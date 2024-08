10 darmowych szablonów wprowadzenia produktu na rynek w Excelu, Wordzie i ClickUp

Przygotowania do premiery nowego produktu są ekscytujące - zwłaszcza, gdy przygotowujesz się do zaoferowania swoim klientom czegoś nowego. Chodzi o to, aby utrzymać ich zaangażowanie i zwiększyć sprzedaż dzięki czemuś błyszczącemu i nowemu. Jednocześnie musisz upewnić się, że wprowadzenie produktu na rynek przebiega sprawnie od wstępnego planowania do wydania.

Aby pomóc sobie w pomyślnym wprowadzeniu produktu na rynek i zarządzaniu nim w ogóle, warto rozważyć skorzystanie z tych szablonów w celu uzyskania wskazówek i śledzenia kamieni milowych w miarę postępów.

Czym jest szablon wprowadzenia produktu na rynek?

Szablon wprowadzania produktu na rynek to narzędzie do planowania wprowadzania produktu na rynek od początku do końca, tak aby uwzględnić każdy etap. Praca z szablonem daje jasne wytyczne, aby upewnić się, że nie pominiesz żadnych aspektów podczas budowania grona odbiorców, opracowywania planów promocyjnych i przygotowywania się do udanego wprowadzenia produktu na rynek.

Co składa się na dobry szablon wprowadzenia produktu na rynek?

Dobry szablon wprowadzenia produktu na rynek będzie łatwy do wdrożenia i pomoże ci opracować kompletny plan strategię wprowadzenia produktu na rynek umożliwiając śledzenie listy kontrolnej, zbudować plan, ustawić kamienie milowe i wykonywać inne krytyczne zadania.

Dostępnych jest wiele szablonów, ale nie wszystkie z nich są tej samej jakości lub zawierają te same rozbudowane funkcje. Niektóre są bardziej odpowiednie dla kompletnej strategii wprowadzania produktu na rynek niż inne, co sprawia, że ważne jest, aby wybrać odpowiedni plan wprowadzania produktu na rynek dla następnego projektu.

Ponadto, niektóre szablony nie nadają się do udostępniania lub wymagają zaproszenia zespołu do korzystania z nich co może być korzystne, jeśli nie chcesz, aby każdy miał do nich dostęp.

10 darmowych szablonów planów wprowadzenia produktu na rynek

Jeśli nie masz pewności, jakiego szablonu użyć, dostępnych jest wiele opcji, które zaspokoją Twoje potrzeby i pozwolą uzyskać zespoły produktowe na tej samej stronie.

Tutaj znajdziesz listę 10 naszych ulubionych szablonów do wprowadzania produktów na rynek, które zawierają każdy rodzaj funkcji, o które możesz poprosić. Bez względu na to, jaką strategię wprowadzania produktu na rynek obrałeś, poniższe szablony pomogą Ci utrzymać płynność projektu od momentu jego powstania do bieżącej promocji.

Zanurzmy się w tych opcjach, dobrze?

1. Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp

Wypromuj nowy produkt lub wypuść na rynek już istniejący dzięki szablonowi listy kontrolnej wprowadzenia produktu ClickUp

Jednym z najlepszych dostępnych szablonów wprowadzania produktu na rynek jest szablon Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp który może służyć jako kompletny szablon do planowania wprowadzenia produktu na rynek. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szablonu, który pomoże Ci opracować plan wprowadzenia na rynek nowego lub istniejącego produktu, w tym w pełni załadowanym szablonie znajdziesz wszystkie niezbędne funkcje.

Szablon zawiera pięć statusów ułatwiających śledzenie postępów strategii wprowadzania produktu na rynek, w tym Complete, In Progress, For Review, On Hold i Pending.

Dodatkowo szablon ten zawiera dwa niestandardowe pola do dalszej organizacji: Kategoria zadania i Czas trwania. Skorzystasz również z sześciu kompleksowych typów widoków, które obejmują Kamienie milowe, Gantt, Przez kategorię, Oś czasu, Aktywności i Przewodnik wprowadzający.

Ten szablon planu wprowadzenia produktu na rynek wykorzystuje kodowanie kolorami, aby pomóc w wizualizacji i śledzeniu każdego elementu procesu wprowadzania produktu na rynek. Ostatecznie to kompleksowe rozwiązanie powinno obejmować wszystkie podstawy dla zespołów marketingu produktowego . Pobierz ten szablon

2. Szablon wprowadzenia produktu na rynek z wykresem Gantta ClickUp

Użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby zobaczyć strategię wprowadzania produktu na rynek w toku

Wykres Gantta pozostaje jednym z najpopularniejszych szablonów szablonów do zarządzania projektami do naśladowania przez organizacje. Ten format wykresu wyświetla działania w odniesieniu do harmonogramów, aby pomóc ocenić postępy w całym projekcie. Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp zawiera również szablon wykresu Gantta, który pomoże Ci śledzić planowanie kolejnej strategii wprowadzania produktu na rynek. To Szablon wykresu Gantta ułatwia przeglądanie każdego działania i zadania, które należy wykonać na osi czasu, aby zwizualizować plan uruchomienia projektu.

Możesz wyświetlić tę oś czasu od początku do końca i dokładnie określić, kiedy musisz wykonać każde zadanie. Na przykład, możesz zobaczyć szereg zadań w widoku Tydzień/Dzień, który pozwala ci wiedzieć, które zadania musisz wykonać w każdym tygodniu, w tym definiowanie grupy docelowej, ankietowanie klientów w celu uzyskania opinii i przeglądanie danych analitycznych.

Jeśli potrzebujesz kompletnego wykresu Gantta, który pomoże Ci opracować strategię wprowadzania produktu na rynek, Widok Gantta ClickUp będzie nieoceniony dla Twojego procesu. Pobierz ten szablon

3. Szablon osi czasu wprowadzenia produktu ClickUp

Odkryj pełną oś czasu wprowadzenia produktu na rynek dzięki temu specjalnemu widokowi w ClickUp

Korzystając z tego samego szablonu listy kontrolnej produktu ClickUp, uzyskasz również dostęp do osi czasu wprowadzenia produktu na rynek. Pomoże Ci to upewnić się, że jesteś w stanie pozostać na dobrej drodze, aby zrealizować swój projekt cele i osiągnąć kluczowe wyniki .

Widok Timeline w naszym szablonie pozwala łatwo zobaczyć, jak daleko zaszedłeś w swoim projekcie i ile jeszcze musisz zrobić. Możesz zobaczyć, gdzie jesteś na każdym etapie strategii wprowadzania produktu na rynek dzięki kolumnie kategorii zadań, która grupuje zadania według fazy projektu. Następnie możesz zobaczyć, które zadania musisz wykonać dla każdej kategorii oraz czas trwania każdego zadania.

Na przykład w kategorii Analiza rynku w pierwszym tygodniu można przeanalizować istniejące dane klientów, a w drugim zdefiniować grupę docelową. Zadania w kategorii Target Audience mogą obejmować przeprowadzanie wywiadów i ankiet, aby udokumentować wszystkie bolączki klientów. Pobierz ten szablon

4. Szablon kamieni milowych uruchomienia produktu ClickUp

Skorzystaj z ClickUp Product Launch Milestones Template, aby śledzić, porównywać i dokumentować postępy projektu

W tym samym szablonie listy kontrolnej produktu ClickUp znajdziesz widok Kamienie milowe, który określa kluczowe etapy projektu w miarę postępów. W całym planie wprowadzenia produktu na rynek prawdopodobnie będziesz mieć określone kamienie milowe projektu do osiągnięcia w oparciu o wyznaczone cele i stworzoną oś czasu.

Ten konkretny narzędzie do zarządzania produktami pomoże ci zwizualizować każdy z tych kamieni milowych i ich postęp w kierunku wydarzenia związanego z wprowadzeniem produktu na rynek. Dzięki szablonowi Milestones można w przejrzysty sposób wyświetlić listę wszystkich zadań, które należy wykonać, oraz odpowiadający im status, aby utrzymać zespoły na tej samej stronie.

Możesz także zobaczyć konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania, a daty zakończenia zaległych projektów są podświetlone na czerwono, aby wskazać pilność. Dla każdego zadania można łatwo wyświetlić czas jego realizacji, osoby przypisane i kategorie.

Pięć statusów zadań związanych z wprowadzeniem produktu na rynek to Oczekujące, W trakcie, Do sprawdzenia, Wstrzymane i Ukończone. Kodowanie kolorami pomaga również wskazać status zadania. Szablon ten jest doskonałym uzupełnieniem osi czasu planu wprowadzenia produktu na rynek, aby zapobiec opóźnieniom. Pobierz ten szablon

5. Szablon kategorii wprowadzenia produktu ClickUp

Podziel swój produkt na kategorie za pomocą tego widoku ClickUp

Wdrażając szablon listy kontrolnej Product Launch Checklist od ClickUp, masz również dostęp do widoku By Category, który organizuje wszystkie zadania zgodnie z ich odpowiednimi kategoriami.

Kategoryzacja zadań związanych z wprowadzeniem produktu na rynek jest kluczem do śledzenia każdego z nich faza projektu od początku do końca w mapa drogowa produktu . Szablon kategorii uruchomienia produktu zachowuje to plan projektu proces jest prosty. Możesz zobaczyć, które zadania w każdej kategorii są nadal w toku i pominąć te, które już ukończyłeś, dając ci jasny obraz tego, czego możesz się spodziewać w pozostałej części projektu.

Każda kategoria zawiera listę zadań poniżej. Na przykład, możesz mieć kategorię Wycena, która zawiera zadania takie jak "Oszacuj koszty" i "Nakreśl cele biznesowe" Możesz zobaczyć daty rozpoczęcia i zakończenia każdego projektu oraz oznaczyć różne zadania (lub podzadania), aby pomóc w ustaleniu priorytetów udanego wprowadzenia produktu na rynek.

Przedstaw informacje o produkcie za pomocą_ szablony arkuszy informacyjnych ! Pobierz ten szablon

6. Szablon tablicy wprowadzania produktu ClickUp

Widok tablicy ClickUp daje pełny obraz strategii dzięki funkcjom przeciągania i upuszczania

Kolejnym widokiem, który otrzymujesz wraz z szablonem listy kontrolnej produktu ClickUp jest Board view. Widok ten wyświetla wszystkie zadania według statusu.

Podobnie jak w przypadku widoku Według kategorii, widok Tablica pokazuje wszystkie zadania na listach w odpowiednich kategoriach statusu. Różne statusy obejmują Oczekujące, W toku, Do sprawdzenia, Wstrzymane i Ukończone. Ponownie, podobnie jak w widoku kategorii, można zobaczyć informacje o każdym zadaniu, w tym nazwę zadania, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia oraz wszelkie podzadania znajdujące się pod nimi.

W miarę wykonywania poszczególnych zadań, będą one usuwane z odpowiedniej listy zadań, dzięki czemu będziesz dokładnie wiedzieć, co musisz ukończyć.

Przykładem może być lista zadań oczekujących, która zawiera wszystkie zadania, które nie zostały jeszcze rozpoczęte. Gdy osoba przypisana rozpocznie projekt, trafi on do kategorii W toku. Pomaga to śledzić przepływy pracy w celu skutecznego zarządzanie produktem . Pobierz ten szablon

7. Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp

Śledź różne kamienie milowe i rezultaty projektu dzięki szablonowi ClickUp New Product Development Template

Jeśli Twój plan obejmuje całkowicie nowy produkt, możesz uzupełnić inny szablon planu wprowadzenia produktu na rynek za pomocą Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp . Szablon ten umożliwia kierownikom projektów śledzenie postępów każdego projektu w oparciu o określone kamienie milowe i rezultaty .

Ten szablon planu wprowadzenia produktu na rynek zawiera wiele funkcji, takich jak nasz szablon listy kontrolnej produktu. Możesz na przykład śledzić postępy w oparciu o cztery różne statusy dla różnych zadań, w tym Zablokowane, Ukończone, W trakcie i Do zrobienia.

Dodatkowo, możesz użyć kilku niestandardowych pól, aby uzyskać większą przejrzystość w zakresie wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem w tym Czas trwania (dni), Złożoność zadania, Poziom wpływu, Zespół, Faza i Wysiłek zadania. Użytkownik może również korzystać z pięciu różnych typów widoków, takich jak Podsumowanie projektu, Tablica procesów, Linia czasu, Wykres Gantta i Przewodnik dla początkujących.

Korzystając ze wszystkich tych funkcji, New Product Development Template może pomóc w pomyślnym wydaniu nowego produktu, który zrobi wrażenie na nowych i obecnych klientach. Pobierz ten szablon

8. Szablon strategii produktu ClickUp

Szablon strategii produktu ClickUp może pomóc w identyfikacji i skupieniu się na najważniejszych elementach rozwoju produktu

Jeśli potrzebujesz kompletnego szablonu obejmującego cały plan wprowadzenia produktu na rynek, Szablon strategii produktowej ClickUp może pomóc zarówno w planowaniu, jak i wizualizacji całej strategii, od rozwoju do proces zarządzania wydaniami .

Ten szablon wprowadzania produktu na rynek centralizuje wszystkie szczegóły dotyczące strategii produktu za pomocą dogłębne wizualizacje . W rezultacie szablon działa jako krytyczny element do pomóc decydentom określić, jakie kroki należy podjąć i co zmodyfikować, aby udoskonalić swoją strategię.

The Szablon strategii produktu pozwala zobaczyć kilka różnych statusów dla różnych faz i zadań. Statusy te obejmują Open, Complete, In Review, In Progress, On Hold, In Review, To Do i Needs Revision. Możesz także ustawić niestandardowe pola podczas tworzenia zadań do automatyzacji, a także zapoznać się z dołączonym Przewodnikiem dla początkujących, aby w pełni wykorzystać ten szablon.

Aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie w zakresie strategii produktu, użyj tego szablonu w połączeniu z naszą listą kontrolną wprowadzenia produktu na rynek i innymi szablonami. Pobierz ten szablon

9. Szablon planu wprowadzenia produktu na rynek w programie Microsoft Word

Przez Template.net

Niezależnie od tego, czy korzystasz z programu Microsoft Word, czy innego edytora tekstu, możesz skorzystać z bezpłatnego szablonu MS Word Product Launch Plan Template, aby uprościć wprowadzenie produktu na rynek. Można użyć następujących szablonów szablony mapy drogowej projektu podczas uruchamiania kolejnego produktu, umożliwiając edycję i dostosowanie szablonu w oparciu o unikalne wymagania.

Dzięki temu wyczerpującemu szablonowi możesz łatwo zorganizować swój plan wprowadzenia produktu na rynek od początku do końca. Zawiera on stronę tytułową, spis treści ułatwiający nawigację oraz różne sekcje, takie jak raporty z rewizji, cele i zadania i nie tylko, w zależności od potrzeb projektu.

Ten szablon wprowadzenia produktu na rynek można również pobrać w różnych formatach w zależności od używanego programu, w tym MS Word, Google Docs, Apple Pages, edytowalny plik PDF lub wersja przeglądarkowa. Pobierz ten szablon

10. Szablon strategii wprowadzania produktu na rynek w programie Excel

Przez Template.net

Kolejny pomocny produkt narzędzie do zarządzania wydaniami które może przyczynić się do sukcesu wprowadzenia produktu na rynek, jest Excel Product Launch Template. Oferuje on doskonały sposób na wizualizację strategii produktu na każdym etapie, z możliwością zobaczenia każdego zadania na ekranie osi czasu projektu . Możesz również oznaczyć projekt kolorami, aby śledzić każde zadanie i okres na osi czasu.

Podobnie jak MS Word Product Launch Plan Template, ten szablon jest dostępny w niemal każdym formacie. Można go używać w programach Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Dokumentach Google, Arkuszach Google i Prezentacjach Google. Można go również pobrać w edytowalnym formacie PDF. Pobierz ten szablon

Rozwijaj swój biznes z szablonami planów wprowadzenia produktu na rynek

Z pomocą odpowiedniego szablonu do wprowadzenia produktu na rynek, upewnisz się, że wszystkie systemy są gotowe do uruchomienia na każdym etapie. Upewnisz się, że żadna część Twojej strategii nie zostanie przeoczona lub niedogotowana.

Odpowiednie szablony do wprowadzania produktów na rynek obejmują każdy aspekt wprowadzania produktu na rynek i ułatwiają śledzenie przygotowań do nowej wersji. Będą one również usprawnią proces w dłuższej perspektywie z każdym nowym produktem lub ponownym wydaniem, które planujesz w przyszłości.

Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości rozwiązania do zarządzania produktami dla swojej firmy, ClickUp jest tutaj, aby dać ci to, czego potrzebujesz oprogramowanie do dynamicznego zarządzania produktami które może przenieść możliwości wprowadzania produktów na wyższy poziom.

Znajdziesz tu wiele szablonów, które pomogą Ci zaplanować każdą część cyklu życia produktu wraz z tysiącami integracji, nieograniczoną liczbą członków i zadań oraz wieloma innymi funkcjami bez ponoszenia żadnych kosztów.