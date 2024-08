10 najlepszych szablonów kamieni milowych projektu

szukasz łatwych w użyciu szablonów kamieni milowych?

Kamienie milowe są kluczowe dla zarządzania projektami ponieważ pomagają one śledzić ważne wydarzenia i ujawniają aktualny postęp. Dodaj listy kontrolne do tych kamieni milowych, aby utrzymać wszystko na właściwym torze!

Jednakże, aby najlepiej wykorzystać kamienie milowe, należy je zobrazować za pomocą szablonu kamieni milowych projektu lub nanosząc je na wykres Gantta.

W tym artykule pokrótce omówimy, czym są kamienie milowe i jak utworzyć wykres kamieni milowych. Przedstawimy również naszą listę 10 najlepszych szablonów kamieni milowych

Wreszcie, zdradzimy ci sekret perfekcyjnego mapowania kamieni milowych!

Zaczynajmy!

Co to jest kamień milowy projektu? Kamienie milowe projektu to kluczowe osiągnięcia na osi czasu projektu.

Są to punkty kontrolne, które oznaczają zakończenie kluczowych wydarzeń lub zadań.

Na przykład, wydanie pierwszej wersji gry wideo jest kamieniem milowym dla zespołu tworzącego grę.

Jaka jest różnica między osią czasu a kamieniem milowym?

Oś czasu to seria wydarzeń związanych z projektem posortowana w porządku chronologicznym.

Oś czasu projektu zawiera wszystkie wydarzenia związane z projektem, zarówno duże, jak i małe.

Kamienie milowe projektu to określone punkty na osi czasu, które reprezentują tylko kluczowe wydarzenia, takie jak początek nowej fazy projektu, krytyczne zadania i ważne spotkania z interesariuszami.

Dlaczego kamienie milowe projektu są ważne?

Kamienie milowe są ważne, ponieważ:

Pomagają twojemu zespołowi projektowemu uzyskać jasną mapę głównych faz projektu i jego zależności

Motywują zespół, dając mu poczucie spełnienia

Utrzymująinteresariusze w pętli, aby zwiększyć ich zaufanie do projektu

zasadniczo, posiadanie kamieni milowych daje teamom i interesariuszom powód do świętowania!

Jak stworzyć wykres kamieni milowych?

Teraz, gdy wiemy już dlaczego kamienie milowe są ważne, musimy nauczyć się jak tworzyć wykres kamieni milowych projektu.

Oto dwie rzeczy, które należy zrobić do zrobienia wykresu kamieni milowych:

Wybrać kamienie milowe

Skorzystać z szablonów kamieni milowych projektu

Przyjrzyjmy się teraz bliżej tym krokom:

Krok 1: Wybierz kamienie milowe

Po pierwsze, musisz wybrać swoje kamienie milowe przed utworzeniem wykresu i wykreśleniem ich.

W przeciwnym razie będzie to jak rzucanie lotkami z zawiązanymi oczami.

Nie skończy się to dobrze.

Nie martw się, wszystko co musisz zrobić, to odpowiedzieć na proste pytanie:

"Czy to kwalifikuje się do zrobienia kamienia milowego projektu?"

Jakie są najlepsze praktyki identyfikacji kamieni milowych projektu?

Kamień milowy to zawsze ważne wydarzenie.

Przykłady kamieni milowych Oto kilka przykładów kamieni milowych dla prawie każdego typu projektu:

Data końcowa lub data rozpoczęcia nowej fazy projektu, takiej jak "faza testowania" lub "faza kodowania"

Kluczowe rezultaty projektu, takie jak pierwsze działające oprogramowanie

Główne wydarzenia, takie jak "sankcja sponsora projektu",propozycja projektulub "zatwierdzenie projektu

Krok 2: Użyj szablonów kamieni milowych projektu

Teraz nadszedł czas, aby wdrożyć te kamienie milowe.

_Jak można to zrobić?

Wystarczy pobrać nowy szablon kamieni milowych i otworzyć go w programie PowerPoint, Excel lub jako arkusz Google.

Następnie dodaj swoje dane i gotowe.

Dlaczego potrzebujesz szablonu kamieni milowych?

Szablony kamieni milowych są przydatne, ponieważ:

Pomagają tobie i twojemu zespołowi projektowemu jasno wizualizować kamienie milowe

Oszczędzają czas i pracę, ponieważ nie trzeba zaczynać od zera

Działają jako przewodnik dla tych, którzy są nowicjuszami w zarządzaniu projektami

10 szablonów i przykładów kamieni milowych

Istnieje mnóstwo szablonów kamieni milowych, jak więc dokonać wyboru?

Nie martw się, zrobiliśmy to za ciebie!

Oto nasza lista najlepszych nowych szablonów kamieni milowych:

1. Mapa drogowa ClickUp z szablonem osi czasu

Mapa drogowa ClickUp z szablonem osi czasu

Użyj szablonu Szablon mapy drogowej i osi czasu ClickUp szablon mapy drogowej wraz z osią czasu pomoże Twojemu zespołowi dostosować się do kamieni milowych i wizualnie poinformować opinię publiczną.

Pobierz ten szablon Mapa drogowa ClickUp z szablonem osi czasu .

2. ClickUp Prosty szablon Gantt z kamieniami milowymi

ClickUp Prosty szablon Gantta z kamieniami milowymi

To ClickUp Prosty szablon wykresu Gantta ułatwia mapowanie osi czasu projektu. Korzystając z tego szablonu możesz dodać Kamienie Milowe, aby oznaczyć duże, kluczowe przełomy podczas zakończenia grupy zadań!

Pobierz ten szablon ClickUp Prosty szablon wykresu Gantta .

3. Szablon osi czasu projektu PowerPoint z kamieniami milowymi

Jest to prosty i przyciągający wzrok szablon wykresu kamieni milowych w programie PowerPoint od Office Oś czasu.

Pobierz to szablon osi czasu projektu .

4. Szablon listy kamieni milowych na mapie interesariuszy Microsoft Word

Jest to minimalistyczna lista kamieni milowych, dostępna jako szablon Excel/Word. Otrzymujesz tabelę z listą kamieni milowych wraz z ich opisem, typem i datą.

Pobierz to szablon kamienia milowego projektu .

5. Wykres Gantta w Excelu z osią czasu i kamieniami milowymi

Ten szablon wykresu Gantta w programie Excel umożliwia tworzenie map całą oś czasu projektu łatwo. Pozwala nie tylko dodawać kluczowe kamienie milowe, ale także zależności między zadaniami.

Dodatkową zaletą jest atrakcyjny wizualnie format osi czasu - w przeciwieństwie do większości innych szablonów.

Pobierz to wykres osi czasu szablon.

**Wykres Gantta w Excelu z kamieniami milowymi dla projektów Agile

Jest to szablon wykresu Gantta w Excelu z kamieniami milowymi zaprojektowany specjalnie dla projektów Agile Teams Agile .

Pobierz to Szablon kamieni milowych w projektach Agile .

7. Szablon osi czasu PowerPoint Kamień milowy Mapa drogowa

Ten dziesięcioslajdowy, przyjemny wizualnie szablon osi czasu PowerPoint oferuje różne wykresy mapy drogowej, które umożliwiają widok kamieni milowych z różnych perspektyw.

Pobierz to szablon osi czasu .

8. Oś czasu projektu Excel z kamieniami milowymi

Ten szablon osi czasu projektu Excel oferuje profesjonalnie wyglądającą oś czasu projektu do śledzenia kamieni milowych projektu.

Pobierz to Oś czasu projektu Excel z szablonem kamieni milowych .

9. Szablon osi czasu rozwoju w PowerPoint

Ten prosty szablon osi czasu w PowerPoint przedstawia kamienie milowe projektu w postaci łatwych do zrozumienia infografik i ikon.

Pobierz to Szablon wzrostu w programie PowerPoint .

10. Szablon kamienia milowego i osi czasu w PowerPoint

Użyj tego szablonu PowerPoint, aby wyróżnić kluczowe kamienie milowe w historii projektu.

Pobierz ten szablon Szablon kamienia milowego i osi czasu w programie PowerPoint .

Więcej zasobów szablonów: Szablony do zarządzania projektami jak szef!

Zadania i Podzadania ClickUp pozwalają łatwo podzielić dowolnie długi projekt na mniejsze Zadania i Podzadania. Teraz, zamiast zajmować się wszystkim naraz, Twój zespół może krok po kroku pracować nad całym projektem.

najlepsza część?

Każdy Zadanie i podzadanie ClickUp jest wyposażony w pasek statusu projektu, który umożliwia śledzenie projektu 24/7.

Można również dodać Listy kontrolne do tych zadań projektu dla zaawansowanego zarządzania projektami. Są to proste listy do zrobienia, służące do mapowania drobnych rzeczy, takich jak elementy kontroli jakości. W ten sposób, wykreślając je w miarę postępów, zespół może zadbać o najdrobniejsze szczegóły.

Krok 2. Przypisanie kamieni milowych w zorganizowany sposób

_Twój projekt ma strukturę, świetnie

Teraz nadszedł czas, aby ustalić priorytety i zorganizować zadania projektu zgodnie z ich fazą.

Oto, co należy zrobić przed dodaniem kamieni milowych:

Zidentyfikuj krytyczne zadania i rezultaty

Określić konkretne zadania, które rozpoczynają lub kończą fazę projektu

Zidentyfikować zadania (jak npdecydowanie o budżecie projektu), które wymagają zatwierdzenia przez interesariuszy

Sprawdź te szablony propozycji budżetowych !

Wystarczy dodać konkretne kamienie milowe do tych zadań.

a jaki jest najbardziej zorganizowany i wygodny sposób do zrobienia tego?

Spoiler: To nie jest szablon osi czasu.

(Drumroll please)_

To ClickUp'sKamienie milowe .

ClickUp pozwala dodać kamień milowy do każdego zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Aby jeszcze bardziej ułatwić pracę, ClickUp umożliwia szybką identyfikację nowych zadań milowych poprzez pogrubienie nazw zadań i dodanie ikony diamentu obok nich w widoku listy zadań lub widoku kalendarza.

Krok 3. Użyj wykresu Gantta, aby sporządzić mapę zadań

Teraz najfajniejsza część; nadszedł czas, aby zobrazować swoje zadania.

jak to zrobić?

Za pomocą wykresu Gantta.

A Wykres Gantta to wizualna mapa, która przedstawia wszystkie zadania zaplanowane na całej osi czasu projektu .

Wykresy Gantta wizualizują zakres szczegółów projektu, takich jak:

Zadania i osoby do nich przypisane

Zależności między zadaniami

Ogólny postęp projektu

wykresy Gantta są całkiem fajne

Ale jeszcze lepsze są kamienie milowe.

Po dodaniu kluczowych kamieni milowych do wykresów Gantta, uzyskasz przejrzysty widok wszystkich ważnych dat, wydarzeń, produktów i terminów.

Aby uzyskać najbardziej przejrzysty widok, spróbuj Widok wykresu Gantta w ClickUp. Wykresy Gantta w ClickUp są nie tylko atrakcyjne wizualnie; są również potężne i bardzo przyjemne w użyciu.

Przekonaj się sam:

Oto kilka fajnych rzeczy do zrobienia:

Automatycznie dostosowujezależności zadania po zmianie harmonogramu projektu

Automatycznie oblicza procent zakończenia projektu

Potrafi określićścieżkę krytyczną gdy masz do czynienia z napiętym harmonogramem projektu

najlepsza część?

W celu zwiększenia widoczności, kamienie milowe są automatycznie wykreślane jako żółte ikony diamentów na wykresie Gantta.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wykresach Gantta? Przeczytaj nasze_ szczegółowy przewodnik po wykresach Gantta tutaj.

ale czekaj, to nie wszystko

to był tylko drink powitalny

Mamy beczkę pełną funkcji czekających na ciebie: Zależności _i zrób pierwszy krok w kierunku osiągnięcia wszystkich kamieni milowych projektu już dziś. W ten sposób, następnym razem, gdy ukończysz pierwszą wersję projektu, zatwierdzisz budżet lub osiągniesz jakikolwiek inny kamień milowy projektu, będziesz w stanie łatwo śledzić go w akcji!