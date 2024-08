10 Oprogramowanie do zarządzania zasobami marki cyfrowej w 2024 r

Czy potrafisz wskazać, co sprawia, że Twoje ulubione marki są natychmiast rozpoznawalne? Czy jest to ich uderzające logo, znajomy schemat kolorów, czy ten chwytliwy dżingiel, który utknął w twojej głowie na powtórce? 🔁

To wszystko są aktywa marki: Kluczowe elementy, które kształtują unikalną tożsamość i wizerunek marki.

Jednak zarządzanie nimi może przypominać poruszanie się po labiryncie. Nie chodzi tylko o śledzenie licznych zasobów, ale także o utrzymanie spójności marki w różnych kanałach, koordynację różnych Teams i pozostanie zwinnym w szybko zmieniającym się świecie danych powstania i dystrybucji. A gdyby istniało narzędzie, które mogłoby zmienić ten labirynt w gładką autostradę?

Oto oprogramowanie do zarządzania zasobami marki. Przedstawiamy listę 10 najlepszych kandydatów, prezentując ich kluczowe funkcje, ceny oraz wady i zalety. Wybierz idealne narzędzie, aby usprawnić proces zarządzania zasobami marki i wzmocnić jej wpływ! 📣

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zasobami marki?

Najlepsza platforma do zarządzania zasobami cyfrowymi będzie miała następujące cechy:

Centralne repozytorium: Pojedyncza, scentralizowana przestrzeń cyfrowa, w której przechowywane są wszystkie zasoby marki, aby zapewnić do nich łatwy dostęp Kontrola wersji: Prowadzenie rejestru wszystkich zmian wprowadzonych w zasobach, umożliwiając w razie potrzeby powrót do wcześniejszej wersji. Gwarantuje to, że wszyscy korzystają z zatwierdzonych, aktualnych zasobów Etykieta metadanych: Przypisywanie opisowych i kontekstowych słów kluczowych lub "etykiet" do zasobów cyfrowych ułatwia ich lokalizację i organizację Uprawnienia: Kontrola nad tym, kto może wyświetlać, pobierać, edytować lub udostępniać zasoby Funkcje współpracy: Umożliwienie dyskusji, przesyłania opinii i sprawnego procesu zatwierdzania Możliwości integracji: Połączenie z innym oprogramowaniem w celu stworzenia płynnego cyklu pracy Niestandardowe rozwiązania: Elastyczność pozwalająca na dostosowanie do unikalnych potrzeb i materiałów marki Pulpit i raportowanie: Wgląd w to, czy określone zasoby są nadmiernie lub niewłaściwie wykorzystywane Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjna konstrukcja skracająca czas wdrożenia Portal zarządzania marką: Punkt kompleksowej obsługi umożliwiający prawidłowe zrozumienie wykorzystania zasobów marki

10 najlepszych programów do zarządzania marką w 2024 roku

Gotowy, aby wzmocnić swój zestaw narzędzi brandingowych? Oto nasza wybrana ręcznie lista najlepszego oprogramowania, które ułatwi Ci życie, zwiększy spójność marki i wydłuży przerwy na kawę! ☕

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Dzięki ClickUp zespoły marketingowe mogą bezproblemowo ustawić, zarządzać i śledzić wszystko, od konkretnych kampanii po szersze działania plany marketingowe . Co więcej, oferuje solidny zestaw funkcji, które pomagają usprawnić zarządzanie zasobami marki .

Możesz zacząć od jednej z usług ClickUp szablonów wytycznych dotyczących marki aby dowiedzieć się, co rezonuje z Twoimi tożsamość marki . Pomoże to dopracować takie elementy, jak projekt logo, typografia, schemat kolorów i kluczowe komunikaty.

ClickUp's narzędzia do proofingu pozwalają scentralizować informacje zwrotne i przyspieszyć proces zatwierdzania, po którym można zaplanować wdrożenie zasobów marki w swoim kalendarz marketingowy . ClickUp Docs to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia, udostępniania i przechowywania dokumentów zawierających wytyczne dotyczące marki .

Pola niestandardowe platformy i statusy zadań są idealne dla zarządzania zadaniami związanymi z zasobami marki . Można je filtrować pod kątem określonych elementów, takich jak typ zasobu lub przeznaczenie.

Jeśli chodzi o dostęp lub modyfikowanie określonych zasobów marki, funkcje uprawnień i prywatności ClickUp zapewniają pełną kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp lub pracować nad określonymi projektami lub zadaniami.

ClickUp najlepsze funkcje

Tablice do współpracy pomagają w burzy mózgów i planowaniu danych powstania i zmian zasobów marki z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami

Dokumenty ClickUp do tworzenia, udostępniania i przechowywania wytycznych dotyczących marki

Niestandardowe pola i statusy dlazarządzanie zadaniami i śledzenie cyklu życia zasobów* Narzędzia sprawdzające do centralizacji informacji zwrotnych i przyspieszania zatwierdzania zasobów marki

Uprawnienia i prywatność do zarządzania dostępem do określonych zasobów marki

Niestandardowe pulpity z raportowaniem i śledzeniem w czasie rzeczywistym

Możliwość dostosowaniaszablony newsletterów iszablony informacji prasowych aby zaoszczędzić czas i zachować spójną tożsamość marki

Aplikacja mobilna do zarządzania różnymi zasobami marki w dowolnym miejscu i czasie

Integracja z ponad 1000 innych aplikacji

ponad 15 niestandardowych widoków (w tym oś czasu, tablica, czat i obciążenie pracą)

Limity ClickUp

Wyższa krzywa uczenia się ze względu na rozszerzenie zakresu funkcji

Sporadycznedługie czasy ładowania na niektórych urządzeniach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się zsprzedaż aby uzyskać niestandardowy plan cenowy

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Papirfly

Via Papirfly To, co wyróżnia Papirfly, oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi, to jego zdolność do centralizacji i kategoryzacji, co czyni go doskonałym obszarem roboczym do zarządzania prawami użytkowania, datami wygaśnięcia i różnymi wersjami nieograniczonej liczby zasobów marki.

Ale nie chodzi tylko o organizację zasobów. Papirfly wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc użytkownikom w szybkiej lokalizacji zasobów i ich wsparcia metadanych. Funkcja ta sprawia, że znalezienie odpowiedniego logo lub wideo jest dziecinnie proste. 💨

Dodajmy do tego elastyczną kontrolę dostępu, a otrzymamy platformę idealnie dostosowaną do naszych potrzeb w zakresie zarządzania zasobami.

Najlepsze funkcje Papirfly

Centralizacja i kategoryzacja nieograniczonej liczby zasobów

Pełna kontrola nad prawami użytkowania zasobów, datami wygaśnięcia i wersjami

Wyszukiwanie zasobów oparte na AI

Elastyczna kontrola dostępu

Funkcja "przeciągnij i upuść" do przesyłania aplikacji mobilnych

Automatyczne tłumaczenie metadanych z tekstu źródłowego na inny język

Wersjonowanie zasobów w różnych formatach i rozmiarach

Limity Papirfly

Raportowanie może byćbardziej szczegółowe* Niektóre funkcje tonie są przyjazne dla użytkownika Cennik Papirfly

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Papirfly

G2: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

4.5/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

3. Filestage

Via Filestage Jeśli potrzebujesz platforma zarządzania marką aby uzyskać przejrzysty, szybki i oparty na współpracy proces przeglądu zawartości, nie można pomylić się z Filestage. Oferuje scentralizowaną przestrzeń dla wszystkich plików zasobów marki, opinii i zatwierdzeń, znacznie usprawniając cykl pracy.

Filestage doskonale radzi sobie z wieloma rodzajami zawartości - od projektów i makiet po artykuły na blogach, posty w mediach społecznościowych, a nawet e-maile. 📧

Poza zarządzaniem zasobami cyfrowymi, Filestage oferuje automatyzację udostępniania plików, przypomnienia i aktualizacje statusu. Chcesz zagłębić się w ewolucję projektu? Funkcja historii wersji rejestruje każdą wersję i rundę recenzji, zapewniając, że cenne informacje zwrotne dla działów marketingu nigdy nie zostaną utracone.

Najlepsze funkcje Filestage

Scentralizowany system zarządzania zasobami cyfrowymi dla wszystkich formatów plików, wersji, komentarzy i zatwierdzeń

Automatyzacja procesu przeglądu i zatwierdzania w celu zaoszczędzenia czasu

Możliwość obsługi różnych typów zawartości, od plików projektowych po wiadomości e-mail

System zatwierdzania jednym kliknięciem

Historia wersji dla łatwego odwoływania się do zmian i opinii

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Asana i Slack w celu zwiększenia wydajności

Silna kontrola nad udostępnianiem plików, komentowaniem i uprawnieniami do pobierania

Limity Filestage

Sporadycznedługie czasy przesyłania* Dokładność kolorów na większych obrazach jest wątpliwa z powoduproblemy z kompresją Ceny Filestage

Free

Podstawowy: $49/miesiąc

$49/miesiąc Profesjonalny: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać spersonalizowaną konsultację

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Filestage oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4. Uptempo (BrandMaker)

Via Uptempo Uptempo, wcześniej znany jako BrandMaker, to perełka dla marketerów marek, którzy chcą automatyzacji swoich cykli pracy. Zastępuje czasochłonny ręczny przegląd nowych lub zmienionych elementów marki niestandardowymi cyklami pracy i wyzwalaczami wydarzeń opartymi na rolach.

Główną siłą Uptempo są potężne możliwości zarządzania projektami, oferujące marketerom pełną widoczność ich projektów. Ten przegląd, w połączeniu z wbudowanym planem obciążenia zasobów zapewnia przydzielanie zadań zależnie od obciążenia pracą członków zespołu. Koniec z przepracowanymi projektantami lub bezczynnymi twórcami zawartości - zarządzanie zasobami to pestka, dzięki czemu proces tworzenia zasobów marki jest płynny. ⛵

Uptempo (BrandMaker) najlepsze funkcje

Automatyzacja niestandardowych cykli pracy

Efektywne zarządzanie projektami dla zasobów marki

Widoki obciążenia zespołu w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji zasobów

Kompleksowa analiza wydajności komunikacji

Płynna integracja API z platformami takimi jak Salesforce, Coupa i Adobe Workfront

Uproszczone procesy tworzenia, przeglądania i zatwierdzania zawartości

Czytelny pulpit nawigacyjny zapewniający natychmiastowy wgląd w status projektu lub kampanii oraz wskaźniki zaangażowania użytkowników

Limity Uptempo (BrandMaker)

Ustawienie zajmuje trochę czasu z powodukrzywa uczenia się* Niektóre funkcjemogłyby być bardziej przyjazne dla użytkownika Ceny Uptempo (BrandMaker)

Kontakt w sprawie cen

Uptempo (BrandMaker) oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 100 opinii)

4.0/5 (ponad 100 opinii) Capterra: 4.6/5 (10+ opinii)

5. Bynder

Via Bynder Oprogramowanie do zarządzania marką Bynder jest znane ze swojej skuteczności w organizowaniu i zarządzaniu cyfrowymi zasobami marki. Dzięki intuicyjnej strukturze filtrów znalezienie tego, czego potrzebujesz, staje się płynnym doświadczeniem.

Wyróżniającą się funkcją jest dynamiczna transformacja zasobów (DAT) do automatycznej zmiany rozmiaru zasobów - pożegnaj się z ręcznymi narzędziami do edycji. 🛠️

Dzięki Bynder zyskujesz kontrolę nad dostępem i prawami użytkowania, eliminując ryzyko publikowania niezatwierdzonej zawartości. Platforma umożliwia również bezpieczne udostępnianie zawartości, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad wykorzystaniem zasobów.

Najlepsze funkcje Bynder

Intuicyjna struktura filtrów dla efektywnej organizacji zasobów

Kontrola nad prawami dostępu i użytkowania

Bezpieczne udostępnianie zawartości z kontrolowanym użyciem

Dynamiczna transformacja zasobów (DAT) do automatycznej zmiany rozmiaru zasobów

Internetowe wytyczne dotyczące marki promujące spójność we wszystkich kanałach komunikacji marki

Konfigurowalne cykle pracy dla efektywnego przeglądu i zatwierdzania zawartości

Moduł analityczny do śledzenia wydajności przepływu pracy w projekcie

Limity Bynder

Niektórzy użytkownicy uważają, żeinterfejs użytkownika jest mylący* Mogłoby być ich więcejopcji niestandardowych Ceny Bynder

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Bynder

G2: 4.5/5 (480+ recenzji)

4.5/5 (480+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (170+ opinii)

6. MarcomCentral

Via MarcomCentral Wyobraź sobie scentralizowany hub, w którym każdy zasób firmy jest przechowywany, etykietowany i łatwo dostępny - to MarcomCentral dla Ciebie.

Zasadniczo MarcomCentral sprawia, że zarządzanie zasobami marki jest intuicyjne, wydajne i doskonale dopasowane do strategii brandingowej. Jest to potężne narzędzie do współpracy umożliwiające zespołom edytowanie zasobów marki w trybie online i ograniczające komunikację zwrotną.

Ale wisienką na torcie jest funkcja biblioteki skoncentrowanej na marce, w której można selekcjonować zawartość w motywy i kampanie, aby zachować spójność marki. 🍒

W ten sposób, gdy potrzebujesz zasobów do konkretnej kampanii lub tematu, możesz je łatwo znaleźć w odpowiedniej kolekcji, zamiast przeszukiwać wszystkie zasoby.

Najlepsze funkcje MarcomCentral

Funkcje edycji na platformie zapewniające płynną współpracę

Tworzenie bibliotek skoncentrowanych na marce w celu lepszej organizacji zawartości

Integracja ze Slackiem dla utrzymania stałego kanału komunikacji

Zatwierdzenia oparte na uprawnieniach dla kontrolowanej dystrybucji materiałów dodatkowych

Spostrzeżenia oparte na danych w celu informowania o decyzjach i strategiach marketingowych

Bezpośrednie połączenie z dostawcami usług druku w celu niestandardowego dostosowania i dostawy na żądanie

Limity MarcomCentral

Ceny MarcomCentral

Centralizacja : od około $2,000/miesiąc

: od około $2,000/miesiąc Niestandardowa dystrybucja : od około $3,750/miesiąc

: od około $3,750/miesiąc Advanced Distribution & Fulfillment: od około $5,000/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

MarcomCentral oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (80+ recenzji)

4.1/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 80 opinii)

7. Filecamp

Via Filecamp Filecamp przenosi zarządzanie plikami cyfrowymi na zupełnie nowy poziom. Jego granularna funkcja dostępu zapewnia, że klienci i partnerzy mają dostęp tylko do określonych plików i folderów, do których przyznano im uprawnienia.

Pozwala również spersonalizować foldery za pomocą unikalnych motywów pasujących do ich zawartości. Nagle nawigacja po zasobach cyfrowych zamienia się w wizualnie kuszącą podróż. 🚞

Wyszukiwanie zasobów jest łatwe dzięki słowom kluczowym i możliwościom automatycznego etykietowania Filecamp, które automatycznie analizują i etykietują obrazy.

Najlepsze funkcje Filecamp

Zwiększone bezpieczeństwo dzięki szczegółowemu dostępowi do plików i folderów

Niestandardowe miniaturki dla wizualnych wskazówek

Połączone żądania plików dla łatwego i bezpiecznego odbioru plików

Środki ochrony danych z serwerami zlokalizowanymi w bezpiecznych centrach danych i szyfrowanymi transferami plików

Kolekcje plików z wielu folderów

Automatyczna analiza i etykieta obrazów dla lepszej możliwości wyszukiwania

Kontrola wersji zapewniająca spójność

Limity Filecamp

Interfejs użytkownika wymaga pewnych ulepszeń

Brakuje zarządzania plikamifunkcji przeciągnij i upuść Cennik Filecamp

Podstawowy: $29/miesiąc

$29/miesiąc Zaawansowany: $59/miesiąc

$59/miesiąc Profesjonalny: $89/miesiąc

Filecamp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

8. Brandfolder

Via Brandfolder Brandfolder oferuje możliwość wbudowanej edycji wideo, która nie jest często spotykana na podobnych platformach. Funkcja ta pozwala na znak wodny, Clip i transkodowanie wideo bezpośrednio w oprogramowaniu.

funkcja Guest upload umożliwia nawet zewnętrznym współpracownikom płynną pracę nad plikami, dodając warstwę wygody.

Brandfolder wyróżnia się również zestawem akcji masowych, takich jak etykieta, przenoszenie i zmiana rozmiaru wielu plików jednocześnie. Przesyłanie zbiorcze jest łatwe dzięki funkcji przeciągnij i upuść, a szeroki zakres wsparcia dla wielu formatów plików sprawia, że narzędzie to wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami marki.

Brandfolder - najlepsze funkcje

Wbudowana edycja wideo

Przesyłanie gościnne dla płynnej współpracy zewnętrznej

Akcje zbiorcze do wydajnego zarządzania plikami

Funkcja przeciągnij i upuść

Szerokie wsparcie dla wielu formatów plików dla maksymalnej kompatybilności

Opcja osadzania umożliwia wstawianie zasobów bezpośrednio na strony internetowe

Śledzenie różnych wersji zasobu

Limity Brandfolder

Kilku użytkowników raportowałotrudności ze znalezieniem elementów* Limitopcje integracji Brandfolder pricing

Kontakt w sprawie cen

Brandfolder oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

9. MerlinOne

Via MerlinOne Przełomowa technologia NOMAD™ (NO MetAData) MerlinOne umożliwia użytkownikom wyszukiwanie czysto wizualne, niezależne od metadanych.

Powiedzmy, że chcesz znaleźć obraz z "czerwonym samochodem obok palmy" 🚗

Tradycyjnie musiałbyś mieć nadzieję, że ktoś oznaczył obraz dokładnie tymi słowami. Jednak dzięki AI, system rozumie wizualne koncepcje stojące za "czerwonym samochodem" i "palmą" i może zwrócić odpowiednie obrazy lub wideo, nawet jeśli nie mają one żadnego opisowego tekstu lub załączonej etykiety.

MerlinAI IMPACT to intuicyjna funkcja, która służy jako wirtualny reżyser zdjęć. Wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia się do analizy jakości technicznej i estetycznej zdjęć, pomagając zidentyfikować i wybrać najbardziej atrakcyjne obrazy do projektu.

Najlepsze funkcje MerlinOne

Niezależne od metadanych wyszukiwanie wizualne z NOMAD™

MerlinAI Visual Similarity do identyfikacji podobnych obrazów

MerlinAI IMPACT do rekomendacji obrazów opartych na danych

Wygodny dostęp do zatwierdzonych zasobów dla teamów marketingowych i kreatywnych

Funkcje automatycznej etykiety i rozpoznawania twarzy dla lepszej wykrywalności zasobów

Kompleksowa funkcja raportowania do tworzenia niestandardowych raportów

Limity MerlinOne

Sporadycznepowolne przesyłanie* Limitopcje niestandardowe Cennik MerlinOne

Kontakt w sprawie cen

MerlinOne oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

10. Seismic (Percolate)

Via Sejsmika Co by było, gdyby zasoby Twojej marki mogły pomóc Ci zamknąć sprzedaż? Seismic (znany jako Percolate do 2019 roku) wciela ten pomysł w życie dzięki swojemu potężna technologia wspomagania sprzedaży .

Sercem oferty Seismic jest LiveDocs, dynamiczne narzędzie do automatyzacji zawartości, które pozwala personalizować i aktualizować treści na dużą skalę, zapewniając, że materiały marketingowe są zawsze dostosowane i aktualne.

Platforma Seismic obejmuje inteligentne wyszukiwanie w aplikacji, które wykorzystuje zaawansowane technologie uczenia maszynowego lub AI, aby zapewnić bardzo trafne wyniki wyszukiwania. Oferuje również rekomendacje oparte na określonych kontekstach, takich jak rodzaj klienta, scena cyklu sprzedaży lub konkretny sprzedawany produkt lub usługa.

najlepsze funkcje #### Seismic (Percolate)

LiveDocs dla dynamicznej automatyzacji zawartości

Inteligentne wyszukiwanie w aplikacji dla łatwego odkrywania zawartości

Rekomendacje kontekstowe usprawniające proces sprzedaży

Uproszczone cykle pracy dla szybszego zatwierdzania zawartości

Zaawansowana automatyzacja przyspieszająca cykle transakcji

Integracja z 40 platformami dla maksymalnej wydajności

Limity Seismic (Percolate)

Niektórzy użytkownicy potrzebująwięcej opcji organizowania zasobów* Wdrożenie może być trudne Ceny sejsmiczne (Percolate)

Kontakt w sprawie cen

Seismic (Percolate) oceny i recenzje

G2: 3.7/5 (ponad 70 recenzji)

3.7/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 30 recenzji)

Wykorzystaj narzędzia do zarządzania zasobami marki ClickUp

Narzędzia do zarządzania zasobami cyfrowymi ewoluują wraz z nowymi podmiotami i ulepszonymi istniejącymi opcjami. Bycie na bieżąco z trendami i innowacjami umożliwia firmom doskonalenie się w zarządzaniu zasobami marki i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz procesem kreatywnym dla start-upu, czy dużego Enterprise, wszechstronna platforma ClickUp może obsłużyć wszystkie zasoby marketingowe Twojej organizacji!