Jak napisać propozycję projektu (przykłady i szablony)

Czy kiedykolwiek opuściłeś wizytę u lekarza z poczuciem niepewności co do planu leczenia? To śmierdzące - nikt nie lubi pozostawać w zawieszeniu, jeśli chodzi o sprawy, które są dla niego ważne.

Klienci odczuwają ten sam rodzaj frustracji, gdy otrzymują od agencji niejasne szczegóły projektu. Uspokój swoich klientów solidną propozycją projektu - oświadczeniem, które wyjaśnia, co twoja agencja zrobi, aby pomóc klientowi w zrobieniu jego celów.

Propozycja ta jest w zasadzie "diagnozą" i "planem leczenia" Pokazuje klientowi, że rozumiesz jego sytuację i nakreśla, co należy zrobić rezultaty projektu które agencja stworzy, aby pomóc klientowi w osiągnięciu jego celu.

Zwiększ zaufanie klientów do swoich projektów dzięki temu przewodnikowi. Zawiera on najlepsze praktyki dotyczące pisania propozycji, propozycja projektu przykłady i nie tylko, aby pomóc Ci wzmocnić swoje oferty.

Czym jest propozycja projektu?

Propozycja projektu to dokument, który określa, jakie rezultaty twoja agencja będzie tworzyć i cele, które planujesz spotkać poprzez pracę. Powinien on opisywać diagnostyczne i normatywne podejście do doprowadzenia ich tam, gdzie chcą się znaleźć.

Przykładowy zarys propozycji projektu

Dobra propozycja projektu powinna zawierać Kto, Co, Gdzie, Kiedy i Jak dostarczanego rozwiązania. W szczególności, propozycja projektu musi zawierać:

Tabela zawartości : Indeks tego, co ma się pojawić w propozycji projektu i numery stron

Streszczenie wiedzy posiada Twoja agencja, które należy zbadać podczas badania rynku ?

Metodologia: Jak długo trzeba będzie prowadzić badania? Jakiego formularza zbierania danych użyjesz? Czy przeprowadzisz audyt konkurencji, ankiety wśród klientów czy analizę luk organizacyjnych? Jak będziesz analizować zebrane dane? Czy istnieją limity badań, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania?

Kluczowe wnioski: Czy podczas przeprowadzania badań pojawiają się jakieś tematy?

Odniesienia

Z jakich źródeł korzystałeś do zrobienia swoich badań? Czy źródła są wiarygodne? Czy źródła są wystarczająco zróżnicowane, aby dokładnie reprezentować branżę?



Kopiuj tego użytkownika szablon planu badawczego do pracy jako plan, który pomoże ci przeprowadzić analizę i zapewni skuteczną mapę drogową

Nie zapomnij udokumentować wszystkich swoich ustaleń w ClickUp Szablon planu badań użytkowników abyś mógł łatwo odnieść się do swojej analizy w kolejnych krokach swojego projektu! Pobierz szablon planu badań użytkowników

Krok 2: Burza mózgów z wewnętrznym zespołem

Uzbrojony w swoje badania, zbierz oddziały! Nadszedł czas, aby współpracować z wewnętrznym zespołem nad sposobem rozwiązania potrzeb klienta, zanim przelejesz je na papier.

Przeprowadź wspólną burzę mózgów przy użyciu metodologii map myśli - wizualnego diagramu pomysłów połączonych centralną koncepcją. Jest to łatwy sposób dla Teams na zrzucenie pomysłów i omówienie każdej z ich unikalnych perspektyw na projekt - ostatecznie wymyślając najlepsze pomysły.

Na przykład opracowanie koncepcji kampanii marketingowej wymaga wkładu wielu Teams w agencji. Korzystanie z Mapa myśli ClickUp pomoże ekspertom merytorycznym z całej agencji rozważyć najlepsze podejście, zachowując cel klienta jako centralną koncepcję.

Zgromadź cały ten geniusz w jednym pomieszczeniu dzięki Szablon ClickUp do mapowania projektów ! Dzięki temu zasobowi można łatwo przeprowadzić burzę mózgów i uporządkować pomysły wizualnie, aby szybko zidentyfikować połączenia między nimi.

Łatwo dodawaj węzły, zadania i połączenia do intuicyjnej mapy myśli ClickUp Pobierz szablon mapy projektu

Krok 3: Zdefiniuj rezultaty i określ wymagane zasoby

Gdy twój zespół zidentyfikuje najlepsze podejście do projektu, nadszedł czas, aby nakreślić specyfikę rozwiązania w postaci plan projektu . Obejmuje to identyfikację faz projektu, definiowanie produktów i wypełnianie szczegółów każdego zadania.

Korzystając z narzędzia do zarządzania projektami, współpracuj z zespołem, aby przypisać oś czasu, budżet projektu i właścicieli zadań dla każdego produktu, aby określić ogólny zakres projektu. Oto kilka ClickUp zarządzanie projektami narzędzia, które pomogą Ci przekazać każdy z tych szczegółów:

Błyskawiczne wyszukiwanie dokładnych liczb za pomocą prostych lub zaawansowanych formuł w niestandardowych polach ClickUp

Pola niestandardowe: Pola niestandardowe ClickUp'a umożliwiają przypisanie unikalnych wartości do zadań, takich jak budżety, właściciele zadań, terminy i wiele innych.

Pola niestandardowe ClickUp'a umożliwiają przypisanie unikalnych wartości do zadań, takich jak budżety, właściciele zadań, terminy i wiele innych. Gantt Chart: Łatwo jest zdefiniować oś czasu, gdy patrzysz na zadania wWidok wykresu Gantta w ClickUp, w którym można zdefiniować zależności między zadaniami i układ rezultatów projektu w kolejności sekwencyjnej.

Łatwo jest zdefiniować oś czasu, gdy patrzysz na zadania wWidok wykresu Gantta w ClickUp, w którym można zdefiniować zależności między zadaniami i układ rezultatów projektu w kolejności sekwencyjnej. Listy kontrolne: Czasami wystarczy prosta lista rzeczy do zrobienia, aby upewnić się, że przypisałeś każdy element projektu; to właśnie tutajlisty kontrolne są bardzo przydatne! Łatwe etykiety dla właścicieli zadań, ustawianie terminów i powiadamianie zespołu projektowego o ich zakończeniu za pomocą jednego kliknięcia.

Reorganizacja listy kontrolnej ClickUp poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów

Krok 4: Napisz propozycję projektu

Teraz, gdy masz już wszystkie wewnętrzne szczegóły projektu, nadszedł czas, aby zorganizować je w zwięzłą, spersonalizowaną propozycję. Współpraca nad wszystkimi pomysłami na Tablicy propozycji projektu ułatwia definiowanie propozycji na bieżąco.

Po nakreśleniu kluczowych koncepcji na Tablica ClickUp nadszedł czas, aby etykieta w zespole copywriterskim, aby dopracować te pomysły i napisać spójny dokument ofertowy. The zespół copywriterski powinien odnosić się do Tablicy, mapy projektu i dokumentu badawczego podczas pisania, aby upewnić się, że jest on jak najbardziej spersonalizowany dla klienta.

Kopia musi być ostateczna, zwięzła i mierzalna, jak to tylko możliwe. Gdy copywriterzy zrobią swoje, daj swojemu wewnętrznemu zespołowi projektowemu szansę na przejrzenie i wprowadzenie wszelkich niezbędnych poprawek przed wysłaniem propozycji projektu do zrobienia kolejnego kroku.

Upewnij się również, że jasno określasz budżet projektu. Ostatnią rzeczą, jakiej chce klient, są różne koszty wynikające ze wstępnych rozmów.

Krok 5: Dodaj elementy projektu do propozycji projektu

Teraz czas na zabawę! Poproś swój zespół kreatywny o przetłumaczenie dokumentu zawierającego podstawowe informacje o projekcie na pięknie zaprojektowaną propozycję projektu (a.k.a. spraw, by była ładna!). Jeśli nie masz wewnętrznego zespołu projektowego, istnieje kilka szablonów projektowych typu "przeciągnij i upuść" z usług takich jak Pitch i Canva .

Rozważ standaryzację swojej propozycji w szablonie niezależnie od tego, czy masz wewnętrzny zespół projektantów, czy korzystasz z jednej z tych usług. Teams może po prostu dostosować Szablon Tablicy Propozycji Projektu ClickUp dla każdego nowego klienta, aby zachować spójność marki i zaoszczędzić czas.

Skorzystaj z szablonu Tablica ClickUp, aby stworzyć przyciągające wzrok propozycje projektów, które zrobią wrażenie na klientach Pobierz szablon Tablicy propozycji projektu

Krok 6: Zaprezentuj projekt potencjalnemu klientowi

Do zrobienia!

W końcu nadszedł ten dzień - możesz zachwycić klienta swoim geniuszem. Niezależnie od tego, czy spotkacie się osobiście, czy przez Zoom, wyślij plan spotkania oraz kopię propozycji projektu pocztą elektroniczną do klienta przed prezentacją propozycji.

Dostarczenie proponowanego projektu i częstotliwość spotkań wcześniej da klientowi czas na rozważenie propozycji, sformułowanie wszelkich pytań i ewentualne dodanie notatek do agendy spotkania.

CLICKUP PRO TIP Uczyń ten krok szybkim, łatwym i spójnym dla wszystkich teamów, opracowując standardową procedurę szablon e-maila w ClickUp .

Podczas spotkania należy zachować szczegółowe notatki ze spotkania i natychmiast przydzielaj kolejne zadania, aby nic nie umknęło uwadze po spotkaniu. Łatwe robienie notatek i przypisywanie elementy działań w czasie rzeczywistym za pomocą Szablon protokołu ze spotkania ClickUp aby stworzyć najlepszą propozycję projektu. Pobierz szablon notatek ze spotkania Upewnij się, że Twoja prezentacja propozycji jest zwięzła i na temat. Nie chcesz zanudzić odbiorców, zanim dotrą do końca.

Na koniec prezentacji powtórz kolejne kroki, które nakreśliłeś w propozycji i zwróć uwagę na to, jak bardzo czas realizacji teams będzie potrzebował, jeśli klient zdecyduje się podpisać umowę. Po przedstawieniu propozycji projektu, odpowiedz na jak najwięcej pytań i skontaktuj się za pośrednictwem e-maila z wszystkimi odpowiedziami, których nie masz od razu.

Krok 7: Kontakt z potencjalnym klientem

Wszyscy tam byliśmy. W jednej chwili agencja obiecuje ci cały świat, a w następnej zbywa cię dla kolejnego najlepszego klienta. Nie pozwól, aby potencjalni klienci prześlizgnęli się przez szczeliny.

Śledź każdą scenę swoich propozycji projektów, aby wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za skontaktowanie się z potencjalnym klientem i kiedy Twój zespół ostatnio się z nim kontaktował.

Śledzenie cyklu życia klienta w czasie rzeczywistym jest łatwe w ClickUp dzięki niestandardowym polom. Możesz definiować sceny swoich propozycji projektów za pomocą niestandardowych pól, ustawiając role, ustalając terminy rutynowych działań następczych i oznaczając członków zespołu. Możesz także wysyłać klientom wiadomości e-mail i komentarze bezpośrednio z okna zadania, zapewniając wyraźną ścieżkę audytu każdej komunikacji z klientem.

Powiązane zasoby dotyczące projektów:

Skorzystaj z ClickUp przy następnej propozycji projektu

U podstaw powodzenia projektów leży efektywna współpraca zespołu. I to jest dokładnie to, do zrobienia czego ClickUp umożliwia Twojej agencji.

Łączymy wszystkie narzędzia, dokumenty, zespoły, pulpity, budżety i cykle pracy w jednym oprogramowaniu do zarządzania projektami. Wszystko to w ramach wysiłku, aby położyć kres przełączaniu kontekstu i silosowym cyklom pracy wynikającym z pracy w wielu narzędziach.

Co jest lepsze?

Mamy ponad 1000 integracji aplikacji oraz pełną bibliotekę free szablony stworzone przez ekspertów w dziedzinie zarządzania projektami, które ułatwiają tworzenie cykli pracy. Nie musisz już poświęcać swojego cennego czasu na tworzenie każdego procesu i procedury od podstaw.

To już tu jest, tylko czeka na Ciebie w ClickUp. Zacznij już dziś- zupełnie za darmo -i zobacz, dlaczego tak wiele agencji przechodzi na ClickUp.