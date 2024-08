10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania projektami w 2024 roku

Masz dość żonglowania niekończącymi się zadaniami, śledzenia terminów i prób utrzymania zespołu na tej samej stronie? Nie obawiaj się - sztuczna inteligencja (AI) jest tutaj!

Narzędzia sztucznej inteligencji oprogramowanie do zarządzania projektami świat szturmem. Ułatwiają one szybkie i wydajne zarządzanie projektami.

Pożegnaj się z bólem głowy związanym z żmudnymi zadaniami administracyjnymi i przywitaj się z większą ilością czasu na przyjemne rzeczy, takie jak łączenie zespołu i happy hour. Oto przewodnik po 10 najlepszych narzędziach AI do zarządzania projektami, które pomogą Ci pracować mądrzej, a nie ciężej.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami AI?

Oprogramowanie do zarządzania projektami AI to rodzaj aplikacji, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i technologie uczenia maszynowego, aby pomóc w planowaniu, organizowaniu i wykonywaniu projektów. Narzędzia te mogą automatyzować powtarzalne zadania, analizować dane w celu podejmowania świadomych decyzji i poprawiać ogólną wydajność procesów zarządzania projektami.

Czego należy szukać w narzędziu do zarządzania projektami AI?

Zanim zanurzysz się w świat sztucznej inteligencji narzędzia do zarządzania projektami i zacząć przesuwać palcem w lewo i w prawo jak w aplikacji randkowej, musisz wiedzieć, czego szukasz.

Nie martw się - mamy cię. Oto, na co zwrócić uwagę przy wyborze sztucznej inteligencji do zarządzania projektami:

Inteligencja: Szukaj narzędzi, które wykorzystują uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, aby pomóc zautomatyzować zadania, analizować dane i podejmować mądrzejsze decyzje

Szukaj narzędzi, które wykorzystują uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, aby pomóc zautomatyzować zadania, analizować dane i podejmować mądrzejsze decyzje Łatwość obsługi: Kierownik projektu nie ma czasu na narzędzia, które są trudne w użyciu. Poszukaj opcji z intuicyjnymi interfejsami użytkownika, które nie wymagają doktoratu z informatyki, aby je zrozumieć

Kierownik projektu nie ma czasu na narzędzia, które są trudne w użyciu. Poszukaj opcji z intuicyjnymi interfejsami użytkownika, które nie wymagają doktoratu z informatyki, aby je zrozumieć Elastyczność: Potrzebujesz systemu AI, który może dostosować się do projektów o różnych kształtach i rozmiarach. Poszukaj opcji dostosowywania, które integrują się z innymi narzędziami, których już używasz i wykorzystują wydajne techniki uczenia maszynowego 🛠️

Potrzebujesz systemu AI, który może dostosować się do projektów o różnych kształtach i rozmiarach. Poszukaj opcji dostosowywania, które integrują się z innymi narzędziami, których już używasz i wykorzystują wydajne techniki uczenia maszynowego Współpraca: Proces zarządzania projektami to sport zespołowy, więc potrzebujesz narzędzia, które sprzyja współpracy. Poszukaj rozwiązania AI z dostępną komunikacją, delegowaniem zadań i udostępnianiem dokumentów

10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania projektami w 2024 roku

Nadszedł czas, aby znaleźć idealne dopasowanie, a te 10 programów do zarządzania projektami AI zaskoczy Cię. Przygotuj się na przesunięcie palcem w prawo na AI narzędzie do zarządzania projektami i zakochać się (oczywiście w swojej pracy). 👀

1. ClickUp - Użytkownicy twierdzą, że ClickUp jest najlepszym ogólnym narzędziem do zarządzania projektami AI

ClickUp Brain pozwala usprawnić przepływ pracy i zautomatyzować zadania, zapewniając płynne doświadczenie nomada

No proszę, proszę, kto zajął nasze miejsce nr 1 - to ClickUp Brain . Prawdopodobnie spodziewałeś się tego, ale nie jesteśmy jedynymi, którzy uważają, że ClickUp jest jednym z najlepszych na świecie najlepszych narzędzi zwiększających produktywność kiedykolwiek.

Tylko w tym roku ClickUp został uznany za Nr 1 wśród produktów do zarządzania projektami i Produkt nr 1 w zakresie współpracy i wydajności by G2. 🙌✨

Jest to również jedyny asystent oparty na sztucznej inteligencji, który jest wyraźnie dostosowany do Twojej roli. To tak, jakby mieć osobistego dżina oprogramowania do zarządzania projektami, który pomaga szybciej wykonywać zadania.

Potrzeba podsumowania notatki ze spotkania lub aktualizacje projektu w kilka sekund? Gotowe. Chcesz wygenerować elementy akcji i spostrzeżenia z dokumentów i zadań? Nie ma problemu.

Dzięki wstępnie ustrukturyzowanym nagłówkom, tabelom i nie tylko, technologia sztucznej inteligencji ClickUp zapewni kierownikom projektów doskonale sformatowane treści.

Zautomatyzuj podsumowania projektów i aktualizacje postępów dzięki AI Project Manager™ firmy ClickUp Brain

ClickUp Brain oferuje AI Project Managera, który może służyć jako wirtualny asystent, pomagając w:

Przewidywać dane projektu

Usprawnić podejmowanie decyzji

Przeprowadzać szacunki kosztów projektu

Optymalizować alokację zasobów

Prognozowanie potrzeb w zakresie wydajności

Usprawnieniezarządzanie zespołem* Monitorowanie potencjalnych zagrożeń w czasie rzeczywistym

W ramach zadania ClickUp można łatwo tworzyć i organizować szczegółowe listy kontrolne z grupami rzeczy do zrobienia, które można nawet przypisać innym użytkownikom

Czy wspomnieliśmy już o integracjach ClickUp? ClickUp oferuje ponad 1000 integracji bez dodatkowych opłat, w tym Slack, Asana, GitHub, Trello, Harvest, Microsoft Teams i wiele innych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Inteligentniejsza praca dzięki ponad 100 narzędziom AI zoptymalizowanym pod kątem każdej roli i przypadku użycia

Dostęp do w pełni szablonowych podpowiedzi, które można dostosować za pomocą danych wejściowych, takich jak kreatywność i ton

Ulepsz swoje pisanie dzięki nowemu paskowi narzędzi ClickUp AI Toolbar

Generowanie tekstu i kopii na dowolny temat niezależnie od tego, czy piszesz raport dla interesariuszy, notatkę dla członków zespołu, aktualizację w mediach społecznościowych, czy post na blogu o zarządzaniu ryzykiem

ClickUp pozwala generować elementy działań, zapewniać natychmiastowe podsumowania, streszczać treści i wyodrębniać kolejne kroki i kamienie milowe z tekstuNarzędzia AI* Automatyzacja planowania nowych projektów, zarządzania nowymi projektami, tworzenia zadań, osi czasu, arkuszy kalkulacyjnych, śledzenia czasu, map drogowych i nie tylko

Darmowy plan Forever obejmuje większość funkcji ClickUp

Ograniczenia ClickUp

ClickUp AI nie jest objęty planem Free Forever (ograniczony bezpłatny dostęp próbny już wkrótce)

Przy tak wielu funkcjach niektórzy użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się (którą można rozwiązać za pomocądarmowe wersje demonstracyjne i szkolenia)

Cennik ClickUp

Plan Forever: Darmowy

Darmowy Plan nielimitowany: $7 miesięcznie na członka

$7 miesięcznie na członka Plan biznesowy: 12 USD miesięcznie za członka

12 USD miesięcznie za członka Plan Enterprise: Dostępne ceny niestandardowe

Dostępne ceny niestandardowe ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. Process.st - Użytkownicy twierdzą, że to narzędzie usprawnia operacje

Via Process.stProcess.st lub Process Street, jest zarządzanie procesami narzędzie zaprojektowane do zarządzania przepływami pracy i usprawniania operacji. Posiada ono następujące funkcje Technologia oparta na ChatGPT która automatyzuje zadania projektowe i zwiększa wydajność.

Ten nowoczesny proces i zarządzanie zadaniami to narzędzie do pracy zespołowej. Zostało zaprojektowane do śledzenia projektów, zarządzania rezultatami, automatyzacji odpraw, poprawy analizy danych i obsługi innych powtarzalnych zadań. Jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania projektami, Process Street posiada również dziesiątki integracji, w tym Slack, Zapier i Trello.

Najlepsze funkcje Process.st

Tworzenie przepływów pracy z zadaniami, polami formularzy, terminami, zadaniami i nie tylko w kilka sekund

Generowanie procedur SOP i dokumenty zasad (takie jakprzewodnik wdrażania pracowników) w dowolnym języku lub tonie z treścią zaprojektowaną specjalnie dla Twojej branży

Zautomatyzuj tworzenie zadań (z treścią i formularzami), aby ukończenie przepływu pracy było dziecinnie proste

Tworzenie i dokumentowanie procesów za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść", który umożliwia dodawanie kroków, warunków i pól formularzy

Współpracuj z przydziałami zadań w czasie rzeczywistym, komentarzami i załącznikami plików

Ograniczenia Process.st

Niedostępne do użytku w tym momencie - wymagana lista oczekujących

Niektóre recenzje wspominają o problemach z integracją Process.st z ich platformami CRM

Brak darmowego planu dla narzędzi do zarządzania projektami

Cennik Process.st

Startup : $100/miesiąc

: $100/miesiąc Pro: 415 USD/miesiąc

415 USD/miesiąc Enterprise: $1,660/miesiąc

Oceny i recenzje Process.st

G2: 4.6/5 (ponad 350 recenzji)

4.6/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

3. Project Planner - Użytkownicy twierdzą, że to narzędzie pomaga w zarządzaniu kosztami

Via Planista projektu Project Planner to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga użytkownikom w zarządzaniu kosztami, planowaniu projektów, raportowaniu wydajności pracy i komunikacji w czasie rzeczywistym.

Wraz z niedawnym wprowadzeniem PAI, oprogramowania do zarządzania projektami opartego na sztucznej inteligencji, Project Planner rozszerzył swoją funkcjonalność. PAI umożliwia automatyzację przepływu pracy do tworzenia zadań i dokumentów, aby ułatwić współpracę zespołową.

Platforma została zaprojektowana tak, aby wszyscy członkowie zespołu, interesariusze i kierownicy projektów byli na bieżąco informowani o postępach projektu na każdym etapie.

Project Planner najlepsze cechy

Przygotowywanie szybkich propozycji projektów z pomocą sztucznej inteligencji

Dostępraporty o stanie projektu i wgląd w dane dotyczące wydajności

Kierownicy projektów mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do automatyzacjialokację zasobów i przydzielania zadań

Komunikacja z członkami zespołu w czasie rzeczywistym w celu efektywnej współpracy i rozwiązywania problemów

Zarządzanie kosztami i wydatkami projektu poprzez śledzenie wydatków i budżetowanie przyszłych kosztów

Zapewnij swojemu zespołowi widoczność, której potrzebuje, aby umożliwić lepsze podejmowanie decyzji i wskaźniki sukcesu projektu

14-dniowy bezpłatny okres próbny przed rejestracją

Ograniczenia Project Planner

Brak integracji z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Ograniczona ilość dostępnych informacji ze względu na brak recenzji

Brak bezpłatnego planu

Project Planner ceny

Miesięcznie: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Roczny: $60/rok na użytkownika

Project Planner oceny i recenzje

G2: N/A (0 opinii)

N/A (0 opinii) Capterra: N/A (0 opinii)

4. Project Insight - Użytkownicy twierdzą, że to narzędzie jest dobre do raportowania

przez Wgląd w projekt Project Insight (PI) to oprogramowanie do zarządzania projektami i portfelem, które umożliwia organizacjom bardziej efektywne agregowanie i raportowanie swoich projektów. Dzięki narzędziom i możliwościom zarządzania projektami opartym na sztucznej inteligencji, PI umożliwia zespołowi dostęp do śledzenia projektów, zarządzania zasobami i śledzenia budżetu. Narzędzia do zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji automatyzują powtarzalne zadania i optymalizują alokację zasobów.

Chociaż PI nie traktuje integracji priorytetowo, oferuje integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Trello, Slack, Jira Software, Zendesk, ułatwiając zespołom i kierownikom projektów bardziej efektywną współpracę.

Najlepsze cechy Project Insight

Śledzenie czasu umożliwia kierownikom projektów wprowadzanie czasu za pomocą siatki wprowadzania czasu platformy, dowolnego zadania lub aplikacji

Standaryzacja procesów ioszczędzaj czas tworzenie prostych wniosków projektowych i kierowanie wniosków projektowych do zatwierdzenia

Łączenie zadań w celu inteligentnego planowania projektu - gdy wcześniejsze zadanie zostanie przełożone, pozostałe połączone zadania są automatycznie dostosowywane

Śledzenie problemów i centralizowanie ichprojektów i zadań dla lepszego raportowania organizacyjnego

14-dniowy bezpłatny okres próbny

Ograniczenia Project Insight

Niektóre recenzje wspominają o braku automatycznych zmian statusu w oparciu o przepływ zadań

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności ze śledzeniem czasu i godzin w aplikacji mobilnej

Brak darmowego planu z narzędziami do zarządzania projektami

Ceny Project Insight

Darmowy

Pro: 9 USD/miesiąc dla małych i średnich firm

9 USD/miesiąc dla małych i średnich firm Biznes: 19 USD/miesiąc dla wielu zespołów

19 USD/miesiąc dla wielu zespołów Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Project Insight

G2: 3,5/5 (ponad 10 recenzji)

3,5/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

5. Wrike - Użytkownicy twierdzą, że to narzędzie jest najlepsze dla przedsiębiorstw

Via WrikeWrike to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania zasobami i projektami w przedsiębiorstwie, które usprawnia planowanie przepływu pracy, alokację zasobów, wizualizację danych i współpracę zespołową. Dzięki niedawnej integracji sztucznej inteligencji Wrike zwiększył swoje możliwości w zakresie zarządzania projektami, pisania postów na blogu i nie tylko.

Oferuje również szereg narzędzi do zarządzania projektami, które obejmują takie elementy jak planowanie zasobów, wykresy Gantta i śledzenie czasu, zarządzanie obciążeniem pracą i raporty wydajności. Ponadto integruje się z ponad 400 narzędziami, aby ułatwić życie każdemu kierownikowi projektu.

Wrike oferuje elastyczne funkcje zarządzania zadaniami i współpracy, które skalują się wraz z potrzebami zespołu i projektu. Ta zdolność adaptacji i wszechstronność sprawiają, że jest to opcję zarządzania projektami dla startupów i przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji.

Najlepsze cechy Wrike

Zoptymalizuj swój przepływ pracy dzięki funkcjom zarządzania zadaniami wspomaganym przez sztuczną inteligencję, w tym przydzielaniu zadań inarzędzia do planowania projektów* Tworzenie i przydzielanie zadań jest łatwiejsze dzięki pulpitowi nawigacyjnemu Wrike, który umożliwia kierownikom projektów dostosowywanie terminów, ustalanie priorytetów, list rzeczy do zrobienia, zależności, zadań cyklicznych i nie tylko

Monitorowanie projektu aby uzyskać przegląd postępów projektu

Bądź na bieżąco ze zmianami statusu i powiadomieniami w czasie rzeczywistym dla każdego projektu

Monitorujcele zarządzania projektami i postępy na pierwszy rzut oka

14-dniowy bezpłatny okres próbny

Ograniczenia Wrike

Niektóre recenzje wskazują na problemy z obsługą klienta i dezaktywację konta bez ostrzeżenia

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za zagmatwany i pozbawiony intuicyjnych funkcji

Brak darmowego planu dla narzędzi do zarządzania projektami (sprawdź te alternatywy Wrike)

Ceny Wrike

Zespół: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Biznes: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 000 recenzji)

6. Notion - Użytkownicy twierdzą, że to narzędzie jest łatwe w użyciu

Via PojęciePojęcie to kompleksowe narzędzie przestrzeni roboczej, które wykorzystuje moc narzędzi do zarządzania projektami AI. Twórz i udostępniaj dokumenty, zarządzaj zadaniami, rób notatki i organizuj przepływy pracy z jednego, połączonego pulpitu nawigacyjnego. Funkcje sztucznej inteligencji Notion pozwalają usprawnić przepływy pracy i zoptymalizować procesy zarządzania projektami. Na przykład, możesz użyć zarządzania zadaniami opartego na sztucznej inteligencji, aby nadać priorytet zadaniom w oparciu o ich pilność i ważność, podczas gdy nowe zadania są generowane automatycznie po zakończeniu poprzednich.

Edycja wspomagana przez sztuczną inteligencję w Notion może również poprawić pisanie, zapewniając automatyczne sugestie dotyczące gramatyki i stylu.

Najlepsze funkcje Notion

Komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym między członkami zespołu w dowolnym miejscu na świecie

Zarządzaniebaza wiedzy i ułatwiaj szybkie znajdowanie potrzebnych informacji dzięki elementom akcji, wnioskom i podsumowaniom

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie powiadomień lub aktualizowanie statusów projektów

Otrzymuj rekomendacje generowane przez sztuczną inteligencję na podstawie wzorców użytkowania

Użyj AskNotion, aby utworzyćChatbot podobny do ChatGPT przeszkolonego na konkretnych stronach Notion (jak również na ogromnym zbiorze danych Notion)

Dostępny darmowy plan

Ograniczenia Notion

Niektóre recenzje wspominają o usterkach, które powodują utratę treści

Notion AI przepisuje tekst, ale nie generuje go od zera - wymaga danych wejściowych przed dostarczeniem danych wyjściowych wygenerowanych przez AI

Nie jest to idealna opcja dla kierowników projektów, którzy muszą monitorować wiele projektów lub zadań związanych z zarządzaniem projektami (sprawdź te alternatywy Notion)

Ceny Notion

Darmowy

Plus: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Biznes: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

Check out these Alternatywy dla Notion AI !

7. Basecamp - Użytkownicy twierdzą, że to narzędzie jest dobre dla małych zespołów

Via BasecampBasecamp to narzędzie do zarządzania projektami, które istnieje na scenie od ponad dwóch dekad, a ostatnio zaczęło włączać zarządzanie projektami AI do swojej platformy, aby zarządzać projektami bardziej efektywnie.

Od narzędzi do zarządzania zadaniami i współpracy po raportowanie i zarządzanie zasobami, Basecamp wykorzystuje różne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, aby pomóc firmom dowolnej wielkości w zarządzaniu projektami.

Z drugiej strony, interfejs Basecamp pokazuje swój wiek, nawet po nowej aktualizacji oprogramowania do zarządzania projektami AI. Początkowo zaprojektowany jako lista rzeczy do zrobienia, nadal nie posiada standardowych funkcji, które można znaleźć w większości nowoczesnych narzędzi.

Najlepsze funkcje Basecamp

Czat w czasie rzeczywistym, alerty, powiadomienia, udostępnianie plików, dyskusje, fora i dostęp mobilny

Narzędzie "Card Table" przypominające Kanban utrzymuje projekty na właściwym torze

Integracja z wieloma narzędziami przepływu pracy, w tym Jira, Trello, Asana, Zendesk, Wrike i GitHub

Umożliwienie wszystkim członkom zespołu przeglądania i dołączania do wybranych projektów

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji powtarzających się zadań i oszczędzania czasu

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Ograniczenia Basecamp

Niektórzy klienci zgłaszają trudności ze współpracą ze względu na brak funkcji na różnych poziomach i wersjach

Brak opcji dodawania podzadań do głównych zadań

Brak darmowej wersji

Cennik Basecamp

Basecamp: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: $299/miesiąc

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4.1/5 (ponad 5,000 recenzji)

4.1/5 (ponad 5,000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 10 000 recenzji)

8. Kintone - Użytkownicy twierdzą, że to narzędzie jest dobre do tworzenia niskiego kodu

przez Kintone Kintone to konfigurowalna platforma oparta na chmurze, która pozwala zarządzać zadaniami, komunikacją i danymi zespołu z jednego centralnego miejsca. Zasadniczo jest to niskokodowe środowisko programistyczne do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych i przepływów pracy.

Chociaż nie jest to przede wszystkim platforma AI, oferuje pewne funkcje związane ze sztuczną inteligencją, które pomagają użytkownikom zautomatyzować i usprawnić kilka zadań. Na przykład będzie działać jako wizualny kreator aplikacji do konwersji statycznych arkuszy kalkulacyjnych w dynamiczne, niestandardowe bazy danych - bez znajomości kodowania .

Kintone AI umożliwia użytkownikom tworzenie przepływów pracy, baz danych i aplikacji w celu automatyzacji procesów biznesowych. Do wyboru jest kilka gotowych aplikacji, które zaspokajają różne przypadki użycia, w tym zarządzanie projektami, CRM, zarządzanie zapasami i inne.

Najlepsze funkcje Kintone

Szybkie znajdowanie potrzebnych informacji dzięki inteligentnemu filtrowaniu z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego, które automatycznie kategoryzują dane na podstawie określonych kryteriów

Bądź na bieżąco z ważnymi zadaniami i terminami dzięki inteligentnym powiadomieniom bez konieczności ciągłego monitorowania aplikacji

Identyfikacja wzorców i trendów w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji przy użyciu funkcji analizy predykcyjnej Kintone

Uproszczenie doświadczenia użytkownika dla użytkowników nietechnicznych dzięki możliwościom przetwarzania języka naturalnego (NLP)

Zautomatyzuj interakcje z obsługą klienta za pomocą sztucznej inteligencji, aby zaoszczędzić czas i zasoby

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Ograniczenia Kintone

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczenia dotyczące tego, jak bardzo mogą dostosować swoje aplikacje

Może nie integrować się łatwo z innymi systemami lub aplikacjami

Brak darmowego planu

Ceny Kintone

Standardowy plan: $24/miesiąc za użytkownika (minimum 5 użytkowników)

Oceny i recenzje Kintone

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

9. Prognoza - Użytkownicy twierdzą, że to narzędzie jest dobre do alokacji zasobów

przez Prognoza Forecast to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami i wyników finansowych, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc firmom w planowaniu, śledzeniu i zarządzaniu projektami.

Obejmuje alokację zasobów, harmonogramowanie, fakturowanie, śledzenie czasu, planowanie projektów, analizy predykcyjne i analitykę biznesową. Posiada również funkcję inteligentnego budżetowania, która pomaga zarządzać budżetami projektów.

Funkcje sztucznej inteligencji Forecast mają na celu pomóc firmom w planowaniu i zarządzaniu projektami, poprawie wyników projektów i zmniejszeniu ogólnego ryzyka.

Najlepsze funkcje Forecast

Bardziej efektywne przydzielanie zasobów i lepsze wykorzystanie czasu zespołu dzięki algorytmom alokacji zasobów

Unikaj konfliktów w harmonogramie i upewnij się, że wszystkie zadania zostaną ukończone na czas dzięki planowaniu wspomaganemu przez sztuczną inteligencję

Wykorzystanie analityki predykcyjnej do podejmowania świadomych decyzji dotyczących planowania i zarządzania projektami

Pomagaj swoim zespołom w osiąganiu doskonałych wyników dzięki śledzeniu czasu, zarządzaniu projektami iaplikacje do planowania* Dostępne demo produktu

Ograniczenia prognozy

Niektóre recenzje zgłaszają problemy z korzystaniem z platformy mobilnej Forecast, w tym problemy z wyświetlaniem i znikające dane

Użytkownicy zgłaszali trudności z procesem anulowania

Ceny są nieco wysokie dla większości małych firm, startupów lub samodzielnych kierowników projektów

Brak darmowej wersji

Ceny Forecast

Lite: $29/miesiąc za użytkownika (minimum 20 użytkowników)

$29/miesiąc za użytkownika (minimum 20 użytkowników) Pro: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Plus: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje prognoz

G2: 4.2/5 (ponad 90 recenzji)

4.2/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 opinii)

10. Hive - Użytkownicy twierdzą, że to narzędzie jest dobre do planowania projektów

przez UlHive to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami, zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności zespołów projektowych dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, które automatyzują zadania i usprawniają przepływy pracy.

Na przykład, Technologia sztucznej inteligencji Hive może pomóc w planowaniu projektów, alokacji zasobów i ustalaniu priorytetów zadań. Może również pomóc kierownikom projektów lub zespołom zidentyfikować potencjalne zagrożenia i kwestie, aby pozostać na czele gry.

Funkcje takie jak elastyczne układy projektów, udostępnianie plików i wiadomości grupowe łączą wszystkie aspekty pracy. Hive posiada również integracje z wieloma narzędziami, w tym Slack, Zoom i Google Drive.

Najlepsze funkcje Hive

Korzystanie z gotowychszablony zarządzania projektami dla różnych typów projektów i dostosowywać je w oparciu o wymagania zespołu

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu zwiększenia produktywności i zaoszczędzenia czasu

Komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym za pomocą czatu zespołowego, komentarzy i @wzmianek

Kierownicy projektów mogą monitorować postępy projektu i identyfikować problemy za pomocąśledzenie projektu i raportowanie

Darmowa opcja na zawsze

Ograniczenia Hive

Niektóre recenzje wspominają o problemach z czatem, w tym brakujących powiadomieniach, wiadomościach i obrazach

Brak uniwersalnych zmian masowych (np. nie można ponownie przypisać wszystkich zadań od jednego członka zespołu do drugiego)

Ceny Hive

Darmowy na zawsze

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Zespoły: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Hive

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

bonus: *Narzędzia AI dla zespołów produktowych!*

Korzyści z narzędzi AI do zarządzania projektami

Włączenie sztucznej inteligencji do zarządzania projektami nie tylko usprawnia operacje, ale także napędza zespoły w kierunku bardziej innowacyjnych, produktywnych i udanych wyników projektów. Oto niektóre z kluczowych korzyści płynących z korzystania z narzędzi PM opartych na sztucznej inteligencji:

Zwiększona wydajność: Automatyzacja rutynowych i powtarzalnych zadań, co pozwala kierownikom projektów i zespołom skupić się na bardziej strategicznych działaniach.

Automatyzacja rutynowych i powtarzalnych zadań, co pozwala kierownikom projektów i zespołom skupić się na bardziej strategicznych działaniach. Zwiększona dokładność: Algorytmy AI minimalizują błędy ludzkie, zapewniając precyzyjne prognozy i analizy, co prowadzi do lepszego podejmowania decyzji.

Algorytmy AI minimalizują błędy ludzkie, zapewniając precyzyjne prognozy i analizy, co prowadzi do lepszego podejmowania decyzji. Analiza predykcyjna: Wykorzystanie danych historycznych do prognozowania wyników projektów, identyfikowania potencjalnych zagrożeń i opracowywania proaktywnych strategii.

Wykorzystanie danych historycznych do prognozowania wyników projektów, identyfikowania potencjalnych zagrożeń i opracowywania proaktywnych strategii. Zoptymalizowana alokacja zasobów: AI pomaga w inteligentnej dystrybucji zadań między członkami zespołu w oparciu o ich umiejętności, dostępność i obciążenie pracą, zapewniając zrównoważony wkład.

AI pomaga w inteligentnej dystrybucji zadań między członkami zespołu w oparciu o ich umiejętności, dostępność i obciążenie pracą, zapewniając zrównoważony wkład. Zarządzanie czasem: Dynamiczne planowanie i funkcje śledzenia czasu pozwalają na skrupulatne planowanie i śledzenie harmonogramów projektów, promując terminowość.

Dynamiczne planowanie i funkcje śledzenia czasu pozwalają na skrupulatne planowanie i śledzenie harmonogramów projektów, promując terminowość. Współpraca w czasie rzeczywistym: Poprawa koordynacji i komunikacji w zespole dzięki narzędziom, które dostosowują się i reagują w czasie rzeczywistym na zmiany w projekcie.

Poprawa koordynacji i komunikacji w zespole dzięki narzędziom, które dostosowują się i reagują w czasie rzeczywistym na zmiany w projekcie. Decyzje oparte na danych: Dostęp do szczegółowych raportów analitycznych i pulpitów nawigacyjnych umożliwia kierownictwu uzyskanie praktycznych informacji do podejmowania strategicznych decyzji.

Zacznij zwiększać możliwości kierowników projektów dzięki technologii AI

Oto one. 10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania projektami w 2024 roku. Dzięki tym narzędziom nie ma ograniczeń co do tego, co Ty lub Twoi kierownicy projektów możecie osiągnąć. 🏆

Sztuczna inteligencja do zarządzania projektami oferuje innowacyjne rozwiązania, które pomagają usprawnić procesy, zwiększyć produktywność i osiągnąć cele. Od analizy predykcyjnej po przetwarzanie języka naturalnego, narzędzia te zmieniają sposób pracy i pomagają nam osiągać lepsze wyniki. Więc idź naprzód i podbijaj - przyszłość jest świetlana ze sztuczną inteligencją po naszej stronie.🌻

Rozpocznij swoją podróż już dziś z ClickUp Brain !