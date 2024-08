10 darmowych szablonów notatek w Word i ClickUp

Dla skuteczności komunikacja w firmie ważne jest, aby wiadomości były precyzyjne i zrozumiałe. Niezależnie od tego, czy przekazujesz aktualizacje, komunikujesz zasady, czy wydajesz dyrektywy, umiejętnie skomponowana notatka gwarantuje, że odbiorcy zrozumieją cię głośno i wyraźnie. 👂

W tym miejscu dobrze przygotowany szablon notatki ułatwia pracę. Służy on jako praktyczny punkt wyjścia do tworzenia ram i przekazywania informacji zespołom, działom, a nawet klientom.

Ale jak znaleźć szablon odpowiedni do zrobienia danego zadania lub dla danej grupy odbiorców? Cóż, mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Zebraliśmy nasze ulubione darmowe szablony notatek, które pomogą ci pisać bardziej efektywnie w różnych scenariuszach komunikacji. Szablony te są dostarczane z zaprojektowanymi przez ekspertów, sformatowanymi polami i kolumnami do standardowego dostarczania informacji, oszczędzając ci konieczności rozpoczynania od zera.

Zachęcamy do zapoznania się z ich niesamowitymi funkcjami!

Co to jest szablon notatki?

Notatka służbowa, skrót od memorandum, to rodzaj formalnej komunikacji przeznaczonej do udostępniania zasad i planów, rozpowszechniania wiadomości, podnoszenia świadomości na temat problemu lub proszenia o współpracę w zakresie proponowanego rozwiązania. Menedżerowie często mają trudności ze strukturą notatki, ponieważ musi ona być bardzo prosta i profesjonalnie wyglądająca. 🗒️

Szablon memo rozwiązuje ten problem, ułatwiając proces redagowania. Zawiera standardową strukturę do pozycjonowania informacji, w tym pola dla odbiorcy, nadawcy, tematu daty i treści wiadomości.

Szablony te zapewniają, że dokument notatki ma spójny format i żadne kluczowe informacje nie zostaną pominięte. Oszczędzają czas i zwiększają wiarygodność komunikacji, służąc nawet jako dowód w przypadku sporów.

Szablony do tworzenia notatek mają różne standardowe układy, zależnie od tego, z kim się komunikujesz i jakie tematu ogłoszenia .

Co składa się na dobry szablon notatki?

Świetny szablon notatki osobistej lub biznesowej powinien mieć następujące cechy:

Wyczyszczone nagłówki: Prosty szablon notatki powinien mieć dobrze sformatowany nagłówek obejmujący takie elementy jak Do, Od, Data i Temat. Dostawca powinien być w stanie zapewnić zwięzłe wprowadzenie, aby ustawić kontekst i cel notatki Kontekstowe wypunktowane elementy: Poszukaj wypunktowanych elementów lub wypunktowanych list, takich jak punkty działania lub proponowane pomysły, które należy wyróżnić w wiadomości Zamknięcie:Standardowe szablony notatek zazwyczaj kończą się słowami:

Sekcja podsumowująca, aby podsumować główne punkty zawartości

Wezwanie do działania lub kolejne kroki dla odbiorców (jeśli to konieczne) Spójny format: Spójny rozmiar, czcionka i przestrzenie w całym formacie notatki, które wspierają typografię marki i zapewniają czytelność i profesjonalizm Dostosowanie do sytuacji: Szablon powinien być łatwy do dostosowania w celu dostosowania do różnych długości zawartości, tonów i celów. Na przykład, notatka dotycząca polityki będzie się różnić od notatki biznesowej przypominającej o wydarzeniu Przyjazny dla użytkownika: Musi być przyjazny dla użytkownika, najlepiej z wbudowanymi przewodnikami, aby proces redagowania był ustandaryzowany i wydajny

10 szablonów notatek do tworzenia gwiezdnych listów i dokumentacji w 2024 roku

Nasz wybór darmowych i dobrze zaprojektowanych szablonów notatek dla programów Word i ClickUp są idealne dla profesjonalistów komunikacja firmowa . Wyróżniają się one unikalnym formatem i stylami struktury, aby zaspokoić różne przypadki użycia. Zobaczmy, co każdy z nich ma do zaoferowania. 💚

1. Szablon notatki ClickUp

Szablon notatki ClickUp

Szukasz uniwersalnego szablonu, który nada strukturę Twojej komunikacji? Polegaj na szablonie Szablon notatki ClickUp do zrobienia! 🦸

Ten uniwersalny format notatek pasuje do większości typów informacji, w tym aktualizacji statusu, wewnętrznych informacji zwrotnych, próśb, instrukcji i ogłoszeń.

Ma bezsensowne ramy, których potrzebujesz, aby wysłać przypomnienie lub nadaj wiadomość w jasny sposób, upewniając się, że istotne szczegóły są precyzyjne i łatwe do odczytania - od tematu do akapitu otwierającego i zdania zamykającego.

W nagłówku znajduje się nazwa firmy, adres i link do strony internetowej. Skorzystaj z predefiniowanych sekcji, aby zidentyfikować odbiorcę i nadawcę notatki. Postępuj zgodnie z wbudowanymi podpowiedziami, aby przygotować notatkę w ciągu kilku minut!

Szablon zawiera standardowe pola, takie jak Temat i Kategoria, aby wskazać typ notatki. Domyślne kategorie obejmują ogłoszenie, prośbę o działanie, pilne lub wymagające uwagi, ale możesz dodać własne. Dostępne są również sekcje dla:

Wprowadzenie: Pomaga ustawić ton wiadomości Treść: Zawiera główną zawartość Zakończenie: Umożliwia podsumowanie i dodanie elementów, które można wykorzystać w praktyce

Do notatki można dodać dokumenty stanowiące wsparcie, takie jak wykresy, tabele i listy kontrolne, lub dodać połączone z nimi odnośniki do odpowiednich dokumentów Dokumenty ClickUp z informacjami kontekstowymi.

2. ClickUp Utwórz szablon notatki

ClickUp Utwórz szablon notatki

Stworzenie imponującej, ale profesjonalnej notatki może być trudnym zadaniem, jeśli chcesz zrównoważyć takie elementy, jak informatywność, przejrzystość i zwięzłość. Szablon ClickUp Utwórz szablon notatki przychodzi na ratunek z zestawem wskazówek, które pomogą ci stworzyć skuteczną notatkę bez marnowania czasu . ⌛

Przyjazny dla początkujących szablon Zadania posiada szczegółową listę kontrolną podzadań określającą kroki, które należy wykonać podczas tworzenia notatki. Mikrozarządzanie wszystkim - od określenia odbiorców i formatowania nagłówka po tworzenie przeglądu notatki i dodawanie treści.

Aby pomóc w monitorowaniu procesu tworzenia, szablon ten zawiera Pola niestandardowe, takie jak:

Projekt notatki

Memo Link

Pisarz

Postęp

Odbiorcy

Gdy wersja robocza notatki jest już gotowa, możesz oddelegować zadanie jej napisania członkom zespołu i nadzorować postęp prac nad nią, korzystając z pola Postęp. Skorzystaj z wbudowanych w szablon instrukcji, aby udostępniać i dystrybuować notatkę za pomocą kilku kliknięć!

3. Szablon notatki dla pracownika ClickUp

Utwórz notatkę bez wysiłku, postępując zgodnie z gotowymi wytycznymi za pomocą szablonu ClickUp

Jeśli Twój Business wymaga częstej komunikacji z pracownikami, szablon Szablon notatki dla pracownika ClickUp to pozycja obowiązkowa. 📢

Projekt tego szablonu zapewnia wsparcie dla zdalnego, rozproszonego lub międzyfunkcyjnych Teams . Notatkę można skierować do pojedynczego pracownika, całego działu lub całej firmy. Niezależnie od tego, czy komunikujesz nowe strategie, zmiany proceduralne czy działania związane z budowaniem zespołu użyj go, aby skutecznie transmitować wszelkie aktualizacje.

To kolejny szablon zadania na naszej liście, zakończony konfigurowalnymi polami i listą kontrolną. Użyj pól niestandardowych, aby wybrać członków zespołu, dla których przeznaczona jest notatka, oraz listy rozwijanej, aby wybrać dział.

Szablon zawiera pięć kategorii zadań, takich jak lista do zrobienia :

Kategoria (może być ogłoszeniem, żądanym działaniem lub pilną sprawą) Wprowadzenie Zadania i plan działania Podsumowanie Załącznik

Zalecamy tworzenie notatek pracowniczych w nietechnicznym, łatwym do zrozumienia języku dla lepsze zaangażowanie i zrozumienie. Korzystaj z ClickUp AI asystent pisania do generowania notatek dostosowanych do tonu lub poprawy gramatyki i czytelności istniejących szkiców.

Po zrobieniu szkicu możesz wysłać notatkę e-mailem do odpowiednich pracowników, rozdać fizyczne kopie lub opublikować ją w udostępnianej przestrzeni lub na tablicy biurowej.

4. Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp

Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp

Korzystanie z szablonu Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp jest idealny do wdrożenia zmiany polityki lub rozpoczęcia nowego kierunku działania z jasnością i wydajność proceduralna . 🦾

Ten szablon dokumentu przyspiesza proces tworzenia notatki dotyczącej polityki, przedstawiając uzasadnienie wyboru, realizacji i okresowej rewizji nowych polityk. Na każdej scenie zawiera wskazówki dla użytkowników, które pomagają podkreślić pilność i konieczność przyjęcia proponowanego sposobu działania, minimalizując potencjalny opór przed zmianą.

Wyobraźmy sobie, że chcesz wdrożyć uniformy lub dress code w swoim miejscu pracy. Oto jak możesz wykorzystać pięć gotowych sekcji tej notatki, aby poinformować pracowników o zmianie polityki:

Nagłówek: Wprowadź temat, imiona nadawcy i odbiorcy oraz datę sporządzenia notatki Podsumowanie: Podsumuj, w jaki sposób standardowy dress code w pracy przyniósłby korzyści firmie i pracownikom Kontekst: Podaj kontekst problemu, w tym jasne określenie problemu i jego wpływu. Na przykład, można powiedzieć, że swobodny ubiór może nie odzwierciedlać wizerunku marki lub profesjonalizmu pożądanego przez klientów Rekomendacja: Przedstaw niezbędne kroki, które należy podjąć w celu rozwiązania problemu i pomóż usprawnić proces. Na przykład, zdefiniowanie jednolitych wytycznych i ustanowienie luźnej osi czasu dla wdrożenia może pomóc pracownikom poczuć się swobodnie z przejściem Wezwanie do działania: Zapewnienie jasności poprzez poinformowanie odbiorców o wymaganych krokach, które należy podjąć po przeczytaniu notatki 📣

5. Szablon notatki dla kadry kierowniczej ClickUp

Szablon notatki wykonawczej ClickUp

Przekazuj wszystkie decyzje wykonawcze szybko i skutecznie za pomocą szablonu Szablon notatki dla kadry zarządzającej ClickUp -to niezbędne narzędzie do udostępniania powiadomień, próśb o wykonanie zadań i aktualizacji projektów.

Notatka służbowa jest dokumentem o charakterze czysto informacyjnym, ułatwiającym pracę bez zbędnych formalności, hierarchiczny przepływ komunikacji . Dzięki temu przyjaznemu dla użytkownika szablonowi Doc można komunikować się z pracownikami, interesariuszami i współpracownikami w profesjonalnym i perswazyjnym tonie, co pomaga odbiorcom bezkonfliktowo zaakceptować zawartość notatki.

Zacznij od dodania logo firmy i danych kontaktowych do nagłówka. Dostosuj format tak, aby był spójny z twoją marką.

Szablon skupia się na bezpośrednim przekazaniu informacji, aby adresaci mogli szybko zrozumieć przekaz. Wyraźnie określ cel notatki w sekcji Temat i wpisz zawartość w wyznaczonym obszarze. ✏️

Struktura tego szablonu nie jest tak sztywna, jak w przypadku innych opcji z naszej listy. Daje to swobodę pisania bardzo szczegółowych notatek. Do szablonu można załączyć dokumenty lub przypisane zadania, jeśli notatka dotyczy wykonania konkretnej czynności, np ocena propozycji projektu lub szkolenie nowych stażystów. The Widok tablicy w ClickUp to doskonała pomoc, jeśli chcesz stworzyć wizualny zarys przed napisaniem szkicu.

6. Szablon notatki z badań ClickUp

Szablon notatki z badań ClickUp

Komunikacja z zespołami badawczo-rozwojowymi (R&D) musi być terminowa i precyzyjna, zwłaszcza jeśli pracujesz nad projektem badawczym wprowadzenie produktu na rynek w wyznaczonych terminach.

Powrót do Szablon notatki badawczej ClickUp aby zoptymalizować korespondencję związaną z badaniami. Ten szablon dokumentu zawiera wstępnie zaprojektowane pola i tabele, które przeprowadzą Cię przez cały proces prezentacji wytycznych lub podsumowań badań. 📝

Składa się z dwóch głównych sekcji - jednej dla Przeglądu notatki z tabelą do wpisania tematu, odbiorców, nadawcy i daty, a następnie mamy sekcję Szczegóły badań podzieloną na siedem podsekcji:

Jak widać, struktura ta ułatwia podsumowanie wyników niemal każdego tematu badawczego. Ponieważ jest to szablon Doc, połącz go z wszelkimi przyszłymi zadaniami lub osiami czasu, upewniając się, że Twój zespół ma wszystkie dane referencyjne w jednym miejscu.

7. Szablon noty kredytowej ClickUp

Szablon noty kredytowej ClickUp

Czy Twój zespół księgowy traci zdrowy rozsądek, zajmując się funduszami i śledząc niekończące się rachunki i zwroty zakupów? W takim przypadku Szablon noty kredytowej ClickUp może uratować Ci dzień, zwłaszcza jeśli Twój Business zajmuje się niestandardowymi kredytami i zwrotami od klientów. Jego opracowana przez ekspertów struktura pomaga uporządkować status oczekujących wpływów od klientów i skomplikowanych wniosków o zwrot pieniędzy. 💵

Ten przyjazny dla początkujących szablon dokumentu zawiera wyznaczone obszary do dodania numeru transakcji, daty i ID klienta. Po zidentyfikowaniu odbiorcy i nadawcy należy zakończyć tabelę z informacjami, takimi jak ilość produktu, kod elementu, cena za produkt i cena całkowita.

Jeśli katalog zawiera wiele typów produktów, warto rozważyć dodanie opisu dla każdego produktu w celu łatwiejszej identyfikacji. Na koniec oblicz sumę częściową i dodaj procent podatku od sprzedaży (jeśli dotyczy), aby sfinalizować całkowitą kwotę kredytu.

Nota kredytowa może zostać podpisana i dostarczona bezpośrednio do klienta wraz z dodatkowymi dokumentami wsparcia. Użyj Widok tabeli w ClickUp aby monitorować wszystkie noty kredytowe w jednym miejscu.

8. Szablon notatki prawnej ClickUp

Usprawnij pisanie notatek prawnych, korzystając ze wskazówek dotyczących formatu i pisania zawartych w szablonie ClickUp Legal Template

Szablon Szablon notatki prawnej ClickUp jest tutaj, aby zapewnić łatwe do naśladowania wytyczne dotyczące pisania solidnej notatki prawnej, której nikt nie będzie chciał się sprzeciwić! 🧑‍⚖️

Ten szablon pomoże Ci:

Podsumowanie faktów opartych na badaniach na potrzeby wewnętrznych badań

Notatkę ważnych dat sądowych lub informacji o kliencie

Ustalanie szacowanego czasu dla zadań zespołowych

Ten szablon Doc wskazuje na sekcję Start Here zawierającą szczegółowe instrukcje użytkowania i wytyczne dotyczące formatu, takie jak kapitalizacja czcionki i zasady dotyczące przestrzeni.

Dostępne są edytowalne kolumny umożliwiające dodanie nadawcy, odbiorcy (sędziego, sądu lub klienta), tytułu sprawy i daty. Sekcja Przedstawione pytanie służy do określania konkretnych pytań lub problemów prawnych, które mają zostać rozwiązane.

Odpowiedz krótko na pytania w sekcji Krótka odpowiedź i przejdź do sekcji Oświadczenie o faktach, aby wskazać jasne i obiektywne dane, które stanowią wsparcie dla twojej sprawy.

Przeanalizuj istotne problemy prawne bardziej szczegółowo w przestrzeni Dyskusja, a na koniec podsumuj kluczowe punkty w obszarze Wniosek i przedstaw ostateczne rozwiązanie. W szablonie można połączyć odpowiednie przepisy prawa i regulacje.

9. Szablon listu memoriałowego Microsoft Word by Template.net

Stwórz idealny list z notatką bez wysiłku dzięki szablonowi Microsoft Word Memo Letter Template by Template.net

Microsoft Memo Letter Template to idealne rozwiązanie do przekazywania wyraźnych wiadomości. Dostępny w formacie Word, Dokumenty Google i PDF, ten szablon do pobrania składa się z dwóch stron.

Treść tego szablonu MS Word składa się z wyliczonych głównych punktów dyskusji, a notatka kończy się wezwaniem do działania. Możesz spersonalizować czcionkę i rozmiar listów lub zdecydować się na inną strukturę niż ta, którą oferuje dostawca.

Dostosuj strony do swoich potrzeb, edytując wstępnie napisany tekst. Przykładowy tekst szablonu służy jako przewodnik do napisania listu z notatką, który pasuje do twojego celu. Próbki obejmują scenariusze, takie jak protokoły wejścia do biura, zakrywanie twarzy (maski) i higiena rąk. Przestrzeń na dodanie nadawcy, odbiorcy i tematu notatki znajduje się w górnej części listu. ✉️

10. Szablon notatki dla pracowników Microsoft Word od WPS Template

Skutecznie komunikuj się ze swoimi pracownikami za pomocą w pełni konfigurowalnego szablonu Microsoft Word Memo to Employees Template by WPS Template

Potrzebujesz szablonu bez zbędnych dodatków do przekazywania pilnych wiadomości i zastępowania komunikacji w zespole ? Cóż, Microsoft Word Memo to Employees Template to przyzwoita opcja do wypróbowania! 🦸

Ten szablon notatki zawiera również próbkę tekstu, która poprowadzi Cię przez proces redagowania. Jest on zgodny z formatem i układem zawartości typowym dla minimalistycznych notatek dla pracowników. Pobierz go w formacie Word - może działać w aplikacjach Microsoft lub WPS Office na urządzeniach z systemem Windows, Mac lub Android.

Szablon nie zawiera ustrukturyzowanych tabel ani opcji kodowania kolorami, ale mimo to można go w znacznym stopniu dostosować. Wystarczy dostosować wzorcowy tekst, aby napisać zawartość i użyć funkcji edycji programu MS Word, aby dodać obrazy, zmienić tło lub wybrać czcionkę, która pasuje do Twojej marki. 🎨

Zwięzły, ale profesjonalny: Wzbogać swoje wiadomości dzięki naszym szablonom notatek

Niezależnie od tego, czy chcesz komunikować się z kadrą kierowniczą, pracownikami czy zespołem prawnym, z pewnością znajdziesz przydatne opcje wśród przedstawionych przez nas darmowych szablonów notatek.

Poza notatkami, ClickUp oferuje również szablony do wszelkiego rodzaju zadań komunikacyjnych, takich jak wysyłanie e-maili do potencjalnych klientów czy wdrażanie nowych pracowników. Odwiedź stronę Biblioteka szablonów ClickUp i znajdź odpowiednią opcję, która pomoże Ci przesłać dowolną wiadomość szybko i z powodzenie. ☎️