10 darmowych szablonów marketingu produktowego do planowania kampanii

Opracowanie właściwego strategie marketingu produktów wymaga wioski - i odpowiedniego szablonu marketingu produktu!

Szablony marketingowe produktów są dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach i pomagają zespołom produktowym na każdym etapie zarządzania produktem oszczędzają czas, poprawiają współpracę między zespołem i zmniejszają pole do błędów poprzez zapewnienie, że wszystkie kluczowe elementy są uwzględnione.

Chociaż prawdopodobnie będziesz korzystać z kombinacji szablonów marketingu produktu podczas realizacji swoich strategii, znalezienie idealnego szablonu dla swojego zespołu i produktu może być co najmniej przytłaczające. 😳

Przy tak wielu dostępnych opcjach ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, czego szukasz w szablonie marketingu produktu, zanim naciśniesz przycisk pobierania. A my jesteśmy tutaj, aby pomóc. 🙂

Zapoznaj się z korzyściami płynącymi z korzystania z szablonu marketingowego produktu, kluczowymi funkcjami i 10 darmowymi przykładami do wykorzystania w ClickUp - platformie wydajności, której każdy marketer produktowy potrzebuje w swoim życiu!

Czym jest szablon marketingu produktowego?

Marketing produktowy to proces i strategia stojąca za promocją i sprzedażą produktu lub usługi - a to nie lada wyczyn. Skuteczny marketing produktu wymaga dogłębnego zrozumienia samego produktu, a także grupy docelowej i problemów, z jakimi borykają się klienci, mapa drogowa produktu i przekonującą narrację, która napędza sprzedaż.

Wymaga to również ścisłej współpracy z innymi teamami, w tym sprzedaży i rozwoju produktu, aby wszystkie działy były zgodne co do krótko- i długoterminowych celów. Wysokiej jakości szablony marketingu produktów mogą być używane przez każdy z tych teamów i pomagają w zakończeniu i organizacji kluczowych działań, w tym badań rynku, analiz, strategii cenowej, pozycji, komunikacji, wsparcie sprzedaży , informacje zwrotne od klientów i nie tylko. 🤓

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Na podstawowym poziomie szablony marketingu produktów to gotowe i konfigurowalne zasoby, które pomagają marketerom planować i realizować ogólną strategię marketingu produktów. Ale zagłębiając się w szczegóły, format i struktura szablonów marketingu produktów może się znacznie różnić! Od arkuszy kalkulacyjnych po slajdy i gotowe dokumenty, szablony marketingu produktów mogą mieć praktycznie dowolny formularz.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że po znalezieniu szablonów marketingowych produktów, które najlepiej sprawdzają się w przypadku twojego zespołu, nie będziesz musiał rozpoczynać poszukiwań od nowa przy każdym nowym wprowadzeniu produktu na rynek. Szablony pomagają ustanowić ustandaryzowane podejście w celu ulepszenia umiejętności zarządzania produktem i przyszłość zarządzanie kampaniami marketingowymi . Tak więc, gdy nadejdzie czas na kolejną kampanię, będziesz miał niezawodny punkt wyjścia do zastosowania swoich wysiłków marketingowych.

Wybierz jeden ze wstępnie zapisanych szablonów ClickUp w Centrum szablonów lub stwórz własny, aby zastosować go w przyszłych projektach

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu produktem? Zacznij od dokładnego szablon zarządzania produktem dla góry zarządzanie pracą narzędzia! Poza spójnością i oszczędnością czasu, szablony marketingu produktowego usprawniają istniejące procesy planowania marketingowego i zoptymalizować swoje zasoby - i to jest sytuacja, w której wszyscy wygrywają!

Niezbędne elementy szablonów najlepszych planów marketingowych produktów

Aby uzyskać wszystkie korzyści płynące ze skutecznego szablonu marketingu produktu, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech:

Łatwość użycia

Elastyczność i niestandardowy charakter

Szczegółowość i kompleksowość

Adekwatność do produktu, najlepszych praktyk i aktualnych trendów rynkowych

Wysoka wizualność

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Tablica, aby natychmiast zacząć wprowadzać swój schemat blokowy w życie

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę cel, do którego ma służyć szablon marketingu produktu, jego kompatybilność z preferowanym narzędziem do zarządzania produktem oraz dostępność szablonu, aby inni członkowie i interesariusze mogli go zobaczyć lub edytować w razie potrzeby. Jeśli chodzi o funkcje zarządzania produktem, którym należy nadać priorytet, należy szukać:

10 darmowych szablonów marketingu produktowego do planowania kampanii

ClickUp jest jedynym narzędzie do zwiększania wydajności wystarczająco wydajne, aby połączyć całą pracę w różnych aplikacjach w jedną platformę współpracy - co jest dużą oszczędnością czasu dla każdego zespołu marketingu produktu!

Zastosuj dowolny (lub wszystkie) z tych 10 szablonów marketingu produktowego w obszarze roboczym ClickUp, aby zbudować wymarzoną strategię marketingu produktowego, zaczynając od szczegółowej mapy drogowej aż do następnego uruchomienia!

1. Szablon mapy drogowej produktu od ClickUp

Uzyskaj makropoziomowy widok wizji, kierunku i commitów funkcji i inicjatyw dla swojego produktu dzięki szablonowi mapy drogowej produktu ClickUp

The Szablon mapy drogowej produktu autorstwa ClickUp dostarcza wysokopoziomowe zestawienie wizji marketingowej, strategii i wymagań na poziomie tablica cyfrowa do współpracy -idealny zasób do zaprezentowania interesariuszom. Atakowanie mapa drogowa produktu jest bestią zadania, a ten szablon Folder gets that with:

10 niestandardowych statusów

15Pola niestandardowe* Cztery etykiety zadań

Siedem widoków cyklu pracy

Dwie automatyzacje

I więcej. 🤩

Ponadto szablon ten nie tylko pomaga w stworzeniu mapy drogowej produktu, ale także pomaga w jej realizacji! Dzięki wstępnie zbudowanej liście, która poprowadzi Cię przez cotygodniową realizację mapy drogowej i sformatowanej Dokument ClickUp do tworzenia szczegółowych notatek dotyczących wydania.

Chociaż jest to zaawansowany szablon, istnieje mnóstwo zasobów, które mogą stanowić wsparcie podczas integracji go z cyklami pracy, w tym szczegółowy przewodnik po szablonach i Dokumenty pomocy .

2. Szablon planu marketingowego produktu od ClickUp

Szablon planu marketingowego produktu od ClickUp

Masz już mapę drogową swojego produktu, co dalej? Zabójczy plan marketingu produktu, aby strategicznie zaplanować nowe inicjatywy i ustalić priorytety zadań! Szablon Szablon planu marketingowego produktu od ClickUp jest tutaj do zrobienia. Z sześcioma niestandardowymi statusami i polami niestandardowymi oraz pięcioma widokami cyklu pracy, szablon ten jest nieco mniej gęsty niż pierwszy, ale ten przyjazny dla początkujących zasób wciąż ma siłę przebicia!

Wizualizuj swoje cele i kluczowe wyniki na dynamicznej Liście, którą można filtrować, sortować i łatwo aktualizować za pomocą gotowych statusów i Pól w każdym zadaniu. Następnie, możesz śledzić swój postęp na szczegółowej Tablica Kanban przy użyciu widoku Tablica w ClickUp.

Dodatkowo, dokument pomocy Getting Started przeprowadzi Cię przez tajniki wprowadzania tego szablonu do zespołu. Zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące wprowadzania informacji o produkcie, tworzenia nowych zadań i korzystania z szablonu w pełnym zakresie.

3. Szablon matrycy funkcji produktu od ClickUp

Szablon matrycy funkcji produktu od ClickUp

Każda kampania marketingowa produktu wymaga wielu badań i krytycznego myślenia - w tym procesu wyboru produktu, w który należy najpierw zainwestować swój czas. Szablon matrycy funkcji produktu firmy ClickUp porównuje różne funkcje różnych produktów, aby pomóc w podjęciu najbardziej strategicznych decyzji dotyczących następnego projektu.

Ten szablon listy wykorzystuje pięć wstępnie zaprojektowanych widoków z konfigurowalnymi zadaniami, aby łatwo dodać informacje o projekcie. Przeglądaj wszystkie swoje projekty w postaci starannie sformatowanej listy, a następnie zagłębiaj się w szczegóły swoich projektów oprogramowanie do marketingu produktów i funkcji sprzętowych, układając je w intuicyjnym arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu widoku tabeli ClickUp. Stamtąd możesz zarządzać postępem każdej funkcji z wysokiego poziomu za pomocą tablicy Kanban zawartej w tym szablonie.

4. Szablon listy kontrolnej produktu cyfrowego od ClickUp

Szablon listy kontrolnej produktów cyfrowych od ClickUp

Nawet z potężnym systemem zarządzania projektami, w którym przechowywane są zadania, dane, postępy i rozmowy dotyczące projektu, ważne jest, aby upewnić się, że dokładnie sprawdzasz swoją pracę i nie pozostawiasz kamienia na kamieniu. AKA, upewnij się, że masz pod ręką ostateczną listę kontrolną! Szablon listy kontrolnej produktu cyfrowego od ClickUp jest prosty w użyciu i łatwo dostępny dla wszystkich, ale nadal obejmuje każdy element wdrażania projektu cyfrowego od początku do końca. Ten szablon ClickUp Doc jest wstępnie sformatowany w sekcjach dotyczących szczegółów produktu, list kontrolnych opakowań, planów sprzedaży i innych wysiłków związanych z marketingiem produktu. A ponieważ ClickUp Docs jest z natury oparty na współpracy, darmowy w użyciu i może być połączony z lub z dowolnego zadania, interesariusze, inni członkowie zespołu produktowego i klienci mogą przeglądać lub aktualizować listę kontrolną w czasie rzeczywistym w trakcie postępu projektu.

5. Szablon streszczenia produktu od ClickUp

Szablon briefu produktowego od ClickUp

Jeśli podobała Ci się poprzednia lista kontrolna szablonu, pokochasz dodane szczegóły i strony w szablonie Szablon Product Brief od ClickUp . Ten ośmiostronicowy dokument ClickUp obejmuje cały brief, wstępnie zaprojektowany two-pager, plan wydania, integracje wersji, załączniki i wiele więcej.

Zaprojektowany, aby jak najskuteczniej przeprowadzić projekt przez proces rozwoju, ten szablon w stylu "wypełnij puste pole" pomaga zespołom o różnych funkcjach współpracować nad produktem specyfikacjami, opiniami i zadaniami z poziomu jednego dokumentu. Ponadto możesz opracowywać i organizować kluczowe cele i rozwiązania za pomocą edycji na żywo w ClickUp Docs, dzięki czemu zespół może pracować obok siebie bez nakładania się na siebie.

Po wprowadzeniu niestandardowych zmian w dokumencie, możesz po prostu zapisać edytowany dokument jako nowy szablon dla przyszłych projektów.

6. Szablon rozwoju nowego produktu od ClickUp

Szablon rozwoju nowego produktu od ClickUp

Po zakończeniu współpracy nad powyższym szablonem Briefu Produktu, nadszedł czas, aby wprowadzić swoje plany w życie za pomocą aplikacji Szablon rozwoju nowego produktu od ClickUp . Ta wstępnie załadowana lista jest przyjazna dla początkujących, zorganizowana i łatwa do naśladowania. Dzięki czterem niestandardowym statusom do nadzorowania postępów, sześciu niestandardowym polom i pięciu widokom przepływu pracy, menedżer marketingu produktu może z łatwością śledzić kluczowe kamienie milowe, rezultaty i oczywiście zespół.

Podsumuj cały projekt w intuicyjnej Liście, a następnie podziel harmonogram projektu i elementy działań przy użyciu widoku osi czasu ClickUp i widoku Tablicy przypominającego Kanban.

7. Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek od ClickUp

Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek od ClickUp

Szablon Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek autorstwa ClickUp to kompleksowe źródło informacji dla zespołów zajmujących się marketingiem produktów, pozwalające zapewnić, że wszystkie kluczowe elementy związane z wprowadzeniem (lub ponownym wprowadzeniem) produktu na rynek zostały uwzględnione. Szablon zawiera sekcje dotyczące przygotowań przed uruchomieniem, działań w dniu uruchomienia i działań następczych po uruchomieniu, dzięki czemu elementy nie zostaną przeoczone podczas zgiełku procesu uruchamiania.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika projektowi i konfigurowalnym funkcjom, szablon Product Launch Checklist może być dostosowany do potrzeb poszczególnych produktów i umożliwia Teams śledzenie postępów, przydzielanie zadań i współpracę nad projektami w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie.

8. Szablon strategii produktu od ClickUp

Szablon strategii produktu od ClickUp

Szablon Szablon strategii produktu autorstwa ClickUp jest przydatny dla zespołów produktowych, które chcą zdefiniować i ustalić priorytety strategii marketingowej produktu w oparciu o trendy rynkowe i niestandardowe potrzeby klientów. Szablon szablon strategii produktu stosuje cały Folder do platformy i zawiera oddzielne Listy do organizowania funkcji, osi czasu projektu i zespołu.

Na każdej liście znajdziesz gotowe widoki do zarządzania konkretnymi zadaniami w ramach danej kategorii, w tym widok Tabeli ClickUp do nadzorowania wszystkich funkcji, widok Osi czasu do wizualizacji harmonogramu oraz kilka gotowych tablic Kanban.

9. Szablon wymagań produktowych od ClickUp

Szablon wymagań produktowych od ClickUp

A jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko folderu, który pozwoli Ci uruchomić Twój produkt, możesz skorzystać z szablonu Szablon wymagań produktowych ClickUp jest zdecydowanie dla Ciebie. Dodając oddzielną przestrzeń do platformy ClickUp, szablon ten ma na celu usprawnienie współpracy między interesariuszami a zespołem produktowym w celu ustalenia wymagań dotyczących projektu podejmować strategiczne decyzje i opierać się na planach wydania.

Szablon ten zawiera również 17 niestandardowych statusów zapewniających widoczność wszelkiego rodzaju postępów w realizacji zadań oraz siedem aplikacji ClickApp, takich jak śledzenie czasu, priorytety, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach, aby procesy działały tak płynnie, jak to tylko możliwe.

10. Szablon wyceny produktu od ClickUp

Szablon wyceny produktu od ClickUp

Szablon Szablon wyceny produktu od ClickUp jest idealny dla zespołów marketingu produktów opracowujących strategię cenową, która jest zarówno konkurencyjna, jak i opłacalna. To szablon listy cenowej pomoże przeanalizować możliwe koszty, ustawić cele cenowe i zidentyfikować opcje cenowe, które są zgodne z propozycją wartości produktu. Szablon ten zawiera dwa niestandardowe statusy i trzy widoki cyklu pracy, ale niestandardowe pola to miejsce, w którym naprawdę ożywa.

Dodaj pola, w tym kategorię produktu, cenę jednostkową, markę, standardową cenę jednostkową, minimalną ilość zamówienia i inne, aby szybko uzyskać dostęp do najważniejszych informacji z dowolnego widoku i zadania.

Wykorzystaj w pełni swój szablon marketingu produktu

Szablon marketingu produktu jest odpowiedni dla każdego. Powyższe 10 przykładów to potwierdza!

Te gotowe zasoby zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci w strategicznych ramach organizowania pomysłów, zbierania spostrzeżeń, gromadzenia badań, usprawniania wydajności i nie tylko. Co więcej, szablony te zostały stworzone przez ClickUp i dla ClickUp, więc praktycznie gwarantujemy, że poprawią one Twoje wrażenia z korzystania z tej potężnej platformy.

