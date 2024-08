Czym jest współpraca w zespole? 10 skutecznych strategii dla zespołu

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, współpraca w zespole odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu powodzenia. Napędza innowacyjność, sprzyja różnorodności w rozwiązywaniu problemów i zachęca do udostępniania wiedzy i umiejętności.

W ClickUp wierzymy, że praca zespołowa to nie tylko wspólna praca to wykorzystywanie różnych mocnych stron każdego członka zespołu do osiągania wspólnych celów. Na tym blogu zagłębimy się w niuanse współpracy zespołowej, badając jej wpływ na wydajność i oferując spostrzeżenia, które pozwolą zoptymalizować wspólne wysiłki.

Niezależnie od tego, czy jesteś start-upem, czy organizacją o ugruntowanej pozycji, zrozumienie znaczenia współpracy w teamach może dać ci przewagę nad konkurencją.

Zaczynajmy!

Czym jest Teams Collaboration?

Powodzenie współpracy zespołowej ma miejsce, gdy zespoły składające się z dwóch lub więcej osób pracują razem, aby osiągnąć wspólny cel. Proces ten wymaga wysokiego poziomu komunikacji, zaufania i szacunku wśród każdego członka zespołu. A kiedy jest zrobiony dobrze, prowadzi do zrobienia niesamowitych wyników.

Korzyści płynące z efektywnej współpracy Teams

Badanie przeprowadzone przez Queens University wykazało, że 75% pracowników uważa, że współpraca jest niezbędna w miejscu pracy. Ale tylko około 39% pracowników uważa, że ich firma nie współpracuje w wystarczającym stopniu.

Przez Uniwersytet Queens w Charlotte

Kiedy ludzie pracują razem, dzielą się pomysłami i szybciej wymyślają rozwiązania. Daje to zespołom możliwość kreatywnego rozwiązywania problemów i tworzenia pracy o wyższej jakości.

Powodzenie współpracy zespołowej pomaga również członkom zespołu czuć się bardziej zaangażowanymi i zaangażowanymi w swoją pracę. Jeśli kiedykolwiek byłeś częścią zespołu, wiesz, że łatwiej jest się zmotywować i skupić na wspólnym celu.

Najbardziej znaczące korzyści płynące z efektywnej współpracy w zespole obejmują:

Zwiększona wydajność

Niby oczywiste, prawda? Mimo to, warto to powtórzyć. Gdy członkowie zespołu są w stanie współpracować przy mniejszej liczbie przeszkód na drodze, wykonują więcej pracy w krótszym czasie. Ostatecznie prowadzi to do zwiększenia wydajności całego zespołu.

Lepsza komunikacja

Współpraca w Teams zapewnia, że wszyscy zaangażowani są na tej samej stronie. Wszelkie rozbieżności w projekcie są szybko rozwiązywane, a Ty masz do czynienia z mniejszą liczbą nieporozumień, które spowalniają wyniki.

Większa elastyczność Narzędzia do współpracy i oprogramowanie mogą dać członkom zespołu możliwość pracy z dowolnego miejsca w dowolnym czasie - co wynika z bardziej elastycznego harmonogramu dla członków zespołu

współpracować asynchronicznie lub w czasie rzeczywistym. Sprawdź te narzędzia asynchroniczne_ !

Lepsze podejmowanie decyzji

Kto nie lubi podejmować lepszych decyzji?

Gdy członkowie zespołu współpracują bardziej efektywnie, dostosowują różne widoki zespołu, umiejętności i dane, aby podejmować lepsze decyzje, które prowadzą do lepszych wyników.

Lista korzyści płynących z prawdziwa współpraca w zespole jest długa. Jednak ważnym aspektem zapewnienia współpracy zespołowej jest wyposażenie każdego członka zespołu w odpowiednie narzędzia, aby odnieść sukces.

Rodzaje współpracy Teams

Współpraca asynchroniczna : Ten rodzaj współpracy w zespole polega na tym, że członkowie pracują nad różnymi zadaniami i komunikują się w różnym czasie, za pośrednictwem e-maila, czatu lub innych platform komunikacyjnych. Współpraca asynchroniczna może pomóc w bardziej efektywnym osiąganiu wyników, jednocześnie pozwalając na większą elastyczność w dostosowywaniu się do różnych harmonogramów pracy. Współpraca synchroniczna: Współpraca synchroniczna ma miejsce, gdy członkowie zespołu pracują razem w czasie rzeczywistym i wirtualnie komunikują się na żywo. Wymaga to od wszystkich bycia online w tym samym czasie w celu omówienia tematów, udostępniania pomysłów lub zakończenia projektu. Ten rodzaj współpracy pozwala na bardziej efektywne podejmowanie decyzji, a także może pomóc w budowaniu relacji między członkami zespołu. Współpraca międzyfunkcyjna: Współpraca międzyfunkcyjna polega na tym, że członkowie zespołu z różnych obszarów organizacji pracują razem, aby osiągnąć cel. Ten rodzaj współpracy pozwala na wykorzystanie różnych perspektyw i umiejętności, co może prowadzić do bardziej innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Współpraca równoległa: Współpraca równoległa ma miejsce, gdy dwa lub więcej teamów pracuje nad zadaniami, które są powiązane, ale wymagają różnych zestawów umiejętności lub mają różne cele. Ten rodzaj współpracy może pomóc podzielić obciążenie pracą i sprawić, że zadanie będzie łatwiejsze do zakończenia dla teamów. Współpraca hybrydowa: Współpraca hybrydowa łączy w sobie elementy współpracy asynchronicznej i synchronicznej, umożliwiając teamom współpracę w czasie rzeczywistym, ale jednocześnie dając członkom swobodę zarządzania własnymi harmonogramami. Jest to skuteczne podejście, gdy zespoły muszą współpracować nad zadaniami, ale jednocześnie muszą być elastyczne pod względem czasu. Współpraca offline: Współpraca offline ma miejsce, gdy Teams pracują razem bez użycia technologii, zamiast tego polegając na fizycznych spotkaniach i warsztatach w celu rozwijania pomysłów i znajdowania rozwiązań. Ten rodzaj współpracy może pomóc w stworzeniu wspólnego doświadczenia zespołu, jednocześnie wspierając silne relacje między członkami.

10 strategii współpracy Teams

1. Korzystanie z oprogramowania do współpracy zespołowej

Będziesz potrzebować najwyższej klasy narzędzie do współpracy zespołowej aby naprawdę podnieść poziom. Na szczęście ClickUp jest narzędziem do zrobienia tego. Sprawdź te zasoby i funkcje, aby zarządzać pracą zespołową .

Aby rozpocząć, sprawdź ten przydatny Samouczek dla początkujących który przedstawi wszystko, co musisz wiedzieć o ClickUp.

Oto krótkie podsumowanie kluczowych funkcji współpracy ClickUp:

Hierarchia : Sposób tworzenia Przestrzeni, Folderów i List jest pierwszym krokiem do usprawnienia współpracy w zespole

Sposób tworzenia Przestrzeni, Folderów i List jest pierwszym krokiem do usprawnienia współpracy w zespole Projekty i listy Innym platformom brakuje organizacji wymaganej do świetnej pracy. Jasne, możesz zacząć w dobrym miejscu, ale wraz ze wzrostem liczby zadań, sprawy wymykają się spod kontroli. Projekty i Listy zapewniają większą elastyczność i kontrolę nad sposobem zrobienia swojej pracy

Innym platformom brakuje organizacji wymaganej do świetnej pracy. Jasne, możesz zacząć w dobrym miejscu, ale wraz ze wzrostem liczby zadań, sprawy wymykają się spod kontroli. Projekty i Listy zapewniają większą elastyczność i kontrolę nad sposobem zrobienia swojej pracy Listy kontrolne i szablony **Nigdy nie pomijaj żadnego kroku zadania i wykonuj je jeden po drugim. Działa to dobrze w przypadku zadań z wieloma krokami, które muszą być zrobione przez różne osoby w zespole. Listy kontrolne można również zapisywać jako szablony do wielokrotnego użytku

**Nigdy nie pomijaj żadnego kroku zadania i wykonuj je jeden po drugim. Działa to dobrze w przypadku zadań z wieloma krokami, które muszą być zrobione przez różne osoby w zespole. Listy kontrolne można również zapisywać jako szablony do wielokrotnego użytku Wiele osób przypisanych Współpraca oznacza wspólną pracę! A czasami do ukończenia zadania potrzeba więcej niż jednej osoby. Dzięki ClickUp zawsze możesz przypisać zadanie więcej niż jednej osobie, a nawetprzypisywać komentarze* ClickUp Notepad : Notuj przypomnienia ielementy działań które chcesz później udostępniać innym

2. Tworzenie zespołów o różnych funkcjach

Tradycyjnie, większość Teams przyjmuje podejście linii montażowej, gdzie każdy pracownik przyczynia się do realizacji przypisanych mu zadań na linii produkcyjnej.

Istnieje jednak inny sposób: Łączenie członków zespołu z różnymi umiejętnościami, talentami i odsetkami, aby mogli współpracować w celu szybszego stworzenia produktu.

Piękno wielofunkcyjne Teams jest to, że mogą zająć się konkretnym problemem z większą wydajnością i mniejszą liczbą kroków pomiędzy. Dodajmy do tego automatyzację i funkcje takie jak Śledzenie celów w ClickUp i można ruszać na wyścigi.

3. Skup się na wydajności Teams

Co tak naprawdę tworzy efektywny Teams? Niezależnie od tego, czy uważasz, że chodzi o kulturę, czy o ustawienie lepszych celów, oto kilka szybkich sposobów na poprawę efektywności zespołu:

Wysyłaj notatki z zachętą, jeśli coś nie idzie zgodnie z planem

Zwracaj uwagę na to, co idzie dobrze, zamiast wskazywać tylko na porażki zespołu

Zaplanujsesję burzy mózgów dla tego dokuczliwego problemu

Użyjnarzędzie do zarządzania projektami* Uzyskiwanie informacji zwrotnych od liderów Teams

Ustaw wyczyszczone cele osobiste i cele pracy

4. Organizuj ukierunkowane spotkania

Wszyscy uczestniczyliśmy w spotkaniach, które nie wydawały się tego warte i nie miały końca. W rzeczywistości możesz nawet nie wiedzieć, jaki był cel spotkania.

Zdarza się to częściej, niż większość z nas by sobie tego życzyła, co osłabia morale zespołu i poziom energii. W skrócie: Nie marnuj energii swojego zespołu bezsensowną paplaniną. Zoptymalizuj swoje spotkania.

Powiązane zasoby:

5. Ustal priorytety inspiracji zespołu

Podczas gdy twój zespół może być podekscytowany, aby skreślić zadania ze swojej listy i przyjąć informacje zwrotne od swoich menedżerów jednego dnia, może równie dobrze przyjść do pracy z zerową inspiracją następnego dnia.

Do zrobienia? Rozważ wykorzystanie grywalizacji jako sposobu na utrzymanie motywacji członków zespołu. Na przykład nagradzanie punkty karmy dla członków Teams, które mogą oni gromadzić i wymieniać na wartościowe nagrody.

Jeśli chcesz pójść o krok dalej, znajdź kreatywne sposoby na zachęcenie do odpoczynku, aby zmniejszyć wypalenie zawodowe. Teams będzie ci wdzięczny i na dłuższą metę będzie lepiej przygotowany do współpracy.

6. Ustawienie norm zespołowych dla lepszej wydajności zespołu

Jakich norm potrzebuje twój zespół do zrobienia lepszej kultury współpracy?

Jakich zasad zaangażowania powinni używać liderzy w relacjach z pracownikami? Normy zespołowe są tylko pierwszym ustawieniem standardów dla decorum w miejscu pracy .

Eliminuje to konieczność zgadywania, co jest potrzebne, aby przenieść projekty między każdym członkiem zespołu, gdy sprawy nie idą zgodnie z oczekiwaniami.

7. Korzystaj z odpowiedniej kombinacji narzędzi do współpracy zespołowej

Nie przegap mnóstwa niesamowitych narzędzi programowych zaprojektowanych specjalnie do przyspieszyć i ułatwić pracę. Aby rozpocząć, to narzędzia do współpracy pomoże ci ta lista. Zawiera ona wszystko, czego może potrzebować współpracujący zespół. Nawet jeśli twój zespół jest już w czołówce, na pewno znajdziesz coś, co ci pomoże.

Chcesz jeszcze więcej? Przejrzyj te narzędzia cyfrowe i analogowe aby utrzymać porządek.

Bonus:_ Najlepsze filmy kumpelskie do pracy zespołowej_

8. Dodawanie szablonów wielokrotnego użytku do cyklu pracy

Jeśli wymagasz od swojego zespołu zrobienia podobnych zadań każdego dnia, tygodnia lub miesiąca, to nadszedł czas, aby zapisać szczegóły, informacje i listy kontrolne w szablonie szablonie wielokrotnego użytku . Na szczęście istnieje Szablon ClickUp dla każdego typu przypadku użycia!

Pójdź o krok dalej i połącz swoje szablony z powtarzającymi się zadaniami z terminami, a otrzymasz również przypomnienie. Bez dwóch zdań, szablony oszczędzają czas i oszczędzić zespołowi nieuniknionej pracy związanej ze współpracą.

9. Popraw komunikację w zespole

Nigdy nie jest zły dzień, aby być przygotowanym na sposoby komunikować się z zespołem bardziej efektywnie.

Bez wdrożenia lepszych strategii komunikacyjnych z pewnością będziesz mieć do czynienia z problemami, które przeniosą się na inne obszary pracy:

Niedotrzymywanie terminów

Porzucanie zadań

Proszenie o dodatkowy czas

Proszenie o czas wolny

Rozważ bycie stałym w kwestii spotkań z zespołem, zarówno wspólnych, jak i indywidualnych. Jest to sposób, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i grupowej.

10. Rozbij największe silosy

Silosy są największą przeszkodą dla współpracującego zespołu.

Jeśli nie chcesz zachęcać do podejmowania złych decyzji, zmniejszać widoczności projektów i sprawiać, że praca będzie bardziej bolesna niż to konieczne, wykonanie pracy polegającej na zerwaniu silosów współpracy zespołowej ma kluczowe znaczenie dla trwałej wydajności zespołu.

Oto do zrobienia:

Ustaw udostępnianie celów i uczyń je super widocznymi dla każdego członka zespołu

Szablon procesów i systemów, które są stale używane

Wzmocnić odpowiedzialność całego zespołu za udostępnianie postępów i danych

Ujednolicić wszystkie dane i historię projektu na jednej dostępnej platformie

Zachęcaj do widoczności za pomocą narzędzi zorientowanych na grupy

Narzędzia do współpracy w zespole

Pierwszy krok do stworzenia środowiska pracy opartego na współpracy? Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do współpracy.

Oto niektóre z niezbędnych narzędzi: Narzędzie do wspólnego zarządzania projektami : A narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp pomaga zespołowi śledzić zadania, terminy i postępy, jednocześnie centralizując wszystko, czego potrzebują, aby posunąć projekt do przodu.

Narzędzie do czatowania w zespole: Narzędzia do czatowania, takie jak Slack, są niezbędne do utrzymania połączenia między poszczególnymi członkami zespołu i ułatwienia komunikacji. Chociaż lider zespołu może również korzystać z wbudowanych funkcji czatu, które zapewnia wiele narzędzi, takich jak ClickUp.

Narzędzie do udostępniania plików: A narzędzie do udostępniania plików takie jak Dysk Google umożliwia całemu zespołowi szybkie i łatwe udostępnianie kluczowych dokumentów, obrazów i innych plików. Dlatego ClickUp Dokumenty to niesamowita funkcja do centralizacji dokumentów, przypisywania zadań do tych dokumentów i łatwego udostępniania ich członkom zespołu.

Narzędzie do wideokonferencji: Narzędzie do wideokonferencji, takie jak Zoom umożliwia Twojemu zespołowi utrzymanie połączenia nawet wtedy, gdy pracują zdalnie i w różnych strefach czasowych.

Tablica cyfrowa: Tablica ClickUp wyposaża Teams we wszystkie możliwości narzędzia do współpracy wizualnej używali do burzy mózgów, udoskonalania projektów i wymyślania najlepszych pomysłów.

Stwórz idealną kanwę dla pomysłów i cykli pracy zespołu dzięki ClickUp Whiteboards

Współpraca na miejscu i zdalna w Teams

Współpraca Teams na miejscu

Współpraca na miejscu przebiega inaczej niż współpraca zdalna choć cel jest wciąż ten sam. Rozważ kilka wskazówek, które pomogą ci podnieść poziom sesji współpracy na miejscu.

Wyeliminuj przeszkody

Jeśli celem jest niesamowita współpraca Teams, nie będziesz w stanie zajść zbyt daleko bez uprzedniego poświęcenia czasu na wyeliminowanie wszelkich przeszkód, które mogą stanąć na drodze. Oznacza to, że musisz dostarczyć swojemu zespołowi najlepsze oprogramowanie do współpracy zespołowej, aby mogli łączyć się, edytować, zadawać pytania i rejestrować pomysły.

Na przykład funkcje, które eliminują przeszkody w narzędziu do współpracy, takim jak ClickUp, obejmują:

Wbudowane narzędzia do tworzenia dokumentów w celu mapowania procesów i oś czasu

Automatyzacja przypomnień w celu zapewnienia, że Teams komunikują się zgodnie z harmonogramem

Funkcje śledzenia czasu, aby uzyskać ogólny przegląd czasu spędzanego przez zespół

Niestandardowe narzędzia do tworzenia formularzy do przyjmowania i organizacji pomysłów

Tworzenie niestandardowych Formularze w ClickUp do zbierania informacji zwrotnych i przekształcanie odpowiedzi z ankiet w zadania, które można wykonać

Stwórz kulturę współpracy

Wspieranie środowiska, w którym ludzie czują się komfortowo współpracując i udostępniając pomysły, wymaga ustawienia odpowiedniego tonu. Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest organizowanie regularnych spotkań zespołu, w których wszyscy są zachęcani do udziału przez osoby na pozycjach kierowniczych.

Można również utworzyć kanał czatu zespołu, gdzie ludzie mogą swobodnie zadawać pytania i udostępniać pomysły w swoim czasie.

Bonus:_ Team Building Activities_ !

Wzmocnienie otwartej komunikacji

Wygląda to na tworzenie środowiska, w którym ludzie czują się komfortowo, wyrażając wstępne opinie, pomysły, obalenia i wątpliwości dotyczące wszystkiego, co wymaga dyskusji.

Czaty, dokumenty, przypisywanie ról, zadania, historia znaczników i formularze - wszystko to pomaga umożliwić ciągły proces komunikacji .

Usprawnij komunikację w zespole dzięki kanałom czatu w czasie rzeczywistym w ClickUp

Zdalna współpraca Teams

Współpraca na miejscu była tradycyjnym sposobem na posuwanie projektów do przodu i podejmowanie lepszych decyzji. Ale teraz, praca zdalna jest dziś nową normą dla wielu teamów.

Dlatego tak ważne jest znalezienie niezawodnego sposobów komunikacji dla zdalnych Teamsów równie skutecznie, jak gdyby byli w biurze, wymieniając się pomysłami twarzą w twarz.

Oto jak zachęcić członków Teams do wydajnej współpracy.

Przygotuj każdego członka zespołu do szybkiego działania

Gdy wszyscy są świadomi cele drużyny , jest bardziej prawdopodobne, że pozostaną w zgodzie i osiągną swoje kamienie milowe zgodnie z harmonogramem. Upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie, organizując regularne spotkania zespołu (oczywiście wirtualnie) i utrzymując otwartą komunikację.

Promocja przejrzystości

Zachęcaj do przejrzystości poprzez ustawienie wirtualnej "chłodnicy wody", gdzie członkowie zespołu mogą swobodnie rozmawiać. Możesz też organizować regularne spotkania, podczas których wszyscy mogą dzielić się tym, nad czym pracują, za pośrednictwem czatu na żywo na Zoomie. Kadencja ma znaczenie tutaj. Chociaż nie musisz obciążać swojego zespołu mnóstwem spotkań na Zoomie, możesz zaplanować cykliczne spotkania co kilka tygodni, podczas których zespoły będą mogły konstruktywnie dzielić się opiniami.

Synchronizacja kalendarza Google z ClickUp

Centralizuj, centralizuj, centralizuj

Silosowe zasoby zespołu są najgorsze. Informacje gubią się w chaosie, a widoczność nie jest nigdzie dostępna. Istnieje jednak wiele świetnych narzędzi, takich jak ClickUp, które pomagają zdalnym teamom utrzymać połączenie i scentralizować zarówno narzędzia, jak i zasoby potrzebne do realizacji projektów.

Zachęcaj do interakcji społecznych

To, że twój zespół jest zdalny, nie oznacza, że nie może się ze sobą kontaktować. W rzeczywistości interakcje społeczne mogą być świetnym sposobem na zachęcenie do współpracy.

Organizuj wirtualne happy hours, przerwy na kawę lub ustaw wirtualny klub książki, w którym członkowie zespołu mogą dyskutować o tym, co czytają.

Wspólne świętowanie powodzeń

Gdy twój zespół osiągnie jakiś cel, świętujcie razem. Pomoże to członkom zespołu poczuć się częścią spójnej jednostki i zachęci ich do wspólnej pracy na rzecz przyszłych powodzeń.

Poznaj więcej sposobów na_ budować efektywną pracę zespołową_ !

ClickUp: Najlepsze narzędzie dla współpracujących Teamsów

Ktokolwiek powiedział, że powodzenie współpracy Teams jest trudne, prawdopodobnie nie czytał tego przewodnika. Żartuję, głównie. Ale werdykt zapadł: Współpraca w Teams jest możliwa i może być wydajna. Tym bardziej, gdy ma się do dyspozycji odpowiednie narzędzia.

Przenieś swoją strategię współpracy zespołowej od nowicjusza do światowej klasy konesera dzięki ClickUp! Zarejestruj się w ClickUp