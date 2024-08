10 najlepszych programów do śledzenia potencjalnych klientów w 2024 roku

Skuteczne zarządzanie leadami ma kluczowe znaczenie dla napędzania wzrostu i powodzenia sprzedaży w każdej branży i w każdej organizacji sprzedażowej. Na szczęście oprogramowanie do zarządzania leadami stało się łatwo dostępnym narzędziem, które może pomóc firmom usprawnić procesy śledzenia leadów i zmaksymalizować współczynniki konwersji.

Jednak przy tak wielu opcjach dostępnych obecnie na rynku, próba znalezienia idealnego rozwiązania do zarządzania leadami dla swojej firmy może być skomplikowanym zadaniem. Aby pomóc ci w tej podróży, oto lista najlepszych dostępnych obecnie programów do zarządzania leadami.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużym przedsiębiorstwem, platformy te oferują solidne funkcje i funkcje, które pomogą Ci przechwytywać, organizować i pielęgnować potencjalnych klientów, ostatecznie zwiększając sprzedaż.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania leadami?

Oprogramowanie do zarządzania leadami to narzędzie, które pomaga organizacjom kwalifikować, analizować i pielęgnować leady w celu przekształcenia ich w nowe możliwości biznesowe.

Dlaczego więc zarządzanie leadami jest tak ważne?

A badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review "Niemniej jednak, nasze badania wskazują, że wiele firm zbyt wolno reaguje na te leady. Przebadaliśmy 2 241 amerykańskich firm, mierząc jak długo każda z nich potrzebowała na odpowiedź na wygenerowany przez Internet lead testowy. Chociaż 37% z nich odpowiedziało w ciągu godziny, a 16% w ciągu od 1 do 24 godzin, 24% zajęło to ponad 24 godziny, a 23% firm nie odpowiedziało w ogóle. Średni czas odpowiedzi wśród firm, które odpowiedziały w ciągu 30 dni, wyniósł 42 godziny"

Jednak dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania leadami Twój zespół może być na bieżąco z leadami, poprawiając czas reakcji, przechwytując leady i nie tylko.

Czego szukać w narzędziach do zarządzania potencjalnymi klientami

Wybierając oprogramowanie do zarządzania leadami dla swojego biznesu, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, które są zgodne z unikalnymi wymaganiami organizacji, w tym:

Przechwytywanie i śledzenie leadów: Szukaj oprogramowania do śledzenia, które zapewnia bezproblemowe przechwytywanie leadów z różnych źródeł i umożliwia kompleksowe śledzenie działań leadów w całym procesie sprzedaży

Szukaj oprogramowania do śledzenia, które zapewnia bezproblemowe przechwytywanie leadów z różnych źródeł i umożliwia kompleksowe śledzenie działań leadów w całym procesie sprzedaży Segmentacja leadów i scoring: Upewnij się, że system zarządzania leadami oferuje zaawansowane możliwości segmentacji leadów. Umożliwia to kategoryzowanie leadów w oparciu o określone kryteria. Funkcje punktacji leadów pomagają ustalić priorytety i skupić się na potencjalnych klientach wysokiej jakości

Upewnij się, że system zarządzania leadami oferuje zaawansowane możliwości segmentacji leadów. Umożliwia to kategoryzowanie leadów w oparciu o określone kryteria. Funkcje punktacji leadów pomagają ustalić priorytety i skupić się na potencjalnych klientach wysokiej jakości Możliwości integracji: Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania leadami płynnie integruje się z istniejącym CRM, e-mail marketingiem i innymi odpowiednimi narzędziami, aby zapewnić płynny transfer danych i wydajny przepływ pracy

Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania leadami płynnie integruje się z istniejącym CRM, e-mail marketingiem i innymi odpowiednimi narzędziami, aby zapewnić płynny transfer danych i wydajny przepływ pracy Automatyzacja i zarządzanie przepływem pracy: Wybierz oprogramowanie, które automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak przydzielanie leadów i przypomnienia o działaniach następczych, aby zwiększyć wydajność i zoptymalizować procesy zarządzania leadami

Wybierz oprogramowanie, które automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak przydzielanie leadów i przypomnienia o działaniach następczych, aby zwiększyć wydajność i zoptymalizować procesy zarządzania leadami Analityka i raportowanie: Szukaj solidnych funkcji analitycznych i raportowania, które zapewniają wgląd w wydajność potencjalnych klientów, współczynniki konwersji oraz ogólny proces sprzedaży i pipeline, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane

10 najlepszych programów do zarządzania leadami w 2024 roku (Free i płatne)

Zarządzanie leadami, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Kiedy Business szuka dziś oprogramowania do zarządzania leadami, tak naprawdę szuka jednego z następujących rozwiązań: platformy do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która posiada funkcje zarządzania leadami lub oprogramowania do zarządzania leadami, które łatwo integruje się z ich oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami.

ClickUp to platforma do zarządzania projektami, która jest tak wszechstronna, że z łatwością może pełnić rolę CRM lub systemu do zarządzania potencjalnymi klientami, jeśli właśnie tego potrzebujesz. Jest to ważne rozwiązanie alternatywa dla każdego oprogramowania CRM pozwala na łatwe ustawienie Cykle pracy CRM oferty Szablony CRM i jest idealnym przykładem nowoczesnego rozwiązania CRM elastyczne i zakończone możliwością dostosowania.

ClickUp może być używany do zarządzania całym procesem sprzedaży i zespołu i pozwolić im na łatwą współpracę z marketingiem, produktem i każdym innym zespołem, który odgrywa rolę w pozyskiwaniu i konwersji leadów. Ten system zarządzania leadami jest idealny do połączenia wszystkich Teams na jednej platformie.

ClickUp najlepsze funkcje

Opcje automatyzacji które sprawiają, żewprowadzanie danych proste i szybkie, dzięki czemu można zwiększyć szybkość, z jaką potencjalni klienci przechodzą przez pipeline. Możesz automatycznie przydzielać zadania w oparciu o scenę lejka, wyzwalać aktualizacje statusu dla określonych działań klienta i nie tylko

Elastyczny CRM , który pozwala zaprojektować cykl pracy i strukturę zespołu w dowolny sposób. ClickUp działa jako elastyczny CRM, który pozwala dostosować przepływ pracy i wizualizować cały pipeline do śledzenia potencjalnych klientów

, który pozwala zaprojektować cykl pracy i strukturę zespołu w dowolny sposób. ClickUp działa jako elastyczny CRM, który pozwala dostosować przepływ pracy i wizualizować cały pipeline do śledzenia potencjalnych klientów Formularze ClickUp który pozwala Twojemu zespołowi usprawnić proces pozyskiwania leadów, organizować dane w wybrany sposób i automatycznie tworzyć zadania bezpośrednio z markowych formularzy

Dostosowane pulpity , które ułatwiają Twojemu zespołowi śledzenie transakcji i sprawdzanie, jak radzi sobie Twój zespół. ClickUp może być jednocześnie używany jako narzędzie do pozyskiwania leadówi narzędzie do zarządzania wydajnością Teams w tym samym czasie

, które ułatwiają Twojemu zespołowi śledzenie transakcji i sprawdzanie, jak radzi sobie Twój zespół. ClickUp może być jednocześnie używany jako narzędzie do pozyskiwania leadówi narzędzie do zarządzania wydajnością Teams w tym samym czasie Stale rosnąca liczba szablonów dla CRM, śledzenie prowizji,raportowanie sprzedażyi nie tylko

Limity ClickUp

Dla niektórych zbyt rozbudowane funkcje. Małe Teams lub osoby szukające bardzo prostego narzędzia do zarządzania leadami, które nie robi nic innego, mogą być przytłoczone ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

Zarządzanie leadami w Szablon CRM firmy ClickUp umożliwia organizowanie aktywnych, utraconych i przeszłych potencjalnych klientów na różnych listach w celu łatwego śledzenia. Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić klientów i leady sprzedażowe, z niestandardowymi statusami, które pozwalają oznaczyć postęp każdego zadania.

zarządzaj potencjalnymi klientami, relacjami z niestandardowymi klientami i sprzedażą w jednym miejscu dzięki szablonowi CRM od ClickUp

2. Salesflare

przez Salesflare

Salesflare to dobry system CRM i zarządzania leadami dla małych zespołów sprzedażowych, który oferuje elastyczne ceny. Salesflare znalazł się na tej liście najlepszych rozwiązań do zarządzania leadami, ponieważ oferuje silne możliwości automatyzacji CRM i może pomóc zespołom sprzedażowym znacznie usprawnić ich cykl pracy.

Najlepsze funkcje Salesflare

Doskonałe funkcje automatyzacji umożliwiają szybkie gromadzenie danych, rejestrowanie rozmów telefonicznych i spotkań oraz bardzo łatwe wysyłanie spersonalizowanych kampanii e-mailowych

Narzędzie do wyszukiwania e-maili pomaga odkryć adresy e-mail potencjalnych klientów, z którymi się kontaktowałeś, ale od których nie mogłeś otrzymać e-maila.

Proces rejestracji w Salesflare jest szybki i łatwy dzięki integracji z pocztą e-mail

Limity Salesflare

Interfejs użytkownika (UI) został zaprojektowany tak, aby był prosty i łatwy w użyciu, ale czasami jest zbyt uproszczony i utrudnia widok wszystkich potrzebnych informacji naraz na ekranie

Ceny Salesflare

Growth: 35/miesiąc za użytkownika

35/miesiąc za użytkownika Pro: $55/miesiąc za użytkownika

$55/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesflare

G2 : 4.8/5 (230 recenzji)

: 4.8/5 (230 recenzji) Capterra: 4.7/5 (130 recenzji)

Bonus: Construction CRM !

3. Pipedrive

przez PipedrivePipedrive to bardzo popularne narzędzie z doskonałymi funkcjami do zarządzania pipeline'ami, raportowania i prognozy sprzedaży, importu i eksportu danych oraz integracji e-maili.

Jest to bardzo dobre narzędzie do zarządzania leadami dla małych i średnich firm, które szukają oprogramowania, które pomoże im zarządzać sprzedażą i dać im jasny obraz ich lejka sprzedaży przez cały czas.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Łatwe w użyciu i intuicyjne funkcje

Łatwo konfigurowalne opcje pulpitu dlazarządzanie zasobami* Wyczyszczone i dobrze sformatowane raportowanie wyników sprzedaży

Limity Pipedrive

Aplikacja mobilna może być nieco nieintuicyjna

Ceny Pipedrive

Essential: $9.90/miesiąc za użytkownika

$9.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $19.90/miesiąc za użytkownika

$19.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $39.90/miesiąc na użytkownika

$39.90/miesiąc na użytkownika Power: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,600+ recenzji)

: 4.2/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,800+ recenzji)

4. BizConnect

przez BizConnect BizConnect nie jest typowym CRM lub oprogramowaniem do zarządzania potencjalnymi klientami. W rzeczywistości jest to oprogramowanie służące do skanowania kart biznesowych i zarządzania bazą danych kontaktów biznesowych.

Jest to świetne narzędzie dla osób, które regularnie uczestniczą w konferencjach i wymieniają się kartami biznesowymi z innymi ludźmi biznesu. BizConnect ułatwia skanowanie kart i tworzenie w ten sposób listy potencjalnych klientów oraz zarządzanie nią.

Najlepsze funkcje BizConnect

Bardzo dokładne skanowanie i przechowywanie kart Business

Łatwe zarządzanie, grupowanie i udostępnianie list kontaktów innym członkom zespołu

Menedżerowie mogą tworzyć zadania i codzienne listy kontrolne za pośrednictwem BizConnect

Listy można łatwo wyeksportować do Arkuszy Google orazMicrosoft Excel Limity BizConnect

Nie posiada wielu funkcji, które mają najlepsze programy do zarządzania potencjalnymi klientami i CRM

Skanowanie jest bardzo dokładne, ale czasami powolne

BizConnect ceny

Wersja Free

Premium: $9.99/miesiąc

BizConnect oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (25 recenzji)

4.6/5 (25 recenzji) GetApp: 4.6/5 (25 recenzji)

5. noCRM.io

przez NoCRM.io noCRM.io to dobrze znane oprogramowanie do zarządzania leadami, które może pomóc zespołom sprzedażowym w lepszym śledzeniu ich pipeline'ów i niestandardowych klientów, których przekonwertowali.

Ułatwia ono zespołom sprzedażowym szybkie tworzenie leadów (z punktacją leadów) z różnych źródeł - od Linkedin po karty biznesowe. To narzędzie zostało stworzone specjalnie z myślą o teamach sprzedażowych i pomaga im wyeliminować ręczne wprowadzanie danych, aby skupić się na konwersjach.

noCRM.io najlepsze funkcje

Oferuje generator skryptów sprzedażowych, który ułatwia kwalifikację potencjalnych klientów

Solidna integracja z pocztą e-mail

Doskonałe raportowanie

Bardzo łatwe w użyciu i intuicyjne opcje oceny potencjalnych klientów

Solidna aplikacja mobilna

noCRM.io limits

Integracje poza narzędziami e-mail są dość limitowane

Niestandardowy pulpit nie jest zbyt elastyczny

Ceny noCRM.io

Zestaw startowy: €10/miesiąc za użytkownika

€10/miesiąc za użytkownika Eksperci ds. sprzedaży: €19/miesiąc za użytkownika

€19/miesiąc za użytkownika Zespół marzeń: €29/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje noCRM.io

G2: 4.7/5 (80 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (340+ recenzji)

6. Freshsales

przez Freshsales Freshsales to świetne rozwiązanie do zarządzania leadami dla małych i średnich firm, które chcą zautomatyzować swój cykl pracy.

Jest to część większego pakietu narzędzi Freshworks, który oferuje przystępne cenowo plany dla małych teamów z doskonałymi funkcjami kontaktu i oceny transakcji opartymi na AI do śledzenia procesu sprzedaży.

Najlepsze funkcje Freshsales

Ponadprzeciętna aplikacja mobilna

Intuicyjne zarządzanie kampaniami

Łatwy import i eksport danych

Ocena leadów oparta na AI

Limity Freshsales

Dość skomplikowana integracja z innymi narzędziami

Niewielka krzywa uczenia się dla teamów, które mają niewielkie doświadczenie z CRM-ami

Ceny Freshsales

Growth: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Pro: $47/miesiąc za użytkownika

$47/miesiąc za użytkownika Enterprise: $83/miesiąc za użytkownika

Freshsales oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1,600 recenzji)

4.5/5 (1,600 recenzji) Capterra: 4.6/5 (340+ recenzji

7. Apptivo

przez Apptivo Apptivo jest nieco inne, ponieważ nie jest to oprogramowanie do zarządzania leadami. Jest to oprogramowanie i platforma CRM w chmurze, która ma wiele różnych aplikacji, które pomagają zarządzać różnymi procesami biznesowymi, takimi jak marketing, sprzedaż, zarządzanie projektami, fakturowanie i inne.

"Lead App" Apptivo służy do zarządzania potencjalnymi klientami w całym procesie sprzedaży.

Najlepsze funkcje Apptivo

Łatwe przypisywanie leadów do członków teamu

Możliwość dodawania notatek i danych osobowych dla każdego kontaktu w procesie sprzedaży

Cała platforma jest oparta na chmurze, więc nie trzeba niczego instalować lokalnie

Limity Apptivo

Oprogramowanie CRM i interfejs są nieco niezgrabne

Posiada więcej aplikacji i funkcji niż potrzebuje większość teamów sprzedażowych

Ceny Apptivo

Lite: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Premium: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Ultimate: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Apptivo

G2: 4.3/5 (135 opinii)

4.3/5 (135 opinii) Capterra: 4.4/5 (695 opinii)

8. Creatio

przez Creatio Podobnie jak Apptivo, Creatio jest kolejną platformą, która posiada kilka różnych aplikacji CRM. Jedną z nich jest aplikacja dedykowana sprzedaży. Sales Creatio to platforma, z której mogą korzystać wszystkie rodzaje teamów w celu automatyzacji procesu zarządzania leadami.

Creatio szczyci się również tym, że do niestandardowego sposobu korzystania z platformy przez zespół nie jest wymagana znajomość kodowania.

Najlepsze funkcje Creatio

Wysoce konfigurowalny pulpit do przypisywania leadów lub zarządzania pipeline'ami

Łatwość tworzenia niestandardowych cykli pracy i procesów

Możliwość łatwej integracji z innymi aplikacjami CreatioCRM, takimi jak Marketing Ograniczenia Creatio

Może być najlepszym rozwiązaniem dla dużych firm, które potrzebują kompleksowej platformy obsługującej nie tylko sprzedaż

Ceny Creatio

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Handel: 35 USD/miesiąc za użytkownika

35 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $60/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Creatio

G2: 4.6/5 (225 opinii)

4.6/5 (225 opinii) Capterra: 4.8/5 (95 opinii)

9. Keap

Via Keap Keap to doskonała platforma CRM dla zespołów sprzedażowych, które potrzebują wysokiej jakości możliwości marketingu e-mail i SMS. Ich automatyzacja jest bardzo dobra, a oprogramowanie do śledzenia leadów umożliwia łatwe tworzenie wielu pipeline'ów i pielęgnowanie relacji z niestandardowymi klientami poprzez zautomatyzowaną komunikację.

Najlepsze funkcje Keap

Świetne integracje płatności, które sprawiają, że proces płatności online jest szybki i łatwy

Duża liczba integracji z popularnymi narzędziami sprzedażowymi

Limity Keap

Niewielki brak opcji niestandardowych w raportowaniu sprzedaży i zarządzaniu kwalifikowanymi leadami

Pozbycie się zduplikowanych leadów i zarządzanie danymi klientów jest czasami trudne

Dość drogi w porównaniu do innych CRM

Ceny Keap

Pro: $199/miesiąc dla dwóch użytkowników

$199/miesiąc dla dwóch użytkowników Max: 289 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

289 USD/miesiąc dla trzech użytkowników Max Classic: Kontakt w sprawie ceny

Keap oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (1,445 recenzji)

4.2/5 (1,445 recenzji) Capterra: 4.1/5 (1,220 opinii)

Bonus: Sprawdź naszą listę top alternatywy dla Keap

10. Marketo Engage

Via Adobe Marketo Engage firmy Adobe to platforma, która pomaga dostawcom w zwiększaniu popytu i konwersji poprzez dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń dla wszystkich potencjalnych klientów.

Platforma łączy dane klientów, automatyzację i analitykę, aby pomóc zarówno zespołom marketingowym, jak i sprzedażowym lepiej angażować potencjalnych klientów w każdym punkcie kontaktu.

Najlepsze funkcje Marketo Engage

Doskonały system punktacji, który można łatwo dostosować do tego, co zespół sprzedaży uważa za ważne

Umożliwia tworzenie niestandardowych ścieżek zakupowych

Integracja ze wszystkimi wiodącymi systemami CRM i wieloma innymi popularnymi narzędziami Business

Silne funkcje bezpieczeństwa

Limity Marketo Engage

Złożoność. Do korzystania z niego wymagane jest rozszerzenie szkolenia

Brak natywnych raportów i szablonów. Trzeba je tworzyć od podstaw

Ceny Marketo Engage

Kontakt w sprawie cen

Marketo Engage oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 2300 recenzji)

4,1/5 (ponad 2300 recenzji) Capterra: 4.2/5 (660 recenzji)

Jak korzystać z oprogramowania do zarządzania leadami?

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci efektywnie korzystać z oprogramowania do zarządzania leadami:

Ustaw szczegółowe profile dla każdego potencjalnego klienta z kluczowymi informacjami, takimi jak dane kontaktowe, dane demograficzne, odsetki i historia zakupów. Twórz kampanie skierowane do odpowiednich potencjalnych klientów we właściwym czasie, aby nie marnować zasobów na potencjalnych klientów, którzy mogą nie być zainteresowani twoim produktem lub usługą. Automatyzacja przyziemnych zadań, takich jak działania następcze, pozwala zaoszczędzić czas i energię. Monitoruj wydajność potencjalnych klientów, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy w strategiach sprzedaży i marketingu. Wdrażaj systemy oceny leadów, aby móc nadać priorytet najlepszym leadom do konwersji. Korzystaj z narzędzi analitycznych do śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak wskaźniki otwarć, kliknięć i konwersji. Zaprojektuj pętlę informacji zwrotnych od klientów, która pomoże ci zebrać cenne dane od klientów w celu informowania o przyszłych kampaniach. Śledź potencjalnych klientów z różnych kanałów marketingowych, aby określić, które źródła są najbardziej skuteczne w generowaniu konwersji. Ustaw wyzwalacze powiadamiające przedstawicieli handlowych o nowych potencjalnych klientach lub aktualizacjach, aby mogli natychmiast podjąć działania. Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) do zarządzania informacjami kontaktowymi i postępami potencjalnych klientów.

ClickUp: Najlepszy system zarządzania leadami dla Twojego teamu

Po przyjrzeniu się tym wszystkim świetnym narzędziom do zarządzania leadami, oczywiste jest, że oferują one wiele potężnych funkcji, które mogą usprawnić śledzenie leadów i procesy ich pozyskiwania.

Najważniejsze jest jednak to, w jaki sposób oprogramowanie pasuje do konkretnych potrzeb Twoich i Twojego zespołu. ClickUp wyróżnia się jako najlepszy wybór, ponieważ jest niezwykle elastyczny. Nie jest to tylko narzędzie do zarządzania leadami - każdy zespół w organizacji może korzystać z ClickUp. Gdy wszyscy korzystają z jednej platformy, synchronizacja i utrzymywanie wszystkich zespołów na tej samej stronie jest nieskończenie łatwiejsze.

Nie jesteś przekonany? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś i przekonaj się, jak może ono pomóc Twojemu zespołowi sprzedaży (i całemu biznesowi) wejść na wyższy poziom.