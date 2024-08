Darmowe szablony planów projektów

Jako kierownik projektu twoją rolą jest jak najsprawniejsze prowadzenie projektów przez cały cykl ich życia.

Do zrobienia tego dobrze potrzebne jest stworzenie skutecznej mapy drogowej projektu, a na szczęście istnieją szablony, które mogą w tym pomóc!

Dzięki odpowiednim szablonom będziesz w stanie stworzyć ogólny przegląd swoich cele projektu , rezultaty i inicjatywy strategiczne dla Ciebie, interesariuszy projektu i Twoich Teams, aby pomóc wszystkim pozostać w synchronizacji i na właściwym torze przez cały czas.

W związku z tym zebraliśmy 10 darmowych szablonów map drogowych projektów, które pomogą Ci rozpocząć pracę, a Twój zespół będzie na dobrej drodze do przekroczenia linii mety. 🏁

Każdy szablon oferuje unikalny sposób organizacji i wizualizacji map drogowych, więc dobrze przyjrzyj się każdemu z nich, aby zobaczyć, co najlepiej pasuje do twoich projektów!

Czym jest szablon mapy drogowej projektu?

Szablon mapy drogowej projektu to wysokopoziomowy przegląd celów, kamieni milowych i rezultatów projektu tradycyjnie przedstawiane na osi czasu.

Te mapy drogowe mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu projektami, ponieważ nakreślają pożądany rezultat i strategiczne kroki, które zespół musi podjąć, aby go osiągnąć. Pomyśl o tym jak o plan działania który jasno pokazuje oś czasu, priorytety i oczekiwania oraz dzieli cele na małe zadania, aby pomóc Teams pchnąć projekt do przodu.

Co więcej, osoby zarządzające projektami mogą wykorzystać te mapy drogowe jako narzędzie do poprawy zarządzania zasobami i po prostu zarządzanie ludźmi .

Chcesz zobaczyć przykład mapy drogowej projektu w Widok osi czasu w ClickUp ? Oto jeden dla ciebie:

Uzyskaj widok z lotu ptaka swojej mapy drogowej produktu w ClickUp dzięki widokowi osi czasu w ClickUp

Jeśli chcesz stworzyć własną mapę drogową projektu, możesz to zrobić od podstaw, ale warto poświęcić czas na zapoznanie się z szablonami map drogowych. Są one tworzone przez ekspertów branżowych, aby pomóc kierownikom projektów, takim jak Ty, zbudować solidne podstawy dla Twojej mapy drogowej i pomóc Tobie i Twojemu zespołowi w powodzeniu projektów .

Istnieją różne szablony, więc wybierając jeden dla swojego projektu, upewnij się, że ma on te elementy:

Cele i założenia projektu

Oś czasu projektu

Ważne kamienie milowe i rezultaty projektu

Możliwe zagrożenia dla projektu

Zależności w projekcie

Gotowy, aby znaleźć swój kolejny ulubiony szablon mapy drogowej?

10 najlepszych szablonów map drogowych dla projektów

Jak się przekonasz, istnieją różne rodzaje szablonów map drogowych. Jako kierownik projektu musisz wyposażyć się w wiele szablonów do zarządzania projektami, które można łatwo dostosować do potrzeb danego projektu.

Mając to na uwadze, poniżej przedstawiamy dziesięć różnych szablonów map drogowych do zarządzania projektami, które pomogą ci rozwój produktu lub jakikolwiek inny projekt pozostaje na właściwym torze.

1. Szablon mapy drogowej projektu

Szablon mapy drogowej ClickUp

Na górze listy znajduje się Szablon mapy drogowej autorstwa ClickUp .

Ten szablon mapy drogowej produktu może pomóc w skutecznym planowaniu, śledzeniu i zarządzaniu wszystkimi ruchomymi częściami projektów w jednym miejscu.

Projekt i menedżerowie produktu mogą używać tego szablonu do:

Łatwo aktualizować i śledzić postęp zadań i projektów

Pomóc sobie i swojemu zespołowi w wizualizacjiprojekt od propozycji do zakończone

Skuteczna strategia i przewidywanie wszelkich blokad lub wąskich gardeł z wyprzedzeniem

Płynna współpraca z Teams i klientami oraz poprawa komunikacji w projekcie

Do czego służy ten szablon?

Szablon zawiera pięć charakterystycznych gotowych widoków, w tym widok listy, obciążenia pracą, kalendarza, Gantta i tablicy, aby zapewnić różne sposoby wyświetlania projektów.

Dodatkowo szablon zawiera Gotowe niestandardowe statusy ClickUp aby pomóc Ci stworzyć uporządkowany i płynny cykl pracy oraz wstępnie ustawione Pola niestandardowe aby zapewnić, że najważniejsze szczegóły Twoich zadań i projektów są łatwo widoczne dla Ciebie i Twojego zespołu projektowego, interesariuszy i klientów.

A ponieważ ClickUp jest w pełni niestandardowy, możesz dostosować platformę i szablony do swoich potrzeb wymagań projektu i preferencje dotyczące cyklu pracy.

Skorzystaj z tego szablonu mapy drogowej, aby zbudować idealną mapę drogową produktu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Pobierz ten szablon

2. Szablon prostej mapy drogowej

Szablon prostej mapy drogowej ClickUp

Pracujesz nad mniejszym projektem, a może chcesz nakreślić swoją mapę drogową w dokumencie?

W takim razie Szablon prostej mapy drogowej ClickUp jest dla Ciebie!

Ten szablon pomoże Ci stworzyć prostą, ale skuteczną mapę drogową projektu w widoku dokumentu z Dokumenty ClickUp które można łatwo udostępniać zespołowi i łączyć z zadaniami, celami i nie tylko.

W ramach dokumentu otrzymasz wstępnie ustawione sekcje, które pomogą Ci w tworzeniu mapy drogowej. A w przypadku, gdy projekt stanie się bardziej złożony lub jeśli po prostu chcesz dodać więcej szczegółów do swojej mapy drogowej, szablon ten zapewnia elastyczność w niestandardowym dostosowywaniu każdej części tego dokumentu.

Szablon oferuje opcje formatowania, które zapewniają swobodę formatowania i stylizowania dokumentu w celu wsparcia unikalnych potrzeb projektu. Możesz osadzać w nim połączenia, obrazy, wideo i nie tylko, a nawet kontrolować uprawnienia do edycji, udostępniania i widoku, aby mieć pewność, że mapa drogowa projektu jest w pełni chroniona przed niepożądanymi zmianami. Możesz także komunikować się ze swoim zespołem poprzez etykiety dla członków zespołu i przypisywanie komentarzy. Pobierz ten szablon

3. Szablon biznesowej mapy drogowej

Szablon biznesowej mapy drogowej ClickUp

Szablon Szablon mapy drogowej Business by ClickUp został stworzony, aby pomóc Ci stworzyć strategiczną mapę drogową, która nakreśli główne cele i strategie Twojej firmy oraz utrzyma Cię na dobrej drodze do osiągnięcia długoterminowych celów.

Szablon zawiera wstępnie utworzone widoki, takie jak oś czasu i widok listy, aby zwizualizować swoje cele projektu w zorganizowany sposób. Co więcej, otrzymasz również dostęp do wstępnie ustawionych pól niestandardowych i statusów niestandardowych, które pomogą Ci być na bieżąco z postępem projektu przez cały czas.

Podobnie jak inne szablony w ClickUp, ten również można dostosować. Możesz dostosować go do wymagań swojego projektu i wesprzeć rozwój swojego biznesu.

A jeśli potrzebujesz wskazówek podczas korzystania z tego szablonu, po prostu skorzystaj z Przewodnika dla początkujących, dołączonego do szablonu, który pomoże Ci w pełni wykorzystać ten szablon mapy drogowej. Pobierz ten szablon

4. Szablon tablicy planu strategicznego

Szablon tablicy planu strategicznego ClickUp

Z szablonem Szablon tablicy planu strategicznego ClickUp , można opracować wizualną i strategiczną mapę drogową, która może łatwo umożliwić zespołowi projektowemu koordynację wszystkich krytycznych kroków w projekcie w celu uzyskania pożądanych wyników projektu.

Szablon jest dostępny w następujących wersjach Tablice ClickUp , gdzie można stworzyć szczegółową, zorganizowaną, funkcjonalną (i estetyczną) tablicę, która jasno nakreśli strategiczne plany.

A ponieważ Whiteboards działają na platformie ClickUp, będziesz mógł dodawać swoje zadania i projekty do tablicy, łatwo udostępniać swój plan zespołowi, płynnie współpracować z nim w czasie rzeczywistym i przechowywać swoje plany strategiczne obok swojej pracy, aby mieć do nich łatwy dostęp i widoczność. Pobierz ten szablon

5. Szablon matrycy wiadomości

Szablon matrycy komunikatów ClickUp

Jeśli zajmujesz się rozwojem i marketingiem produktów, wiesz, że musisz zrobić coś więcej niż tylko wymyślić prototyp produktu. Musisz także upewnić się, że masz odpowiedni przekaz strategie i pozycje marki aby pomóc Ci dotrzeć do docelowych odbiorców.

The Szablon matrycy wiadomości od ClickUp może pomóc w zbudowaniu jasnej mapy drogowej marketingu produktu, nakreśleniu mapy komunikatów i stworzeniu silnego planu komunikacji w celu dostosowania zespołu do pozycji marki i komunikatów przed Twoimi wprowadzenie produktu na rynek .

Do szablonu dołączony jest również dokument Start Here, który pomoże ci postawić pierwsze kroki w tworzeniu własnej matrycy komunikatów. Pobierz ten szablon

6. Szablon zwinnej mapy drogowej Microsoft Excel

Przez Microsoft

Jeśli korzystasz z arkusza Excela do pełnienia roli związanej z zarządzaniem projektami, potrzebujesz mapy drogowej zarządzania projektami, aby zintegrować się z tym oprogramowaniem. W tym miejscu pojawia się szablon mapy drogowej Excel Agile.

Dzięki tej mapie drogowej zarządzania projektami można łatwo śledzić rozwój produktu za pomocą prostego szablonu, który pomaga w ustalaniu priorytetów zadań i osiąganiu celów i terminów projektu. Szablon mapy drogowej, a zwłaszcza dołączony do niego arkusz roboczy, można również wykorzystać do wprowadzania istotnych danych dotyczących projektu automatycznie aktualizować mapę drogową i projekt w razie potrzeby. Pobierz ten szablon

7. Szablon przewijanej mapy drogowej programu Microsoft Excel

Przez Microsoft

Szablon przewijanej mapy drogowej Microsoft Excel pozwala mierzyć kamienie milowe projektu i śledzić działania.

Jak się przekonasz, ten krytyczny szablon mapy drogowej do zarządzania projektami umożliwia szczegółowe zrozumienie działań projektowych, a jednocześnie powiadamia o rzeczywistych wynikach, które zostały zarejestrowane w projekcie.

Ten szablon mapy drogowej projektu zawiera również arkusz roboczy do wprowadzania danych; wprowadź dane, a program Excel automatycznie zaktualizuje mapę drogową. Pobierz ten szablon

8. Szablon osi czasu mapy drogowej procesu Microsoft PowerPoint

Przez Microsoft

Szablon osi czasu mapy drogowej procesu Microsoft PowerPoint pozwala stworzyć wizualną reprezentację procesu.

Użyj tego szablonu, aby przedstawić plan i proces projektu od koncepcji do uruchomienia, dodać kamienie milowe i kluczowe daty na osi czasu łatwo wyróżnić kluczowe wydarzenia i śledzić różne wskaźniki projektu w widoku poziomym.

Szablon mapy drogowej PowerPoint zawiera również instrukcje, które pomogą ci w korzystaniu z szablonu osi czasu mapy drogowej. Pobierz ten szablon

9. Szablon osi czasu projektu Excel

Przez Microsoft

Ten szablon osi czasu projektu w programie Excel może pomóc w stworzeniu strategicznej mapy drogowej, którą organizacja może wykorzystać do usprawnienia swoich operacji, utrzymania rozwiązań technologicznych i wsparcia wizji firmy. Szablon umożliwia dodawanie kamieni milowych, organizowanie mapy drogowej według tematu, zespołu lub statusu oraz przypisywanie map drogowych do określonych osób lub działów.

10. Szablon osi czasu planu mojej pracy w programie Excel

Przez Microsoft

Szablon biznesowej mapy drogowej jest podobny do planu biznesowego, ponieważ może również zapewnić kompleksowy przegląd organizacji, dokąd zamierza się udać i jak tam dotrze.

Szablon mapy drogowej Roadmunk Business pozwala Tobie i interesariuszom w Twojej firmie zilustrować, jakie inicjatywy są planowane w poszczególnych kwartałach i przez różne działy. Ten rodzaj mapy drogowej może przełamać silosy i pomóc wszystkim zobaczyć szerszy obraz, zapewniając wspólne zrozumienie głównych celów biznesowych.

Powiązane zasoby:

Stwórz mapę drogową do powodzenia z szablonami

Powodzenie projektu zależy od wielu czynników. Dlatego tak ważne jest posiadanie solidnej oprogramowanie mapy drogowej i kuloodporna mapa drogowa strategii, która pomoże kierować zespołem, zapewni, że wszyscy interesariusze są na tej samej stronie, zidentyfikuje potencjalne ryzyko i problemy na wczesnym etapie i pozostanie na kursie, aby spełnić wymagania projektu.

Skorzystaj więc z szablonów map drogowych, które umieściliśmy na naszej liście, od szablonów map drogowych produktów po szablony map drogowych technologii.

Z dobrym szablonem mapy drogowej w ręku i w pełni konfigurowalne oprogramowanie do zarządzania projektami dzięki ClickUp będziesz w pełni przygotowany do obsługi każdego projektu, który pojawi się na Twojej drodze. Oferuje bibliotekę szablonów i setki funkcji, które zapewniają narzędzia potrzebne do powodzenia projektów.

Możesz wypróbować ClickUp za darmo - zacznij tworzyć swoją mapę drogową do powodzenia już dziś! Wypróbuj ClickUp za Free już dziś