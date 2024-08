10 najlepszych przykładów oprogramowania CRM i ich przypadków użycia w 2024 roku

Jeśli znalezienie nowego oprogramowania CRM znalazło się na szczycie twojej niekończącej się listy rzeczy do zrobienia, wykonajmy to zadanie już dziś!

CRM (Customer Relationship Management) to system do zarządzania codzienną komunikacją i danymi pochodzącymi od potencjalnych, kontaktowych i obecnych klientów. Pozwalają one firmom śledzić interakcje i preferencje klientów oraz zapewniać lepszą obsługę klienta.

A dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu CRM, zespoły sprzedaży i marketingu są w stanie przenosić elementy bezpośrednio do CRM workflow i załatwiać sprawy. Zaczną swój dzień wiedząc dokładnie, co robić i gdzie zlokalizować zasoby.

Nie jeśli, ale gdy firmy potrzebują odpowiedniego systemu, aby zespoły były skoncentrowane i produktywne, potrzebne będą specjalistyczne narzędzia, które przyniosą rezultaty. Aby pomóc Ci zdecydować, które oprogramowanie CRM będzie miało największy wpływ na Twój zespół, zebraliśmy 10 przykładów CRM i przypadków użycia.

Tabela porównawcza oprogramowania CRM

Oto szybki przegląd przypadków użycia i struktur biznesowych dla każdego CRM!

tabela porównawcza CRM wyświetlająca przypadki użycia i typy biznesowe | CRM | Przypadek użycia | Najlepszy dla | | ------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ClickUp | Mobilny CRM i zarządzanie projektami | Freelancerzy, startups, małe firmy, przedsiębiorstwa | | HubSpot | Pełny CRM | Freelancerzy, startupy, małe firmy, przedsiębiorstwa | | Zendesk | Help desk/Ticket CRM | Startupy, małe firmy, przedsiębiorstwa | | Freshworks | Zarządzanie działaniami sprzedażowymi | Service firmy, przedsiębiorstwa | | Microsoft Dynamics | Operacyjny CRM | Przedsiębiorstwa | | BIGContacts | Zarządzanie kontaktami | Freelancerzy, startupy, małe firmy | | Salesforce | Analityczny CRM | Średnie firmy, przedsiębiorstwa | | ActiveCampaign | Zarządzanie kampaniami | Freelancerzy, startupy, małe firmy, przedsiębiorstwa | | Pipedrive | Sales pipeline i transakcje | Średnie firmy, przedsiębiorstwa | | Google Sheets | Arkusz kalkulacyjny CRM | Freelancerzy, SaaS |

10 przykładów najlepszego oprogramowania CRM w 2024 roku

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp ułatwia organizowanie i rozwijanie relacji z klientami dzięki wizualizacjom danych, automatyzacja marketingu komunikacja i wiele więcej - wszystko w jednym miejscu. ClickUp nie jest specyficzny dla branży! Funkcje i narzędzia są w pełni konfigurowalne, więc międzyfunkcyjne zespoły jak Marketing , inżynierowie wsparcia i Finanse mogą wykorzystać ClickUp do zarządzania swoimi zadaniami i szybszego zamykania transakcji

Przypadek użycia ClickUp: Mobilny CRM i zarządzanie projektami

W miarę powiększania bazy danych klientów i podejmowania bardziej złożonej pracy z klientami, będziesz potrzebować niezawodnego narzędzia do zarządzania projektami CRM i rozwiązanie do zarządzania projektami jak ClickUp do zarządzania wszystkimi poziomami szans sprzedaży i kampanie marketingowe .

Funkcje ClickUp pomagają zwiększyć sprzedaż i działania marketingowe dzięki czemu każdy ma dostęp do potrzebnych informacji, kiedy ich potrzebuje. Rezultaty? Lepsze relacje w zespole i szybsze przekazywanie zadań w celu zapewnienia skoordynowanej obsługi klienta. Oto inne sposoby wykorzystania ClickUp:

Dostosuj swój ClickUp Workspace, aby zespoły i przedstawiciele handlowi mogli przeglądać dane na wiele sposobów

Zmniejsz liczbę kart i aplikacji otwieranych za pomocąNatywne i zewnętrzne integracje ClickUp* Wyeliminuj silosy i przyspiesz komunikację, integrując swoje wiadomości e-mail z ClickUp

Zautomatyzuj procesy sprzedaży, przypomnienia, działania następcze i inne czasochłonne zadania

Uzyskaj dostęp do ClickUp z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w podróży

SkonfigurujSzablony CRM dla produktów klienta i procesów sprzedaży

Tworzenie modelu prognozowania sprzedaży na podstawie danych historycznych

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem ClickUp, zacznij od sekcji Szablon ClickUp CRM aby przetestować personalizację projektów i automatyzację sprzedaży!

zarządzanie potencjalnymi klientami _, relacjami z klientami i sprzedażą w jednym miejscu dzięki temu szablonowi CRM ClickUp Pobierz szablon CRM

Cennik ClickUp

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

(najlepszy do użytku osobistego) Unlimited Plan (najlepszy dla małych zespołów ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych zespołów ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średnich zespołów ($12/członka miesięcznie)

Dowiedz się, jak to zrobić stworzyć CRM w ClickUp do zarządzania relacjami z klientami!

2. HubSpot

przez HubSpotHubSpot to potężne rozwiązanie CRM zapewniające oprogramowanie, usługi i edukację w zakresie marketingu przychodzącego i sprzedaży. Oferuje szeroką gamę oprogramowania, które pomaga firmom w ich działaniach marketingowych i sprzedażowych, w tym HubSpot CRM, HubSpot Marketing i HubSpot Sales. HubSpot ma również wbudowany system analityczny zapewniający użytkownikom wgląd w skuteczność ich kampanii marketingowych.

Przypadek użycia HubSpot: Pełny CRM

Największą wadą korzystania z wielu systemów CRM jest to, że zespół musi podwoić wysiłki, aby zapewnić aktualność informacji. Dzięki platformie CRM, takiej jak Hubspot, możesz łatwo zarządzać interakcjami i danymi w całym cyklu życia klienta pod jednym dachem.

HubSpot CRM może pomóc zespołom sprzedaży poprawić zaangażowanie klientów, zwiększyć sprzedaż i zoptymalizować działania marketingowe. Dostępne są różne funkcje ułatwiające zarządzanie relacjami z klientami. Za pomocą strony internetowej można utworzyć listę kontaktów, śledzić interakcje z klientami i wysyłać zautomatyzowane wiadomości e-mail.

Ceny HubSpot

Darmowe narzędzia

Starter: Zaczyna się od $18/miesiąc za 1,000 kontaktów marketingowych

Zaczyna się od $18/miesiąc za 1,000 kontaktów marketingowych Pakiet CRM Starter: Od 20 USD/miesiąc za 1 000 kontaktów marketingowych

Od 20 USD/miesiąc za 1 000 kontaktów marketingowych Profesjonaliści: Od 800 USD/miesiąc za 2000 kontaktów marketingowych

Bonus:_ Najlepsze narzędzia CRM dla komputerów Mac

3. Zendesk

przez ZendeskZendesk to platforma obsługi klienta pomagająca firmom zapewnić wsparcie swoim klientom. Oferuje pakiet narzędzi, które pomagają firmom zarządzać interakcjami z klientami, w tym system sprzedaży biletów , czat i bazę wiedzy. Zendesk integruje z wieloma innymi platformami oprogramowania, ułatwiając firmom zapewnianie wsparcia we wszystkich kanałach.

Przypadek użycia Zendesk: Help desk/Ticket CRM

A system pomocy technicznej jest istotną częścią każdej operacji obsługi klienta. Korzystając z systemu pomocy technicznej, firmy są w stanie łatwo śledzić i zarządzać zgłoszeniami obsługi klienta.

Każde oprogramowanie do obsługi zgłoszeń może być wykorzystywane do zbierania opinii klientów i śledzenia poziomu ich zadowolenia, ale Zendesk jest lepszą opcją, ponieważ nie tylko ułatwia pracę klientom, ale także wewnętrznym zespołom wsparcia. Gdy wymiana informacji jest płynna i dostępna, nie są oni już zagrzebani w ciężkiej pracy, ale zamiast tego personalizują doświadczenia klientów.

Cennik Zendesk

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Support Team: $19 za agenta/miesiąc

$19 za agenta/miesiąc Wsparcie Professional: $55 za agenta/miesiąc

$55 za agenta/miesiąc Wsparcie Enterprise: 115 USD za agenta/miesiąc

Bonus:_ SaaS CRM Tools !

4. Freshworks

przez Freshworks Freshworks to pakiet oprogramowania opartego na chmurze, który pomaga firmom zarządzać relacjami z klientami, sprzedażą i marketingiem. Oferuje różnorodne narzędzia do śledzenia interakcji z klientami i potencjalnymi klientami, w tym Strategia CRM narzędzie do e-mail marketingu oraz system do zarządzania zadaniami i projektami.

Przypadek użycia Freshworks: Zarządzanie działaniami sprzedażowymi

Monitorowanie aktywności sprzedażowej jest ważną częścią ekosystemu CRM dla zwiększenia retencji klientów . Monitorując działania sprzedażowe, masz jasny obraz tego, gdzie cele sprzedażowe są osiągane, przekraczane lub nie są realizowane. Freshworks oferuje kilka sposobów monitorowania działań sprzedażowych:

Skorzystaj z chronologicznego widoku osi czasu , aby zobaczyć zaangażowanie każdego klienta w Twoją firmę

, aby zobaczyć zaangażowanie każdego klienta w Twoją firmę Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych , aby zobaczyć, jak radzi sobie Twój zespół, w tym ostatnie wyniki sprzedaży, aktywnych potencjalnych klientów i otwarte możliwości

, aby zobaczyć, jak radzi sobie Twój zespół, w tym ostatnie wyniki sprzedaży, aktywnych potencjalnych klientów i otwarte możliwości Korzystaj z metryk e-mail i śledzenia, takich jak liczba wysłanych e-maili, odsetek klientów, którzy odpowiedzieli na e-mail, współczynnik odrzuceń i inne

Ceny Freshworks

Darmowy 21-dniowy okres próbny

Growth: Bezpłatnie dla maksymalnie trzech użytkowników, następnie 15 USD/miesiąc za użytkownika

Bezpłatnie dla maksymalnie trzech użytkowników, następnie 15 USD/miesiąc za użytkownika Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $69/miesiąc na użytkownika

5. Microsoft Dynamics

przez Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics to linia aplikacji biznesowych oferowanych przez Microsoft. Obejmuje ona różne aspekty działalności firmy, od finansów i operacji po sprzedaż i marketing. Dynamics został zaprojektowany, aby pomóc organizacjom w zarządzaniu finansami, operacjami, sprzedażą i marketingiem oraz obsługą klienta.

Przypadek użycia Microsoft Dynamics: CRM operacyjny

Operacyjny CRM pomaga firmom w szerokim zakresie działań, takich jak śledzenie danych klientów, automatyzacja procesów sprzedaży i zarządzanie interakcjami. Jednak u podstaw operacyjnego CRM leży poprawa obsługi klienta poprzez dostarczanie agentom informacji o klientach, w tym o wcześniejszych interakcjach i zamówieniach.

Śledząc interakcje i dane klientów w oprogramowaniu CRM, takim jak Microsoft Dynamics, firmy lepiej rozumieją, czego potrzebują i chcą klienci oraz jak najlepiej ich obsługiwać. Informacje te mogą również pomóc firmom zidentyfikować zagrożonych klientów i podjąć kroki w celu ich zatrzymania. Oprogramowanie CRM może ułatwić ten proces poprzez automatyzację wielu zadań związanych ze śledzeniem i zarządzaniem danymi klientów.

Ceny Microsoft Dynamics

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Sales Professional: $65/miesiąc za użytkownika

$65/miesiąc za użytkownika Sales Enterprise: $95/miesiąc za użytkownika

$95/miesiąc za użytkownika Sales Premium: 135 USD/miesiąc za użytkownika

135 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft Relationship Sales: $162/miesiąc na użytkownika

$162/miesiąc na użytkownika Microsoft Viva Sales: 40 USD/miesiąc na użytkownika

przez BIGKontakty BIGContacts to oparty na chmurze system zarządzania kontaktami dla firm, umożliwiający przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie kontaktów innym osobom w bezpiecznym środowisku. Dzięki BIGContacts użytkownicy mogą skuteczniej łączyć się ze współpracownikami, klientami i partnerami, mając natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich danych kontaktowych w jednym miejscu. Ponadto BIGContacts oferuje szereg funkcji, takich jak udostępnianie kontaktów, przypomnienia o urodzinach i niestandardowe filtry, które pomagają użytkownikom zachować porządek i łączność.

Jeśli jesteś małą firmą, która potrzebuje wygodnego systemu CRM bez złożoności, BIGContacts został zaprojektowany, aby zaspokoić te potrzeby.

Zarządzanie kontaktami to coś więcej niż tylko śledzenie nazwisk i adresów e-mail. Chodzi o stworzenie systemu, który pomaga pozostać w kontakcie z kontaktami, utrzymuje je w porządku i ułatwia znalezienie potrzebnych informacji, gdy są one potrzebne. Oto kilka działań, które możesz podjąć, aby dostosować swój interfejs BigContacts:

Użyj niestandardowych pól do przechowywania dodatkowych informacji o potencjalnych klientach i klientach ważnych dla Twojej firmy

Sortowanie i wyświetlanie kontaktów według oczekujących lub nadchodzących działań, możliwości, ostatniego kontaktu lub ostatniej komunikacji

Twórz użytkowników, role i uprawnienia do zarządzania zespołami

Wyświetlanie zaktualizowanej komunikacji e-mail z jednego miejsca

BIG: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika DUŻY: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika NAJWIĘKSZY: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika ENTERPRISE: Ceny niestandardowe

Pobierz za darmo ***Szablony sprzedaży i CRM w ClickUp* !

7. Salesforce

przez SalesforceSalesforce to oparta na chmurze firma dostarczająca oprogramowanie CRM i inne rozwiązania dla przedsiębiorstw. Salesforce pomaga firmom zarządzać danymi klientów, interakcjami i procesami sprzedaży. Oferuje różnorodne funkcje, w tym zarządzanie potokiem sprzedaży, zarządzanie kontaktami, automatyzację marketingu i obsługę klienta.

Przypadek użycia Salesforce: Analityczny CRM Narzędzia Salesforce współpracują ze sobą aby zrozumieć dane na wiele sposobów. Pierwszym sposobem jest wykorzystanie go jako źródła danych. CRM zawiera mnóstwo danych o klientach i ich interakcjach z firmą. Dane te można wykorzystać do wglądu w zachowania, preferencje i trendy klientów.

Drugim sposobem wykorzystania Salesforce do analityki jest użycie go jako narzędzia do raportowania. Raporty generowane z CRM mogą dać ci obraz tego, jak radzi sobie twoja firma, jakie kampanie marketingowe są skuteczne i na czym powinieneś skupić swoje wysiłki.

Ceny Salesforce

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: 105 USD/miesiąc za użytkownika

105 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: 190 USD/miesiąc za użytkownika

190 USD/miesiąc za użytkownika Nieograniczony: 355 USD/miesiąc za użytkownika

8. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign to platforma e-mail marketingu umożliwiająca tworzenie i wysyłanie newsletterów, zautomatyzowanych wiadomości i innych ukierunkowanych treści. Zapewnia również zaawansowane funkcje śledzenia i raportowania, aby mierzyć sukces kampanii i optymalizować swoje wysiłki. Ponadto ActiveCampaign oferuje szeroki zakres integracji z innymi usługami, ułatwiając połączenie działań e-mail marketingowych z pozostałymi działaniami marketingowymi.

Przypadek użycia ActiveCampaign: Zarządzanie kampaniami

Zarządzanie kampaniami w CRM jest ważnym zadaniem dla każdej organizacji. Kampanie mogą być wykorzystywane do kierowania do określonych klientów lub grup klientów materiałów marketingowych, ofert specjalnych lub innych komunikatów.

Zarządzając kampaniami w CRM, takim jak ActiveCampaign, będziesz w stanie zbudować każdy etap zgodnie z własnymi preferencjami:

1. Definiowanie kampanii i celów firmy

2. Tworzenie planu krok po kroku i kluczowych współpracowników na potrzeby realizacji kampanii

3. Identyfikacja docelowych odbiorców kampanii i tworzenie ukierunkowanych komunikatów

4. Konfigurowanie funkcji śledzenia i OKR aby upewnić się, że cele kampanii zostały osiągnięte

5. Ocenić wyniki kampanii i w razie potrzeby wprowadzić zmiany w przyszłych kampaniach

Cennik ActiveCampaign

Marketing Lite : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Marketing Plus : $49/miesiąc (3 użytkowników)

: $49/miesiąc (3 użytkowników) Marketing Professional : $149/miesiąc (5 użytkowników)

: $149/miesiąc (5 użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

9. Pipedrive

przez Pipedrive Pipedrive to narzędzie do zarządzania pipeline'em sprzedaży, które pomaga firmom śledzić ich cykl sprzedaży i postępy. Jest to dostępne rozwiązanie oparte na chmurze z dowolnego urządzenia, dzięki czemu jest idealne dla firm ze zdalnym zespołem sprzedaży. Pipedrive oferuje szereg funkcji, takich jak konfigurowalne pipeline'y, sprzedaż, integracja poczty e-mail i śledzenie aktywności.

Sprawdź nasz przewodnik na temat oprogramowanie CRM dla branży budowlanej !

Przypadek użycia Pipedrive: Potok sprzedaży i transakcje

Potok sprzedaży to wizualna reprezentacja procesu sprzedaży. Pomaga śledzić możliwości na każdym etapie cyklu sprzedaży, od potencjalnego klienta do klienta. Pipedrive ułatwia skonfigurowanie konfigurowalnego lejka w trzech prostych krokach:

1. Skonfiguruj pipeline, dodając swoje szanse sprzedaży lub importując je automatycznie z arkusza kalkulacyjnego lub CRM

2. Śledzenie postępów za pomocą automatycznych alertów i przypomnień, aby utrzymać transakcje na właściwym torze

3. Zautomatyzuj rozwój dzięki technologii AI, która pomoże Ci zidentyfikować możliwości zamknięcia większej liczby sprzedaży

Ceny Pipedrive

Essential: $9.90/miesiąc za użytkownika

$9.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $19.90/miesiąc za użytkownika

$19.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $39.90/miesiąc na użytkownika

$39.90/miesiąc na użytkownika Power: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

10. Arkusze Google

przez Przestrzeń robocza GoogleArkusze Google to internetowy edytor arkuszy kalkulacyjnych do współpracy nad nowymi danymi poprzez udostępnianie i edycję w czasie rzeczywistym. Możesz tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje bezpośrednio w przeglądarce, a zostaną one automatycznie zapisane na Twoim Dysku Google. Jak część Google Workspace zespoły mogą przyspieszyć przepływ pracy, łącząc Arkusze z innymi aplikacjami Google w celu uzyskania niestandardowego rozwiązania.

Przypadek użycia Google Sheets: Arkusz kalkulacyjny CRM

Arkusz kalkulacyjny to najbardziej znany sposób śledzenia relacji z klientami. Możesz utworzyć tabelę z imieniem i nazwiskiem klienta, danymi kontaktowymi i wszelkimi notatkami na jego temat. Pomoże to śledzić komunikację i wszelkie interakcje z klientami. Dodatkowo, możesz użyć arkusza kalkulacyjnego, aby utworzyć Raporty CRM lub śledzić poziomy zapasów.

Cennik Google Sheets

Darmowy dlaosobisty CRM (z kontem Google)

dlaosobisty CRM (z kontem Google) Business Starter : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : 12 USD/miesiąc na użytkownika

: 12 USD/miesiąc na użytkownika Business Plus: $18/miesiąc na użytkownika

Zobacz, jak oprogramowanie CRM może rozwinąć Twoją firmę

Rzeczywistość jest taka, że nieprzerwany czas na skupienie się na zarządzanie klientami zadania są trudne do wykonania. A starsze systemy CRM często zmuszają sprzedawców do przeskakiwania przez obręcze, aby uzyskać dostęp do swoich danych.

Gdy wszystko, od zadań osobistych po współpracę zespołową, znajduje się w jednym miejscu, łatwo jest znaleźć to, czego potrzebujesz i uniknąć powielania pracy. ClickUp zapewnia narzędzia CRM, integracje i wsparcie w celu skonfigurowania procesów dla przewidywalnych i bardzo złożonych projektów i transakcji.

Zarejestruj bezpłatne konto, aby uporządkować dane swoich klientów i dodać listę rzeczy do zrobienia, dzięki czemu już od dziś będziesz mieć jedno źródło prawdy! Wypróbuj ClickUp za darmo