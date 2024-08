10 darmowych szablonów analizy pięciu przyczyn źródłowych

Zrozumienie prawdziwej przyczyny problemu to jedyny sposób na jego rozwiązanie. Oczywiście, można poradzić sobie z bezpośrednimi konsekwencjami i załatać problem, ale tak naprawdę można go rozwiązać tylko u jego podstaw.

To jest właśnie teoria stojąca za analizą przyczyn źródłowych i dlaczego proces ten jest nieoceniony, jeśli próbujesz rozwiązać problem.

Tworzenie własnej analizy przyczyn źródłowych za każdym razem jest męczące i prowadzi do niespójności. Korzystanie z szablonu zapewnia spójność i szybszą drogę naprzód. Zobacz, dlaczego szablony analizy przyczyn źródłowych są tak cenne i które z nich są najlepsze do wykorzystania w 2024 roku.

Czym jest szablon analizy przyczyn źródłowych?

Analiza przyczyn źródłowych (RCA) pomaga w dotarciu do przyczyn źródłowych problemu, dzięki czemu można pracować nad naprawieniem prawdziwego problemu - zamiast gasić jego konsekwencje. Przechodzenie przez proces RCA pozwala zanurzyć się głębiej, rozważyć wszystkie potencjalne opcje i zidentyfikować, co naprawdę jest nie tak.

Następnie można podjąć działania naprawcze, które rozwiążą rzeczywisty problem - a nie jego objawy.

Szablon analizy przyczyn źródłowych pozwala przyspieszyć ten proces. Szablony te są tworzone przez ekspertów i praktyków w oparciu o wypróbowane i przetestowane metody, dzięki czemu nie trzeba zaczynać od zera.

Śledzenie i monitorowanie zadań, zasobów i postępu projektu w widoku ClickUp Dashboard

Zamiast tego można użyć szablonu analizy przyczyn źródłowych wewnątrz szablonu narzędzie do raportowania aby skrócić drogę do rozwiązania problemu. ⚒️

Co składa się na dobry szablon analizy przyczyn źródłowych?

Istnieje wiele różnych narzędzi i metodologii analizy przyczyn źródłowych. Niektórzy preferują wykres Pareto (lub wykres słupkowy) do wizualizacji swoich punktów danych, podczas gdy inni wolą używać wykresu przepływu Six Sigma lub diagramu Ishikawy (lub diagramu rybiej ości) do przedstawienia swoich ustaleń i badań.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą wysoce wizualną, czy wolisz podejście bardziej oparte na tekście, istnieje szablon analizy przyczyn źródłowych dla Ciebie.

Dobry szablon analizy przyczyn źródłowych pomoże ci:

Użyć wypróbowanej i przetestowanej metodologii w celu znalezienia przyczyny źródłowej

Uporządkować myśli, dane i badania

Dojść do wniosku o prawdopodobnej pierwotnej przyczynie problemu

Usprawnić proces RCA

Osiągnij spójność we wszystkich swoich RCA

Nie ma absolutnie najlepszej metody lub szablonu analizy przyczyn źródłowych. Różne zespoły docenią różną drogę do znalezienia przyczyny problemu. Niektóre szablony są ogólne i mogą być stosowane do różnych problemów, podczas gdy inne są bardziej szczegółowe - na przykład do rozwiązywania problemów IT.

Sztuką jest znalezienie odpowiedniego szablonu dla swojego zespołu i potrzeb.

10 szablonów analizy przyczyn źródłowych do wykorzystania w 2024 roku

Zapoznajmy się z naszą listą szablonów analizy przyczyn źródłowych na rok 2024. Niezależnie od tego, jak lubisz pracować i jaki rodzaj problemu próbujesz rozwiązać, tutaj znajdziesz szablon analizy przyczyn źródłowych dla siebie.

1. Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp

Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp

Podczas rozwiązywania problemów niezbędny jest jasny obraz wszystkiego, co wiesz o tym, co przyczyniło się do wyniku końcowego. Właśnie dlatego Root Cause Analysis Template by ClickUp znajduje się na szczycie naszej listy.

Ten szablon analizy przyczyn źródłowych zapewnia szeroki wgląd w trwające prace nad rozwiązywaniem problemów, ale pozwala także zagłębić się w poszczególne zadania, notatki i przyczyny. Widok listy pozwala zobaczyć na pierwszy rzut oka, które problemy są przychodzące, w toku lub rozwiązane, z flagami priorytetów, które pozwalają zidentyfikować to, co jest najważniejsze.

Korzystając z 5 powodów jako podstawy pomagającej zidentyfikować podstawową przyczynę, szablon ten jest łatwy w użyciu, niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem w zarządzaniu projektami, czy nowicjuszem w prowadzeniu RCA. Sekcje oznaczone kolorami i niestandardowe pola pozwalają spersonalizować listę, aby dostosować ją do własnych potrzeb. 🤩

Skorzystaj z tego szablonu, aby stworzyć centralne miejsce dla wszystkich analiz przyczyn źródłowych. Z miejscem na dodanie działu i osób przypisanych, jest idealny do wykorzystania jako podejście do rozwiązywania problemów w całej firmie. Pobierz ten szablon

2. Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp IT

Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp IT

Dla zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania i IT, szablon Szablon analizy przyczyn źródłowych w IT od ClickUp to świetna opcja. Został zaprojektowany z myślą o zespołach programistycznych i zawiera niestandardowe pola, które pomagają zbadać przyczynę źródłową, dzięki czemu można skutecznie rozwiązywać problemy.

Szablon wykorzystuje dwie metodologie RCA, aby pomóc w odkryciu przyczyny źródłowej. Analiza "dlaczego-dlaczego" zachęca do zagłębienia się w celu odkrycia przyczyny źródłowej, a podejście 6Ms pomaga skategoryzować rodzaj rozwiązywanego problemu.

W szablonie analizy przyczyny źródłowej jest miejsce na przypisanie wielu ról, dzięki czemu można zidentyfikować kodera, analizatora i recenzenta w procesie. Zapisz datę zgłoszenia i jego aktualny status. Następnie należy przejść do procesu 5 powodów, po którym następuje miejsce na proponowane rozwiązanie.

Szablon ten jest doskonałym wyborem dla zespołów IT, które potrzebują bardziej spersonalizowanego rozwiązania do wykorzystania wraz z ich szablony raportów błędów . Podczas gdy ClickUp jest z natury wysoce konfigurowalny, to szablon inżynieryjny ma wszystko, czego potrzebujesz od samego początku. 💻 Pobierz ten szablon

3. Szablon ClickUp 5 powodów

Szablon ClickUp 5 Whys

Listy działają dobrze dla niektórych osób, ale dla innych bardziej wizualne podejście jest drogą naprzód. Jeśli tak jest w twoim przypadku, to 5 Whys Template by ClickUp może być idealnym sposobem na odkrycie przyczyny źródłowej. 🌱

Ten kolorowy, bardzo wizualny szablon analizy przyczyn źródłowych wykorzystuje podejście 5 powodów, aby dotrzeć do prawdziwej przyczyny problemu, dzięki czemu można go rozwiązać w bardziej efektywny sposób. Szablon i metodologia są proste - zadaj pytanie "dlaczego?" pięć razy, zapisz swoje notatki na kartach i wyciągnij wnioski.

Skorzystaj z tego szablonu procesu analizy przyczyn źródłowych, jeśli preferujesz podejście oparte na tablicy - zwłaszcza jeśli współpracujesz z innymi nad rozwiązywaniem problemów i analizą przyczyn. Szablon może wyglądać na prosty, ale często jest wszystkim, czego potrzebujesz, aby znaleźć odpowiedź.

4. Szablon tablicy przyczynowo-skutkowej ClickUp

Szablon tablicy przyczynowo-skutkowej ClickUp

Przed zidentyfikowaniem przyczyny źródłowej należy najpierw zbadać wszystkie potencjalne problemy po drodze. To Szablon tablicy przyczynowo-skutkowej autorstwa ClickUp zapewnia wysoce interaktywny sposób na wykonanie tego zadania.

Podejście oparte na diagramie przyczynowo-skutkowym pozwala zbadać potencjalne przyczyny, jednocześnie utrzymując symptom lub problem w centrum uwagi. Dodaj pola, aby podkreślić główne przyczyny, a następnie dodaj do schematu blokowego, aby rozważyć możliwe przyczyny o poziom niżej. Po ukończeniu diagramu będziesz mieć wiele potencjalnych czynników do rozważenia - i jeden, który może wyróżniać się jako główna przyczyna.

Ten skuteczny szablon analizy przyczyn źródłowych jest dobrym wyborem, jeśli potrzebujesz sposobu na burzę mózgów na temat potencjalnych przyczyn w sposób wizualny, przy jednoczesnym wykorzystaniu techniki 5 powodów. Jest podobny w stylu do narzędzia do mapowania procesów więc jest to świetna opcja, jeśli Twój zespół jest do tego przyzwyczajony.

Format tablicy jest idealny do rozwiązywania problemów i szybkiego notowania pomysłów z innymi w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie, a następnie układania ich w bardziej przejrzysty i zwięzły diagram. 🎯 Pobierz ten szablon

5. Szablon planu działania na rzecz poprawy wydajności ClickUp

Szablon planu działania na rzecz poprawy wydajności ClickUp

Znalezienie przyczyny źródłowej nie jest procesem natychmiastowym. Wymaga czasu i obejmuje zbiór różnych zadań badawczych, z terminami, złożonością i terminami. Rejestruj swoje postępy po drodze za pomocą tego szablonu Szablon planu działania na rzecz poprawy wydajności od ClickUp .

Celem tego szablonu jest pomoc w utrzymaniu porządku podczas przechodzenia przez proces 5 powodów lub po zidentyfikowaniu przyczyny źródłowej. Zapisz nazwę programu i kto jest kierownikiem projektu, a następnie wyświetl listę odpowiednich zadań przypisanych do projektu. Dodaj osobę przypisaną, status, termin wykonania, złożoność zadania, datę rozpoczęcia i dział.

Skorzystaj z tego szablonu, aby pomóc sobie w pracy nad procesem RCA lub alternatywnie, jako sposób na śledzenie wszelkich zadań zidentyfikowanych w wyniku raportu z analizy przyczyn źródłowych. Jest to pomocny sposób na pozostanie zorganizowanym i skoncentrowanym na swoich zadaniach i celach. 🙌 Pobierz ten szablon

6. Szablon analizy czasu ClickUp

Szablon analizy czasu ClickUp

Po zidentyfikowaniu przyczyny źródłowej problem nie ustaje automatycznie. Będziesz musiał monitorować postępy w czasie, aby upewnić się, że został on rozwiązany. Śledź kłopotliwe zadania produkcyjne za pomocą tego szablonu Szablon analizy czasu ClickUp .

Zobacz na pierwszy rzut oka, jak wygląda poziom produktywności Twojego zespołu i sprawdź, gdzie znajdują się wąskie gardła. Zobacz, które zadania wymagają działania, są już w toku lub zostały ukończone.

Oznaczaj kolorami produkty, działy, przyczyny problemów i linie produkcyjne, aby szybko monitorować postępy. Rejestruj daty rozpoczęcia i zakończenia, liczbę pracowników, koszty pracowników i czas bezczynności. ⌚

Ten inspirowany 5 przyczynami szablon jest doskonałym dodatkiem do Twojej biblioteki, jeśli Twoje zespoły regularnie pracują nad produkcją i wysyłką - niezależnie od tego, czy chodzi o produkt fizyczny czy cyfrowy. Użyj tego szablonu wraz z oprogramowanie do zarządzania incydentami aby monitorować czas bezczynności i działać bardziej strategicznie w odpowiedzi na problemy. Pobierz ten szablon

7. Szablon wyciągniętych wniosków ClickUp

Szablon ClickUp Lessons Learned

W zabieganym środowisku zakończenie projektu oznacza przejście od razu do następnego - i można przegapić okazje do wykrycia bieżących problemów. Użyj szablonu Lessons Learned Template by ClickUp aby szczegółowo przeanalizować swój projekt pod kątem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych wyników.

Ten szablon w formie listy daje zespołowi projektowemu i pracownikom kontrolę nad projektem miejsce dla menedżera, w którym można zapoznać się z wnioskami wyciągniętymi z całego projektu. Podziel się obawą lub wyróżnieniem i dodaj szczegółowy opis, osobę przypisaną, flagę priorytetu i termin. Zapisz, czy przeanalizowałeś daną kwestię i jaki miała ona wpływ na projekt.

Użyj opcji Szablon wyciągniętych wniosków jako część przepływu pracy po zakończeniu projektu wraz z analizą 5 powodów, aby zidentyfikować potencjalne przyszłe wyzwania i proaktywnie pracować nad ich naprawieniem. Jest to również okazja do świętowania tego, co poszło dobrze w twoim projekcie, abyś mógł zabrać te pozytywne nawyki ze sobą do następnego. 🌻 Pobierz ten szablon

8. Szablon ClickUp 4Ls Retro

Szablon ClickUp 4Ls Retro

Innym skutecznym sposobem pomiaru przebiegu projektu jest retrospektywa 4Ls. Użyj tego 4Ls Retrospective Template by ClickUp aby zachęcić członków zespołu do podzielenia się swoimi szczerymi przemyśleniami na temat projektu w jasny i zwięzły sposób.

Proces 4Ls zachęca do dzielenia się tym, co kochasz, za czym tęsknisz, czego nienawidzisz i czego nauczyłeś się o różnych kamieniach milowych i kluczowych momentach projektu. Szablon pomaga rejestrować je w zorganizowany sposób, z pomocnymi wskazówkami dla członków zespołu, jak z niego korzystać.

To narzędzie do retrospektywy projektu to idealny sposób na uchwycenie myśli i odczuć każdego członka zespołu projektowego, wraz z analizą 5 powodów. Ich opinie mogą pomóc w uzyskaniu cennych spostrzeżeń, które w przeciwnym razie mogłyby nie pojawić się podczas tradycyjnego spotkania retrospektywnego. ✨ Pobierz ten szablon

9. Szablon retrospektywy projektu ClickUp

Szablon retrospektywy projektu ClickUp

Retrospektywy projektów to przydatny sposób na zrozumienie, co poszło dobrze, a co nie, ale informacje te nie zawsze są rejestrowane lub wykorzystywane. The Szablon retrospektywy projektu od ClickUp zapewnia nowy sposób podejścia do retrospektywy projektu, z zadaniami, które można przypisać i monitorować postępy. ⚒️

Ten inspirowany 5-whys szablon wykorzystuje tradycyjny projekt retro i sprawia, że jest on zorganizowany i wciągający, dzięki kolorowemu podejściu w stylu tablicy. Zapisz, co poszło dobrze, a co nie, swoje wnioski, alternatywne rozwiązania i wyjaśnienia w jednym miejscu.

Dodawaj zadania i podzadania poniżej i przypisuj je do poszczególnych osób. Dodawaj terminy, powiązane obszary i odpowiedzialne zespoły, aby Twoje opinie były uporządkowane i znaczące.

Użyj tego szablonu jako bardziej angażującego sposobu na zapisywanie swoich przemyśleń podczas organizowania retrospektywy projektu. Zachęć wszystkich do wnoszenia wkładu bezpośrednio do tablicy lub wykorzystaj ją jako miejsce do uporządkowania wszelkich przemyśleń, które zostały poruszone podczas spotkania retro projektu. Pobierz ten szablon

10. Szablon analizy przyczyn źródłowych w programie Excel

Śledź ustalenia RCA za pomocą tego prostego arkusza kalkulacyjnego

ClickUp jest darmowy i zawiera ogromną kolekcję szablonów analizy przyczyn źródłowych, ale czasami twój zespół nie jest gotowy na zmianę lub zostałeś poproszony o znalezienie rozwiązania specyficznego dla oprogramowania. W takim przypadku ten inspirowany 5 powodami szablon analizy przyczyn źródłowych w Excelu jest najlepszą opcją, jaką znaleźliśmy.

Ten prosty szablon analizy przyczyn źródłowych umożliwia szczegółowe zapisanie problemu, przyczyny źródłowej i potencjalnych skutecznych rozwiązań. Jest tu mnóstwo miejsca na dodanie opisów, priorytetów, środków zaradczych i wyników.

Jeśli jesteś ograniczony do korzystania z programu Excel, jest to dobra opcja, ponieważ zapewnia centralne miejsce do rejestrowania przyczyn źródłowych i możliwych rozwiązań dla wszystkich projektów. Format tabeli działa dobrze, jeśli wolisz mniej wizualne podejście do usprawniania procesów biznesowych i po prostu chcesz rejestrować informacje, które następnie wykorzystasz w raporcie z analizy przyczyn źródłowych dla interesariuszy. 📚 Pobierz ten szablon

Jak przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych

Teraz, gdy masz już do wyboru szablony analizy przyczyn źródłowych, prawdopodobnie zastanawiasz się, jak zastosować je w praktyce.

Oto podstawowe kroki przeprowadzania analizy przyczyn źródłowych przy użyciu dowolnego z powyższych szablonów:

Zdefiniuj problem lub zagadnienie: Jasno określ, jakie zagadnienie próbujesz rozwiązać i dlaczego jest ono ważne. Zbierz dane i informacje: Zbierz jak najwięcej informacji z różnych źródeł i perspektyw. Zidentyfikuj bezpośrednią przyczynę: Wykorzystaj dane i informacje, aby określić, co wywołało problem lub zagadnienie. Pięciokrotne pytanie "dlaczego?": Po zidentyfikowaniu bezpośredniej przyczyny, użyj techniki "5 powodów", aby dotrzeć do źródła problemu. Skorzystaj z szablonu analizy przyczyn źródłowych: Wybierz jeden z powyższych szablonów, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i wypełnij go swoimi ustaleniami. Burza mózgów potencjalnych rozwiązań: Po zidentyfikowaniu przyczyny źródłowej, przeprowadź burzę mózgów możliwych rozwiązań. Wdrożenie i monitorowanie rozwiązań: Wprowadź wybrane rozwiązanie w życie i śledź jego skuteczność w czasie.

Oszczędzaj czas dzięki tym darmowym szablonom analizy przyczyn źródłowych

Zrozumienie przyczyny źródłowej problemu wymaga czasu i często jest to zadanie zespołowe. Skorzystaj z przykładów i szablonów analizy przyczyn źródłowych, które pomogą Ci zaoszczędzić czas i energię, a także szybciej dotrzeć do przyczyny.

Większość przedstawionych tutaj szablonów istnieje w ClickUp - najlepszym centrum produktywności dla zespołów i firm. Nasza platforma zapewnia jedno centralne miejsce dla zadań, pulpitów nawigacyjnych, celów, dokumentów, czatu, tablic i nie tylko. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i znajdź lepszy sposób nie tylko na rejestrowanie swoich RCA, ale także na organizowanie całego swojego życia zawodowego.