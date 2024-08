Raportowanie CRM: Jak tworzyć raporty CRM dla zespołu sprzedaży?

Zarządzanie relacjami z klientami to jeden z wielu celów w sprzedaży. Spędzasz czas na budowaniu zaufania, angażowaniu klientów i tworzeniu produktów i usług, które sprawiają, że ich życie staje się lepsze.

Ale do zrobienia tego nie wystarczy. Potrzebne są sposoby na gromadzenie i śledzenie spostrzeżeń z danych sprzedażowych. W ten sposób możesz dowiedzieć się, jakie kampanie przynoszą rezultaty, odkryć wąskie gardła w procesie i określić, którzy członkowie zespołu są najbardziej skuteczni. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) raportowanie pozwala śledzić interakcje z niestandardowymi klientami i tworzyć wizualne dane. Uzbrojony w te informacje, stworzysz zwinne środowisko dla swojego biznesu, aby dostosować się do potrzeb klientów.

Tutaj pokażemy, na czym polega raportowanie CRM i dlaczego jest ono ważne dla zespołu sprzedaży. Ponadto omówimy sposób tworzenia raportowania CRM i udostępnimy szablony CRM oraz przykłady, które można wykorzystać jako inspirację. ✨

Czym jest raportowanie CRM?

Raporty CRM pobierają dane dotyczące sprzedaży i niestandardowych klientów i przekształcają je w wizualne wykresy w celu poprawy prognozy i spotkania celów sprzedażowych. Korzystając z tych informacji, możesz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące rodzajów tworzonych produktów lub prowadzonych kampanii marketingowych.

Istnieje kilka różnych rodzajów raportów CRM, zależnie od tego, co chcesz śledzić. Znajdziesz raporty CRM dotyczące wydajności leadów, pipeline'ów sprzedaży i wydajność Teams. Ponadto dostępne są raportowania dotyczące prognozy przychodów i działań sprzedażowych.

Widok zespołu pozwala zobaczyć, nad czym pracuje Twój zespół, co osiągnął i jakie jest jego obciążenie

Raportowanie CRM pozwala również monitorować niestandardowe reakcje klientów na Twoje kampanie. Skoncentruj się na konkretnej scenie lejka sprzedażowego za pomocą raportu CRM sales pipeline, który jest ukierunkowany na silos klientów. Śledzenie wydajności kampanii i sprawdzanie, co generuje przychody za pomocą raportu rentowności.

Przy tak dużej różnorodności raporty CRM są niezbędne do planowania i powodzenia sprzedaży. Niezależnie od tego, czy śledzisz reakcje niestandardowych klientów na nową usługę, czy też szukasz sposobów na obciążenie pracą zespołu, raporty CRM mogą być zrobione. 💪

Dlaczego raportowanie CRM jest ważne?

Raportowanie CRM dostarcza informacji, których nie można uzyskać nigdzie indziej. Oparte na rzeczywistych danych, które są istotne dla Twojej firmy, raportowanie ma kluczowe znaczenie dla udoskonalania procesów i budowania lepszych podejść do sprzedaży. 👩🏽‍💼

Oto niektóre z korzyści płynących z raportowania CRM:

Podejmowanie lepszych decyzji: Dzięki analizie danych dotyczących kluczowych wskaźników, przedstawiciele handlowi podejmują lepsze decyzje, jeśli chodzi o ustalanie priorytetów kampanii i inicjatyw sprzedażowych

Dzięki analizie danych dotyczących kluczowych wskaźników, przedstawiciele handlowi podejmują lepsze decyzje, jeśli chodzi o ustalanie priorytetów kampanii i inicjatyw sprzedażowych Uzyskiwanie cennych spostrzeżeń: Dane w czasie rzeczywistym oferują lepsze statystyki dla prognozy sprzedaży i umożliwiają przedstawicielom handlowym szybsze reagowanie na potrzeby klientów dzięki szybkiemu dostępowi do cennych spostrzeżeń

Dane w czasie rzeczywistym oferują lepsze statystyki dla prognozy sprzedaży i umożliwiają przedstawicielom handlowym szybsze reagowanie na potrzeby klientów dzięki szybkiemu dostępowi do cennych spostrzeżeń Zwiększenie zaangażowania klientów: Raportowanie danych pomaga lepiej zrozumieć klientów i ich działania. W ten sposób można tworzyć wezwania do działania, które zwiększają współczynnik konwersji lub oferują lepszą obsługę klienta, aby rozwiązać punkty bólu, zwiększyć zaangażowanie i poprawić lejek sprzedaży

Raportowanie danych pomaga lepiej zrozumieć klientów i ich działania. W ten sposób można tworzyć wezwania do działania, które zwiększają współczynnik konwersji lub oferują lepszą obsługę klienta, aby rozwiązać punkty bólu, zwiększyć zaangażowanie i poprawić lejek sprzedaży Poprawa wydajności zespołu: CRM iraportowanie sprzedaży pomagają zidentyfikować blokady i obszary wymagające poprawy w procesie sprzedaży, dzięki czemu można dostosować obciążenie pracą i skupić się na tym, aby dostosować się docele sprzedażowe *Ocena wydajności: Niestandardowe raporty pozwalają monitorować, jak dobrze radzą sobie poszczególni członkowie zespołu do zrobienia różnych kampanii sprzedażowych. Dzięki tym informacjom można zwiększyć rentowność, przypisując kampanie do odpowiednich leadów sprzedażowych w oparciu o ich umiejętności, aby usprawnić proces sprzedaży

Zobacz pracę swoich zespołów na pierwszy rzut oka, śledząc lub kategoryzując ogólny postęp w ClickUp Dashboards

Rodzaje raportów CRM

Jak już wspomniano, istnieją dziesiątki różnych raportów CRM. Możesz użyć tych raportów do śledzenia wydajności pracowników, powodzenia kampanii i postępów w realizacji celów sprzedażowych.

W zależności od firmy, nie wszystkie z tych raportów mogą być potrzebne. Niektóre z nich są bardziej odpowiednie dla dużych Teams sprzedażowych, które żonglują wieloma projektami. Inne są idealne dla małych Teams, które muszą zagłębić się w prognozy sprzedaży, aby utrzymać budżet.

Oto kilka głównych raportów CRM, które warto rozważyć:

Raporty CRM Pipeline : Te raporty identyfikują, jak dobrze twój zespół przeciąga wykwalifikowanych leadów przez lejek sprzedaży. W raporcie zazwyczaj analizowane są współczynniki konwersji, wąskie gardła lejka, przychody z lejka i powodzenie na różnych jego scenach

Te raporty identyfikują, jak dobrze twój zespół przeciąga wykwalifikowanych leadów przez lejek sprzedaży. W raporcie zazwyczaj analizowane są współczynniki konwersji, wąskie gardła lejka, przychody z lejka i powodzenie na różnych jego scenach Raporty aktywności sprzedażowej: Ten rodzaj raportowania sprawdza, jak dobrze każdy przedstawiciel handlowy realizuje wyznaczone cele. Główne wskaźniki wydajności zespołu obejmują takie rzeczy, jak liczba wykonanych połączeń telefonicznych, wysłanych e-maili, zaplanowanych spotkań i zamkniętych transakcji

Ten rodzaj raportowania sprawdza, jak dobrze każdy przedstawiciel handlowy realizuje wyznaczone cele. Główne wskaźniki wydajności zespołu obejmują takie rzeczy, jak liczba wykonanych połączeń telefonicznych, wysłanych e-maili, zaplanowanych spotkań i zamkniętych transakcji Raporty prognozy sprzedaży : Raporty CRM wykorzystują wbudowane obliczenia do generowania prognozy przychodów w oparciu o poprzednie projekty i trajektorię bieżącego projektu

Raporty CRM wykorzystują wbudowane obliczenia do generowania prognozy przychodów w oparciu o poprzednie projekty i trajektorię bieżącego projektu Analiza źródeł leadów : Raporty CRM mogą analizować, skąd pochodzą leady, dzięki czemu można przeznaczyć zasoby na te, które mają największe znaczenie. Tego typu raporty oceniają, gdzie generowane są leady, w tym za pośrednictwem e-maili, reklam, mediów społecznościowych, rejestracji w e-bookach i poleceń

: Raporty CRM mogą analizować, skąd pochodzą leady, dzięki czemu można przeznaczyć zasoby na te, które mają największe znaczenie. Tego typu raporty oceniają, gdzie generowane są leady, w tym za pośrednictwem e-maili, reklam, mediów społecznościowych, rejestracji w e-bookach i poleceń Raporty obsługi klienta: Inny rodzaj raportowania wydajności zespołu, raporty obsługi klienta koncentrują się na tym, jak dobrze każdy przedstawiciel handlowy zapewnia pomoc dostawcom. Wskaźniki obejmują średni czas rozwiązania, liczbę spraw, aktywne subskrypcje i wskaźniki rezygnacji.

Dzięki tak wielu raportowaniom CRM łatwo jest uzyskać potrzebne informacje. Szukasz sposobów na ulepszenie swojego systemu CRM i automatyzacji cykli pracy? Potrzebujesz raportów konwersji do zrobienia priorytetu dla określonych kampanii? A może chcesz przejrzeć dane pracowników lub wydajność kampanii .

Niezależnie od tego, czego szukasz, istnieje raport dla Twoich potrzeb. 🏆

Jak utworzyć raport CRM

Przy tak wielu rodzajach raportów nie ma jednego właściwego sposobu ich tworzenia. Proces tworzenia raportu CRM będzie zależny od rodzaju poszukiwanych informacji.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje jednak wiele podobieństw podczas tworzenia tych raportów. Oto jak tworzyć raporty CRM przy użyciu funkcji CRM i pulpitów do raportowania w ClickUp. 👀

1. Użyj CRM ClickUp do zarządzania pipeline'em

Zanim zaczniesz tworzyć raporty, musisz gromadzić i przechowywać dane. Wiele zespołów sprzedażowych robi to do zrobienia wybierając CRM do śledzenia wszystkich ważnych informacji o klientach. ✅ Oprogramowanie do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp pozwala zarządzać pipeline'ami, śledzić zaangażowanie klientów i usprawniać cykle pracy w jednej prostej przestrzeni. Zbieraj i przechowuj odpowiedzi i informacje od klientów za pomocą formularzy i automatycznie twórz zadania dla odpowiednich członków zespołu.

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Na przykład, możesz użyć formularzy, aby odkryć niestandardowe punkty bólu klientów. Załóżmy, że klient udostępnia zbyt długi formularz zapisu na e-booka. Możesz automatycznie utworzyć zadanie na podstawie tej informacji zwrotnej i zlecić członkowi zespołu sprzedaży poprawienie formularza i poinformowanie klienta o zmianach.

Gdy masz już dane klienta w aplikacji Oprogramowanie CRM wbudowane funkcje analityczne ułatwiają tworzenie raportów CRM na podstawie niestandardowych informacji o klientach. Użyj narzędzia do raportowania do raportowania średniej wielkości transakcji.

Lub tworzyć wykresy w oparciu o niestandardowe punkty bólu klienta i tworzyć raporty dotyczące wyników sprzedaży dla różnych kampanii.

2. Używaj pulpitów do śledzenia postępów w czasie rzeczywistym Pulpity nawigacyjne ClickUp ułatwiają

monitorowanie postępów w trakcie realizacji poszczególnych projektów i ogólnych celów sprzedażowych. Utwórz pulpit dla każdej kampanii sprzedażowej lub marketingowej i śledź postępy co tydzień lub co miesiąc. 🗓️

Korzystaj z pulpitów do tworzenia wykresów Gantta w celu oceny oś czasu powodzenia projektu. Twórz raporty CRM dotyczące zamkniętych transakcji, wskaźników rezygnacji klientów i raporty prognozy dla teamów sprzedażowych lub poszczególnych handlowców podczas ocen.

Wykorzystanie widżetów w ClickUp do stworzenia pulpitu KPI sprzedaży

Pulpity CRM pełnią funkcję ponad 50 widżetów, dzięki czemu możesz stworzyć idealny pulpit do raportowania. Od wykresów kołowych po wykresy liniowe i słupkowe, istnieje idealny sposób, aby wizualizacji danych .

Korzystaj z wbudowanych obliczeń, aby automatycznie śledzić postępy w realizacji celów liczbowych lub oceniać obciążenia pracą pracowników . Dzięki widżetom do śledzenia czasu można sprawdzić, które projekty najbardziej obciążają zasoby pracowników, lub utworzyć wykresy sprintów w celu śledzenia wydajności.

3. Usprawnij cykl pracy dzięki niestandardowym polom, statusom i automatyzacji

Funkcje raportowania CRM w ClickUp osiągają nowy poziom dzięki niestandardowym polom i statusom. Oznacza to, że możesz zagłębić się w najdrobniejsze szczegóły i tworzyć raporty, które informują o działaniach marketingowych i sprzedażowych.

Dodaj niestandardowe pola dla okresów czasu, aby rozbić raportowanie na kwartał lub konkretny miesiąc. Utwórz niestandardowe pola danych CRM dla liczby transakcji, źródeł potencjalnych klientów lub kluczowych wskaźników wydajności (KPI), aby zidentyfikować obszary powodzenia i obszary wymagające pracy. ✍️

Tworzenie pól niestandardowych i mapowanie ich do istniejących pól w ClickUp

Statusy sprawiają, że raportowanie staje się bardziej odsetkowe, pozwalając Ci zagłębić się w postępy w realizacji zadań na określonej scenie. Na przykład, utwórz raport CRM dotyczący wszystkich kampanii marketingowych, które są w fazie testowania. Natychmiastowy widok opinii klientów i możliwość sprawdzenia, co zostało zrobione przez pracowników do zrobienia w celu zwiększenia zaangażowania i które testy wykazały słabe zmiany lub brak zmian.

Ponadto funkcje automatyzacji ułatwiają zespołom sprzedażowym i marketingowym automatyzację zadań wykonywanych ręcznie, dzięki czemu członkowie zespołu nie tracą czasu na żmudną pracę. Funkcje automatyzacji pozwalają potokowi sprzedaży działać jak maszyna, dzięki czemu można zmniejszyć wprowadzanie danych i utrzymuj swój postęp w trakcie.

Automatycznie wyzwalaj wyniki, gdy ma miejsce działanie z wyzwalaczami automatyzacji, takimi jak "gdy zmienia się status", aby dodać szablon do zadań, aby uniknąć utraty informacji podczas przekazywania klientów

Ustaw automatyczne przydziały zadań dostosowane do każdej fazy procesu, inicjuj aktualizacje statusu wyzwalane przez działania klienta i dostosuj priorytety, aby wskazać zespołowi, na czym powinien skoncentrować swoje wysiłki w następnej kolejności.

4. Podejmuj lepsze decyzje biznesowe

Celem raportowania CRM jest uzyskanie wglądu i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Upewnij się, że w procesie raportowania CRM znalazł się krok do oceny spostrzeżeń. ClickUp Sales łączy wszystkie działania sprzedażowe w jednej przestrzeni. Służy do tworzenia raportów pipeline i współpracy z członkami Teams nad transakcjami. Funkcje raportowania obejmują podział na silosy, obliczanie przychodów i niestandardowe formularze do kwalifikowania potencjalnych klientów. 🙌

ClickUp wspiera ponad 1000 integracji, w tym Zoom, Google Drive, Slack i Microsoft Teams, aby usprawnić cykl pracy

Integracje z narzędziami takimi jak HubSpot, Slack i Harvest sprawiają, że korzystanie z ulubionych narzędzi w jednej przestrzeni jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Od początku cyklu sprzedaży do jego końca, ten CRM ułatwia gromadzenie informacji i tworzenie raportów w celu podejmowania lepszych decyzji sprzedażowych.

5. Zaplanuj czas na ulepszenia procesów

Kiedy przychodzi co do czego, raportowanie po prostu nie wystarcza. Podczas gdy raporty i prognozy dotyczące aktywności sprzedażowej oferują świetny wgląd w działalność firmy, muszą nastąpić działania, aby naprawdę pchnąć biznes do przodu.

Opierając się na raportowaniu CRM, stwórz cykle pracy i procesy, aby zidentyfikować i wdrożyć ulepszenia. Być może zdecydujesz, że potrzebujesz lepszego plan komunikacji połączenie z niestandardowymi klientami.

Ustawienie zadań tak, aby blokowały się lub czekały na siebie nawzajem tworzy zależność w ClickUp

Być może potrzebujesz więcej wsparcia od przełożonych i musisz do zrobienia analiza interesariuszy wsparcie wysiłków sprzedażowych. Może trzeba zająć się obciążeniem pracą lub przydzielić zasoby, aby pomóc niektórym pracownikom. 🛠️

Niezależnie od rozwiązania, buduj cykle pracy przy użyciu funkcji takich jak Zadania ClickUp . Automatycznie przydzielaj zadania pracownikom w oparciu o raportowanie CRM. Twórz zależności, aby członkowie zespołu widzieli, które zadania blokują pracę innych.

Podziel złożone zmiany, dodając podzadania i flagi priorytetów do różnych zadań. Współpracuj z członkami zespołu w wątkach komentarzy i dodawaj etykiety do zadań, aby raportowanie było jeszcze szybsze.

Przykłady i szablony raportów CRM

Nie wiesz, jak tworzyć raporty CRM lub jak są one przydatne dla Twojego biznesu? Przygotowaliśmy listę przykładów i szablonów CRM, aby dokładniej wyjaśnić ten rodzaj raportowania.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały biznes z kilkoma przedstawicielami handlowymi, czy jesteś kierownikiem sprzedaży w korporacji, znajdziesz tu informacje na temat korzyści płynących z raportowania CRM. 🤩

1. Szablon CRM ClickUp

Zarządzanie niestandardowymi klientami, potokami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą prostego szablonu CRM firmy ClickUp w widoku listy

Użyj szablonu Szablon CRM od ClickUp do zarządzania potencjalnymi klientami, generowania wglądu w powiązania z klientami i tworzenia raportów sprzedaży. Na początek utwórz listę kont i szans klientów.

Użyj niestandardowych statusów, aby utworzyć segmentację w kampaniach generowania leadów. Statusy takie jak Qualified Prospect, Won, Lost, Demo i Proposal pomagają określić, gdzie znajdują się niestandardowi klienci w procesie sprzedaży.

Korzystaj z widoku Tablica, aby tworzyć schematy blokowe dla obsługi klienta w Twojej firmie Szablony CRM . Ten widok jest również idealny do burzy mózgów na temat rozwiązań dla punktów bólu. Wykorzystaj spostrzeżenia do generowania raportów i automatycznego planowania zadań w oparciu o dane CRM.

2. Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp

Regularnie śledź wyniki sprzedaży dzięki szablonowi tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp

Do najpopularniejszych raportów CRM należą te, które śledzą KPI zespołów sprzedaży i marketingu. Użyj Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp do cotygodniowego śledzenia wskaźników wydajności i generowania przydatnych informacji.

Na początek zdecyduj, czy chcesz śledzić wydajność poszczególnych pracowników, czy metryki projektów. Dostosuj formularz tak, aby zawierał dane dotyczące procesu sprzedaży, takie jak informacje o pracownikach i szczegóły dotyczące pożądanych wskaźników projektu. 💡

Użyj widoku Listy raportów, aby monitorować wydajność w zakresie liczby połączeń sprzedażowych, sesji czatu obsługi klienta i całkowitej liczby sprzedanych produktów. Użyj widoku tygodniowego, aby ocenić postęp na przestrzeni kilku tygodni lub zanurz się w widoku bieżącego tygodnia, aby uzyskać wgląd w powodzenie w tym tygodniu.

3. Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp

Wizualizuj dane i podkreślaj najlepsze wyniki dzięki szablonowi miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp

Szukasz skutecznego raportu CRM, który wyróżni pracowników w Twoim zespole? Zwróć się do Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp . Szablon ten pozwala liderom zarządzania projektami ocenić, jak dobrze każdy członek zespołu zrealizował swoje cele sprzedażowe.

Zacznij od rozbicia raportu na poszczególnych członków zespołu. Skorzystaj z danych pracowników, aby wypełnić liczbę połączeń, współczynnik konwersji i konta klientów obsługiwane przez każdą osobę.

Wyróżnij najlepszych pracowników podczas prezentacji raportowania sprzedaży, aby nagrodzić ich ciężką pracę. Skorzystaj z wbudowanych obliczeń, aby wygenerować liczby współczynnika konwersji i omów sposoby na zwiększenie tych liczb w następnym miesiącu.

Uzyskaj wgląd dzięki funkcjom raportowania CRM od ClickUp

