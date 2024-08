10 najlepszych narzędzi do obsługi newsletterów w 2024 roku (bezpłatnych i płatnych)

Stworzenie atrakcyjnego newslettera to nie lada zadanie.

Od pomysłu po dystrybucję, każdy krok wymaga skrupulatnego planowania i realizacja projektu .

Jednym z kluczowych aspektów, który może znacznie usprawnić ten proces, jest wydajne oprogramowanie do tworzenia biuletynów.

W erze cyfrowej wiele narzędzi do tworzenia newsletterów zaspokaja zróżnicowane potrzeby marketerów, redaktorów newsletterów i wydawców.

Jednak wybór odpowiedniego oprogramowania do newsletterów może być przytłaczający, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich szerokie możliwości i struktury cenowe.

Poświęciliśmy czas na zbadanie i sporządzenie listy 10 najlepszych narzędzi do obsługi newsletterów w 2024 r., klasyfikując je na podstawie funkcji, ograniczeń, cen i recenzji z zaufanych źródeł, takich jak G2 i Capterra.

Niezależnie od tego, czy szukasz narzędzia z rozbudowanymi funkcjami dostosowywania, płynnymi możliwościami integracji czy doskonałą analityką, mamy dla Ciebie wszystko.

Czym jest oprogramowanie do newsletterów?

Oprogramowanie do newsletterów to narzędzie, które upraszcza proces tworzenia, projektowania i dystrybucji newsletterów.

Oprogramowanie do newsletterów pozwala na łatwe zarządzanie listami subskrybentów, śledzenie współczynników otwarć i kliknięć oraz automatyzację harmonogramów dystrybucji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do newsletterów?

Znalezienie najlepszego oprogramowania do obsługi newsletterów zależy głównie od konkretnych potrzeb i preferencji.

Jednym z kluczowych czynników jest łatwość obsługi usługi e-mail marketingu. Narzędzie do e-mail marketingu z intuicyjnym interfejsem i łatwym w użyciu narzędzia projektowe znacznie ułatwią ci życie. Kolejnym istotnym aspektem są możliwości dostosowywania. Powinieneś być w stanie dostosować projekt newslettera do tożsamości swojej marki.

Możliwości integracji są również ważne dla platformy e-mail marketingu. Wybrane oprogramowanie do newsletterów powinno być kompatybilne z istniejącym stosem technologicznym, umożliwiając płynną pracę na różnych platformach. Najlepsze oprogramowanie do newsletterów oferuje solidne narzędzia analityczne i raportujące, zapewniając wgląd w zachowanie subskrybentów i poziomy zaangażowania.

Cena również powinna mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Poszukaj oprogramowania do obsługi newsletterów, które oferuje potrzebne funkcje w cenie, która pasuje do Twojego budżetu.

Wreszcie, należy wziąć pod uwagę recenzje i oceny z wiarygodnych źródeł, ponieważ zapewniają one cenny wgląd w ogólną wydajność każdego oprogramowania do obsługi biuletynów i zadowolenie użytkowników.

10 najlepszych programów do obsługi newsletterów w 2024 roku

Oto nasze propozycje najlepszego oprogramowania do obsługi newsletterów w 2024 roku.

1. ClickUp #### Najlepsze do planowania newsletterów

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp wyróżnia się konfigurowalnymi szablonami wiadomości e-mail HTML. Zamiast zaczynać od zera, możesz skorzystać z tych profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, które można łatwo dostosować do wyglądu i stylu Twojej marki. ClickUp AI oszczędza czas i zapewnia spójność komunikacji, na przykład gdy subskrybenci klikają linki w wiadomości e-mail kampanie marketingowe i odwiedzić jedną ze stron docelowych.

ClickUp Docs i narzędzia do zarządzania projektami są warte uwagi. Dzięki nim możesz łatwo organizować swoje newslettery, budować kalendarze treści z szablonami ClickUp i śledzić proces tworzenia od początku do końca. Ten poziom organizacji jest przełomowy dla zespołów, zapewniając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie i dotrzymują terminów.

Integracja jest również mocną stroną ClickUp. Oprogramowanie dobrze współpracuje z głównymi narzędziami do tworzenia biuletynów e-mailowych. Oznacza to, że możesz stworzyć swój newsletter w ClickUp, a następnie łatwo wyeksportować go do preferowanej platformy marketingowej w celu dystrybucji. Ta kompatybilność może znacznie usprawnić przepływ pracy.

ClickUp oferuje zaawansowane narzędzia analityczne i raportujące. Możesz śledzić współczynniki otwarć, kliknięć, formularze zapisu i inne, co daje ci jasny obraz wydajności twoich newsletterów. Te spostrzeżenia są kluczowe dla udoskonalenia strategii i tworzenia treści, które rezonują z odbiorcami.

ClickUp najlepsze cechy

Bezbłędnie integruje się z ponad 1000 aplikacji i narzędzi, pomagając usprawnić pracę i zapobiegając przełączaniu kontekstu

Łączy zarządzanie zadaniami, dokumentami i projektami z narzędziami do współpracy online, zapewniając centralną lokalizację dla wszystkich potrzeb związanych z pracą

Szablony planów marketingowych npszablony newsletterów umożliwiają szybkie i łatwe rozpoczęcie każdego projektu

Zautomatyzowane przepływy pracyoszczędność czasu na rutynowych zadaniach i zwiększają produktywność

Pozwala dostosowaćzarządzanie obciążeniem pracą i interfejsy do własnych potrzeb

Hojny darmowy plan pozwala zapoznać się z możliwościami ClickUp przed podjęciem decyzji

Ograniczenia ClickUp

Ze wszystkimi funkcjami, nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby poznać i zrozumieć wszystkie funkcje

Pełna funkcjonalność nie jest dostępna w trybie offline

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Stwórz estetyczny i bogaty w informacje newsletter dzięki szablonowi ClickUp Newsletter Whiteboard TemplatePobierz ten szablon

2. Moosend

Najlepszy dla newsletterów typu "przeciągnij i upuść

przez Moosend Dla tych, którzy chcą z łatwością tworzyć imponujące newslettery, Moosend staje na wysokości zadania.

Platforma ta oferuje funkcje e-mail marketingu, takie jak edytor typu "przeciągnij i upuść", który upraszcza proces projektowania. Dzięki bibliotece oszałamiających, wstępnie zaprojektowanych szablonów, możesz błyskawicznie stworzyć angażujący biuletyn.

Ale wygoda nie kończy się na tym - analityka w czasie rzeczywistym Moosend daje możliwość analizowania wydajności kampanii w locie. Będziesz mieć wszystkie dane potrzebne do optymalizacji biuletynów i nawiązania kontaktu z odbiorcami, od współczynników otwarć po współczynniki klikalności.

Najlepsze funkcje Moosend

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia łatwą nawigację i obsługę nawet dla początkujących

Bogata kolekcja pięknych szablonów i edytor typu "przeciągnij i upuść" ułatwiają projektowanie biuletynów

Potężne funkcje automatyzacji i narzędzia do segmentacji umożliwiają spersonalizowane i ukierunkowane kampanie

Testy A/B zapewniają, że newslettery są zoptymalizowane pod kątem najlepszego zaangażowania odbiorców

Ograniczenia Moosend

Podczas gdy prostota jest jego mocną stroną, zaawansowani użytkownicy mogą uznać jego funkcje za nieco ograniczone

Nie oferuje natywnego systemu CRM

Ceny Moosend

Darmowy dla maksymalnie 1000 subskrybentów

Pro: Zaczyna się od $8/miesiąc

Zaczyna się od $8/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Moosend

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (200+ recenzji)

3. Monitor kampanii

Najlepsze dla małych firm

przez Monitor kampanii Campaign Monitor to jedno z tych narzędzi marketingowych, które wyróżnia się prostotą bez poświęcania funkcjonalności.

Platforma ta jest przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych marketerów, dzięki czemu tworzenie, wysyłanie i optymalizacja kampanii e-mailowych jest odświeżająco prosta.

Mocną stroną Campaign Monitor jest intuicyjna automatyzacja.

Dzięki możliwości ustawiania wyzwalaczy w oparciu o działania subskrybentów lub predefiniowane scenariusze, możesz mieć pewność, że twoje newslettery dotrą do właściwych odbiorców we właściwym czasie.

Najlepsze cechy Campaign Monitor

Kreator e-maili typu "przeciągnij i upuść" i piękne szablony zapewniają doskonałą elastyczność projektowania

Solidne możliwości testowania A/B do optymalizacji kampanii

Kompleksowa analityka zapewnia cenny wgląd w wydajność kampanii

Zaawansowane funkcje personalizacji pozwalajątworzenie wysoce ukierunkowanych biuletynów i ogłoszeń Ograniczenia Monitora Kampanii

Ograniczone opcje automatyzacji poczty e-mail w porównaniu do niektórych konkurentów

Niektórzy użytkownicy uważają, że jest nieco droższy niż inne podobne narzędzia

Ceny Campaign Monitor

Podstawowy: Zaczyna się od $9/miesiąc

Zaczyna się od $9/miesiąc Nieograniczony: Zaczyna się od $29/miesiąc

Zaczyna się od $29/miesiąc Premier: Od 149 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Campaign Monitor

G2 : 4.1/5 (200+ recenzji)

: 4.1/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (500+ recenzji)

4. Omnisend

Najlepszy dla witryn e-commerce

przez Omnisend Omnisend oferuje więcej niż tylko oprogramowanie do newsletterów. Jest to kompleksowa platforma dla firm e-commerce, łącząca marketing e-mailowy z innymi kanałami, takimi jak SMS i media społecznościowe.

Takie podejście umożliwia tworzenie ujednoliconych, wielokanałowych kampanii, które zwiększają zadowolenie klientów i napędzają konwersje. Skupiając się na segmentacji i personalizacji, oprogramowanie do newsletterów Omnisend ułatwia dostosowanie treści do indywidualnych zachowań i preferencji klientów.

Najlepsze funkcje Omnisend

Edytor newsletterów z dynamicznymi blokami treści i szablonami pomaga tworzyć spersonalizowane newslettery

Elastyczny kreator automatyzacji wiadomości e-mail i funkcje segmentacji umożliwiające lepsze kierowanie wiadomości do subskrybentów

Platforma newsletterowa, która dobrze integruje się z platformami e-commerce, takimi jak Shopify, Bigcommerce i WooCommerce

Zaawansowane narzędzia do raportowania zapewniające cenne informacje na temat kampanii

Ograniczenia Omnisend

Mimo że Omnisend koncentruje się na handlu elektronicznym, może nie być najlepszym wyborem dla firm nieposiadających sklepu internetowego

Niektórzy użytkownicy wspominają o bardziej stromej krzywej uczenia się w porównaniu do innych narzędzi do obsługi newsletterów

Ceny Omnisend

Wersja darmowa

Standard: Zaczyna się od $16/miesiąc

Zaczyna się od $16/miesiąc Pro: Zaczyna się od $99/miesiąc

Zaczyna się od $99/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Omnisend

G2 : 4.5/5 (50+ recenzji)

: 4.5/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

5. Brevo

Najlepsze dla witryn e-commerce

przez Brevo Następnie mamy Brevo, które wyróżnia się wśród narzędzi do e-mail marketingu swoim innowacyjnym podejściem do projektowania.

Brevo oferuje bogaty, interaktywny edytor projektów, który ułatwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie newsletterów. Platforma świetnie nadaje się dla zespołów, zapewniając współpracę w czasie rzeczywistym funkcje, które pozwalają wielu użytkownikom współpracować nad działaniami e-mail marketingowymi.

Dzięki wydajnym automatyzacja przepływu pracy i funkcje przydzielania zadań, Brevo zapewnia płynną współpracę w zespole, przyspieszając proces tworzenia biuletynów.

Najlepsze cechy Brevo

Przyjazny dla użytkownika interfejs z intuicyjnym edytorem typu "przeciągnij i upuść

Szeroki zakres konfigurowalnych szablonów dla różnych potrzeb

Solidne raportowanie i analizy zapewniające wgląd w wydajność kampanii

Zawiera funkcje automatyzacji marketingu i segmentacji

Ograniczenia Brevo

Będąc nowszym oprogramowaniem do newsletterów, może brakować niektórych zaawansowanych funkcji

Ograniczone opcje integracji w porównaniu do innych narzędzi

Cennik Brevo

Cennik dostępny na życzenie

Oceny i recenzje Brevo

G2 : 4.2/5 (20+ recenzji)

: 4.2/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10+ recenzji)

6. ConvertKit

Najlepsze dla blogerów

przez ConvertKit ConvertKit to oprogramowanie do newsletterów stworzone specjalnie dla twórców.

Niezależnie od tego, czy jesteś blogerem, YouTuberem czy podcasterem, ConvertKit oferuje narzędzia, które pomogą Ci zwiększyć grono odbiorców i zarabiać na życie online. ConvertKit znany jest głównie ze swojej silnej automatyzacji i systemu tagowania, umożliwiającego wysyłanie ukierunkowanych wiadomości.

ConvertKit traktuje priorytetowo dostarczalność, zatrudniając zespół zajmujący się zapewnieniem, że wiadomości e-mail trafiają do skrzynek odbiorczych subskrybentów.

Najlepsze cechy ConvertKit

Łatwy w użyciu interfejs i potężny wizualny kreator automatyzacji

Narzędzia segmentacji i tagowania do spersonalizowanej komunikacji

Solidne możliwości strategii marketingu e-mailowego, w tym nadawanie i sekwencje

Integracja z popularnymi platformami, takimi jak WordPress, Shopify i WooCommerce

Ograniczenia ConvertKit

Ograniczone opcje projektowania i dostosowywania w porównaniu do innych programów do obsługi newsletterów

Brak natywnej funkcji testowania A/B

Ceny ConvertKit

Darmowy

Creator: $15/miesiąc

$15/miesiąc Creator Pro: $29/miesiąc

Oceny i recenzje ConvertKit

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

7. AWeber

Najlepszy dla blogerów

przez AWeber AWeber, niezłomny w branży usług e-mail marketingu, nadal zdobywa przychylność dzięki swoim solidnym możliwościom autorespondera i dużemu wyborowi gotowych szablonów.

To oprogramowanie do obsługi newsletterów posiada wbudowane narzędzie analityczne, dające wgląd w wydajność newsletterów z lotu ptaka. Tym, co wyróżnia AWeber, jest jednak znakomita obsługa klienta.

Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem różnych kanałów, zespół AWeber służy pomocą na każdym kroku.

Najlepsze funkcje AWeber

Duży wybór gotowych szablonów i przyjazny dla użytkownika edytor typu "przeciągnij i upuść"

Funkcje autorespondera do wydajnej automatyzacji wiadomości e-mail

Wbudowana analityka do monitorowania wydajności kampanii

obsługa klienta 24/7 przez e-mail, telefon i czat na żywo

Ograniczenia AWeber

Interfejs może wydawać się przestarzały w porównaniu z bardziej nowoczesnym oprogramowaniem do obsługi newsletterów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczone opcje segmentacji i personalizacji

Ceny AWeber

Darmowy

Lite: $12.50/miesiąc

$12.50/miesiąc Plus: $20/miesiąc

$20/miesiąc Nieograniczony: $899/miesiąc

Oceny i recenzje AWeber

G2 : 4.2/5 (600+ recenzji)

: 4.2/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

Najlepszy dla firm usługowych

przez Stały kontakt Funkcje oprogramowania do e-mail marketingu Constant Contact przeznaczone specjalnie dla małych firm i organizacji non-profit wyróżniają się na tle innych.

Platforma ta oferuje łatwy w obsłudze interfejs użytkownika z ponad 100 konfigurowalnymi szablonami wiadomości e-mail. Jego narzędzia do zarządzania wydarzeniami i integracje z platformami takimi jak Shopify i WordPress sprawiają, że jest on wszechstronny dla różnych potrzeb biznesowych.

Ponad 100 konfigurowalnych szablonów wiadomości e-mail i potężny edytor typu "przeciągnij i upuść"

Solidne narzędzia do raportowania zapewniają wgląd w otwarcia, kliknięcia i udostępnienia

Narzędzia do zarządzania wydarzeniami i integracje z popularnymi platformami, takimi jak Shopify i WordPress

Doskonała obsługa klienta, w tym czat na żywo, wsparcie telefoniczne i ogromna biblioteka zasobów

Automatyzacja może być ograniczona w przypadku bardziej złożonych kampanii

Niektórzy użytkownicy uważają, że struktura cenowa jest nieco wysoka dla rozwijających się firm

Lite: $12/miesiąc

$12/miesiąc Standard: $35/miesiąc

$35/miesiąc Premium: $80/miesiąc

G2 : 4.0/5 (5,000+ reviews)

: 4.0/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,000+ recenzji)

9. Keap

Najlepszy dla biznesu opartego na usługach

przez Keap Keap, dawniej Infusionsoft, łączy w sobie potężne możliwości zarządzania relacjami z klientami (CRM) z oprogramowaniem do e-mail marketingu.

Idealna dla małych firm, ta kompleksowa platforma sprzedaży i marketingu jest wyposażona w zaawansowane funkcje automatyzacji, w tym wyzwalacze behawioralne.

Dzięki Keap możesz tworzyć spersonalizowane działania następcze i śledzić wnikliwe wskaźniki dla dobrze zaokrąglonych kampanii e-mailowych.

Najlepsze funkcje Keap

Potężny CRM zintegrowany z narzędziem do e-mail marketingu

Solidne funkcje automatyzacji, w tym kreator kampanii i wyzwalacze behawioralne

Spersonalizowane kampanie e-mailowe z sekwencjonowaniem

Kompleksowe raportowanie umożliwiające wnikliwe śledzenie i analizę kampanii e-mailowych

Ograniczenia Keap

Droższy w porównaniu do innych narzędzi do e-mail marketingu

Wyższa krzywa uczenia się ze względu na wiele zaawansowanych funkcji

Ceny Keap

Pro: 199$/miesiąc

199$/miesiąc Maksymalnie: 289 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Keap

G2 : 4.2/5 (1,000+ recenzji)

: 4.2/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (1,000+ reviews)

10. HubSpot

Najlepszy dla biznesu opartego na usługach

przez HubSpot HubSpot, potentat w świecie sprzedaży i marketingu narzędzia do zarządzania zasobami marketingowymi , oferuje zaawansowane oprogramowanie do e-mail marketingu z wieloma funkcjami. Jego narzędzia do personalizacji umożliwiają dostosowanie treści do każdego odbiorcy, podczas gdy szczegółowe analizy oferują cenny wgląd w wydajność kampanii.

To Oprogramowanie marketingowe CRM oferuje płynną integrację z innymi platformami e-mail marketingu, co czyni go doskonałym wyborem dla firm poszukujących całościowego rozwiązania marketingowego.

Najlepsze cechy HubSpot

Funkcje personalizacji umożliwiają dostosowanie treści dla każdego odbiorcy

Szczegółowa analityka zapewniająca wgląd w kampanie e-mailowe

Świetne rozwiązanie dla wszystkichnarzędzie do zarządzania mediami społecznościowymidla zespołów poszukujących kompleksowego oprogramowania marketingowego

Zaawansowane funkcje automatyzacji usprawniają proces marketingu e-mailowego

Bezbłędnyintegracja z HubSpot CRM i innymi narzędziami HubSpot

Ograniczenia HubSpot

Wyższa cena w porównaniu do innych narzędzi

Może być przytłaczający ze względu na szeroki zakres zaawansowanych funkcji

Cennik HubSpot

Skontaktuj się z HubSpot w sprawie cen

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (10,000+ recenzji)

: 4.4/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

Wypróbuj sztuczną inteligencję i narzędzia marketingowe ClickUp dla swojego następnego newslettera

Każda platforma do e-mail marketingu ma unikalne zalety; najlepsze dopasowanie zależy od konkretnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaawansowane funkcje automatyzacji, eleganckie szablony projektowe, czy też solidne narzędzia analityczne, oprogramowanie może pomóc podnieść jakość biuletynów.

Należy jednak pamiętać, że magia skutecznego tworzenia newsletterów tkwi w odpowiednim oprogramowaniu oraz strategicznym planowaniu i realizacji.

ClickUp jest tutaj, aby Ci w tym pomóc. Zachęcamy do zapoznania się z Szablon Tablicy Newslettera ClickUp aby zobaczyć, jak nasze formaty typu plug-and-play mogą ułatwić szybkie tworzenie treści newslettera. I możesz zbudować swój kalendarz marketingowy w mgnieniu oka dzięki Widok kalendarza ClickUp .

Zasoby te mogą jeszcze bardziej uprościć proces planowania biuletynów, zapewniając wizualny układ do śledzenia postępów, ustalania terminów i upewniania się, że biuletyny zawsze trafiają w sedno.

Zapoznaj się z ClickUp już dziś i przekonaj się, jaką różnicę może to zrobić w procesie tworzenia biuletynów elektronicznych! Utwórz darmowe konto