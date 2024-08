10 darmowych szablonów newsletterów w Word i ClickUp

Regularna i sprawna komunikacja jest niezbędnym elementem każdego udanego biznesu.

Oprócz informowania klientów na bieżąco o najnowszych działaniach, należy zapewnić pracownikom i interesariuszom informacje o kluczowych wydarzeniach i rozwoju firmy. Dzięki newsletterom można osiągnąć oba te cele. Tworzenie newslettera może wydawać się proste na pierwszy rzut oka - umieszczasz informacje w dokumencie i rozsyłasz je do odbiorców. Ale jak określić, jakie informacje należy dodać? Nie chcesz przesadzić, ale nie chcesz też pominąć ważnych szczegółów lub przedstawić informacji, którymi nie są zainteresowani docelowi odbiorcy.

Zamiast marnować godziny na tworzenie idealnego biuletynu, dlaczego nie dać sobie przewagi dzięki gotowe konspekty ? W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych darmowych szablonów biuletynów do tworzenia informacyjnych i angażujących publikacji dla dowolnego celu i odbiorców.

Czym jest szablon newslettera?

Newsletter to drukowany lub cyfrowy dokument, który przedstawia najnowsze wiadomości dotyczące działalności lub wydarzenia w organizacji lub firmie.

Gotowe szablony zapewniają ramę do tworzenia idealnego biuletynu. Pomyśl o nich jak o współpasażerach, którzy podpowiadają ci, w którym kierunku podążać, aby dotrzeć do celu - tworząc łatwo przyswajalny biuletyn z odpowiednim rodzajem i ilością informacji.

W zależności od przeznaczenia, szablon newslettera może być mocnym narzędziem marketingowym i pomóc zbudować silną więź z interesariuszami, pracownikami i/lub klientami.

Co składa się na dobry szablon newslettera?

Dobry szablon newslettera to:

Dobrze zorganizowany z wyraźną hierarchią : Szablon powinien mieć przejrzystą strukturę i zapewniać miejsce na dodanie szczegółów, które pomogą Ci stworzyć profesjonalnie wyglądający newsletter

: Szablon powinien mieć przejrzystą strukturę i zapewniać miejsce na dodanie szczegółów, które pomogą Ci stworzyć profesjonalnie wyglądający newsletter Współpracujący : Powinien wspierać współpracę między różnymi działami

: Powinien wspierać współpracę między różnymi działami Możliwość dostosowania : Szablon może być dostosowany do różnych branż, odbiorców, okazji i celów oraz odzwierciedlać tożsamość marki

: Szablon może być dostosowany do różnych branż, odbiorców, okazji i celów oraz odzwierciedlać tożsamość marki Atrakcyjny wizualnie: Pozwala osiągnąć idealną równowagę między tekstem a wizualizacjami

10 szablonów newsletterów do wykorzystania w 2024 roku

Przejrzeliśmy setki szablonów newsletterów i ręcznie wybraliśmy 10, które wyróżniają się funkcjonalnością i estetyką. Te najwyższej klasy frameworki w ClickUp i Word są niezbędne dla każdego, kto chce tworzyć newslettery bez wysiłku.

1. ClickUp Newsletter Whiteboard Template

ClickUp Newsletter Whiteboard Template

Chcesz rozpowszechniać najnowsze wiadomości o swojej organizacji wśród członków zespołu, interesariuszy lub klientów w kreatywny sposób? W takim razie ClickUp Newsletter Whiteboard Template to wszystko, czego potrzebujesz!

Ten nowoczesny szablon newslettera jest przepustką do stworzenia angażującego i profesjonalnego newslettera, który pasuje do Twojej firmy Strategie CRM i plany marketingowe .

Będąc szablon tablicy zapewnia doskonałą przestrzeń do wstępnej burzy mózgów i tworzenia struktury newslettera. Jeśli przygotowujesz biuletyn dla głównych klientów poczty e-mail, możesz użyć szablonu dla mapowanie historii użytkownika i zrozumieć, o czym odbiorcy chcieliby usłyszeć.

Szablon prowadzi Cię przez kolejne etapy, sugerując, jakie informacje należy uwzględnić i gdzie, ale nie ogranicza Twojej kreatywności. Każdy element można dostosować, od palet kolorów po kształty i bloki tekstowe za pomocą prostego edytora przeciągnij i upuść.

Newslettery mogą być o wiele bardziej zabawne dzięki obrazom, filmom lub linkom ilustrującym tekst. Ten szablon pozwala poszaleć wyobraźni (ale nie za bardzo!), umożliwiając dodawanie różnych elementów multimedialnych, aby biuletyn był przyjemniejszy dla oka. Umiejętności projektowania nie są wymagane! Pobierz ten szablon

2. Szablon biuletynu nieruchomości ClickUp

ClickUp Szablon biuletynu nieruchomości

Jak można się domyślić po nazwie, szablon Szablon biuletynu nieruchomości ClickUp jest przeznaczony dla firm z branży nieruchomości. Jest przeznaczony do tworzenia zewnętrznych biuletynów, tj. tych, które udostępniasz światu.

Szablon pozwala zaprezentować swoje oferty publicznie i podać informacje o tym, jak ludzie mogą skontaktować się z agentami. Możesz również wprowadzić członków swojego zespołu, aby nawiązać bliższe połączenie między potencjalnymi klientami a agentami od samego początku.

Chociaż szablon ma w nazwie "nieruchomości", można go dostosować do różnych branż, od architektury i kancelarii prawnych po sklepy jubilerskie.

Jest to możliwe dzięki możliwości dostosowania szablonu - możesz swobodnie edytować i przenosić każdą sekcję, aby stworzyć unikalny obraz swojej oferty dla czytelników. Możesz zmieniać kolory i czcionki, dostosowywać rozmiar każdego elementu oraz usuwać i dodawać sekcje.

Na przykład, jeśli pracujesz w firmie architektonicznej i chcesz zaprezentować oszałamiający projekt przebudowy kuchni, możesz zmienić sekcję "Wyjątkowe projekty" i dostosować jej przeznaczenie.

Jeśli pracujesz nad szablonem ze swoimi współpracownikami, możesz zachować doskonałą jakość prezentacji wewnętrzną komunikację i współpracy z przydatnymi funkcjami śledzenia czasu, przypisywania zadań i komentowania. Pobierz ten szablon

3. Szablon raportu ClickUp News

Szablon raportu ClickUp News

Jak można się domyślić, szablon Szablon raportu ClickUp News ma formę artykułu prasowego z dużymi, przyciągającymi wzrok tytułami i kolumnami tekstu. Ten format jest fantastycznym wyborem do raportowania najnowszych działań i zmian w firmie. Jest również idealny do opisywania wydarzeń, chwalenia pracownika/zespołu lub wprowadzania najnowszych zmian w firmie, czy to otwierania nowego działu, czy dodawania nowych członków na pokład.

Połączenie obrazów i tekstu pozwala stworzyć własną gazetę i zaoferować czytelnikom wgląd w Twoją firmę. Podobnie jak inne szablony ClickUp, ten jest konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do wielkości firmy, branży i celów.

Szablon jest również współpracujący; cała komunikacja odbywa się w jego obrębie, dzięki czemu możesz zapomnieć o e-mailach w obie strony ! Pracuj nad szablonem ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym i niech każdy współpracownik zajmie się konkretnym zadaniem.

Nie jesteś pewien, co robisz? Nie martw się, ponieważ szablon zawiera niesamowity przykład, który pokaże Ci, jak zmaksymalizować jego potencjał. Ułóż gazetową układankę kawałek po kawałku, napisz unikalną historię o swojej firmie i baw się przy tym dobrze! Pobierz ten szablon

4. Informacja prasowa ClickUp

Informacja prasowa ClickUp

Przekazanie oficjalnego dokumentu mediom często wiąże się z dodatkowym stresem. Musisz starannie zaprojektować go, aby przekazać niezbędne informacje i osiągnąć pożądany efekt, niezależnie od tego, czy promujesz produkt, czy omawiasz wydarzenie.

The Szablon informacji prasowej ClickUp to idealne narzędzie do tworzenia profesjonalnych i kompleksowych informacji prasowych. Zawiera on jasną, prostą strukturę podzieloną na sekcje. Jeśli będziesz postępować zgodnie z gotowym konspektem, nie będziesz musiał martwić się o odejście od tematu lub pominięcie kluczowego szczegółu. Szablon zawiera następujące sekcje:

Tabela z nazwą i logo firmy, danymi kontaktowymi, lokalizacją i datą Nagłówek i podtytuł: Powinny być krótkie i przekonujące Podsumowanie: Pozwala czytelnikom zrozumieć, o czym jest biuletyn, bez konieczności czytania całego dokumentu Treść: Treść newslettera - zawiera wszystkie szczegóły, informacje ogólne i (opcjonalnie) wezwanie do działania Tablica reklamowa: Podsumowanie tego, czym zajmuje się firma

Szablon zawiera nawet przykład struktury informacji prasowej, aby pomóc ci szybciej dotrzeć do mety.

Ponieważ informacja prasowa jest oficjalnym dokumentem, zazwyczaj nie oferuje swobody w wyrażaniu swojej kreatywnej strony. Nie oznacza to jednak, że nie można go dostosować tak, aby odzwierciedlał misję i wartości firmy. Ten szablon daje ci pełną kontrolę - możesz dodać zdjęcie na okładkę, dostosować czcionkę i eksperymentować z kolorami, aby zachęcić czytelnika do dalszej lektury. Pobierz ten szablon

5. Szablon raportu rocznego ClickUp Business

Szablon raportu rocznego ClickUp Business

Co osiągnęła Twoja firma w ostatnim roku? Czy zrealizowała swoje cele i jakie są plany na przyszłość? Raport biznesowy zawiera odpowiedzi na te pytania i nie tylko!

Ponieważ raport spogląda w przeszłość i przewiduje przyszłość, jego złożenie nie jest łatwym zadaniem. Musisz zająć się drobnymi szczegółami, ale także spojrzeć na szerszy obraz, aby zapewnić obiektywne szacunki.

Raport Szablon raportu rocznego ClickUp Business może być kołem ratunkowym, które uchroni Cię przed utonięciem w niepotrzebnych szczegółach, papierkowej robocie i statystykach. Ten szablon wskazuje drogę do szczegółowego, ale prostego i łatwego do odczytania raportu rocznego.

Zapewnia strukturę, która pasuje do firm każdej wielkości i branży. Zacznij od bardziej ogólnych informacji, takich jak zakres działalności firmy, cele i wizja. Następnie zagłęb się w szczegóły finansowe i przyszłe ramy czasowe. Oto sekcje szablonu:

Przegląd raportu Opis: Krótkie podsumowanie raportu

Cele biznesowe: Opisuje cele raportu

Wizja: Omawia pożądaną pozycję firmy w przyszłości

Misja: Pokazuje, w jaki sposób firma osiągnie swoje cele Strategia Wzrost: Omawia rozwój firmy w ostatnim roku

Akcje: Przedstawia statystyki dotyczące akcji Finanse Najważniejsze wydarzenia: Opisuje finansowe kamienie milowe

Podsumowanie finansowe: Omawia sprawozdanie finansowe spółki Podsumowanie: Przedstawia najważniejsze szczegóły Przyszła oś czasu: Przedstawia perspektywy firmy Pobierz ten szablon ### 6. Szablon reklamy e-mail ClickUp

Szablon reklamy e-mail ClickUp

Szablon Szablon reklamy e-mail ClickUp to jeden punkt kompleksowej obsługi szablonów wiadomości e-mail do organizowania treści, których czytelnicy nie pominą! Może być integralną częścią strategii marketingowej i pomóc w dostarczaniu wysokiej jakości treści wybranym odbiorcom.

Urok szablonu polega na jego elastyczności. Masz trzy opcje do wyboru, w zależności od tego, jaki newsletter e-mail chcesz otrzymać:

Prosty Kreatywny Spersonalizowany

Jeśli nie chcesz dzwonków i gwizdków i wolisz trzymać się sedna w swoim marketingu e-mailowym, pierwsza opcja jest najlepszym rozwiązaniem. Oferuje ona zwięzły i prosty sposób na przedstawienie swojej firmy i produktu bez przytłaczania czytelnika, ale wciąż przyciągając jego uwagę.

Trzecia opcja uczy, jak odwoływać się do konkretnych odbiorców poprzez personalizację reklam e-mailowych. W tym miejscu można utworzyć unikalną personę dla różnych odbiorców. Wykorzystaj imiona i/lub lokalizacje odbiorców, aby wzbudzić ich zainteresowanie i wstaw obrazy, które pasują do ich preferencji i stylu życia. Pobierz ten szablon

7. Szablon biuletynu korporacyjnego Microsoft Word

Twórz szczegółowe i angażujące biuletyny firmowe za pomocą szablonu biuletynu korporacyjnego Word firmy Microsoft

Biuletyny firmowe koncentrują się na informowaniu współpracowników, interesariuszy lub ogółu społeczeństwa o wydarzeniach lub działaniach w firmie. Aby zmaksymalizować ich potencjał i przyciągnąć uwagę odbiorców, należy dokładnie przemyśleć to, co chcemy zaprezentować i określić najlepszy sposób, by to zrobić. Na szczęście szablon biuletynu korporacyjnego Word firmy Microsoft oferuje pomocną dłoń.

Jest to kolejny szablon przypominający gazetę na naszej liście - tekst jest zorganizowany w bloki i wspierany obrazami, co zapewnia przyjemniejsze czytanie.

Szablon nie oferuje przykładów treści, które należy uwzględnić w poszczególnych sekcjach. Można to obrócić na swoją korzyść, ponieważ uzyskuje się większą elastyczność i swobodę w zakresie prezentowanych informacji.

Ponieważ jest to szablon biuletynu Word, możesz korzystać z znajomego interfejsu i funkcji, takich jak dostosowywanie czcionki i kolorów oraz dodawanie multimediów i linków. Szablon może nie oferować opcji współpracy, ale można nad nim pracować ze współpracownikami, po prostu udostępniając dokument. Pobierz ten szablon

8. Szablon biuletynu programu Microsoft Word autorstwa Vertex42

Twórz interesujące biuletyny za pomocą szablonu biuletynu Word firmy Vertex 42

Szablon biuletynu Word firmy Vertex42 pomaga trafić w dziesiątkę i tworzyć estetyczne, angażujące i szczegółowe biuletyny zawierające dokładne, łatwe do przyswojenia informacje.

Oprócz atrakcyjnego układu biuletynu, szablon oferuje szczegółowe instrukcje dotyczące technicznych aspektów tworzenia biuletynu, co czyni go doskonałą opcją dla początkujących.

Jedną z największych zalet szablonu jest jego wszechstronność. Ma on uniwersalną strukturę, która może być dostosowana do różnych organizacji, od szkół po korporacje. Zamiast przykładu, szablon zawiera instrukcje, jak wykorzystać jego zalety z różnymi motywami i stylami akapitów.

Można go dostosować do konkretnych celów, takich jak reklama wprowadzenie produktu na rynek promowanie programu wymiany studentów lub przedstawianie nowych członków zespołu.

Największą wadą szablonu jest brak opcji współpracy - Word nie oferuje zarządzania projektami i czasem opcje, więc może nie być odpowiedni dla osób pracujących w zespole. Pobierz ten szablon

9. Microsoft Word Partnership Newsletter Template by SmileTemplates

Użyj tego szablonu, aby informować partnerów o najnowszych działaniach i osiągnięciach firmy

Biuletyny partnerskie mają określony cel - informowanie partnerów o najnowszych osiągnięciach i aktualizacjach firmy. Na przykład, można go użyć do reklamowania nowego produktu, pokazania, jak udany był kwartał, pochwalenia się nowym pracownikiem lub omówienia nadchodzących seminariów dotyczących współpracowników.

Szablon biuletynu partnerskiego Word od SmileTemplates może pomóc w przedstawieniu pożądanych informacji w najlepszym świetle. Oferuje on przykład struktury i prowadzi w organizowaniu układu, aby skutecznie przekazać wiadomość i uderzyć w idealny ton.

Pierwsza część skupia się na informacjach i logo firmy. W drugiej części podajesz szczegóły dotyczące głównego celu newslettera. Trzecia część to miejsce, w którym możesz załączyć wizualizację (wykres, tabelę) i omówić ją, aby wesprzeć informacje przedstawione w poprzedniej sekcji. Czwarta część jest zarezerwowana dla informacji kontaktowych.

Ponieważ szablon jest w programie Word, możesz dostosować kolory, czcionki i style, dodać obrazy i linki oraz upewnić się, że biuletyn jest zgodny z tożsamością marki Twojej firmy.

Będąc w programie Word, szablon nie ma solidnej współpracy lub zarządzanie zespołem opcje. Jedynym sposobem na pracę nad nim z członkami zespołu jest udostępnienie pliku. Pobierz ten szablon

10. Szablon biuletynu edukacyjnego Microsoft Word według szablonów pakietu Office online

Użyj tego szablonu, aby poinformować odbiorców o ostatnich zmianach i nowych pracownikach w Twojej organizacji

Głównym celem newslettera edukacyjnego jest, jak można się domyślić, edukowanie czytelnika na określony temat. Często określane jako newslettery szkolne, publikacje te mogą być dystrybuowane przez instytucje edukacyjne i zawierać informacje o wydarzeniach, działaniach i nowych kursach.

Jeśli chcesz stworzyć idealny biuletyn edukacyjny, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników, od układu po połączenie zdjęć i tekstu oraz zaangażowanie czytelników. Nie masz zbyt wiele czasu? Skorzystaj z szablonu biuletynu edukacyjnego Word od Office Templates Online.

W przeciwieństwie do niektórych szablonów, które omówiliśmy, ten nie ma określonych sekcji i nie oferuje instrukcji dotyczących tego, jakie informacje należy uwzględnić. Zapewnia on jednak solidne podstawy dla tych, którzy wiedzą, co chcą omówić i nie potrzebują dodatkowych wskazówek. Otrzymujesz przykład estetycznie atrakcyjnego układu i kombinacji kolorów, na których możesz się oprzeć, aby uczynić biuletyn naprawdę własnym. Pobierz ten szablon

Przekaż wiadomość z najlepszymi szablonami newsletterów

Bez względu na to, jak ważne lub imponujące są informacje, które masz w rękach, Twoi odbiorcy nie będą zaangażowani, jeśli nie zostaną one jasno przedstawione.

Najlepsze szablony newsletterów pomagają zorganizować tok myślenia i trafić we właściwą nutę do czytelników poprzez angażującą, prostą i szczegółową treść.

Utwórz darmowe konto w ClickUp i zacznij już dziś! Zarejestruj się w ClickUp