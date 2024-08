10 najlepszych narzędzi marketingowych dla agentów nieruchomości w 2024 roku

Z 97% kupujących zwraca się do Internetu podczas poszukiwania domu, czasy polegania na otwartych domach i krzykliwych tablicach na podwórku, aby zamknąć transakcję, już dawno minęły. Na szczęście nie trzeba być guru marketingu cyfrowego, aby być na bieżąco z nowymi trendami. 🧙

Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu do marketingu nieruchomości można łatwo koordynować i optymalizować wszystkie działania marketingowe. Platformy te czynią cuda do zrobienia, aby zwiększyć widoczność swoich list, przyciągnąć wykwalifikowanych potencjalnych klientów i ostatecznie zamknąć lukratywne transakcje.

Przedstawimy ci 10 najlepszych narzędzi marketingowych dla nieruchomości w 2024 roku, wybranych na podstawie ich reputacji, różnorodności funkcji, pozytywnych opinii użytkowników oraz zdolności do zaspokojenia ogólnych i specyficznych potrzeb agentów nieruchomości i marketerów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do marketingu nieruchomości?

Oto kluczowe cechy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze idealnego narzędzia do marketingu nieruchomości:

Łatwość obsługi: Narzędzia do marketingu nieruchomości powinny mieć intuicyjną nawigację i przyjazny dla użytkownika interfejs, aby skrócić krzywą uczenia się i czas adaptacji Różnorodność funkcji i opcji niestandardowych: Powinny one ułatwiać zarządzanie listą, generowanie leadów, e-mail marketing, zarządzanie mediami społecznościowymi i tworzenie wirtualnych wycieczek. Narzędzia powinny być również łatwo konfigurowalne doodzwierciedlać tożsamość marki i grupę docelową Możliwości integracji: Narzędzie powinno integrować się z tymi, z których już korzystasz, takimi jak systemy CRM i narzędzia marketingu cyfrowego, takie jak platformy marketingowe w mediach społecznościowych i oprogramowanie do e-mail marketingu Funkcja analityki i raportowania: Powinna umożliwiać skuteczne monitorowanie ruchu na stronie internetowej i śledzenie skuteczności strategii i kampanii marketingowych dotyczących nieruchomości Ceny i skalowalność: Nie powinno być żadnych ukrytych kosztów ani dodatkowych opłat. Cennik powinien być przejrzysty i skalowalny, aby sprostać zmieniającym się potrzebom Wsparcie i szkolenia: Firma odpowiedzialna za narzędzie do marketingu nieruchomości powinna mieć responsywną i dedykowaną obsługę klienta, aby odpowiedzieć na pytania lub problemy techniczne

10 najlepszych narzędzi marketingowych dla nieruchomości do wykorzystania w 2024 roku

Niektóre narzędzia marketingowe dla nieruchomości mogą pomóc w zarządzaniu i organizowaniu informacji o klientach, śledzeniu potencjalnych klientów i automatyzacji komunikacji. Inne narzędzia marketingowe idą dalej, pomagając agentom nieruchomości w promocji list nieruchomości i tworzeniu atrakcyjnych stron internetowych, angażujących profili w mediach społecznościowych lub wciągających wirtualnych wycieczek po nieruchomości.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, narzędzia, które przedstawiamy poniżej, mogą pomóc zwiększyć sprzedaż i zapewnić przewagę nad konkurencją.

Uzyskaj widok z lotu ptaka na swój projekt nieruchomości dzięki ClickUp

Jeśli jesteś częścią nieruchomości zespół marketingowy to czeka Cię nie lada gratka. ClickUp oferuje różne funkcje idealny do planowania, współpracy, realizacji i śledzenia wyników kampanii i projektów - szczególnie dla firm z branży nieruchomości!

Kolejna fantastyczna funkcja, którą marketerzy absolutnie uwielbiają: Szablony ClickUp które dają agentom nieruchomości przewagę nad każdym projektem, nad którym pracują, oszczędzając cenny czas w tym procesie. ⏳

Usprawnij swoje wysiłki marketingowe na rynku nieruchomości dzięki szablonowi ClickUp

Szablon Szablon marketingu nieruchomości ClickUp jest dostosowany do teams nieruchomości które chcą zwiększyć widoczność swoich list w Internecie. Możesz łatwo wybrać idealny plany marketingowe i kanałów, ustawienie wytyczne dotyczące marki a nawet stworzyć niezawodny kalendarz marketingowy aby śledzić wszystkie swoje działania w branży nieruchomości.

Bonus:_ Oprogramowanie kalendarza marketingowego !

Aby rozpocząć, dodaj do szablonu nieruchomość, którą chcesz promować. Każda lista będzie miała adres oddzielne zadanie do którego można dodawać zdjęcia i pliki w celu łatwiejszej identyfikacji.

Otrzymasz również widok z lotu ptaka na wszystkie promowane listy! Szablon zawiera liczne opcje widoku oferujące różne perspektywy i spostrzeżenia, jak posiadanie centrum dowodzenia marketingiem na wyciągnięcie ręki:

Widok listy kampanii: Grupuje listy według statusu ich zawartości promocyjnej (na przykład: Do zrobienia, W trakcie, Wymaga zatwierdzenia, Wymaga zmiany, Zatwierdzone)

Śledzenie postępów promocji nieruchomości z ClickUp

Widok tablicy ClickUp : A Tablica Kanban przedstawiająca listy jako karty i organizująca je zgodnie ze Sceną Strategii powiązanej z nimi zawartości (Pomysł, Pisanie Treści, Projekt, Recenzja, Publikacja, Ocena)

Widok statusów list w formie tablicy Kanban

Widok harmonogramu: Wyświetla harmonogramy publikowania zawartości promocyjnej w widoku kalendarza miesięcznego. Listy mają przypisany inny kolor w zależności od typu postu, za pomocą którego są promowane (blog, media społecznościowe),newsletter e-mail)

Zachowaj wszystkie terminy marketingowe w jednym miejscu dzięki ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

ponad 1000 szablonów z możliwością dostosowania

ponad 15 widoków

Niestandardowe pola i etykiety

Dostępny w wersji webowej i mobilnej

Śledzenie czasu i zaawansowane raportowanie

Integracja z ponad 1000 popularnych narzędzi i platform, takich jak Slack, Calendly, Dropbox i Google Drive

Funkcje tworzenia map do umieszczania pinezek na listach

Przypomnienia i powiadomienia

Limity ClickUp

Sporadyczne błędy i usterki spowodowane częstymi aktualizacjami

Aplikacja mobilna nie jest tak w pełni funkcjonalna jak aplikacja internetowa

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *Ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

2. Pipedrive

Pipedrive jest popularnym oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) idealne dla mniejszych firm zajmujących się sprzedażą, które chcą usprawnić swoje procesy i zabezpieczyć więcej transakcji.

Jedną z kluczowych zalet Pipedrive jest centralizacja danych klientów na jednej, łatwo dostępnej platformie. Pomaga śledzić leady w lejku, wizualizować cały proces sprzedaży i bez wysiłku wchodzić w interakcje z klientami na każdej scenie procesu sprzedaży.

Jeśli chodzi o marketing nieruchomości, Pipedrive może być nieocenionym narzędziem do organizowania potencjalnych klientów, niezależnie od tego, czy są oni generowani ze strony internetowej i mediów społecznościowych, czy też za pośrednictwem bardziej tradycyjnych kanałów, takich jak polecenia i zapisy na otwarte spotkania.

Po dodaniu leada do systemu i przypisaniu do niego agenta nieruchomości, Pipedrive pozwala na śledzenie jego postępu poprzez dowolnie konfigurowalne sceny lejka sprzedażowego, aż do tego magicznego momentu, w którym zamykasz transakcję.

Platforma umożliwia również bezproblemową współpracę pomiędzy członkami Teams lub agentami nieruchomości, którzy mogą przypisywać sobie nawzajem zadania, udostępniać dokumenty i komunikować się bezpośrednio na platformie.

Wreszcie, funkcje analityczne Pipedrive pozwalają na śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak współczynniki konwersji i wartości transakcji. Te cenne spostrzeżenia mogą być najsilniejszą bronią w dopracowywaniu podejść marketingowych i wykrywaniu potencjalnych obszarów wymagających poprawy w biznesie nieruchomości.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Zarządzanie potencjalnymi klientami i transakcjami

Śledzenie aktywności klientów

Integracja z pocztą e-mail

Automatyzacja cykli pracy

Spostrzeżenia i raportowanie

Różne integracje z istniejącym stosem technologicznym

Limity Pipedrive

Ograniczone opcje brandingu

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla użytkowników z niewielkim doświadczeniem z CRM

Raportowanieproblemy związane z obsługą klienta Ceny Pipedrive

Essential : 9,90 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,90 USD/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $19.90/miesiąc na użytkownika

: $19.90/miesiąc na użytkownika Professional : $39.90/miesiąc na użytkownika

: $39.90/miesiąc na użytkownika Power : $49.90/miesiąc na użytkownika

: $49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

*Ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Pipedrive oceny i recenzje

3. Movavi

Movavi słynie z edycji wideo i zdjęć, nagrywanie ekranu i narzędzia do konwersji multimediów. Kluczowym punktem sprzedaży wszystkich aplikacji Movavi jest ich przyjazność dla użytkownika i intuicyjny interfejs, dzięki czemu są one dostępne dla absolutnie początkujących, zachowując jednocześnie funkcje potrzebne doświadczonym użytkownikom do tworzenia niesamowitej zawartości wideo.

Movavi może być cennym zasobem w zestawie narzędzi do marketingu nieruchomości. Dzięki oprogramowaniu do edycji wideo można tworzyć imponujące wycieczki wideo po nieruchomościach, dając potencjalnym nabywcom wirtualny spacer. Materiał wideo można dowolnie przycinać i uzupełniać muzyką, podkładami głosowymi i nakładkami tekstowymi, aby ożywić nieruchomość bezpośrednio na ekranie.

Możesz również skorzystać z oprogramowania do edycji zdjęć Movavi do wirtualnej sceny - z pewnością zwiększy to generowanie potencjalnych klientów. Rób zdjęcia wolnych nieruchomości i używaj oprogramowania do cyfrowego dodawania mebli i innych elementów wnętrza, pomagając potencjalnym nabywcom wizualizować, jak można wykorzystać przestrzeń.

Innym pomysłem na przyciągnięcie kupujących, który umożliwia redaktor wideo Movavi, jest tworzenie krótkich szpul z atrakcjami. Wybierz najbardziej oszałamiające ujęcia nieruchomości, dodaj muzykę w tle i nakładki tekstowe, a następnie połącz je w krótkie, wciągające wideo.

Udostępniaj je w mediach społecznościowych lub wysyłaj w newsletterach i obserwuj, jak Twoi odbiorcy zamieniają się w potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Movavi

Przyjazny interfejs idealny zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników

Biblioteka filtrów i efektów specjalnych w narzędziu do marketingu nieruchomości

Redaktor wideo, zdjęć i audio

Opcje konwersji multimediów

Stabilizacja i śledzenie ruchu

Łatwe udostępnianie i eksportowanie do potencjalnych klientów lub innych specjalistów ds. nieruchomości

Limity Movavi

Darmowe wersje produktów Movavi posiadająlimit funkcji* Niektórzy użytkownicy skarżyli się nairytujące wyskakujące okienka sprzedaży Cennik Movavi

Video Editor : 49,95 USD/rok

: 49,95 USD/rok Video Editor + Effect Packs : $155.95/rok

: $155.95/rok Video Suite + Effect Packs: $237.95/rok (obecnie rabat do $94.95)

*Ceny na liście odnoszą się do licencji osobistych

Oceny i recenzje Movavi

4. Hubstaff

Hubstaff zyskał rozgłos dzięki swojemu pakietowi do zarządzania pracownikami, który pomaga Businessowi zarządzać i śledzić wydajność ich zdalnych Teams. Ale to nie tylko śledzenie czasu i monitorowanie pracowników!

Narzędzie to jest fantastyczne do zarządzania projektami dzięki wbudowanym funkcjom komunikacji zespołowej, planowania pracowników, listy płac i fakturowania oraz wglądu w wydajność. Hubstaff może być szczególnie przydatny w następujących obszarach zarządzaniu projektami związanymi z nieruchomościami w tym ich aspekty marketingowe.

Skorzystaj z platformy, aby ustawić terminy, przydzielić zadania i ocenić postęp w realizacji projektów związanych z nieruchomościami.

Możliwości śledzenia czasu na platformie pozwalają dokładnie zmierzyć czas spędzony na zadaniach takich jak tworzenie zawartości, zarządzanie mediami społecznościowymi i komunikacja z klientem. Zebrane dane można wykorzystać do identyfikacji wąskich gardeł i poprawy wydajności w całym biznesie nieruchomości.

Dzięki Hubstaff możesz zwiększyć rozliczalność swoich pracowników lub agentów nieruchomości, zwłaszcza tych pracujących zdalnie. Funkcje takie jak poziomy aktywności i zrzuty ekranu zapewniają, że wszyscy członkowie zespołu skupiają się na wydajnej pracy, a projekty są zakończone na czas.

Hubstaff najlepsze funkcje

Śledzenie czasu pracy za pomocą kart czasu pracy online i raportów czasu pracy

Monitorowanie pracowników za pomocą śledzenia lokalizacji GPS

Analiza siły roboczej

Zwinne zarządzanie projektami

Integracja z różnymi narzędziami do zarządzania projektami, księgowości, komunikacji i CRM

Limity Hubstaff

Obawy dotyczące prywatności

Sporadycznieraportowanie błędów i awarii Hubstaff pricing

Hubstaff Pole Field Pro : $10/miesiąc za użytkownika Desk Field : 12,50 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise : dostępne po kontakcie

Moduły Hubstaff Time i Hubstaff Desk Free Starter : 5,83 USD/miesiąc za użytkownika Pro : 8,33 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise : dostępne po kontakcie



*Ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Hubstaff oceny i recenzje

5. SEMRush

SEMRush jest gwiazdą rocka w świecie SEO od dłuższego czasu nie bez powodu. Jest to jedno z najczęściej używanych narzędzi do przeprowadzania analizy słów kluczowych, badania konkurencji oraz śledzenia i poprawy wydajności witryny.

Jeśli polegasz na tworzeniu zawartości, aby zwiększyć widoczność swoich list nieruchomości i generować leady, SEMRush może przenieść twoją strategię na wyższy poziom. Użyj go, aby odkryć najbardziej odpowiednie słowa kluczowe w branży nieruchomości i odpowiednio zoptymalizować swoją stronę internetową i zawartość. Ponadto możesz sprawdzić, co robi Twoja konkurencja i zidentyfikować obszary, w których możesz wyróżnić się z tłumu.

Ponieważ marketing nieruchomości często obraca się wokół promocji nieruchomości w określonych obszarach geograficznych, lokalne narzędzia SEO SEMRush są absolutnymi przełomami. Funkcje takie jak zarządzanie listami i śledzenie pozycji mogą pomóc zwiększyć lokalną widoczność i wygenerować więcej potencjalnych klientów. W końcu chodzi o dotarcie do właściwych osób we właściwych miejscach.

Wreszcie, funkcje zarządzania społecznościowego SEMRush są w stanie zdziałać cuda w zakresie zwiększenia świadomości marki. Automatyzacja i planowanie postów w mediach społecznościowych, śledzenie aktywności społecznościowej konkurencji i analizowanie obecności na platformach takich jak Instagram, Facebook, LinkedIn i YouTube, aby jak najlepiej je wykorzystać.

Najlepsze funkcje SEMRush

Badanie słów kluczowych dla profesjonalistów z branży nieruchomości

Narzędzia do content marketingu

Lokalne SEO dla rynków regionalnych

Raportowanie i analiza rynku

Płatne reklamy

Limity SEMRush

*Ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje SEMRush

6. Iconosquare

Iconosquare to fantastyczne narzędzie dla marketerów nieruchomości, którzy chcą doładować swoją grę w mediach społecznościowych. Platforma oferuje najlepsze narzędzia i funkcje do optymalizacji wysiłków marketingowych w mediach społecznościowych, pomiaru wydajności i skutecznego angażowania się w bazę obserwujących.

Narzędzie pozwala utrzymać spójną obecność na platformach mediów społecznościowych poprzez planowanie postów. Możesz także automatycznie publikować je na wielu platformach jednocześnie, aby uzyskać maksymalny efekt.

Mówiąc o efekcie, Iconosquare pozwala go zmierzyć dzięki silnemu arsenałowi analityki. Śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak zasięg, wyświetlenia, wzrost liczby obserwujących i wskaźniki zaangażowania, pozwala uzyskać dokładny obraz skuteczności strategii mediów społecznościowych.

Możesz także uzyskać cenne informacje na temat swoich obserwujących, takie jak ich dane demograficzne, wzorce zaangażowania i zachowania. Wiedza ta pozwala dostosować zawartość online i ogólną strategię marketingową, aby zbliżyć się do obserwujących i ostatecznie przekształcić ich w potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Iconosquare

Zaplanowane i automatyczne publikowanie na wielu platformach społecznościowych, w tym Instagram, Facebook i TikTok

Zaawansowana analityka i wgląd w bazę obserwujących i konkurencję

Niestandardowe raportowanie

Zarządzanie generowaniem leadów i konwersacjami w mediach społecznościowych

Limity Iconosquare

Problemy zautomatyczne publikowanie historii z Instagrama* Podobno funkcja konwersacjinie ma wsparcia dla Twittera Ceny Iconosquare

Pro : €49/miesiąc

: €49/miesiąc Zaawansowany : €79/miesiąc

: €79/miesiąc Enterprise: €139/miesiąc

*Ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Iconosquare oceny i recenzje

7. Wix

Wix to doskonała platforma do tworzenia stron internetowych, o których zawsze marzyłeś. I nie musisz być geniuszem kodowania lub doświadczonym twórcą stron internetowych, aby zaprezentować swoje listy i przyciągnąć potencjalnych nabywców. Dzięki redaktorowi przeciągnij i upuść wystarczy kilka kliknięć myszką i odrobina wyobraźni, aby zaprojektować urzekającą stronę internetową dla swojego biznesu.

Nie musisz wymyślać niczego od zera, ponieważ Wix posiada bibliotekę szablonów zaprojektowanych specjalnie dla branży nieruchomości. Wybierz szablon, który pasuje do Twojej marki i celu, dostosuj go do swoich upodobań, a będziesz miał wirtualny salon wystawowy dla swoich list w mgnieniu oka!

Po ustawieniu całej witryny i uruchomieniu list, uczyń je bardziej atrakcyjnymi, dodając galerie zdjęć, interaktywne mapy i wirtualne wycieczki lub podkreślając kluczowe szczegóły nieruchomości. Gdy już przyciągniesz odwiedzających, zamień ich w klientów, dodając do swojej witryny formularze kontaktowe i narzędzia do pozyskiwania potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Wix

Projektowanie stron internetowych za pomocą intuicyjnego edytora typu "przeciągnij i upuść

ponad 800 szablonów stron internetowych

Aplikacja mobilna do tworzenia i zarządzania witryną

Profesjonalne usługi tworzenia stron internetowych

Limity Wix

Raportowanieproblemy z obsługą klienta* Skargi dotyczącewysokie ceny i ograniczone funkcje projektowania Ceny Wix

VIP : $24.50/miesiąc

: $24.50/miesiąc Unlimited : $12.50/miesiąc

: $12.50/miesiąc Combo : $8.50/miesiąc

: $8.50/miesiąc Domena połączenia: $4.50/miesiąc

Wix oceny i recenzje

8. Podio

Podio przykład platformy

Podio to platforma do zarządzania projektami i współpracy, która może być kołem ratunkowym dla marketerów nieruchomości zarządzających wieloma nieruchomościami, potencjalnymi klientami i członkami zespołu. Pozwala scentralizować całą pracę w wysoko konfigurowalnych obszarach roboczych, które można dostosować do własnych potrzeb, dodając cykle pracy i pola oraz automatyzując ręczne, pracochłonne zadania.

Aby być na bieżąco z potencjalnymi klientami, Podio pełni podwójną rolę oprogramowania CRM. Możesz przechowywać informacje o klientach i śledzenie podróży niestandardowych klientów przez ścieżkę sprzedaży, zapewniając, że nigdy nie przegapisz dobrej oferty z powodu dezorganizacji.

Współpraca ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego biznesu związanego z nieruchomościami, a Podio ułatwia ją, zapewniając centralny hub, w którym członkowie zespołu mogą dzielić się informacjami, przeprowadzać burze mózgów i pomagać sobie nawzajem w zamykaniu transakcji - wszystko w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Podio

Zarządzanie projektami

CRM

SocialOprogramowanie intranetowe* Współpraca

Zarządzanie cyklem pracy

Zarządzanie procesami biznesowymi

Limity Podio

Niestandardowy charakter i elastycznośćmoże być przytłaczające dla nowych użytkowników

Przestoje mogą zakłócać automatyzację i wpływać na procesy biznesowe

Ceny Podio

Free

Plus : 11,20 USD/miesiąc

: 11,20 USD/miesiąc Premium: $19.20/miesiąc

*Ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Podio

9. Workamajig

Zaprojektowany specjalnie dla agencji kreatywnych i zespołów marketingowych, Workamajig ma być "punktem kompleksowej obsługi" w celu usprawnienia zarządzania projektami, zasobami i finansami, a także zespołem i współpracę z klientem .

Workamajig dostarcza scentralizowany hub narzędzi marketingowych, w którym marketerzy nieruchomości mogą śledzić leady i przechowywać wszystkie swoje listy nieruchomości, kalendarze zawartości i komunikacji z klientem w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Oprogramowanie ułatwia również płynną komunikację między członkami zespołu, eliminując potrzebę niekończącej się wymiany e-maili i pozwalając skupić się na tym, co ważne - osiąganiu celów marketingowych oraz generowaniu potencjalnych klientów i sprzedaży.

Zarządzanie zasobami i finansami to często bolączki mniejszych zespołów marketingowych, a twórcy Workamajig doskonale to rozumieją. Narzędzia marketingowe Workamajig pozwalają monitorować budżety i wydatki oraz optymalizować generowanie faktur, aby utrzymać księgi w czystości.

Aby zapobiec wąskim gardłom lub marnowaniu zasobów, Workamajig pozwala zarządzać obciążeniem pracą pracowników i śledzić ich dostępność. Pozwala to na optymalną alokację zasobów, zapewniając, że zespół pracuje z pełnym obciążeniem w celu osiągnięcia kluczowych wskaźników wydajności.

Najlepsze funkcje Workamajig

Zarządzanie projektami

Śledzenie czasu i zadań

Zintegrowane narzędzia księgowe i finansowe

Oprogramowanie do przyjmowania projektów

CRM sprzedaży

Narzędzie do zarządzania zasobami marketingowymi i ruchem

Limity Workamajig

Raportowanie problemów zresponsywność strony* Skargi dotyczącenieintuicyjny interfejs użytkownika izarządzanie zintegrowanymi projektami Workamajig pricing

Wewnątrz firmy : 41 USD/miesiąc za użytkownika

: 41 USD/miesiąc za użytkownika Agencja : $41/miesiąc za użytkownika

: $41/miesiąc za użytkownika Enterprise: dostępne po kontakcie

*Ceny na liście obowiązują dla Teams z ponad 10 członkami

Oceny i recenzje Workamajig

10. Basecamp

Basecamp przykład produktu

Misją Basecamp jest pomoc firmom w wyeliminowaniu podejścia "rzeczy porozrzucane wszędzie". Dostarcza scentralizowaną platformę do zarządzania nieruchomościami kampaniami marketingowymi skutecznie i współpracować z zespołem, aby osiągnąć wspólne cele.

Korzystaj z jego narzędzi marketingowych, aby być na bieżąco z różnymi inicjatywami marketingowymi, takimi jak promocja list nieruchomości, prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych i tworzenie angażującej zawartości. Twórz oddzielne projekty dla każdego kanału marketingowego, przydzielaj zadania członkom zespołu i ustalaj terminy, aby zapewnić maksymalną wydajność.

Integracja z kalendarzem w Basecamp sprawia, że trudno jest przegapić ważną datę związaną z działaniami marketingowymi. Niezależnie od tego, czy jest to termin publikacji zawartości, wydarzenie open house, czy uruchomienie kampanii w mediach społecznościowych, platforma jest do zrobienia w zakresie zarządzania czasem.

Najlepsze funkcje Basecamp

Strona główna: jednostronicowy pulpit z projektami i zadaniami

To-dos: śledzenie zadań i terminów

Campfire: wbudowany czat grupowy

Doors: do integracji z zewnętrznymi narzędziami i usługami

Harmonogram: przegląd ważnych wydarzeń i terminów

Basecamp limits

Cennik Basecamp

Basecamp : 15 USD/miesiąc za użytkownika

: 15 USD/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/rok lub 349 USD/miesiąc

Basecamp oceny i recenzje