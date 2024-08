10 najlepszych programów CRM dla firm usługowych 2024

Każdy biznes potrzebuje sposobu na zarządzanie powiązaniami z klientami. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku firm usługowych, gdzie utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami prowadzi do trwałych i powtarzających się przychodów.

Dobra platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) obsługuje wszystkie tajniki śledzenia i zarządzania danymi obecnych i przyszłych klientów oraz potencjalnych klientów.

Jeśli potrzebujesz oprogramowania CRM, które jest specjalnie zaprojektowane dla Twojej niszy i modelu usług, ten przewodnik po najlepszych CRM dla organizacji usługowych może Ci pomóc.

Czego należy szukać w platformie CRM dla biznesu usługowego?

Jako firma usługowa, potrzebujesz skutecznego sposobu na zarządzania klientami . Oznacza to poszukiwanie systemów CRM skoncentrowanych na usługach z następującymi podstawowymi funkcjami:

Przechowywanie danych klientów: Wszystkie najlepsze programy CRM potrzebują centralnego magazynu danychniestandardowa baza danych klientów która przechowuje informacje o klientach i historię zakupów

Komunikacja z klientem: Szukaj rozwiązań CRM, które pozwalają na tworzenie niestandardowych wiadomości dla klientów, odwdrożenie klienta do długoterminowego utrzymania klienta

Zarządzanie projektami: System CRM, który oceniasz, powinien umożliwiać łatwe śledzenie zadań związanych z dotarciem do klienta i jego utrzymaniemniestandardową podróżą klienta *Data Intelligence: Twój team potrzebuje kompleksowej analizy danychRaportowanie CRM w systemie oprogramowanie, aby uzyskać wgląd w informacje o klientach i kampanie informacyjne, aby móc zoptymalizować wszystko, od procesów sprzedaży po zarządzanie potencjalnymi klientami

Elastyczność: Będziesz chciał mieć możliwość niestandardowego dostosowywania widoków, bazy danych i pulpitów na platformie CRM, aby dopasować je do swojego biznesu i potrzebStrategia CRM *Łatwość obsługi: Im łatwiej twój zespół może wdrożyć się w oprogramowanie CRM i zacząć maksymalizować jego możliwości, tym lepiej

Wewnętrzna współpraca: Oprogramowanie CRM powinno mieć rozwiązania CRM zaprojektowane tak, aby pomóc zespołowi komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym, gdy angażują się w kontakt z klientami

Kluczem do znalezienia najlepszego CRM dla potrzeb biznesu usługowego jest dopasowanie swoich preferencji do podstawowych funkcji wymaganych do zarządzania, utrzymywania i zachwycania klientów.

10 najlepszych platform CRM dla firm usługowych w 2024 roku

Jeśli wybierzesz najlepsze oprogramowanie CRM, stanie się ono twoją centralną bazą danych narzędziem do zarządzania klientami . To tutaj będziesz śledzić podstawowe informacje o swoich klientach i ich zaangażowanie w Twój Business.

Te 10 systemów CRM może pomóc Ci znaleźć odpowiednie oprogramowanie CRM dla Twoich potrzeb:

Zobacz 15+ widoków ułatwiających zarządzanie relacjami z klientami ClickUp to kompleksowa platforma CRM dla projektów i narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala zarządzać wszystkimi relacjami z klientami usług w centralnej lokalizacji. Wizualizuj swój pipeline sprzedaży, usprawnij cykl pracy i śledź poszczególne konta, jednocześnie współpracując wewnętrznie, aby zapewnić swoim klientom obsługę i uwagę, na jaką zasługują.

Użytkownicy mają dostęp do szerokiego zakresu funkcji zarządzania projektami, ale nie popełnij błędu: jest to wysoce wyspecjalizowane oprogramowanie CRM kiedy tego potrzebujesz. Teams w firmie o dowolnej wielkości - od mały SaaS Business do dużej korporacji - i w każdym sektorze branży usługowej mogą go używać do utrzymywania danych swoich klientów, optymalizacji komunikacji i budowania szerszych kampanii sprzedażowych i marketingowych.

A dla każdego biznesu usługowego, który jest nowy w tego typu platformach, szablon ClickUp CRM jest łatwy do ustawienia i wszechstronny do zarządzania potencjalnymi klientami i budowania potoku sprzedaży.

Najlepsze funkcje ClickUp

Integracja CRM i zarządzania projektami aby usprawnić pracę zespołu sprzedaży

Rozszerzenie bibliotekifree szablonów CRM dzięki czemu nie trzeba rozpoczynać ustawień od zera

Możliwości współpracy w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianiu plików i widokowi czatu

Rozbudowana biblioteka integracji umożliwiająca połączenie solidnego systemu CRM z innymi narzędziami do zarządzania pracą

Limity ClickUp

Liczba funkcji CRM może stanowić krzywą uczenia się dla małych firm szukających prostego CRM

Widok i aplikacja mobilna oprogramowania CRM nie oferują tych samych widoków, co pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. SugarCRM

Via SugarCRM SugarCRM to potężna platforma CRM. Business pragnący budować swoje relacje z klientami może przechowywać i segmentować dane odbiorców, budować kompleksowe działania marketingowe i automatyzację sprzedaży cyklów pracy i centralnie zarządzać obsługą klienta.

W przypadku firm usługowych to połączenie oprogramowania CRM z automatyzacją marketingu może stać się potężnym narzędziem. Na przykład, korzystając z jednego systemu, można budować niestandardowe strony docelowe, które zbierają i przechowują dane klientów oraz uruchamiają spersonalizowane kampanie e-mail w oparciu o te informacje.

Najlepsze funkcje SugarCRM

Zintegrowana samoobsługabaza wiedzy która po rozbudowaniu może zmniejszyć liczbę zgłoszeń do działu obsługi klienta

Śledzenie spraw i pulpity pomagają przedstawicielom handlowym opartym na kontach i działom obsługi klienta w zapewnieniu bardziej spersonalizowanych interakcji

Analizy predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji (AI), które wykorzystują historyczne dane klientów, aby lepiej zrozumieć ich przyszłe zachowania

Przyjazny dla użytkownika interfejs oprogramowania CRM, który umożliwia firmom każdej wielkości szybkie uzyskanie wglądu w dane klientów

Limity SugarCRM

Oprogramowanie CRM jest podzielone na oddzielne rozwiązania dla marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, z których wszystkie należy zakupić osobno, aby uzyskać pełne doświadczenie

Pulpity są ograniczone dla firm poszukujących najbardziej niestandardowych informacji o odbiorcach

Ceny SugarCRM

**Sprzedaż:$49 za użytkownika miesięcznie

Obsługa: $80 za użytkownika miesięcznie

$80 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $85 za użytkownika miesięcznie

$85 za użytkownika miesięcznie Market: $1,000 miesięcznie za 10,000 kontaktów

SugarCRM oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (ponad 600 recenzji)

3.8/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 400 recenzji)

3. Keap

Via Keap Głównym zastosowaniem Keap jest oprogramowanie CRM dla małych firm. Jego możliwości CRM celowo koncentrują się na pomaganiu małym firmom w budowaniu relacji z klientami, eliminując dzwonki i gwizdki na rzecz optymalizacji podstawowych funkcji.

To wąskie ukierunkowanie pozwala Keap wyróżniać się w większości aspektów oprogramowania CRM dla małych Business. Dzięki podstawowym funkcjom CRM można łatwo zbierać nowych potencjalnych klientów, segmentować listy potencjalnych klientów i tworzyć zautomatyzowane cykle pracy w celu śledzenia potencjalnych klientów. Możesz nawet użyć tego systemu CRM do planowania spotkań z potencjalnymi i nowymi klientami, którzy chcą skorzystać z twoich usług.

Najlepsze funkcje Keap

Wstępnie napisane e-maile, które ułatwiają małym firmom ustawienie pierwszej komunikacji

Zintegrowane planowanie spotkań dla firm usługowych, które chcą zaangażować swoich odbiorców

Kompleksowe opcje automatyzacji marketingu, które można skalować w wielu kanałach i ramach czasowych

Wyjątkowa obsługa klienta dla wszystkich użytkowników Keap, niezależnie od subskrypcji lub wielkości biznesu

Limity Keap

Ograniczone opcje udostępniania plików i załączników dla automatyzacji i arkuszy danych klientów w porównaniu z większością oprogramowania CRM

Ustawienie jego możliwości CRM nie zawsze jest intuicyjne, szczególnie dla małych Businessów, które nie są zaznajomione z oprogramowaniem CRM

Ponieważ został zbudowany jako oprogramowanie CRM dla małych firm, może brakować funkcji, których potrzebują większe organizacje

Ceny Keap

Pro: $159/miesiąc dla dwóch użytkowników i 1,500 kontaktów. Dodatkowi użytkownicy kosztują $29/miesiąc każdy

$159/miesiąc dla dwóch użytkowników i 1,500 kontaktów. Dodatkowi użytkownicy kosztują $29/miesiąc każdy Max: $229/miesiąc dla trzech użytkowników i 2500 kontaktów. Dodatkowi użytkownicy kosztują 29 USD/miesiąc każdy

$229/miesiąc dla trzech użytkowników i 2500 kontaktów. Dodatkowi użytkownicy kosztują 29 USD/miesiąc każdy Max Classic: Kontakt w sprawie ceny

Keap oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1400 recenzji)

4,2/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.1/5 (1,200+ opinii)

4. Kapsułka

Via Kapsuła Dzięki Capsule, Business każdej wielkości może pozostać zorganizowany w zarządzaniu swoimi odbiorcami w trakcie podróży klienta i procesu sprzedaży. Centralna i segmentowalna baza danych kontaktów pozwala zarządzać szansami sprzedaży, a integracje z aplikacjami takimi jak Google G Suite i integracja Zapier z Zoho CRM mogą zwiększyć jego funkcję.

Narzędzie do zarządzania potokiem sprzedaży Capsule sprawia, że wygrywanie większej liczby sprzedaży jest intuicyjne. Tymczasem kompleksowy pakiet analityczny zapewnia wgląd w dane potrzebne do ulepszania CRM w miarę upływu czasu.

Najlepsze funkcje Capsule

Zintegrowanyzarządzanie zadaniami dla Twojego zespołu do śledzenia działań następczych związanych z terminami, spotkaniami, rozmowami telefonicznymi i nie tylko

Asystent zawartości AI, który pomaga użytkownikom szybko pisać odpowiednie wiadomości do poszczególnych kontaktów

Przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia lokalizację i korzystanie zarówno z podstawowych, jak i zaawansowanych funkcji

Kompleksowe analizy sprzedaży, takie jak prognoza sprzedaży, które pomagają przewidzieć przyszłą sprzedaż na podstawie wyników z przeszłości

Limity Capsule

Integracje z Mailchimp i Outlook mają zazwyczaj ograniczone możliwości dostosowywania

Importowanie danych zewnętrznych może być czasami niedokładne, co wymaga dodatkowych kontroli jakości

Ceny Capsule

Free

Professional: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Teams: $36/miesiąc za użytkownika

$36/miesiąc za użytkownika Enterprise: $54/miesiąc za użytkownika

Capsule oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4.4/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

5. Nimble

Via Nimble Jako rozwiązanie CRM zaprojektowane z myślą o integracji, Nimble wyróżnia się bezpośrednim połączeniem z kontem Outlook lub Gmail organizacji. Automatycznie łączy kontakty, historię e-maili i terminy z kalendarza w bazę danych kontaktów, która zawiera również podstawowe dane z mediów społecznościowych.

Z tego miejsca użytkownicy mogą planować i tworzyć szablony swoich działań, zarządzać procesem sprzedaży i prowadzić niestandardowe śledzenie klientów we wszystkich kanałach niestandardowej ścieżki klienta. Integracja e-mail pozostaje aktywna, dynamicznie dodając wszelkie interakcje między zespołem sprzedaży a przyszłymi klientami do ich niestandardowych profili.

Najlepsze funkcje Nimble

Ujednolicony system zarządzania kontaktami który łączy wszystkie informacje w jednej platformie i profilu

Rozszerzenie przeglądarki Prospector, które upraszcza generowanie leadów i zarządzanie nimi

Zaawansowana technologia CRM, taka jak zarządzanie potokiem sprzedaży, do kwalifikowania potencjalnych klientów i przewidywania przyszłej sprzedaży

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że jest to idealne oprogramowanie CRM dla małych firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z oprogramowaniem CRM

Ograniczenia Nimble

Zarządzanie zadaniami jest ograniczone do prostej listy do zrobienia dla poszczególnych przedstawicieli handlowych

Brak niestandardowych opcji dla podstawowych funkcji, takich jak kategoryzacja kontaktów

Ceny Nimble

Business: $24.90/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Nimble

G2: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

4,5/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 1800 recenzji)

6. Creatio

Via Creatio Mając na celu bycie czymś więcej niż tylko prostym narzędziem do zarządzania relacjami z klientami, Creatio oferuje trzy zintegrowane produkty dla marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Jest to platforma skoncentrowana na branżach finansowej, produkcyjnej i telekomunikacyjnej, zaprojektowana do tworzenia kompleksowych cykli pracy i strumieni wdrażania klientów w środowiskach o wysokim stopniu kontaktu.

Najlepsze funkcje Creatio

Studio, niekodowany kreator procesów do wszystkiego, od automatyzacji przepływów pracy w komunikacji po niestandardowe oferty sprzedaży dla klientów

Szablony cykli pracy dla nowych użytkowników, umożliwiające szybsze rozpoczęcie pracy z platformą

Rozbudowany rynek aplikacji do połączenia Creatio z innymi narzędziami marketingowymi, sprzedażowymi i obsługi klienta

Limity Creatio

Materiały referencyjne i samouczki mogą być nieaktualne, co może komplikować implementację funkcji

Sporadyczne problemy techniczne i błędy

Ceny Creatio

Studio Enterprise: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Sales Creatio: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Marketing Creatio: 50 USD/rok za użytkownika

Oceny i recenzje Creatio

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

4,6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 90 recenzji)

7. HoneyBook

Via HoneyBook HoneyBook to coś więcej niż tylko CRM - to platforma do obiegu dokumentów i wdrażania klientów. Umożliwia wysyłanie faktur, podpisywanie umów, planowanie spotkań, wysyłanie formularzy i akceptowanie płatności.

Oczywiście nadal oferuje podstawowe funkcje CRM i narzędzia do zarządzania pipeline'ami, takie jak śledzenie zapytań i budowanie bazy klientów automatyzacja cyklu pracy w tym samym czasie.

Najlepsze funkcje HoneyBook

Zintegrowane funkcje fakturowania, umów, spotkań i płatności centralizują proces obsługi klienta, zapewniając doskonałą satysfakcję klienta

Prosta automatyzacja, taka jak zautomatyzowane płatności i przypomnienia o spotkaniach, może zminimalizować obciążenie pracą ręczną w zarządzaniu pipeline

HoneyBook AI wykorzystuje analitykę predykcyjną do kwalifikowania potencjalnych klientów, generowania dynamicznej zawartości i budowania marki komunikatów

Limity HoneyBook

Bardzo podstawowa funkcja e-mail z niestandardowymi ustawieniami, która nie zawsze może konkurować z bardziej kompleksowymi rozwiązaniami

Ograniczone możliwości raportowania, w tym brak wizualizacji danych dla wglądu na wysokim poziomie

Ceny HoneyBook

Starter: $12.80/miesiąc

$12.80/miesiąc Essentials: $25.50/miesiąc

$25.50/miesiąc Premium: $52.80/miesiąc

HoneyBook oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4.5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

8. Freshworks

Via Freshworks Freshsales, platforma CRM będąca częścią Freshworks, wyróżnia się pod względem automatyzacji sprzedaży. Przyciągaj właściwych potencjalnych klientów, twórz spersonalizowaną komunikację i wykorzystuj scoring leadów z obsługą AI, aby strategicznie ukierunkować swoje wysiłki. Zaawansowane analizy klientów pomagają wychwytywać i reagować na szersze trendy wśród odbiorców.

Najlepsze funkcje Freshworks

Darmowa platforma CRM, choć niektóre kluczowe funkcje wymagają droższego planu Enterprise

Zaawansowane zarządzanie potokiem sprzedaży z dogłębnym, wizualizowanym wglądem w każdą scenę lejka sprzedaży

Członkowie zespołu sprzedaży mogą ustawić zadania z kart klientów, aby tworzyć bardziej odpowiednie, osobiste i terminowe działania następcze

Automatyzacja odpowiedzi na często zadawane pytania pozwala zaoszczędzić czas zespołu sprzedaży

Limity Freshworks

Ograniczone możliwości niestandardowe w pulpitach raportowania, z naciskiem na uogólnione wskaźniki, które sprawdzają się w różnych branżach

Niektóre z najbardziej przydatnych funkcji, takie jak zarządzanie projektami, są dostępne tylko w planie Enterprise

Ceny Freshworks

**Free

Growth: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika

Freshworks oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 7 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 7 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

9. Insightly

Via Insightly Jeśli potrzebujesz głównie centralnego zarządzania kontaktami i prostej automatyzacji sprzedaży, usprawnione oprogramowanie CRM firmy Insight koncentruje się właśnie na tym. Może ono również integrować się z Insightly Marketing i Insightly Service, aby stworzyć kompleksowy system obsługi klienta system zarządzania cyklem życia klienta .

Najlepsze funkcje Insightly

Proste przepływy automatyzacji, które mogą kierować nowych lub nowo zakwalifikowanych potencjalnych klientów do odpowiedniego członka zespołu w celu podjęcia dalszych działań

Niestandardowe pulpity do raportowania interakcji z klientami i najistotniejszych wskaźników KPI w czasie rzeczywistym

Automatyzacja przypomnień o zadaniach pozwala zespołom sprzedażowym na dotrzymanie harmonogramu działań w procesie sprzedaży

Limity Insightly

Niezgrabna integracja procesów sprzedaży, prowadząca do limitu funkcji na platformie dla podstawowych funkcji, takich jak śledzenie e-maili, śledzenie klientów i automatyzacja leadów

Stosunkowo wysoka cena, zwłaszcza w przypadku połączenia planu Enterprise z platformami marketingowymi i obsługi klienta Insightly

Ceny Insightly

**Plus:$29/miesiąc za użytkownika

Professional: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Insightly

G2: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

4.2/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 600 opinii)

10. Maximizer

Via Maximizer Maximizer to oprogramowanie CRM przeznaczone zarówno dla zespołów sprzedażowych, jak i zespołów zarządzających leadami. Zoptymalizowany dla doradców finansowych i ubezpieczeniowych, ale mający zastosowanie we wszystkich branżach usługowych, pomaga liderom gromadzić informacje, których potrzebują, aby zmaksymalizować efektywność swojego zespołu i przychody organizacji.

Maximizer najlepsze funkcje

Zaawansowane funkcje zarządzania sprzedażą, takie jak prognoza sprzedaży i zarządzanie potencjalnymi klientami, poprzez zarządzanie pipeline'em

Pulpity liderów sprzedaży do podglądu obciążenia pracą zespołu sprzedaży, zarządzania szansami i wskaźnika zamknięć

Dedykowane funkcje zgodności dla agencji finansowych i ubezpieczeniowych

Ograniczenia Maximizer

Doświadczenie użytkownika w zarządzaniu pipeline'ami nie zawsze jest intuicyjne, zwłaszcza w porównaniu z niektórymi przyjaznymi dla użytkownika usługami CRM typu "przeciągnij i upuść" na tej liście

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak gospodarstwa domowe, mogą być trudne w zarządzaniu

Maximizer ceny

Small Office: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Business Plus: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Insights: $89/miesiąc za użytkownika

Maximizer oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (ponad 400 recenzji)

3.9/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 300 opinii)

Zacznij już dziś z najlepszym darmowym oprogramowaniem CRM dla firm usługowych

Kto powiedział, że systemy CRM powinny zawierać tylko informacje kontaktowe i podstawową automatyzację? Wybierz mądrze, a Twoje następne narzędzie będzie w stanie zrobić wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania i poprawy relacji z klientami w małym biznesie lub rozwijającym się imperium.

ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami . Kiedy wykorzystasz wszystkie jego funkcje, stanie się potężnym oprogramowaniem CRM dla Twojego biznesu usługowego, jednocześnie pozwalając Ci być na bieżąco ze wszystkimi procesami biznesowymi.

Sprawdź nasze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami dzięki Free Forever Plan!