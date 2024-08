12 darmowych szablonów CRM: Excel, Arkusze Google i ClickUp

Wszyscy słyszeliśmy frazę "klient ma zawsze rację" i niezależnie od tego, czy żyjesz zgodnie z nią, czy nie, nie można zaprzeczyć, że klienci są co najmniej bardzo ważni dla sukcesu Twojej firmy.

A sekret zadowolonych klientów? Utrzymywanie zdrowych relacji z każdym, kto wspiera Twój produkt. Jest to pierwszy krok do powiększenia listy klientów na całe życie, którzy ostatecznie nadadzą nowe znaczenie Twojemu produktowi, spełnią się w Twojej pracy i, miejmy nadzieję, staną się zwolennikami Twojej firmy

Zadowoleni klienci są najlepszym źródłem prawdziwej i bezpłatnej reklamy organicznej, co jest jednym z wielu powodów, dla których Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) jest bardzo ważne dla każdej firmy.

Odpowiedni CRM zapewnia, że żaden klient nie zostanie pominięty i pokazuje, że cenisz ludzi kupujących twój produkt (i utrzymujących twoją firmę na powierzchni). Właśnie dlatego elastyczne i przyjazne dla użytkownika szablony CRM są tak cennym narzędziem.

Wykorzystanie CRM ma w różnych branżach z roku na rok . W rzeczywistości, GetBase ponad 90% firm zatrudniających więcej niż 12 pracowników - a nawet 50% firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników - inwestuje w system CRM.

Nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji to poważna sprawa, a znalezienie idealnego szablonu CRM jest kluczowe, aby upewnić się, że sprawdzasz wszystkie pola pod kątem sukcesu klienta. Poniżej przedstawiamy korzyści płynące z używania szablonów CRM wraz z oprogramowanie do zarządzania projektami w tym darmowe szablony CRM dla ClickUp, Arkuszy Google i Excela.

Jakie są korzyści z używania szablonów CRM?

CRM można wykorzystać praktycznie do wszystkiego.

Planujesz przeprowadzkę? Jest na to odpowiedni szablon CRM. Potrzebujesz lepszego sposobu na kontakt z klientami nieruchomości? Na to też jest szablon CRM!

CRM to bardziej zorganizowany sposób na upewnienie się, że kontaktujesz się z klientami lub potencjalnymi klientami i dbasz o nich. Życie w oparciu o karteczki samoprzylepne lub codzienne przypomnienia nie jest sposobem na rozwijanie długoterminowych relacji z klientami Oprogramowanie CRM to doskonały sposób, aby upewnić się, że wszyscy na liście kontaktów otrzymują uwagę, której potrzebują, kiedy jej potrzebują.

Wszystkie firmy mają nieco inne przekonania na temat tego, jak zmaksymalizować produktywność przy użyciu CRM. W rezultacie istnieje niezliczona ilość gotowych szablonów CRM dostępnych online, aby wypełnić każdą niszę.

Gotowe i konfigurowalne szablony są doskonałym punktem wyjścia dla osób, które mogą skorzystać z kilku wskazówek na temat ich pierwszego CRM Oprogramowanie CRM doświadczenie lub doświadczeni eksperci, którzy po prostu chcą szybciej zacząć działać. ⏰

Mogą również pomóc Ci zorganizować leady w sposób, o którym wcześniej nie pomyślałeś!

Zamiast kółek treningowych, spójrz na szablony jak na osobistego asystenta. Są to narzędzia poprawiające jakość pracy, niezależnie od poziomu umiejętności.

Szablony są tworzone w taki sposób, aby można je było dostosować do własnych potrzeb! Zainwestuj swój czas w elastyczny szablon dostosowany do Twojego procesu.

12 szablonów CRM w Excelu, Arkuszach Google i ClickUp

Chociaż CRM jest przydatny dla praktycznie każdej firmy, nie wszystkie szablony CRM są zbudowane tak samo.

Na szczęście wykonaliśmy już pracę, aby przedstawić Ci 10 naszych ulubionych darmowych szablonów CRM - wyposażonych w funkcje, niezbędne elementy i zasoby, które zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby w zakresie CRM, bez względu na branżę, w której działasz.

Do dzieła! 🚦

1. Szablon CRM od ClickUp

Zarządzaj potencjalnymi klientami, relacjami z klientami i sprzedażą w jednym miejscu dzięki szablonowi CRM od ClickUp

Kiedy myślisz CRM, prawdopodobnie myślisz również o sprzedaży, a ten szablon naprawdę to rozumie.

Ten przyjazny dla początkujących Szablon CRM od ClickUp jest idealny dla tych, którzy chcą szybciej zacząć zarządzać relacjami z klientami. Z siedmioma statusami zapewniającymi przejrzystość postępu zadań i pięcioma funkcjonalnymi sposobami wizualizacji pracy, folder ten pomoże ci zorganizować swoje konta w sposób, który ma sens.

Informacje o klientach można znaleźć w widoku kalendarza, dokumencie ClickUp lub widoku listy z funkcją przeciągania i upuszczania. Dzięki temu szablonowi szczegóły konta i zamknięte transakcje pojawią się na osobnych listach, aby wyeliminować wszelkie pomyłki dotyczące tego, gdzie znajdują się Twoi klienci. Dodaje on również Sales Playbook Doc aby pomóc ci być na bieżąco z celami sprzedaży, modułami konta, zarządzaniem czasem, zasięgiem i nie tylko.

Potraktuj ten szablon jako przewodnik, aby upewnić się, że żaden szczegół nie zostanie pominięty. Twój system CRM jest po to, aby zmaksymalizować potencjalną sprzedaż. Pobierz ten szablon

2. Prosty szablon CRM od ClickUp

Ulepsz swoje strategie CRM dzięki prostemu szablonowi CRM ClickUp

Podczas gdy poprzedni folder porządkował informacje o koncie, ten Prosty szablon CRM od ClickUp zagłębia się w zarządzanie kontaktami. Dostosuj statusy kontaktów i dodaj dodatkowe pola, aby uzyskać więcej informacji na pierwszy rzut oka.

Jest to szablon przyjazny dla początkujących, ale oferuje dodatkowe statusy, widoki i niestandardowe pola, aby zmaksymalizować organizację potencjalnych klientów.

Rozwijane pola na listach i Widok tabeli pokazuje poziom priorytetu, etap, szacowaną wartość, numery telefonów i inne informacje dla każdego klienta - wszystko na jednym ekranie. Pomoże ci to natychmiast zrozumieć i ustalić priorytety najbardziej obiecujących potencjalnych klientów, a także zaoszczędzić czas, który musiałbyś poświęcić na otwieranie zadań lub nowych kart, aby uzyskać te same informacje. Pobierz ten szablon

3. Szablon CRM do śledzenia prowizji od ClickUp

Śledzenie prowizji nigdy nie było łatwiejsze dzięki temu szablonowi od ClickUp

CRM, sprzedaż i prowizja pasują do siebie jak masło orzechowe, galaretka i Ty - a ten szablon sprawia, że śledzenie prowizji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Szablon Szablon śledzenia prowizji to świetny sposób na przeniesienie zarządzania kontem w ClickUp na wyższy poziom. Jest on nieco bardziej zaawansowany niż poprzednie szablony CRM, ale zawiera wszystkie zasoby potrzebne do jego maksymalnego wykorzystania, w tym szczegółowy dokument pomocy! Głównym celem tego szablonu jest zaoszczędzenie czasu na śledzeniu prowizji poprzez jej automatyczne obliczanie.

Niestandardowe statusy, takie jak Nowy potencjalny klient, Cena, Negocjacje, Zakup, Umowa, Wysłane i Zapłacone, pomagają szybko zrozumieć postępy na koncie, ale prawdziwą wartością tego szablonu są pola niestandardowe.

Użyj rozwijanych pól niestandardowych, aby określić procent prowizji na konto za pomocą pola Wartość rzeczywista, Procent prowizji i automatycznie obliczanego pola o nazwie Zarobiona prowizja.

Ponadto pola niestandardowe do łączenia stron internetowych, faktur i list kontrolnych zapewniają połączenie i organizację wszystkich systemów.

Ten szablon wymaga nieco więcej pracy, aby się do niego przyzwyczaić, ale pozwoli zaoszczędzić znaczną ilość czasu tygodniowo, który można ponownie poświęcić zespołowi! Downoald ten szablon

4. Szablon CRM Sales Pipeline od ClickUp

Śledź swój proces sprzedaży od potencjalnego klienta do klienta dzięki temu szablonowi od ClickUp

Szablon Szablon Sales Pipeline od ClickUp pokazuje, jak daleko można się posunąć w CRM. Od potencjalnych leadów po nowych klientów, ten szablon tworzy centrum dla każdego i wszystkiego związanego z Twoim pipeline.

Jest to kluczowe, jeśli zaczynasz żonglować większą liczbą kont lub chcesz dokładnie wiedzieć, gdzie i kiedy klienci podróżują w dół lejka. Ten elastyczny szablon porządkuje wszystkie zasoby w łatwym do nawigacji epicentrum.

Zastosuj ten szablon do swojego obszaru roboczego i w ciągu kilku sekund uzyskaj dostęp do jednego pola niestandardowego, czterech widoków, siedmiu aplikacji ClickApps i ponad 30 szczegółowych statusów zadań, w tym up for renewal, demo, onboarding, churned i innych. Plus Automatyzacja! Zobacz moc ClickUp w akcji dzięki Automatyzacjom, które zmieniają przypisanych do zadań i Listy wraz ze zmianą statusów.

Potraktuj ten szablon jako wprowadzenie do tego, jak oprogramowanie CRM może pomóc Ci w sprzedaży dzięki funkcjom i widokom zaprojektowanym w celu przyspieszenia transakcji. Pobierz ten szablon

5. ClickUp Agency Client Health Tracker by Zenpilot

Bądź na bieżąco z potrzebami klientów i zwiększaj ich zadowolenie dzięki temu konfigurowalnemu szablonowi od ZenPilot i ClickUp

Jak wie każda agencja, zarządzanie relacjami z klientami może być złożonym i ciągłym procesem. To właśnie tutaj ClickUp Agency Client Health Tracker od Zenpilot Template jest dostępny. Ten konfigurowalny szablon współpracuje z narzędziem CRM, takim jak ClickUp, aby pomóc firmom być na bieżąco z kondycją ich klientów i zapewnić lepszą obsługę.

Korzystając z ClickUp Agency Client Health Tracker wraz z funkcjami CRM ClickUp, agencje mogą śledzić szereg ważnych punktów danych, w tym poziom zadowolenia klientów, punkty styku i informacje zwrotne.

Informacje te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania silnych relacji z klientami i zapewnienia, że są oni zadowoleni ze świadczonych usług. Dzięki temu, że wszystkie te dane są przechowywane w jednym miejscu, łatwo jest nadążyć za ważnymi informacjami i upewnić się, że nic nie umknie uwadze. Pobierz ten szablon

6. Szablon CRM w Arkuszach Google

zachowaj prostotę i przejrzystość dzięki temu szablonowi Google Sheets CRM by_ Zamknij Jeśli obecnie kierujesz zespołem przedstawicieli handlowych lub odpowiadasz za poszukiwanie nowych możliwości sprzedaży, ten szablon CRM SalesTable Spreadsheet by Close pomoże Ci uzyskać wgląd w krytyczne statystyki sprzedaży, takie jak liczba otwartych, zamkniętych i wygranych szans.

Szablon ten można łatwo edytować bezpośrednio w Arkusze Google i zapewnia wizualny pulpit nawigacyjny pokazujący postępy w realizacji głównych celów sprzedażowych. Pozwala nie tylko zobaczyć potencjalnych klientów, ale także przypisać, śledzić i określić wartość nowych szans w pipeline. Pobierz ten szablon

7. Szablon CRM dla branży nieruchomości od ClickUp

Śledź kontakty, nieruchomości, płatności, notatki, umowy i nie tylko dzięki temu szablonowi ClickUp

Jeśli próbowałeś kupić dom w ciągu ostatnich kilku lat lub po prostu cieszysz się codziennym przeglądaniem Zillow (winny), to wiesz, jak szalony jest rynek nieruchomości branża nieruchomości może być.

W branży nieruchomości jest tak wiele do zrobienia nawet w ramach jednej transakcji, że CRM jest absolutnie niezbędny, aby upewnić się, że każdy potencjalny klient czuje się komfortowo i pewnie na danym etapie procesu. Dodatkowo, posiadanie solidnego narzędzie CRM dla nieruchomości z możliwością automatyzacji jest niezbędne dla agentów, którzy są zawsze w ruchu.

The Szablon CRM dla branży nieruchomości od ClickUp jest cennym zasobem dla agentów i agencji, którzy muszą szybko podejmować świadome decyzje, pozostawać w kontakcie z cennymi klientami i organizować swoje transakcje w toku.

Dowiedz się, z kim się skontaktowałeś, kto jest zainteresowany, negocjuje i sprzedaje z 15 specyficzne dla nieruchomości statusy zadań i mieć wszystkie zasoby zawsze pod ręką dzięki sześciu typom widoków. Dodawaj pokazy do kalendarza, prowadź bieżącą listę nieruchomości i wiele więcej - niezależnie od tego, czy jesteś kupującym, czy sprzedającym, ten szablon pomoże Ci utrzymać porządek w domach. Pobierz ten szablon

8. Szablon CRM do wyszukiwania ofert pracy od ClickUp

Usprawnij swoje poszukiwania pracy i śledź swoje aplikacje dzięki temu szablonowi CRM w ClickUp

Pamiętasz, jak mówiliśmy, że CRM może być używany praktycznie do wszystkiego? Oto przykład!

Poszukiwanie pracy to praca sama w sobie. The Szablon wyszukiwania pracy przez ClickUp pomoże Ci poczuć się pewnie podczas wiru poszukiwania pracy, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na ofertach, które są dla Ciebie najlepsze!

Śledź aplikacje, które wysłałeś, potencjalne możliwości, badania firm, oceny, bonusy i inne informacje zasoby do rozmów kwalifikacyjnych na uporządkowanej liście, którą można sortować lub kategoryzować według tagów, widoków lub statusów! Ponadto, gdy rekruter zapyta o Twoją dbałość o szczegóły, wysiłek, jaki poświęciłeś temu szablonowi poszukiwania pracy, absolutnie go zaskoczy. Pobierz ten szablon

9. Szablon Excel CRM

bądź na bieżąco z możliwościami sprzedaży dzięki temu szablonowi CRM Excel by_ Salesflare Nie ma możliwości, abyśmy przeszli przez cały post o CRM bez linkowania do szablonu Excel!

Szablon Sales Funnel od Salesflare zawiera cztery arkusze na dobry początek:

Lista kontrolna

Lejek sprzedaży

Ustawienia i instrukcje

Spostrzeżenia

Po wprowadzeniu danych dane klienta można dostosować arkusz kalkulacyjny w arkuszu Ustawienia i instrukcje i ustawić niestandardowe etapy - podobne do niestandardowych statusów ClickUp - aby wyświetlić etapy sprzedaży w pipeline. W arkuszu Sales Funnel można przechowywać nazwy firm i kontaktów, informacje e-mail, etapy sprzedaży, ogólną wartość, prawdopodobieństwo, postęp w kierunku wygranej, oczekiwane przychody i inne. Można nawet ustawiać przypomnienia dla zespołu, aby pomóc w przesuwaniu transakcji w dół lejka i obserwować automatyczną aktualizację strony statystyk. Pobierz ten szablon Excel CRM

10. Szablon CRM do wyszukiwania apartamentów od ClickUp

Zorganizuj nadchodzące wycieczki po mieszkaniu i udogodnienia, aby szybko znaleźć idealne mieszkanie dzięki temu szablonowi ClickUp

Poszukiwanie nieruchomości może być skomplikowanym procesem, ale polowanie na mieszkanie też nie jest żartem!

Skorzystaj z tego szablonu Szablon CRM do wyszukiwania apartamentów w ClickUp do organizowania potencjalnych nowych mieszkań, wyświetlania lokalizacji na mapie, planowania wycieczek w kalendarzu i rejestrowania pytań.

Umowy wymagane do zabezpieczenia mieszkania mogą nie być tak długie, jak proces zakupu domu, ale nadal jest to miejsce, w którym będziesz mieszkać przez następny rok - przynajmniej. Upewnij się, że znajdziesz (wynajęty) dom swoich marzeń, korzystając z pięciu wysoce wizualnych sposobów na uporządkowanie informacji o mieszkaniu i sześciu statusów, aby uporządkować trafienia w wyszukiwaniu za pomocą tego szczegółowego folderu w ClickUp. Pobierz ten szablon

11. Szablon CRM do zarządzania obsługą klienta od ClickUp

Szablon CRM do zarządzania obsługą klienta od ClickUp stanie się nowym BFF każdego przedstawiciela działu wsparcia

Firmy SaaS korzystają z CRM do nawiązywania relacji, a posiadanie najwyższej jakości obsługi klienta jest ważnym krokiem w tym kierunku! Ale doskonała obsługa klienta wymaga również doskonałej organizacji, a to szablon zarządzania obsługą klienta od ClickUp został zaprojektowany tak, aby poradzić sobie z każdym zgłoszeniem, czatem i problemem!

Wartość potężnego i dokładnego systemu CRM jest zgrabnie spakowana do folderu, który można zastosować w obszarze roboczym w ciągu kilku sekund. Uzyskaj dostęp do sześciu pomocnych statusów zadań, pięciu niestandardowych pól, siedmiu widoków i automatyzacji, aby monitorować swoje transakcje przez cały czas ich trwania.

Bonus:_ CRM Construction Software Organizuj klientów i opinie jako listę, aby wyświetlić każdy bilet w swoim Przepływ pracy CRM lub przeciągnij i upuść je na tablicy Kanban, aby nadać im różne statusy. Skorzystaj z widoku formularza ClickUp, aby wysłać wstępnie skonstruowaną ankietę dotyczącą prośby o obsługę klienta, która natychmiast stanie się zadaniem, a następnie dodaj ważne szczegóły do zadania zgłoszenia za pomocą pól niestandardowych.

Obsługa klienta nie jest łatwym zadaniem, ale ten szablon minimalizuje bałagan, dzięki czemu możesz skupić się na swoich klientach.

Sprawdź te_ Oprogramowanie CRM dla firm usługowych ! Pobierz ten szablon

12. CRM Whiteboard Template by ClickUp

Pobierz ten szablon

To Szablon tablicy CRM od ClickUp pozwala zespołowi współpracować nad zarządzaniem procesem sprzedaży, śledzeniem leadów, transakcji, kont i kontaktów. Posiadanie CRM w widoku tablicy to świetny sposób na upewnienie się, że cały zespół jest świadomy leadów, zwycięstw zespołu i potencjalnych nowych klientów.

Skorzystaj z tego szablonu tablicy CRM, aby poprawić współpracę i widoczność w zespole sprzedaży. Pobierz ten szablon Related:

Szablon CRM najczęściej zadawane pytania

Jak dostosować szablon CRM do potrzeb mojej firmy?

Dostosowanie szablonu CRM do potrzeb biznesowych jest prostym procesem. Musisz zdecydować, jakich funkcji potrzebujesz od szablonu i określić pola danych, które będą wymagane. Po zidentyfikowaniu podstawowych elementów szablonu można go dostosować, dostosowując kolory, czcionki, obrazy i inne elementy.

Jakie są ograniczenia korzystania z szablonu Excel CRM?

Excel jest potężnym narzędziem, ale ma swoje ograniczenia, gdy jest używany jako CRM. Szablony Excel CRM mogą przechowywać tylko ograniczone ilości danych i nie posiadają funkcji na poziomie korporacyjnym, które są powszechnie dostępne w dedykowanym oprogramowaniu CRM, takim jak ClickUp. Korzystanie z Excela jako CRM jest również często mniej efektywne czasowo, ponieważ Excel nie zapewnia żadnych narzędzi automatyzacji ani integracji z innymi systemami, co oznacza, że w razie potrzeby będziesz musiał ręcznie importować i eksportować dane między różnymi systemami.

Czy mogę użyć szablonu CRM zamiast dedykowanego oprogramowania CRM?

Tak! Szablony CRM to świetny sposób na uzyskanie wszystkich funkcji pełnego CRM bez konieczności inwestowania w pełnowymiarowy system. Dzięki szablonom CRM można szybko i łatwo stworzyć dostosowaną wersję CRM, która spełnia określone potrzeby. Można również użyć szablonu jako punktu wyjścia i dostosować go do własnych potrzeb, dodając dodatkowe funkcje lub integracje. Ostatecznie, korzystanie z szablonu jest wydajnym i opłacalnym sposobem na uzyskanie dostępu do korzyści płynących z rozwiązania CRM na poziomie przedsiębiorstwa bez kłopotów związanych z niestandardowym rozwojem.

A gdy już będziesz gotowy korzystać z oprogramowania CRM, ClickUp ma wszystko pod kontrolą !

Jeśli kochasz szablony CRM, pozwól mi usłyszeć sCRM!

CRM powinien być narzędziem do lepszego ogólnego zarządzania danymi klientów, wyrównania między działami i poprawy wyników. A używanie dynamiczne oprogramowanie CRM pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu na rozpoczęcie pracy. 💨

Szablony CRM mogą być używane do niemal wszystkiego. Dlatego ważne jest, aby szablon można było dostosować do nieskończonej liczby przypadków użycia! Wszystkie 10 z tych szablonów wnosi mnóstwo wartości do procesu CRM, ale wszystko sprowadza się do osobistych preferencji i procesu firmy.

ClickUp został zaprojektowany do użytku przez zespoły dowolnej wielkości i z różnych branż. Zawiera wiele funkcjonalnych narzędzi do tworzenia CRM od podstaw lub po prostu wybierz jeden z naszych szablonów biblioteka szablonów . Ale co najlepsze? Jest darmowa! 💸

Uzyskaj dostęp do mnóstwa szablonów CRM oraz 100 MB przestrzeni dyskowej, nieograniczonej liczby zadań i członków, ponad 1000 integracji, dokumentów do współpracy i wielu innych funkcji za darmo, na zawsze w ClickUp! 🦄