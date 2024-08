10 najlepszych narzędzi marketingowych CRM w 2024 roku

Istnieje wiele danych na temat niestandardowych klientów.

Złą stroną jest to, że dane te są często rozproszone w różnych produktach w stosie technologicznym. Jeszcze gorsze jest to, że dane te są często trudne do zsynchronizowania. Zarządzanie relacjami z klientami ( CRM ) łączy wszystkie te dane i nie tylko.

Narzędzia te pomagają zarządzać wszystkimi kontaktami z jednej wygodnej lokalizacji, która integruje się z innymi obszarami stosu technologicznego, dzięki czemu wszystko jest zawsze zsynchronizowane. Ułatwiają one poprawić marketing dzięki niestandardowym rozwiązaniom. W tym artykule przyjrzymy się pokrótce marketingowi CRM, a następnie przedstawimy listę najlepszych narzędzi dostępnych na rynku.

Czym jest marketing CRM?

Oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management) służy do gromadzenia informacji o niestandardowych klientach w jednej centralnej lokalizacji. Marketing CRM wykorzystuje te dane do budowania i utrzymywania długoterminowych powiązań z klientami.

Poprzez wykorzystanie danych w cRM, firmy mogą lepiej zrozumieć zachowania, preferencje i potrzeby swoich klientów . Mogą wykorzystać tę wiedzę do tworzenia bardziej efektywnych strategie marketingowe . Marketing oparty na danych CRM jest bardziej spersonalizowany i trafny, co prowadzi do lepszego ROI .

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM dla marketingu?

Wybierając oprogramowanie CRM dla marketingu, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów.

Integracja z innymi systemami : Cały sensOprogramowanie CRM jest stanie się pojedynczym źródłem prawdy. Musiintegrować z jak największą częścią stosu.

: Cały sensOprogramowanie CRM jest stanie się pojedynczym źródłem prawdy. Musiintegrować z jak największą częścią stosu. Łatwość użycia : Nie ma znaczenia, jak potężne jest narzędzie, jeśli nikt nie może dowiedzieć się, jak z niego korzystać. Twój CRM powinien być czymś, z czego każdy pracownik, który będzie musiał z niego korzystać, może zostać szybko przeszkolony.

: Nie ma znaczenia, jak potężne jest narzędzie, jeśli nikt nie może dowiedzieć się, jak z niego korzystać. Twój CRM powinien być czymś, z czego każdy pracownik, który będzie musiał z niego korzystać, może zostać szybko przeszkolony. Analityka marketingowa i raportowanie : Kluczem do skutecznego marketingu CRM jest umiejętność wykorzystania danychDostarczanych przez dostawcę oprogramowania CRM. Ważne jest, aby wybrane narzędzie zapewniało dostępne i istotne dane.

: Kluczem do skutecznego marketingu CRM jest umiejętność wykorzystania danychDostarczanych przez dostawcę oprogramowania CRM. Ważne jest, aby wybrane narzędzie zapewniało dostępne i istotne dane. Obsługa klienta: Twoi niestandardowi klienci polegają na Tobie, a Ty polegasz na swoim CRM. Jeśli coś pójdzie nie tak, musisz wiedzieć, że będziesz w stanie szybko uzyskać odpowiedź.

10 najlepszych marketingowych narzędzi CRM

Stwórz swój idealny system do zarządzania kontaktami, klientami i transakcjami, jednocześnie łatwo dodając połączenia między zadaniami i dokumentami, aby usprawnić swoją pracę

Wiemy, że ClickUp znajduje się na szczycie tej listy, ale nie bez powodu! ClickUp to idealna platforma dla teamów marketingowych ze względu na jej elastyczny i konfigurowalny charakter. Posiada scentralizowany obszar roboczy, który oferuje zakres opcji widoku do zarządzania projektami.

Jego wbudowane funkcje zarządzania projektami umożliwiają łatwe śledzenie postępów, dzięki czemu zespoły marketingowe dotrzymują terminów realizacji projektów. Dodatkowo, ClickUp płynnie integruje z narzędziami marketingowymi, takimi jak Google, Slack i HubSpot, ułatwiając lepszy cykl pracy i wydajność.

Zaawansowane funkcje automatyzacji umożliwiają zespołom zaoszczędzić czas na powtarzalnych czynnościach, takich jak tworzenie i przydzielanie zadań oraz ustawienie przypomnień. Usprawniona, bogata w funkcje platforma ClickUp optymalizuje wydajność zespołu marketingowego, jednocześnie poprawiając wysiłki sprzedażowe dzięki efektywnemu udostępnianiu informacji.

Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego zespoły marketingowe uwielbiają ClickUp's CRM :

ClickUp najlepsze funkcje

Pulpity ClickUp : Wizualnie śledź wartość życiową klienta, wielkość transakcji (i średnie) oraz zablokuj swoje wyniki zespołu sprzedaży aby upewnić się, że taktyki marketingowe są skuteczne

Wizualnie śledź wartość życiową klienta, wielkość transakcji (i średnie) oraz zablokuj swoje wyniki zespołu sprzedaży aby upewnić się, że taktyki marketingowe są skuteczne Niestandardowe statusy i pola : Dostosuj etapy procesu sprzedaży lub śledź zamówienia, gorące leady, scoring i nie tylko, dodając niestandardowe pola do cyklu pracy CRM

: Dostosuj etapy procesu sprzedaży lub śledź zamówienia, gorące leady, scoring i nie tylko, dodając niestandardowe pola do cyklu pracy CRM Pola formuły : Automatyczne obliczanie kosztu zamówienia nowego produktu lub śledzenie wyników dla nowych leadów

Sprawdzanie i adnotacje : Daj klientom dostęp do ważnych dokumentów marketingowych i pracuj z nimi na bieżącowe wszystkich projektach *Niestandardowe szablony marketingowe: Wybieraj spośród dziesiątek niestandardowych szablonów marketingowychSzablony CRM w ClickUp do śledzenia kampanii marketingowych,projekty,cele marketingowe, plany zawartości i inne

Daj klientom dostęp do ważnych dokumentów marketingowych i pracuj z nimi na bieżącowe wszystkich projektach *Niestandardowe szablony marketingowe: Wybieraj spośród dziesiątek niestandardowych szablonów marketingowychSzablony CRM w ClickUp do śledzenia kampanii marketingowych,projekty,cele marketingowe, plany zawartości i inne Automatyzacja cyklu pracy : Automatycznie stosuj nowe szablony, dodawaj komentarze lub przenoś elementy między statusami, aby naprawdę skupić się na ważnych zadaniach

: Automatycznie stosuj nowe szablony, dodawaj komentarze lub przenoś elementy między statusami, aby naprawdę skupić się na ważnych zadaniach Elastyczne widoki CRM: Bez wysiłku organizuj konta za pomocą ponad 10 elastycznych widoków CRM ClickUp, aby łatwo

Limity ClickUp

Niestandardowe możliwości mogą być dla niektórych przytłaczające

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej (przynajmniej jeszcze nie teraz!)

Niektóre inne CRMy z tej listy mogą być bardziej odpowiednie dla Enterprise Business

Cennik ClickUp

Free Forever Plan

Unlimited Plan : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business Plan : $12 na użytkownika miesięcznie

: $12 na użytkownika miesięcznie Plan Business Plus : $19 za użytkownika miesięcznie

: $19 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje!

ClickUp oceny klientów

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opinii)

2. Salesforce

Via SalesforceSalesforce jest wiodącym produktem CRM oferujący kompleksowy zestaw funkcji dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Chociaż jest to jedna z droższych opcji na tej liście, firmy polegają na Salesforce, aby doładować swoje strategie marketingowe i radzić sobie z kampaniami wielokanałowymi.

To celowe przesyłanie wiadomości, mierzalna skuteczność kampanii, zintegrowane zarządzanie leadami , konfigurowalne pulpity i zaawansowane integracje pozwalają rozkwitać teamom marketingowym i pomóc zespołom sprzedażowym zabezpieczyć więcej transakcji.

Najlepsze funkcje Salesforce

Zobacz, jak dobrze radzi sobie Twój zespół dzięki łatwym do zrozumienia wykresom i tabelom

Współpraca z zespołem nad projektami za pomocą specjalnego narzędzia zwanego kanałem społecznościowym

Automatyczne przydzielanie nowych klientów odpowiednim członkom zespołu do obsługi

Dowiedz się, co ludzie mówią o Twojej firmie na Facebooku i Twitterze, wszystko w jednym miejscu

Twórz i wysyłaj niestandardowe kampanie e-mail do swoich klientów za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Ustaw przypomnienia i zadania dla siebie i swojego zespołu, aby nigdy nie przegapić ważnego terminu

Limity Salesforce

Niektórzy użytkownicy narzekają na wysokie ceny i ukryte koszty

Doświadczają stromej krzywej uczenia się i problemów z adaptacją użytkowników

Spędzają dużo czasu na administrowaniu systemem

Chcą wersji Free, jak wiele innych opcji CRM

Cennik Salesforce

Essentials : 25 USD za użytkownika miesięcznie

: 25 USD za użytkownika miesięcznie Professional : $75 za użytkownika miesięcznie

: $75 za użytkownika miesięcznie Enterprise : $150 za użytkownika miesięcznie

: $150 za użytkownika miesięcznie Unlimited: $300 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Salesforce

G2 : 4.3/5 (13k+ recenzji)

: 4.3/5 (13k+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (17k+ recenzji)

3. HubSpot

Via HubSpot HubSpot to oprogramowanie CRM, które koncentruje się na marketingu przychodzącym i sprzedaży. To kompleksowe narzędzie marketingowe pomaga również w zarządzaniu niestandardowymi relacjami z klientami. Ale jego zaawansowany interfejs i pomocne integracje pozwalają zespołom marketingowym uzyskać szczegółowe analizy i śledzenie kampanii - wszystko z pomocą innych narzędzi.

Najlepsze funkcje HubSpot

Wyświetlanie wykresów i grafów wszystkich osób, które są odsetkami od zakupu i jak blisko są zakupu

Rozmawiaj ze swoimi niestandardowymi klientami za pomocą czatu na żywo, e-maila lub umawiając się z nimi na spotkanie

Przechowywanie wszystkich ważnych dokumentów w jednym miejscu i udostępnianie ich zespołowi

Współpracuj z innymi popularnymi narzędziami takimi jak Microsoft Dynamic, Slack i Jira, wszystko w jednej aplikacji

Używaj szablonów do szybkiego i łatwego tworzenia profesjonalnie wyglądających e-maili i dokumentów

Otrzymuj przypomnienia o zadaniach do zrobienia, aby nigdy nie zapomnieć o kontakcie z klientem

Limity HubSpot

Niektórzy uważają, że plany cenowe mogą być mylące

Ceny szybko się sumują

Brak odpowiedniego wsparcia w przypadku planu Free Plan

Niektórzy twierdzą, że nie ma tak wielu funkcji, jak inne programy CRM

Cennik HubSpot

Free Plan

Starter : 50 USD/miesiąc za każdy produkt

: 50 USD/miesiąc za każdy produkt Profesjonalny : Minimum $400/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników

: Minimum $400/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników Enterprise: Minimum 1200 USD/miesiąc dla maksymalnie dziesięciu użytkowników

HubSpot oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (9,400+ recenzji)

: 4.4/5 (9,400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,600+ recenzji)

4. Zendesk Sell

Via ZendeskZendesk Sell to produkt CRM, który integruje się ze słynnymi produktami do obsługi klienta Zendesk. Użytkownicy uwielbiają Zendesk ze względu na świetne aplikacje mobilne do analizowania, śledzenia i raportowania w podróży. Dodatkowo, Zendesk jest dostawcą kompleksowej analityki i raportowania, dzięki czemu wysiłki marketingowe nie idą na marne.

Ta dogłębna platforma może śledzić takie rzeczy, jak zadowolenie użytkowników i czas reakcji. I podobnie jak inne narzędzia na tej liście, ma szczegółowe wbudowane ankiety i formularze ułatwiające organizowanie opinii niestandardowych klientów.

Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Śledzenie interakcji z klientami, w tym połączeń, e-maili i spotkań

Korzystaj z prognozy sprzedaży, aby przewidzieć, ile pieniędzy zarobisz w przyszłości

Udostępnianie notatek i współpraca z zespołem nad niestandardowymi kontami klientów

Uzyskaj wgląd w wyniki sprzedaży dzięki raportowaniu wizualnemu

Wysyłaj niestandardowe kampanie e-mail do grup klientów

Korzystaj z aplikacji mobilnej, aby uzyskać dostęp do informacji o klientach i pracować nad transakcjami z dowolnego miejsca

Limity Zendesk Sell

Niektórzy raportują, że korzystanie z Zendesk Sell wymaga nieco nauki

Użytkownicy uważają, że korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji może być kosztowne

Kontakt z obsługą klienta może być trudny

Cennik Zendesk Sell

Teams : 19 USD za użytkownika miesięcznie

: 19 USD za użytkownika miesięcznie Growth : $49 za użytkownika miesięcznie

: $49 za użytkownika miesięcznie Profesjonalista : $99 za użytkownika miesięcznie

: $99 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Od 150 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2 : 4.2/5 (400+ recenzji)

: 4.2/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (100+ recenzji)

5. Zoho CRM

Via Zoho Zoho CRM to część CRM ekosystemu aplikacji biznesowych Zoho. Wiele zespołów marketingowych korzysta z niego, ponieważ pasuje do zespołów różnej wielkości. Zoho może również usprawnić procesy sprzedaży i przepływy pracy zespołu obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Zoho

Pozwól aplikacji do zrobienia części pracy za Ciebie, automatycznie wysyłając e-maile i kontaktując się z potencjalnymi klientami

Twórz specjalne strony internetowe tylko dla swoich klientów, aby uzyskać dostęp do informacji i być na bieżąco

Odpowiadanie na wiadomości e-mail z różnych kont e-mail bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Wszystko, co dzieje się ze sprzedażą w jednym miejscu dzięki wykresom i tabelom

Śledzenie wszystkich spotkań i rozmów z klientami w jednym kalendarzu, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego spotkania

Otrzymuj powiadomienia, gdy klient podejmie określone działanie, takie jak otwarcie e-maila lub wypełnienie formularza

Limity Zoho

Niektórzy zmagają się z ilością niestandardowych ustawień wymaganych do rozpoczęcia pracy

Mają do czynienia z formularzami, które nie są zoptymalizowane pod kątem konwersji

Użytkownicy uważają, że Zoho oferuje wiele funkcji, ale wraz ze wzrostem wymagań zaczyna brakować im złożoności

Doświadczenie w obsłudze klienta jest ograniczone

Ceny Zoho

Standard : $14 za użytkownika miesięcznie

: $14 za użytkownika miesięcznie Profesjonalny : $23 za użytkownika miesięcznie

: $23 za użytkownika miesięcznie Enterprise : $40 za użytkownika miesięcznie

: $40 za użytkownika miesięcznie Ultimate: $52 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho

G2 : 4/5 (2,300+ recenzji)

: 4/5 (2,300+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,200+ recenzji)

6. Monday.com

przez Monday.comMonday oparła swoje oprogramowanie CRM na istniejącej platformie współpracy. To narzędzie CRM pomaga uprościć niestandardowe zarządzanie klientami z funkcjami takimi jak śledzenie transakcji, automatyzacja marketingu i tablice potoku sprzedaży.

Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów marketingowych, które chcą mieć wgląd w to, jak klienci przechodzą przez całą podróż. Ponadto Monday wykorzystuje raportowanie ROI i segmentację klientów, aby pomóc w śledzeniu postępów kampanii marketingowych.

Monday.com najlepsze funkcje

Śledzenie potencjalnych klientów, transakcji i niestandardowych klientów w jednym miejscu

Tworzenie niestandardowych pól do śledzenia najważniejszych informacji

Korzystanie z dzienników aktywności, aby zobaczyć historię wszystkich interakcji z klientami

Współpraca z zespołem nad transakcjami i kontami klientów

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio z aplikacji

Korzystaj z automatyzacji, aby usprawnić cykl pracy

Limity Monday.com

Wymaga co najmniej trzech licencji dla wszystkich płatnych planów

Limit liczby automatyzacji na miesiąc

Ogranicza zgodność z HIPAA i niektóre funkcje bezpieczeństwa do planu Enterprise

Oferuje ograniczone funkcje w planach low-end

Cennik Monday.com

Podstawowy : 10 USD za licencję miesięcznie

: 10 USD za licencję miesięcznie Standard : $14 za licencję miesięcznie

: $14 za licencję miesięcznie Pro : 24 USD za licencję miesięcznie

: 24 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (500+ recenzji)

: 4.7/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

7. MailChimp

Via MailChimp MailChimp rozszerzył swoją platformę e-mail marketingu i automatyzacji do w pełni funkcjonalnego CRM. Tak więc, jeśli szukasz przyjaznego dla użytkownika i zaawansowanego e-maila oprogramowanie marketingowe , MailChimp jest świetną opcją dla zarządzania kampaniami marketingowymi i nie tylko.

Dzięki setkom konfigurowalnych szablonów e-mail i prostym narzędziom do automatyzacji w celu usprawnienia rutynowych zadań, zespoły marketingowe będą zadowolone z MailChimp. Na wzmiankę zasługuje również fakt, że to narzędzie CRM do marketingu jest wyposażone w pulpity analityczne, dzięki czemu zespoły marketingowe mogą łatwo segmentować, celować i zarządzać listami subskrybentów.

Najlepsze funkcje MailChimp

Śledzenie wszystkich informacji o klientach w jednym miejscu, w tym ich danych kontaktowych i historii zakupów

Używanie etykiet i segmentów do grupowania niestandardowych klientów na podstawie ich odsetków i zachowań

Tworzenie spersonalizowanych e-maili i stron docelowych za pomocą edytora Mailchimp typu "przeciągnij i upuść"

Ustawienie automatyzacji e-maili w celu powitania nowych klientów lub śledzenia potencjalnych klientów

Monitoruj sprzedaż i zaangażowanie klientów za pomocą interaktywnych raportów

Korzystaj z integracji z innymi narzędziami, takimi jak platformy mediów społecznościowych i platformy e-commerce

Limity Mailchimp

Limit organizacji kontaktów do kategorii lub etykiet

Wymaga od użytkowników tworzenia własnych szablonów

Interfejs, który dla niektórych użytkowników może być niewygodny i niezgrabny

Nie jest wystarczający do proaktywnego zarządzania sprzedażą, wsparciem lub innymi procesami interakcji z klientami

Cennik Mailchimp

Free Plan

Essentials : $13 miesięcznie

: $13 miesięcznie Standard : $20 miesięcznie

: $20 miesięcznie Premium: $350 miesięcznie

Mailchimp oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (16k+ recenzji)

: 4.6/5 (16k+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (16k+ recenzji)

8. SugarCRM

Via SugarCRM SugarCRM to produkt CRM, który koncentruje się na doświadczeniu klienta w wielu kanałach. Jest to dobre rozwiązanie dla zespołów marketingowych ze względu na jego duży widok na niestandardowa podróż klienta . SugarCRM posiada również zaawansowane funkcje marketingowe narzędzia do zarządzania kampaniami jak automatyzacja cyklu pracy i routing leadów.

Funkcje te pozwalają zespołom marketingowym lepiej współpracować i ostatecznie dostarczać niestandardowe doświadczenia klientom.

Najlepsze funkcje SugarCRM

Wgląd we wszystkie interakcje klientów z firmą, dzięki czemu zespół sprzedaży może dotrzeć do klienta we właściwym czasie i we właściwy sposób

Umożliwienie klientom samodzielnej pomocy poprzez dostęp do spersonalizowanej strony internetowej, na której mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania

Wczesne wychwytywanie problemów dzięki narzędziu, które pomaga śledzić skargi klientów i sprawdzać, co wymaga naprawy

Twórz własne specjalne strony i e-maile, aby zainteresować swoją firmą więcej osób

Otrzymuj powiadomienia, gdy klient kliknie w połączony link lub wypełni formularz, abyś mógł z nim nawiązać kontakt

Zobacz listę wszystkich zadań do zrobienia, aby nigdy nie zapomnieć o skontaktowaniu się z klientem

Limity SugarCRM

Niektórzy uważają, że konfiguracja i ustawienia są trudne i czasochłonne

Użytkownicy uważają, że interfejs jest zagracony i trudny w nawigacji

Konieczność zakupu dodatków, aby w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania

Uważają, że ceny są wysokie, zwłaszcza na wyższych poziomach

Ceny SugarCRM

Profesjonalny : 52 USD za użytkownika miesięcznie

: 52 USD za użytkownika miesięcznie Sell : $80 za użytkownika miesięcznie

: $80 za użytkownika miesięcznie Serve : $80 za użytkownika miesięcznie

: $80 za użytkownika miesięcznie Enterprise : $85 za użytkownika miesięcznie

: $85 za użytkownika miesięcznie Market: 1000 USD miesięcznie

SugarCRM oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (600+ recenzji)

: 3.8/5 (600+ recenzji) Capterra: 3.8/5 (300+ recenzji)

9. Freshworks

Za pośrednictwem Freshservice z Freshworks Freshworks CRM łączy automatyzację sprzedaży i marketingu ze spostrzeżeniami opartymi na AI. Pomaga firmom usługowym scentralizować zaangażowanie klientów i wykorzystuje funkcje takie jak 360-stopniowy widok klienta, aby uzyskać pełny obraz potoku. Business każdej wielkości polubi to marketingowe narzędzie CRM, aby zwiększyć przychody i zadowolenie klientów.

Najlepsze funkcje Freshworks

Aplikacja podpowiada, kto najprawdopodobniej dokona zakupu, oceniając każdego potencjalnego klienta

Wiedza o odsetkach klientów, zanim z nimi porozmawiasz, poprzez sprawdzenie ich interakcji z Twoją firmą

Wysyłaj masowe e-maile, ale personalizuj każdy z nich dla zamierzonego odbiorcy

Śledzenie wszystkiego do zrobienia dla każdego potencjalnego klienta w jednym miejscu

Ustaw automatyczne odpowiedzi na często zadawane pytania, aby zaoszczędzić czas

Wyświetlanie kalendarza wszystkich spotkań z potencjalnymi klientami

Limity Freshworks

Niektórzy raportują, że interfejs użytkownika nie jest tak nowoczesny, jak u niektórych konkurentów

Sprawia, że niektóre działania są żmudne

LimityRaportowanie CRM niestandardowy pulpit

Brak forum użytkowników

Cennik Freshworks

Free Plan

Rozwój : 15 USD za użytkownika miesięcznie

: 15 USD za użytkownika miesięcznie Pro : $39 za użytkownika miesięcznie

: $39 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $69 za użytkownika miesięcznie

Freshworks oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (6,500+ recenzji)

: 4.5/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (500+ recenzji)

10. Pipedrive

Via PipedriveCRM Pipedrive koncentruje się na zarządzaniu pipeline i wydajności sprzedaży.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Zobacz, jak dobrze radzi sobie Twój zespół dzięki wykresom i tabelom pokazującym ich postępy

Ustawienie celów dla zespołu i każdej osoby oraz sprawdzenie, jak blisko jesteś ich osiągnięcia

Wszystko do zrobienia na dany dzień w jednym miejscu, w formie listy lub kalendarza

Ułatw sobie wysyłanie e-maili do klientów, korzystając z gotowych szablonów lub tworząc własne

Otrzymuj powiadomienia, gdy masz nowe zadanie lub gdy klient podejmie określone działanie, dzięki czemu nigdy nie zapomnisz o dalszych działaniach

Zobaczyć wszystkie transakcje, które są w toku, aby wiedzieć, które z nich wymagają największej uwagi

Limity Pipedrive

Oferuje tylko oprogramowanie CRM i żadnych innych narzędzi Business

Ograniczona elastyczność pod względem narzędzi i funkcji

Niewygodna synchronizacja między programami e-mail

Ceny Pipedrive

Essential : $14.90 za użytkownika miesięcznie

: $14.90 za użytkownika miesięcznie Zaawansowany : $24.90 za użytkownika miesięcznie

: $24.90 za użytkownika miesięcznie Professional : $49.90 za użytkownika miesięcznie

: $49.90 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $99 za użytkownika miesięcznie

Pipedrive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,600+ recenzji)

: 4.2/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,800+ recenzji)

Wybierz CRM marketingowy, który najlepiej sprawdzi się w całym Twoim dziale

Oto nasza lista! Jeśli więc chcesz zoptymalizować swój lejek sprzedaży, zautomatyzować zadania i uzyskać wnikliwe dane o klientach, wybierz jedno z tych marketingowych narzędzi CRM. Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM dostosowanego do niestandardowych potrzeb firmy ma kluczowe znaczenie dla budowania i zarządzania efektywnymi relacjami z klientami.

A jeśli potrzebujesz płynnej integracji ze swoim marketingiem strategii, która nie tylko dostarczy rozwiązanie CRM ale także scentralizowaną platformę zapewniającą wydajność i współpracę - mamy narzędzie dla Ciebie.

Skorzystaj z ClickUp, aby zwiększyć wydajność, zadowolenie klientów i przychody dzięki niestandardowym widokom i prostym funkcjom komunikacji, aby uniknąć utraty ważnych szczegółów.

Już dziś zapewnij swojemu zespołowi marketingowemu platformę do prawdziwej współpracy i stwórz swoje darmowy obszar roboczy ClickUp !