10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do projektowania produktów w 2024 roku

Projektanci produktów i ich zespoły są odpowiedzialni za wszystko, od prototypowania po projektowanie, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Jako lider produktu musisz również

zarządzać zespołem

współpraca i sprawdzanie analiz zachowań użytkowników, aby zobaczyć, co działa (a co nie) w całym cyklu życia produktu.

To dużo do zarządzania na raz, prawda?

Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz prowadzić tego cyrku w pojedynkę.

Oprogramowanie do projektowania produktów

zapewnia Twojemu zespołowi cyfrowy obszar roboczy do zarządzania wszystkim, od projektowania interfejsu użytkownika, przez zarządzanie projektami, po mapowanie podróży.

W tym przewodniku wyjaśnimy, jak działa oprogramowanie do projektowania produktów i na jakie funkcje należy zwrócić uwagę. Zamieścimy nawet recenzje najlepszych narzędzi do projektowania produktów, aby ułatwić rozpoczęcie poszukiwań idealnego rozwiązania

proces rozwoju produktu

platforma. 🤩

Co to jest narzędzie do projektowania produktów?

Oprogramowanie do projektowania produktów pomaga zespołom produktowym wizualizować, tworzyć makiety i iterować produkty w

proces projektowania

. Programiści i profesjonalni projektanci stron internetowych używają tych narzędzi na różnych scenach swoich procesów - niezależnie od tego, czy zbierają badania użytkowników, budują mapy podróży klienta, czy tworzą prototypy.

Zamiast oddzielnie zarządzać budżetem, zadaniami, komunikacją w zespole i dokumentami, solidne oprogramowanie do projektowania produktów przenosi wszystko na jedną platformę, aby pomóc zespołowi w szybszym wykonaniu lepszej pracy.

Oprogramowanie do projektowania nie tylko umożliwia dopracowanie pomysłów przed ich opracowaniem, ale także znacznie ułatwia pracę. Dzięki odpowiedniemu narzędziu nigdy nie będziesz musiał szukać makiet,

briefy projektowe

ani arkuszy specyfikacji.

Szablon Design Brief Tablica służy do przeprowadzania wstępnych briefingów dotyczących projektu. Łatwo wypełniaj i udostępniaj szczegóły dotyczące projektu, takie jak żądania klienta, cele i inne

Jakich funkcji szukać w narzędziu do projektowania produktów

Na rynku dostępnych jest wiele opcji oprogramowania do projektowania produktów, ale rozwiązania te nie zawsze spełniają wszystkie wymagania. Poszukaj narzędzi do projektowania produktów z takimi funkcjami jak:

Zarządzanie procesem i cyklem pracy : Jasne, solidne oprogramowanie do modelowania 3D jest fajne i w ogóle, ale czy nie byłoby lepiej, gdyby również zarządzało procesem projektowania? Wysokiej jakości narzędzia do projektowania produktów oferują strukturę opartą na chmurze, aby utrzymać wszystkich interesariuszy, projekty i zadania na tej samej stronie

: Jasne, solidne oprogramowanie do modelowania 3D jest fajne i w ogóle, ale czy nie byłoby lepiej, gdyby również zarządzało procesem projektowania? Wysokiej jakości narzędzia do projektowania produktów oferują strukturę opartą na chmurze, aby utrzymać wszystkich interesariuszy, projekty i zadania na tej samej stronie Proste projektowanie interfejsu: Kto ma czas lub mentalną przepustowość na stromą krzywą uczenia się? Zaoszczędź więcej czasu, wybierając oprogramowanie do projektowania produktów z prostym interfejsem użytkownika. W miarę możliwości korzystaj z narzędzi typu "przeciągnij i upuść". Wybór narzędzia, które jest kompatybilne z urządzeniami iOS, Mac i Android również pomaga w przyjęciu się w całym zespole

Kto ma czas lub mentalną przepustowość na stromą krzywą uczenia się? Zaoszczędź więcej czasu, wybierając oprogramowanie do projektowania produktów z prostym interfejsem użytkownika. W miarę możliwości korzystaj z narzędzi typu "przeciągnij i upuść". Wybór narzędzia, które jest kompatybilne z urządzeniami iOS, Mac i Android również pomaga w przyjęciu się w całym zespole Szablony: Oprogramowanie do projektowania produktów powinno oszczędzać czas. Poszukaj narzędzia, które zawiera szablony szkieletów , szablony do wprowadzenia produktu na rynek i inne. Aby zaoszczędzić więcej czasu, szukaj rozwiązań, które oferują szablony dla dokumentów, na których tworzenie poświęcasz najwięcej czasu

Oprogramowanie do projektowania produktów powinno oszczędzać czas. Poszukaj narzędzia, które zawiera szablony szkieletów , szablony do wprowadzenia produktu na rynek i inne. Aby zaoszczędzić więcej czasu, szukaj rozwiązań, które oferują szablony dla dokumentów, na których tworzenie poświęcasz najwięcej czasu AI i automatyzacja: Zautomatyzowane przekazywanie zadań i Narzędzia do pisania AI to poważna oszczędność czasu dla teamów produktowych. Niezależnie od tego, czy są to automatyzacje oparte na wyzwalaczach, czy też generatory opisów produktów wybierz oprogramowanie do projektowania produktów, które wykona za Ciebie skomplikowane zadania

10 najlepszych narzędzi do projektowania produktów w 2024 roku

Narzędzia do projektowania produktów zapewniają zespołom projektowym poważną pomoc w procesie rozwoju. Zdobądź narzędzie, które celebruje duże, szalone

myślenie projektowe

z funkcjami, które wspierają ambicje Twojego zespołu. Zapoznaj się z 10 najlepszymi narzędziami do projektowania produktów, aby dać swojemu zespołowi przewagę.

1.

ClickUp

Konwersja pomysłów na projekt produktu na zadania w ramach funkcji ClickUp Tablica

Zgadza się: ClickUp jest w równym stopniu

narzędzie do zarządzania projektami

i narzędzie do projektowania produktów - ale jest tego znacznie więcej. 🛠️

Teams produktowe korzystają z ClickUp

do zarządzania wszystkimi dokumentami, mapami drogowymi i celami w jednym przyjaznym dla użytkownika pulpicie. Śledzenie problemów, zarządzanie sprintami i automatyczne generowanie raportów projektowych w mgnieniu oka.

Jeśli spędzasz dużo czasu na przeglądaniu e-maili i wiadomości na Slacku, przenieś wszystko do ClickUp. ClickUp zapisuje komentarze do wszystkich zadań i projektów, dzięki czemu Twoja komunikacja jest wyświetlana tuż obok Twojej pracy.

Widok czatu ClickUp

jest również pomocnym narzędziem w czasie rzeczywistym do udostępniania aktualizacji, połączonych linków i nie tylko dla wszystkich projektów.

Jeśli mniej koncentrujesz się na stronie produktowej i pracujesz głównie nad projektowaniem, istnieje również obszar roboczy ClickUp.

Teamsy projektowe korzystają z ClickUp

do organizowania swoich wielkich pomysłów w jednej cyfrowej przestrzeni - nawet jeśli dzieli was wiele kilometrów. Pomaga nawet planować obciążenie zespołu, zarządzać projektami oraz śledzić opinie i zatwierdzenia w jednym miejscu.

ClickUp najlepsze funkcje

Dostęp do setek szablonów, takich jak Szablon SOP projektu produktu ClickUp aby spędzać mniej czasu na pisaniu, a więcej na projektowaniu

Tablica ClickUp ułatwiają kreatywną współpracę w czasie rzeczywistym

Polegaj na ClickUp AI do generowania kopii raportów, aktualizacji e-maili, opisów produktów i wielu innych

Tworzenie Dokumenty ClickUp i połącz je z cyklem pracy nad projektem produktu za pomocą jednego kliknięcia

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy czasami uważają, że funkcje ClickUp są początkowo przytłaczające

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Figma

Via

Figma

Kierujesz zespołem programistów? Figma została stworzona z myślą o cyfrowej ideacji, więc jest idealna do makietowania stron internetowych, aplikacji i praktycznie każdego cyfrowego doświadczenia użytkownika w procesie projektowania.

Ponieważ cała współpraca odbywa się synchronicznie online, Figma jest idealna dla zdalnych zespołów projektujących produkty. Użyj tego oprogramowania do projektowania produktów, aby majstrować przy opcjach projektowych, budować i testować prototypy oraz generować kod.

Najlepsze funkcje Figma

Współtwórz w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, aby projektować światowej klasy doświadczenia

Tworzenie realistycznych prototypów i uzyskiwanie informacji zwrotnych na temat doświadczeń w celu szybszego tworzenia lepszych produktów

Zbuduj repozytorium zasobów wielokrotnego użytku dzięki udostępnianym bibliotekom Figma

FigJam to tablica online do współpracy nad produktami i burzy mózgów

Limity Figma

Figma twierdzi, że można eksportować jej kod do tworzenia rzeczywistych projektów, ale kod ten jest nieporęczny i podatny na uszkodzenia

Uprawnienia i kontrola wersji wymagają trochę pracy

Ceny Figma

Starter: Free

Free Figma Professional: $12/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$12/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Figma Organization: $45/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$45/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: $75/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (960+ recenzji)

4.7/5 (960+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (660+ recenzji)

3. InkyBay

Via

InkyBay

InkyBay to bardzo szczególny rodzaj narzędzia do projektowania produktów. Pozwala ono klientom na personalizację własnych konfigurowalnych produktów, więc jeśli sprzedajesz koszulki, produkty promocyjne lub inne spersonalizowane drobiazgi, jest to świetne narzędzie dla Ciebie.

Wystarczy zainstalować InkyBay i pozwolić klientom wybrać produkt, tekst i grafikę (lub niestandardowe logo) za pomocą narzędzia do projektowania InkyBay typu "przeciągnij i upuść". InkyBay wysyła plik do druku, a zespół projektantów zabiera się do pracy.

Najlepsze funkcje InkyBay

InkyBay jest kompatybilny z Shopify i BigCommerce

Wizualny projektant produktów wyświetla podgląd produktów, zanim niestandardowi klienci złożą zamówienie

Dodawanie konfigurowalnych elementów, takich jak opcje kolorów lub style, za pomocą konfiguratora produktów

Poinformuj InkyBay, które produkty lub niestandardowe opcje są dostępne za dodatkową opłatą

Limity InkyBay

InkyBay nie posiada zestawu narzędzi do zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że aplikacja InkyBay często się zawiesza

Ceny InkyBay

Starter: $19.99/miesiąc

$19.99/miesiąc Advance: $49.99/miesiąc

$49.99/miesiąc Profesjonalny: $99.99/miesiąc

$99.99/miesiąc Unlimited: 249,99$/miesiąc

InkyBay oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: N/A

4. Szkic

Via

Szkic

Czy jesteś firmą działającą wyłącznie na platformie Apple? Sketch to aplikacja na Maca, której projektanci produktów używają do współpracy, prototypowania i nie tylko. 💻

Etykieta pozwala innym użytkownikom dzielić się opiniami bezpośrednio na temat projektów Sketch. Platforma porządkuje nawet projekty, pozwala na tworzenie wielu warstw projektowych i zawiera konfigurowalne skróty przyspieszające pracę.

Najlepsze funkcje Sketch

Projektowanie i zarządzanie własnymi ikonami wektorowymi w Sketch

Tworzenie szablonu projektu w Sketch, aby zaoszczędzić czas na przyszłych projektach

Sketch działa w trybie offline, jeśli nie masz dostępu do Internetu

Korzystanie z narzędzi Sketch opartych na przeglądarce do prototypowania i przekazywania projektów do rozwoju

Limity Sketch

Sketch jest dostępny tylko dla urządzeń Mac, więc użytkownicy Windows nie mają szczęścia

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby platforma zawierała więcej szablonów

Ceny Sketch

Standard: $10/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$10/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $20/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$20/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Mac Licencja pojedyncza: $120 za licencję

Oceny i recenzje Sketch

G2: 4,5/5 (ponad 1100 recenzji)

4,5/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (770+ recenzji)

5. Onshape

Via

Onshape

Potrzebujesz czegoś bardziej technicznego? Onshape to oprogramowanie do projektowania produktów wspomagane komputerowo (CAD), zaprojektowane specjalnie dla zwinnych zespołów. Jest to natywna platforma programistyczna w chmurze, co czyni ją idealną dla zespołów programistycznych.

Jest to jednak znacznie więcej niż potężne narzędzie do projektowania produktów. Onshape łączy narzędzia do współpracy, integracje i wsparcie dla wielu urządzeń w jedną zgrabną platformę.

Najlepsze funkcje Onshape

Symulacja, renderowanie i automatyzacja projektów w Onshape

Zarządzanie wersjami i wydaniami

Sprawdzanie analityki projektu według pracownika, dostawcy lub wersji

Organizowanie i udostępnianie dokumentów wielu projektom i użytkownikom

Limity Onshape

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby Onshape był połączony z większą liczbą aplikacji do projektowania i inżynierii

Inni użytkownicy twierdzą, że niektóre funkcje, takie jak administrator i alerty o nieudanych funkcjach, są trudne do znalezienia

Ceny Onshape

**Free

Standard: $1,500 na użytkownika, rozliczane rocznie

$1,500 na użytkownika, rozliczane rocznie Profesjonalny: 2500 USD na użytkownika, rozliczane rocznie

2500 USD na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Onshape

G2: 4,7/5 (570+ recenzji)

4,7/5 (570+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

6. SolidWorks

Via

SolidWorks

SolidWorks to jedno z najpopularniejszych narzędzi do projektowania produktów na świecie. Nie jest to pojedynczy produkt, ale gigantyczny pakiet produktów, które można połączyć, aby zarządzać projektowaniem, zarządzaniem danymi, produkcją, marketingiem i symulacjami na jednej platformie. 📚

SolidWorks jest popularny w zastosowaniach inżynieryjnych, więc jeśli potrzebujesz pomocy w modelowaniu systemów elektrycznych lub struktur 3D, jest to narzędzie dla Ciebie. Twórz makiety projektów ze swoim zespołem, aby ograniczyć liczbę e-maili i szybciej wprowadzać zmiany.

Najlepsze funkcje SolidWorks

Udostępnianie projektów 3D zespołowi za pośrednictwem chmury

Śledzenie wszystkich opinii i zatwierdzeń projektów

Przechowywanie wszystkich wersji i danych produktów w chmurze

Zarządzanie danymi, zatwierdzeniami i zadaniami projektu w jednym miejscu

Limity SolidWorks

SolidWorks ma tak wiele planów i produktów, że trudno jest wybrać odpowiednią opcję dla swoich potrzeb

SolidWorks jest narzędziem o wysokiej wydajności, więc do korzystania z niego potrzebna jest dość szybka maszyna

Ceny SolidWorks

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje SolidWorks

G2: 4.4/5 (530+ recenzji)

4.4/5 (530+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 700 recenzji)

7. LabVIEW

Via

LabVIEW

Pracujesz z zespołem inżynierów? Jeśli tak, LabVIEW jest koniecznością. Jest to graficzne narzędzie programistyczne, które do zrobienia badań, walidacji i testowania.

Jest to bezkompromisowa platforma zaprojektowana z myślą o dużych ligach, więc może mieć zbyt dużą siłę ognia, jeśli potrzebujesz tylko oprogramowania do tworzenia makiet. Ale jeśli pracujesz z systemami elektrycznymi lub nawet czymś tak dużym jak misje kosmiczne, funkcje LabVIEW są koniecznością. 🚀

Najlepsze funkcje LabVIEW

Automatyzacja sekwencji testowych i zdalny dostęp do nich

Poznaj podstawy tworzenia aplikacji dzięki darmowemu szkoleniu LabVIEW

Konfigurowanie interaktywnych elementów wyświetlacza w projektach

Instalowanie sterowników LabVIEW w celu automatycznej integracji danych sprzętu i przyrządów z systemem testowym

Limity LabVIEW

LabVIEW jest przede wszystkim graficznym narzędziem do programowania i testowania, więc nie zawiera funkcji do zarządzania projektami produktów

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że oprogramowanie może być nieporęczne i czasochłonne

Ceny LabVIEW

LabVIEW Base: 528 USD/rok

528 USD/rok Test Cykl pracy Standard: $1,995

$1,995 Test Cykl pracy Pro: $3,995/rok

Oceny i recenzje LabVIEW

G2: 4.3/5 (ponad 180 recenzji)

4.3/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 15 recenzji)

8. Fusion 360

Via

Fusion 360

Fusion 360 firmy Autodesk to oprogramowanie CAD 3D do projektowania i wytwarzania produktów. Jest to poważne narzędzie do modelowania 3D, więc jest najlepsze dla zespołów zajmujących się projektowaniem przemysłowym i produkcją.

Fusion 360 umożliwia usprawnienie rozwoju produktu poprzez połączenie współpracy i procesu projektowania produktu w jednej platformie opartej na chmurze. Oprogramowanie to umożliwia testowanie projektów w środowisku cyfrowym i wprowadzanie poprawek przed przejściem do drogich fizycznych prototypów.

Najlepsze funkcje Fusion 360

Oszczędność czasu i zasobów dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy Fusion 360

Współpraca nad projektami CAD w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie projektowania generatywnego do tworzenia projektów gotowych do montażu w fabryce

Symulacja projektów 3D w cyfrowym środowisku testowym

Limity Fusion 360

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że w Fusion 360 brakuje obsługi klienta i wsparcia technicznego

Inni użytkownicy twierdzą, że to oprogramowanie CAD jest wysoce techniczne i mylące dla początkujących

Ceny Fusion 360

545 USD za użytkownika, rozliczane rocznie

Fusion 360 oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (420+ recenzji)

4.5/5 (420+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 220 recenzji)

9. Adobe Creative Cloud

Via

Adobe Creative Cloud

Niezależnie od tego, czy jest to Photoshop, Acrobat Pro, czy Lightroom, prawdopodobnie korzystałeś już z produktu Adobe. Adobe Creative Cloud to pakiet składający się z ponad 20 programów do tworzenia aplikacji

kreatywnych aplikacji

których zespoły produktowe używają do tworzenia grafiki, wizualizacji generowanych przez AI i przyciągających wzrok materiałów wideo.

Pakiet Adobe nie jest tak zaawansowany technicznie, jak inne narzędzia do projektowania produktów z naszej listy 10 najlepszych, ale jego łatwość obsługi sprawia, że jest odpowiedni dla Teams w niemal każdym rodzaju biznesu, w tym startupów. Obejmuje on nie tylko narzędzia do projektowania, ale także zapewnia dostęp do

współpracy w czasie rzeczywistym

narzędzia, biblioteki elementów brandingowych i pomocne samouczki.

Najlepsze funkcje Adobe Creative Cloud

Tworzenie makiet projektów UX w czasie rzeczywistym wraz z zespołem

Tworzenie własnych obrazów, czcionek, grafik i ikon

Adobe Dimension tworzy interaktywne modele 3D do iteracji produktów

Aplikacja Adobe Capture umożliwia przekształcenie smartfona w oprogramowanie do projektowania produktów w podróży

Limity Adobe Creative Cloud

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z licencjonowaniem i niestandardową obsługą klienta

Są to potężne programy działające w chmurze, więc awarie nie są rzadkością

Ceny Adobe Creative Cloud

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Adobe Creative Cloud

G2: 4,6/5 (ponad 35 700 recenzji)

4,6/5 (ponad 35 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 7 160 recenzji)

10. InVision

Via

InVision

InVision Prototype to wolne od kodu oprogramowanie do projektowania produktów, które jest idealne do tworzenia angażujących doświadczeń online. Twój zespół projektowy może komentować i oznaczać się nawzajem z poziomu prototypu w celu łatwej współpracy, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla zespołów nietechnicznych. ✨

Jeśli korzystasz już ze Sketch, InVision płynnie integruje się z tym narzędziem do projektowania. Umożliwia to tworzenie własnych projektów w Sketch i przekształcanie wszystkiego w realny prototyp za pomocą InVision.

Najlepsze funkcje InVision

Korzystaj z map cieplnych InVision, aby zidentyfikować gorące punkty w swoich projektach

Tworzenie na dowolne urządzenie dzięki responsywnemu projektowi InVision

Łatwe udostępnianie zasobów członkom zespołu w czasie rzeczywistym

Iteruj szkielety lub zmieniaj warianty kolorystyczne za pomocą kilku kliknięć

Limity InVision

Chociaż integracja ze Sketch jest fajna, niektórzy użytkownicy chcieliby, aby InVision miało więcej wtyczek

Inni użytkownicy twierdzą, że mają problem z osadzaniem zasobów InVision w innym oprogramowaniu

Ceny InVision

**Free

Pro: 7,95 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

7,95 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

InVision oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (670+ recenzji)

4.4/5 (670+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (730+ opinii)

Połącz zarządzanie produktem z narzędziem do projektowania

Twoi niestandardowi klienci (i Twój szef) oczekują od projektantów produktów więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Potrzebujesz każdej przewagi, jaką możesz uzyskać, aby tworzyć wysokiej jakości pracę w kurczących się ośiach czasu. Jeśli jeszcze go nie masz, zaopatrz się w oprogramowanie do projektowania produktów, aby zarządzać dużymi pomysłami, komunikacją, projektami i nie tylko. 🙌

Chociaż narzędzia do modelowania produktów pozwolą Ci zajść daleko, wybierz zintegrowane narzędzie, takie jak ClickUp, aby połączyć wszystkie potrzebne narzędzia i pracę na tej samej platformie. Wykorzystaj AI i automatyzację, aby zaoszczędzić czas dzięki temu intuicyjnemu, bogatemu w funkcje narzędziu, które sprawia, że projektowanie produktów - ośmielamy się powiedzieć - jest zabawne!

