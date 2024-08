11 najlepszych narzędzi i oprogramowania do raportowania w 2024 roku

Jako menedżer, Twoim zadaniem jest nie tylko utrzymywanie zespołu w realizacji zadań, ale także chwalenie się jego osiągnięciami. Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, czy liderem zespołu, potrzebujesz solidnego narzędzia do raportowania, które pokaże w czarno-białych liczbach, jak efektywny jest twój zespół.

Ale jesteś zajęty i założymy się, że nie masz wielu godzin wolnego czasu na tworzenie raportów z interaktywnymi pulpitami z wielu źródeł danych. Nie wymyślaj koła na nowo: skorzystaj z tych 11 samoobsługowych narzędzi do raportowania i oprogramowania do zrobienia ciężkiej pracy za Ciebie.

W tym przewodniku przedstawimy prostą listę kontrolną tego, czego należy szukać w narzędziu do raportowania, a także 11 naszych ulubionych narzędzi do raportowania w 2024 roku.

Czego należy szukać w narzędziach do raportowania?

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do raportowania to nie lada wyzwanie. Z setkami oprogramowanie Business Intelligence trzeba znaleźć narzędzia do raportowania, które łączą zarządzanie projektami z interaktywnymi raportami i prostymi wizualizacjami danych dla projektów - a to nie jest łatwe zadanie.

Zwróć uwagę na te kluczowe funkcje:

Oprogramowanie do wizualizacji danych **Arkusze Excel z surowymi danymi są nudne. Wybierz oprogramowanie do raportowania biznesowego, które oferuje wizualizację danych dlanajważniejszych wskaźników KPI. Punkty bonusowe, jeśli generuje wspaniałe wykresy i interaktywne pulpity

**Arkusze Excel z surowymi danymi są nudne. Wybierz oprogramowanie do raportowania biznesowego, które oferuje wizualizację danych dlanajważniejszych wskaźników KPI. Punkty bonusowe, jeśli generuje wspaniałe wykresy i interaktywne pulpity Narzędzia analityczne: Odpowiednie szablony raportów będą pobierać dane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu będziesz mieć najbardziej aktualne informacje. Ułatwia to zrobienie prognozy i podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych - nawet jeśli masz wiele źródeł danych

Odpowiednie szablony raportów będą pobierać dane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu będziesz mieć najbardziej aktualne informacje. Ułatwia to zrobienie prognozy i podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych - nawet jeśli masz wiele źródeł danych Współpraca: Powinieneś być w stanieudostępnianie raportowania wielu interesariuszom za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Musi być również tak intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, aby każdy mógł zrozumieć raportowanie

Powinieneś być w stanieudostępnianie raportowania wielu interesariuszom za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Musi być również tak intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, aby każdy mógł zrozumieć raportowanie Wszechstronność: Nie daj się zaszufladkować. Wybierz oprogramowanie do raportowania, które pomoże Ci we wszystkim, od raportowania finansowego doSEO raportowanie marketingowe a nawetoprogramowanie do zarządzania projektami ## 11 najlepszych narzędzi do raportowania w 2024 roku

1. ClickUp Najlepszy do raportowania zwinnego zarządzania projektami

Uzyskaj ogólny przegląd postępów projektu w pulpitach w ClickUp

ClickUp oferuje najbardziej rozbudowane narzędzia do raportowania dla menedżerów i ich teamów. Nasze oprogramowanie do raportowania pozwala menedżerom tworzyć pulpitów ClickUp typu "wszystko w jednym jako centrum kontroli misji.

Jest to tak proste, jak dodawanie widżetów, upuszczanie danych i niestandardowe wizualizacje. Możesz zobaczyć wszystkie prace na wysokim poziomie, aby zarządzać ludźmi, zadaniami, czasem, dokumentami, osadzeniami i sprintami w jednym miejscu. ClickUp to doskonałe narzędzie do raportowania dla zarządzanie biznesem . Ustawienie cele kwartalne i śledzenie czasu każdego pracownika w jednym pulpicie. Zarządzanie zasobami pomaga wizualizować, jak dobrze wykorzystujesz swój zespół, a analiza obciążenia pracą pokazuje, jak wydajny jest Twój zespół poprzez śledzenie zakończonych zadań.

Cele? Identyfikacja tego, co robisz dobrze i usunięcie wąskich gardeł w procesach. Wizualizacja każdego kroku w cyklu pracy pozwala zoptymalizować pracę zespołów i zwiększyć wydajność.

ClickUp najlepsze funkcje raportowania

Widok obciążenia pracą i Box : Przemyśl zarządzanie zasobami dzięki unikalnemu widokowi zespołu ClickUp. Sprawdź obciążenie pracą swojego zespołu, aby zobaczyć, kto jest zagrożony wypaleniem zawodowym, a kto może wziąć na siebie więcej zadań

Przemyśl zarządzanie zasobami dzięki unikalnemu widokowi zespołu ClickUp. Sprawdź obciążenie pracą swojego zespołu, aby zobaczyć, kto jest zagrożony wypaleniem zawodowym, a kto może wziąć na siebie więcej zadań Kamienie milowe : Konwertuj zadania na kamienie milowe, aby wizualizować, jak daleko zaszedłeś w eleganckim wykresie w stylu Gantta

Konwertuj zadania na kamienie milowe, aby wizualizować, jak daleko zaszedłeś w eleganckim wykresie w stylu Gantta Integracje **Potrzeba pobierania raportów z innych platform? ClickUp łatwo integruje się z rozwiązaniami takimi jak Tableau

**Potrzeba pobierania raportów z innych platform? ClickUp łatwo integruje się z rozwiązaniami takimi jak Tableau Cele ClickUp : Ustaw cele w ClickUp i stwórz oś czasu, cele oraz śledzenie postępów dla każdego celu dzięki czemu nigdy nie stracisz z oczu linii mety

Ustaw cele w ClickUp i stwórz oś czasu, cele oraz śledzenie postępów dla każdego celu dzięki czemu nigdy nie stracisz z oczu linii mety Puls : Potrzebujesz szybkiego przeglądu tego, kto jest online i co robi? Raporty Puls pokazują, kto jest online w ciągu godziny i nad jakimi zadaniami pracuje

Limity ClickUp

ClickUp wymaga wstępnej nauki dla nowych użytkowników

Niektóre funkcje są dostępne tylko dla płatnych subskrybentów

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. MeisterTask

Najlepszy do raportowania zarządzania zadaniami

Via MeisterTask MeisterTask to przede wszystkim platforma do zarządzania zadaniami i współpracy, ale oferuje również solidne raportowanie, które pomaga menedżerom lepiej kierować zespołami. MeisterTask automatycznie gromadzi dane na temat wszystkich projektów i członków zespołu. Wystarczy odwiedzić zakładkę Raportowanie w pulpicie, aby je zobaczyć:

Otwarte zadania

Ostatnio utworzone zadania

Zakończone zadania

Można również skonfigurować niestandardowe raportowanie w celu uzyskania danych na temat teamów, poszczególnych współpracowników lub zakończonych zadań według ram czasowych (np. Q4). MeisterTask generuje kolorowe paski w górnej części każdego raportu, ale można przejść do poszczególnych punktów danych w dolnej połowie raportu - choć jest to dużo informacji do ręcznego przesiewania.

Najlepsze funkcje MeisterTask w zakresie raportowania

Szybkie niestandardowe raportowanie z gotowymi filtrami

Możliwość zapisywania niestandardowych raportów do ponownego wykorzystania w przyszłości

Eksport raportów do plików Excel (XLS) lub CSV w celu udostępniania na zewnątrz

Limity MeisterTask

Funkcje narzędzia do raportowania pokazują przytłaczającą ilość danych, więc trudno jest szybko wyciągnąć wnioski dointeresariusze* Niestandardowe filtry są pomocne, ale nie oferują wielu możliwości dostosowywania narzędzi do raportowania dla przedsiębiorstw

Ceny MeisterTask

Basic: Free

Free Pro: $11.99/miesiąc za użytkownika

$11.99/miesiąc za użytkownika Business: $23.99/miesiąc za użytkownika

$23.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

MeisterTask oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

4,6/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

3. Datapine

Najlepszy do raportowania Business Intelligence

Via Datapine Datapine ma siedzibę w Niemczech, ale jej solidne oprogramowanie do analizy biznesowej (BI) jest dostępne dla każdego. W przeciwieństwie do MeisterTask, Datapine nie śledzi zadań za Ciebie. Zamiast tego jego narzędzia do raportowania agregują dane marketingowe z baz danych, plików, mediów społecznościowych, CRM/ERP i helpdesku w celu uzyskania solidnego raportowania BI.

Jednak to narzędzie do analizy marketingowej specjalizuje się w wizualizacji danych, więc jeśli chcesz naprawdę zagłębić się w swoje dane, jest to mocna opcja. Jeśli chcesz mieć oko na wydajność swojego zespołu, powiadomienia Datapine proaktywnie sygnalizują problemy.

Najlepsze funkcje Datapine w zakresie raportowania

80 profesjonalnych szablonów raportowania danych do wyboru

Wbudowana analityka

Przyjazny dla urządzeń mobilnych

Opcje zarządzania wydajnością korporacyjną

Limity Datapine

Datapine reklamuje się jako przyjazny dla początkujących, ale jego zaawansowane narzędzia do raportowania są nadal przytłaczające

Jest droższy niż inne opcje narzędzi do raportowania

Niektórzy użytkownicy zgłaszają długie okresy anulowania

Ceny Datapine

Podstawowy: 249 USD/miesiąc za użytkownika

249 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $449/miesiąc dla dwóch użytkowników

$449/miesiąc dla dwóch użytkowników Premium: $799/miesiąc dla trzech użytkowników

$799/miesiąc dla trzech użytkowników Branding & Embedded: $1,099/miesiąc dla trzech użytkowników

Datapine oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

4.6/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4,9 (ponad 20 recenzji)

4. Whatagraph

Najlepszy do wizualnego raportowania analiz marketingowych

Przez Whatagraph Marketerzy żyją i oddychają danymi, dlatego menedżerowie marketingu cyfrowego gromadzą się w Whatagraph. To narzędzie do raportowania marketingowego obejmuje wizualizację danych i niestandardowy branding. Jeśli masz pracownika na stanowisku plan poprawy wydajności to narzędzie do raportowania obejmuje również śledzenie wydajności pracowników.

Whatagraph integruje się z wieloma platformami marketingowymi, takimi jak Google Ads, Twitter, Mailchimp , Shopify, Google My Business, a nawet Snapchat. Jeśli potrzebujesz połączenia, którego nie ma, Whatagraph pomoże Ci połączyć się z dowolnym źródłem danych.

Najlepsze funkcje raportowania Whatagraph

Szablony raportowania specyficzne dla marketingu

Niestandardowy branding sprawia, że jest to świetny wybór dla agencji marketingowych lub reklamowych

Gotowe integracje API przyspieszają normalny proces raportowania dla użytkowników Business

Limity Whatagraph

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że istnieją niespójne połączenia danych z oprogramowaniem do raportowania

Obsługa klienta nie zawsze jest responsywna

Ceny Whatagraph

Professional: 223 USD/miesiąc, rozliczane rocznie dla 5 użytkowników

223 USD/miesiąc, rozliczane rocznie dla 5 użytkowników Premium: $335/miesiąc, rozliczane rocznie dla 10 użytkowników

$335/miesiąc, rozliczane rocznie dla 10 użytkowników Cena niestandardowa : Dla nieograniczonej liczby użytkowników

Ocena i recenzje Whatagraph

G2: 4.5/5 (230+ recenzji)

4.5/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

5. Tableau

Najlepszy do wizualizacji danych na dużą skalę

Via Tableau Tableau to wizualne rozwiązanie do raportowania analitycznego od Salesforce. Jeśli korzystasz już z Salesforce do zarządzania niestandardowymi powiązaniami z klientami (CRM), Tableau automatycznie pobierze dane z Salesforce, aby jeszcze bardziej usprawnić analitykę i umożliwić lepsze raportowanie Raportowanie CRM .

Oprogramowanie do raportowania Tableau obejmuje integracje z Arkuszami Google, Excelem, Salesforce (naturalnie) i Google, aby zebrać dane w jednym miejscu. To narzędzie do raportowania jest lepsze do analizy biznesowej, która analizuje całe przedsiębiorstwo, zamiast zagłębiać się w zadania lub wydajność każdego członka zespołu.

Do zrobienia jest jednak nowa funkcja Tableau GPT. Wykorzystuje ona generatywną sztuczną inteligencję do szybkiej analizy wielu źródeł danych, wykrywania wzorców i sugerowania kolejnych kroków.

Najlepsze funkcje raportowania Tableau

Funkcja predykcyjnej AI przyspiesza analizę

Integracja ze źródłami danych z większości głównych baz danych i platform analitycznych

Tableau ma siłę ognia do obsługi złożonych wizualizacji danych

Limity Tableau

Interaktywne pulpity Tableau zawierają tak wiele dzwonków i gwizdków, że jest to nieporęczne dla początkujących

Jeśli nie korzystasz z Salesforce, możesz potrzebować więcej obejść

Złożoność Tableau sprawia, że niestandardowe formatowanie jest trudne w jego oprogramowaniu do raportowania

Ceny Tableau

Tableau Viewer: $15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Tableau Explorer: 42 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

42 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Tableau Creator: $70/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Tableau

G2: 4,3/5 (ponad 1600 recenzji)

4,3/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

6. ProWorkflow

Najlepszy do raportowania cyklu pracy i śledzenia czasu

Przez ProWorkflow ProWorkflow specjalizuje się w zdalnej współpracy , co czyni go popularnym wśród menedżerów w firmach zdalnych i hybrydowych. To narzędzie do raportowania umożliwia widok wszystkich projektów, zadań, zarejestrowanych czasów, kontaktów, cykli pracy i zasobów w jednym miejscu. Posiada nawet funkcje fakturowania, przesyłania wiadomości, udostępniania plików i oś czasu, więc jest to solidna opcja, jeśli potrzebujesz wszechstronnego narzędzia do zarządzania cyklem pracy.

Jeśli jesteś organizacją Microsoft, ProWorkflow integruje się z Microsoft Teams i Outlook - po prostu nie ma tak wielu integracji jak inne narzędzia do raportowania, więc może być konieczne ponowne wprowadzenie niektórych danych.

Najlepsze funkcje raportowania w ProWorkflow

Kosztujący 20 USD dla nieograniczonej liczby użytkowników ProWorkflow jest bardzo przystępny cenowo w porównaniu z innymi narzędziami do raportowania danych na tej liście

ProWorkflow zawiera wiele funkcji poza raportowaniem, więc jest pomocny dla menedżerów, którzy potrzebują wielu narzędzi w jednym pulpicie

Świetnie radzi sobie z obsługą i sortowaniem danych biznesowych

Limity ProWorkflow

Ponieważ ProWorkflow nie jest czystym narzędziem do raportowania, brakuje mu mocy innych programów do raportowania

Kontrahenci nie mają tak szerokiego dostępu do narzędzi ProWorkflow, co może zniekształcać dane biznesowe

Niestandardowe ustawienia są trudne - zwłaszcza w przypadku wielu źródeł danych

Ceny ProWorkflow

Professional: $20/miesiąc za użytkownika, bez limitu użytkowników

$20/miesiąc za użytkownika, bez limitu użytkowników Advanced: $$$a 30/miesiąc za użytkownika, dla minimum 5 użytkowników

Oceny i recenzje ProWorkflow

G2: 4.1/5 (35+ recenzji)

4.1/5 (35+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 240 recenzji)

7. Thoughtspot

Najlepszy dla analityki opartej na wyszukiwaniu

Via Thoughtspot Thoughtspot reklamuje się jako potężna platforma do raportowania oparta na AI. Platforma ta umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące biznesu, wizualizację danych i monitorowanie wydajności.

Thoughtspot nie jest przeznaczony dla początkujących, więc będziesz potrzebować poważnych umiejętności w zakresie danych, aby korzystać z tej platformy. Jeśli jesteś profesjonalistą w dziedzinie danych, użyj tej platformy do połączenia zestawów danych w chmurze, modelowania danych i ustawienia automatyzacji danych AI.

Najlepsze funkcje Thoughtspot w zakresie raportowania

Sztuczna inteligencja Thoughtspot może wykrywać anomalie i jak najszybciej ostrzegać o problemach

Liveboardy oferują interaktywne raportowanie umożliwiające szybki wgląd w dane

Aplikacja mobilna umożliwia sprawdzanie analizy danych w dowolnym miejscu i czasie

Limity Thoughtspot

Z tak wieloma złożonymi funkcjami najlepiej nadaje się tylko dla profesjonalistów zajmujących się danymi

Brak elastyczności i niestandardowych wizualizacji

Ceny Thoughtspot

Teams: $95/miesiąc dla 5 użytkowników

$95/miesiąc dla 5 użytkowników Pro: $2,500/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników, rozliczane rocznie

$2,500/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Thoughtspot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 240 recenzji)

4.4/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4/5 (2 recenzje)

8. Looker Studio

Najlepsze do niestandardowego modelowania danych

Via Looker Studio Organizacje Google, radujcie się: Looker Studio to oprogramowanie do raportowania stworzone przez Google dla Businessu Google. Looker Studio tworzy modele danych w czasie rzeczywistym, co oznacza, że można monitorować dane w wielu obszarach działalności w jednym interaktywnym pulpicie. To oprogramowanie do analityki biznesowej oferuje również proaktywne alerty, które przyspieszają podejmowanie decyzji.

Chociaż Looker Studio jest produktem Google (jak np Google Analytics ), zdecydowanie nie jest dla początkujących. Będziesz musiał znać SQL i podstawy programowania, aby poradzić sobie z tą platformą.

Looker Studio - najlepsze funkcje raportowania

Looker Studio integruje się z danymi Google, więc jest idealny, jeśli Twój Business działa w chmurze Google

Looker Studio zawiera gotowe szablony danych

To narzędzie do raportowania integruje się z Looker Actions w celu automatyzacji cykli pracy

Limity Looker Studio

Looker Studio jest złożone, więc najlepiej nadaje się dla programistów lub analityków danych

Integracje danych innych firm są nieco wyboiste

Niektórzy użytkownicy biznesowi zgłaszają opóźnienia i problemy z wydajnością

Brak niestandardowych funkcji

Ceny Looker Studio

Cena niestandardowa : Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę

Looker Studio oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (370+ recenzji)

4.4/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (190+ opinii)

9. GoodData

Najlepszy do raportowania na poziomie Enterprise

Via GoodData GoodData to oparta na chmurze platforma BI i analityczna, której programiści używają do dodawania pulpitów danych do aplikacji. Ale menedżerowie również zwracają się do GoodData, aby tworzyć poważnie konfigurowalne pulpity w czasie rzeczywistym.

Do stworzenia narzędzia do raportowania potrzebny będzie solidny zespół ds. danych, ale po jego uruchomieniu będziesz mieć w 100% niestandardowy pulpit do raportowania dostosowany dokładnie do potrzeb Twojego zespołu. Dobrą wiadomością jest to, że GoodData posiada low-code/no-code ustawienia, dzięki czemu można skonfigurować wizualizacje danych za pomocą prostego interfejsu "przeciągnij i upuść".

Najlepsze funkcje raportowania GoodData

GoodData upraszcza wbudowaną analitykę

Możliwość niestandardowego raportowania

Oprogramowanie z białą etykietą dostępne

Limity GoodData

Drogie narzędzie do raportowania

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że jest zbyt złożone

Brak szkoleń i zasobów

Ceny GoodData

Professional: $1,000/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$1,000/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje GoodData

G2: 4.1/5 (ponad 350 recenzji)

4.1/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.4/5 (20 recenzji)

10. Datadog

Najlepszy do raportowania IT i DevOps

Via Daneadog Datadog to kompleksowa platforma do zarządzania danymi i narzędzie do raportowania, które obsługuje wszystko, od DevOps po analizę bezpieczeństwa i monitorowanie IoT. Jego funkcje są zdecydowanie bardziej zaawansowane, ale może to być zaletą, jeśli zarządzasz zespołem Enterprise lub działem IT.

Jeśli chodzi o funkcje raportowania, Datadog oferuje analizę biznesową w czasie rzeczywistym dla każdego użytkownika w organizacji. Możesz śledzić dosłownie wszystko: kliknięcia przycisków, działania w systemach innych firm, a nawet zmiany w zapasach.

Datadog najlepsze funkcje raportowania

Możliwość połączenia danych dotyczących wydajności IT i Business w jednym pulpicie

Tworzenie niestandardowych alertów, a także playbooków dla każdego alertu

Udoskonal swoje metryki dzięki analizie behawioralnej

Limity Datadog

Datadog nie jest pomocnydokumentacja projektu i szkoleń

Platformie brakuje intuicyjnego interfejsu użytkownika

Cennik Datadog

**Free

Pro: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: $23/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Datadog

G2: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

4.3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 215 recenzji)

11. Zoho Analytics

Najlepszy do zintegrowanego raportowania danych biznesowych

przez Zoho Analytics Zoho Analytics to samoobsługowa platforma do analityki biznesowej, która pozwala użytkownikom analizować dane biznesowe i tworzyć wnikliwe raporty i pulpity. Może przetwarzać duże ilości danych i tworzyć efektowne wizualizacje w celu uproszczenia interpretacji danych.

Zoho Analytics najlepsze funkcje raportowania

Łatwy interfejs "przeciągnij i upuść" do łatwego tworzenia raportów i pulpitów

Asystent Zia oparty na AI, który może odpowiadać na pytania w formie raportów.

Możliwość łączenia danych z różnych źródeł w celu tworzenia raportów międzyfunkcyjnych

Ulepszone funkcje współpracy umożliwiające udostępnianie i współpracę nad raportami i pulpitami nawigacyjnymi

Solidne środki bezpieczeństwa, w tym kontrola dostępu oparta na rolach

Limity Zoho Analytics

Niektórzy użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się dla początkujących

Ograniczone opcje niestandardowe w wersji Free

Cennik Zoho Analytics

Zoho Analytics ma cztery plany cenowe. Płatne plany zaczynają się od 24 USD/miesiąc.

Oceny użytkowników Zoho Analytics

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

Zdobądź najsilniejsze oprogramowanie do raportowania dla swojego rozwijającego się Businessu

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia do raportowania typu plug-and-play, czy też chcesz niestandardowych raportów, nasze 11 najlepszych programów do raportowania przeniesie Twój zespół na wyższy poziom.

Problem w tym, że większość z tych narzędzi nie jest tania, a ich obsługa jest skomplikowana. Naszym skromnym zdaniem, ClickUp jest najbardziej solidną opcją za te pieniądze. Oszczędzaj czas, redukuj kłopoty i rób lepsze interesy dzięki wbudowanym narzędziom do raportowania i szablonom ClickUp.

Nie jesteś pewien, czy ClickUp jest dla Ciebie? Zapraszamy na jazdę próbną. Zarejestruj się w ClickUp aby zacząć tworzyć swój pierwszy raport - za Free!