10 przykładów wytycznych marki, które pomogą zbudować inspirującą markę

Wytyczne dotyczące marki są kamieniem węgielnym każdej silnej marki na rynku. Odgrywają one istotną rolę w budowaniu zaufania klientów i zapewnienie spójności marki.

Jest to coś, czego nie można zignorować, ponieważ sukces przekazu marki zależy od spójności. Jest to jedna z rzeczy, które zachęcają docelowych odbiorców do wielokrotnych zakupów.

Poza tym, jednoznacznie, nowoczesna komunikacja marketingowa opiera się w dużej mierze na wielu kanałach komunikacji. Spójność marki łączy wszystkie te kanały.

W tym artykule dowiesz się, co zawierają wytyczne dotyczące marki. Ale co najważniejsze, znajdziesz różne przykłady wytycznych dotyczących marki i kilka szablony brandingowe aby pomóc Ci stworzyć własne wytyczne.

Czym są wytyczne dotyczące marki?

Wytyczne marki to dokument, który określa sposób komunikowania marki we wszystkich kanałach. Określa on nie tylko wizualne, ale także werbalne i pisemne zasady komunikacji.

Dzięki solidnym wytycznym dotyczącym marki ton wiadomości będzie konsekwentnie wyrażał markę. Wpłynie to na sposób, w jaki klienci postrzegają Twoje produkty. W rezultacie pomoże to określić, w jaki sposób klienci postrzegają wartość Twoich produktów.

Klienci rozpoznają marki z silnymi wytycznymi dotyczącymi marki. Co więcej, te wytyczne są częścią składową tożsamość marki . Bez nich nie miałbyś marki, która w wyjątkowy sposób przemawiałaby do Twoich klientów. I z pewnością nie byłbyś w stanie konkurować z konkurencją.

Miałbyś również problemy z pielęgnowaniem jednolitego wizerunku swojej marki. Ponieważ Twoje kanały i członkowie zespołu marketerzy , projektanci oraz Deweloperzy internetowi -mogą być wszędzie.

Dlaczego jednolity wizerunek marki jest tak ważny? Marka, która wygląda i brzmi spójnie, daje poczucie bezpieczeństwa i niezawodności, a obie te emocje napędzają sprzedaż.

10 przykładów wytycznych dotyczących marki, które pomogą zainspirować się do działania

Teraz, gdy już wiesz, gdzie znaleźć pomocne szablony, pomocne może być również zapoznanie się z kilkoma świetnymi przykładami wytycznych dotyczących marki. Oto 10 przykładów wytycznych marki, które zainspirują Cię podczas tworzenia wytycznych marki za pomocą naszych szablonów.

Sprawdź naszą stronę marki, aby pobrać wszystkie zasoby naszej marki

ClickUp's zasoby marki można pobrać z naszej strony poświęconej marce. Od logo i ikon po szereg zrzutów ekranu naszej aplikacji, wszystkie są dostępne w tym kompletnym przewodniku po stylu marki.

Dołączyliśmy również zasady korzystania z logo ClickUp, palety kolorów i czcionek. A jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat udostępniania naszego logo i przypisywania naszych znaków towarowych, sprawdź nasze wytyczne dotyczące znaków towarowych .

Przez Spotify

Spotify rozpoczyna swoje wytyczne dotyczące projektowania od określenia, w jaki sposób towarzyszyć metadanym ze swojej platformy - takim jak nazwa albumu lub grafika - z marką. Wytyczne określają również sposób osadzania, linkowania i odtwarzania treści Spotify.

Zasady te mają sens, ponieważ działalność Spotify w dużej mierze zależy od poszanowania praw autorskich. Ale wytyczne projektowe marki zawierają więcej instrukcji - dotyczących używania logo Spotify i jego odmian, palety kolorów i czcionek.

Przewodnik po stylu marki Spotify zawiera wiele zakazów i zakazów. Można też pobrać logo i ikony marki, co gwarantuje ich spójność wszędzie tam, gdzie się pojawią.

Przez Netflix

Niektóre zasoby marki Netflix są dostępne tylko po zalogowaniu się na ich platformę brandingową. Ale niektóre z tych zasobów i wytycznych są dostępne dla wszystkich - te dotyczące umieszczenia logo i znaku słownego.

Dlatego publiczny przewodnik po stylu marki Netflix koncentruje się na aspektach wizualnych, takich jak kolor i odstępy. Wytyczne przedstawiają również różne nakazy, zakazy i przykłady, co poprawia ich zrozumienie i szybkie odniesienie.

Przez Slack

Slack opublikował swoje wytyczne dotyczące stylu marki pod swoim zestawem multimedialnym. Ten ostatni składa się z możliwych do pobrania zrzutów ekranu produktów, logo i zdjęć członków zespołu kierowniczego Slack, innych pracowników i biur.

Moglibyśmy jednak z łatwością argumentować, że zestaw medialny Slack jest częścią wytycznych dotyczących marki. W końcu, podobnie jak w przypadku innych przykładów wytycznych marki, oba narodziły się z potrzeby kształtowania wizerunku marki Slack, prawda?

Wytyczne marki Slack do pobrania są dość obszerne. Ale są też czyste, dobrze zorganizowane i łatwe do odczytania. Tekst jest dobrze wyważony z białą przestrzenią i wystarczającą ilością obrazów, co w połączeniu z wybranymi czcionkami czyni go bardzo atrakcyjnym.

Przez Zendesk

Zespół brandingowy Zendesk nazwał swoje wytyczne marki "Brandland" Ich zakres jest tak szeroki, jak kreatywność ich nazwy.

Wytyczne zawierają najbardziej tradycyjne elementy takiego zasobu. Ale zawierają też wiele innych elementów, takich jak zdjęcia filmowe, planowanie marketingowe , projekt biura i zasady dotyczące markowych towarów, które rzadko występują w wytycznych dotyczących marki.

Przez Conklin Media

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wytycznych marki Conklin jest persona marki. To kim byłaby marka, gdyby była osobą, aw przypadku Conklin jest to Spiderman z dwójką dzieci.

Specjaliści ds. brandingu Conklin zbudowali persona poprzez rozbicie wartości marki na przymiotniki. Następnie wybrali postać, której osobowość pasowała do tych przymiotników - Spidermana.

Na koniec specjaliści dodali doświadczenie i mądrość do cech postaci, aby uczynić ją bardziej dojrzałą. Teraz scenarzyści Conklin tworzą teksty na strony internetowe, wyobrażając sobie, co powiedziałby tata Spidermana.

Przez Checkr

Checkr rozpoczyna wytyczne dotyczące marki, określając swoją "podstawową koncepcję kreatywną", która jest "jasna" Ta koncepcja jest ideą, która podtrzymuje całe doświadczenie marki firmy.

Wytyczne deklarują również atrybuty marki - lub wartości - i zawierają:

Zestaw logo do pobrania

Instrukcje dotyczące korzystania z logo

Wyjaśnienie, jak powinny wyglądać używane zdjęcia

Paletę kolorów do pobrania

Czcionki marki

Przez PartnerStack

Oprócz logo, kolorów i specyfikacji czcionek, wytyczne marki PartnerStack koncentrują się na głosie i tonie marki. Tak więc, chociaż w wytycznych nie uwzględniono persony marki, członkowie zespołu PartnerStack mogą nadal zdawać sobie sprawę z tego, jak komunikować markę.

Wszystko, co muszą zrobić, to pamiętać o cechach głosu opisanych w wytycznych marki.

Przez SEO London

SEO.London to mała, dwuosobowa firma Agencja SEO jednak są w pełni świadomi znaczenia brandingu. Dlatego też zlecili kompletny branding swojej strony internetowej i logo agencji projektowej.

Pierwszym krokiem podjętym przez agencję projektową było zdefiniowanie wytycznych marki SEO.London. W rezultacie strona SEO.London wyróżnia się na tle konkurencji, która korzystała z gotowych rozwiązań graficznych zamiast opracowywać własne wytyczne dotyczące marki.

Przez Fashion League

Fashion League nie stworzyła osobnego dokumentu z wytycznymi dotyczącymi marki. Ale jej misja i podstawowy kolor są tak silne, że można z nich uchwycić odważny ton marki.

Kolor fioletowy rzuca się w oczy w całej zawartości Fashion League. Oznacza moc i jest całkowicie zgodny z misją marki.

Lista kontrolna podstawowych wytycznych dotyczących marki

Zainspirowani kilkoma świetnymi przykładami wytycznych głosowych marki, przygotowaliśmy dla Ciebie tę listę kontrolną. Wskazuje ona elementy, które należy uwzględnić w wytycznych dotyczących marki, więc skorzystaj z niej podczas tworzenia lub przeglądania dokumentu.

1. Misja marki

Dlaczego w ogóle stworzyłeś swoją firmę? Jaki jest cel Twojej działalności? I jaką różnicę chcesz, aby Twoja marka miała wpływ na życie Twoich klientów?

Twoja misja jest charakterystyczna i spójna w czasie. Właśnie dlatego musisz uwzględnić ją w wytycznych dotyczących marki. Wyjaśnij ją jasno i obiektywnie za pomocą prostych słów, aby każdy w Twoim zespole ją zrozumiał.

Dopasuj pozostałe elementy w dokumencie przewodnika po stylu marki do wspólnego celu, który reprezentuje Twoja misja.

2. Wartości marki

Jakie są zasady, etyka i przekonania Twojej firmy? Jakie są filary wszystkiego, co robisz w swojej organizacji? A co Twój zespół reprezentuje w biznesie?

Na przykład, jedną z wartości Twojej marki może być zrównoważony rozwój. Oznacza to, że chcesz przyciągnąć klientów, którzy rezonują ze zrównoważonymi firmami, takimi jak Twoja. Twoje komunikaty muszą więc odzwierciedlać Twoje obawy dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Przełóż wartości swojej marki na wizualizacje i słowa używane w komunikacji marketingowej. Ponieważ to, co widzą Twoi klienci oraz słowa, których słuchają i czytają o Twojej marce, są równie ważne. Co więcej, Twoje wartości kierują decyzjami i działaniami Twojego zespołu we wszystkich elementach marki.

3. Grupa docelowa

Kim są czytelnicy lub słuchacze Twoich treści? W jakim są wieku? Czym się zajmują na co dzień? Z jakimi problemami się borykają - szczególnie z tymi, które możesz rozwiązać za pomocą swojego produktu?

Odpowiedzi na te pytania pomogą ci rozwinąć twoją persona kupującego lub grupa docelowa . Persona ta pomoże Twojemu zespołowi w skutecznym komunikowaniu tożsamości marki z potencjalnymi i obecnymi klientami.

WSKAZÓWKA PRO Zdefiniuj swoją buyer persona podczas procesu planowania marketingowego i udokumentować definicję w wytycznych dotyczących marki.

4. Głos marki

Uwzględnij wytyczne redakcyjne w wytycznych dotyczących marki. Jest to język - wizualny, pisany lub mówiony - którego muszą używać członkowie Twojego zespołu. Jest to również język, który wywoła emocje i nastrój marki u docelowych odbiorców.

Na przykład niektóre marki są wyrafinowane lub formalne, podczas gdy inne są swobodne, a czasem nawet zabawne. Niektóre są bezpośrednie, odważne lub prowokujące, podczas gdy inne są neutralne. Tożsamość marki może być edukacyjna, podczas gdy inne są rozrywkowe.

Niezależnie jednak od tego, jakie przykłady wytycznych marki opiszesz, zrób to z dwóch perspektyw. Na przykład wyjaśnij, w jaki sposób Twój zespół musi odnosić się do zalet Twojego produktu, a zwłaszcza do jego ograniczeń. Określ, których terminów i wyrażeń należy używać, a które nie są zabronione, a także wyjaśnij interpunkcję.

Ogólnie rzecz biorąc, wytyczne redakcyjne sprawią wrażenie, że cała treść została napisana przez jedną osobę. I to jest właśnie spójność.

5. Paleta kolorów

Kolory mają znaczenie, a znaczenia wysyłają wiadomość do docelowych odbiorców. Paletę kolorów należy więc wybierać ostrożnie i mądrze. Następnie wyjaśnij w przewodniku po stylu marki, dlaczego dokonałeś tego wyboru, ponieważ podstawowym powodem jest wiadomość, którą chcesz rozpowszechniać w swojej komunikacji.

Ponadto paleta kolorów marki wpływa na projekt strony internetowej i każdą wizualizację, którą stworzy Twój zespół. Pomaga również w ustaleniu i utrzymaniu spójności wizualnej marki we wszystkich kanałach.

6. Obrazy

Czy Twoje treści mogą zawierać zdjęcia, ilustracje lub jedno i drugie? A co z filmami i animacjami? Czy Twoje treści mogą również zawierać którekolwiek z nich?

Wyjaśnij to wszystko w przewodniku po stylu marki, ponieważ obrazy wspierają przekaz. Twój zespół musi wiedzieć, jaka musi być estetyka tych zasobów, gdzie je znaleźć i kiedy z nich korzystać.

7. Czcionki, logo i slogan

Oprócz słów, których należy używać, przewodnik po stylu marki musi określać, jak te słowa wyglądają graficznie. Mówimy o czcionkach, których zespół musi używać w różnych kanałach komunikacji, zarówno online, jak i offline.

Mówimy też o kolorach, rozmiarach i odstępach między literami. Ponadto wytyczne dotyczące czcionek muszą informować członków zespołu, kiedy używać pogrubienia i kursywy.

Wreszcie, w wytycznych dotyczących marki należy uwzględnić logo (i jego użycie), jego odmiany oraz wizualny wygląd sloganu. Wszystkie te elementy powinny być atrakcyjne wizualnie, łatwe do odczytania i dostępne.

WSKAZÓWKA PRO Nie zapomnij zamieścić linku do wytycznych dotyczących marki na stronie briefy kreatywne w ramach przepływ pracy w projektowaniu graficznym !

