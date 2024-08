Czym jest współpraca w czasie rzeczywistym i jakie korzyści może przynieść Twojemu zespołowi?

Niektóre z najlepszych pomysłów powstają podczas współpracy w czasie rzeczywistym. Chociaż kiedyś odbywało się to twarzą w twarz, rosnąca popularność praca zdalna sprawia, że jest to nieco bardziej skomplikowane.

Fala pracy z domu nie zwolni w najbliższym czasie. Od 2022 r, około jedna czwarta pracowników w USA pracuje zdalnie, a kolejne 16% amerykańskich firm pracuje w pełni zdalnie.

Biorąc pod uwagę, że całkowita liczba amerykańskich firm oscyluje obecnie wokół 30 milionów, jest to bardzo dużo pracy zdalnej. 😲

Co ciekawe, ponad połowa pracowników zdalnych uważa, że współpraca poprawiła się od czasu ostatniej pandemii. Jednak nadal niektóre z najpopularniejszych rozwiązań w czasie rzeczywistym narzędzia do współpracy nadal nie spełniają oczekiwań z powodu mylących pulpitów nawigacyjnych, słabego doświadczenia użytkownika, zagraconych interfejsów i nie tylko.

Co więc może zrobić zespół?

Cóż, powracają do swoich korzeni i łączą tradycyjne techniki współpracy online z wypróbowanymi i prawdziwymi strategiami z wczorajszych dni w przestrzeni biurowej. Oto dokładnie, jak to zrobić.

Czym jest współpraca w czasie rzeczywistym?

Współpraca w czasie rzeczywistym to zdolność zespołów do wspólnej pracy nad projektem w chwili obecnej. Dzieje się tak z wykorzystaniem technologii lub bez niej. Jednak wraz z rozpowszechnieniem pracy zdalnej, bezpieczne narzędzia do współpracy służą do utrzymywania łączności i synchronizacji między członkami zespołu w ramach projektów i ogólnej działalności.

Prawdopodobnie pracujesz już z co najmniej jednym z najpopularniejszych narzędzi do współpracy narzędzi do współpracy online -Zoom, Slack lub Dokumenty Google. Powstaje więc pytanie: Czy te narzędzia mogą być scentralizowane, aby wszystko odbywało się w jednym uporządkowanym miejscu? 💻

Jakie są korzyści ze współpracy w czasie rzeczywistym?

Rozgryzienie zagadki współpracy w czasie rzeczywistym ma wiele zalet, w tym:

Zwiększona produktywność aby dopasować je do procesów i projektów zespołu

Przypisywanie zadań do wielu członków zespołu w celu zwiększenia widoczności i współpracować nad treścią * Otrzymujpowiadomienia z możliwością dostosowania gdy zadania są aktualizowane przez zespół w czasie rzeczywistym

I wiele więcej. 🔥

Jednym z najbardziej współpracy i wszechstronności funkcji dla zespołów dowolnej wielkości są wysoce wizualne tablice. Jeśli już korzystasz z ClickUp i uwielbiasz go, to już rozumiesz jego główne zalety Tablice ClickUp ale oto kilka naszych ulubionych. 🎨

Jak tablice ClickUp odblokowują współpracę w czasie rzeczywistym

Przeciągaj i upuszczaj kształty na płótno, łącz je z przepływem pracy i udostępniaj zespołowi za pomocą ClickUp Whiteboards

Twój Tablica ClickUp to nieskończone cyfrowe płótno, na którym Ty i Twój zespół możecie wspólnie pracować nad burzą mózgów, planować projekty i współpracować w czasie rzeczywistym. Ponadto, jest ona dostępna dla członków, którzy pracują w różny sposób - zwłaszcza osoby uczące się wizualnie którzy lepiej prezentują i rozumieją pomysły, widząc je, niż czytając je na papierze.

Istnieje mnóstwo dynamicznych funkcji, które pozwalają uchwycić pomysły w momencie ich pojawienia się i rozwinąć je w wykonalne zadania lub całe przepływy pracy bezpośrednio z tablicy. Przeciągnij kursorem po płótnie, aby narysować makietę, schemat blokowy lub utworzyć Mapa myśli od zera bez konieczności naciskania przycisku zapisywania - dzięki czemu możesz powrócić do swojej pracy w dowolnym momencie, nie tracąc ani chwili.

Tablice są dostępne na każdy plan ClickUp i nawet goście mogą uzyskać do nich dostęp! Dzięki temu nigdy nie musisz się martwić, że klient lub interesariusz poczuje się odcięty od Twojego procesu twórczego podczas udostępniania zasobów poza organizacją.

Wciąż nie jesteś przekonany? Oto jeszcze więcej sposobów, w jakie ClickUp Whiteboards może zwiększyć kreatywność, produktywność i zaangażowanie Twojego zespołu dzięki możliwościom współpracy w czasie rzeczywistym. ✅

Jest łatwy do nauczenia i prosty w użyciu

Tablice są łatwe w użyciu - nawet jeśli robisz to po raz pierwszy.

To ogromna zaleta dla zapracowanych zespołów, które potrzebują narzędzi zapewniających minimalne kłopoty, a także powiew świeżości dla członków, którzy w przeszłości musieli pokonywać strome krzywe uczenia się!

Tablice są równie kreatywne, co umożliwiają współpracę

Konwertowanie obiektów na zadania bezpośrednio z aplikacji ClickUp Whiteboard

Tablice są proste i skuteczne - wyposażone w funkcje ułatwiające współpracę.

Dodawaj komentarze, @wzmianka o członkach zespołu , kontekst, pliki, multimedia i wiele więcej, bez wyczerpywania miejsca na nowe pomysły.

Unikaj zaczynania od zera dzięki gotowym szablonom

Podczas konfigurowania widoku Whiteboard do wyboru jest kilka szablonów

Jeśli chodzi o ClickUp, nigdy nie jesteś sam. 💜

Tak ekscytujące i kreatywne jak Whiteboard, puste płótno może być dla niektórych onieśmielające. Zamiast stawiać czoła tej blokadzie, skorzystaj z jednego z gotowych szablonów ClickUp dla praktycznie każdego przypadku użycia.

Niezależnie od tego, czy planujesz zdalną sesję burzy mózgów , zwinne planowanie projektu lub przygotowanie retrospektywy zespołu, ClickUp zapewni Ci wszystko. Wybieraj spośród dziewięciu szablonów połączonych bezpośrednio na pasku narzędzi w obszarze roboczym lub spośród tysięcy dostępnych bezpłatnie za pomocą Biblioteka szablonów ClickUp .

Nadal nie wiesz od czego zacząć? Sugerujemy Szablon Wprowadzenie do tablic interaktywnych od ClickUp ! 💯 Pobierz ten szablon

Zbuduj swoją tablicę jak najszybciej za pomocą skrótów i klawiszy skrótu

Skróty klawiszowe są dostępne w aplikacji Whiteboard! Używaj ich z tablicą Whiteboard, aby szybko dodawać obiekty, takie jak karteczki samoprzylepne, obrazy i kształty - a nawet nawigować po całym obszarze roboczym!

Aby wyświetlić listę dostępnych skrótów klawiszowych, wystarczy nacisnąć Shift + ? i dostosować je do własnych potrzeb! Za pomocą przycisku Dodaj możesz dodać dodatkowe polecenia dla obrazów, filmów, plików audio i nie tylko.

Pobierz swoje tablice, aby je zapisać i udostępnić

Czy wspominaliśmy już, że tablice ClickUp można pobierać jako pliki graficzne?

Jest to przydatne do udostępniania i prezentowania pomysłów poza ClickUp lub jeśli czujesz potrzebę zachowania kopii zapasowej. Nigdy nie można być zbyt dokładnym! Prawda? 🤓

Współpraca w czasie rzeczywistym nie musi być nieudanym eksperymentem

Dążenie do lepszej współpracy może wydawać się ciągłą, podjazdową walką - ale nie musi tak być.

Intencją wyznaczonych narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym zawsze było to, aby wszyscy pracowali na tej samej stronie w tym samym czasie. Ale często łatwiej to powiedzieć niż zrobić.

Na szczęście nie jesteś sam w tej podróży! Powróć do naszych pięciu sprawdzonych kroków, aby poprawić współpracę w zespole, a kiedy będziesz gotowy, aby podnieść produktywność na nowy poziom - po prostu pobierz ClickUp .

Korzystanie z tablic ClickUp jako narzędzie do współpracy wizualnej dla każdej potrzeby

A ponieważ ClickUp jest zarówno opłacalny, jak i potężny, istnieje plan dla każdego zespołu. Dostęp do ClickUp Whiteboards, nieograniczonej liczby zadań, nieograniczonej liczby członków, mnóstwa widoków projektów i ponad 1000 integracji całkowicie za darmo, jeśli zarejestrujesz się w usłudze ClickUp's Free Forever Plan . 💸 Zacznij za darmo z ClickUp i przenieś współpracę w czasie rzeczywistym na nowy poziom. 🏔