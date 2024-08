10 szablonów matryc do porządkowania pomysłów na zarządzanie projektami

Zdezorganizowany projekt prowadzi do chaosu - a chaos prowadzi do kiepskiej pracy. 😵‍💫

Kierownicy projektów mają wystarczająco dużo na głowie, nie trzeba wymyślać koła na nowo, aby dostarczać wysokiej jakości pracę szybko, sprawnie i na czas. ⚙️

Zamiast tego skoncentruj swoje wysiłki na swoim zespole i jego obciążeniach pracą, polegając na dynamicznym rozwiązaniu do zarządzania projektami, zaprojektowanym do zrobienia ciężkiej pracy za Ciebie.

To nie jest nowość - wiemy, jak właściwe jest zarządzanie projektami oprogramowanie do zarządzania projektami może poprawić poziom stresu każdego kierownika projektu na co dzień, ale narzędzia te są tylko tak potężne, jak ludzie z nich korzystający! Poważnie, jaki jest sens inwestowania we wszystkie te funkcje, jeśli nie wiesz, jak zintegrować je z cyklem pracy i udostępniać je zespołowi?

I tu właśnie do gry wkraczają szablony. 🙌🏼

W dzisiejszych czasach istnieje szablon do wszystkiego i mogą one być potężnymi zasobami usprawniającymi niektóre z najbardziej czasochłonnych aspektów zarządzania projektami, takich jak opracowywanie nowych pomysłów, planowanie całych projektów i zarządzanie cyklami pracy .

Jeśli obecnie borykasz się z tymi właśnie bolączkami, szukasz odświeżenia swoich obecnych procesów lub po prostu potrzebujesz jak najszybciej ruszyć z miejsca - ten blog jest dla Ciebie. Przeszukaliśmy morze szablonów, aby przedstawić ci tę wyselekcjonowaną listę 10 szablonów matryc do zarządzania, organizowania i działania w zakresie zarządzania projektami od burzy mózgów po realizację . 📈

Co to jest szablon matrycy?

Szablony matryc pomagają organizować i ustalać priorytety pomysłów według wykonalności projektu i wartości dla użytkownika. Szablon matrycy pomoże ci stworzyć proces i system zarządzania w celu określenia, które potencjalne projekty mają największe szanse na realizację i sukces.

Dobrą wiadomością jest to, że bez względu na styl pracy, możesz użyć schemat macierzowy dla każdego przypadku użycia.

Możesz dodać dodatkowe kolumny lub wiersze do diagramu matrycy, aby pomieścić takie rzeczy, jak duże zestawy danych, dodatkowe szczegóły, media lub kontekst. Ale nic nie jest wymagane, wszystko zależy od tego, co działa najlepiej dla Ciebie! Arkusze kalkulacyjne , tabele i wykresy wszystkie są doskonałymi ramami do budowania matrycy, co sprawia, że narzędzia takie jak Microsoft Excel i PowerPoint są częstym miejscem docelowym dla tych zasobów. Ale tylko dlatego, że te narzędzia są popularne, nie oznacza, że są najbardziej funkcjonalne, intuicyjne lub elastyczne. 👀

Częściowo dlatego szablony matryc są tak istotnymi punktami wyjścia. Stanowią one podstawę do rozpoczęcia korzystania z tych narzędzi w bardziej efektywny sposób, a co ważniejsze, pomagają w szybszym tworzeniu diagramu matrycy!

dołączyliśmy szablony dla programów Excel, PowerPoint i innych, więc nie musisz zmieniać preferowanego oprogramowania, aby zacząć w pełni wykorzystywać możliwości szablonu matrycy_. 🙂

Ale jak naprawdę wygląda dobry szablon matrycy? I jakie są niezbędne elementy, które należy znać przed pobraniem? Pokażemy ci. 🤓

Czego szukać w następnym szablonie matrycy

Najlepsze szablony matryc to:

Możliwość dostosowania

Możliwość współpracy

Łatwe do edycji

Wysoce wizualne

Intuicyjna obsługa i czytelność

Te cechy mogą wydawać się oczywiste, ale znalezienie szablonów, które wyróżniają się w każdym z tych obszarów, jest trudniejsze niż się wydaje.

Jeśli szablon nie jest konfigurowalny, to TBH nie jest szablonem. Szablony matryc dostarczają gotowe ramy do tworzenia diagramów matryc. Nie tylko zapewniają przestrzeń do odpowiedniego wypełnienia szczegółów projektu, ale także instruują, jakie informacje należy umieścić w którym miejscu.

Jedną z głównych korzyści płynących z tworzenia diagramu matrycowego jest wizualizacja i jasne przekazanie najważniejszych priorytetów w kolejności pilności, ważności i wykonalności. Korzystając z dowolnego z poniższych szablonów matryc, będziesz mógł rozpocząć sortowanie lub filtrowanie pomysłów na projekty, aby zainwestować swój czas w najbardziej wartościowy sposób.

Więc bez zbędnych ceregieli, przejdźmy do rzeczy. 🛠

10 szablonów matryc potrzebnych każdemu kierownikowi projektu

Diagramy matrycowe porównują potencjalne ryzyko z potencjalną nagrodą danego pomysłu. Teoretycznie możesz nawet stworzyć matrycę, aby określić, który z tych szablonów jest odpowiedni dla Ciebie!

Chociaż diagram matrycy można stworzyć od podstaw, szablony pomagają w dodawaniu dodatkowych krytycznych informacji w razie potrzeby, a co ważniejsze, pomagają szybko zbudować diagram. 💨

Dodatkowo, są miłe dla oka! Podczas uzasadniania swoich wyborów przed przełożonymi lub kluczowymi interesariuszami, szablony matryc mogą służyć jako czysta i przejrzysta pomoc wizualna do szybkiego prezentowania pomysłów.

Użyj dowolnego z tych 10 szablonów matryc, aby wprowadzić wizualny i oparty na współpracy element do procesu podejmowania decyzji w zarządzaniu projektami za pomocą ClickUp, PowerPoint i Google Slides.

1. Szablon matrycy decyzyjnej Assumption Grid firmy ClickUp

Użyj tego narzędzia do podejmowania decyzji, aby uporządkować pomysły w oparciu o poziom pewności i ryzyka

Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie budżetu, zarządzanie działem, czy tworzenie kampanii marketingowej, strategiczne szablon podejmowania decyzji jest niezbędnym elementem każdego stosu technologicznego. Nie tylko ClickUp to platforma zapewniająca najwyższą wydajność do zarządzania tak dużymi projektami Szablon matrycy decyzyjnej Assumption Grid firmy ClickUp to najlepszy szablon do dokonywania wyborów z łatwością i pewnością.

Ten konfigurowalny i elastyczny szablon matrycy organizuje pomysły względem siebie w oparciu o pewność i ryzyko przy użyciu Tablica współpracy ClickUp . Na tym wstępnie zbudowanym diagramie można dodać krytyczny kontekst do każdego pomysłu na jego własnej notatce samoprzylepnej, a następnie posortować je na matrycy oznaczonej kolorami.

Ten diagram matrycowy obejmuje podstawy i pozostawia przestrzeń na dodanie większej ilości szczegółów, kolorów i mediów w miarę rozwoju pomysłów. Dodatkowo, podczas gdy oprogramowanie do tablic cyfrowych jest popularnym narzędziem do zarządzania projektami, tablice ClickUp są jedyną opcją, która daje możliwość przekształcenia dowolnego pomysłu bezpośrednio w zadanie, które można wykonać. Oznacza to, że możesz użyć tego szablonu, aby nadać priorytet swojemu najważniejszemu pomysłowi i natychmiast utworzyć i przypisać zadania, aby zbudować cały cykl pracy.

Kolejna ważna korzyść z używania tego szablonu ClickUp? Szablon automatycznie stosuje Przewodnik dla początkujących Dokument ClickUp aby przeprowadzić Cię przez każdy szczegół i zapewnić, że wykorzystujesz ten szablon w pełni jego możliwości.

Pobierz szablon

2. Szablon matrycy wysiłku przez ClickUp

Korzystanie z matrycy wpływu pozwala stworzyć wizualną reprezentację wysiłku wymaganego dla każdej funkcji, dzięki czemu można lepiej ustalić priorytety zadań i zasobów

Strategiczne podejmowanie decyzji obejmuje definiowanie problemu, zbieranie informacji, identyfikowanie alternatyw i monitorowanie wyników. Proces Szablon matrycy wysiłku przez ClickUp ułatwia ten proces, pomagając menedżerom projektów zidentyfikować przyczynę źródłową problemów i uporządkować rozwiązania w oparciu o wysiłek i prawdopodobieństwo wpływu.

Znany również jako matryca priorytetów działań, ten konfigurowalny szablon jest tak samo popularny wśród menedżerów, jak i wśród Teams, pomagając członkom w bardziej efektywnym ustalaniu priorytetów zadań i szybkim określaniu, gdzie najlepiej poświęcić swój czas. Przy bardziej strategicznych obciążeniach pracą z wykorzystaniem ClickUp Whiteboards, szablon Impact Effort Matrix pomaga zespołom zoptymalizować ich oś czasu projektu i zasobów, aby osiągnąć swoje cele, jednocześnie ograniczając marnowanie czasu lub wysiłku.

Wszechstronność i intuicyjna konstrukcja sprawiają, że szablon matrycy jest cenny dla kierowników projektów, liderów zespołów i scrum masterów, którzy chcą zmaksymalizować wydajność zespołu.

Szablon matrycy ClickUp Impact Effort Matrix przedstawia działania w odniesieniu do:

Poziomem wysiłku : Pokazujący obciążenie i zasoby potrzebne do osiągnięcia pożądanego rezultatu

: Pokazujący obciążenie i zasoby potrzebne do osiągnięcia pożądanego rezultatu Poziomem wpływu: Określenie wartości, jaką wynik będzie miał dla projektu lub firmy

Pobierz szablon

3. Szablon matrycy komunikatów od ClickUp

Skorzystaj z tego szablonu, aby uruchomić pomysły na komunikaty z mapą drogową dla pozycji Twojej marki

Spędziłeś miesiące na opracowywaniu nowego produktu - teraz nadszedł czas, aby udostępniać go światu! Przed premierą upewnij się, że wybrałeś odpowiednie kanały dotarcia do docelowych odbiorców.

The Szablon matrycy wiadomości od ClickUp pomaga wykorzystać najskuteczniejsze strategie komunikacyjne dzięki gotowej i konfigurowalnej mapie drogowej dla pozycji marki.

Firmy często opierają się na kampaniach promocyjnych, aby wygenerować szum i entuzjazm wokół swojego produktu przed jego wprowadzeniem na rynek. Ten szablon matrycy podsumowuje i systematyzuje komunikaty marki, aby zapewnić, że każda publikowana zawartość jest zgodna z podstawową propozycją wartości.

Ten wypełniony po brzegi Folder wykorzystuje funkcje takie jak etykiety, niestandardowe statusy i widoki wielu projektów, aby pomóc Ci objąć krytyczne elementy działań powodzenia wprowadzenia produktu na rynek dla e-maili, platform społecznościowych, kopii strony internetowej i SMS-ów.

Pobierz szablon

4. Szablon matrycy Eisenhowera od ClickUp

Matrycę Eisenhowera firmy ClickUp można edytować w szablonie tablicy, aby wizualizować swoje pomysły przed utworzeniem elementów działania

Szablon Szablon matrycy Eisenhowera autorstwa ClickUp to świetny punkt wyjścia dla początkujących użytkowników diagramów matryc. Korzystanie z Tablica ClickUp ten szablon pomaga osobom myślącym wizualnie i rozwiązującym problemy zarządzać zadaniami, czasem i pomysłami.

W rzeczywistości, ten prosty, ale skuteczny szablon jest ulubionym wśród menedżerów projektów do szybkiego ustalania priorytetów zadań używając Pola niestandardowe i rozwijanie pomysłów ze sceny planów na wspólnej Tablicy.

ClickUp Szablon matrycy Eisenhowera służy jako aktualne i wiarygodne źródło prawdy w całym procesie zarządzania projektami, aby pomóc zespołom lepiej zrozumieć priorytety i rezultaty ich pracy oś czasu projektu .

Nasz diagram matrycy Tablicy składa się z czterech kwadrantów opartych na Ważności i Ważności, dzięki czemu kierownicy projektów mogą skutecznie usunąć, oddelegować, do zrobienia lub zdecydować, jak naciskać na nadchodzące elementy działań:

Kwadrant 1 jest przeznaczony dla ważnych lub pilnych zadań

jest przeznaczony dla ważnych lub pilnych zadań Kwadrant 2 dla zadań ważnych, ale niepilnych

dla zadań ważnych, ale niepilnych Kwadrant 3 dotyczy zadań mniej ważnych, ale pilnych

dotyczy zadań mniej ważnych, ale pilnych Kwadrant 4 dotyczy zadań mniej ważnych i niepilnych

Pobierz szablon

bonus:_ *kwadrant długu technicznego*

5. Szablon matrycy priorytetów według ClickUp

Skorzystaj z szablonu matrycy priorytetów ClickUp, aby zidentyfikować krytyczne zadania oznaczone według pilności, wpływu i ważności

Jeśli szukasz szablonu matrycy do sortowania zadań i upewnienia się, że nic ważnego nie zostanie przypadkowo odłożone na później - potrzebujesz tego szablonu Szablon matrycy priorytetów od ClickUp ! Szablon ten jest narzędziem decyzyjnym, które pomaga skupić się na cele długoterminowe dostarczając zarys priorytetyzacji pilnych zadań.

Wspaniałą cechą tego szablonu matrycy Tablica jest to, że można go niestandardowo dostosować i zastosować do praktycznie każdego przypadku użycia, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych Teams, całych działów lub menedżerów, którzy chcą zwiększyć ogólną wydajność. Jak przystało na diagram matrycowy, ten gotowy szablon pomaga analizować zadania, dzieląc je na cztery ćwiartki:

Kwadrant 1 dla pilnych zadań do zrobienia najpierw

dla pilnych zadań do zrobienia Kwadrant 2 dla ważnych, ale niepilnych zadań, które można zrobić później

dla ważnych, ale niepilnych zadań, które można Kwadrant 3 dla nie ważne, ale pilne zadania, które mogą zostać oddelegowane

dla nie ważne, ale pilne zadania, które mogą zostać Kwadrant 4 dla zadań, które ostatecznie mogą zostać Zlikwidowane

Pobierz szablon

6. Szablon BCG Matrix Tablica by ClickUp

Wypróbuj szablon ClickUp BCG Matrix, aby zwizualizować swój proces decyzyjny dotyczący produktów o wysokim lub niskim wzroście

Znana również jako matryca udziału we wzroście, matryca Szablon do tablicy z matrycą BCG firmy ClickUp to platforma zarządzania portfolio dla średnich i dużych firm do zarządzania liniami produktów.

Szablon matrycy BCG organizuje portfolio produktów w łatwe do zarządzania kategorie w oparciu o czynniki takie jak cena (popularność), jakość (premium) i funkcje. Szablon ten jest szczególnie przydatny dla osób zarządzających projektami ze względu na łatwość użycia i zdolność do wizualnego przekazywania złożonych i abstrakcyjnych informacji.

Wzrost i udział w rynku to dwa podstawowe wskaźniki określające powodzenie produktu przy użyciu tego szablonu i są one reprezentowane wzdłuż dwóch osi w celu utworzenia czterech kwadrantów matrycy:

Krowy gotówkowe : Reprezentuje produkty o wysokim udziale w rynku, ale w kategorii o niskim wzroście

: Reprezentuje produkty o wysokim udziale w rynku, ale w kategorii o niskim wzroście Psy : Reprezentują produkty o niskim udziale w rynku i niskiej wydajności w dojrzałej branży, które powinny zostać wycofane

: Reprezentują produkty o niskim udziale w rynku i niskiej wydajności w dojrzałej branży, które powinny zostać wycofane Gwiazdy: Są to produkty o wysokiej wydajności, które wymagają ciągłych inwestycji, aby wyprzedzić konkurencję i utrzymać udział w rynku

Są to produkty o wysokiej wydajności, które wymagają ciągłych inwestycji, aby wyprzedzić konkurencję i utrzymać udział w rynku Pytanie Uwagi: Produkty z tej kategorii wymagają dogłębnej analizy. Inwestowanie może uczynić z tych produktów dojne krowy lub doprowadzić do ich upadku i zejścia na psy

Pobierz szablon

7. Analiza interesariuszy według ClickUp

Szablon matrycy analizy interesariuszy ClickUp pomaga zrozumieć, w jaki sposób angażować się w różne strony zaangażowane w Twój Business

Bez względu na ilość czasu i badań zrobionych do zrobienia uzasadnienia dla nowej inicjatywy, wszystko zależy od interesariusz projektu zatwierdzenie. 😳

Niezbędne jest uzyskanie akceptacji i zatwierdzenia projektów przez interesariuszy - niezależnie od tego, czy są to współpracownicy, przełożeni czy klienci. Interesariusze muszą szybko i łatwo zrozumieć, w jaki sposób projekt wpisuje się w szerszy obraz biznesu.

The Szablon matrycy analizy interesariuszy według ClickUp pomaga zespołom i kierownikom projektów określić, w jaki sposób odpowiednio angażować liderów, klientów lub potencjalnych interesariuszy w oparciu o władzę, wpływy i odsetki.

Ta kompleksowa analiza wykorzystuje diagram matrycy do identyfikacji i priorytetyzacji kluczowych interesariuszy w oparciu o wpływ i odsetki każdej osoby. A analiza interesariuszy w tym przypadku, przygotowuje i przygotowuje cię do rzecznictwa, którego potrzebujesz - i potencjalnego sprzeciwu, który możesz napotkać.

Określana również jako siatka odsetków władzy, ta ClickUp Zarządzanie projektami za pomocą Tablicy szablon pomaga:

Zdobyć zaufanie, aby uzyskać poparcie dla przyszłych projektów

Zebrać istotne informacje dla powodzenia projektu

Planować z wyprzedzeniem i przygotować się na ewentualne niepowodzenia

Zabezpieczyć zasoby i inwestycje, aby utrzymać śledzenie projektu

Pobierz ten szablon

8. Szablon PowerPoint dla matrycy

Via SlideBazaar Niezależnie od tego, czy tworzysz ocenę projektu, czy Diagram SWOT , szablon PowerPoint Matrix będzie do zrobienia. 💪🏼

Ten konfigurowalny szablon naprawdę wyróżnia się, jeśli chcesz zaprezentować procesy rozwoju produktu, podkreślić przepływ informacji lub zbudować złożone diagramy matrycowe, które porównują pomysły z wieloma różnymi czynnikami.

PowerPoint ma już wbudowane style matrycy, ale są one dość przestarzałe. Ten szablon sprawi, że twój diagram będzie wyglądał bardziej estetycznie i czytelnie, dzięki możliwości wyboru różnych stylów projektowania pasujących do różnych projektów.

Pobierz ten szablon

9. Szablon matrycy decyzyjnej dla programu PowerPoint

Via SlideHunter Jako kierownik projektu będziesz musiał dokonać wielu trudnych wyborów, ale ten szablon zapewnia przejrzystą strukturę, która pomaga usunąć emocje i domysły z procesu podejmowania decyzji.

Szablon Decision Making Metrix może być używany w PowerPoint lub Google Slides i zawiera trzy projekty slajdów, dzięki czemu jest pomocnym zasobem wizualnym do uzasadniania ważnych wyborów menedżerom i interesariuszom podczas spotkań.

Szczególnie w przypadku prezentowania ocen ryzyka, modelowania ważonej matrycy decyzyjnej lub proponowania analizy przyczyn źródłowych, szablon ten pomoże ci wyciągnąć i przekazać wykonalne wnioski w szerokim zakresie tematów.

Pobierz szablon

10. Szablon matrycy komunikacyjnej

Via SlideModel Wspaniałe w tym szablonie jest to, że można go używać w Google Slides, PowerPoint lub Keynote! Szablon matrycy komunikacji przydaje się za każdym razem, gdy kierownik projektu, dział HR lub lider zespołu chce zakomunikować, kto jest właścicielem jakiej sceny projektu i oczekiwanych rezultatów.

Szablon ten doskonale nadaje się do tworzenia plan działania do dystrybucji w całym dziale. Możesz niestandardowo dostosować każdą kolumnę w zależności od konkretnego przypadku użycia, aby przekazać takie rzeczy, jak nadchodzące elementy działań, obszary możliwości lub planowanie budżetu, a następnie podzielić osoby zaangażowane w kolejne kroki.

Jest to również świetna wizualizacja do dodać do swoich SOP wyszczególniając odpowiednie kanały komunikacji i sugerowane wytyczne dotyczące komunikacji wewnętrznej z innymi działami, menedżerami lub interesariuszami.

W tym szablonie matrycy różne kategorie komunikacji wewnętrznej są ułożone w osobnych kolumnach, w tym:

Format : Środki komunikacji, takie jak e-mail, wideo rozmowa, czat i wiadomości

: Środki komunikacji, takie jak e-mail, wideo rozmowa, czat i wiadomości Częstotliwość : Jak często należy wysyłać wiadomości

: Jak często należy wysyłać wiadomości Właściciel : Kierownik działu odpowiedzialny za przetwarzanie zgłoszeń

: Kierownik działu odpowiedzialny za przetwarzanie zgłoszeń Dystrybucja : Zaangażowane działy

: Zaangażowane działy Eskalacja: Sposoby przetwarzania i przekazywania pytań lub wniosków

Sprawdź te_ szablony planów komunikacji !

Pobierz ten szablon

Jedyne rozwiązanie dla potrzeb szablonu matrycy

Edytowalne szablony matryc zapewniają zespołom jasną i prostą drogę do lepszej komunikacji i współpracy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o relacje między najważniejszymi interesariuszami, czy kilkoma członkami zespołu, wyjaśnienie cele projektu i pomysłów znacznie zwiększa szanse na dotrzymanie terminów - bo spójrzmy prawdzie w oczy, nikt nie lubi pracować nad źle zakomunikowanym projektem.

Na szczęście ClickUp oferuje funkcje, zasoby, integracje i moc potrzebną do osiągnięcia tego wszystkiego i jeszcze więcej.

Szablony matryc przedstawione na tej liście to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o liczbę sposobów, w jakie ClickUp może usprawnić procesy od góry do dołu. Jego stale rosnąca biblioteka szablonów obsługuje każdy przypadek użycia, a ponieważ ClickUp zawiera mnóstwo potężnych funkcji w każdym planie cenowym, to wszystko w jednym narzędzie wydajności dostawca rozwiązań dla całej firmy.

Uzyskaj dostęp do tych dostosowywanych szablonów matryc, a bogaty zestaw funkcji współpracy , ponad 1000 integracji , unlimited zadania i więcej, jeśli zarejestrujesz się na Free Forever Plan ClickUp'a . Odblokuj jeszcze więcej funkcji dzięki płatnym planom już od 5 USD. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby już dziś zacząć organizować swoje projekty i realizować swoje pomysły.