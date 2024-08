Czym jest alokacja zasobów? Kompletny przewodnik zapewniający maksymalną wydajność

Wyobraź to sobie: Organizujesz przyjęcie. Twój dom jest pełen świętujących gości. Ktoś mówi: "Robię się głodny... Zamówmy pizzę!"

Próbujesz dowiedzieć się, ile pizz zamówić. Zbyt dużo pizzy i będziesz musiał jeść resztki pepperoni przez kilka dni. Zbyt mało i niektórzy z gości nie dostaną ani kawałka.

Ale jesteś również ograniczony przestrzenią na ladzie i pieniędzmi w portfelu.

Jak nakarmić wszystkich, a jednocześnie uzyskać jak największą wartość ze swoich pieniędzy?

Podobnie jak organizatorzy przyjęć, każdy kierownik projektu powinien wiedzieć, jak mądrze alokować zasoby. Żaden projekt nie ma nieograniczonego budżetu ani liczby członków zespołu, ale można wykorzystać alokację zasobów, aby zmaksymalizować wydajność i powodzenie projektu.

Wszystko zależy od dokładnego przygotowania i planowanie strategiczne wokół maksymalnego wykorzystania tego, co masz.

Dowiedz się, jak przydzielić wystarczającą ilość zasobów do wszystkich projektów, aby praca była zrobiona i każdy dostał kawałek pizzy. Bawmy się!

Czym jest alokacja zasobów?

Alokacja zasobów to proces identyfikacji wszystkich dostępnych zasobów - niezależnie od tego, czy są to zasoby pracy, czy pieniężne - dla projektu, a następnie strategiczne przypisanie ich do zadań, które umożliwią im wykonanie najlepszej pracy.

Dla agencji żonglujących wieloma projektami dla różnych klientów, alokacja zasobów jest kluczem do nadania sensu kreatywnemu chaosowi. Dopasowanie odpowiedniej osoby lub zasobu do odpowiedniego projektu sprawia, że wszyscy są szczęśliwsi. Twoi pracownicy pracują nad projektami, do których najlepiej się nadają, dzięki czemu klienci otrzymują wysokiej jakości usługi rezultaty projektu i wyniki.

Wraz z ewolucją projektów i zmianą oczekiwań klientów, zasoby są przenoszone w celu utrzymania postępów na właściwym poziomie oś czasu projektu s.

Co liczy się jako zasoby?

Twoje zasoby to wszystkie aktywa firmy niezbędne do zakończenia zadań lub projektów. Mogą one obejmować:

Poszczególne osoby

Teams lub działy

Budżet

Czas

Sprzęt i oprogramowanie

Nieruchomości

Procesy

Własność intelektualna

Techniki i ustawienia umiejętności

Kto jest odpowiedzialny za alokację zasobów?

Zazwyczaj kierownicy projektów są odpowiedzialni za alokację zasobów, ponieważ mają największą widoczność i kontrolę nad budżetami projektów, zakres prac i zarządzanie zadaniami. Jednak duże organizacje mogą rozdzielić te obowiązki na kilka ról lub mieć dedykowane zarządzanie zasobami działy.

Korzyści z efektywnej alokacji zasobów

Niewłaściwa alokacja zasobów jest jak wysłanie jednej osoby po dziesięć pizz, podczas gdy pozostałe 15 osób czatuje w domu. Jednej osobie zajmie to znacznie więcej wysiłku i czasu, przez co istnieje ryzyko, że wszyscy utkną jedząc zimne pepperoni.

Szkoda!

Dlaczego nie wysłać trzech osób do pomocy, aby każdy mógł jak najszybciej cieszyć się ciepłym kawałkiem?

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

Alokacja zasobów umożliwia pełne wykorzystanie potencjału pracy, pieniędzy i zasobów, dzięki czemu klienci otrzymują pracę wysokiej jakości. Jednocześnie agencja minimalizuje wypalenie zespołu poprzez równomierną dystrybucję pracy.

Inne korzyści płynące z alokacji zasobów obejmują:

Maksymalizuje wydajność. Alokacja zasobów pomaga agencji podejmować tyle projektów, ile są w stanie obsłużyć twoje Teams - koniec z utraconymi szansami z powodu nadmiaru personelu lub niepowodzeniami projektów z powodu niedoboru personelu

Alokacja zasobów pomaga agencji podejmować tyle projektów, ile są w stanie obsłużyć twoje Teams - koniec z utraconymi szansami z powodu nadmiaru personelu lub niepowodzeniami projektów z powodu niedoboru personelu Sprzyja współpraca ***Klient i Twój zespół wiedzą, kto nad czym pracuje, ponieważ jasno podzieliłeś zadania i obowiązki w całym zespole

współpraca ***Klient i Twój zespół wiedzą, kto nad czym pracuje, ponieważ jasno podzieliłeś zadania i obowiązki w całym zespole Zwiększenie marży zysku agencji. Maksymalne wykorzystanie budżetu każdego projektu i kontrola kosztów personelu

Maksymalne wykorzystanie budżetu każdego projektu i kontrola kosztów personelu Zwiększa satysfakcję klienta. Zapewnia lepsze wyniki projektu poprzez śledzenie projektów i przydzielanie odpowiednich osób do każdego zadania

Jak zarządzać zasobami i ustawić oczekiwania klientów

Ponieważ alokacja zasobów uwzględnia dostępne zasoby dla projektu w danym czasie, jest to plan krótkoterminowy - ale ma długofalowe skutki. Jest to krytyczne narzędzie dla planowania obciążenia i zarządzanie oczekiwaniami klientów. Dzięki efektywnej alokacji zasobów projekt ma wszystko i wszystkich, których potrzebuje do powodzenia, w tym odpowiednie zasoby i realistyczne ramy czasowe.

#

Określenie zakresu projektu

Żaden szef kuchni nie zaczyna gotować bez wyobrażenia sobie co będzie gotował, prawda?

Podobnie, pierwszym krokiem jest zarządzanie projektami jest określenie zakresu projektu. Bez zrozumienia zakres projektu podejmowanie decyzji o alokacji zasobów jest niemożliwe!

W ramach zakresu projektu należy zdefiniować następujące elementy:

zakres prac: jakie zadania są niezbędne, a jakie nie wchodzą w zakres prac

Ograniczenia projektu takie jak budżet i terminy

Harmonogram projektu i oś czasu z kamieniami milowymi

Rezultaty projektu lub wyniki

Widok obciążenia pracą według zadań, które pozostały do wykonania ścieżka krytyczna za pomocą jednego przełącznika w ClickUp!

Zakres projektu pomaga zaplanować i zrozumieć nowy projekt na wysokim poziomie. Wykorzystaj te informacje, aby:

Zaplanować, ile zasobów będzie potrzebnych do zakończenia projektu w wyznaczonym czasie

Podzielenia projektu na mniejsze zadania

Zdecydować, w jaki sposób przydzielić te zadania członkom teamu

Dokonaj inwentaryzacji swoich zasobów

Zanim wybierzesz dodatki do pizzy, musisz wiedzieć, jakie dodatki są dostępne - i jakie są preferencje każdego z nich. Podobnie, aby wybrać najlepsze zasoby do zrobienia danego zadania, musisz najpierw zrozumieć, co każda osoba robi najlepiej i jaki rodzaj pracy preferuje.

Podczas planowania projektu powinieneś zrozumieć możliwości swojego zespołu i jakość zasobów, które masz do dyspozycji. W ten sposób możesz przydzielić te zasoby tam, gdzie będą najbardziej efektywne.

Jakie są ich mocne strony i główne obszary specjalizacji? Dopasuj swoje wymagania projektu do zasobów, które mogą zaspokoić te potrzeby.

Agencja planowanie zasobów przykład

Załóżmy, że projekt obejmuje uruchomienie aplikacji kampania reklamowa pay-per-click dla klienta B2B SaaS z sektora Business Intelligence. Masz dwóch menedżerów PPC w swojej agencji: Jasona, który pracował wcześniej z innymi klientami technologicznymi B2B, i Sarę, która pracowała głównie z klientami sprzedaży bezpośredniej B2C.

Sara mówi, że czuje się mniej komfortowo zarządzając PPC dla tego klienta, ponieważ nie wie zbyt wiele o oprogramowaniu B2B, a tym bardziej o wysoce technicznej branży, takiej jak BI. Tymczasem Jason jest przekonany, że jest odpowiednią osobą do tego zadania ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenie B2B.

W przypadku tego projektu zdecydowanie chciałbyś umieścić Jasona na koncie!

Jaka jest dostępność i przepustowość Twoich zasobów? Członkowie Teams rzadko pracują tylko nad jedną rzeczą na raz, ale każdy jest ograniczony liczbą godzin w tygodniu lub dniu, w którym może pracować. Chcesz mieć pewność, że Twój zespół ma wystarczająco dużo godzin pracy, aby przypisać je do tego konkretnego projektu.

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

Pamiętaj, że nieobecności, zarówno planowane, jak i nieplanowane, wpływają na dostępność, więc przypisuj pracowników do zadań z uwzględnieniem okresów awaryjnych. Pracownicy mogą (i powinni) korzystać z płatnego urlopu lub zwolnienia lekarskiego, co oznacza, że są niedostępni w tych dniach.

Spotkania mogą odciągać pracowników od zadań projektowych nawet w zwykłe dni robocze. Ponadto, każdy potrzebuje co najmniej 15 minut w ciągu dnia na spacer z psem lub wypicie dyniowej latte!

Nigdy nie przesadzaj z alokacją zasobów. Nadmierna alokacja może prowadzić do wypalenia i spadku wydajności. Powodzenie projektu nigdy nie jest warte poświęcenia szczęścia i przydatności zespołu.

Odnieś się do kalendarzy i harmonogramów podczas przydzielania zasobów i odpowiednio dostosuj oś czasu, aby uwzględnić dostępność zasobów. Optymalizacja wykorzystania zasobów aby Twoje projekty zawsze miały tylko to, czego potrzebujesz.

Bezpośrednie przydzielanie zadań członkom zespołu dla pełnej widoczności

Gdy już wiesz, co Twój zespół projektowy może osiągnąć, następnym krokiem jest oddelegowanie odpowiednich zadań do każdej osoby w oparciu o ich ustawienia umiejętności i dostępność.

Ustaw swój zespół na powodzenie! Dostarcz jak najwięcej informacji, aby upewnić się, że wszyscy rozumieją, czego się od nich oczekuje. Wyjaśnij wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące każdego zadania - obowiązki, oczekiwane wyniki i terminy.

W ClickUp łatwo jest pokroić pizzę projektu na mniejsze kawałki za pomocą zadań, podzadań i list kontrolnych. Następnie możesz szybko przypisać każdy element działania do członków zespołu za pomocą zaledwie kilku kliknięć!

Przyjrzyjmy się temu bliżej:

Zadania ClickUp : Podziel swoje projekty na możliwe do wykonania zadania i podzadania, które możesz łatwo przydzielić członkom swojego zespołu. Twój zespół może teraz pracować nad całym projektem krok po kroku.

Podziel swoje projekty na możliwe do wykonania zadania i podzadania, które możesz łatwo przydzielić członkom swojego zespołu. Twój zespół może teraz pracować nad całym projektem krok po kroku. Listy kontrolne ClickUp : Twórz proste listy do zrobienia, które Twój zespół może szybko sprawdzać w trakcie postępów w realizacji zadań. Używaj tych list do tworzenia map kroków, przeprowadzania kontroli jakości i śledzenia postępów w projekcie.

Konwertuj komentarze na zadania ClickUp lub przydzielaj je zespołowi, aby błyskawicznie zamieniać myśli w elementy działania

W przypadku niektórych zadań jedna osoba po prostu nie wystarczy - zwłaszcza, gdy masz napięte terminy.

Na szczęście dzięki wiele osób przypisanych w ClickUp możesz szybko przypisać więcej osób do zadania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Następnym razem, gdy zadanie będzie wymagało dodatkowej pary rąk, będziesz w stanie przypisać je w mgnieniu oka.

Przypisywanie wielu osób do tego samego zadania w ClickUp

Planuj zależności, aby uniknąć nadmiernego wykorzystania limitów zasobów

Dostawca pizzy nie dotrze pod Twoje drzwi, jeśli nie będzie mógł najpierw zaparkować. Jeśli Twój podjazd jest pełny, pizza nie zostanie dostarczona - a to po prostu nie wchodzi w grę.

Podobnie, projekty z natury mają zależności -relacje między zadaniami i zasobami, które wpływają na dostępność tych zasobów.

Weźmy pod uwagę zależności od zasobów, gdzie wiele zadań wymaga tego samego limitowanego zasobu. Załóżmy, że potrzebujesz 10 nowych grafik zaprojektowanych do piątku, ale masz tylko jednego projektanta w zespole, który jest już przydzielony do innych projektów do środy.

W takim przypadku należy dostosować harmonogram projektu, aby realistycznie uwzględnić ograniczoną dostępność zespołu. Lub zatrudnić innego grafika, na pełny etat lub jako freelancera, aby zapewnić wsparcie potrzebne do dotrzymania terminów.

Zmiana harmonogramu zależności w celu wizualizacji wpływu zmian terminów na zadania w widoku Gantta w ClickUp

Zależności między zadaniami występują również wtedy, gdy postęp jednego zadania zależy od postępu innego zadania. Na przykład, musisz poczekać na opinie klientów przed zakończeniem poprawek projektu zgodnie z ich prośbami. To jak rozwałkowanie ciasta na pizzę na idealny placek przed dodaniem smacznych dodatków!

Rozłóż i zaplanuj zadania w oparciu o te zależności. Zwracaj uwagę na wszelkie potencjalne wąskie gardła i upewnij się, że nikt nie czeka zbyt długo na innych. Utrzymuj stałą komunikację w zakresie zaległych zadań i elementów działań oraz odpowiednio dostosowuj oczekiwania dotyczące opóźnień w projekcie.

Rozważ przyjęcie Zwinny lub Zarządzanie projektami metodą Scrum metodologia eliminująca lub omijająca zależności. Zależności ClickUp'a pomaga wyznaczać mapy połączeń między zadaniami i zasobami. W ten sposób możesz mieć oko na wszystkie zależności w projekcie, zanim będą one miały szansę stać się blokerami.

Oto więcej sposobów, w jakie zależności pomagają skupić się zespołowi:

Każdy zawsze wie, co należy traktować priorytetowo w pierwszej kolejności, na co musi poczekać i co jest następne w kolejce. Mniej nieporozumień, więcej do zrobienia!

ClickUp wysyła pingi do osób przypisanych, gdy ich zadania zostaną odblokowane lub zależności zostaną dodane lub usunięte. Eliminuje to "grę w czekanie ", dzięki czemu członkowie zespołu mogą w międzyczasie skupić się wyłącznie na wykonalnych zadaniach.

Ostrzeżenie przed zamknięciem zadań, które czekają na inne zadania, zapobiegając pominięciu lub zapomnieniu kluczowych wymagań

Możesz dodać zależności do poszczególnych zadań ręcznie lub wizualnie, rysując połączenia między zadaniami na stronie Wykres Gantta .

Wyświetlanie relacji między zadaniami i kamieniami milowymi w widoku Gantt w ClickUp

Śledzenie postępów i odpowiednie przydzielanie zasobów

W idealnej sytuacji ustawiasz zasoby dla projektu i wszystko idzie zgodnie z planem. Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek opóźnienia lub zmiany, konieczne może być ponowne przydzielenie zasobów.

Nie panikuj! Realokacja jest normalną częścią zarządzania zasobami.

Pierwszym krokiem jest uważne śledzenie obciążenia zespołu w odniesieniu do spełnienia wymagań projektu. Zadaj te pytania, patrząc na swoje obecne obciążenie:

Czy niektórzy członkowie Teams są przeciążeni?

Czy niektórzy pracownicy stali się nagle niedostępni z powodu niekontrolowanych czynników, takich jak przerwy w dostępie do Internetu, odejście z pracy lub przeniesienie do innego projektu?

Czy istnieje ryzyko niedotrzymania kluczowych kamieni milowych?

Czy zakres projektu uległ zmianie, wymagając nieoczekiwanej, dodatkowej pracy?

Jeśli tak, to kolejnym krokiem jest poinformowanie o zmianach swojego klienta lub interesariuszami projektu . Informuj ich o postępach w projekcie tak wcześnie i często, jak to możliwe, w tym o wszelkich potencjalnych zmianach zakresu lub opóźnieniach.

Pomaga to w zarządzaniu oczekiwaniami, dzięki czemu interesariusze są mniej narażeni na zaskoczenie, rozczarowanie lub zaskoczenie zmianami lub niepowodzeniami.

Proces alokacji zasobów może obejmować zmianę zakresu projektu i znalezienie dodatkowych członków zespołu, którzy pomogą w dodatkowej pracy. Niektóre firmy tworzą zapasowy plan alokacji zasobów, identyfikując pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, którzy mogą w razie potrzeby wypełnić zadania lub utrzymując pulę freelancerów, którzy mogą zapewnić wsparcie na bieżąco.

Konieczne może być również dostosowanie osi czasu i terminów dla wszystkich zadań w projekcie, aby odzwierciedlić obciążenie zespołu i uwzględnić nieprzewidziane opóźnienia.

Samo przydzielanie zasobów, a także realokacja zadań w dół linii, może być bardzo pracochłonne, ale nie musi to być ciężka praca!

Rozważ użycie

narzędzia do zarządzania zasobami

które utrzymują zespół na właściwym torze dzięki scentralizowanej widoczności. Nie ma potrzeby przeszukiwania różnych arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów i karteczek samoprzylepnych ani ciągłego przełączania się między kalendarzami wszystkich członków zespołu.

Możemy być nieobiektywni, ale uważamy, że ClickUp jest świetnym (ośmielimy się powiedzieć, że najlepszym?) narzędziem do alokacji zasobów. Przenosi wszystkie te informacje w jedno miejsce, dzięki czemu można śledzić postępy i obciążenie zespołu w czasie rzeczywistym. Możesz tworzyć konfigurowalne pulpity, aby zobaczyć, jak radzi sobie Twój zespół i gdzie możesz zostać w tyle.

To jeden ze sposobów Diggs używa ClickUp aby być na bieżąco ze swoimi projektami. Wyniki? Większa przejrzystość zarządzanie obciążeniem pracą mniej czasu poświęcanego na komunikację zwrotną i bardziej wydajne wykorzystanie czasu wszystkich pracowników.

Nazwalibyśmy to wygraną!

Zminimalizuj rozrost zakresu

Możesz zamówić tyle pizzy, ile myślisz, że wystarczy dla wszystkich uczestników imprezy, ale nie zawsze możesz przewidzieć, ile zjedzą. Co się stanie, jeśli niespodziewanie zabraknie pizzy?

Oprócz uronienia kilku łez (co zrozumiałe), musisz teraz zmienić bieg, aby osiągnąć cel nakarmienia wszystkich gości.

To jest przypadek scope creep -projekt wykraczający poza swój pierwotny zakres i wymagający dodatkowych zasobów, w tym dodatkowego czasu, pieniędzy i ludzi. Scope creep zagraża powodzeniu projektu poprzez dodanie dodatkowej pracy bez wydłużania oś czasu projektu, tworząc dodatkową presję na członkach zespołu do zrobienia więcej w krótszym czasie.

Możesz starać się zapobiegać pełzaniu zakresu poprzez ustawienie sztywnych granic w oświadczeniu o zakresie projektu, ale czasami jest to nieuniknione. W takich przypadkach, dobre zarządzanie zmianą wprowadza struktury i procesy w celu złagodzenia pełzania zakresu.

Ustanawia oczekiwania, że decydenci poinformują cię o zmianach zakresu jak najszybciej i dadzą ci przestrzeń i czas na odpowiednie przesunięcie lub dodanie zasobów.

Podążanie za przepływem jest ważne, ale tak samo ważne jest zapobieganie przepracowaniu poprzez przeciążenie zespołu! W końcu muszą jeszcze zdążyć na pizzę.

Przykłady i szablony alokacji zasobów

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu odpowiedzialnym za uruchomienie kampania influencer marketingu dla Marinara, mobilnej aplikacji do pomiaru wydajności Pomodoro timer. Oto przykład tego, jak może wyglądać plan alokacji zasobów:

Zdefiniuj zakres projektu: Marketing Marinary na 10 kontach TikTok skoncentrowanych na wydajności z ponad 50 tys. obserwujących w Q4. Zrozumienie zasobów: Budżet projektu wynosi 10 000 USD. Twój zespół składa się z menedżera ds. marketingu influencerów, menedżera ds. marketingu produktu, specjalisty IT i specjalisty ds. płac. Przydziel zadania: Menedżer ds. marketingu influencerów będzie identyfikował i komunikował się z influencerami. Menedżer ds. marketingu produktu będzie wzmocni komunikację produktową i stworzy zestaw marki dla influencerów. W międzyczasie menedżer IT przyzna dostęp do aplikacji i rozwiąże problemy techniczne. Menedżer ds. zasobów ludzkich zbierze dokumenty płacowe i upewni się, że influencerzy otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Planowanie zależności: Kierownik ds. marketingu produktu pracuje również nad uruchomieniem nowej funkcji w październiku, więc zaplanujesz, że zakończą swoje zadania do września. PM stworzy zapasową listę influencerów, z którymi można się skontaktować w przypadku wycofania się jednego z nich. Śledzenie postępów: Ta kampania marketingowa będzie trwała od sierpnia do listopada, z pięcioma głównymi kamieniami milowymi. Jeśli jedna osoba przekroczy swoje możliwości, dodaj zasoby do zespołu lub odpowiednio wydłuż oś czasu projektu. Będziesz monitorować postępy w ClickUp za pomocą pulpitów i komunikować się, jeśli istnieje ryzyko niedotrzymania terminów. Minimalizowanie rozrostu zakresu: Powiedzmy, że Marinara chce 15 TikToków lub influencerów z ponad 100 tysiącami obserwujących. Powinna poprosić o zmianę zakresu projektu do końca sierpnia, aby pozostać w zgodzie z aktualną osią czasu projektu. W przeciwnym razie zgodzisz się przesunąć oś czasu projektu, aby uwzględnić zmianę zakresu. Następnie PM zidentyfikuje i skontaktuje się z dodatkowymi influencerami, którzy spełniają te wymagania.

Gotowy do zidentyfikowania i przydzielenia zasobów? ClickUp jest tutaj, aby pomóc! Rejestracja jest zakończona i możesz zacząć korzystać w sekundy. Zacznij od alokacji zasobów szablony zaprojektowane, aby już dziś wprowadzić zarządzanie projektami w hipernapęd!

Szablon alokacji zasobów ClickUp

Skorzystaj z szablonu alokacji zasobów, aby śledzić budżety lub czas zespołu kreatywnego Szablon alokacji zasobów ClickUp pomaga śledzić obciążenie i dostępność wszystkich zasobów organizacji w jednym miejscu. Jest on dostarczany z tymi wygodnymi widokami:

Widok listy : Zobacz wszystkie zadania na jednej liście. Grupuj, sortuj i filtruj zadania z łatwością. Organizuj je w dowolny sposób - według klientów, projektów lub innych kryteriów!

Widok Tablicy : Widok i przenoszenie zadań po tej tablicy w stylu Kanban, która organizuje elementy działań według statusu.

Widok obciążenia pracą : Wizualizacja ilości pracy przydzielonej każdemu członkowi zespołu w określonym przedziale czasowym, np. jednego tygodnia, dwóch tygodni lub jednego miesiąca. Porównaj obciążenie pracą każdej osoby z jej ogólnym obciążeniem.

Ten szablon można w pełni dostosować do własnych potrzeb zarządzanie zasobami cykl pracy. Wykorzystaj ten szablon, aby uzyskać kompleksowy przegląd obciążenia zespołu i postępów w kierunku zakończenia projektu i jego wyników. Pobierz ten szablon

Szablon do planowania zasobów ClickUp

Użyj szablonu planowania zasobów, aby sprawdzić przepustowość kampanii i zespołu w wielu widokach Szablon planowania zasobów ClickUp oferuje różne sposoby wizualizacji i alokacji zasobów w całym zespole.

Oprócz widoków zawartych w pierwszym szablonie, szablon ten dostarcza dwa dodatkowe widoki:

Widok osi czasu : Zobacz swój harmonogram liniowo na chronologicznej osi czasu. Idealny do planowania zasobów i map drogowych!

Widok Gantt : Wizualizuj swoje zadania i ich zależności na ekranieOś czasu wykresu Gantta. Szybka ocena wszelkich przeszkód lub wąskich gardeł, aby utrzymać projekt w ruchu.

Szablon ten pomaga proaktywnie planować w oparciu o dostępne zasoby, w tym budżet i harmonogramy członków zespołu. Podobnie jak wszystkie nasze szablony, jest on konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do własnych potrzeb.

Pobierz ten szablon

Alokacja zasobów to ciągła praca w toku

Nie wystarczy po prostu przydzielić zasoby przed rozpoczęciem projektu. Musisz trzymać rękę na pulsie swoich projektów, ostrożnie równoważąc obciążenie zespołu z wymaganiami projektu. Ponieważ czynniki, które mogą mieć wpływ na powodzenie projektu, stale się zmieniają, musisz być wystarczająco elastyczny, aby w razie potrzeby dostosować strategię alokacji zasobów.

ClickUp to najlepsze rozwiązanie oprogramowanie do zarządzania projektami dla Teams, z funkcją solidny zestaw funkcji pomagamy kierownikom projektów i kluczowym decydentom przydzielać zasoby i nadzorować zakończony cykl życia projektu jak profesjonaliści.

Zobacz, jak ClickUp może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi poprzez rejestrując się za darmo już dziś!

i trzymaj swoją ulubioną pizzerię na szybkim wybieraniu - ponieważ z naszą pomocą nigdy nie zabraknie Ci serowej dobroci!