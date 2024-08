Jak zarządzanie projektami i sztuczna inteligencja będą współpracować w przyszłości?

Ogi Djuraskovic jest założycielem FirstSiteGuide.com . na swojej stronie internetowej stara się pomagać ludziom w budowaniu powodzenia w biznesie online dzięki odpowiedniemu połączeniu umiejętności. Poza udzielaniem korepetycji online, naprawdę lubi zajęcia offline, takie jak jazda na rowerze górskim i spacery ze swoim Frenchie, Jumbo

Trzymanie ręki na pulsie w branży lub niszy, która cię interesuje, jest bardzo ważne, ale co zrobisz, gdy pewnego dnia obudzisz się i zobaczysz, że Gartner przewiduje, że sztuczna inteligencja (AI) przejmie kontrolę nad 80% zadań związanych z zarządzaniem projektami do 2030 r ? Uważasz to za dobrą czy alarmującą wiadomość?

W momencie, gdy pierwszy oprogramowanie do zarządzania projektami po uruchomieniu pakietu cała nisza zaczęła zmierzać w kierunku automatyzacji, wdrażania AI i ML.

I nie, nie należy postrzegać tego jako niepokojącej wiadomości, ponieważ AI nie zastąpi osób zarządzających projektami. Z pewnością przejmie nudne, powtarzalne zadania i wykorzysta dane do dostarczania cennych informacji w czasie rzeczywistym.

Zobaczmy, jak AI i zarządzanie projektami będą współpracować w przyszłości.

Gdzie obecnie znajduje się AI w zarządzaniu projektami?

W swej istocie zarządzanie projektami to kategoria obejmująca procesy niezbędne do powodzenia każdego projektu. Procesy te obejmują każdy aspekt planu projektu:

Nakreślanie i definiowanie zadań

Planowanie budżetu

Identyfikację ryzyka i opracowanie planu działaniastrategia zarządzania ryzykiem* Określenie kanałów komunikacji i planu komunikacji

Tworzenie harmonogramu projektu

Przydział zasobów do zadań

AI udało się znaleźć drogę do zarządzania projektami, pomagając w różnych rzeczach. Najczęstszym przypadkiem użycia jest automatyzacja cyklu pracy . Jednak AI może również pomóc usprawnić inne części pracy, w tym:

Przewidywanie terminów realizacji projektów

Szacowanie kosztów projektu

Prognoza zapotrzebowania na obciążenie

Automatyczne planowanie

Optymalizacja zasobów

Monitorowanie ryzyka w czasie rzeczywistym

Identyfikacja wąskich gardeł

Narzędzia marketingowe AI

Niezależnie od tego, czy już prowadzisz firmę, czy planujesz rozpocząć biznes online aI może pomóc w usprawnieniu projektów na autopilocie.

/# Zdolność AI do zrozumienia złożonych projektów

Łatwo jest zrozumieć prosty projekt. Nie potrzeba więcej niż jednej osoby do jego zrobienia, gdy jest kilka zadań, garstka ludzi i proste wymagania dotyczące zasobów. Problem zaczyna się, gdy sprawy zaczynają się skalować. Zrozumienie projektów i podejmowanie decyzji na czas, zanim projekt zboczy z toru, staje się graniczne z niemożliwością przy setkach zadań, zależności zadań, ludzi i zasobów.

Planowanie takich projektów jest trudne samo w sobie, a co dopiero zarządzanie nimi. To po prostu zbyt wiele informacji dla człowieka. To jest właśnie miejsce, w którym AI może pomóc. Dlaczego? Ponieważ AI nie dba o to, ile informacji musi przetworzyć. W rzeczywistości, im więcej danych jej dostarczysz, tym trafniejsze decyzje będzie podejmować .

The Hangover via GIPHY Jest jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że AI jest lepsza, jeśli chodzi o zrozumienie projektów. Możesz dostarczyć wszystkie swoje dane z poprzednich projektów do AI. Przejrzy ona każdy zestaw danych, odkryje wzorce, a co najważniejsze, wyciągnie z nich wnioski. Dzięki tym danym AI może dokonywać dokładnych prognoz dla nadchodzących projektów.

Może również przekazać tę wiedzę, aby pomóc ci w bieżących projektach. Może pomóc wcześnie wychwycić błędy i wąskie gardła.

Lepsze zrozumienie danych

Zdolność AI do lepszego zrozumienia projektów opiera się na jej zdolności do zrozumienia danych. AI jest w stanie nie tylko identyfikować wzorce i uczyć się na podstawie dostarczanych jej danych. Może również zidentyfikować korelację między dwiema zmiennymi w ustawieniu danych, o których istnieniu nikt inny by nie pomyślał.

AI może wykorzystywać dane historyczne do tworzenia idealnie zoptymalizowanych cykli pracy, tworzenia zrównoważonych harmonogramów pracy i czasu wolnego oraz szacowania obciążeń pracą dla każdej fazy projektu. Może nawet ocenić takie rzeczy, jak to, czy obecna siła robocza ma wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby zakończyć projekt. A jeśli nie, wskazać członków zespołu, którzy muszą się poprawić poprzez szkolenia.

W jaki sposób AI lepiej rozumie dane? Oto najważniejsze z nich Subdomeny AI które to umożliwiają:

Machine Learning - jest to prawdopodobnie najważniejsza subdomena AI dla zrozumienia danych. Pomaga maszynom uczyć się na podstawie wcześniejszych doświadczeń i wyciągać świadome wnioski

Głębokie uczenie się (Deep Learning) - jako poddziedzina ML, głębokie uczenie się rozszerza zdolność maszyn do samodzielnego podejmowania inteligentnych decyzji

Sieci neuronowe (Neural Networks) - oznaczają szereg algorytmów opracowanych w celu zrozumienia danych i odkrywania połączeń między zmiennymi

Przetwarzanie języka naturalnego - pomaga maszynom zrozumieć język

Cognitive Computing - pomaga maszynom naśladować nasze procesy myślowe

Piraci z Karaibów via GIPHY

Lepsze zarządzanie ryzykiem

Chociaż każdy projekt jest wyjątkowy, wszystkie mają wspólną cechę - bez względu na to, jak dobrze są zaplanowane, zawsze będzie istniało ryzyko, które stanowi zagrożenie dla jakości i konkurencyjności projektu. Strategie zarządzania ryzykiem są tak stare, jak zarządzanie projektami. Jednak AI jest tutaj, aby wprowadzić je na zupełnie nowy poziom.

AI może zarządzać projektami na dwa sposoby: ucząc się na podstawie danych z poprzednich projektów i symulując projekty. AI może określić wszystkie czynniki ryzyka, które przyczyniły się do opóźnień i niepowodzeń projektu w przeszłości i zdecydować, czy są one obecne w bieżącym projekcie.

Drugi odnosi się do AI prowadzącej symulację projektu. Może ona symulować ryzyko i możliwości w tysiącach różnych scenariuszy, aby wybrać najlepszy z nich strategię zarządzania projektami dla każdego konkretnego projektu.

Bonus:_ Generatory tekstu AI

Stosowne porady i spostrzeżenia

Kierownicy projektów nie mają luksusu przeglądania dziesiątek zakończonych projektów w poszukiwaniu czynników, które przyczyniły się do ich opóźnień. Trudno jest uzyskać wgląd w stosy raportów, setki tabel i ocen wydajności. Ręczne tworzenie niestandardowych cykli pracy dla każdego projektu jest również czasochłonne.

AI może to całkowicie zautomatyzować. Ma możliwość uczenia się na podstawie danych z poprzednich projektów, uruchamiania niezliczonych realizacji projektów symulacje, optymalizacja cyklu pracy i monitorować projekty w czasie rzeczywistym. AI może dostarczać praktycznych porad i spostrzeżeń na żądanie. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym, czy szukasz porady dotyczącej przyszłych projektów, AI może dostarczyć i pomóc Ci usprawnić automatyzację zadań bez ryzyka .

Do zrobienia?

Obecnie istnieje wiele punktów styku między AI a zarządzaniem projektami.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, można bezpiecznie założyć, że AI będzie nadal penetrować niszę oprogramowania do zarządzania projektami, wprowadzając nowe przydatne funkcje i możliwości.

Najnowocześniejsze automatyzacja zarządzania projektami narzędzia takie jak ClickUp oferują już wiele korzyści w zakresie od wielofunkcyjnego pulpitu po pełną automatyzację zadań.

