20 darmowych szablonów arkuszy kalkulacyjnych w Excelu i ClickUp

Arkusze kalkulacyjne to jedne z najbardziej wszechstronnych narzędzi narzędzi organizacyjnych można znaleźć. Od list mailingowych po zarządzanie projektami, prawie niemożliwe jest znalezienie zadania biznesowego, które nie zostałoby ulepszone dzięki tym poręcznym komórkom, wierszom i kolumnom.

Ale rozumiemy to.

Trudno jest wpatrywać się w pusty arkusz kalkulacyjny Google lub Microsoft Excel i tworzyć dowolną z tych funkcji od podstaw. Mamy jednak dobrą wiadomość - dzięki szablonom arkuszy kalkulacyjnych Twoja struktura jest już stworzona i gotowa do użycia.

20 darmowych szablonów arkuszy kalkulacyjnych do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić zarządzanie czasem lub zbudować budżet, mamy wiele najlepszych dostępnych szablonów arkuszy kalkulacyjnych, które pasują do Twoich konkretnych potrzeb. Zacznij od tych 20 gotowych do użycia szablonów arkuszy kalkulacyjnych.

1. Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Zachowaj prostotę dzięki temu szablonowi arkusza kalkulacyjnego dostarczonemu przez ClickUp

Czasami najlepsze rzeczy w życiu są proste. To z pewnością prawda w przypadku Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp , który zapewnia podstawowy, ale skuteczny układ, który pomaga śledzić klientów B2B przez cały czas.

Wystarczy wprowadzić podstawowe informacje, takie jak typ klienta , branżę, kontakt, stronę internetową i przychody w każdym wierszu. Następnie użyj poszczególnych widoków (takich jak filtrowanie według branży, klienta według typu i innych), aby łatwo je sortować i zachować przegląd bazy klientów.

Chcesz usłyszeć najlepszą część? ClickUp's oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego zawiera nawet klienta formularz przyjęcia który wypełnia informacje o nowym kliencie w polach arkusza kalkulacyjnego na samym początku. To upraszcza wprowadzanie danych i pozwala skupić się na tym, co robisz najlepiej: sprzedaży produktów i budowaniu biznesu! Pobierz ten szablon

2. Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Łatwe śledzenie projektów dzięki szablonowi arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Każda firma musi zaplanować swój projekt. Ale nie każda firma ma odpowiednie procesy i narzędzia, aby uprościć ten proces. Potrzebujesz zarządzania projektami i to Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp może pomóc w osiągnięciu tego celu.

Każdy projekt jest wierszem w szablonie i można łatwo edytować jego status lub oznaczyć go jako priorytetowy . Śledź swoje postępy w różnych fazach projektu, notuj zatwierdzenia i określaj czas rozpoczęcia i zakończenia każdej fazy. Następnie sortuj według każdej z tych zmiennych, aby zawsze śledzić, które projekty wymagają najpilniejszej pracy i gdzie możesz spokojnie odetchnąć.

Najlepsze jest to, że te szablony zarządzania projektami integrują się również z niektórymi z naszych ulubionych aplikacji do zarządzania projektami szablony planów projektów . Zachowaj przegląd w swoim arkusz kalkulacyjny do zarządzania projektami a następnie załączyć plan projektu do każdego z nich, aby uzyskać więcej szczegółów. I voila! Prosty, ale skuteczny przepływ pracy.

Możesz też przekształcić całą tabelę w pobrany plik (Excel lub CSV), aby szybko tworzyć własne arkusze kalkulacyjne w innych narzędziach. Pobierz ten szablon

3. Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Zachowaj porządek dzięki temu edytowalnemu szablonowi arkusza kalkulacyjnego od ClickUp

Gotowy na kolejne sprawozdanie finansowe? Jeśli jesteś jak większość menedżerów, prawdopodobnie nie. Ale przynajmniej możesz przygotować narzędzia, które sprawią, że ten bolesny proces będzie nieco mniej bolesny.

The Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp przychodzi na ratunek. Ten szablon budżetu został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu sprawozdań finansowych. Zawiera nawet funkcję przeglądu i zatwierdzania, aby śledzić nadzór, przez który musi przejść nowe sprawozdanie finansowe.

A to dopiero początek. Otrzymasz również niestandardowe pola dla pozycji takich jak sprzedaż brutto, koszt sprzedanych towarów, koszty administracyjne i sprzedaż netto. Możesz nawet dołączyć bardziej szczegółowe notatki, takie jak etapy zatwierdzania aż do dyrektora finansowego i dyrektora generalnego, zwroty i dodatki i wiele innych. Wszystko to razem sprawia, że jest to naprawdę kompleksowy szablon budżetu dla firm, które chcą ułatwić proces sprawozdawczości finansowej. Pobierz ten szablon

4. Szablon arkusza kalkulacyjnego nieruchomości ClickUp

Uczyń swoją niszę bardziej niszową dzięki temu szablonowi arkusza kalkulacyjnego nieruchomości od ClickUp

Doświadczeni agenci nieruchomości wiedzą, że śledzenie wielu aktualnie sprzedawanych nieruchomości może szybko stać się niemożliwe. To właśnie skłoniło nas do stworzenia szablonu Szablon arkusza kalkulacyjnego nieruchomości ClickUp .

Śledź postępy dotyczące statusu kupującego lub sprzedającego i wszystkie potrzebne szczegóły dzięki temu wszechstronnemu szablonowi. Dodatkowo, ten arkusz kalkulacyjny może działać jako szablon budżetu z określonymi polami niestandardowymi do śledzić marketing nieruchomości i koszty zamknięcia, opłaty, cenę wywoławczą i końcową oraz wiele innych informacji związanych z branżą.

Niestandardowe pola mogą również obejmować ważne kwestie związane z zarządzaniem pieniędzmi z klientami, takie jak koszty ubezpieczenia nieruchomości, podatki od nieruchomości, szacunkowe ceny zakupu, koszty napraw i prognozy wzrostu rynku. Jeśli potrzebujesz jednego z najbardziej konfigurowalnych darmowych szablonów dla nieruchomości, to jest to właśnie to.

Dzięki konfigurowalnym widokom, które pozwalają zobaczyć przegląd wszystkich nieruchomości na rynku lub filtrować według lokalizacji (widok mapy), statusu sprzedaży (widok listy) i nie tylko, szablony Excel nie są już potrzebne. Pobierz ten szablon

5. Budżet projektu ClickUp z szablonem arkusza kalkulacyjnego WBS

Łatwe zarządzanie budżetem projektu dzięki temu szablonowi

Proces zarządzanie budżetami projektów może szybko się skomplikować. Zanim się zorientujesz, masz opóźnienia w harmonogramie i budżecie, desperacko próbując nadrobić zaległości i dostarczyć to, czego potrzebujesz na czas. Musi być lepszy sposób.

Ależ oczywiście, że jest! Wejdź do Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS clickUp Project Budget With WBS Template to arkusz kalkulacyjny zaprojektowany specjalnie w celu ułatwienia śledzenia dowolnych projektów biznesowych.

Łatwo kategoryzuj różne rodzaje wydatków. Oznaczaj te wydatki różnymi poziomami priorytetu. Śledzenie stawek i godzin pracy, kosztów i nie tylko. Dodatkową zaletą jest możliwość przypisania Etap WBS aby upewnić się, że wydatki są zgodne z większym przepływem projektu i osią czasu w tym szablonie budżetu! Pobierz ten szablon

6. Szablon arkusza kalkulacyjnego planu budżetu osobistego ClickUp

Zarządzaj swoim budżetem osobistym z jeszcze większą łatwością dzięki temu szablonowi

Oczywiście nie wszystkie budżety muszą być związane z biznesem. Czasami wystarczy po prostu śledzić własne finanse, co jest alternatywą, taką jak ten szablon Szablon planu budżetu osobistego ClickUp jest bardzo przydatny.

Użyj tego szablonu listy jako narzędzia do śledzenia finansów, aby osiągnąć swoje cele finansowe i zapobiec wymknięciu się finansów spod kontroli. Wypełnij sekcje wydatków i przychodów, a następnie zbierz wszystko razem w przeglądzie podsumowania budżetu, który automatycznie oblicza numerowane pozycje w polach niestandardowych (np. całkowity budżet lub całkowity koszt).

Prostota jest tutaj kluczowa, a tylko sześć kolumn pozwala skupić się na tym, co najważniejsze. Dodaj daty wydatków lub terminów płatności, planowany i rzeczywisty budżet i nie tylko, aby dostosować najważniejsze szczegóły do śledzenia swoich pieniędzy. Pod koniec będziesz mieć przegląd, którego potrzebujesz, aby utrzymać kontrolę nad swoimi finansami. Pobierz ten szablon

7. Szablon prostego arkusza kalkulacyjnego budżetu ClickUp

Więcej budżetów? Więcej budżetów.

Pozostańmy przy temacie budżetów, tak dla zabawy. The Prosty szablon budżetu ClickUp działa dobrze, ponieważ jest nie tylko łatwy w użyciu, ale także organizuje wszystko według miesięcy, co pozwala szybko patrzeć w przyszłość i planować z wyprzedzeniem.

Celem jest tutaj roczny przegląd i wszystko w tym szablonie zarządzania wskazuje na to. Pod sekcjami przychodów i wydatków znajduje się dużo miejsca na poszczególne pozycje, podczas gdy można również wyznaczyć wydatki, przychody i typy kont w celu łatwiejszej kategoryzacji, aby śledzić swoje wydatki najważniejsze rzeczy związane z księgowością .

Szablony do wprowadzania danych, takie jak ten, wykazują również inną podstawową zaletę dobrze zbudowanych arkuszy kalkulacyjnych: zdolność do wykonywania obliczeń w imieniu użytkownika. Miesięczne wydatki i dochody są podliczane automatycznie, co pozwala zawsze zachować dokładny obraz rocznego przepływu pieniędzy. Pobierz ten szablon

8. Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Zapanuj nad swoim harmonogramem dzięki kompleksowemu punktowi wyjścia

Koniec z próbami ustalenia jak obliczyć czas w Excelu . Oczywiście, jest to przydatna umiejętność - ale nie będziesz jej potrzebować, gdy zaczniesz używać funkcji Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp .

Zarządzanie czasem jest jednym z największych wyzwań w codziennym życiu większości ludzi. Masz mnóstwo codziennych zadań, które wymagają zaplanowania czasu. Ale chcesz też znaleźć czas na osiągnięcie większych celów. Ten szablon pomaga zoptymalizować i śledzić harmonogram, aby wprowadzić organizację do codziennego życia.

Działania są uporządkowane według dni, a kategorie na prostej liście rozwijanej pozwalają wybrać takie rzeczy, jak sprawy osobiste, szkoła i praca, dodając do struktury organizacyjnej. Czas potrzebny na wykonanie każdego zadania można oszacować z wyprzedzeniem lub śledzić w czasie rzeczywistym. Co najlepsze, szablon ten wykorzystuje wszystkie te dane wejściowe do tworzenia obciążenia pracą, które pozwala zobaczyć, gdzie spędzasz czas i gdzie możesz potrzebować trochę zwolnić. Pobierz ten szablon

9. Szablon arkusza kalkulacyjnego budżetu biznesowego Excel

przez Microsoft Excel

Jeśli szukasz szablonu arkusza kalkulacyjnego budżetu poza ClickUp, ta opcja może być odpowiednia dla osób z umiejętnościami obsługi programu Excel. Spośród darmowych szablonów Excel na tej liście, Microsoft Business Budget Template najlepiej pomaga w łatwym śledzeniu przychodów i wydatków organizacji, a wszystko to sformatowane w sposób, który pozwala po prostu podłączyć liczby, aby rozpocząć.

Oczywiście nadal możesz dostosować ten arkusz kalkulacyjny Excel, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie teksty, obrazy i grafiki są w pełni odblokowane i mogą być zmieniane lub brandowane. Obejmuje to również wykresy z boku tego szablonu Excel, które wizualnie podsumowują informacje, aby zapewnić szybki i skuteczny przegląd dla każdego, kto czyta lub przegląda budżet. Pobierz ten szablon

10. Szablon arkusza śledzenia projektu Excel

przez Microsoft

Być może nie jest to pełnoprawna opcja zarządzania projektami, ale ten szablon arkusza kalkulacyjnego Excel Project Tracker nadal może stać się podstawową częścią twojego biznesu dokumentacji projektu wysiłki. Podobnie jak w przypadku wyżej wspomnianego szablonu ClickUp Project Management Template, istnieje wiersz na projekt, wraz z podstawowymi szczegółami projektu, aby ułatwić przegląd tego bezpłatnego szablonu Excel.

Śledź swoje projekty według kategorii lub sortuj według każdego właściciela projektu, aby ustalić obowiązki i obciążenie pracą. Dodaj daty rozpoczęcia i zakończenia, szacowany wymagany czas, poziomy priorytetów i nie tylko, aby ustalić, które projekty są najważniejsze i określić działania następcze w razie potrzeby.

Następnie podziel się swoim narzędziem do śledzenia projektów z głównymi interesariuszami, aby wszyscy byli na bieżąco, pobierając przykładowe szablony w plikach Excel. Spośród arkuszy kalkulacyjnych Excel z tej listy, ten jest doskonałym rozwiązaniem dla szablon zarządzania zapasami aby uzyskać wszystkie najważniejsze dane w jednym pliku Excel. Pobierz ten szablon

11. Szablon wykresu Gantta i arkusza kalkulacyjnego programu Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42 Ach tak, stary dobry wykres Gantta. Ma ponad 100 lat, ale wciąż jest popularny nie bez powodu.

Ten szablon wykresu Gantta w Excelu przenosi wszystkie wizualne wykresy i słupki na ekran, pomagając zrozumieć różne zadania związane z harmonogramem większego projektu.

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś stworzyć wykres Gantta od podstaw, ten darmowy szablon Excel z pewnością przypadnie Ci do gustu. Zapewnia on wszystkie zalety tego narzędzia, bez bólu głowy związanego z ręcznym tworzeniem niezliczonych wierszy i kolumn, które są powszechne w innych szablonach arkuszy kalkulacyjnych.

Zorganizuj różne zadania w kategorie, a następnie określ daty ich rozpoczęcia i zakończenia w tym szablonie Excel. Automatycznie blokuj te zadania w arkuszu kalkulacyjnym Excel, z tygodniową skategoryzowaną osią czasu, która jest wystarczająco szczegółowa, aby pozostać na bieżąco. Pobierz ten szablon

12. Szablon arkusza kalkulacyjnego Excel CRM od Salesflare

przez Salesflare

Czas na prostą prawdę: jeśli w jakikolwiek sposób zarządzasz klientami, potrzebujesz przynajmniej kilku z nich rodzaj systemu CRM . Dowiedz się, gdzie znajdują się Twoi potencjalni i obecni klienci w danym momencie, aby zaangażować ich tak skutecznie, jak to możliwe, dzięki szablonom arkuszy kalkulacyjnych Excel, takim jak ten.

Może to prowadzić do dużych, skomplikowanych rozwiązań programowych z sześciocyfrowymi inwestycjami. Ale przynajmniej na początku możesz zacząć od podstaw w tym szablonie Excel.

Wprowadź podstawowe dane klientów do szablonów arkuszy kalkulacyjnych Excel Salesflare, takich jak ten, a następnie ustaw niestandardowe etapy, aby pokazać bieżący etap cyklu sprzedaży dla każdego klienta. Przechowuj informacje kontaktowe, wartość, oczekiwane przychody i inne, a następnie współpracuj ze swoim zespołem, aby przenieść tych potencjalnych klientów przez lejek i śledzić postępy za pomocą zautomatyzowanej zakładki Insights. Pobierz ten szablon

13. Szablon planowania zasobów Excel autorstwa Tactical Project Manager

przez Menedżer zasobów taktycznych Szczególnie dla dużych zespołów i projektów, alokacja zasobów staje się podstawową częścią równania zarządzania projektem i organizacją. To właśnie sprawia, że ten szablon Excel do planowania zasobów autorstwa Tactical Resource Manager jest tak cenny.

Zorganizowany według miesiąca na jednym końcu i członka zespołu lub lidera na drugim. Szablony arkuszy kalkulacyjnych takie jak ten zapewniają łatwy, dwuwymiarowy sposób kontrolowania, kto i kiedy otrzymuje jakie środki.

Co równie ważne, dokument ten może działać jak szablon zarządzania zapasami, pomagając przewidzieć, kto potrzebuje zasobów do nadchodzących zadań. Ten darmowy szablon Excel można łatwo zintegrować z dowolnym typem oprogramowanie do planowania projektów zaprojektowane z myślą o realizacji priorytetów organizacyjnych. Pobierz ten szablon

14. Szablon kwartalnego raportu sprzedaży w programie Microsoft Excel

Szablon kwartalnego raportu sprzedaży dla programu Excel

Chcesz śledzić wyniki sprzedaży różnych produktów w perspektywie wielu miesięcy? Trafiłeś we właściwe miejsce. Szablon kwartalnego raportu sprzedaży Microsoft Excel właśnie to robi, z naciskiem na wyniki kwartalne.

Wprowadź swoje produkty i ich dokładną sprzedaż w poszczególnych kwartałach do szablonu osi czasu. Następnie Excel podlicza roczną sprzedaż i przekształca dane w wykres słupkowy, który pomaga analizować trendy i podejmować przyszłe decyzje.

Co więcej, w szablonach arkuszy kalkulacyjnych Excel, takich jak ten, można wyświetlać raporty sprzedaży, które są unikalne dla każdego projektu. I oczywiście możesz korzystać ze wszystkich typowych funkcji Microsoft, takich jak animacje, grafiki i przejścia, które usprawniają udostępnianie plików Excel i przeglądanie tworzonych raportów. Pobierz ten szablon

15. Szablon śledzenia spraw w programie Excel od Template.net

Przez Template.net

Każde oprogramowanie lub inny rodzaj produktu będzie zawierał błędy i problemy w fazie rozwoju i aktualizacji. Właściwy proces śledzenia błędów może pomóc w rejestrowaniu i monitorowaniu tych błędów, aby wyeliminować je zanim przerodzą się w poważne problemy.

Arkusz Template.net Excel Issue Tracking Spreadsheet działa podobnie jak szablon listy rzeczy do zrobienia, ale oferuje znacznie więcej. Rejestruj każdy problem odkryty przez zespół lub proces testowania i przypisz członka zespołu, priorytet i ramy czasowe, aby go naprawić.

Następnie należy śledzić proces rozwiązywania problemu. Pozwoli ci to na łatwy przegląd rzeczy, które twój zespół musi jeszcze zrobić, aby naprawić błąd przed lub po uruchomieniu - a wszystko to za pomocą tego szablonu listy rzeczy do zrobienia. Pobierz ten szablon

5 dodatkowych szablonów arkuszy kalkulacyjnych Excel

Zacznij śledzić projekty z szablonami arkuszy kalkulacyjnych

Odpowiednie szablony arkuszy kalkulacyjnych to dar niebios. Jednak, jak może potwierdzić każdy, kto z nich korzystał, nadal istnieją one w izolacji. Nawet najlepszy szablon arkusza kalkulacyjnego Excel nie może łatwo połączyć się z resztą przepływu pracy nad projektem lub inną pracą.

To właśnie sprawia, że platforma oprogramowania taka jak ClickUp jest tak cenna. Można jej używać do zarządzania projektami, budżetami i arkuszami czasu, interakcji z zespołami i nie tylko. Można jej nawet używać jako oprogramowanie do udostępniania plików do przenoszenia i współpracy nad plikami dowolnego typu - i tak, obejmuje to arkusze kalkulacyjne.

Na co więc czekasz? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś aby dowiedzieć się, jak zmienić świetne, ale statyczne arkusze kalkulacyjne w część większej całości.