10 szablonów ogłoszeń biznesowych: Propozycje, wewnętrzne wiadomości e-mail i nie tylko

Niezależnie od tego, czy chodzi o zatrudnienie nowego pracownika, rozpoczęcie nowej kampanii czy przejęcie, częste zmiany są stałym elementem prowadzenia biznesu. Komunikowanie tych zmian ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wszystkich w pętli i, w niektórych instancjach, zgodności z wymogami prawnymi.

Prezentowanie wiadomości (zarówno dobrych, jak i złych) jest sztuką samą w sobie, a pomijanie lub błędna interpretacja kluczowych szczegółów często powoduje zamieszanie i przekazuje niewłaściwy komunikat. Może to nie tylko zaszkodzić marżom zysku, ale także wpędzić w kłopoty prawne. ⚖️

Na szczęście na ratunek przychodzą szablony ogłoszeń biznesowych! Dzięki nim Twoi pracownicy, klienci i inni ważni interesariusze otrzymają Twoją wiadomość głośno i wyraźnie. 📨

Omówimy 10 najlepszych szablonów ogłoszeń biznesowych ClickUp i pokazać, jak tworzyć najwyższej jakości notatki i raporty, które przekazują właściwe informacje różnym odbiorcom.

Czym jest szablon ogłoszenia biznesowego?

Szablon ogłoszenia biznesowego pozwala uniknąć kłopotów związanych z pisaniem komunikatów prasowych, wewnętrznych raportów, itp notatka lub newsletter od podstaw. Jest to plan dostarczenia zamierzonej wiadomości do określonej grupy odbiorców. Szablon poprowadzi Cię przez skuteczną prezentację rozwoju firmy, zapewniając zawarcie niezbędnych informacji i nadanie tonu, który będzie dobrze rezonował z odbiorcami.

Co składa się na dobry szablon ogłoszenia biznesowego?

Wybór szablonu ogłoszenia Business zależy od tego, jakiego rodzaju informacje chcesz przekazać i komu. Ale ogólnie rzecz biorąc, ramy, które pomogą Ci przekazać wiadomość, powinny być następujące:

Proste i krótkie: Aby czytelnicy nie stracili koncentracji Możliwość dostosowania: Elastyczny z edytowalnymi sekcjami, dzięki czemu można go dostosować do marki firmy, celu ogłoszenia i typu odbiorców Dobrze zorganizowany: Przejrzysta struktura z predefiniowanymi sekcjami umożliwiająca czytelnikom szybkie zapoznanie się z dokumentem i przyswojenie informacji Atrakcyjny wizualnie: Powinien zawierać elementy wizualne, takie jak obrazy, wykresy i diagramy

10 szablonów ogłoszeń Free do wykorzystania w 2024 roku

Nasz wybór 10 najlepszych szablonów ogłoszeń może pomóc w udostępnianiu wszelkich wiadomości pracownikom, interesariuszom lub klientom za pomocą zaledwie kilku kliknięć! 🗞️

1. Szablon ogłoszenia prasowego ClickUp

Użyj szablonu komunikatu prasowego ClickUp, aby ogłosić mediom ważną zmianę, kamień milowy lub wydarzenie

Wprowadzasz na rynek nowy produkt, przechodzisz fuzję lub organizujesz ważne wydarzenie w najbliższej przyszłości? Szablon Szablon ogłoszenia prasowego ClickUp może być Twoim megafonem do upublicznienia własnego ogłoszenia! 📣

Z definicji, a komunikat prasowy to dokument, który przekazujesz mediom, aby ogłosić konkretną sprawę, czy to wydarzenie, wprowadzenie produktu na rynek lub zmiana przywództwa . Dokument ten może pomóc w zwiększeniu świadomości na temat danego problemu i budowaniu marki. Cokolwiek robisz, jedno jest pewne - komunikat prasowy może być oglądany przez wiele osób, więc musisz być bardzo ostrożny z jego zawartością.

Ten szablon poprowadzi Cię przez proces tworzenia prostej i treściwej informacji prasowej. Zawiera on następujące elementy:

Nagłówek: Tabela ze szczegółowymi informacjami o firmie, lokalizacji i dacie Nagłówek i podnagłówek: Dwa zdania, w których podsumujesz, dlaczego chcesz opublikować informację prasową Podsumowanie: Jest to miejsce, w którym dostawca podaje szczegóły dotyczące tego, kto, co, dlaczego, gdzie, kiedy i jak. Powinno ono dostarczyć czytelnikowi sedno komunikatu bez konieczności czytania całego dokumentu Treść: Najważniejsza część komunikatu prasowego, w której znajdują się informacje ogólne i istotne szczegóły ogłoszenia Boilerplate: Jest to sekcja "O nas", w której znajdują się szczegółowe informacje o firmie

Podobnie jak wszystkie szablony ClickUp, ten jest konfigurowalny, co oznacza, że możesz pominąć niektóre części lub dodać nowe. Dodaj własne obrazy Free lub wybierz jeden z obrazów z galerii!

2. Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla ogłoszeń wewnętrznych

Twórz proste i skuteczne ogłoszenia wewnętrzne za pomocą szablonu podpowiedzi ChatGPT od ClickUp

ChatGPT to jedno z największych haseł 2023 roku. Niektórzy go uwielbiają, inni nienawidzą, a jeszcze inni się go boją. Niezależnie od Twoich uczuć wobec tego Bot / narzędzie do pisania AI jego wpływ w świecie Businessu jest niezaprzeczalny.

The Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla ogłoszeń wewnętrznych jest zasadniczo zbiorem skutecznych podpowiedzi, aby jak najlepiej wykorzystać ChatGPT. Ten szablon ogłoszeń wewnętrznych może być używany przez praktycznie każdy zespół w firmie, od HR po sprzedaż, marketing i zarządzanie. Dostarcza on jasnych, konkretnych pomysłów na "rozmowę" z ChatGPT i uzyskanie potrzebnych odpowiedzi.

Oprócz samych podpowiedzi, szablon oferuje konkretne scenariusze użycia.

Brzmi zbyt abstrakcyjnie? Załóżmy, że Twoja firma otwiera nowy oddział w Nowym Jorku i chcesz poinformować o tym swoich pracowników. Oto jak wyglądałaby podpowiedź: "Stwórz przekonującą wiadomość, aby zakomunikować otwarcie nowego oddziału w Nowym Jorku i wyjaśnić korzyści, takie jak zmniejszenie istniejącego obciążenia pracą i poprawa obsługi klienta"

3. Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla ogłoszeń w mediach społecznościowych

Zwiększ zaangażowanie i konwersje dzięki szablonowi Chat GPT Prompts for Marketing Template by ClickUp

Ogłoszenia w mediach społecznościowych mogą być bardziej skomplikowane niż się wydaje. Miliony ludzi mogą je zobaczyć, a ty musisz być bardzo ostrożny, aby nadać im odpowiedni ton i zaangażować cel. Ponadto, musisz skompresować swoje myśli w krótkim poście bez przytłaczania czytelników.

The Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla ogłoszeń w mediach społecznościowych może ułatwić to zadanie. Pomyśl o nim jak o zbiorze ściągawek, które pomogą Ci trafić we właściwą notatkę do czytelników i udostępniać ważne wiadomości społeczności. 🎵

Ta konkretna kolekcja koncentruje się na Twitterze i wątkach na Twitterze, ale można jej używać w innych sieciach społecznościowych. Zobaczmy podpowiedzi w akcji, aby lepiej zrozumieć, jak używać ich z ChatGPT w celu uzyskania optymalnych wyników.

Wyobraź sobie, że masz firmę i chcesz opublikować media społecznościowe ogłoszenie o nadchodzącym wydarzeniu. Skorzystasz z tej podpowiedzi: "Potrzebuję krótkiego i angażującego tweeta o naszym nadchodzącym pokazie samochodów w San Francisco. Dołącz krótkie wezwanie do działania na końcu"

Ten szablon jest częścią ClickUp's ChatGPT Prompts for Marketing, gdzie możesz przeglądać dziesiątki kategorii i setki podpowiedzi, które pasują do misji i wartości Twojej firmy.

4. Szablon Tablicy Newslettera ClickUp

Twórz angażujące i dobrze zorganizowane ogłoszenia wewnętrzne za pomocą szablonu ClickUp Newsletter Tablica Template

A biuletyn firmowy może mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny, zależnie od celu. Niezależnie od tego, czy jest to zwykłe wewnętrzne ogłoszenie o ostatnich działaniach związanych z budowaniem zespołu, czy też aktualizowanie interesariuszy o najnowszych zmianach w firmie, Szablon Tablicy Newslettera ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem.

Szablon oferuje idealny przepis na stworzenie angażującego i atrakcyjnego wizualnie newslettera który przyciągnie uwagę odbiorców. Jeśli nie jesteś biegły w projektowaniu, może on popchnąć Cię we właściwym kierunku i pomóc Ci zbudować idealne miejsce do ogłaszania dużych zmian i wydarzeń.

Ponieważ jest to Szablon Tablicy masz zakończoną kontrolę nad ostatecznym wyglądem swojego newslettera. To doskonały plac zabaw dla Twojej kreatywnej strony. 🎨

Zobaczysz dedykowane przestrzenie na pliki multimedialne i bloki tekstu. Każdy element można przesuwać i zmieniać jego rozmiar, aby zapewnić maksymalną funkcję i czytelność. Organizuj zawartość za pomocą kart ogłoszeń lub twórz bloki tekstu!

To także doskonałe narzędzie do optymalizacji współpracy i komunikacji w zespole. Zostawiaj komentarze i twórz zadania, aby upewnić się, że każdy członek zespołu wykona swoją część i przyczyni się do powstania newslettera.

Liczne skróty klawiaturowe i opcje śledzenia czasu oszczędzają czas i usprawniają pracę.

Bonus: Sprawdź 10 Free Memo szablonów w Word i ClickUp

5. Szablon raportowania wiadomości ClickUp

Wypróbuj szablon ClickUp News Report i twórz skuteczne ogłoszenia biznesowe

Chcesz ogłosić ważną wiadomość z hukiem? 🎇

Powinieneś myśleć nieszablonowo i eksperymentować z unikalnymi formatami.

The Szablon raportowania wiadomości ClickUp pozwala przekształcić ogłoszenia biznesowe w artykuły prasowe gotowe do druku. Mówimy o tych klasycznych artykułach z dużymi nagłówkami i kolumnami dzielącymi tekst na mniejsze, strawne części. 📰

Szablon wykonuje całą pracę za Ciebie - podążaj za jego wskazówkami, a w mgnieniu oka stworzysz niestandardowe ogłoszenie biznesowe. Możesz tworzyć wewnętrzne "gazety" dla swoich współpracowników, takie jak ogłoszenia urodzinowe, lub pozwolić, aby mogli z nich korzystać wszyscy.

Jedną z najlepszych rzeczy w tym szablonie jest to, że zachęca do pracy zespołowej. Załóżmy, że chcesz ogłosić wprowadzenie produktu na rynek i otwarcie nowego zakładu produkcyjnego. Zleć wielu teamom pracę nad szablonem i dostarcz szczegółowe, wiarygodne informacje przed każdym wydarzeniem.

Dodawanie zadań, podzadań i zależności między zadaniami to bułka z masłem, ponieważ szablon jest intuicyjny i przyjazny dla początkujących. Możesz niestandardowo dostosować rozmiar, kolor i czcionkę każdego elementu, aby zapewnić jego zgodność z historią Twojej firmy. 📖

6. Szablon biuletynu nieruchomości ClickUp

Ogłaszaj nowe produkty lub zmiany w swojej firmie za pomocą szablonu ClickUp Real Estate Newsletter Template

Co to jest nieruchomości szablon newslettera do zrobienia wśród szablonów ogłoszeń Business? The Szablon newslettera nieruchomości ClickUp może służyć więcej niż jednemu celowi i być zastosowany do różnych scenariuszy biznesowych.

W domyślnej wersji szablonu zobaczysz następujące sekcje:

Oferty produktów

Listy

Wyróżniające się projekty

Agenci nieruchomości

Ponieważ ten szablon ClickUp jest konfigurowalny, możesz zmodyfikować każdą sekcję, aby dostosować ją do wartości, stylu i wytycznych marki Twojej firmy.

Na przykład, jeśli chcesz ogłosić premierę nowego produktu, edytuj sekcję z listą i przekształć ją w recenzję produktu. Lub, jeśli chcesz ogłosić nowych pracowników, zaktualizuj część dotyczącą agentów nieruchomości i dodaj informacje o nowych pracownikach, ich pozycjach, doświadczeniu i pochodzeniu. Możesz także powiązać dwa luźne końce naraz i połączyć wiele sekcji.

Szablon jest przyjazny dla początkujących i umożliwia współpracę, więc można nad nim pracować ze współpracownikami z różnych teamów i działów. Na przykład, zespół projektowy może przesłać zdjęcia, a zespół HR może dostarczyć informacje o pracownikach.

7. Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp

Użyj szablonu komunikacji wewnętrznej ClickUp, aby poinformować pracowników o wydarzeniach lub zmianach

Jeśli nie informujesz swoich pracowników na bieżąco o istotnych zmianach w firmie, ryzykujesz ich niezadowolenie i niechęć do zrobienia wszystkiego, co w ich mocy. Nie wspominając już o tym, że brak przejrzystości może powodować problemy prawne i inne, które mogą zaszkodzić reputacji firmy. Komunikacja wewnętrzna ma kluczowe znaczenie, jeśli chcesz, aby Twój Business prosperował, a Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp służy jako doskonały nawóz. 🌼

Chociaż istnieją bardziej typowe formaty do tworzenia wewnętrznych ogłoszeń, ten może być całkiem skuteczny. Dzięki sześciu rodzajom statusów, niestandardowym polom i widokom szablonu, możesz upewnić się, że każdy pracownik jest na bieżąco z najnowszymi zmianami, bez względu na to, jak małe są.

Oto jak można ustanowić stały przepływ informacji i upewnić się, że każdy dział jest na tej samej stronie:

Oznaczanie informacji kolorami

Niestandardowe kolumny

Tworzenie zadań i podzadań

Pozostawianie komentarzy

Ten szablon ogłoszenia biznesowego sprawi, że wszyscy będą na bieżąco i zaoszczędzi pracownikom cenny czas. Publikując odpowiednie zmiany na Tablicy, wyeliminujesz (lub przynajmniej zminimalizujesz) potrzebę wysyłania e-maili i dzwonienia. Zamiast tego pracownicy mogą skupić się na innych obowiązkach, które napędzają rozwój firmy.

8. Szablon strategii komunikacji wewnętrznej ClickUp

Komunikuj zmiany, identyfikuj problemy i twórz plany ich przezwyciężenia dzięki szablonowi strategii komunikacji wewnętrznej ClickUp

Nie ma wysokiej jakości współpracy bez odpowiedniej komunikacji między pracownikami i teamami. A bez współpracy Twoja firma może być postrzegana jako niezorganizowana lub niewiarygodna, potencjalnie szkodząc relacjom z klientami i hamując rozwój.

Szablon Szablon strategii komunikacji wewnętrznej ClickUp może pomóc usprawnić procesy, utrzymać wszystkich w pętli, stworzyć plany komunikacji i ogłaszać duże i małe komunikaty.

Na pierwszy rzut oka szablon może wyglądać na skomplikowany, ale w rzeczywistości jest łatwy w użyciu. Składa się z następujących sekcji:

Mapa organizacji Analiza istniejącej komunikacji Ocena potrzeb interesariuszy Wyzwania związane z komunikacją Mapy drogowe komunikacji wewnętrznej

Ostatnia sekcja może być doskonałym miejscem na ogłaszanie komunikatów i przekazywanie pracownikom instrukcji dotyczących odpowiedniego postępowania.

Ten kompleksowy szablon pomaga w ogłoszeniach, ale ma też inne zastosowania. Można go na przykład wykorzystać do przeanalizowania istniejących zasad komunikacji w firmie. Twoi pracownicy mogą przekazywać informacje zwrotne, a Ty możesz wykorzystać te informacje, aby sprawdzić, które aspekty należy poprawić.

9. Szablon raportu rocznego ClickUp

Skorzystaj z szablonu, aby przedstawić roczne raportowanie i ogłosić przeszłe osiągnięcia i przyszłe plany swojej firmy

Czy Twoja firma miała rok pełen powodzenia? Gratulacje! 🎉

Teraz nadszedł czas, aby Twoi interesariusze i inne odsetki dowiedziały się o Twoich osiągnięciach.

Z Szablon raportu rocznego ClickUp możesz omówić kamienie milowe, takie jak wygenerowane przychody i wyniki każdego działu, a także zamienić zazwyczaj nudne raporty roczne w przyciągające uwagę ogłoszenia.

Skorzystaj z szablonu, aby omówić plany na przyszłość i ogłosić zmiany, które mogą uczynić Twoją firmę jeszcze lepszą.

Każda sekcja szablonu jest w 100% konfigurowalna i można ją dostosować tak, aby przedstawiała firmę w jak najlepszym świetle. Szablon zawiera następujące elementy:

Logo i tytuł firmy

Najważniejsze informacje roczne

Godne uwagi projekty

Najlepsze praktyki roku

Finanse

Nie do zrobienia? Bez obaw! Skorzystaj z tego szablonu, aby zaprezentować dane i sprawdzić, które części Twojej firmy wymagają poprawy. Zrób prognozy i ogłoś, co zrobisz, aby doprowadzić firmę do zrobienia sukcesu.

Szablon zachęca do współpracy w zespole, ponieważ każdy dział może wnieść swój wkład do raportu, przedstawiając swoje najważniejsze punkty i kamienie milowe. Aby wszystko było uporządkowane, przypisz zadania konkretnym pracownikom. Opcjonalnie można dodać komentarze, aby wyjaśnić niejasności i upewnić się, że każdy wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Do szablonu można dodawać obrazy, wykresy i diagramy, aby uczynić go bardziej angażującym i estetycznym. 🪷

10. Szablon e-maila wprowadzającego do biznesu ClickUp

Użyj szablonu ClickUp, aby przedstawić swoją firmę potencjalnym inwestorom, partnerom lub klientom i zamieścić ogłoszenia związane z biznesem

Szukasz potencjalnego partnera biznesowego, reklamujesz nowy produkt lub próbujesz rozszerzyć swoją działalność? niestandardową bazę danych klientów przez e-mail? Niezależnie od odbiorcy, kontaktując się z kimś po raz pierwszy, należy odpowiednio przedstawić swoją firmę. The Szablon e-maila przedstawiającego firmę ClickUp jest do tego idealnym narzędziem!

Szablon stanowi podstawę do stworzenia idealnego e-maila wprowadzającego, który może pełnić funkcję ogłoszenia biznesowego. Przedstawiając swoją firmę, możesz ogłosić dotychczasowe osiągnięcia i ujawnić swoje plany na przyszłość. Omów nowy zespół, ważne wydarzenia, nowe produkty i wszelkie zmiany lub aktualizacje, które mogą być interesujące dla odbiorcy.

Załóżmy, że chcesz ogłosić ważne wydarzenie dla firmy, którą chcesz pozyskać jako klienta. Wybierz "Major Event or Development" z kolekcji szablonów i odkryj świat cennych informacji na temat tworzenia idealnego ogłoszenia. 🌍

Podobnie jak w przypadku innych szablonów ClickUp, możesz dowolnie wybierać czcionki i kolory oraz załączać obrazy, wykresy lub inne elementy, aby uczynić swój e-mail bardziej atrakcyjnym.

Wyróżnij swoje ogłoszenia dzięki szablonom ClickUp

Szablony ClickUp mogą sprawić, że Twoje ogłoszenia będą prostsze, bardziej angażujące i estetyczne.

Oprócz oferowania fantastycznych szablonów, ClickUp może pomóc w zwiększeniu wydajność poczty e-mail z automatyzacją, priorytetyzacją e-maili, narzędziami komunikacyjnymi, integracjami i innymi opcjami. Platforma jest również solidnym narzędziem do zarządzania projektami i zarządzanie dokumentami platforma z szykiem wyjątkowych funkcji.

ClickUp może być wykorzystywany w różnych branżach i do wielu celów - poznaj jego możliwości i odkryj nowy sposób organizacji Businessu! 📈