planowania są znakomite - wizualna oś czasu (wykresy Gantta) i śledzenie zależności, które pomagają nam monitorować postęp projektu_.

Recenzja G2

12. TeamWork

Najlepsze narzędzie do zarządzania projektami do śledzenia i raportowania

via TeamWork Jeśli szukasz prostego oprogramowania do zarządzania projektami, aby monitorować wydajność i oś czasu, TeamWork powinien być twoim wyborem.

Podczas gdy wszystkie narzędzia do zarządzania projektami udostępniają wgląd w projekt w czasie rzeczywistym, stwierdziliśmy, że TeamWork idzie o krok dalej dzięki dostosowywanemu raportowaniu. W TeamWork można tworzyć dostosowane pulpity do śledzenia wskaźników związanych z finansami projektu, oś czasu, obciążenie pracą i wiele innych.

Takie czujne śledzenie kondycji projektu pomaga zidentyfikować problemy, zanim się pojawią. Ponadto otrzymujesz kompleksowe raportowanie, które możesz udostępniać interesariuszom, aby wszyscy byli na bieżąco.

Zdaliśmy sobie jednak sprawę, że aby uzyskać dostęp do bardziej krytycznych funkcji narzędzia, potrzebny będzie jeden z płatnych planów.

Najważniejsze funkcje TeamWork

Efektywne zarządzanie zasobami i obciążeniami pracą oraz zarządzanie nimi

Śledzenie czasu za pomocą wbudowanego narzędzia do śledzenia czasu w celu łatwego fakturowania, obsługi wydatków, zarządzania budżetem i obliczania kosztów podlegających rozliczeniu lub kosztów projektu

Organizuj zadania i podzadania za pomocą niestandardowych pól, etykiet i wersji

Współpracuj z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami za pomocą komentarzy, wiadomości, dokumentów i wydruków próbnych

Ustawienie automatyzacji cyklu pracy i tworzenie projektów z konfigurowalnych szablonów

Limity TeamWork

Administratorzy mogą mieć trudności ze śledzeniem dostępu i uprawnień w wielu projektach

Brak wsparcia dla czatu w czasie rzeczywistym

Wersja Free oprogramowania jest bardziej limitowana niż inne narzędzia

Ceny TeamWork

Free

Deliver: $13.99/miesiąc na użytkownika

$13.99/miesiąc na użytkownika Grow: $25.99/miesiąc za użytkownika

$25.99/miesiąc za użytkownika Skala: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TeamWork

G2: 4.4/5.0 (ponad 1100 recenzji)

4.4/5.0 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (ponad 800 opinii)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat TeamWork

Uwielbiam sposób, w jaki możemy zobaczyć wszystkie raportowania i statystyki dotyczące każdego projektu i każdego użytkownika. Pozwala szczegółowo zaplanować projekt i upewnić się, że wszystkie niezbędne informacje znajdują się w jednym miejscu

Recenzja G2

13. Celoxis

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami do obsługi portfolio

via _Celoxis Jeśli jesteś zmęczony żonglowaniem wieloma projektami, Celoxis powinien być częścią twojego stosu technologii do zarządzania projektami. To narzędzie do zarządzania projektami i portfolio centralizuje różne projekty, podkreśla zależności i łączy zadania z nadrzędnymi celami.

Celoxis posiada intuicyjny interfejs, który zapewnia całościowy przegląd stanu projektów i zasobów. Pomaga kierownikom projektów realizować cele portfolio przy jednoczesnym fachowym zarządzaniu zasobami.

Jednocześnie oferuje wysoki stopień szczegółowości. Możesz połączyć najmniejsze zadania lub działania z większym celem, zapewniając wszystkim poczucie zaangażowania.

Nie mam rozszerzonego doświadczenia z tym narzędziem, ponieważ jest ono całkiem nowe na rynku. Mieliśmy jednak w dużej mierze pozytywne doświadczenia i chętnie zobaczę, jak Celoxis rozwinie się w przyszłości.

Najlepsze funkcje Celoxis

Centralizacja zgłoszeń projektów z różnych źródeł w celu dopasowania zapotrzebowania do obciążenia

Opracowywanie dynamicznych planów projektów, które skalują się, aby dopasować się do warunków rynkowych i wymagań projektu

Śledzenie postępów w projektach w czasie rzeczywistym i rozwiązywanie problemów bez opuszczania pulpitu

Zarządzanie należnościami, wydatkami, rentownością i innymi wskaźnikami budżetowymi w projektach i portfelach

Śledzenie zasobów i udostępnianie ich w oparciu o zapotrzebowanie, dostępność i umiejętności

Limity Celoxis

Nie oferuje warstwy Free ani wersji Freemium

Brak przycisku cofnij, a jeśli usuniesz element projektu - zniknie on na zawsze

Będziesz musiał zapłacić za konta dla zewnętrznych interesariuszy

Celoxis ceny

Manager: $25/miesiąc (rozliczane rocznie)

$25/miesiąc (rozliczane rocznie) Członek Teams: $15/miesiąc (rozliczane rocznie)

oceny i recenzje Celoxis

G2: 4.5/5.0 (140+ recenzji)

4.5/5.0 (140+ recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Celoxis

Nowy PPM radykalnie zmienił sposób realizacji projektów, sprawiając, że 4 narzędzia stały się zbędne, zapewniając nową widoczność portfolio projektów, znacznie poprawiając wewnętrzną współpracę między 5 działami i przyspieszając kompleksową realizację

Recenzja Capterra

14. Miro

Najlepsza platforma do zarządzania projektami dla ideacji opartych na tablicy

via Miro Miro polega na kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Jego interaktywna tablica często pomagała mi myśleć nieszablonowo, umożliwiając sesje burzy mózgów online. Mój zespół współpracuje w czasie rzeczywistym, tworząc mapy myśli, cyfrowe rysunki i samoprzylepne notatki - zasadniczo robiąc to, co czyni ich zespołem. Odkryłem, że narzędzie do burzy mózgów online może zachęcić do uczestnictwa nawet introwertyków w zespole.

Miro pomaga również przechowywać i organizować wyniki takich wymian pomysłów do późniejszego wykorzystania. Niezależnie od tego, czy badasz projekt UX aplikacji, czy organizujesz wspólne spotkanie, Miro może je ustawić za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Choć Miro ułatwia tworzenie tablic i map myśli, okazało się, że nie może pomóc w innych kluczowych wymiarach zarządzania projektami. Jest to fantazyjna (ale bardzo ładna) tablica, która może szczypać kieszenie, gdy weźmie się pod uwagę, że to wszystko do zrobienia!

Najlepsze funkcje Miro

Tworzenie szkieletów, szacunków projektu, planów produktu, map zależności, map podróży i uproszczonych schematów blokowych

Wykorzystaj Talktrack, zaawansowane narzędzie ułatwiające asynchroniczną współpracę

Wykorzystaj Miro Assist do automatycznego generowania diagramów, map myśli, kodu i podsumowań

Usprawnij współpracę w zespole dzięki funkcjom ułatwiającym pracę zdalną

Miro limit

Nawigacja do określonego obszaru jest trudna, ponieważ trzeba przewijać całą zawartość tablicy

Interfejs ma tendencję do spowalniania podczas osadzania zawartości, połączonych treści, dokumentów itp. lub współpracy na tablicy

Słaba kontrola dostępu z niewielką lub żadną przejrzystością co do tego, kto ma dostęp do tablicy

Ceny Miro

Free

Starter: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5.0 (5,500+ recenzji)

4.8/5.0 (5,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (1,500+ recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Miro

Wypróbowałem praktycznie każde narzędzie do tablic, które pojawiło się na rynku na przestrzeni lat i Miro jest zdecydowanie moim ulubionym. Używam go do znacznie więcej niż tylko przesuwania notatek, w rzeczywistości stało się moim narzędziem do projektowania map wizualnych, takich jak mapy podróży i tym podobne

Recenzja G2

15. Nifty

Najlepszy system zarządzania projektami dla wirtualnych Teams

via Nifty Nifty to potężne narzędzie do zarządzania projektami dla zdalnych teamów. Ten system operacyjny do pracy wirtualnej odpowiada na wyjątkowe wyzwania związane z pracą z zespołami wirtualnymi lub hybrydowymi. Nifty łączy zdalne zespoły za pomocą narzędzi do zarządzania zadaniami, scentralizowanych kanałów komunikacji oraz synchronicznych i asynchronicznych dyskusji.

Teams mogą współpracować nad zadaniami, wymieniać się pomysłami i być na bieżąco z postępem projektu niezależnie od stref czasowych lub lokalizacji. Dodatkowo zawiera kilka fajnych funkcji (widzisz, co tam zrobiłem?) do rozpoznawania społecznego i czatów zespołowych, aby stworzyć poczucie przynależności.

Odkryliśmy jednak, że Nifty ukrywa kilka kluczowych funkcji za płatnymi zaporami. Nawet plany Business lub Unlimited nie oferują kluczowych funkcji, takich jak śledzenie celów i zarządzanie obciążeniem pracą zespołu.

Najlepsze funkcje Nifty

Tworzenie map drogowych projektów za pomocą wykresów Gantta, które są wyświetlane w widoku oś czasu i swimlane oraz w głównym przeglądzie

Połącz zespoły, wymieniaj się pomysłami, udostępniaj pliki i współpracuj za pomocą Nifty Discussions

Ustawienie priorytetów zadań i budowanie automatyzacji opartej na wyzwalaczach w celu dostosowania do wymagań projektu

Tworzenie, edytowanie, organizowanie, udostępnianie i sprawdzanie dokumentów w Nifty przy użyciu Dokumentów Google, Arkuszy Google i Prezentacji

Tworzenie niestandardowych formularzy do zbierania i zestawiania danych wejściowych w scentralizowanym repozytorium

Limity Nifty

Znacznie wyższa cena niż porównywalne oprogramowanie

Migracja danych może spowodować utratę ich integralności i jakości

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że obsługa klienta jest boleśnie powolna

Wolne czasy ładowania uniemożliwiają praktyczne zarządzanie projektami

Niezła cena

Free: $0

$0 Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Pro: $99/miesiąc

$99/miesiąc **Business:$149/miesiąc

Unlimited: $499/miesiąc

Przyzwoite oceny i recenzje

G2: 4.7/5.0 (430+ recenzji)

4.7/5.0 (430+ recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (ponad 400 opinii)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Nifty

Doceniam prostotę i elegancję interfejsu Nifty. Jego elegancki wygląd, wysoki poziom niestandardowego dostosowania i praktyczne funkcje sprawiają, że jest to doskonały wybór dla każdego projektu lub organizacji, która chce skrócić czas poświęcany na organizowanie dokumentów i zarządzanie ich cyklem pracy

Recenzja G2

Jak wybrać narzędzie do zarządzania projektami

Ta lista najlepszych rozwiązań do zarządzania projektami może sprawić, że będziesz się zastanawiać, jak wybrać tylko jedno. W końcu każde z nich ma unikalną wartość!

Aby ci to ułatwić, opracowaliśmy prosty 5-krokowy proces, który wygląda mniej więcej tak:

Krok 1: Zdefiniuj swoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami w zależności od typów projektów, wielkości i struktury zespołu, cyklu pracy, stylów współpracy itp.

Zdefiniuj swoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami w zależności od typów projektów, wielkości i struktury zespołu, cyklu pracy, stylów współpracy itp. Krok 2: Podziel swoją listę życzeń w zakresie zarządzania projektami na cztery grupy: must-have, zaawansowane funkcje, przyszłe wymagania i inne kwestie

Podziel swoją listę życzeń w zakresie zarządzania projektami na cztery grupy: must-have, zaawansowane funkcje, przyszłe wymagania i inne kwestie Krok 3: Sporządzenie krótkiej listy dostępnych opcji i sprawdzenie ich funkcji, cen, możliwości, recenzji itp. w celu dopasowania do priorytetów z kroku 2 (powyższa lista jest świetnym punktem wyjścia!)

Sporządzenie krótkiej listy dostępnych opcji i sprawdzenie ich funkcji, cen, możliwości, recenzji itp. w celu dopasowania do priorytetów z kroku 2 (powyższa lista jest świetnym punktem wyjścia!) Krok 4: Zapisanie się na darmowe wersje próbne lub wersje demonstracyjne produktów, aby przetestować oprogramowanie do zarządzania projektami w rzeczywistych i praktycznych ustawieniach

Zapisanie się na darmowe wersje próbne lub wersje demonstracyjne produktów, aby przetestować oprogramowanie do zarządzania projektami w rzeczywistych i praktycznych ustawieniach Krok 5: Analiza wyników i wybór najlepszego rozwiązania

Wdrażając rozwiązanie do zarządzania projektami, zacznij od małych kroków. Zawsze możesz skalować operacje i dodawać funkcje w miarę rozwoju potrzeb.

Organizuj pracę za pomocą narzędzi do zarządzania projektami

To prowadzi nas do końca naszej listy najlepszych narzędzi do zarządzania projektami.

Chociaż nie ma wyraźnego zwycięzcy, mamy 15 imponujących pretendentów, którzy mogą spełnić wymagania twojego projektu, zespołu i cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem dążącym do szybkiego wzrostu, czy też przedsiębiorstwem dążącym do praktycznego zarządzania zasobami, znajdziesz narzędzie, które spełni Twoje wymagania.

Zachęcam do zapoznania się z udostępnianymi przez nas opcjami i podjęcia świadomej decyzji w oparciu o własne doświadczenia. Wybór oprogramowania do zarządzania projektami może być różnicą między chaosem a organizacją, więc wybierz mądrze!

Możesz też pominąć ten proces i po prostu wybrać ClickUp, który z pewnością przypadnie Ci do gustu. Aby dowiedzieć się więcej o ClickUp, zarejestruj się, aby założyć darmowe konto .