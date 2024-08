Jako kierownik projektu, znaczną część swojego tygodnia pracy prawdopodobnie poświęcasz na załatwianie formalności i organizowanie informacji. Ta praca administracyjna może zabierać cenny czas, który można by przeznaczyć na zadania o wysokiej wartości.

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami zostało zaprojektowane tak, aby odciążyć użytkownika od pracy ręcznej poprzez organizowanie i kategoryzowanie plików, przypisywanie uprawnień dostępu oraz tworzenie przepływów pracy w celu zatwierdzania i wprowadzania zmian.

W tym przewodniku omówimy najlepsze oprogramowanie do zarządzania dokumentami i jak wykorzystać je jako scentralizowaną lokalizację do udostępniania dokumentów i współpracy!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania dokumentami (DMS)?

Szukając systemu zarządzania dokumentami, ważne jest, aby priorytetowo traktować najwyższej klasy środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji, zapobiegania naruszeniom danych i przestrzegania przepisów o ochronie danych. Kluczowe funkcje, takie jak:

Kontrola dostępu

Szyfrowanie

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

Uprawnienia

Funkcje wyszukiwania

Dostęp do chmury

Współpraca jest również niezbędną funkcją w systemie zarządzania dokumentami. Chcesz, aby Twój zespół mógł współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym , przydzielać zadania, zostawiać komentarze i bezpiecznie udostępniać pliki. I, oczywiście, musisz być w stanie znaleźć zawartość bez wpisywania zbyt wielu podpowiedzi!

I wreszcie, integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami jak zarządzanie zadaniami i śledzenie projektu pomoże Twojemu zespołowi usprawnić międzyfunkcyjne przepływy pracy . Ta integracja promuje współpracę, dzielenie się wiedzą i usprawnia podejmowanie decyzji.

10 najlepszych programów do zarządzania dokumentami w 2024 roku

Z pomocą ClickUp Docs możesz zaprezentować swoje wymagania dotyczące produktu, korzystając z osadzonego widoku listy

ClickUp to kompleksowa platforma produktywności zaprojektowana dla zespołów każdej wielkości do tworzenia pięknych dokumentów, wiki i inne dokumenty, które można połączyć z przepływami pracy w celu realizacji pomysłów w zespole!

Dzięki pełnym opcjom dostosowywania, ClickUp oferuje elastyczne doświadczenie, które pomaga zarządzać obciążeniami, śledzić postępy i pozostawać w kontakcie z dowolnego miejsca. Współpraca jest sercem każdej funkcji, z licznymi narzędziami zaprojektowanymi tak, aby zespoły wielofunkcyjne były na bieżąco aktualizowane i dostosowywane.

Ponadto ClickUp integruje się z ponad 1000 innych narzędzi pracy, umożliwiając zespołom synchronizację całej pracy i usprawnienie procesów międzyfunkcyjnych na jednej platformie!

Najlepsze funkcje ClickUp

Cennik ClickUp

Bezpłatny plan Forever

Unlimited Plan : $5 za użytkownika miesięcznie

: $5 za użytkownika miesięcznie Business Plan : $12 na użytkownika miesięcznie

: $12 na użytkownika miesięcznie Business Plus Plan : $19 za użytkownika miesięcznie

: $19 za użytkownika miesięcznie Plan Enterprise : Kontakt w sprawie cen Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Revver

przez Revver Revver, dawniej Rubex, to internetowy system zarządzania dokumentami zaprojektowany, aby pomóc firmom w organizowaniu, przechowywaniu i bezpiecznym udostępnianiu dokumentów. Revver Docs jest zintegrowany z popularnymi aplikacjami do przechowywania danych w chmurze, takimi jak Google Drive, Dropbox, Box i OneDrive.

Platforma zapewnia również szereg funkcji, takich jak kontrola wersji plików, możliwości wyszukiwania dokumentów i bezpieczna kontrola dostępu, dzięki czemu tylko autoryzowani użytkownicy mogą przeglądać lub edytować poufne informacje.

Najlepsze cechy Revver

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) doautomatycznego archiwizowania dokumentów do ich predefiniowanej lokalizacji

Zaawansowane wyszukiwanie w celu identyfikacji folderów, w których brakuje istotnych dokumentów

Kontrola uwierzytelniania wieloskładnikowego w celu uzyskania dostępu do dokumentów

Dedykowany podpis elektroniczny zastępujący dokumenty papierowe

Dwuekranowa przeglądarka dokumentów

Ograniczenia Revver

Brak narzędzi do zarządzania zadaniami w porównaniu do innych systemów zarządzania dokumentami

Wymagane jest konto, aby uzyskać dostęp do Centrum pomocy Revver

Ceny Revver

Skontaktuj się z Revver, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach

Oceny i recenzje Revver

G2 : 4.3/5 (330+ recenzji)

: 4.3/5 (330+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (880+ recenzji)

3. Connecteam

przez Connecteam Connecteam to platforma angażująca pracowników i zarządzanie zespołem oprogramowanie. Funkcja dokumentów ułatwia zespołom współpracę nad dokumentami, formularzami i ankietami.

Posiadanie wszystkich akt pracowniczych, certyfikatów i dokumentów biznesowych w jednym miejscu może być przełomem dla działów HR i menedżerów. Scentralizowany system może poprawić wydajność i produktywność, umożliwiając łatwy dostęp do dokumentów, eliminując potrzebę fizycznego przechowywania i zmniejszając ryzyko utraty lub zagubienia plików. Dzięki rozwiązaniu cyfrowemu pracownicy działu HR mogą łatwo wyszukiwać, pobierać i udostępniać dokumenty współpracownikom, nawet jeśli pracują zdalnie!

Najlepsze cechy Connecteam

Funkcja Quick Actions umożliwiająca szybkie podejmowanie działań mających wpływ na wszystkie dokumenty

Uprawnienia do wyświetlania, przesyłania, zatwierdzania/odrzucania i edytowania dokumentów

Pakiety dokumentów (foldery) do przypisania indywidualnym użytkownikom lub inteligentnym grupom

Kursy do tworzenia określonych procesów dla pracowników

Daty wygaśnięcia dla każdego dokumentu lub typu wpisu

Ograniczenia Connecteam

Ograniczone funkcje współpracy w czasie rzeczywistym

Brak możliwości automatyzacji przepływu pracy

Ceny Connecteam

Mały Biznes : Bezpłatnie dla maksymalnie 10 użytkowników

: Bezpłatnie dla maksymalnie 10 użytkowników Basic : $29 miesięcznie dla pierwszych 30 użytkowników

: $29 miesięcznie dla pierwszych 30 użytkowników Zaawansowany : 49 USD miesięcznie dla pierwszych 30 użytkowników

: 49 USD miesięcznie dla pierwszych 30 użytkowników Ekspert: 99 USD miesięcznie dla pierwszych 30 użytkowników

Oceny i recenzje Connecteam

G2 : 4.3/5 (30+ recenzji)

: 4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (260+ recenzji)

4. Confluence

via Confluence Confluence to system przestrzeni roboczej zespołu z funkcjami oprogramowania do zarządzania dokumentami do tworzenia, udostępniania, organizowania i omawiania pracy w zespołach dowolnej wielkości. Pomaga ludziom w organizacji współpracować nad projektami bardziej efektywnie i wydajnie, umożliwiając im przechowywanie i udostępnianie swojej pracy w jednej centralnej lokalizacji.

Dzięki Confluence zespoły mogą tworzyć i udostępniać pomysły, edytować dokumenty współpracować w czasie rzeczywistym, śledzić postępy w projektach, informować wszystkich o zmianach za pomocą powiadomień i wiele więcej. Ponadto zaawansowane funkcje, takie jak raportowanie, pulpity nawigacyjne i integracja z innymi narzędziami, pomagają zespołom być na bieżąco z projektami! Porównanie Confluence vs Google Docs !

Najlepsze funkcje Confluence

Spersonalizowany kanał do wyświetlania przestrzeni ostatnio odwiedzanych przez daną osobę, wersji roboczych stron w toku i aktywności strony

Edycja w czasie rzeczywistym z zespołem zdalnym lub pracownikami zdalnymi

Integracja z usługami Box, Dropbox i Dysk Google

Etykiety stron przyspieszające wyszukiwanie treści

Funkcja importowania dokumentów Word

Ograniczenia Confluence

Zespoły nie zajmujące się tworzeniem oprogramowania będą miały trudności z opanowaniem tego narzędzia

Zaprojektowane i wycenione do współpracy na poziomie przedsiębiorstwa (sprawdź teAlternatywy dla Confluence)

Ceny Confluence

Bezpłatnie : Dla 10 użytkowników (tylko miesięczna subskrypcja)

: Dla 10 użytkowników (tylko miesięczna subskrypcja) Standard : 5,75 USD za użytkownika (szacunkowo)

: 5,75 USD za użytkownika (szacunkowo) Premium : $11 za użytkownika (szacunkowo)

: $11 za użytkownika (szacunkowo) Enterprise: Skontaktuj się z Confluence, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Confluence

G2 : 4.1/5 (3,000+ recenzji)

: 4.1/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Porównanie Confluence z Notion !

5. DocuPhase

przez DocuPhase DocuPhase to rozwiązanie do zarządzania dokumentami, które pomaga organizacjom przejąć kontrolę nad ich procesów opartych na dokumentach papierowych . Zapewnia platformę do przechwytywania i zarządzania dokumentami, usprawniania procesów przepływu pracy i usprawniania współpracy. Dzięki DocuPhase użytkownicy mogą bezpiecznie przechowywać, zarządzać i uzyskiwać dostęp do wszystkich rodzajów dokumentów z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem chmury lub instalacji lokalnych.

Platforma jest wyposażona w zestaw funkcji, takich jak przechwytywanie i indeksowanie dokumentów, możliwości wyszukiwania, przekierowywanie i zatwierdzanie dokumentów, narzędzia do współpracy online, ścieżki audytu i kontrolę wersji!

Najlepsze cechy DocuPhase

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) do odczytu i interpretacji określonych danych

Niestandardowe uprawnienia dla różnych typów procesów biznesowych

Automatyczne ustawianie tagów i indeksowanie terminów dla przychodzących plików

Zaawansowane funkcje wyszukiwania w celu znalezienia dokładnych informacji

Integracje z NetSuite, Dynamics, Sage i nie tylko

Ograniczenia DocuPhase

Ograniczone opcje szkoleniowe umożliwiające naukę i wdrożenie oprogramowania

Nastawiony na automatyzację księgowości

Ceny DocuPhase

Skontaktuj się z DocuPhase w sprawie cen

Oceny i recenzje DocuPhase

G2 : 4.2/5 (15+ recenzji)

: 4.2/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (70+ recenzji)

6. Bloomfire

przez bloomfire Bloomfire jest oprogramowanie do dzielenia się wiedzą które pomaga zwiększyć współpracę i produktywność w zespole. Daje użytkownikom możliwość bezpiecznego przechowywania i udostępniania informacji, dokumentów, filmów, obrazów i innych treści na zorganizowanej platformie. Może być używany jako wewnętrzna wiki, intranet lub nawet platformę e-learningową.

Platforma ułatwia wyszukiwanie i zarządzanie treścią, dzięki czemu zespoły mogą pracować razem bardziej efektywnie. Zapewnia również potężne możliwości wyszukiwania, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

Najlepsze cechy Bloomfire

Bogaty edytor tekstu z wykresami, obrazami, funkcjami audio i wideo

Opcje Flag for Review i Bulk Import/Export

Pętle sprzężenia zwrotnego wspierające procesy biznesowe

Tagi generowane przez sztuczną inteligencję dla lepszego przechowywania dokumentów

Zawartość Q&A z możliwością przeszukiwania

Ograniczenia Bloomfire

Brak integracji w porównaniu z innymi rozwiązaniami do zarządzania dokumentami

Brak funkcji współpracy

Ceny Bloomfire

Bloomfire zaczyna się od 25 USD za użytkownika miesięcznie, skalowane według ilości i modelu

Oceny i recenzje Bloomfire

G2 : 4.6/5 (460+ recenzji)

: 4.6/5 (460+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (200+ recenzji)

7. SharePoint

przez SharePoint SharePoint to system zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie, który pomaga zespołom udostępniać i zarządzać treścią w firmie Microsoft Office ekosystem. Zapewnia scentralizowaną przestrzeń dla zespołów do przechowywania, organizowania i udostępniania dokumentów, danych i zasobów z dowolnego urządzenia. Sharepoint posiada również zaawansowane funkcje, takie jak narzędzia do współpracy, które umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym oraz funkcje kontroli wersji do śledzenia zmian w treści.

Platforma zapewnia również liczne funkcje bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo danych, takie jak uprawnienia oparte na rolach i możliwości audytu. Dzięki tej potężnej platformie zespoły mogą usprawnić swój przepływ pracy, zwiększyć wydajność organizacyjną i stworzyć bardziej oparte na współpracy środowisko.

Najlepsze funkcje SharePoint

Funkcja In-Place Holds do programowego zabezpieczania zawartości przed usunięciem lub edycją

Biblioteki dokumentów z wersjonowaniem i kontrolą dostępu

Przeglądanie i edycja w trybie offline na komputerach Mac lub PC

1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive na użytkownika

Współpraca w czasie rzeczywistym

Ograniczenia SharePoint

Wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania Microsoft, aby w pełni wykorzystać potencjał SharePoint

Nieintuicyjna współpraca z oprogramowaniem firm innych niż Microsoft

Ceny SharePoint

SharePoint Online Plan 1 : 5 USD za użytkownika miesięcznie, subskrypcja roczna

: 5 USD za użytkownika miesięcznie, subskrypcja roczna SharePoint Online Plan 2 : 10 USD za użytkownika miesięcznie, subskrypcja roczna

: 10 USD za użytkownika miesięcznie, subskrypcja roczna Office 365 E3: 23 USD za użytkownika miesięcznie, subskrypcja roczna

Oceny i recenzje SharePoint

G2 : 4/5 (8,200+ recenzji)

: 4/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (4,900+ recenzji)

Sprawdź te Alternatywy dla SharePoint !

8. Pojęcie

przez Pojęcie Notion to kompleksowy obszar roboczy do zarządzania dokumentami i współpracy zespołowej. Służy jako narzędzie bazodanowe dla zespołów do tworzenia, przechowywania, organizowania i udostępniania dokumentów w scentralizowanej lokalizacji.

Zespoły mogą tworzyć rozdziały i podsekcje w celu organizowania dokumentów, konfigurować niestandardowe szablony w celu szybkiego dostępu do często używanych treści, dodawać tagi i komentarze, aby śledzić ważne informacje, a także przypisywać zadania i terminy realizacji w celu wspólnego zarządzania projektami.

Najlepsze cechy Notion

Historia wersji umożliwiająca powrót do wcześniejszych wersji dokumentu

Bezproblemowa integracja z usługami przechowywania w chmurze w celu łatwego przesyłania danych

Wspólna edycja, która obsługuje wielu użytkowników w jednym dokumencie

Kontrola dostępu z granularnymi uprawnieniami do plików i stron

Dostęp mobilny do otwierania i wysyłania plików w podróży

Ograniczenia aplikacji Notion

Wysoki stopień elastyczności może być również wyzwaniem, aby wiedzieć, od czego zacząć lub jak skutecznie organizować informacje (sprawdźAlternatywne pojęcia)

Ograniczony dostęp do zaawansowanych elementów sterujących, chyba że korzystasz z planu Enterprise

Ceny Notion

Wersja darmowa

Standard : $8 za użytkownika miesięcznie

: $8 za użytkownika miesięcznie Premium : $15 za użytkownika miesięcznie

: $15 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Notion, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4.7/5 (1,700+ recenzji)

: 4.7/5 (1,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,400+ reviews)

9. Box

przez Box Box to oprogramowanie do zarządzania dokumentami i usługa udostępniania plików. Zapewnia bezpieczne przechowywanie, współpracę i rozwiązania komunikacyjne, które pomagają organizacjom przechowywać, udostępniać i zarządzać dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi plikami cyfrowymi w chmurze. Dzięki Box użytkownicy mogą uzyskać dostęp do przechowywanych plików z dowolnego urządzenia i łatwo udostępniać je współpracownikom lub partnerom zewnętrznym.

Platforma oferuje również takie funkcje, jak wersjonowanie w celu śledzenia zmian dokumentów w czasie, szyfrowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa poufnych informacji oraz szczegółową kontrolę uprawnień w celu decydowania, kto ma dostęp do jakich danych. Ponadto Box zapewnia funkcje klasy korporacyjnej, takie jak integracja z istniejącymi systemami IT i zasadami bezpieczeństwa, dostosowywanie marki i doświadczeń użytkowników oraz potężne możliwości analityczne.

Najlepsze funkcje Box

Natywna ochrona przed wyciekiem danych i wykrywanie cyberzagrożeń oparte na zaawansowanych narzędziach uczenia maszynowego

Integracja z popularnymi aplikacjami do pracy, takimi jak ClickUp, Microsoft Teams i Oracle NetSuite

Udostępnianie plików jednym kliknięciem w celu łatwego wysyłania dużych plików

Box Notes do tworzenia planów i harmonogramów projektów

Box Sign dla nieograniczonej liczby podpisów elektronicznych

Ograniczenia Box

Próba otwarcia wielu plików PDF z interfejsu wyszukiwania Box Drive może spowodować błąd

Szyfrowanie kluczem prywatnym jest funkcją płatną

Cennik usługi Box

Skontaktuj się z Box, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Box

G2 : 4.2/5 (4,800+ recenzji)

: 4.2/5 (4,800+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (5,000+ recenzji)

10. Brandfolder

przez Brandfolder Brandfolder to internetowa platforma zarządzania zasobami cyfrowymi dla firm do przechowywania, organizowania, udostępniania i śledzenia zasobów marki. Platforma służy jako scentralizowane centrum zarządzania wszystkimi materiałami brandingowymi firmy, w tym obrazami, logo, filmami, dokumentami, materiałami marketingowymi, prezentacjami i nie tylko.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Brandfolder użytkownicy mogą szybko i łatwo uzyskać dostęp, zarządzać, udostępniać i śledzić wszystkie zasoby marki w jednym miejscu. Ponadto zaawansowane narzędzia Brandfolder ułatwiają kontrolowanie sposobu wykorzystania i dystrybucji zasobów, dzięki czemu branding firmy pozostaje spójny we wszystkich kanałach!

Najlepsze cechy Brandfolder

Publiczne i prywatne ustawienia zasobów dla ważnych dokumentów

Zarządzanie użytkownikami z szybkim dostępem do ich danych

Obsługa wielu formatów plików do tworzenia dokumentów

Funkcja przesyłania gościnnego dla partnerów zewnętrznych

Zbiorcze przesyłanie za pomocą akcji "przeciągnij i upuść

Ograniczenia Brandfolder

Wysyłanie wielu dokumentów do zatwierdzenia nie jest obsługiwaną funkcją

Brak możliwości dostosowywania w planach innych niż Enterprise

Cennik usługi Brandfolder

Skontaktuj się z Brandfolder w sprawie cen

Oceny i recenzje Brandfolder

G2 : 4.5/5 (1,100+ recenzji)

: 4.5/5 (1,100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (430+ recenzji)

Najlepsze narzędzie do wspólnego zarządzania dokumentami: ClickUp Docs

ClickUp to idealny wybór dla zespołów poszukujących kompleksowego systemu zarządzania dokumentami do zarządzania wszystkimi rodzajami treści wewnętrznych i skierowanych do klientów.

Wszechstronność platformy rozciąga się na szeroką gamę narzędzi do zarządzania projektami i współpracy, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie dla zespołów dążących do optymalizacji przepływu pracy. Uruchom obszar roboczy ClickUp już dziś!